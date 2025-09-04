2025-10-13 Monday

3 Milhões de Mineiros da BlockDAG e Pré-venda de $395M Superam Lyno AI e Nexchain AI

O post BlockDAG's 3M Miners & $395M Presale Outshine Lyno AI & Nexchain AI apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Cripto News Veja como os 3M mineradores e $395M de pré-venda do BlockDAG eclipsam os $17K arrecadados pelo Lyno AI e os $9.4M do Nexchain AI, redefinindo a corrida nas criptomoedas em pré-venda. Para onde está indo a atenção real nas criptomoedas em pré-venda agora? Lyno AI está fazendo ondas com sua arbitragem impulsionada por IA em mais de 15 blockchains, oferecendo ferramentas antes reservadas para instituições. Enquanto isso, Nexchain AI está avançando rapidamente pelo Estágio 26 de sua pré-venda, arrecadando $9.4M com sua chain Layer-1 alimentada por IA. Ambos estão criando manchetes, mas uma história muito maior está se desenrolando em outro lugar. BlockDAG não está apenas arrecadando dinheiro; já construiu uma base de usuários de mais de 3M mineradores através de seu aplicativo X1. Esta escala de adoção antes do lançamento é algo que a maioria dos projetos luta para alcançar mesmo após a listagem. Com um preço especial de $0.0013 disponível até 1 de outubro, BlockDAG (BDAG) está se posicionando como a escolha de destaque de 2025. BlockDAG Transforma Adoção do X1 em um Aumento na Pré-venda O aplicativo de mineração móvel X1 do BlockDAG surpreendeu o mercado, crescendo de zero para mais de 3M usuários em tempo recorde. Antes da listagem, BDAG conseguiu construir uma das maiores comunidades ativas em cripto. Cada download adiciona outro participante minerando diariamente e compartilhando o projeto organicamente, provando que a adoção já está em movimento. A pré-venda entrou no Lote 30 com tokens precificados a $0.03, um aumento acentuado do ponto de entrada de $0.001. Mas agora, até 1 de outubro, compradores podem adquirir BDAG por $0.0013. Somando-se a este hype, BlockDAG está pronto para sediar um grande Evento de Implantação em Singapura. Após se retirar do Token2049 devido a restrições locais sobre promoções de pré-venda, a equipe optou por lançar seu próprio evento principal. Adicionalmente, BlockDAG introduziu um novo preço especial de pré-venda de $0.0013 por BDAG até 1 de outubro. Esta taxa permanecerá em vigor pelos 30 dias finais que antecedem...
Base do mercado Bitcoin torna-se neutral-baixista enquanto os fluxos permanecem fracos

O post Base do Mercado Bitcoin Torna-se Neutro-Baixista Enquanto os Fluxos Permanecem Fracos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A jornada de Sebastian no mundo cripto começou há quatro anos, impulsionada por um fascínio pelo potencial da tecnologia blockchain para revolucionar os sistemas financeiros. Sua exploração inicial concentrou-se em compreender as complexidades de vários projetos cripto, particularmente aqueles focados na construção de soluções financeiras inovadoras. Através de incontáveis horas de pesquisa e aprendizado, Sebastian desenvolveu um profundo entendimento das tecnologias subjacentes, dinâmicas de mercado e potenciais aplicações das criptomoedas. Para compartilhar seus insights com outros, Sebastian tornou-se um contribuidor ativo em discussões online em plataformas como X e LinkedIn. Seu foco em tópicos relacionados a fintech e cripto rapidamente o estabeleceu como uma voz confiável na comunidade cripto online. O objetivo de Sebastian era educar e informar seu público sobre as últimas tendências e insights no cenário cripto em rápida evolução. Para aprimorar ainda mais sua expertise, Sebastian obteve a certificação UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Este programa rigoroso o equipou com habilidades e conhecimentos valiosos sobre Tecnologia Financeira, preenchendo a lacuna entre finanças tradicionais e finanças descentralizadas. A certificação aprofundou sua compreensão do panorama financeiro mais amplo e sua interseção com a tecnologia blockchain. A paixão de Sebastian por finanças e escrita é evidente em seu trabalho. Ele gosta de mergulhar em pesquisas financeiras, analisar tendências de mercado e explorar os últimos desenvolvimentos no espaço cripto. Em seu tempo livre, Sebastian pode frequentemente ser encontrado imerso em gráficos, estudando relatórios 10-K ou envolvido em discussões estimulantes sobre o futuro das finanças. A jornada de Sebastian como pioneiro cripto tem sido marcada por uma busca incansável de conhecimento e uma dedicação em compartilhar seus insights. Sua capacidade de navegar pelo complexo mundo cripto, combinada com sua paixão por pesquisa financeira e comunicação, o torna um valioso contribuidor para a indústria. À medida que o cenário cripto continua a evoluir, Sebastian permanece na vanguarda, fornecendo insights valiosos e...
Mantendo-se alerta para a fraqueza do mercado de trabalho dos EUA – DBS

