NVIDIA Revela Plano de IA para Simplificar a Criação de Objetos 3D

O post NVIDIA Revela Blueprint de IA para Simplificar a Criação de Objetos 3D apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Joerg Hiller 03 de Set de 2025 14:52 A NVIDIA apresenta um Blueprint de IA para geração de objetos 3D, melhorando a eficiência na criação de cenas. O microserviço Microsoft TRELLIS aumenta o desempenho em 20%, impulsionado pelo NVIDIA RTX. Num avanço significativo para artistas 3D, a NVIDIA lançou um novo Blueprint de IA projetado para simplificar e acelerar a criação de objetos 3D, de acordo com o blog oficial da NVIDIA. Esta ferramenta inovativa visa transformar os fluxos de trabalho tradicionais e demorados da modelagem 3D aproveitando técnicas avançadas de IA generativa. Revolucionando a Criação de Cenas 3D O Blueprint de IA da NVIDIA para geração de objetos 3D capacita os artistas a criar até 20 objetos a partir de um único prompt de texto. Este processo é significativamente melhorado pela integração do microserviço Microsoft TRELLIS NVIDIA NIM, que aumenta o desempenho em 20% em comparação com modelos nativos. Isto significa criação mais rápida de ativos 3D de alta qualidade, permitindo que os artistas se concentrem mais em tarefas criativas em vez de modelagem tediosa. Capacidades Aprimoradas de Prototipagem Tradicionalmente, a prototipagem de cenas 3D envolve a criação de ativos de baixa fidelidade, o que pode ser uma tarefa intensiva e repetitiva. O novo Blueprint de IA automatiza grande parte deste processo. Ao inserir um conceito artístico, o modelo de linguagem grande (LLM) do Blueprint gera uma variedade de objetos para popular a cena, simplificando o fluxo de trabalho e aumentando a produtividade. A integração do microserviço NVIDIA Llama 3.1 8B NIM acelera ainda mais a geração de ideias, fornecendo aos artistas uma ferramenta robusta para exploração criativa. Adicionalmente, o NVIDIA SANA, uma estrutura de texto para imagem, oferece pré-visualizações de alta resolução de objetos potenciais, concedendo aos artistas a flexibilidade para modificar ou descartar esses ativos digitais conforme necessário. Integração e Exportação Perfeitas Uma vez gerados, estes objetos 3D podem ser perfeitamente convertidos em modelos prontos para uso através do microserviço Microsoft TRELLIS NVIDIA NIM. O Blueprint também suporta exportação direta para o Blender, uma plataforma 3D de código aberto, bem como outras aplicações 3D populares, facilitando...
O exército XRP recebe crédito pela defesa na vitória histórica da Ripple contra a SEC

A publicação "Defesa do exército XRP creditada na vitória histórica da Ripple contra a SEC" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os detentores de tokens XRP desempenharam um papel crucial em ajudar a Ripple Labs a garantir uma vitória contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), um caso que oficialmente concluiu no mês passado quando ambas as partes concordaram em retirar seus recursos. A SEC apresentou um processo contra a Ripple em 2020, alegando que a empresa vendeu tokens XRP como valores mobiliários não registrados. Em julho de 2023, no processo da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos contra a Ripple, a Juíza Analisa Torres determinou que o XRP não é inerentemente um valor mobiliário, e o caso foi completamente resolvido em agosto deste ano. Deaton explicou no X que, apesar de mais de 2.000 provas terem sido apresentadas, a Juíza Torres citou apenas algumas dezenas, incluindo as Declarações dos Detentores de XRP, seu parecer amicus e argumentos orais do caso LBRY. Ele observou: "Nenhuma pessoa credível pode argumentar que o Exército XRP não fez diferença no caso Ripple. Se o fizerem, ou são ignorantes dos fatos e da verdade ou estão mentindo intencionalmente." Deaton argumenta que até mesmo uma pessoa pode mudar o resultado de uma situação. Deaton observou que o reconhecimento do tribunal das declarações dos detentores de XRP e seu parecer validou o papel das vozes da comunidade no processo legal. Ele afirmou que sem essas citações, alguns poderiam ter questionado se seus esforços tiveram algum impacto real. Ainda assim, a própria decisão provou o contrário, mostrando que o ativismo do Exército XRP influenciou genuinamente o raciocínio do tribunal. Suas observações apontam para a crescente crença de que a ação coletiva pode impactar significativamente o curso de grandes litígios cripto. O advogado até afirmou: "Frequentemente, as pessoas dizem que uma pessoa não pode fazer a diferença. Eu digo: uma pessoa pode inspirar muitas pessoas e juntas, elas podem fazer a diferença." Alguns membros da comunidade X concordaram com Deaton que o Exército XRP ajudou a influenciar a decisão da juíza. Um usuário observou que há influência real quando um grande grupo se envolve...
Metaplanet mostra que os BTCTCs amplificam a volatilidade do Bitcoin

