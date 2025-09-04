2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Carteira Inativa Desperta Após 13 Anos

Carteira Inativa Desperta Após 13 Anos

O post Carteira Inativa Desperta Após 13 Anos apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Atividade Histórica de Whale (Baleia) de Bitcoin: Carteira Inativa Desperta Após 13 Anos Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Atividade Histórica de Whale (Baleia) de Bitcoin: Carteira Inativa Desperta Após 13 Anos Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-whale-activity-awakens/
BitcoinEthereumNews2025/09/04
Ações da AlphaTon Capital sobem após anúncio da Tesouraria TON

Ações da AlphaTon Capital sobem após anúncio da Tesouraria TON

O post Ações da AlphaTon Capital sobem após anúncio da Tesouraria TON apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A AlphaTON Capital, uma empresa listada na Nasdaq recentemente rebatizada de Portage Biotch (PRTG), disse que irá comprar cerca de 100 milhões de dólares em toncoin TON$3.1783 para construir uma empresa de tesouraria de ativos digitais oferecendo exposição ao token. A empresa operará sob o ticker "ATON" a partir de 4 de setembro. Planeia gerir a infraestrutura da rede TON e incubar aplicações dentro do ecossistema do sistema de mensagens Telegram, enquanto também gera recompensas de staking de tokens. As ações da empresa, ainda negociadas sob o ticker PRTG, subiram 14% para $7,91. A blockchain TON é um projeto impulsionado pela comunidade apoiado por desenvolvedores de código aberto depois que o Telegram desenvolveu a blockchain TON original em 2018, mas a abandonou após pressão regulatória em 2020. O CEO do Telegram, Pavel Durov, endossou o projeto agora independente em 2021. A estratégia de tesouraria da AlphaTON vem com uma facilidade de empréstimo da BitGo de 35 milhões de dólares para acelerar a aquisição de tokens e operações de staking. A empresa nomeou Brittany Kaiser como CEO. Ela junta-se a Enzo Villani, cofundador da Nasdaq Global Corporate Solution, que servirá como presidente executivo. Para financiar a compra de TON, a AlphaTON garantiu 38,2 milhões de dólares através de uma colocação privada. O empréstimo da BitGo será garantido por tokens TON e vence em seis meses. ATUALIZAÇÃO (3 de setembro, 15:08 UTC): Adiciona quarto parágrafo sobre o histórico de ligação da blockchain TON ao Telegram. Fonte: https://www.coindesk.com/business/2025/09/03/alphaton-capital-shares-surge-on-ton-treasury-announcement
TONCOIN
TON$2.283+4.62%
BitcoinEthereumNews2025/09/04
Analistas de Bitcoin & XRP preveem ruptura

Analistas de Bitcoin & XRP preveem ruptura

O post Analistas de Bitcoin e XRP Preveem Ruptura apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado cripto tem sido volátil, mas os traders já estão olhando além do ruído para projetos com potencial de ruptura. Com o Bitcoin consolidando em torno de níveis-chave, a atenção está mudando para altcoins que poderiam entregar retornos extraordinários antes do próximo grande pump. Analistas dizem que um punhado de tokens está atraindo demanda tanto de varejo quanto institucional, e por bom motivo. Um deles, MAGACOIN FINANCE, tornou-se um tópico quente após sua pré-venda quase esgotar, lembrando aos investidores dos primeiros dias de Shiba Inu e Dogecoin, quando aqueles que se moveram rapidamente viram ganhos exponenciais. XRP Visa um Retorno à Força O XRP da Ripple continua sendo um favorito para investidores apostando em utilidade e adoção. Sua rede de pagamento transfronteiriço continua a expandir, com parcerias crescentes na Ásia e no Oriente Médio. Após a recente pressão de preço, os traders estão observando se o XRP pode recuperar momentum, com previsões sugerindo que poderia avançar em direção a novos máximos anuais se o mercado se tornar favorável ao risco. A Velocidade da Solana Ainda é um Grande Atrativo A Solana (SOL) recuperou-se de múltiplos contratempos, provando sua resiliência no competitivo espaço Layer-1. Com velocidades de transação que rivalizam com sistemas financeiros tradicionais e um ecossistema DeFi em crescimento, SOL é visto como um dos concorrentes mais fortes para crescimento de longo prazo. Se os fluxos institucionais se estenderem além do Bitcoin e Ethereum, a Solana poderia ser uma das principais beneficiárias. MAGACOIN FINANCE Esquentando Enquanto nomes estabelecidos dominam as manchetes, MAGACOIN FINANCE está silenciosamente construindo uma das comunidades em estágio inicial mais fortes de 2025. Sua pré-venda está avançando em velocidade recorde, com alocações desaparecendo rapidamente enquanto baleias e compradores de varejo competem por uma vaga. Analistas apontam que investidores iniciais poderiam ver retornos de até 40x se MAGACOIN FINANCE espelhar performances de ruptura passadas de outros projetos impulsionados por memes. Com uma contagem regressiva agora ao vivo e a pré-venda quase esgotada, esta poderia ser uma das últimas chances...
XRP
XRP$2.5118+1.64%
BitcoinEthereumNews2025/09/04
Gestores de ativos mudam de BTC para ETH durante agosto volátil

