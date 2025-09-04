2025-10-13 Monday

Empresa de Estratégia TON revela plano de recompra de ações de $250M para aumentar participações

Empresa de Estratégia TON revela plano de recompra de ações de $250M para aumentar participações

A publicação "TON Strategy Company Revela Plano de Recompra de Ações de $250M para Impulsionar Participações" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A TON Strategy Company aprovou um plano para recomprar $250 milhões das suas ações. Este plano visa melhorar o balanço das participações em Toncoin. TON Strategy Visa Valor para Acionistas com Recompra de $250M Num comunicado de imprensa recente, a TON Strategy Company (anteriormente Verb Technology) anunciou que o seu conselho de administração aprovou um plano de recompra de ações de $250 milhões. Isto seria feito através de transações em mercado aberto ou métodos alternativos permitidos pela lei de valores mobiliários. A empresa não é obrigada a adquirir um número definido de ações. No entanto, fatores como condições de mercado, liquidez e preço das ações influenciarão a decisão. O Presidente Executivo Manuel Stotz explicou que a estratégia foi concebida para dar à empresa flexibilidade na alocação de capital. Se as ações forem negociadas com desconto em relação ao valor líquido dos ativos (NAV), a empresa poderá realizar recompras. Por outro lado, se as ações forem negociadas com prémio, a TON Strategy poderá emitir ações para adquirir Toncoin adicional. "Sujeito às condições de mercado, entre outros fatores, se as ações forem negociadas com prémio em relação ao NAV, a empresa pode considerar emitir ações para comprar TON. Inversamente, a empresa pode considerar recomprar as suas próprias ações se forem negociadas com desconto em relação ao NAV. O programa de recompra fornece-nos uma ferramenta para nos permitir fazer isso", disse Stotz. O lançamento do programa de recompra segue-se à recente mudança de marca da empresa e transição do ticker para TONX no Nasdaq Capital Market. Anteriormente operando como Verb Technology, a empresa abraçou completamente uma estratégia de tesouraria de ativos digitais focada em Toncoin. Como a CoinGape relatou anteriormente, a TON Strategy divulgou participações no valor de $780 milhões. Compreendia $713 milhões em Toncoin e $67 milhões em dinheiro. Este portfólio posiciona-se como um dos mais proeminentes apoiantes institucionais do seu ecossistema. Desempenho das Ações TONX e Toncoin De acordo com dados da Yahoo Finance, o...
Ações do Bitcoin americano disparam e depois caem na estreia na Nasdaq

Ações do Bitcoin americano disparam e depois caem na estreia na Nasdaq

A publicação "Ações da American Bitcoin sobem e depois caem na estreia na Nasdaq" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As ações da American Bitcoin Corp. oscilaram fortemente na sua estreia na Nasdaq, subindo mais de 90% antes de perder a maioria dos seus ganhos e fechar o dia com apenas 16,5% de alta. Resumo As ações da American Bitcoin subiram para $13,20 no início das negociações antes de cair 49% para $6,72 e fechar a $8,05, alta de 16,5%. A estreia deu à mineradora de Bitcoin ligada a Trump uma avaliação de $5B, com 2.443 BTC no valor de $273M em reservas. A Nasdaq interrompeu as negociações cinco vezes devido a oscilações bruscas, embora as ações tenham subido mais 5% após o horário normal. A American Bitcoin Corp., uma empresa de mineração e acumulação de Bitcoin apoiada por Eric e Donald Trump Jr., fez uma estreia volátil na Nasdaq, subindo 91% antes de cair pela metade na sua primeira sessão de negociação. As ações fecharam a $8,05 em 3 de setembro de 2025, de acordo com dados da Yahoo Finance. Primeiro dia turbulento das ações da American Bitcoin As participações abriram em torno de $6,90, subiram para um pico de $13,20, e depois caíram para $6,72 antes de fechar a $8,05, alta de 16,5% no dia. As negociações após o horário normal adicionaram mais 5%, elevando as ações para $8,45. As negociações foram interrompidas cinco vezes devido a oscilações bruscas de preço. A estreia avaliou a empresa em aproximadamente $5 bilhões, com seu tesouro de 2.443 Bitcoin (BTC) valendo cerca de $273 milhões. A listagem foi concluída através de uma fusão reversa totalmente em ações com a Gryphon Digital Mining (Nasdaq: GRYP), uma rota mais rápida que um IPO tradicional. Os acionistas da Gryphon aprovaram o acordo no final de agosto, deixando a Hut 8 Corp. com 80% de propriedade e os irmãos Trump com uma participação combinada de 20%. Estratégia de mercado e planos de captação de recursos Após o lançamento, a empresa anunciou uma oferta no mercado de até $2,1 bilhões em ações Classe A. Os recursos serão destinados a compras adicionais de Bitcoin, novos equipamentos de mineração ASIC e operações gerais, ecoando a estratégia de tesouraria da Strategy de combinar operações comerciais com acumulação de Bitcoin. Eric Trump chamou a listagem de "histórica...
Naomi Osaka chega à primeira semifinal de Grand Slam como mãe

