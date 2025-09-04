Jackpot do Powerball atinge 1,7 mil milhões de dólares—terceiro maior prémio de lotaria de sempre
O post Jackpot da Powerball Atinge $1,7 Mil Milhões—Terceiro Maior Prêmio de Loteria de Sempre apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque O jackpot da Powerball subiu para $1,7 mil milhões—o terceiro maior prêmio de loteria de todos os tempos—depois de nenhum bilhete ter acertado todos os seis números sorteados na quarta-feira à noite, embora o eventual vencedor provavelmente leve para casa um pagamento muito menor após considerar impostos e outros cortes. O jackpot da Powerball subiu para $1,7 mil milhões após o sorteio de quarta-feira à noite. Anadolu via Getty Images Factos Principais Os seis números sorteados na segunda-feira à noite foram 3, 16, 29, 61, 69 e Powerball vermelho 22. Se um vencedor surgir no próximo sorteio, terá que escolher entre receber o prêmio de $1,7 mil milhões distribuído em 30 pagamentos anualizados ou um prêmio em dinheiro de montante único de $770,3 milhões. Se o pagamento de montante único for escolhido, os ganhos cairão para cerca de $585,4 milhões após a aplicação de uma retenção federal obrigatória de 24%. Dependendo do seu rendimento tributável, o vencedor poderá enfrentar uma taxa marginal federal tão alta quanto 37%, o que reduziria ainda mais os seus ganhos para $485,3 milhões. Se o vencedor escolher a via das prestações, os seus pagamentos anuais de cerca de $56,6 milhões cairiam para $35,6 milhões se a taxa marginal federal de 37% for aplicada. O vencedor também pode enfrentar impostos adicionais com base no seu estado de residência, já que alguns, como Nova Iorque, tributam os ganhos de loteria a uma taxa de 10,9%, enquanto outros, incluindo Texas, Flórida e Califórnia, não o fazem. O Que Observar O próximo sorteio para o jackpot da Powerball acontecerá no sábado à noite, e se um vencedor não surgir mais uma vez, o prêmio do jackpot provavelmente eclipsará o maior de 2024. O próximo sorteio da loteria Mega Millions está agendado para sexta-feira, e o valor atual do jackpot é de $336 milhões. Contexto Principal O eventual vencedor da Powerball reivindicará o maior prêmio de loteria desde outubro de 2023, quando um único...