O post Mantendo-se alerta para a fraqueza do mercado de trabalho dos EUA – DBS apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Índice DXY desvalorizou 0,3% para 98,1. Refletindo as folhas de pagamento não agrícolas, as vagas de emprego JOLTS dos EUA caíram para 7181k em julho, abaixo do consenso de 7380k. Junho foi revisado para baixo para 7357k de 7437k, relata Philip Wee, Estrategista Sénior de FX do DBS. Mercado de trabalho dos EUA e observação do Fed "A fraqueza do mercado de trabalho também se refletiu no Livro Bege do Fed, que relatou pouca ou nenhuma mudança na atividade económica na maioria dos 12 distritos do Fed. Os contactos empresariais relataram aumento de preços para compensar parcialmente os impactantes aumentos de preços relacionados com tarifas nos insumos. Muitas famílias sentiram o aperto dos salários que não acompanham o aumento dos preços, implicando um consumo mais fraco e expectativas de crescimento mais baixas. As contratações desaceleraram com empresas hesitantes em preencher vagas ou trazer novos funcionários, com algumas recorrendo à automação e IA em vez disso." "No geral, o Livro Bege sugeriu que o corte antecipado de 25 pontos base na reunião do FOMC de 17 de setembro poderia ser o início de um ciclo de flexibilização sustentado. Para cimentar esta expectativa, o relatório mensal de empregos dos EUA de agosto de sexta-feira precisará que as folhas de pagamento não agrícolas permaneçam abaixo de 100k e que a taxa de desemprego suba acima de 4,2% pela primeira vez desde outubro de 2021. Hoje, o consenso espera que o Emprego ADP decline para 68k em agosto de 104k em julho. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego podem ter tendência de alta se a sua média móvel de 4 semanas aumentar pela quarta semana na última semana de agosto. O Inquérito PMI de Serviços ISM será monitorizado para ver se irá espelhar o seu homólogo da indústria ao relatar preços pagos mais fracos e subíndices de emprego." "Hoje, o Comité Bancário do Senado realizará uma audiência de confirmação para Stephen Miran substituir Adriana Kugler como Governador do Fed. Há uma forte probabilidade de Miran ser confirmado a tempo para a reunião do FOMC de setembro. O Secretário do Tesouro dos EUA Scott Bessent está pronto para começar a entrevistar candidatos para..."
Analista revela razão surpreendente pela qual o mercado altista ainda não acabou

O post Analista Revela Razão Surpreendente Pela Qual o Bull Run Ainda Não Acabou apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Ciclo do Bitcoin: Analista Revela Razão Surpreendente Pela Qual o Bull Run Ainda Não Acabou Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Ciclo do Bitcoin: Analista Revela Razão Surpreendente Pela Qual o Bull Run Ainda Não Acabou Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-cycle-bull-run/
ChatGPT-5 explica como ganhar $5.000 com ações da Nvidia em 5 anos