Gestores de ativos mudam de BTC para ETH durante agosto volátil

O post Gestores de Ativos Mudam de BTC para ETH durante agosto volátil apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os mercados de criptomoedas oscilaram fortemente em agosto de 2025, com o Bitcoin atingindo um novo recorde histórico antes de uma venda de whale (baleia) o enviar de volta para perto de $113.000. Enquanto isso, gestores profissionais mudaram silenciosamente suas estratégias, reduzindo a exposição ao Bitcoin e adicionando-a ao Ethereum e tokens DeFi. Resumo Agosto de 2025 foi um mês volátil para as criptomoedas, com o Bitcoin oscilando entre $112.000 e $124.400 antes de uma venda impulsionada por uma whale o puxar de volta para $113.000, enquanto o Ethereum e tokens DeFi aumentaram em meio a entradas de ETF e rendimentos de staking. Analistas da Finestel dizem que gestores de ativos profissionais responderam reduzindo a exposição ao Bitcoin, impulsionando o Ethereum e altcoins DeFi, e apoiando-se em stablecoins para segurança. Desenvolvimentos institucionais e regulatórios adicionaram clareza, reforçando um mercado mais disciplinado e focado em rendimento. Alguns meses no mundo cripto parecem uma montanha-russa. E agosto de 2025 não foi exceção. Com oscilações de preços, atualizações regulatórias e despejos impulsionados por whales, o mês foi tudo menos monótono para os traders. A Finestel, uma plataforma para negociação automática de criptomoedas e gestão de clientes, descobriu que os investidores profissionais estavam silenciosamente mudando suas estratégias no mês passado. Em um relatório analítico compartilhado com crypto.news, a empresa revelou que os gestores de ativos se concentraram principalmente em reduzir a exposição ao Bitcoin (BTC) nos picos, e em vez disso, adicioná-la ao Ethereum (ETH), tokens DeFi, além de se apoiarem em stablecoins para segurança. Uma grande whale O Bitcoin, que começou agosto na faixa de $112.000-$119.000 após dados fracos de empregos dos EUA e notícias de tarifas, viu otimismo em meados do mês quando o presidente do Fed, Jerome Powell, sugeriu que poderia haver um corte na taxa em setembro. E enquanto isso inflou o BTC para um novo recorde histórico de $124.400 e brevemente empurrou o mercado cripto acima de $4 trilhões, o rali ainda terminou abruptamente depois que uma whale cometeu um erro ao vender 24.000 BTC, desencadeando $900 milhões em liquidações e enviando o Bitcoin de volta para $113.000 no final do mês. Apesar desses altos e baixos, a Finestel observou que o Bitcoin conseguiu...
BitcoinEthereumNews2025/09/04
Bitcoin americano ligado a Trump dispara 60%, visa venda de ações de 2,1 mil milhões de dólares após estreia na Nasdaq

Bitcoin americano ligado a Trump dispara 60%, visa venda de ações de 2,1 mil milhões de dólares após estreia na Nasdaq

