Será possível um rally de 3600% para XYZVerse (XYZ) antes de Solana e XRP atingirem os seus novos máximos históricos?
O post É Possível um Rally de 3600% para XYZVerse (XYZ) Antes que Solana e XRP Atinjam Seus Novos Máximos Históricos? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A especulação está crescendo em torno da XYZVerse (XYZ) à medida que seu preço mostra sinais de momentum incomum. Alguns observadores sugerem que XYZ poderia aumentar até 36 vezes em valor antes que Solana e XRP alcancem seus próximos picos de preço. O que está impulsionando esta previsão ousada, e quão razoável ela é? As respostas revelam detalhes surpreendentes. XRP (XRP) Fonte: TradingView XRP continua oscilando entre $2,67 e $2,98 após uma semana difícil que reduziu 4,72% de seu valor. A queda agora está em 7,86% para o mês, mas a moeda permanece 18,65% acima de meio ano atrás. O momentum esfriou, mas os bulls (touros) ainda estão circulando. Os sinais de curto prazo permanecem mistos. O preço se mantém próximo à média de 10 dias em $2,85 enquanto a linha de 100 dias em $2,81 sobe suavemente. O RSI está em 44,10, próximo ao neutro mas tendendo para fraco. O Estocástico está em 20,81, sugerindo sobrevendido. O MACD mantém uma pequena linha positiva, sugerindo que os bears (ursos) não têm controle total. Se os compradores defenderem $2,56, uma quebra acima de $2,98 poderia avançar em direção à primeira barreira em $3,19, um salto de cerca de 8%. Limpar essa zona abre caminho para $3,51, aproximadamente 18% acima do atual. Falha em manter $2,56 arrisca uma queda para $2,24, cerca de 15% abaixo. Espere negociações instáveis com uma leve inclinação para cima. Demanda por $XYZ Aumenta Conforme Sua Capitalização Atinge o Marco de $15M XYZVerse ($XYZ), recentemente reconhecida como o Melhor NOVO Projeto Meme, está atraindo atenção significativa graças ao seu conceito destacado. É a primeira meme coin que combina a emoção dos esportes e a inovação da web3. Diferente das típicas meme coins, XYZVerse oferece utilidade real e um roteiro claro para desenvolvimento de longo prazo. Planeja lançar produtos gamificados e formar parcerias com grandes equipes esportivas e plataformas. Notavelmente, XYZVerse recentemente cumpriu um de seus objetivos antes do cronograma ao se associar com bookmaker.XYZ, a primeira casa de apostas esportivas e cassino descentralizada totalmente on-chain. Como um...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 17:24