Preço de Dor Máxima de Bitcoin, ETH, XRP, SOL Antes do Vencimento das Opções, Dados Importantes de Emprego
O post Bitcoin, ETH, XRP, SOL's Preço de Máxima Dor Antes do Vencimento das Opções, Dados Importantes de Empregos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, Ethereum e outras altcoins estão enfrentando recuos em meio à contínua realização de lucros no mercado cripto mais amplo. Os traders estão se preparando para mais vendas antes do vencimento de opções cripto de $4,5 bilhões e dados importantes de empregos dos EUA esta semana. Os preços de BTC, ETH, XRP e SOL caem em meio a liquidações de $115 milhões em posições de long pelos traders. Além disso, o aumento dos rendimentos de longo prazo do Tesouro e dos preços do ouro devido a preocupações fiscais aumentou a pressão de venda sobre o preço do Bitcoin. $3,28 Bilhões em Vencimento de Opções de Bitcoin De acordo com a Deribit, mais de 29K opções de BTC com um valor nominal de $3,28 bilhões devem expirar na sexta-feira. A relação put-call é de 1,39, o que é extremamente alto e indica sentimento baixista entre os traders. Além disso, o preço de máxima dor está em $112.000. A Derbit revelou que as puts se concentraram em torno do preço de exercício de $105K-110K, com a maioria dos traders apostando em uma queda do preço do Bitcoin abaixo de $105.000. Preço de Máxima Dor do Bitcoin. Fonte: Deribit O analista Caleb Franzen revelou que o Bitcoin caiu abaixo de sua Nuvem Ichimoku diária pela primeira vez desde fevereiro de 2025, potencialmente transformando-a em resistência. Padrões históricos de sazonalidade estão desempenhando um papel fundamental no sentimento baixista para o Bitcoin, com cruzamento baixista no MACD semanal. Bitcoin Quebra Abaixo da Nuvem Ichimoku Diária. Fonte: Caleb Franzen $1,28 Bilhão em Vencimento de Opções de Ethereum Mais de 293K opções de ETH com um valor nominal de $1,28 bilhão devem expirar na Deribit, com uma relação put-call de 0,78. Isso indica sentimento misto entre os traders devido a uma relação put-call neutra. Além disso, o preço de máxima dor está em $4.400, maior que o preço de mercado atual de $4.385 no momento da escrita. Isso sinaliza. Os traders de opções estão observando três níveis-chave de $4.500, $4.700 e $5.000. Preço de Máxima Dor do Bitcoin. Fonte: Deribit "Os fluxos tendem a ser mais equilibrados, mas as calls se acumulam acima de $4,5K, deixando opcionalidade de alta", disse...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:24