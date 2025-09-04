Mantendo-se alerta para a fraqueza do mercado de trabalho dos EUA – DBS

O post Mantendo-se alerta para a fraqueza do mercado de trabalho dos EUA – DBS apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Índice DXY desvalorizou 0,3% para 98,1. Refletindo as folhas de pagamento não agrícolas, as vagas de emprego JOLTS dos EUA caíram para 7181k em julho, abaixo do consenso de 7380k. Junho foi revisado para baixo para 7357k de 7437k, relata Philip Wee, Estrategista Sénior de FX do DBS. Mercado de trabalho dos EUA e observação do Fed "A fraqueza do mercado de trabalho também se refletiu no Livro Bege do Fed, que relatou pouca ou nenhuma mudança na atividade económica na maioria dos 12 distritos do Fed. Os contactos empresariais relataram aumento de preços para compensar parcialmente os impactantes aumentos de preços relacionados com tarifas nos insumos. Muitas famílias sentiram o aperto dos salários que não acompanham o aumento dos preços, implicando um consumo mais fraco e expectativas de crescimento mais baixas. As contratações desaceleraram com empresas hesitantes em preencher vagas ou trazer novos funcionários, com algumas recorrendo à automação e IA em vez disso." "No geral, o Livro Bege sugeriu que o corte antecipado de 25 pontos base na reunião do FOMC de 17 de setembro poderia ser o início de um ciclo de flexibilização sustentado. Para cimentar esta expectativa, o relatório mensal de empregos dos EUA de agosto de sexta-feira precisará que as folhas de pagamento não agrícolas permaneçam abaixo de 100k e que a taxa de desemprego suba acima de 4,2% pela primeira vez desde outubro de 2021. Hoje, o consenso espera que o Emprego ADP decline para 68k em agosto de 104k em julho. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego podem ter tendência de alta se a sua média móvel de 4 semanas aumentar pela quarta semana na última semana de agosto. O Inquérito PMI de Serviços ISM será monitorizado para ver se irá espelhar o seu homólogo da indústria ao relatar preços pagos mais fracos e subíndices de emprego." "Hoje, o Comité Bancário do Senado realizará uma audiência de confirmação para Stephen Miran substituir Adriana Kugler como Governador do Fed. Há uma forte probabilidade de Miran ser confirmado a tempo para a reunião do FOMC de setembro. O Secretário do Tesouro dos EUA Scott Bessent está pronto para começar a entrevistar candidatos para..."