O post Metaplanet Mostra que BTCTCs Amplificam a Volatilidade do Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Nas últimas 10 semanas, as ações das Empresas de Tesouraria de Bitcoin (BTCTCs) caíram entre 50-80%, gerando preocupações generalizadas entre os investidores. O caso da Metaplanet (MTPLF) destaca a severa volatilidade, pois em 18 meses, passou por 12 "mini-mercados baixistas". Isto levanta a questão: as ações das BTCTCs refletem a volatilidade do Bitcoin, ou fatores corporativos internos também as influenciam? Quando as Ações das BTCTCs São Mais Arriscadas Que o Próprio Bitcoin Nas últimas 10 semanas, as ações das Empresas de Tesouraria de Bitcoin (BTCTCs) registaram quedas de 50-80%, o que desencadeou uma onda de preocupação em toda a comunidade de investimento. A Metaplanet ($MTPLF) é um exemplo claro desta severa volatilidade. Patrocinado Patrocinado Flutuações de preço das ações das Empresas de Tesouraria de Bitcoin. Fonte: X Em 18 meses, a Metaplanet enfrentou 12 mini-mercados baixistas — variando de quedas de um único dia a tendências de baixa prolongadas. Em média, cada declínio foi de cerca de -32,4% e durou 20 dias. Notavelmente, a pior fase viu a ação cair 78,6% em 119 dias (25 de julho – 21 de novembro de 2024). Preço das ações da Metaplanet. Fonte: Mark Moss A questão é se estas quedas afetam totalmente a própria volatilidade do Bitcoin (BTC). De acordo com o analista Mark Moss, os dados mostram que apenas 41,7% (5 de 12) das correções da Metaplanet coincidiram com os ciclos de baixa do Bitcoin. Por outro lado, mais de metade foram desencadeadas por fatores corporativos internos, incluindo emissão de opções, captação de capital ou a redução do "prémio do Bitcoin" — a diferença entre o preço da ação e o valor real das participações em BTC. Ainda assim, Mark observou uma ligação parcial. Especificamente, os declínios mais profundos da Metaplanet (como -78,6% ou -54,4%) tendiam a sobrepor-se a quedas significativas do Bitcoin. Isto sugere que, uma vez que o BTC entra numa fase de alta volatilidade, as ações das BTCTCs frequentemente permanecem fracas por mais tempo, sofrendo um duplo impacto tanto da dinâmica do mercado quanto da interna. Claro, o Bitcoin continua a ser a influência dominante. No entanto, as variáveis corporativas atuam como a verdadeira "alavancagem", amplificando a volatilidade das BTCTCs muito além...
Três novas carteiras movem $290M da FalconX

A publicação Três Novas Carteiras Movem $290M Da FalconX apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Saque Massivo de ETH: Três Novas Carteiras Movem $290M Da FalconX Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Saque Massivo de ETH: Três Novas Carteiras Movem $290M da FalconX Fonte: https://bitcoinworld.co.in/massive-eth-withdrawal-falconx/
Jackpot do Powerball atinge 1,7 mil milhões de dólares—terceiro maior prémio de lotaria de sempre

