Fraqueza de setembro pode arrastar o BTC abaixo dos 100 mil dólares

Bitcoin O Bitcoin está entrando em setembro com desconforto, e por bom motivo. Historicamente, o mês tem sido um problema para o ativo, e este ano ele chega em meio a tarifas, relatórios de inflação e um mercado alavancado que parece cada vez mais frágil. Desde 2011, setembro tem sido o único mês em que o bitcoin consistentemente registra perdas, com média de -4,6%. Essa estatística sozinha não importaria muito, mas com os preços próximos às máximas históricas, a fraqueza sazonal é amplificada pelo nervosismo sobre os dados econômicos dos EUA que estão por vir. Tarifas em Destaque As tarifas comerciais reinstituídas de agosto permanecem não resolvidas, com a aplicação apenas adiada até meados de outubro, apesar de uma decisão de um tribunal federal de apelações. Analistas esperam que seu impacto apareça nos relatórios de inflação ainda este mês — dados que podem se tornar o gatilho para os traders desfazerem posições. Vetle Lunde da K33 Research já reduziu sua exposição pessoal ao bitcoin, alertando que uma reprecificação repentina como a vista no início deste ano não pode ser descartada. Sua preocupação: uma vez que os temores macroeconômicos dominem, o bitcoin tende a se comportar como qualquer outro ativo de risco, e as vendas podem acelerar rapidamente. Mercado de Derivativos Parece Superaquecido Ao mesmo tempo, a alavancagem está aumentando. O interesse aberto em futuros perpétuos subiu ao seu ponto mais alto este ano, enquanto as taxas de financiamento oscilaram para frente e para trás sem direção clara. Esta combinação deixa o bitcoin vulnerável a apertos bruscos. Se o sentimento se tornar negativo, níveis de suporte em torno de $101.000 ou mesmo $94.000 podem entrar em jogo. Fluxos de ETF e Divergência do Ouro Os fluxos de investidores adicionam outra camada de cautela. Os ETFs spot de bitcoin perderam mais de 15.000 BTC em agosto, seu segundo pior mês desde o lançamento. Em contraste, o ouro tem atraído demanda recorde, atingindo novas máximas à medida que os bancos centrais transferem reservas dos Treasurys. A divisão ressalta que, embora o bitcoin seja frequentemente rotulado como "ouro digital", os investidores ainda o tratam...