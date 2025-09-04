2025-10-13 Monday

Pesquisas por meme coins disparam – Estará outro boom ao virar da esquina?

O post Buscas por Memecoin Aumentam – Está Outro Boom a Caminho? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins Os traders de retalho estão lentamente a redescobrir o seu apetite por meme coins. Dados recentes do Google Trends mostram que o volume de pesquisas pelo termo "memecoin" subiu para 57, o nível mais alto em meses. Embora esse número esteja bem abaixo do pico de janeiro de 100 durante o frenesi do token TRUMP, o aumento sugere um retorno cauteloso da curiosidade do retalho. Da Mania à Curiosidade Moderada Ao contrário do início explosivo de 2025, quando as meme coins dominavam manchetes e feeds sociais, o renascimento de hoje parece mais contido. Influenciadores e personalidades do Crypto Twitter não retornaram à promoção implacável que caracterizou o último ciclo. Alguns analistas argumentam que este cenário mais tranquilo poderia estabelecer a base para um mercado mais saudável e menos impulsionado pelo hype. Por Que Isso Importa As tendências de pesquisa são frequentemente um indicador principal do envolvimento do retalho em cripto. O interesse crescente em meme coins pode transbordar para mercados mais amplos de altcoins, mas a mania descontrolada historicamente terminou com quedas acentuadas. O ritmo moderado do crescimento das pesquisas de hoje pode indicar que, desta vez, o envolvimento poderá ser mais sustentável. Infraestrutura Mais Forte para Especuladores O que separa o ciclo atual das ondas anteriores é o ecossistema em torno das meme coins. Launchpads, ferramentas de negociação automatizadas e plataformas de gestão de liquidez agora oferecem aos participantes formas mais estruturadas de se envolverem. Isso não elimina o risco — muitos projetos ainda colapsam rapidamente — mas sugere um mercado que está a amadurecer mesmo nos seus cantos mais especulativos. Perspectiva Se este modesto aumento na curiosidade se transformará em outro frenesi dependerá das condições e catalisadores do mercado. Por enquanto, as meme coins continuam a ser uma aposta especulativa, mas uma que continua a capturar a imaginação dos traders de retalho — mesmo que o destaque não seja tão brilhante como era no início do ano. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não...
O manual de IA da China não é nada como o da América e esse pode ser exatamente o ponto

O post "O manual de IA da China não é nada como o da América e esse pode ser o ponto principal" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A América está a gastar milhares de milhões de dólares e a esgotar enormes reservas de energia numa corrida armamentista para dominar a inteligência artificial antes que a China chegue lá primeiro. O objetivo de Washington é construir uma inteligência artificial geral (AGI) suficientemente poderosa para superar o pensamento humano, e a administração Trump tem dito repetidamente que a IA irá completamente inverter a ordem global à medida que inevitavelmente descemos para uma distopia. Mas a China não está a perseguir essa fantasia. Veja, o Presidente Xi Jinping ordenou às empresas tecnológicas da China, como a DeepSeek, que se mantenham com os pés no chão e construam ferramentas que funcionem agora. Xi quer software que ajude os agricultores a plantar arroz melhor e ajude os polícias a responder mais rapidamente. O objetivo final de Pequim são sistemas inteligentes que tornem a vida mais eficiente e possam ser exportados para todo o lado, segundo Xi. A China financia IA prática enquanto os EUA investem dinheiro em AGI Xi não tem falado muito sobre AGI nos últimos anos. Em vez disso, ele quer que as empresas tecnológicas na China desenvolvam sistemas "orientados para aplicações". Relatórios do governo local mostram que modelos de linguagem chineses semelhantes ao ChatGPT estão a classificar exames escolares, a melhorar a precisão meteorológica, a despachar equipas de emergência e a dar conselhos aos agricultores sobre rotação de culturas. Na Universidade de Tsinghua em Pequim, os médicos estão agora a trabalhar ao lado de colegas virtuais de IA que fornecem informações médicas atualizadas. Robôs estão a realizar verificações têxteis e linhas de produção automóvel em "fábricas escuras" sem qualquer pessoal humano. Os EUA também estão a construir muitas ferramentas do mundo real. Os telefones Pixel da Google traduzem discursos no momento. Consultores americanos estão a usar IA para escrever relatórios e apresentações. Outras empresas dos EUA estão a trabalhar em IA para descoberta de medicamentos e logística. Mas Washington não gere isto diretamente. Na China, o estado está profundamente envolvido. Em janeiro, Pequim anunciou um fundo de IA de 8,4 mil milhões de dólares para startups. Desde então, províncias, bancos e cidades criaram os seus próprios programas de apoio à IA sob a campanha nacional "IA+". Na terça-feira,...
somETHing sobe mais de 30% em 24 horas após o retuite de Vitalik Buterin

