O manual de IA da China não é nada como o da América e esse pode ser exatamente o ponto

A América está a gastar milhares de milhões de dólares e a esgotar enormes reservas de energia numa corrida armamentista para dominar a inteligência artificial antes que a China chegue lá primeiro. O objetivo de Washington é construir uma inteligência artificial geral (AGI) suficientemente poderosa para superar o pensamento humano, e a administração Trump tem dito repetidamente que a IA irá completamente inverter a ordem global à medida que inevitavelmente descemos para uma distopia. Mas a China não está a perseguir essa fantasia. Veja, o Presidente Xi Jinping ordenou às empresas tecnológicas da China, como a DeepSeek, que se mantenham com os pés no chão e construam ferramentas que funcionem agora. Xi quer software que ajude os agricultores a plantar arroz melhor e ajude os polícias a responder mais rapidamente. O objetivo final de Pequim são sistemas inteligentes que tornem a vida mais eficiente e possam ser exportados para todo o lado, segundo Xi. A China financia IA prática enquanto os EUA investem dinheiro em AGI Xi não tem falado muito sobre AGI nos últimos anos. Em vez disso, ele quer que as empresas tecnológicas na China desenvolvam sistemas "orientados para aplicações". Relatórios do governo local mostram que modelos de linguagem chineses semelhantes ao ChatGPT estão a classificar exames escolares, a melhorar a precisão meteorológica, a despachar equipas de emergência e a dar conselhos aos agricultores sobre rotação de culturas. Na Universidade de Tsinghua em Pequim, os médicos estão agora a trabalhar ao lado de colegas virtuais de IA que fornecem informações médicas atualizadas. Robôs estão a realizar verificações têxteis e linhas de produção automóvel em "fábricas escuras" sem qualquer pessoal humano. Os EUA também estão a construir muitas ferramentas do mundo real. Os telefones Pixel da Google traduzem discursos no momento. Consultores americanos estão a usar IA para escrever relatórios e apresentações. Outras empresas dos EUA estão a trabalhar em IA para descoberta de medicamentos e logística. Mas Washington não gere isto diretamente. Na China, o estado está profundamente envolvido. Em janeiro, Pequim anunciou um fundo de IA de 8,4 mil milhões de dólares para startups. Desde então, províncias, bancos e cidades criaram os seus próprios programas de apoio à IA sob a campanha nacional "IA+". Na terça-feira,...