Naomi Osaka chega à primeira semifinal de Grand Slam como mãe

O post Naomi Osaka Alcança Primeira Semifinal de Grand Slam Como Mãe apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 03 DE SETEMBRO: Naomi Osaka do Japão em ação contra Karolina Muchova da República Tcheca nas quartas de final no Dia 11 do US Open no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 03 de setembro de 2025 em Nova Iorque (Foto de Robert Prange/Getty Images) Getty Images A tetracampeã de torneios importantes Naomi Osaka disse que "um peso foi tirado dos meus ombros" depois de alcançar sua primeira semifinal de Grand Slam como mãe no U.S. Open. Uma vitória de 6-4, 7-6(3) sobre a 11ª cabeça de chave tcheca Karolina Muchova nas quartas de final de quarta-feira levou a bicampeã do U.S. Open Osaka à sua terceira semifinal em Nova Iorque e quinta no geral em um torneio importante. A atleta de 27 anos, que tirou uma longa licença-maternidade após o nascimento da filha Shai em 2023, lutou por consistência após retornar ao Circuito WTA na temporada passada. Mas nesta temporada, ela encontrou sua nova forma brilhante. Osaka chegou à final do ASB Classic em Auckland no início de 2025 e à final do Canadian Open em Montreal no mês passado, apenas dias antes do U.S. Open. "Estou realmente inspirada por todas as mães no circuito", disse Osaka após a partida. "Mas também tenho essa sensação de que não estou sendo boa o suficiente ou que estou sendo deixada para trás. "E acho que quando todas as mães voltaram e se saíram bem logo de cara, eu meio que senti como se algo estivesse errado comigo. Sei que Belinda [Bencic] chegou às semifinais de Wimbledon, então eu realmente senti como se estivesse perdendo uma corrida de alguma forma estranha. "Então sim, isso estava na minha mente, mas agora estou aqui e sinto como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros." A seguir: Naomi Osaka vs Amanda Anisimova Eliminando Muchova, que...
Por que a posição crucial de Brian Armstrong levou a despedimentos

Por que a posição crucial de Brian Armstrong levou a despedimentos

A publicação "Por que a posição crucial de Brian Armstrong levou a demissões" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Política de IA da Coinbase: Por que a posição crucial de Brian Armstrong levou a demissões Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Política de IA da Coinbase: Por que a posição crucial de Brian Armstrong levou a demissões Fonte: https://bitcoinworld.co.in/coinbase-ai-policy-firings/
Polygon vs Polkadot: Qual Blockchain vence em 2025?

Polygon vs Polkadot: Qual Blockchain vence em 2025?