O post somETHing sobe mais de 30% em 24 horas após o retuite de Vitalik Buterin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Believe in somΞing (somETHing), uma criptomoeda recém-criada, disparou mais de 30% num esquema de pump-and-dump parcialmente atribuído à contribuição do cofundador da Ethereum (ETH), Vitalik Buterin. No momento da publicação, somETHing estava sendo negociada a $0,03214, refletindo um aumento de 32,97% no último dia. Durante o mesmo período, o volume de negociação do token subiu para $218.600, um salto notável em relação à sua atividade tipicamente baixa, com uma capitalização de mercado de $1,3 milhões. Gráfico de preço de um dia do somETHing. Fonte: CoinMarketCap Apesar do aumento, o token permanece altamente ilíquido, com apenas 461,2 unidades negociadas e nenhum trader, comprador ou vendedor único registrado. Por que somETHing está subindo O súbito aumento está em parte ligado a um repost no X feito por Buterin de uma publicação de 31 de julho de Marius van der Wijden, uma figura proeminente no ecossistema Ethereum. Na publicação intitulada "Believe in somΞing", ele compartilhou uma mensagem introspectiva sobre sua jornada com a rede ao marcar seu 10º aniversário. Retuite de Vitalik Buterin sobre somETHing. Fonte: X A publicação de Wijden, que Buterin amplificou, reflete sobre sua jornada desde o início da Ethereum em 2015. Ele destacou seu papel na Fundação Ethereum e suas contribuições para o desenvolvimento da rede, incluindo a execução bem-sucedida da atualização 'The Merge' em 2022. Notavelmente, o tom nostálgico da publicação e a ênfase no ethos descentralizado da Ethereum parecem ter ressoado com a comunidade, chamando a atenção para somETHing. No geral, a falta de atividade de negociação sustentada sugere que o hype especulativo em torno do repost de Buterin impulsiona o pump mais do que a demanda genuína. Este fenômeno não é incomum no espaço cripto, onde um único endosso de uma figura de alto perfil como Buterin pode desencadear movimentos de preço notáveis de curto prazo. Imagem em destaque via Shutterstock Fonte: https://finbold.com/something-pumps-over-30-in-24-hours-on-vitalik-buterins-retweet/
A vida de Jimmy Lai em risco sério e imediato na detenção

A publicação "A Vida de Jimmy Lai Em Risco Sério e Imediato Na Detenção" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O magnata dos media pró-democracia de Hong Kong Jimmy Lai (C) atravessa uma multidão de jornalistas para chegar a um veículo que o aguarda após ser libertado sob fiança da esquadra de polícia de Mong Kok nas primeiras horas da manhã em Hong Kong em 12 de agosto de 2020, depois de o fundador do Apple Daily ter sido preso ao abrigo da nova lei de segurança nacional. (Crédito da foto: ISAAC LAWRENCE/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images Em 4 de setembro de 2025, a equipa jurídica internacional de Jimmy Lai e do seu filho Sebastien Lai apresentou um novo Apelo Urgente aos especialistas das Nações Unidas em relação ao risco sério e imediato para a vida de Jimmy Lai colocado pela sua detenção contínua. Jimmy Lai, um cidadão britânico de 77 anos, proprietário do jornal independente Apple Daily e defensor da democracia e dos direitos humanos, tem sido detido e submetido a múltiplos julgamentos kafkianos por lutar pela liberdade de expressão e democracia em Hong Kong. Ele tem estado preso, principalmente em confinamento solitário, por cerca de 1.700 dias, tendo sido detido desde dezembro de 2020, e enfrenta prisão perpétua simplesmente por defender os seus princípios e valores. Jimmy Lai tem enfrentado múltiplas acusações, incluindo por alegada sedição e alegada conspiração para conluio com forças estrangeiras ao abrigo da controversa Lei da República Popular da China sobre Salvaguarda da Segurança Nacional na Região Administrativa Especial de Hong Kong (NSL). Em 28 de agosto de 2025, o caso de Jimmy Lai sob a NSL foi concluído, e aguarda-se um veredicto. Se condenado, Jimmy Lai poderá ser sentenciado à prisão perpétua. A NSL tem tido um efeito profundo sobre o direito a um julgamento justo e o estado de direito em Hong Kong. Entre outros, a lei estabeleceu um procedimento separado para a investigação, acusação e julgamento dos suspeitos ao abrigo da NSL. Aqueles processados ao abrigo da NSL são frequentemente negados o direito a...
Empresa de Pesquisa Líder K33 Identifica a Zona "Compre na Baixa" do Bitcoin

