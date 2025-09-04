2025-10-13 Monday

Fraqueza de setembro pode arrastar o BTC abaixo dos 100 mil dólares

Fraqueza de setembro pode arrastar o BTC abaixo dos 100 mil dólares

A publicação "A Fraqueza de Setembro Pode Arrastar o BTC Abaixo de $100K" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin O Bitcoin está entrando em setembro com desconforto, e por bom motivo. Historicamente, o mês tem sido um problema para o ativo, e este ano ele chega em meio a tarifas, relatórios de inflação e um mercado alavancado que parece cada vez mais frágil. Desde 2011, setembro tem sido o único mês em que o bitcoin consistentemente registra perdas, com média de -4,6%. Essa estatística sozinha não importaria muito, mas com os preços próximos às máximas históricas, a fraqueza sazonal é amplificada pelo nervosismo sobre os dados econômicos dos EUA que estão por vir. Tarifas em Destaque As tarifas comerciais reinstituídas de agosto permanecem não resolvidas, com a aplicação apenas adiada até meados de outubro, apesar de uma decisão de um tribunal federal de apelações. Analistas esperam que seu impacto apareça nos relatórios de inflação ainda este mês — dados que podem se tornar o gatilho para os traders desfazerem posições. Vetle Lunde da K33 Research já reduziu sua exposição pessoal ao bitcoin, alertando que uma reprecificação repentina como a vista no início deste ano não pode ser descartada. Sua preocupação: uma vez que os temores macroeconômicos dominem, o bitcoin tende a se comportar como qualquer outro ativo de risco, e as vendas podem acelerar rapidamente. Mercado de Derivativos Parece Superaquecido Ao mesmo tempo, a alavancagem está aumentando. O interesse aberto em futuros perpétuos subiu ao seu ponto mais alto este ano, enquanto as taxas de financiamento oscilaram para frente e para trás sem direção clara. Esta combinação deixa o bitcoin vulnerável a apertos bruscos. Se o sentimento se tornar negativo, níveis de suporte em torno de $101.000 ou mesmo $94.000 podem entrar em jogo. Fluxos de ETF e Divergência do Ouro Os fluxos de investidores adicionam outra camada de cautela. Os ETFs spot de bitcoin perderam mais de 15.000 BTC em agosto, seu segundo pior mês desde o lançamento. Em contraste, o ouro tem atraído demanda recorde, atingindo novas máximas à medida que os bancos centrais transferem reservas dos Treasurys. A divisão ressalta que, embora o bitcoin seja frequentemente rotulado como "ouro digital", os investidores ainda o tratam...
Bitcoin (BTC) aproxima-se novamente do fundo: Onde irá recuperar? Análise de preço

Bitcoin (BTC) aproxima-se novamente do fundo: Onde irá recuperar? Análise de preço

O post Bitcoin (BTC) Aproxima-se do Fundo novamente: Onde Irá Recuperar? Análise de Preço apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A última recuperação do Bitcoin (BTC) não conseguiu atingir um máximo mais alto e agora o preço está voltando para o fundo local em torno de $107.000. Será isto um sinal de que os ursos estão agora totalmente no controle, ou é apenas uma ação de preço de fundo a desenrolar-se? Uma coisa é certa na ação de preço do Bitcoin, e é que os touros simplesmente não estão aparecendo para apoiar qualquer tipo de mudança definitiva de tendência. Sim, o preço do $BTC conseguiu escapar do canal descendente que vinha confinando o preço desde 15 de agosto, mas a ruptura foi relativamente fraca, e agora o preço em queda não está muito longe do nível inicial de ruptura. O rally de ruptura do $BTC recua Fonte: TradingView No gráfico de 4 horas acima, pode-se ver como o preço do $BTC parou antes do máximo mais alto em torno de $113.500 e recuou de forma fraca e obediente. Agora resta ver até onde esta onda corretiva atual levará o preço. Os níveis de Fibonacci podem possivelmente dar algumas pistas sobre onde esta descida irá parar. O preço está atualmente lutando para manter o Fibonacci 0,382, mas parece que isso pode falhar. Os níveis mais prováveis para parar a queda estão mais abaixo, sendo o 0,618 ou o 0,786 os favoritos. Se o preço cair além de todos os níveis de Fibonacci, o topo do canal descendente provavelmente coincidiria com o fundo local de $107.000 e possivelmente atuaria como um último suporte. A tese agora (até que se prove o contrário) é que o fundo provavelmente já foi atingido, embora uma queda adicional para $105.000, ou mesmo para $100.000 poderia realmente ajudar a eliminar quaisquer mãos fracas que restam. Voltando à tese, pode-se esperar que...
Será possível um rally de 3600% para XYZVerse (XYZ) antes de Solana e XRP atingirem os seus novos máximos históricos?