O post ChatGPT-5 explica como ganhar $5.000 com ações da Nvidia em 5 anos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As ações da Nvidia (NASDAQ: NVDA) têm sido uma das maiores beneficiárias do boom da inteligência artificial (IA), e de acordo com análise do ChatGPT-5, um investidor pode realisticamente visar $5.000 em lucros nos próximos cinco anos. O modelo de IA observou que o caminho para este objetivo reside principalmente na valorização do preço em vez de rendimento de dividendos. Notavelmente, as ações da NVDA estão visando a marca de $200, com ações fechando a $170,62 na última sessão de negociação, representando um aumento ano a data de mais de 23%. Gráfico de preço das ações NVDA YTD. Fonte: Finbold Inicialmente, o ChatGPT-5 considerou os dividendos como um possível contribuinte para o objetivo de $5.000. A empresa paga um dividendo trimestral de $0,01 por ação, ou $0,04 anualmente. Isso se traduz em um rendimento de apenas 0,023% a um preço de ação de $170, tornando-o uma das ações blue-chip de menor rendimento no mercado. Mesmo se a Nvidia aumentasse os pagamentos em 10% anualmente, manter 100 ações por cinco anos geraria apenas cerca de $30 a $35 em dividendos. Em uma participação maior de 300 ações, o total ainda ficaria abaixo de $100, mostrando o quão pouco os dividendos adicionam aos retornos gerais. A rota de valorização de capital da Nvidia Em vez disso, de acordo com a ferramenta da OpenAI, o verdadeiro motor é a valorização de capital. Sob pressupostos conservadores de uma taxa de crescimento anual de 10%, as ações da Nvidia poderiam subir de $170 para cerca de $275 em cinco anos. Portanto, um investimento de $17.000 de 100 ações renderia quase $10.900 em lucros combinados, enquanto uma participação menor de 50 ações custando $8.500 ainda geraria $5.000. Por outro lado, um cenário de crescimento moderado de 20% anualmente empurraria o preço das ações da Nvidia para cerca de $425, com 100 ações produzindo mais de $25.000 em ganhos. Nesse caso, apenas 20 ações, valendo cerca de $3.400 hoje, entregariam a meta de $5.000. Sob uma taxa de crescimento mais agressiva de 30%, as ações poderiam atingir $630,...
10 Melhores Meme Coins para Investir em 2025 – Uma Pré-venda Aquecendo Mais Rápido do que o Esperado

O post 10 Top Meme Coins para Investir em 2025 – Uma Pré-venda Esquentando Mais Rápido do que o Esperado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Imagine isto: Pepe montando um foguete, Shiba Inu malabarismo com tokens em forma de osso, e uma nova besta chamada BullZilla esmagando gráficos como Godzilla em forma cripto. Bem-vindo ao renascimento das meme coins de 2025, onde fortunas são feitas em pré-vendas, pools de liquidez e hype alimentado pelo TikTok. Os grandes nomes ainda estão aqui, mas novos concorrentes já estão abrindo caminho para os holofotes. Na frente do pelotão está BullZilla ($BZIL), cuja pré-venda está ativa no Estágio 1 Fase 3 (1-C). Com um modelo de preços baseado em estágios que aumenta $100.000 a cada 48 horas ou a cada $100.000 adicionais arrecadados, recompensa os primeiros detentores em tempo real. Neste estágio, o ROI potencial já é enorme, e hesitação significa apenas pagar mais. Cada minuto de atraso significa um preço de entrada mais alto. BullZilla ($BZIL): O Predador Apex das Meme Coins de 2025 BullZilla não é uma meme coin comum. É uma máquina de pré-venda completa projetada para escala, hype e longevidade. Com sua história cinematográfica e estrutura de pré-venda gamificada, BullZilla está se moldando como uma das principais meme coins para investir neste ciclo de alta. Os números confirmam o hype. Nas primeiras 24 horas de lançamento, mais de $39.000 foram arrecadados. Mais de $2 bilhões de tokens $BZIL foram vendidos nas primeiras duas horas, e mais de 300 detentores já se juntaram. O total da pré-venda já ultrapassou $100.000, com o preço atual em $0,00001908. Compare isso com o preço de listagem confirmado de $0,00527141, e o ROI projetado fica em impressionantes 27.527,93%. Os primeiros apoiadores no Estágio 1C já estão olhando para um ROI de 231,8%. Neste momento, uma compra de $1.000 garante cerca de 80,5 milhões de tokens $BZIL. Aumente isso para um investimento de $30.000, e você está olhando para 2,4 bilhões de tokens. Se o preço atingir sua meta de lançamento, a matemática é de tirar o fôlego. Esse é o tipo...
Startup de DeAI GAIA abre pré-venda para smartphone de IA

