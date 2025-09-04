Preço da Solana ganha 5%: Eis o que dizem os gráficos de longo prazo

O post Preço da Solana Ganha 5%: Eis o que Dizem os Gráficos de Longo Prazo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Insights: O preço da Solana subiu 5% para $211, mas sinais de curto prazo mostram momentum fraco e tomada de lucros. Entradas nas corretoras e $472 milhões em alavancagem de long aumentam o risco de queda para $195-200. Um golden cross no SOL/BTC aponta para uma possível alta de longo prazo em direção a $226, $247 e $300. O preço da Solana negociou perto de $211 após subir quase 5% durante as últimas 24 horas. Os ganhos mensais foram de cerca de 6,1%, enquanto o crescimento do ano até a data ficou em 65,5%. À primeira vista, isso parece força. Mas a Solana frequentemente falha em manter altas. A tomada de lucros e apostas pesadas em derivativos interromperam muitos movimentos de alta anteriormente. Esta recuperação pode não ser diferente. Sinais de gráficos e fluxos mostram fraqueza no curto prazo, mesmo que gráficos de longo prazo ainda deem esperança. Perspectiva de Curto Prazo do Preço da Solana em Risco Devido ao Momentum Fraco Entre 14 de agosto e 28 de agosto, o preço da Solana fez um topo mais alto. Mas o RSI, que acompanha a força, fez um topo mais baixo ao mesmo tempo. Isso é chamado de divergência de baixa. Em palavras simples, o preço subiu, mas o poder de compra diminuiu. Este tipo de divergência de baixa frequentemente sublinha a força decrescente dos compradores. Ação de Preço da Solana | Fonte: TradingView O próximo conjunto de métricas confirma a perspectiva. Indicadores de Fluxo Monetário da Solana | Fonte: TradingView O Índice de Fluxo Monetário (MFI) também não conseguiu atingir os níveis de 13 de agosto, quando a Solana atingiu o pico perto de $209. Isso mostra compras mais fracas do que antes. O Chaikin Money Flow (CMF) também permaneceu abaixo de zero. Isso significa que o dinheiro real fluindo para a Solana permaneceu baixo, mesmo enquanto o preço da Solana subia. Juntos, esses sinais mostram que a recuperação pode não durar. Se a venda crescer, o preço pode cair de volta para $195-200, uma queda de cerca de 5-7%. Tomada de Lucros no Preço da Solana e Fluxos de Exchange Adicionam à Venda A reserva de lucros tem sido um tema-chave para a Solana. Dados da Glassnode compartilhados por...