O post Jackpot da Powerball Atinge $1,7 Mil Milhões—Terceiro Maior Prêmio de Loteria de Sempre apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque O jackpot da Powerball subiu para $1,7 mil milhões—o terceiro maior prêmio de loteria de todos os tempos—depois de nenhum bilhete ter acertado todos os seis números sorteados na quarta-feira à noite, embora o eventual vencedor provavelmente leve para casa um pagamento muito menor após considerar impostos e outros cortes. O jackpot da Powerball subiu para $1,7 mil milhões após o sorteio de quarta-feira à noite. Anadolu via Getty Images Factos Principais Os seis números sorteados na segunda-feira à noite foram 3, 16, 29, 61, 69 e Powerball vermelho 22. Se um vencedor surgir no próximo sorteio, terá que escolher entre receber o prêmio de $1,7 mil milhões distribuído em 30 pagamentos anualizados ou um prêmio em dinheiro de montante único de $770,3 milhões. Se o pagamento de montante único for escolhido, os ganhos cairão para cerca de $585,4 milhões após a aplicação de uma retenção federal obrigatória de 24%. Dependendo do seu rendimento tributável, o vencedor poderá enfrentar uma taxa marginal federal tão alta quanto 37%, o que reduziria ainda mais os seus ganhos para $485,3 milhões. Se o vencedor escolher a via das prestações, os seus pagamentos anuais de cerca de $56,6 milhões cairiam para $35,6 milhões se a taxa marginal federal de 37% for aplicada. O vencedor também pode enfrentar impostos adicionais com base no seu estado de residência, já que alguns, como Nova Iorque, tributam os ganhos de loteria a uma taxa de 10,9%, enquanto outros, incluindo Texas, Flórida e Califórnia, não o fazem. O Que Observar O próximo sorteio para o jackpot da Powerball acontecerá no sábado à noite, e se um vencedor não surgir mais uma vez, o prêmio do jackpot provavelmente eclipsará o maior de 2024. O próximo sorteio da loteria Mega Millions está agendado para sexta-feira, e o valor atual do jackpot é de $336 milhões. Contexto Principal O eventual vencedor da Powerball reivindicará o maior prêmio de loteria desde outubro de 2023, quando um único...
Desbloqueando Oportunidades Emocionantes de Blockchain em 8 de set.

A publicação "Desbloqueando Oportunidades Empolgantes de Blockchain em 8 de set." apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Encontro Enso Seul: Desbloqueando Oportunidades Empolgantes de Blockchain em 8 de set. Pular para o conteúdo Início Notícias Cripto Encontro Enso Seul: Desbloqueando Oportunidades Empolgantes de Blockchain em 8 de set. Fonte: https://bitcoinworld.co.in/enso-seoul-meetup-blockchain/
As baleias estão a acumular Chainlink

O post Baleias Estão Acumulando Chainlink apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins Novos dados da empresa de análise Alphractal sugerem que Chainlink pode estar entrando numa fase crítica de acumulação, com grandes detentores aumentando constantemente suas participações. A Alphractal destacou que o preço realizado do LINK – uma métrica que acompanha o custo médio base dos tokens circulantes – está próximo de $15. Analistas dizem que este nível pode servir como uma grande rede de segurança se os preços recuarem, marcando-o como uma zona estratégica para acumulação de longo prazo. Grandes Detentores Adicionam Mais LINK Carteiras controlando entre 100.000 e 1 milhão de LINK, bem como aquelas com mais de 1 milhão de tokens, têm expandido silenciosamente suas posições. De acordo com a Alphractal, esta tendência reflete a crescente confiança das baleias e players de escala institucional que veem o Chainlink como um projeto de infraestrutura chave para o próximo ciclo de mercado. Momentum de Preço Aumenta O LINK subiu aproximadamente 40% no último mês, chegando a $23,70 no momento da publicação. Esse desempenho elevou o Chainlink para a 11ª maior criptomoeda por capitalização de mercado, alimentando especulações de que poderia desempenhar um papel desproporcional se outro mercado em alta se formar. Para os analistas da Alphractal, a mensagem é clara: enquanto traders perseguem movimentos de curto prazo, os maiores investidores estão silenciosamente tratando o Chainlink como um ativo fundamental para o futuro das finanças descentralizadas. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Autor Alex é um jornalista financeiro experiente e entusiasta de criptomoedas. Com mais de 8 anos de experiência cobrindo as indústrias de cripto, blockchain e fintech, ele é bem versado no complexo e sempre em evolução mundo dos ativos digitais. Seus artigos perspicazes e provocadores fornecem aos leitores uma imagem clara dos últimos desenvolvimentos e tendências no mercado.
US Bancorp retoma a custódia de Bitcoin após pausa de 3 anos

