Para onde vai o preço do Bitcoin se o ouro atingir $5000 segundo a Goldman Sachs?

O metal amarelo Ouro tem dominado a conversa do mercado, superando o desempenho do preço do Bitcoin e do S&P 500 até agora em 2025. O gigante bancário Goldman Sachs fez uma previsão ousada de que o preço do Ouro poderia subir para $5.000 se a credibilidade do Federal Reserve for comprometida. Além disso, a perda de força do Dólar americano poderia acelerar ainda mais a alta do metal amarelo. Correlação entre Preço do Bitcoin e Ouro Intacta Hoje mais cedo, os futuros do Ouro estenderam sua alta para um recorde histórico de $3.630 por onça, com as participações totais em ETFs de Ouro atingindo um recorde de 2.905 toneladas até o final de agosto. O metal amarelo superou o BTC em 2025, com ganhos de 37% no ano até agora, contra ganhos de 22% do BTC. Olhando para o gráfico de cinco anos, há uma forte correlação entre o ouro físico e o 'ouro digital', também conhecido como Bitcoin. Fonte: Tephra Capital Em meio a toda incerteza macroeconômica em torno das tarifas de Trump e da inflação crescente, o preço do Ouro tem visto uma alta linear para máximas históricas. De acordo com o gráfico acima, se o preço do Bitcoin acompanhar a alta do Ouro, poderia subir para $185.000 nos próximos 200 dias. Isso destaca a possibilidade de outra alta de 70% do BTC nos próximos meses. Como as chances de cortes nas taxas do Fed estão aumentando durante o FOMC de setembro, o preço do Bitcoin pode em breve alcançar o desempenho do Ouro, em meio à infusão de liquidez. O Governador do Fed Chris Waller exigiu um corte de 25 pontos base na taxa durante o próximo FOMC. Possível Alta do BTC Se o Ouro Atingir $5.000 O gigante bancário Goldman Sachs fez uma previsão ousada, observando que o preço do Ouro pode subir para $5.000 se a autonomia do Fed estiver sob ameaça, após desafios recentes da administração Trump. O recente episódio do Presidente dos EUA Donald Trump demitindo a Governadora do Fed Lisa Cook gerou discussões. Logo após Cook apresentar uma contra-ação judicial...