O post Polygon vs Polkadot: Qual Blockchain Vence em 2025? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Analistas preveem máximas de $16 até 2026, o que representa 3-4x dos níveis atuais de cerca de $3,8. A longo prazo, o Polkadot é uma aposta de infraestrutura credível para investidores de longo prazo, mas como o Polygon, é mais uma aposta de crescimento constante do que assimétrica. Embora tanto o Polygon quanto o Polkadot sejam investimentos sólidos, nenhum deles pode fornecer a faísca cultural que os investidores de varejo procuram. É por isso que o MAGACOIN FINANCE começou a ganhar destaque. Ao contrário dos tokens de infraestrutura que levam anos de acumulação de ecossistema para construir valor, o MAGACOIN FINANCE está usando psicologia de varejo e branding para construir tração em tempo real. Analistas apontam para três sinais distintos: Community flywheel – O crescimento no X e Telegram está acelerando, semelhante aos primeiros dias do SHIB e demonstrando ressonância cultural. Atividade de Whale (Baleia) – rastreadores de blockchain mostram enormes entradas de grandes carteiras, indicando que o Smart Money está se preparando para uma jornada antes que o varejo siga o exemplo. Vantagem de timing – lançamento na preparação para o que muitos estão chamando de "último ciclo fácil" das criptomoedas amplifica seu potencial exponencial. Analistas afirmam que o MAGACOIN FINANCE está se desenvolvendo como um movimento cultural em vez de apenas mais uma meme coin. A distinção pode ser a razão pela qual algumas pessoas o estão chamando de ponto de ignição de varejo mais proeminente de 2025, em vez de apenas um movimento especulativo. Polygon: o líder em escalabilidade Polygon é a solução de escalabilidade de facto para Ethereum, processando milhões de transações por dia com taxas mais baixas e uma melhor experiência do usuário. Suas colaborações com grandes corporações como Disney, Reddit e Starbucks o expuseram a um público mais amplo além da comunidade nativa de cripto. Analistas estão certos de que o Polygon permanecerá um ecossistema Layer-2 de topo, já que espera-se que vários zk-rollups e outras soluções de escalabilidade sejam implementados em 2025. Muitos acreditam que se a próxima onda de adoção do Ethereum...
Para onde vai o preço do Bitcoin se o ouro atingir $5000 segundo a Goldman Sachs?

Para onde vai o preço do Bitcoin se o ouro atingir $5000 segundo a Goldman Sachs?

O post Para Onde Vai o Preço do Bitcoin Se o Ouro Atingir $5000 Conforme Goldman Sachs? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O metal amarelo Ouro tem dominado a conversa do mercado, superando o desempenho do preço do Bitcoin e do S&P 500 até agora em 2025. O gigante bancário Goldman Sachs fez uma previsão ousada de que o preço do Ouro poderia subir para $5.000 se a credibilidade do Federal Reserve for comprometida. Além disso, a perda de força do Dólar americano poderia acelerar ainda mais a alta do metal amarelo. Correlação entre Preço do Bitcoin e Ouro Intacta Hoje mais cedo, os futuros do Ouro estenderam sua alta para um recorde histórico de $3.630 por onça, com as participações totais em ETFs de Ouro atingindo um recorde de 2.905 toneladas até o final de agosto. O metal amarelo superou o BTC em 2025, com ganhos de 37% no ano até agora, contra ganhos de 22% do BTC. Olhando para o gráfico de cinco anos, há uma forte correlação entre o ouro físico e o 'ouro digital', também conhecido como Bitcoin. Fonte: Tephra Capital Em meio a toda incerteza macroeconômica em torno das tarifas de Trump e da inflação crescente, o preço do Ouro tem visto uma alta linear para máximas históricas. De acordo com o gráfico acima, se o preço do Bitcoin acompanhar a alta do Ouro, poderia subir para $185.000 nos próximos 200 dias. Isso destaca a possibilidade de outra alta de 70% do BTC nos próximos meses. Como as chances de cortes nas taxas do Fed estão aumentando durante o FOMC de setembro, o preço do Bitcoin pode em breve alcançar o desempenho do Ouro, em meio à infusão de liquidez. O Governador do Fed Chris Waller exigiu um corte de 25 pontos base na taxa durante o próximo FOMC. Possível Alta do BTC Se o Ouro Atingir $5.000 O gigante bancário Goldman Sachs fez uma previsão ousada, observando que o preço do Ouro pode subir para $5.000 se a autonomia do Fed estiver sob ameaça, após desafios recentes da administração Trump. O recente episódio do Presidente dos EUA Donald Trump demitindo a Governadora do Fed Lisa Cook gerou discussões. Logo após Cook apresentar uma contra-ação judicial...
Navegando pelos NFTs e a Lei de Propriedade Intelectual