O post US Bancorp Retoma Custódia de Bitcoin Após Pausa de 3 Anos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. US Bancorp Retoma Custódia de Bitcoin Após Pausa de 3 Anos Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Rubmar é uma entusiasta de cripto que gosta de aprender e melhorar constantemente. Ela gosta de reportar as últimas notícias e desenvolvimentos na indústria cripto. Rubmar também gosta de fazer scrapbooking, artesanato, jogos de simulação e assistir futebol. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam usados. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/us-bancorp-resumes-bitcoin-custody-services/
CIMG encerra venda de ações de 55 milhões de dólares, recebe 500 Bitcoin em pagamento

O post CIMG Fecha Venda de Ações de $55 Milhões, Recebe 500 Bitcoin em Pagamento apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A CIMG Inc. completou uma venda de ações de $55 milhões, aceitando pagamento em bitcoin e adicionando 500 BTC ao seu balanço. A medida reflete a mudança da empresa para uma estratégia de reserva de bitcoin a longo prazo. Acordo de $55 Milhões de Ações por BTC Vê CIMG Adotar Estratégia de Tesouraria Bitcoin A CIMG Inc. (Nasdaq: IMG), uma empresa global de saúde digital e desenvolvimento de vendas [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/cimg-closes-55-million-share-sale-receives-500-bitcoin-in-payment/
Previsão do Preço da Cardano: ADA Pode Cair para $0,60, mas Analistas Destacam um Token de Ruptura Com Potencial de 40x

O post Previsão de Preço da Cardano: ADA Pode Cair para $0.60, mas Analistas Destacam um Token de Ruptura Com Potencial de 40x apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Investidores e analistas estão a monitorizar altcoins como Cardano, cujo nível de suporte é crítico, enquanto Bitcoin e Ethereum continuam a mover o mercado. Se os bearish (baixistas) mantiverem o momentum, então ADA poderá criar uma queda adicional para $0.60 segundo os analistas. Atualmente, os traders também estão a migrar para projetos menos conhecidos e em estágio inicial. MAGACOIN FINANCE é um token de ruptura com potencial de 40x que surgiu como uma escolha surpreendente entre os outros analistas também. Cardano Enfrenta Pressão Baixista Em Direção a $0.60 Cardano (ADA) foi negociada pela última vez acima da marca de $1 em 14 de agosto. O ativo enfrentou uma correção considerável desde o seu máximo de agosto. A queda pode ser devido ao bearish geral do mercado. Os investidores podem ter começado a realizar lucros depois que o Bitcoin (BTC) subiu para um novo recorde histórico de $124,128 em agosto. Baixos influxos de ETF também podem ter levado a um recuo de mercado. Os compradores tentaram interromper o recuo da Cardano na SMA de 50 dias ($0.82), mas os bearish mantiveram sua pressão de venda. O par ADA/USDT fechou abaixo da SMA de 50 dias no domingo, iniciando o movimento em direção à linha de suporte do padrão de canal descendente. Os compradores tentarão defender a linha de suporte, mas espera-se que o rally de alívio enfrente vendas na EMA de 20 dias ($0.84). Se o preço cair acentuadamente a partir da EMA de 20 dias, a probabilidade de uma queda para $0.68 aumenta. Os compradores terão que impulsionar o preço da Cardano acima da linha de tendência de baixa para sinalizar um retorno. O par poderia então subir para $1.02. O preço da Cardano está atualmente a ser negociado a $0.8337. Um Token de Ruptura Que os Analistas Dizem Que Poderia Entregar 40x de Valorização As recomendações dos analistas estão cada vez mais apontando para MAGACOIN FINANCE, que os investidores identificaram como uma altcoin de ruptura. Está posicionada como uma das melhores novas altcoins para comprar em 2025. Ao contrário de nomes de maior capitalização, fornece uma narrativa de multiplicador de ROI. Isso é atraente para os traders...