Será possível um rally de 3600% para XYZVerse (XYZ) antes de Solana e XRP atingirem os seus novos máximos históricos?

O post É Possível um Rally de 3600% para XYZVerse (XYZ) Antes que Solana e XRP Atinjam Seus Novos Máximos Históricos? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A especulação está crescendo em torno da XYZVerse (XYZ) à medida que seu preço mostra sinais de momentum incomum. Alguns observadores sugerem que XYZ poderia aumentar até 36 vezes em valor antes que Solana e XRP alcancem seus próximos picos de preço. O que está impulsionando esta previsão ousada, e quão razoável ela é? As respostas revelam detalhes surpreendentes. XRP (XRP) Fonte: TradingView XRP continua oscilando entre $2,67 e $2,98 após uma semana difícil que reduziu 4,72% de seu valor. A queda agora está em 7,86% para o mês, mas a moeda permanece 18,65% acima de meio ano atrás. O momentum esfriou, mas os bulls (touros) ainda estão circulando. Os sinais de curto prazo permanecem mistos. O preço se mantém próximo à média de 10 dias em $2,85 enquanto a linha de 100 dias em $2,81 sobe suavemente. O RSI está em 44,10, próximo ao neutro mas tendendo para fraco. O Estocástico está em 20,81, sugerindo sobrevendido. O MACD mantém uma pequena linha positiva, sugerindo que os bears (ursos) não têm controle total. Se os compradores defenderem $2,56, uma quebra acima de $2,98 poderia avançar em direção à primeira barreira em $3,19, um salto de cerca de 8%. Limpar essa zona abre caminho para $3,51, aproximadamente 18% acima do atual. Falha em manter $2,56 arrisca uma queda para $2,24, cerca de 15% abaixo. Espere negociações instáveis com uma leve inclinação para cima. Demanda por $XYZ Aumenta Conforme Sua Capitalização Atinge o Marco de $15M XYZVerse ($XYZ), recentemente reconhecida como o Melhor NOVO Projeto Meme, está atraindo atenção significativa graças ao seu conceito destacado. É a primeira meme coin que combina a emoção dos esportes e a inovação da web3. Diferente das típicas meme coins, XYZVerse oferece utilidade real e um roteiro claro para desenvolvimento de longo prazo. Planeja lançar produtos gamificados e formar parcerias com grandes equipes esportivas e plataformas. Notavelmente, XYZVerse recentemente cumpriu um de seus objetivos antes do cronograma ao se associar com bookmaker.XYZ, a primeira casa de apostas esportivas e cassino descentralizada totalmente on-chain. Como um...
Ray Dalio diz que Bitcoin é um bom hedge contra as tarifas de Trump: $HYPER dispara

Ray Dalio diz que Bitcoin é um bom hedge contra as tarifas de Trump: $HYPER dispara