Navegando pelos NFTs e a Lei de Propriedade Intelectual

O post Navegando pelos NFTs e Lei de Propriedade Intelectual apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Law and Ledger é um segmento de notícias focado em notícias legais sobre criptomoedas, trazido a você pela Kelman Law – Um escritório de advocacia focado no comércio de ativos digitais. O seguinte editorial de opinião foi escrito por Alex Forehand e Michael Handelsman para Kelman.Law. NFTs, Propriedade Intelectual e os Desafios Legais dos Ativos Gerados por IA Como os non-fungible tokens (NFT) [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/navigating-nfts-and-intellectual-property-law/
Configuração de setembro: Será o próximo movimento da Kaspa (KAS) um rali de dois dígitos?

Configuração de setembro: Será o próximo movimento da Kaspa (KAS) um rali de dois dígitos?

Kaspa tem passado as últimas semanas em mercado lateral, mas poderá o próximo grande movimento do preço KAS ser uma subida de dois dígitos? Olhando para o gráfico, a resposta curta é não por enquanto, mas isso poderia mudar sob certas condições. O preço KAS tem estado preso sob uma linha de tendência descendente desde julho. Cada tentativa de subir mais alto tem
BlockDAG, Nexchain, Coldware e SUBBD

BlockDAG, Nexchain, Coldware e SUBBD

O post BlockDAG, Nexchain, Coldware e SUBBD apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Veja por que o BlockDAG é a principal cripto de pré-venda de 2025 com $395M arrecadados. Compare-o com Nexchain, Coldware e SUBBD. Pré-vendas frequentemente criam as maiores histórias de crescimento em cripto. Moedas oferecidas a preços iniciais podem trazer grandes recompensas quando escolhidas cuidadosamente. Neste momento, o destaque está em alguns nomes, mas um está claramente à frente. BlockDAG já arrecadou mais de $395 milhões, vendeu mais de 25,7 bilhões de moedas e fixou seu preço de pré-venda em $0,0013 durante o Evento de Implantação BDAG. Este ajuste encerrou os níveis de bônus, garantindo justiça e transparência para cada comprador. Com compras de whales e adoção em massa, BlockDAG está liderando o caminho nas pré-vendas. Outros nomes como Nexchain, Coldware e SUBBD também trazem suas próprias ideias. Nexchain impulsiona o escalonamento de IA, Coldware conecta hardware com cripto, e SUBBD visa potencializar a economia de criadores. Ainda assim, nenhum deles mostra o mesmo ritmo ou confiança que o BlockDAG construiu. Vamos ver como cada projeto se compara e por que o BlockDAG está sendo chamado de principal cripto de pré-venda hoje. 1. BlockDAG: Poder e Escala em Números BlockDAG está mantendo a coroa como a principal cripto de pré-venda em 2025, e seus resultados deixam isso claro. A pré-venda já ultrapassou $395 milhões, com moedas BlockDAG (BDAG) precificadas a $0,03 no Lote 30. Compradores iniciais que entraram no Lote 1 por apenas $0,001 viram retornos de 2900%. Mesmo com a moeda precificada mais alta hoje, um forte crescimento ainda é possível se atingir a meta de lançamento de $0,05. Tais ganhos explicam por que grandes compradores entraram com participações multimilionárias de $4,4M e $4,3M, elevando seus nomes ao topo da classificação. A adoção já é forte, com mais de 3 milhões de pessoas usando o aplicativo de mineração X1 e milhares de mineradores vendidos. Ao combinar produtos reais, uma comunidade em rápido crescimento e visibilidade incomparável, o BlockDAG colocou...
Fundo de pensão de 500 mil milhões de dólares da Califórnia dividido sobre exposição ao Bitcoin

Fundo de pensão de 500 mil milhões de dólares da Califórnia dividido sobre exposição ao Bitcoin

Os candidatos estavam divididos sobre cripto, apesar das 410.596 ações do fundo na Estratégia, avaliadas em $166M, proporcionando exposição substancial ao Bitcoin.