A publicação "Empresa de Pesquisa Top K33 Identifica Zona de 'Comprar na Baixa' do Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O retorno médio de setembro do Bitcoin desde 2011 é de -4,6%, o único mês com perdas. Tarifas dos EUA e sinais de desaceleração económica estão a amplificar a fraqueza sazonal do mercado cripto. A K33 vê $94K-$101K como zona de compra estratégica do Bitcoin em meio à instabilidade contínua do mercado. A principal empresa de pesquisa K33 Research está a dizer aos seus clientes que a instabilidade atual do mercado é uma grande oportunidade de compra. No seu novo relatório, a empresa apresenta o caso de por que uma combinação de fraqueza sazonal e ventos contrários macroeconómicos está a empurrar o Bitcoin (BTC) para uma "zona de compra estratégica" entre $94.000 e $101.000. A "Maldição de Setembro": Por que este mês é historicamente baixista para o Bitcoin? A tese da K33 baseia-se numa poderosa tendência histórica dentro do espaço cripto denominada "Maldição de Setembro" do Bitcoin. Dados históricos do BTC O relatório da empresa destaca que desde 2011, setembro é o único mês com um histórico negativo de longo prazo para o Bitcoin, com um retorno mensal médio de -4,6%. Este padrão consistente moldou as expectativas do mercado, com muitos traders a anteciparem fraqueza durante este período. Ventos contrários macroeconómicos atuais do Bitcoin Este ano, o declínio sazonal está a ser amplificado por condições globais mais amplas. Indicadores económicos estão a sinalizar uma desaceleração, e a incerteza em torno das políticas tarifárias dos EUA está a aumentar a pressão, reduzindo o apetite dos investidores por ativos de risco como as criptomoedas. Isto criou uma clara divergência entre a ação lateral no Bitcoin e um aumento em algumas altcoins. Zona de Compra Estratégica do Bitcoin "$94k-$101k" Embora a perspetiva de curto prazo seja desafiadora, a K33 Research argumenta que esta fraqueza está a criar o ponto de entrada ideal para investidores de longo prazo. Alvo de preço chave da K33 para acumular BTC A análise da empresa identificou uma oportunidade de compra chave se o Bitcoin recuar para a faixa de $94.000 a $101.000. Eles argumentam que esta zona representa um cenário ideal de risco-recompensa para bulls de longo prazo que procuram acumular. Por que isto é considerado uma oportunidade? A perspetiva da K33 enquadra a instabilidade atual...
ChainUp Nomeada Dupla Finalista nos Prémios Regulatórios Pan-Asiáticos ALB da Thomson Reuters 2025

O post ChainUp Nomeada Dupla Finalista nos Prémios Regulatórios Pan-Asiáticos ALB da Thomson Reuters 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. SINGAPURA, 4 de set. de 2025 /PRNewswire/ — A ChainUp, fornecedora global de soluções de ativos digitais, foi nomeada finalista em duas categorias nos Prémios Regulatórios Pan-Asiáticos da Asian Legal Business (ALB) 2025. Este reconhecimento, apresentado pela Thomson Reuters, sublinha o papel da empresa numa indústria em rápida maturação onde a tecnologia robusta é um requisito fundamental para a conformidade regulatória. As nomeações da ChainUp são para Equipa de Conformidade do Ano de Fornecedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) e Fornecedor de Soluções de Monitorização de Transações do Ano. As nomeações refletem o compromisso da empresa em fornecer infraestrutura crítica que aborda os desafios de conformidade mais prementes enfrentados pelo ecossistema de ativos digitais. "O espaço de ativos digitais está num ponto de inflexão crucial, e ser finalista num prémio apoiado pela Thomson Reuters valida o nosso foco estratégico na segurança e conformidade de nível institucional", disse Sailor Zhong, Fundador e CEO da ChainUp. "As nossas soluções são projetadas para capacitar empresas com as ferramentas necessárias para navegar em mandatos em evolução, desde a triagem de sanções até ao combate ao crime financeiro, permitindo-lhes operar com clareza e integridade. Este reconhecimento pertence à nossa equipa e à sua dedicação em construir a tecnologia fundamental que suporta a próxima fase de crescimento da indústria." Os Prémios Regulatórios Pan-Asiáticos ALB são julgados por um painel independente de líderes seniores da indústria jurídica. Os vencedores serão anunciados numa cerimónia a 18 de setembro de 2025, em Singapura. Sobre a ChainUp A ChainUp, fornecedora global líder de soluções de ativos digitais, capacita empresas para navegar nas complexidades deste ecossistema em evolução. Fundada em 2017 e com sede em Singapura, a ChainUp serve uma clientela diversificada, desde empresas Web3 até instituições financeiras estabelecidas. O conjunto abrangente de soluções da ChainUp inclui soluções de câmbio de criptomoedas, liquidez como serviço, serviços de custódia, carteira MPC como serviço, ferramenta analítica de rastreamento de cripto KYT, tokenização de ativos, gestão de ativos cripto e infraestrutura Web3 como mineração, staking e APIs blockchain. Para mais informações, visite: https://www.chainup.com/. Aviso legal:...
Mega Touro de Ethereum Tom Lee Revelou o "Valor Razoável" que o Preço do ETH Deveria Ter!