O post Ray Dalio diz que o Bitcoin é um bom hedge contra as tarifas de Trump: $HYPER dispara apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O bilionário e fundador da Bridgewater Associates, Ray Dalio, disparou contra a economia dos EUA, afirmando que o país está se aproximando dos estágios finais do ciclo da dívida, o que ameaça a supremacia do dólar. Dalio acredita que isso impulsionará ativos de fornecimento limitado como Bitcoin e ouro. Suas declarações foram uma resposta ao Financial Times que deturpou suas opiniões durante uma entrevista. Dalio revidou tornando a entrevista completa pública, onde mencionou: A cripto é agora uma moeda alternativa que tem seu fornecimento limitado, então, em igualdade de condições, se o fornecimento de dinheiro em dólar aumentar e/ou a demanda por ele cair, isso provavelmente tornaria a cripto uma moeda alternativa atraente. —Ray Dalio, post no X Na visão de Dalio, o Bitcoin e as criptomoedas em geral estão ganhando terreno sobre as moedas fiduciárias, incluindo o dólar americano. Isso cria um clima propício para projetos baseados em utilidade como o Bitcoin Hyper ($HYPER), que já está realizando uma pré-venda de $13,7M. Tribunais podem considerar as tarifas de Trump ilegais; Trump busca apelar As tarifas de Trump estão sob escrutínio depois que um tribunal federal declarou que Donald Trump usou indevidamente sua autoridade ao instituir as tarifas e que apenas o Congresso teria esse poder. A administração de Trump está se preparando para apelar ao tribunal, mas, até então, as tarifas permanecem em vigor, como o próprio presidente disse em sua plataforma Truth Social. Este é um problema em curso para o plano tarifário de Trump, depois que o Tribunal Federal inicialmente o bloqueou em maio, com o juiz dizendo que as tarifas careciam de 'quaisquer limites identificáveis'. Isso, combinado com a confusão causada pelos vários atrasos e modificações no plano tarifário, mergulhou os mercados de ações e cripto no caos. Como resultado, a aura do dólar americano enfraqueceu, o que fez com que os investidores procurassem ativos mais estáveis e promissores. Paradoxalmente, eles começaram a migrar para o Bitcoin e outras criptomoedas, o que explica por que o Bitcoin...
Bitcoin a $375.000? Veterano do mercado diz que está mais próximo do que se pensa

Bitcoin a $375.000? Veterano do mercado diz que está mais próximo do que se pensa

O post $375,000 Bitcoin? Veterano do Mercado Diz Que Está Mais Próximo Do Que Você Pensa apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jake Simmons, um jornalista dedicado de cripto, tem sido apaixonado pelo Bitcoin desde 2016, quando aprendeu sobre ele pela primeira vez. Através do seu extenso trabalho com NewsBTC.com e Bitcoinist.com, Jake tornou-se uma voz confiável na comunidade cripto, guiando tanto novatos quanto entusiastas experientes para uma compreensão mais profunda deste campo dinâmico. Sua missão é simples, mas profunda: desmistificar o Bitcoin e as criptomoedas e torná-las acessíveis a todos. Com uma carreira profissional no cenário do Bitcoin e cripto que começou logo após se formar em Sistemas de Informação em 2017, Jake mergulhou na indústria. Jake juntou-se ao Grupo NewsBTC no final de 2022. Sua formação educacional proporciona-lhe o conhecimento técnico e habilidades analíticas necessárias para dissecar tópicos complexos e apresentá-los em um formato compreensível. Seja você um leitor casual curioso sobre o Bitcoin ou um investidor que busca navegar pelas últimas tendências do mercado, as percepções de Jake oferecem perspectivas valiosas que preenchem a lacuna entre tecnologia complexa e uso cotidiano. Jake não é apenas um repórter de tendências tecnológicas; ele é um firme crente no potencial transformador do Bitcoin sobre as moedas fiduciárias tradicionais. Para ele, o sistema financeiro atual está à beira do caos, impulsionado por ações governamentais descontroladas e políticas econômicas keynesianas falhas. Baseando-se nos princípios da escola austríaca de economia, Jake vê o Bitcoin não apenas como um ativo digital, mas como um passo crucial para retificar um sistema monetário em falência. Suas visões libertárias reforçam sua posição de que, assim como a igreja foi separada do estado, o dinheiro também deve ser libertado do controle governamental. Para Jake, o Bitcoin representa mais do que apenas um investimento; é uma revolução pacífica. Ele vislumbra um futuro onde o Bitcoin promove uma estrutura financeira sustentável e responsável para as gerações vindouras. Sua defesa não é sobre oposição...
Bryce Underwood, quarterback caloiro multimilionário de Michigan, enfrenta primeiro grande teste contra Oklahoma

