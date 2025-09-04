2025-10-13 Monday

Bitcoin pode estabilizar à medida que o nível de dominância cai; Verifique a previsão

Bitcoin pode estabilizar à medida que o nível de dominância cai; Verifique a previsão

O post Bitcoin poderia estabilizar à medida que o nível de dominância cai; Confira a previsão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões O BTC tem sido negociado em torno de $111k e poderia estabilizar em breve para permitir a alta das altcoins. O nível de dominância do Bitcoin caiu para 55 em meio à crescente demanda por altcoins. BTC estagna em $111k enquanto a demanda por altcoins cresce O Bitcoin, a principal criptomoeda por capitalização de mercado, tem sido negociado em torno de $111k nos últimos dois dias. Este desempenho ocorre apesar das altcoins estarem a subir mais, com o Ether agora a aproximar-se dos $4.500 após adicionar mais de 1% ao seu valor. No entanto, a estagnação do Bitcoin vem com um declínio no seu nível de dominância. A dominância do Bitcoin diminuiu do seu pico de 62% para 55%, uma indicação de que os investidores poderiam estar a transferir fundos do Bitcoin para altcoins. A dominância do Bitcoin mede a capitalização de mercado do Bitcoin como uma percentagem da capitalização total do mercado de criptomoedas. Esta métrica ajuda os investidores a determinar se o Bitcoin é favorecido num período particular ou se as altcoins são os investimentos preferidos. Num e-mail para o Coinjournal, Sergei Gorev, Chefe de Risco da YouHodler, afirmou que historicamente, a dinâmica do preço do BTC geralmente acompanhou a dinâmica do crescimento do M2. Gorev acrescentou que, Talvez esta divergência seja causada pelo período local de férias de verão, e, com o início da temporada de negócios de outono, o preço do BTC pode endireitar-se novamente. Na nossa opinião, o fortalecimento da posição das moedas de segundo nível é bastante de longo prazo. Em primeiro lugar, isto deve-se à redistribuição de mercado dos lucros dos primeiros investidores em BTC, e em segundo lugar, no futuro, a criação de reservas cripto pode ocorrer nos projetos cripto mais líquidos, o que pode atrair uma ampla gama de investidores corporativos dispostos a investir biliões de dólares. Pensamos que as próximas ideias de mercado interessantes poderiam ser SOL e XRP. BTC ainda visa $113k apesar do nível de dominância em declínio O gráfico de 4 horas do BTC/USD viu uma melhoria em comparação com a ação de preço de baixa em agosto. O...
2025/09/04
A Rally de $124k do Bitcoin e a Ascensão da Utilidade

A Rally de $124k do Bitcoin e a Ascensão da Utilidade

O post A Rally de $124k do Bitcoin e a Ascensão da Utilidade apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin voltou com força em 2025, atingindo um novo recorde histórico de mais de $124.000 em agosto após um início de ano turbulento. A alta é mais do que uma recuperação especulativa. É a manifestação da integração há muito prometida das criptomoedas no sistema financeiro global. Mas ao contrário dos ciclos anteriores, esta alta não está elevando todo o mercado. Os investidores agora estão recompensando a utilidade e o Índice CoinDesk 20 está emergindo como a referência para separar o sinal do ruído. As instituições estão totalmente comprometidas Os produtos negociados em bolsa (ETPs) de bitcoin físico atraíram quase $38 bilhões no último ano, elevando o AUM global para além de $165 bilhões. Os fundos de hedge estão explorando negociações de base, as empresas estão acumulando bitcoin e os EUA chegaram ao ponto de criar uma reserva estratégica de Bitcoin. Ao mesmo tempo, a liquidez e a infraestrutura se transformaram. De acordo com a Glassnode, os futuros listados na CME agora cobrem bitcoin, ether, SOL e XRP, enquanto o interesse aberto em opções de bitcoin ultrapassou $50 bilhões. O Bitcoin nunca pareceu mais institucional. Vento a favor macroeconômico Os cortes de impostos do segundo mandato de Trump e uma dívida dos EUA acima de $34 trilhões têm os investidores se preparando para a desvalorização do dólar. Os gestores de reservas globais estão se protegendo com ouro e alternativas. A escassez e neutralidade do Bitcoin o tornam o complemento óbvio. Nosso modelo coloca o bitcoin em $250.000 até 2030 sob pressupostos de expansão monetária de caso base. Se a política fiscal se tornar mais imprudente, essa alta poderá acelerar. As altcoins enfrentam um teste de realidade Crucialmente, este ciclo de alta não é mais sobre uma maré crescente que eleva todos os barcos. Os investidores estão recompensando protocolos que entregam impacto no mundo real. Solana evoluiu para se tornar a blockchain líder de nível de consumidor. O Ethereum se formou como a espinha dorsal institucional das finanças on-chain. XRP, armado com clareza legal, está se consolidando como uma camada de liquidação de baixo custo e alta velocidade para finanças transfronteiriças. O mercado finalmente está exigindo fundamentos, e projetos sem substância estão desaparecendo na irrelevância. CoinDesk 20: núcleo investível...
2025/09/04
Alarmante terceiro dia de saídas enquanto o ETHA da BlackRock perde milhões