A publicação "Bitcoin Americano Ligado a Trump Dispara 60%, Visa Venda de Ações de $2,1B Após Estreia na Nasdaq" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin (ABTC), uma empresa de mineração e tesouraria de bitcoin recém-pública apoiada por Donald Trump Jr. e Eric Trump, abriu para negociação na quarta-feira de manhã após completar sua fusão com a Gryphon Digital Mining (GRYP). Sem perder tempo, a empresa registrou uma captação de capital no mercado de até $2,1 bilhões para continuar aumentando suas reservas de bitcoin (BTC) (que somavam 2.443 moedas no momento da fusão). As ações dispararam 60% para $11 em comparação com o preço de $6,90 no momento da fusão na terça-feira à noite. Este é o capítulo mais recente na rápida formação da American Bitcoin, que começou em março através de uma combinação dos American Data Centers dos irmãos Trump e da empresa canadense de mineração Hut 8 (HUT). A Hut 8 agora detém uma participação de 80% na entidade recém-listada. O negócio da American Bitcoin combina mineração de bitcoin com uma abordagem de tesouraria corporativa centrada na acumulação do ativo. Desde sua criação no início deste ano, a empresa acumulou 2.443 bitcoin, valendo aproximadamente $160 milhões aos preços atuais. Este modelo híbrido — minerar bitcoin enquanto o mantém como um ativo no balanço — reflete estratégias usadas por outras empresas de mineração de alto perfil, como a Marathon Digital. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/03/trump-linked-bitcoin-firm-american-bitcoin-targets-usd2-1b-stock-sale-after-nasdaq-debut
BitcoinEthereumNews2025/09/04
Decisão sobre ETF de XRP aproxima-se enquanto MAGACOIN FINANCE ultrapassa $1M em 5 dias

Decisão sobre ETF de XRP aproxima-se enquanto MAGACOIN FINANCE ultrapassa $1M em 5 dias

O post Decisão sobre ETF de XRP se Aproxima enquanto MAGACOIN FINANCE Ultrapassa $1M em 5 Dias apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto A decisão sobre o ETF de XRP está se aproximando com forte demanda institucional, enquanto MAGACOIN FINANCE ultrapassa $1M em seus primeiros 5 dias, posicionando-se entre as melhores altcoins para comprar em 2025. Com a aguardada decisão sobre o ETF de XRP se aproximando, o mercado cripto atingiu um momento crítico. Analistas acreditam que a aprovação poderia liberar bilhões em entradas para XRP. A pré-venda da MAGACOIN FINANCE também está em destaque depois de ultrapassar $1 milhão em 5 dias, definitivamente mostrando boa demanda de varejo e Whale (Baleia). Decisão do ETF de XRP e Perspectiva de Mercado Nas próximas semanas, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos está programada para anunciar decisões sobre vários ETFs de altcoins. A atenção já se voltou para XRP como favorito. Se aprovado, XRP poderia ser classificado como um ativo de nível institucional semelhante aos ETFs de Bitcoin e Ethereum. Os modelos de previsão de preço de XRP estão vinculados às entradas de ETF (fundo negociado em bolsa). Especialistas acreditam que a cripto XRP pode subir devido à forte adoção institucional de XRP e entradas de ETF, etc. A perspectiva do XRP melhorou devido às recentes clarificações sobre a perspectiva legal. Uma aprovação de ETF seria uma credibilidade adicional para investidores que buscam exposição regulamentada ao XRP. MAGACOIN FINANCE Atinge $1M em Pré-venda Apesar da popularidade escaldante do XRP, ela empalidece em comparação com o novo tópico quente, sendo MAGACOIN FINANCE a mais recente altcoin a atingir $1M. Ultrapassar este marco em apenas cinco dias mostra um momentum inicial significativo. O contrato auditado, governança transparente e forte participação da comunidade local investida no projeto fazem dele uma das altcoins de alto ROI para observar. Especialistas estão comparando MAGACOIN FINANCE aos primeiros dias das meme coins e tokens de utilidade que posteriormente deram retornos exponenciais. Com sua marca cultural e uso da infraestrutura Ethereum, o novo projeto cripto tem potencial de ruptura. Melhores Altcoins para Observar em 2025 Escolhendo uma pré-venda de alto crescimento...
BitcoinEthereumNews2025/09/04
Descodificando esta emocionante mudança de mercado