Bryce Underwood, quarterback caloiro multimilionário de Michigan, enfrenta primeiro grande teste contra Oklahoma

O post Bryce Underwood, Quarterback Caloiro Multimilionário de Michigan, Enfrenta Primeiro Grande Teste Contra Oklahoma apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ANN ARBOR, MICHIGAN – 30 DE AGOSTO: Bryce Underwood #19 dos Michigan Wolverines recua para passar durante a primeira metade contra os New Mexico Lobos no Michigan Stadium em 30 de agosto de 2025 em Ann Arbor, Michigan. (Foto de Raj Mehta/Getty Images) Getty Images Bryce Underwood, o melhor quarterback da turma do ensino médio de 2025, estava pronto para frequentar LSU até que Michigan fez um esforço de última hora no outono passado. Tom Brady, ex-aluno de Michigan e sete vezes campeão do Super Bowl, envolveu-se, assim como Larry Ellison, o segundo homem mais rico do mundo com um patrimônio líquido de $272,8 mil milhões, segundo a Forbes. Underwood poderia supostamente ganhar mais de $10 milhões em acordos de Nome, Imagem e Semelhança (NIL) mais participação na receita ao longo de sua carreira universitária, o que ajudou a convencê-lo a assinar com Michigan em dezembro passado e matricular-se na escola um mês depois. No sábado à noite, menos de três semanas após seu 18º aniversário, Underwood enfrentará seu primeiro grande desafio quando começar pelo No. 15 Michigan contra o No. 18 Oklahoma. Underwood fez sua estreia universitária no sábado passado, completando 21 de 31 passes para 251 jardas e um touchdown em uma vitória de 34-17 sobre New Mexico. Ainda assim, ele terá uma tarefa muito mais difícil no sábado em Oklahoma, que por sua vez tem um novo quarterback de alto preço em John Mateer, que passou as últimas três temporadas em Washington State. Como júnior no outono passado, Mateer completou 64,6% de seus passes para 3.139 jardas, 29 touchdowns e sete interceptações e correu por 826 jardas e 15 touchdowns. Ele empatou com o quarterback de Miami Cam Ward, a primeira escolha no draft da NFL de abril, com 44 touchdowns totais (passes e corridas) e foi o sexto no país com 9,0 jardas de passe por tentativa e oitavo com uma classificação de eficiência de passe de 164,1. Mateer tinha...
Empresas com Tesouraria de Bitcoin agora caíram 75% desde o pico

Empresas com Tesouraria de Bitcoin agora caíram 75% desde o pico

O post Empresas de Tesouraria Bitcoin Agora Caem 75% do Pico apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ações de tesouraria Bitcoin em queda livre Principais razões por trás do declínio dramático De acordo com dados fornecidos por André Dragosch, diretor europeu de pesquisa na Bitwise, as ações das empresas de tesouraria Bitcoin (BTC) agora colapsaram em impressionantes 75% desde o seu pico no final de junho. O analista não descarta que este possa ser o topo, mas também não descarta que isso possa acabar sendo uma oportunidade de compra. Ações de tesouraria Bitcoin em queda livre As ações da Metaplanet (MTPLF) agora colapsaram aproximadamente 62% desde seu recorde histórico de 1.930 ienes japoneses alcançado em junho. Atualmente é a sexta maior empresa de tesouraria Bitcoin por holdings totais. A Strategy, o gigante de 900 libras do investimento em tesouraria Bitcoin, também sofreu uma queda acentuada de ações de 28% desde seu topo local de julho de $458 por modestos 10%. Você Também Pode Gostar O mesmo se aplica a players menores como o Blockchain Group SA (ALCPB). Principais razões por trás do declínio dramático A queda massiva nas ações das empresas de tesouraria Bitcoin foi principalmente impulsionada pela atividade de compra institucional substancialmente reduzida, bem como preocupações persistentes sobre prêmios inflacionados em relação ao valor líquido de ativos (NAV). Resta saber se as empresas de tesouraria Bitcoin serão capazes de reviver seu mojo. Fonte: https://u.today/bitcoin-treasury-companies-now-down-75-from-peak
Uma oportunidade rara para investidores