Alarmante terceiro dia de saídas enquanto o ETHA da BlackRock perde milhões

A publicação Alarmante Terceiro Dia De Saídas Enquanto ETHA Da BlackRock Perde Milhões apareceu em BitcoinEthereumNews.com. ETFs Spot de ETH: Alarmante Terceiro Dia De Saídas Enquanto ETHA Da BlackRock Perde Milhões Ir para o conteúdo Início Notícias Crypto ETFs Spot de ETH: Alarmante Terceiro Dia de Saídas enquanto ETHA Da BlackRock Perde Milhões Fonte: https://bitcoinworld.co.in/spot-eth-etfs-outflows/
2025/09/04
2 fatores estão por trás da recuperação de $111K do Bitcoin, mas será uma armadilha de bull (touro)?

2 fatores estão por trás da recuperação de $111K do Bitcoin, mas será uma armadilha de bull (touro)?

O post 2 fatores estão por trás da recuperação do Bitcoin para $111K, mas será uma armadilha de alta? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões A recuperação do Bitcoin para $111k veio com a diminuição da venda por detentores de curto prazo e nova acumulação por parte do varejo. Será que os tubarões manterão sua tendência de acumulação por tempo suficiente para sinalizar verdadeira confiança no mercado? Depois de atingir um mínimo de $107.270, o Bitcoin [BTC] recuperou para um máximo local de $111.787, sinalizando alívio na pressão de baixa. Durante este arrefecimento, analistas especularam sobre as perspectivas do Bitcoin. Um deles, Bitcoin Vector, argumentou que o Sinal de Risco estava diminuindo. Isso poderia ser algo bom para o Bitcoin. Aqui está o raciocínio. O sinal de Risco do Bitcoin está estabilizando De acordo com Bitcoin Vector, o Sinal de Risco diminuiu e recuou para um regime de baixo risco. Em sua análise, Vector observou que a correção do mercado não havia pressionado totalmente os participantes. De fato, apenas ~9% do fornecimento de Bitcoin estava em perda, comparado a 25% nos fundos de ciclo e mais de 50% em mercados baixistas anteriores. Fonte: Glassnode Como resultado, o Sinal de Risco estabilizou, implicando que, embora o Bitcoin estivesse enfrentando pressão de baixa, esta permanecia relativamente moderada. Ao mesmo tempo, o BTC tem tentado romper a compressão de preço, onde permaneceu preso desde o recuo da máxima histórica de $124k. Naturalmente, isso destacou que o mercado ainda não havia experimentado uma capitulação completa. A atividade de venda diminui De fato, a atividade de venda reduziu significativamente. De acordo com Checkonchain, o Volume Gasto entre a coorte de 6 meses a 1 dia ou STH do Bitcoin diminuiu. Fonte: Checkonchain A coorte de 1-3 meses caiu de 21k BTC para 11k BTC. A coorte de 1 semana-1 mês deslizou de 26k BTC para 23k BTC. Da mesma forma, os gastos de 1 dia-1 semana reduziram de 58k BTC para 44k BTC. Dito isso, o declínio na atividade STH reforçou o argumento contra a venda de pânico. Varejo e Tubarões voltam à acumulação Além disso, investidores menores voltaram a comprar. Peixes, Camarões, Caranguejos e Tubarões mostraram Mudança de Saldo positiva. Tubarões, com 100-1k BTC, recuperaram de um...
2025/09/04
Etherealize garante 40 milhões de dólares para atrair bancos