Descodificando esta emocionante mudança de mercado

A publicação Decodificando Esta Empolgante Mudança de Mercado apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Índice da Temporada de Altcoins Sobe Para 56: Decodificando Esta Empolgante Mudança de Mercado Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Índice da Temporada de Altcoins Sobe para 56: Decodificando Esta Empolgante Mudança de Mercado Fonte: https://bitcoinworld.co.in/altcoin-season-index-climbs/
BitcoinEthereumNews2025/09/04
Lagarde do BCE apela a regras mais rigorosas sobre stablecoins não-UE

Lagarde do BCE apela a regras mais rigorosas sobre stablecoins não-UE

A publicação "BCE de Lagarde pede regras mais rígidas para stablecoins não pertencentes à UE" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), apelou aos legisladores para fortalecerem a supervisão das stablecoins que estão fora do "robusto" quadro regulatório de Mercados em Cripto-Ativos (MiCA) da União Europeia. Os legisladores da UE devem intervir se uma entidade coberta pela regulamentação de Mercados em Cripto-ativos (MiCA) trabalhar com uma entidade não pertencente à UE para emitir stablecoins, disse Lagarde na quarta-feira na nona conferência anual do Conselho Europeu de Risco Sistémico. Ela afirmou que esses emissores deveriam ser proibidos de operar na UE, a menos que existissem "regimes de equivalência robustos" em seus mercados de origem. Desde então, ela argumentou que essas medidas, que, segundo ela, introduzem um "corte claro que demonstra que os operadores da UE estão autorizados", deveriam significar que os investidores da UE não estão assumindo risco incremental de resgate e que os emissores terão reservas completas para seus tokens. "No caso de uma corrida, os investidores naturalmente prefeririam resgatar na jurisdição com as salvaguardas mais fortes, que provavelmente seria a UE, onde o MiCAR também proíbe taxas de resgate", disse Lagarde. "Mas as reservas mantidas na UE podem não ser suficientes para atender a essa demanda concentrada." As regras de stablecoin dos EUA poderiam remodelar os planos de moeda digital da Europa Stablecoins são criptomoedas projetadas para manter seu valor, fixando seu valor a um ativo subjacente como o dólar dos Estados Unidos ou o euro. O debate em torno de um euro digital tem sido contínuo entre os funcionários do Banco Central Europeu há algum tempo. Ainda assim, o impulso recente pode ser impulsionado pela aprovação da legislação sobre stablecoins no exterior, particularmente nos EUA. Em julho, o Congresso dos EUA aprovou uma lei que forneceria uma estrutura regulatória para stablecoins, o que provavelmente ajudará os emissores de tokens vinculados ao dólar. O membro do Conselho Executivo do BCE, Piero Cipollone, alertou em abril que tais políticas poderiam ter implicações de longo alcance. "As políticas do governo dos EUA poderiam potencialmente resultar não apenas em...
BitcoinEthereumNews2025/09/04
Pré-venda da BullZilla Brilha Com $120K Angariados enquanto SPX6900 e Solana Moldam 2025

Pré-venda da BullZilla Brilha Com $120K Angariados enquanto SPX6900 e Solana Moldam 2025

