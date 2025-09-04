Ações do Bitcoin americano disparam e depois caem na estreia na Nasdaq
As ações da American Bitcoin Corp. oscilaram fortemente na sua estreia na Nasdaq, subindo mais de 90% antes de perder a maioria dos seus ganhos e fechar o dia com apenas 16,5% de alta. Resumo As ações da American Bitcoin subiram para $13,20 no início das negociações antes de cair 49% para $6,72 e fechar a $8,05, alta de 16,5%. A estreia deu à mineradora de Bitcoin ligada a Trump uma avaliação de $5B, com 2.443 BTC no valor de $273M em reservas. A Nasdaq interrompeu as negociações cinco vezes devido a oscilações bruscas, embora as ações tenham subido mais 5% após o horário normal. A American Bitcoin Corp., uma empresa de mineração e acumulação de Bitcoin apoiada por Eric e Donald Trump Jr., fez uma estreia volátil na Nasdaq, subindo 91% antes de cair pela metade na sua primeira sessão de negociação. As ações fecharam a $8,05 em 3 de setembro de 2025, de acordo com dados da Yahoo Finance. Primeiro dia turbulento das ações da American Bitcoin As participações abriram em torno de $6,90, subiram para um pico de $13,20, e depois caíram para $6,72 antes de fechar a $8,05, alta de 16,5% no dia. As negociações após o horário normal adicionaram mais 5%, elevando as ações para $8,45. As negociações foram interrompidas cinco vezes devido a oscilações bruscas de preço. A estreia avaliou a empresa em aproximadamente $5 bilhões, com seu tesouro de 2.443 Bitcoin (BTC) valendo cerca de $273 milhões. A listagem foi concluída através de uma fusão reversa totalmente em ações com a Gryphon Digital Mining (Nasdaq: GRYP), uma rota mais rápida que um IPO tradicional. Os acionistas da Gryphon aprovaram o acordo no final de agosto, deixando a Hut 8 Corp. com 80% de propriedade e os irmãos Trump com uma participação combinada de 20%. Estratégia de mercado e planos de captação de recursos Após o lançamento, a empresa anunciou uma oferta no mercado de até $2,1 bilhões em ações Classe A. Os recursos serão destinados a compras adicionais de Bitcoin, novos equipamentos de mineração ASIC e operações gerais, ecoando a estratégia de tesouraria da Strategy de combinar operações comerciais com acumulação de Bitcoin. Eric Trump chamou a listagem de "histórica...