Uma oportunidade rara para investidores

A publicação Uma Oportunidade Rara Para Investidores apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Sinal Crucial de Compra de Bitcoin Emerge: Uma Oportunidade Rara para Investidores Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Sinal Crucial de Compra de Bitcoin Emerge: Uma Oportunidade Rara para Investidores Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-buy-signal-rare/
DeFi WLFI ligado a Trump impede tentativas de hack de 24,6 mil milhões de tokens

DeFi WLFI ligado a Trump impede tentativas de hack de 24,6 mil milhões de tokens

A publicação "DeFi WLFI Ligado a Trump Impede Tentativas de Hack de 24,6 Mil Milhões de Tokens" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. World Liberty Financial (WLFI) – um token DeFi apoiado pela família Trump – foi lançado em 1 de setembro de 2025 com cerca de 24,6 mil milhões de WLFI desbloqueados (20% de um fornecimento de 100 mil milhões). As negociações iniciais viram o WLFI brevemente acima de $0,30, antes de cair aproximadamente 18% para cerca de $0,18 no momento da publicação. Em 3 de setembro, a WLFI anunciou que bloqueou duas tentativas de hacking no seu "lockbox" de tokens através da inclusão on-chain na lista negra de carteiras comprometidas. A equipa enfatizou que estes ataques resultaram de perdas de chaves de utilizadores (não uma vulnerabilidade no código WLFI) e disse que a lista negra "permitiu-nos bloquear as tentativas de roubo do Lockbox." O fornecimento circulante inicial do WLFI foi fixado em 24,6 mil milhões de tokens. A distribuição no lançamento foi anunciada como 10 mil milhões de tokens para a World Liberty Financial, Inc., 7,7 mil milhões para a Alt5 Sigma, 2,8 mil milhões para liquidez/marketing, e 4 mil milhões para compradores da venda pública antecipada (20% desbloqueados). 24,66 mil milhões de WLFI foram desbloqueados em 1 de setembro. Os investidores iniciais votaram em julho para permitir a negociação, e os mercados de derivativos mostraram enorme interesse: o interesse aberto em futuros WLFI aproximou-se de $950 milhões apenas horas antes do lançamento (atingindo o pico de $887 milhões após o lançamento). Lista Negra On-Chain Frustra Hacks ao Lockbox Em 3 de setembro, a WLFI publicou que executou transações de "lista negra em massa" para desativar dezenas de carteiras identificadas como comprometidas. A WLFI revelou que impediu dois ataques de hacking provenientes de comprometimentos de utilizadores finais. O projeto disse que os hackers tinham como alvo o seu Lockbox (o contrato de aquisição para tokens bloqueados), mas a inclusão dos endereços afetados na lista negra "frustrou tentativas de roubar fundos do lockbox." Fonte: X A WLFI enfatizou que os problemas foram devido à perda de chaves privadas por parte dos utilizadores, "não um exploit do próprio projeto WLFI." A equipa está agora a ajudar os detentores de tokens afetados a recuperar o acesso às suas contas. Especialistas em segurança alertaram os detentores de WLFI sobre um exploit relacionado com a atualização Pectra de maio de 2025 do Ethereum (EIP-7702). O fundador da SlowMist, Yu Xian, relatou que os atacantes têm usado um "clássico EIP-7702...
Quem vai tomar o lugar do SHIB no mercado de meme coins?: Prevendo se Pepe ou XYZVerse tem o maior potencial de ROI em 2025

Quem vai tomar o lugar do SHIB no mercado de meme coins?: Prevendo se Pepe ou XYZVerse tem o maior potencial de ROI em 2025

À medida que o SHIB desvanece, os investidores observam Pepe e XYZVerse, com o momentum da pré-venda do XYZ e o modelo de meme impulsionado por desportos a sugerir o ROI mais alto em 2025.