Etherealize garante 40 milhões de dólares para atrair bancos

O post Etherealize Garante $40M para Cortejar Bancos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Os defensores do Ethereum estão aprimorando seu discurso para as finanças tradicionais. A Etherealize, um grupo fundado no início deste ano pelo veterano em blockchain Danny Ryan e pelo ex-trader Vivek Raman, arrecadou $40 milhões em uma rodada liderada pela Paradigm e Electric Capital. A organização sem fins lucrativos diz que os fundos impulsionarão esforços para convencer bancos, gestores de ativos e redes de pagamento de que o Ethereum deve ancorar a infraestrutura financeira mundial. Da Fusão à "Fusão Institucional" Ryan, que liderou a mudança do Ethereum para prova de participação, enquadrou a arrecadação como o início de uma "Fusão Institucional" — uma fase onde as finanças globais migram para uma infraestrutura mais segura e programável. Raman, por sua vez, tem cortejado legisladores e gigantes financeiros, chegando a testemunhar perante o Congresso enquanto os legisladores debatiam o Clarity Act. Mais Que Advocacia A Etherealize não é apenas lobby. Está construindo trilhos de privacidade de conhecimento zero, um motor de liquidação ajustado para ativos tokenizados e aplicações destinadas a trazer liquidez para renda fixa tokenizada. Os primeiros relatórios do grupo chegaram a projetar preços de ETH entre $8.000 e $80.000 se as instituições começarem a adotá-lo tanto como ativo de reserva quanto como commodity. Por Que Isso Importa O esforço reflete uma mudança mais ampla dentro da comunidade Ethereum para formalizar operações e apresentar uma mensagem unificada. Com agitações na Ethereum Foundation e nova liderança conduzindo seu roteiro, a Etherealize está emergindo como uma contraparte focada diretamente na credibilidade institucional. Desde janeiro, o grupo afirma ter avançado com players de Wall Street e reguladores. Com $40 milhões em capital novo e o apoio das principais sociedades de capital de risco em cripto, a Etherealize está apostando que o próximo salto do Ethereum virá não da especulação de varejo, mas do próprio sistema financeiro global. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer...
2025/09/04
Pode a Soberania da Moda Encontrar o Seu Algoritmo?

Pode a Soberania da Moda Encontrar o Seu Algoritmo?

O post Pode o Reinado da Moda Encontrar o Seu Algoritmo? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 12 DE OUTUBRO: Chloe Malle participa no 50º Aniversário da Revista W apresentado pela Lexus no Shun Lee em 12 de outubro de 2022 em Nova Iorque. (Foto de Dimitrios Kambouris/Getty Images para a Revista W) Getty Images para a Revista W Desde 1988, Anna Wintour tem sido mais do que apenas uma editora de moda. Ela tem sido o metrónomo da própria moda, uma mulher que sozinha definiu o ritmo da indústria com cada sessão fotográfica de capa da Vogue, aprovação de celebridades e tema do Met Gala. Portanto, não foi surpresa quando a notícia surgiu em junho de 2025 de que ela estaria se afastando; o moinho de rumores girou em velocidade de alta-costura. Vimos o mercado de apostas viral Polymarket abrindo apostas sobre seu sucessor, com potenciais variando de veteranos confiáveis da indústria à noiva de Jeff Bezos e estrela de capa da Vogue, Lauren Sánchez. Anna Wintour Passa o Bastão Na terça-feira, a espera acabou. Foi anunciado que Chloe Malle assumirá as rédeas como nova 'Chefe de Conteúdo Editorial' na Vogue. Malle, filha de Candice Bergen e do cineasta francês Louis Malle, é vista como uma mão firme e conhecida insider da Vogue, tendo ingressado em 2011 como Editora Social, antes de ser promovida a Editora Contribuinte em 2016, e mais recentemente Editora da Vogue.com. Anna Wintour, no entanto, não vai a lugar nenhum por enquanto. Ela permanecerá como Diretora Editorial Global da Vogue e Diretora de Conteúdo da Condé Nast. E enquanto a própria Malle foi rápida em mencionar que é "sortuda por ter Anna logo ali no corredor como sua mentora", não há como negar que isso marca uma grande mudança para uma marca que é sinônimo do nome de Wintour, e a tarefa à frente para Malle é monumental. Onde Wintour comandava capas de revistas e Met Galas, Malle enfrenta um cenário muito mais inconstante. Ela deve guiar a Vogue de seu legado impresso para...
2025/09/04
Analista especialista afirma que o Bitcoin vai "primeiro cair para $100.000", depois partilha o que esperam a seguir

Analista especialista afirma que o Bitcoin vai "primeiro cair para $100.000", depois partilha o que esperam a seguir

