somETHing sobe mais de 30% em 24 horas após o retuite de Vitalik Buterin
O post somETHing sobe mais de 30% em 24 horas após o retuite de Vitalik Buterin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Believe in somΞing (somETHing), uma criptomoeda recém-criada, disparou mais de 30% num esquema de pump-and-dump parcialmente atribuído à contribuição do cofundador da Ethereum (ETH), Vitalik Buterin. No momento da publicação, somETHing estava sendo negociada a $0,03214, refletindo um aumento de 32,97% no último dia. Durante o mesmo período, o volume de negociação do token subiu para $218.600, um salto notável em relação à sua atividade tipicamente baixa, com uma capitalização de mercado de $1,3 milhões. Gráfico de preço de um dia do somETHing. Fonte: CoinMarketCap Apesar do aumento, o token permanece altamente ilíquido, com apenas 461,2 unidades negociadas e nenhum trader, comprador ou vendedor único registrado. Por que somETHing está subindo O súbito aumento está em parte ligado a um repost no X feito por Buterin de uma publicação de 31 de julho de Marius van der Wijden, uma figura proeminente no ecossistema Ethereum. Na publicação intitulada "Believe in somΞing", ele compartilhou uma mensagem introspectiva sobre sua jornada com a rede ao marcar seu 10º aniversário. Retuite de Vitalik Buterin sobre somETHing. Fonte: X A publicação de Wijden, que Buterin amplificou, reflete sobre sua jornada desde o início da Ethereum em 2015. Ele destacou seu papel na Fundação Ethereum e suas contribuições para o desenvolvimento da rede, incluindo a execução bem-sucedida da atualização 'The Merge' em 2022. Notavelmente, o tom nostálgico da publicação e a ênfase no ethos descentralizado da Ethereum parecem ter ressoado com a comunidade, chamando a atenção para somETHing. No geral, a falta de atividade de negociação sustentada sugere que o hype especulativo em torno do repost de Buterin impulsiona o pump mais do que a demanda genuína. Este fenômeno não é incomum no espaço cripto, onde um único endosso de uma figura de alto perfil como Buterin pode desencadear movimentos de preço notáveis de curto prazo. Imagem em destaque via Shutterstock Fonte: https://finbold.com/something-pumps-over-30-in-24-hours-on-vitalik-buterins-retweet/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 16:18