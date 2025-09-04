Bitcoin pode estabilizar à medida que o nível de dominância cai; Verifique a previsão

Principais conclusões O BTC tem sido negociado em torno de $111k e poderia estabilizar em breve para permitir a alta das altcoins. O nível de dominância do Bitcoin caiu para 55 em meio à crescente demanda por altcoins. BTC estagna em $111k enquanto a demanda por altcoins cresce O Bitcoin, a principal criptomoeda por capitalização de mercado, tem sido negociado em torno de $111k nos últimos dois dias. Este desempenho ocorre apesar das altcoins estarem a subir mais, com o Ether agora a aproximar-se dos $4.500 após adicionar mais de 1% ao seu valor. No entanto, a estagnação do Bitcoin vem com um declínio no seu nível de dominância. A dominância do Bitcoin diminuiu do seu pico de 62% para 55%, uma indicação de que os investidores poderiam estar a transferir fundos do Bitcoin para altcoins. A dominância do Bitcoin mede a capitalização de mercado do Bitcoin como uma percentagem da capitalização total do mercado de criptomoedas. Esta métrica ajuda os investidores a determinar se o Bitcoin é favorecido num período particular ou se as altcoins são os investimentos preferidos. Num e-mail para o Coinjournal, Sergei Gorev, Chefe de Risco da YouHodler, afirmou que historicamente, a dinâmica do preço do BTC geralmente acompanhou a dinâmica do crescimento do M2. Gorev acrescentou que, Talvez esta divergência seja causada pelo período local de férias de verão, e, com o início da temporada de negócios de outono, o preço do BTC pode endireitar-se novamente. Na nossa opinião, o fortalecimento da posição das moedas de segundo nível é bastante de longo prazo. Em primeiro lugar, isto deve-se à redistribuição de mercado dos lucros dos primeiros investidores em BTC, e em segundo lugar, no futuro, a criação de reservas cripto pode ocorrer nos projetos cripto mais líquidos, o que pode atrair uma ampla gama de investidores corporativos dispostos a investir biliões de dólares. Pensamos que as próximas ideias de mercado interessantes poderiam ser SOL e XRP. BTC ainda visa $113k apesar do nível de dominância em declínio O gráfico de 4 horas do BTC/USD viu uma melhoria em comparação com a ação de preço de baixa em agosto. O...