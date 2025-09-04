DOGE a $0,24, Stellar desacelera enquanto o ROI de 2900% da BlockDAG lidera
O post DOGE a $0.24, Stellar Desacelera enquanto ROI de 2900% da BlockDAG Lidera apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Acompanhe a recuperação do DOGE para $0.24 e o humor neutro da Stellar, mas a pré-venda de $395M da BlockDAG, ROI de 2900% e corrida de whales dominam a competição. O que acontece quando uma moeda dispara enquanto outra estagna? Dogecoin (DOGE) ultrapassou $0.22 impulsionado pela forte acumulação de whales (baleias), enquanto Stellar (XLM) luta com sentimento de curto prazo fraco apesar da especulação sobre integrações com PayPal. O contraste é nítido, deixando traders a adivinhar qual será o próximo movimento do mercado. Mas BlockDAG (BDAG) está traçando um caminho completamente diferente. Sua pré-venda transformou-se numa corrida em grande escala, com whales remodelando a classificação e compradores menores correndo para garantir sua participação. O projeto já arrecadou mais de $395M, vendeu 25,7 bilhões de moedas e entregou um impressionante ROI de 2.900% para compradores iniciais do Lote 1. Para completar, BlockDAG introduziu um preço especial de taxa fixa para o Lote 30 de $0,0013, disponível apenas até 1 de outubro, antes do seu lançamento confirmado a $0,05. Com momentum crescendo diariamente, milhões de mineradores ativos no aplicativo X1, e seu Evento de Implantação em Singapura definido para mostrar a próxima fase de crescimento, BlockDAG está avançando com mais força e rapidez que os demais.
O Poder das Whales Acende a Frenesi de $395M da BlockDAG
A pré-venda da BlockDAG não é mais silenciosa; é uma corrida total, e a classificação comprova isso. Duas whales recentemente abalaram as posições com entradas massivas de $4,4M e $4,3M, ultrapassando os líderes anteriores e desencadeando uma corrida de compradores menores ansiosos para não ficarem para trás. O que antes era anunciado como uma "pré-venda em alta" tornou-se exatamente isso, com momentum visível em tempo real. A matemática torna o apelo óbvio. BlockDAG foi lançada a $0,001, e os compradores iniciais já estão com ganhos de 2.900%. Agora, com mais de $395M arrecadados e 25,7B de moedas vendidas, o projeto está oferecendo uma última oportunidade: um preço especial de pré-venda de taxa fixa do Lote 30 de $0,0013, disponível até...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 11:03