O post Analista Especialista Afirma que o Bitcoin Irá "Primeiro Cair para $100.000", Depois Partilha o que Espera a Seguir apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O analista de criptomoeda Joao Wedson partilhou uma avaliação notável afirmando que o Bitcoin pode entrar num período crítico no próximo período. De acordo com Wedson, uma formação cíclica que eles apontaram em 2024 poderia ser concluída em outubro de 2025, marcando o fim de uma fase importante na história do Bitcoin. Wedson sugeriu que se este ciclo for confirmado, o Bitcoin poderia rapidamente cair para o nível de $100.000 e depois subir acima de $140.000. No entanto, o analista acrescentou que confiar apenas na análise técnica fractal é arriscado. Um dos pontos mais críticos da análise é como o mercado será afetado pela procura institucional, especulação de ETF e desenvolvimentos políticos. Wedson destacou particularmente o comentário de Elon Musk de que "Trump poderia desencadear um mercado em baixa no último trimestre de 2025". Como deve recordar, Musk tinha anteriormente partilhado uma publicação insinuando o pico de $69.000 do Bitcoin em 2021 há meses atrás. "O ciclo de 4 anos acabou e o Bitcoin está a entrar numa tendência de alta sem fim, como afirmam os novos investidores de cripto, ou 2025 é o último suspiro antes de uma correção acentuada? Não devemos descartar a possibilidade de os preços caírem abaixo de $50.000 em 2026", disse Wedson. O analista concluiu o seu comentário afirmando que todos estes cenários são meramente teóricos, dizendo: "Talvez apenas Satoshi Nakamoto saiba o que realmente vai acontecer". *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora a nossa conta do Telegram e Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/expert-analyst-claims-bitcoin-will-first-fall-to-100000-then-shares-what-they-expect-next/
2025/09/04
Polymarket recebe "luz verde" da CFTC para regressar aos EUA, diz CEO

Polymarket recebe "luz verde" da CFTC para regressar aos EUA, diz CEO

A publicação "Polymarket Recebe 'Luz Verde' da CFTC para Retornar aos EUA, Diz CEO" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A CFTC emitiu carta de não-ação permitindo operações da Polymarket nos EUA através das aquisições da QCX LLC e QC Clearing LLC. O CEO Shayne Coplan chamou a decisão regulatória de luz verde para lançar contratos de previsão de preço em conformidade no mercado doméstico. Donald Trump Jr. juntou-se ao conselho consultivo da Polymarket enquanto a empresa se posiciona para dominar os mercados de previsão dos EUA. A Polymarket está pronta para lançar operações nos EUA após a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities emitir uma carta de não-ação referente a contratos de eventos. A decisão, anunciada na quarta-feira, confirma alívio político limitado e condicional, mas marca um passo fundamental em direção a mercados de previsão regulamentados nos EUA. O regulador esclareceu que a QCX LLC, um mercado de contratos designado, e a QC Clearing LLC, uma organização de compensação de derivativos, não enfrentariam ações de execução sobre questões de conformidade relacionadas a swaps. A decisão alinha as bolsas com posições anteriores da CFTC para outros operadores de mercado. A Polymarket adquiriu essas entidades licenciadas pela CFTC em julho por 112 milhões de dólares. Elas foram agora rebatizadas como Polymarket US e Polymarket Clearing, formando a estrutura de câmbio e compensação para usuários americanos. A aquisição seguiu-se ao encerramento de investigações pelo Departamento de Justiça e CFTC sobre falhas anteriores de conformidade da Polymarket. CEO Shayne Coplan Chama Carta da CFTC de "Luz Verde" para Lançamento nos EUA O CEO da Polymarket, Shayne Coplan, elogiou a CFTC em uma publicação no X (anteriormente Twitter) na quarta-feira, 3 de setembro, sugerindo que a carta de não-ação oferece a luz verde necessária para a empresa começar operações para negociar contratos de previsão sob uma estrutura legal nos EUA. A Polymarket recebeu luz verde para entrar em operação nos EUA pela @CFTC. Crédito à Comissão e Equipe pelo seu impressionante trabalho. Este processo foi realizado em tempo recorde. Fiquem atentos https://t.co/NVziTixpqO — Shayne Coplan 🦅 (@shayne_coplan) 3 de setembro de 2025 Donald Trump Jr., cujo braço de capital de risco, 1789 Capital, investiu na Polymarket no início deste ano, juntou-se ao conselho consultivo da Polymarket...
2025/09/04
REX-Osprey Reestrutura ETF de Solana para Reduzir Dupla Tributação

