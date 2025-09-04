Pré-venda da BullZilla Brilha Com $120K Angariados enquanto SPX6900 e Solana Moldam 2025
O post BullZilla Presale Shines With $120K Raised as SPX6900 and Solana Shape 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto BullZilla lidera a pré-venda cripto com potencial de 100x em 2025, enquanto SPX6900 e Solana redefinem o impulso do mercado. Cada ciclo cripto traz novos concorrentes, e 2025 já está provando ser diferente. Enquanto Bitcoin e Ethereum mantêm a dominância, os holofotes mudaram para projetos que combinam cultura, engenharia e inovação. Em setembro, três projetos se destacam: Bull Zilla, SPX6900 e Solana. A pré-venda cinematográfica da BullZilla está atraindo investidores em massa, garantindo seu lugar como uma das pré-vendas cripto com potencial de 100x em 2025. SPX6900 prospera com viralidade cultural, enquanto Solana consolida seu papel como blockchain rápida e eficiente. Juntos, formam um trio que pode definir a narrativa do mercado este ano.
BullZilla: Mecânica de Mutação Impulsiona o Aumento da Pré-venda
BullZilla ($BZIL) está reescrevendo o roteiro para meme coins. Em vez de depender de logos virais ou hype simples, está lançando uma "Bíblia de Lore" de 24 capítulos, onde cada capítulo aciona um Roar Burn. Este evento ao vivo remove permanentemente tokens de circulação, tornando a escassez uma parte visível e verificável da experiência. Atualmente, a pré-venda da BullZilla está no Estágio 1, O Boom do Projeto Trinity, Fase 3. O preço do token está em $0,00001908. Mais de $120.000 já foram arrecadados, com mais de 400 detentores a bordo. Investidores iniciais no Estágio 1C garantiram 231% de ROI. Do preço atual até sua listagem confirmada a $0,00527, o possível ROI é de 27.527%. Uma alocação de $1.000 agora se traduz em 52,41 milhões de tokens $BZIL. Dentro de um dia, o preço da pré-venda está programado para aumentar 34,95%, subindo de $0,00001908 para $0,00002575. Isto não é especulação; está escrito no motor progressivo da pré-venda. Cada marco de $100K ou ciclo de 48 horas garante que o preço suba. Esta estrutura é o motivo pelo qual analistas classificam BullZilla como a pré-venda cripto com potencial de 100x em 2025. BullZilla também introduz o HODL Furnace, um mecanismo de staking com até...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:51