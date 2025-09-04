2025-10-13 Monday

Preço de Dor Máxima de Bitcoin, ETH, XRP, SOL Antes do Vencimento das Opções, Dados Importantes de Emprego

Preço de Dor Máxima de Bitcoin, ETH, XRP, SOL Antes do Vencimento das Opções, Dados Importantes de Emprego

O post Bitcoin, ETH, XRP, SOL's Preço de Máxima Dor Antes do Vencimento das Opções, Dados Importantes de Empregos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, Ethereum e outras altcoins estão enfrentando recuos em meio à contínua realização de lucros no mercado cripto mais amplo. Os traders estão se preparando para mais vendas antes do vencimento de opções cripto de $4,5 bilhões e dados importantes de empregos dos EUA esta semana. Os preços de BTC, ETH, XRP e SOL caem em meio a liquidações de $115 milhões em posições de long pelos traders. Além disso, o aumento dos rendimentos de longo prazo do Tesouro e dos preços do ouro devido a preocupações fiscais aumentou a pressão de venda sobre o preço do Bitcoin. $3,28 Bilhões em Vencimento de Opções de Bitcoin De acordo com a Deribit, mais de 29K opções de BTC com um valor nominal de $3,28 bilhões devem expirar na sexta-feira. A relação put-call é de 1,39, o que é extremamente alto e indica sentimento baixista entre os traders. Além disso, o preço de máxima dor está em $112.000. A Derbit revelou que as puts se concentraram em torno do preço de exercício de $105K-110K, com a maioria dos traders apostando em uma queda do preço do Bitcoin abaixo de $105.000. Preço de Máxima Dor do Bitcoin. Fonte: Deribit O analista Caleb Franzen revelou que o Bitcoin caiu abaixo de sua Nuvem Ichimoku diária pela primeira vez desde fevereiro de 2025, potencialmente transformando-a em resistência. Padrões históricos de sazonalidade estão desempenhando um papel fundamental no sentimento baixista para o Bitcoin, com cruzamento baixista no MACD semanal. Bitcoin Quebra Abaixo da Nuvem Ichimoku Diária. Fonte: Caleb Franzen $1,28 Bilhão em Vencimento de Opções de Ethereum Mais de 293K opções de ETH com um valor nominal de $1,28 bilhão devem expirar na Deribit, com uma relação put-call de 0,78. Isso indica sentimento misto entre os traders devido a uma relação put-call neutra. Além disso, o preço de máxima dor está em $4.400, maior que o preço de mercado atual de $4.385 no momento da escrita. Isso sinaliza. Os traders de opções estão observando três níveis-chave de $4.500, $4.700 e $5.000. Preço de Máxima Dor do Bitcoin. Fonte: Deribit "Os fluxos tendem a ser mais equilibrados, mas as calls se acumulam acima de $4,5K, deixando opcionalidade de alta", disse...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 20:24
Os detentores de XRP, BTC e ADA podem obter rendimento passivo diário estável com o Minerador IOTA

Os detentores de XRP, BTC e ADA podem obter rendimento passivo diário estável com o Minerador IOTA

O post "Detentores de XRP, BTC e ADA podem obter rendimento passivo diário estável com o IOTA Miner" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A mineração de criptomoeda já não está limitada a indivíduos que compram máquinas de mineração e configuram hardware complexo. Atualmente, um número crescente de detentores de XRP, BTC e ADA estão recorrendo a serviços de mineração na nuvem. Como uma das plataformas mais populares no mercado, o IOTA Miner oferece aos usuários uma solução de rendimento passivo rápida, segura e ambientalmente amigável, tornando-se uma nova opção para os investidores diversificarem seus portfólios. Este artigo explorará por que cada vez mais investidores de criptomoedas estão escolhendo o IOTA Miner e como a mineração na nuvem pode ajudá-los a alcançar a valorização de ativos em um mercado volátil. Por que os investidores estão interessados no IOTA Miner? O apelo do IOTA Miner está não apenas em permitir que os usuários ganhem rendimento passivo adicional além de suas participações diárias e negociações, mas também em reduzir a curva de aprendizado de investimento e as barreiras operacionais com seu processo de operação simples e modelo de rendimento estável. Fundado em 2018 e com sede no Reino Unido, o IOTA Miner conquistou a confiança e o apoio de investidores em todo o mundo com sua experiência técnica profissional e anos de reputação na indústria. Em meio à crescente volatilidade e incerteza do mercado, a plataforma está se tornando uma opção de rendimento estável para um número crescente de detentores de XRP, BTC e ADA. Avaliações de Usuários Reais Alguns usuários do IOTA Miner compartilharam suas experiências: "Do registro à mineração, cada etapa é clara e direta, com instruções detalhadas, tornando fácil até para iniciantes começarem." "A interface de usuário eficiente e intuitiva facilita até para investidores experientes encontrarem os recursos de que precisam e é muito amigável." Principais Vantagens da Plataforma O IOTA Miner é popular entre investidores em todo o mundo devido às suas vantagens únicas: Bônus para Novos Usuários: Registre-se e receba $15, e novos usuários também podem receber $0,60 por check-in diário (restam apenas 1.277 vagas). Rendimento Estável: Aproveitando o poderoso poder de computação, oferecemos retornos diários consistentes e estáveis. Legal...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 19:54
Jogos podem desbloquear a adoção em massa de XRP com a Gamechain XRPL