REX-Osprey Reestrutura ETF de Solana para Reduzir Dupla Tributação

A publicação REX-Osprey Reestrutura ETF de Solana para Reduzir a Dupla Tributação apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins REX-Osprey reformulou o seu fundo negociado em bolsa vinculado à Solana com uma mudança estrutural projetada para tornar o produto mais atraente para investidores dos EUA. O fundo, anteriormente organizado como uma C-Corporation, agora é classificado como uma empresa de investimento regulamentada (RIC) — uma mudança que entrou em vigor em 1 de setembro. Acabando com a Dupla Tributação A reestruturação significa que os rendimentos e ganhos gerados pelo ETF fluirão diretamente para os acionistas, que pagarão impostos individualmente. Ao remover a camada extra de impostos federais e estaduais no nível do fundo, os investidores evitam a "dupla tributação" que anteriormente pesava sobre os retornos. Alinhando com os Padrões de ETF dos EUA O CEO da REX Financial, Greg King, disse que a atualização coloca o ETF de Solana em linha com a estrutura utilizada pela grande maioria dos fundos negociados em bolsa dos EUA. Ao mesmo tempo, o veículo continua a oferecer o que o diferencia: exposição direta à Solana junto com recompensas de staking. Visando uma Adoção Mais Ampla Analistas dizem que a configuração simplificada pode ajudar a atrair tanto compradores de varejo quanto instituições que buscam exposição à Solana sem deter diretamente o ativo. Ao simplificar a carga tributária, a REX-Osprey visa tornar os fundos lastreados em criptomoedas mais fáceis de integrar em portfólios tradicionais. Com esta mudança, o ETF de Solana junta-se a uma lista crescente de produtos de ativos digitais que se adaptam à demanda dos investidores por eficiência, transparência e familiaridade regulatória. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Autor Alex é um jornalista financeiro experiente e entusiasta de criptomoedas. Com mais de 8 anos de experiência cobrindo as indústrias de cripto, blockchain e fintech, ele é bem versado no complexo e sempre em evolução mundo dos ativos digitais. Seus artigos perspicazes e provocadores de reflexão...
2025/09/04
DOGE a $0,24, Stellar desacelera enquanto o ROI de 2900% da BlockDAG lidera

DOGE a $0,24, Stellar desacelera enquanto o ROI de 2900% da BlockDAG lidera

O post DOGE a $0.24, Stellar Desacelera enquanto ROI de 2900% da BlockDAG Lidera apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Acompanhe a recuperação do DOGE para $0.24 e o humor neutro da Stellar, mas a pré-venda de $395M da BlockDAG, ROI de 2900% e corrida de whales dominam a competição. O que acontece quando uma moeda dispara enquanto outra estagna? Dogecoin (DOGE) ultrapassou $0.22 impulsionado pela forte acumulação de whales (baleias), enquanto Stellar (XLM) luta com sentimento de curto prazo fraco apesar da especulação sobre integrações com PayPal. O contraste é nítido, deixando traders a adivinhar qual será o próximo movimento do mercado. Mas BlockDAG (BDAG) está traçando um caminho completamente diferente. Sua pré-venda transformou-se numa corrida em grande escala, com whales remodelando a classificação e compradores menores correndo para garantir sua participação. O projeto já arrecadou mais de $395M, vendeu 25,7 bilhões de moedas e entregou um impressionante ROI de 2.900% para compradores iniciais do Lote 1. Para completar, BlockDAG introduziu um preço especial de taxa fixa para o Lote 30 de $0,0013, disponível apenas até 1 de outubro, antes do seu lançamento confirmado a $0,05. Com momentum crescendo diariamente, milhões de mineradores ativos no aplicativo X1, e seu Evento de Implantação em Singapura definido para mostrar a próxima fase de crescimento, BlockDAG está avançando com mais força e rapidez que os demais. O Poder das Whales Acende a Frenesi de $395M da BlockDAG A pré-venda da BlockDAG não é mais silenciosa; é uma corrida total, e a classificação comprova isso. Duas whales recentemente abalaram as posições com entradas massivas de $4,4M e $4,3M, ultrapassando os líderes anteriores e desencadeando uma corrida de compradores menores ansiosos para não ficarem para trás. O que antes era anunciado como uma "pré-venda em alta" tornou-se exatamente isso, com momentum visível em tempo real. A matemática torna o apelo óbvio. BlockDAG foi lançada a $0,001, e os compradores iniciais já estão com ganhos de 2.900%. Agora, com mais de $395M arrecadados e 25,7B de moedas vendidas, o projeto está oferecendo uma última oportunidade: um preço especial de pré-venda de taxa fixa do Lote 30 de $0,0013, disponível até...
2025/09/04
