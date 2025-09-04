Previsão do Preço da Cardano: ADA Pode Cair para $0,60, mas Analistas Destacam um Token de Ruptura Com Potencial de 40x

O post Previsão de Preço da Cardano: ADA Pode Cair para $0.60, mas Analistas Destacam um Token de Ruptura Com Potencial de 40x apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Investidores e analistas estão a monitorizar altcoins como Cardano, cujo nível de suporte é crítico, enquanto Bitcoin e Ethereum continuam a mover o mercado. Se os bearish (baixistas) mantiverem o momentum, então ADA poderá criar uma queda adicional para $0.60 segundo os analistas. Atualmente, os traders também estão a migrar para projetos menos conhecidos e em estágio inicial. MAGACOIN FINANCE é um token de ruptura com potencial de 40x que surgiu como uma escolha surpreendente entre os outros analistas também. Cardano Enfrenta Pressão Baixista Em Direção a $0.60 Cardano (ADA) foi negociada pela última vez acima da marca de $1 em 14 de agosto. O ativo enfrentou uma correção considerável desde o seu máximo de agosto. A queda pode ser devido ao bearish geral do mercado. Os investidores podem ter começado a realizar lucros depois que o Bitcoin (BTC) subiu para um novo recorde histórico de $124,128 em agosto. Baixos influxos de ETF também podem ter levado a um recuo de mercado. Os compradores tentaram interromper o recuo da Cardano na SMA de 50 dias ($0.82), mas os bearish mantiveram sua pressão de venda. O par ADA/USDT fechou abaixo da SMA de 50 dias no domingo, iniciando o movimento em direção à linha de suporte do padrão de canal descendente. Os compradores tentarão defender a linha de suporte, mas espera-se que o rally de alívio enfrente vendas na EMA de 20 dias ($0.84). Se o preço cair acentuadamente a partir da EMA de 20 dias, a probabilidade de uma queda para $0.68 aumenta. Os compradores terão que impulsionar o preço da Cardano acima da linha de tendência de baixa para sinalizar um retorno. O par poderia então subir para $1.02. O preço da Cardano está atualmente a ser negociado a $0.8337. Um Token de Ruptura Que os Analistas Dizem Que Poderia Entregar 40x de Valorização As recomendações dos analistas estão cada vez mais apontando para MAGACOIN FINANCE, que os investidores identificaram como uma altcoin de ruptura. Está posicionada como uma das melhores novas altcoins para comprar em 2025. Ao contrário de nomes de maior capitalização, fornece uma narrativa de multiplicador de ROI. Isso é atraente para os traders...