Jogos podem desbloquear a adoção em massa de XRP com a Gamechain XRPL

O post Gaming Pode Desbloquear a Adoção em Massa de XRP Com XRPL Gamechain apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A plataforma de jogos da B3 poderia desbloquear a adoção de XRP através de experiências mobile-first. A testnet da Xcade lança com cinco jogos projetados para impulsionar a integração de usuários de criptomoedas populares. O sucesso comprovado da B3 com 8,5 milhões de carteiras agora sugere potencial para o crescimento do XRP. A questão de se os jogos podem impulsionar a adoção em massa de criptomoedas ganha destaque com o lançamento da XRPL Gamechain pela B3, o primeiro ecossistema de jogos dedicado construído na sidechain EVM do XRP Ledger. Esta parceria entre a rede AppChain de consumo B3 e XRPL Commons testa se o entretenimento interativo pode ter sucesso onde aplicações financeiras tradicionais têm lutado. Os jogos apresentam diferentes vantagens para a adoção de criptomoedas que as aplicações DeFi tradicionais não possuem. Experiências de jogos mobile-first removem barreiras técnicas que normalmente impedem usuários comuns de se envolverem com a tecnologia blockchain. Isso potencialmente fornece ao XRP o gateway amigável ao usuário necessário para aceitação generalizada. O Histórico da B3 Sugere Viabilidade dos Jogos O ecossistema de jogos existente da B3 fornece evidências convincentes para o potencial de adoção dos jogos. A plataforma integrou com sucesso mais de 8,5 milhões de carteiras e processou centenas de milhões de transações em mais de 100 jogos, incluindo títulos AAA. Esta base de usuários mostra que os consumidores se envolverão com a tecnologia blockchain quando apresentada através de interfaces de jogos familiares. A Xcade, a plataforma voltada para o usuário da XRPL Gamechain, lança hoje na testnet, apresentando cinco títulos jogáveis projetados para sessões móveis rápidas. A plataforma aborda um desafio crítico de adoção ao permitir que os usuários ganhem, gastem e interajam com XRP através da jogabilidade sem exigir configuração complexa de carteira ou conhecimento técnico. A abordagem de jogos oferece aos detentores de XRP utilidade direta além de negociação especulativa. Os usuários podem completar desafios, ganhar recompensas baseadas em XRP e acessar progressão entre jogos enquanto mantêm liquidez on-chain. Isso cria demanda sustentada pelo token através de economias in-game e mercados secundários. A Integração RLUSD Fornece Outra Utilidade A integração do RLUSD como stablecoin preferida em todo o ecossistema da B3 adiciona outra camada de utilidade. A stablecoin fornece opções de pagamento estáveis para...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 19:50
Preço do BTC preso num intervalo, mas traders de futuros mostram confiança

Preço do BTC preso num intervalo, mas traders de futuros mostram confiança

O post Preço do BTC Preso em Intervalo, Mas Traders de Futuros Mostram Confiança apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Leituras do gráfico diário mostram que o Bitcoin (BTC) está preso em um intervalo estreito de negociação desde 29 de agosto. Enfrenta forte resistência em $111.961 enquanto mantém suporte em $107.557. Apesar deste desempenho moderado, alguns traders de BTC permanecem inabaláveis, aumentando constantemente sua exposição à principal moeda. Traders de Futuros de Bitcoin Redobram Apostas Enquanto o Preço Estagna O crescente Índice de Alavancagem Estimada (ELR) do Bitcoin nas exchanges de criptomoedas reflete a crescente confiança dos investidores e um maior apetite por risco, mesmo em meio ao desempenho sem brilho da moeda. De acordo com dados da CryptoQuant, o ELR do BTC tem aumentado constantemente desde 12 de agosto. Logo depois, o BTC disparou para sua máxima histórica de $123.731 antes de entrar em uma trajetória descendente que persiste desde então. Para análises técnicas de tokens e atualizações de mercado: Quer mais insights sobre tokens como este? Inscreva-se aqui no Newsletter Diário de Criptomoedas do Editor Harsh Notariya. Índice de Alavancagem Estimada do Bitcoin. Fonte: CryptoQuant Curiosamente, enquanto o preço tem lutado para recuperar o impulso ascendente, a alavancagem no mercado de derivativos continuou a subir. Isso sinaliza que os traders permanecem inabaláveis pelas correções de curto prazo e, em vez disso, estão redobrando sua exposição à moeda. O ELR de um ativo mede a quantidade média de alavancagem que seus traders usam para executar negociações em uma exchange de criptomoedas. É calculado dividindo o interesse aberto do ativo pela reserva da exchange para essa moeda. Quando cai, os investidores ficam cautelosos sobre as perspectivas de curto prazo do token e evitam posições de alta alavancagem. Por outro lado, como no caso do BTC, um ELR em ascensão, especialmente durante um período de desempenho de preço moderado como este, indica que os traders não estão se retirando do mercado, mas estão aumentando sua exposição ao risco. Em vez de recuar em meio à estagnação, os traders de BTC estão assumindo mais posições alavancadas, sinalizando confiança de que a consolidação atual é temporária. Por Que o Ciclo de Alta do Bitcoin Pode Estar Apenas Começando Em um novo relatório,...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 19:44
Bitcoin americano estreia na Nasdaq, ticker ABTC