O post BullZilla Presale Shines With $120K Raised as SPX6900 and Solana Shape 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto BullZilla lidera a pré-venda cripto com potencial de 100x em 2025, enquanto SPX6900 e Solana redefinem o impulso do mercado. Cada ciclo cripto traz novos concorrentes, e 2025 já está provando ser diferente. Enquanto Bitcoin e Ethereum mantêm a dominância, os holofotes mudaram para projetos que combinam cultura, engenharia e inovação. Em setembro, três projetos se destacam: Bull Zilla, SPX6900 e Solana. A pré-venda cinematográfica da BullZilla está atraindo investidores em massa, garantindo seu lugar como uma das pré-vendas cripto com potencial de 100x em 2025. SPX6900 prospera com viralidade cultural, enquanto Solana consolida seu papel como blockchain rápida e eficiente. Juntos, formam um trio que pode definir a narrativa do mercado este ano. BullZilla: Mecânica de Mutação Impulsiona o Aumento da Pré-venda BullZilla ($BZIL) está reescrevendo o roteiro para meme coins. Em vez de depender de logos virais ou hype simples, está lançando uma "Bíblia de Lore" de 24 capítulos, onde cada capítulo aciona um Roar Burn. Este evento ao vivo remove permanentemente tokens de circulação, tornando a escassez uma parte visível e verificável da experiência. Atualmente, a pré-venda da BullZilla está no Estágio 1, O Boom do Projeto Trinity, Fase 3. O preço do token está em $0,00001908. Mais de $120.000 já foram arrecadados, com mais de 400 detentores a bordo. Investidores iniciais no Estágio 1C garantiram 231% de ROI. Do preço atual até sua listagem confirmada a $0,00527, o possível ROI é de 27.527%. Uma alocação de $1.000 agora se traduz em 52,41 milhões de tokens $BZIL. Dentro de um dia, o preço da pré-venda está programado para aumentar 34,95%, subindo de $0,00001908 para $0,00002575. Isto não é especulação; está escrito no motor progressivo da pré-venda. Cada marco de $100K ou ciclo de 48 horas garante que o preço suba. Esta estrutura é o motivo pelo qual analistas classificam BullZilla como a pré-venda cripto com potencial de 100x em 2025. BullZilla também introduz o HODL Furnace, um mecanismo de staking com até...
BitcoinEthereumNews2025/09/04
Preço da Solana ganha 5%: Eis o que dizem os gráficos de longo prazo

Preço da Solana ganha 5%: Eis o que dizem os gráficos de longo prazo

O post Preço da Solana Ganha 5%: Eis o que Dizem os Gráficos de Longo Prazo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Insights: O preço da Solana subiu 5% para $211, mas sinais de curto prazo mostram momentum fraco e tomada de lucros. Entradas nas corretoras e $472 milhões em alavancagem de long aumentam o risco de queda para $195-200. Um golden cross no SOL/BTC aponta para uma possível alta de longo prazo em direção a $226, $247 e $300. O preço da Solana negociou perto de $211 após subir quase 5% durante as últimas 24 horas. Os ganhos mensais foram de cerca de 6,1%, enquanto o crescimento do ano até a data ficou em 65,5%. À primeira vista, isso parece força. Mas a Solana frequentemente falha em manter altas. A tomada de lucros e apostas pesadas em derivativos interromperam muitos movimentos de alta anteriormente. Esta recuperação pode não ser diferente. Sinais de gráficos e fluxos mostram fraqueza no curto prazo, mesmo que gráficos de longo prazo ainda deem esperança. Perspectiva de Curto Prazo do Preço da Solana em Risco Devido ao Momentum Fraco Entre 14 de agosto e 28 de agosto, o preço da Solana fez um topo mais alto. Mas o RSI, que acompanha a força, fez um topo mais baixo ao mesmo tempo. Isso é chamado de divergência de baixa. Em palavras simples, o preço subiu, mas o poder de compra diminuiu. Este tipo de divergência de baixa frequentemente sublinha a força decrescente dos compradores. Ação de Preço da Solana | Fonte: TradingView O próximo conjunto de métricas confirma a perspectiva. Indicadores de Fluxo Monetário da Solana | Fonte: TradingView O Índice de Fluxo Monetário (MFI) também não conseguiu atingir os níveis de 13 de agosto, quando a Solana atingiu o pico perto de $209. Isso mostra compras mais fracas do que antes. O Chaikin Money Flow (CMF) também permaneceu abaixo de zero. Isso significa que o dinheiro real fluindo para a Solana permaneceu baixo, mesmo enquanto o preço da Solana subia. Juntos, esses sinais mostram que a recuperação pode não durar. Se a venda crescer, o preço pode cair de volta para $195-200, uma queda de cerca de 5-7%. Tomada de Lucros no Preço da Solana e Fluxos de Exchange Adicionam à Venda A reserva de lucros tem sido um tema-chave para a Solana. Dados da Glassnode compartilhados por...
BitcoinEthereumNews2025/09/04
