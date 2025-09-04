As Baleias de Bitcoin Estão a Reduzir, Está o Push de 'Uptember' em Risco?

A publicação "As Whales de Bitcoin Estão a Reduzir, Está o Push de 'Uptember' em Risco?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: As holdings das whales de Bitcoin caíram para 488 BTC cada, o nível mais baixo desde 2018. Os ETFs Spot de BTC dos EUA adicionaram $332,8 milhões em novos fluxos de entrada. Os gráficos mostram semelhanças com o ciclo de Bitcoin de 2017 com uma quebra à vista. As whales (baleias) de Bitcoin reduziram as suas holdings para níveis não vistos desde 2018, levantando questões sobre a força do mercado no início de setembro de 2025. Ao mesmo tempo, os ETFs de BTC atraíram centenas de milhões em novo dinheiro, enquanto os fundos de Ethereum viram fortes retiradas. Os gráficos históricos de preços de BTC também mostraram uma semelhança impressionante com o ciclo de 2017. As Whales de Bitcoin Reduzem a Sua Participação Os grandes detentores de BTC, frequentemente chamados de whales (baleias), começaram a reduzir o seu fornecimento nos últimos meses. Dados da Glassnode mostraram que entidades detendo entre 100 e 10.000 Bitcoin agora controlavam uma média de 488 BTC cada. Notavelmente, isto marcou o nível mais baixo desde dezembro de 2018 e um declínio constante que começou em novembro de 2024. Distribuição das Whales de Bitcoin | Fonte: Glassnode As whales têm desempenhado um papel importante nos mercados de BTC há muito tempo. As suas compras e vendas podem frequentemente mudar preços ou sinalizar mudanças no comportamento dos investidores. Um declínio nas holdings médias sugeriu que algumas grandes carteiras podem ter estado a distribuir as suas Faircoins. Estas moedas podem ter-se movido para investidores menores ou para as mãos de compradores institucionais através de ETFs. A tendência reduziu a concentração de Bitcoin entre os principais detentores. Embora isto possa significar menos domínio por jogadores individuais, também mostrou que algumas whales estavam a recuar durante um período-chave para o mercado. A mudança ocorreu à medida que as instituições aumentaram a sua exposição através de produtos regulados, criando um novo equilíbrio entre as whales tradicionais e novas formas de grande propriedade. Os ETFs de BTC Mostram Clara Rotação Num desenvolvimento separado, a 2 de setembro, os ETFs de Bitcoin viram fluxos de entrada de $332,8 milhões. O FBTC da Fidelity Investments foi o maior contribuidor com $132,7 milhões,...