A publicação "Startup DeAI GAIA abre pré-venda para smartphone com IA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A GAIA, uma startup de IA descentralizada, iniciou uma pré-venda limitada para um smartphone com IA que executa ferramentas de inteligência e privacidade diretamente no dispositivo. Os compradores iniciais podem ganhar recompensas de rede, acessar um domínio web3 pré-carregado e testar IA totalmente local alimentada por uma nova camada de software no hardware Galaxy S25 Edge. Resumo A GAIA, uma startup de IA descentralizada, lançou um smartphone com IA de produção limitada com inteligência no dispositivo e ferramentas de privacidade. Apenas 7.000 unidades estão disponíveis, com os compradores iniciais recebendo recompensas de rede e um domínio web3 pré-carregado. O telefone funciona no hardware Galaxy S25 Edge, mas adiciona uma camada de software para IA totalmente local, descentralizada e recompensas baseadas em staking. A GAIA, uma startup que constrói infraestrutura de inteligência artificial descentralizada, lançou um smartphone com IA de produção limitada que coloca inteligência no dispositivo e ferramentas de IA com foco na privacidade nas unidades iniciais antes de um lançamento mais amplo. Apenas 7.000 unidades estão disponíveis neste lançamento inicial, e a venda pública seguirá imediatamente após a janela de lista de espera, de acordo com um comunicado de imprensa compartilhado com crypto.news. Smartphone Galaxy S25 Edge AI | Fonte: GAIA O chamado Gaia AI Phone funciona no hardware Galaxy S25 Edge, mas o grande diferencial vem de uma nova camada de infraestrutura construída pela Gaia Labs. Shashank Sripada, cofundador e COO da GAIA, explicou em uma entrevista à crypto.news que, em vez de mudar o próprio hardware, a equipe criou uma camada de software entre o Android e os aplicativos que permite inferência de IA descentralizada diretamente no dispositivo. "Anteriormente, a 'IA' móvel era principalmente de nível de aplicação – aplicativos individuais com recursos básicos de IA. Nossa abordagem coordena solicitações de IA no nível de infraestrutura, usando modelos de treinamento localizados e protocolos de autenticação que funcionam em todos os aplicativos, mantendo o processamento inteiramente no dispositivo." Shashank Sripada A pilha de software do telefone inclui a Plataforma de IA Gaia para ferramentas de IA descentralizadas, um runtime LLM local, uma interface de voz para agente, bem como...
Carteiras digitais da Galaxy sinalizam pressão de venda. Poderá o Bitcoin absorver?

O post Galaxy Digital Wallets Signal Selling Pressure. Can Bitcoin Absorb? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin (BTC) voltou ao verde no início de setembro após fechar agosto com uma queda de mais de 13%. No entanto, movimentos recentes sugerem que grandes carteiras ligadas à Galaxy Digital podem criar pressão de venda que poderia dificultar a recuperação. Os dados on-chain também revelam uma mudança no comportamento das whales de Bitcoin em setembro. Carteiras da Galaxy Digital Indicam Venda de Bitcoin no Início de Setembro Patrocinado A Galaxy Digital é uma empresa de gestão de ativos digitais que fornece serviços financeiros relacionados a criptomoedas, incluindo negociação OTC. Recentemente, carteiras vinculadas à Galaxy Digital foram associadas a transações de whale em grande escala, atraindo maior atenção. Observadores acreditam que os fluxos de saída dessas carteiras podem sinalizar potencial pressão de venda do Bitcoin. De acordo com o analista Maartunn, um fluxo de saída horário de 691 BTC foi registrado em 4 de setembro. Mudança de Saldo da Galaxy Digital. Fonte: CryptoQuant. "Este tipo de fluxo de saída pode preceder pressão de venda a curto prazo—observe a liquidez, spreads e reação de preço", observou Maartunn. Patrocinado A preocupação parece válida. Os gráficos mostram que as carteiras da Galaxy Digital registraram consistentemente múltiplos fluxos de saída durante o mês passado, variando de mais de 2.400 BTC a 600 BTC. Enquanto isso, o preço do Bitcoin apresentou tendência de queda em agosto. Além disso, Onchain Lens, outra conta de monitoramento on-chain no X, destacou a reativação de uma carteira Bitcoin após 12,8 anos de inatividade. A carteira moveu 0,25 BTC no valor de $28.000, mas ainda mantém 479,44 BTC. A reativação de uma carteira whale inativa no início de setembro—embora menor em comparação com os dois meses anteriores—indica que as whales da era inicial do período Satoshi continuam a despertar enquanto o Bitcoin é negociado em níveis de seis dígitos. Whales Venderam Mais de 100.000 BTC no Último Mês Patrocinado Cauê Oliveira observou uma tendência mais ampla entre as whales de Bitcoin, notando que elas venderam mais de 100.000 BTC nos últimos 30 dias. Os dados da Blocktrends mostram que esta é a maior onda de vendas mensais desde 2022. Mudanças no Saldo das Whales de Bitcoin. Fonte: BlockTrends "Sim, as whales têm despejado a maior quantidade de Bitcoin...
Bitcoin Hyper Pode Ser a Próxima Moeda 1000x: Pré-venda Acelera para $14M