O sócio fundador da Fundstrat e famoso estrategista de mercado Tom Lee fez uma avaliação notável sobre o valor potencial do Ethereum (ETH). Segundo Lee, se metade do volume de processamento de pagamentos do sistema bancário atual for transferido para a blockchain, o preço do ETH poderá atingir 60 mil dólares. Isso significa aproximadamente 18 vezes os níveis atuais. Na sua análise, Lee considera o Ethereum tanto como uma infraestrutura de pagamento quanto [...] Fonte: Bitcoinsistemi.com
Agentes de IA serão os principais utilizadores de stablecoin: Novogratz da Galaxy

O post Agentes de IA serão os principais utilizadores de stablecoin: Novogratz da Galaxy apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz, disse que os Agentes de IA em breve se tornarão os principais utilizadores de stablecoins. Durante uma entrevista com a Bloomberg publicada na quarta-feira, Novogratz disse que "num futuro não muito distante, o maior utilizador de stablecoins vai ser a IA." Ele disse que espera que os utilizadores possam pedir a uma IA para comprar os seus mantimentos, e que esta se envolva independentemente nas transações necessárias: "O seu agente de compras, que sabe o que gosta de comer, sabe se está de dieta ou não, vai descobrir quais os mantimentos a comprar e onde." Os Agentes de IA são programas de software autónomos que podem perceber o seu ambiente, tomar decisões e realizar ações para atingir objetivos sem intervenção humana constante. A característica principal que distingue estes sistemas da maioria dos sistemas de IA atuais é o seu maior grau de independência. Novogratz destacou que tal agente não iria "enviar uma instrução de transferência ou um Venmo" e, em vez disso, dependeria de transações de stablecoin. Ele disse que não sabe se tais sistemas estarão em vigor em um ou cinco anos, mas espera que "vejamos uma explosão de transações de stablecoin." Michael Novogratz. Fonte: Wikimedia Relacionado: Bitcoin a 1 milhão de dólares em 2026 seria sinal de problemas: Mike Novogratz da Galaxy As stablecoins estão em ascensão As observações de Novogratz seguem relatórios que sugerem que a adoção de stablecoin em pagamentos está crescendo significativamente. Relatórios do início de junho indicaram que pelo menos quatro empresas de tecnologia, incluindo Apple, X, Airbnb e Google, estavam explorando stablecoins como meio de reduzir taxas e melhorar pagamentos transfronteiriços. No mês passado, o gigante global de supermercados Spar anunciou suporte para pagamentos em stablecoin e criptomoeda nas suas lojas na Suíça. Em meados de junho, o gigante do e-commerce Shopify lançou acesso antecipado a pagamentos em stablecoin em USDC da Circle em colaboração com a principal bolsa dos EUA, Coinbase. No final de julho, a empresa de pagamentos...
Revelando a Emocionante Criptomoeda Nativa do Syndicate Este Mês

A publicação Revelando a Emocionante Criptomoeda Nativa da Syndicate Este Mês apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Lançamento do Token SYND: Revelando a Emocionante Criptomoeda Nativa da Syndicate Este Mês Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Lançamento do Token SYND: Revelando a Emocionante Criptomoeda Nativa da Syndicate Este Mês Fonte: https://bitcoinworld.co.in/syndicate-synd-token-launch/
Empresa de Tesouraria de Bitcoin apoiada pelos gémeos Winklevoss anuncia próxima IPO

A publicação Empresa de Tesouraria Bitcoin Apoiada pelos Gémeos Winklevoss Anuncia Próxima IPO apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Empresa de Tesouraria Bitcoin Apoiada pelos Gémeos Winklevoss Anuncia Próxima IPO | Bitcoinist.com Cadastre-se para a Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Ronaldo é um entusiasta cripto experiente com mais de quatro anos de experiência na área. Ele é apaixonado por explorar o vasto e dinâmico mundo das finanças descentralizadas (DeFi) e suas aplicações práticas para alcançar a soberania económica. Ronaldo está constantemente a procurar expandir o seu conhecimento e experiência no espaço DeFi, pois acredita que este tem um enorme potencial para transformar o panorama financeiro tradicional. Este website utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este website, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-treasury-firm-winklevoss-twins-announce-ipo/