O post Bitcoin Hyper Pode Ser a Próxima Moeda 1000x: Pré-venda Acelera para $14M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O $BTC é a maior criptomoeda do mundo, comandando uma impressionante capitalização de mercado de $2,2T. Comparado ao ano passado, seu preço quase dobrou para $110K, destacando a força da renovada demanda institucional e de varejo. A Changelly agora prevê que o $BTC saltará para $125K até o final de setembro, oferecendo aos investidores um potencial ROI superior a 14%. Mas quando o $BTC cresce, seus problemas de rede de longa data frequentemente se tornam mais aparentes. É aqui que o Bitcoin Hyper ($HYPER) se destaca. Lançando uma solução Layer-2 (L2) super rápida neste trimestre, visa resolver os maiores desafios da rede Bitcoin: custo, velocidade e acessibilidade DeFi. Apesar de ainda não estar ativo, os investidores já têm altas expectativas para o L2, como evidenciado por seu token nativo – $HYPER – atraindo quase $14M na pré-venda. Pode até ser a próxima cripto 1000x. Velocidades de Transação do Bitcoin 18x Mais Lentas Que o Ethereum Diferente do Ethereum, o Bitcoin não foi construído para contratos inteligentes, dApps ou ecossistemas DeFi. Em vez disso, foi inicialmente projetado como um sistema descentralizado para enviar fundos. A maior vantagem? Não depender de bancos ou intermediários. Como consequência, a rede ainda prioriza segurança e descentralização sobre velocidade e programabilidade até hoje. É altamente resiliente no espaço blockchain, graças ao seu mecanismo Proof of Work (PoW) protegido por uma vasta rede de mineradores. Juntos, tornam virtualmente impossível que a rede seja comprometida ou manipulada. Mas a rede é super lenta, processando atualmente apenas 6 transações por segundo (tps), cerca de 80% menos que as 21,78 tps do Ethereum. Suas taxas de gas também são bastante caras. Neste momento, a transação média do Bitcoin custa $1,703, quase o triplo do valor do Ethereum de $0,588. O Ethereum também domina a atividade global de DeFi, ostentando um robusto Valor Total Bloqueado (TVL) de $91,55B. Em comparação, o Bitcoin representa apenas $7,899B, $83,401B a menos. O Bitcoin Hyper visa mudar tudo isso. Bitcoin Hyper para Elevar o Bitcoin...
Pode o Bitcoin Substituir o Dólar Americano?

O post "O Bitcoin Pode Substituir o Dólar Americano?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Índice do Dólar Americano (DXY) registou uma recuperação modesta, situando-se em 98,2 no momento da publicação. Após perdas recentes, o índice subiu 0,09% em relação ao dia anterior. Apesar desta melhoria, um utilizador do X que afirma ser um ex-analista da Goldman Sachs emitiu um sério aviso sobre o futuro do dólar. Ele afirmou que o mundo pode estar a aproximar-se de uma era em que o dólar perde o seu estatuto de longa data como moeda de reserva global. Patrocinado Patrocinado Status de Reserva do Dólar em Perigo: O Que Vem a Seguir? Wolf Financial explicou que uma moeda só pode manter o status de reserva se for apoiada por forte poder militar. Os EUA atualmente cumprem este papel. Porquê? porque possui arsenal nuclear, submarinos, aeronaves furtivas e centenas de bases militares em todo o mundo. A Marinha dos EUA também garante rotas comerciais globais, o que dá a outros países confiança em usar o dólar para liquidações internacionais. Este arranjo permitiu aos EUA manter o status de moeda de reserva e imprimir dinheiro livremente. Patrocinado Patrocinado "Mas há apenas um problema... o dólar está claramente a falhar. Então, qual moeda de qual país pode substituir o dólar? Nenhuma", dizia a publicação. O analista argumentou que nenhuma moeda fiduciária, seja o Yuan chinês, o Iene japonês ou o Rublo russo, possui a liquidez, confiança ou apoio económico para substituir o USD. Como resultado, o mundo pode enfrentar décadas de instabilidade em vez de uma transição suave para uma nova moeda de reserva única. Nesse cenário, o comércio global poderia fragmentar-se em sistemas regionais. Portanto, os países provavelmente estariam a negociar mais com vizinhos e impérios do que globalmente. Os EUA poderiam depender fortemente do Canadá e do México para o comércio e poderiam até retornar ao padrão ouro, já que possui as maiores reservas de ouro. Enquanto isso, outras nações podem experimentar sistemas diferentes. Algumas podem adotar moedas lastreadas em ouro, outras podem usar Bitcoin...