Bitcoin americano estreia na Nasdaq, ticker ABTC

O post American Bitcoin estreia na Nasdaq, código ABTC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A American Bitcoin estreou na Nasdaq com o código ABTC em 3 de setembro de 2025, após uma fusão de ações com a Gryphon Digital Mining. O novo veículo, que integra atividades de mineração e compras de Bitcoin no mercado, visa aumentar o BTC por ação e consolidar a infraestrutura de Bitcoin nos Estados Unidos, operando sob a direção da Hut 8, que detém cerca de 80% das ações da empresa, enquanto a American Data Centers controla os restantes 20%. O anúncio oficial está disponível na PR Newswire e os registros da empresa podem ser acessados no SEC EDGAR. De acordo com os dados recolhidos pela nossa equipa editorial e as comunicações corporativas divulgadas na listagem, a participação da Hut 8 foi indicada como sendo cerca de 80% em 3 de setembro de 2025, e a American Data Centers cerca de 20%. Analistas da indústria observam que veículos híbridos "acumulação + mineração" tendem a expor os acionistas tanto à dinâmica de preços do Bitcoin quanto aos custos operacionais de mineração, tornando crucial a transparência nos dados de produção. Verificámos as informações disponíveis nos comunicados oficiais e notamos que mais detalhes quantitativos serão divulgados nos registros pós-listagem. O que há de novo: um modelo de "acumulação + mineração" na Bolsa de Valores, que vai além do simples ETF spot. Por que importa: fornece aos investidores exposição ao BTC com uma estrutura corporativa que garante governança e transparência regulatória. A questão crítica: a dupla sensibilidade ao preço do BTC e aos custos de energia relacionados à mineração. Números-Chave da Listagem da American Bitcoin na Nasdaq | Data de Estreia | 3 de setembro de 2025 || ————————– | —————————————————————————————————————————————————————————————————————— || Código do Token | ABTC || Corretora | Nasdaq || Operação Corporativa | Fusão de ações com a Gryphon Digital Mining || Acionista Controlador | Hut 8 (aproximadamente 80% das ações, enquanto os restantes 20% são detidos pela American Data Centers) || Modelo Operacional | Mineração própria e compras oportunistas de BTC | A estreia...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:41
Problemas para o Bitcoin à medida que este padrão de martelo sugere uma grande correção do BTC em breve

Problemas para o Bitcoin à medida que este padrão de martelo sugere uma grande correção do BTC em breve

O post Problemas para o Bitcoin à medida que este padrão sugere uma grande correção do BTC por vir apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Enquanto o Bitcoin (BTC) se esforça para manter a zona de suporte de $110.000, os indicadores técnicos estão pintando um quadro sombrio, com o ativo enfrentando renovada pressão de venda após falhar em romper uma área de resistência chave. Uma perspectiva compartilhada pelo analista de criptomoedas pseudônimo BitBull em uma publicação no X em 4 de setembro indicou que o Bitcoin foi rejeitado da zona de resistência de $114.000 no gráfico diário, um nível que agora se transformou em uma forte área de oferta. Gráfico de análise de preço do Bitcoin. Fonte: BitBull A análise destacou como o BTC tentou recuperar-se na região de $114.000, mas foi empurrado para baixo, confirmando o nível como um teto para a ação do preço. Atualmente negociando em torno de $110.600, o Bitcoin permanece abaixo desta resistência. Portanto, BitBull alertou que, a menos que o BTC possa recuperar e manter-se acima de $114.000 no timeframe diário, qualquer salto de curto prazo provavelmente será uma armadilha de alta, atraindo traders antes do mercado reverter para baixo. Após um declínio acentuado de seu pico recente acima de $124.000, a recuperação do Bitcoin tem sido superficial e limitada pela zona de resistência destacada. Tal configuração frequentemente sinaliza fraqueza do mercado, com a incapacidade de subir mais sugerindo que os vendedores estão firmemente no controle. BitBull observou ainda que quanto mais tempo o Bitcoin permanecer abaixo de $114.000, maior a probabilidade de uma correção importante antes que qualquer reversão sustentável ocorra. Com suporte imediato próximo a $109.000, uma quebra poderia abrir a porta para declínios mais acentuados em direção a níveis mais baixos. Análise de preço do Bitcoin No momento da publicação, o Bitcoin estava sendo negociado a $110.665, tendo feito um modesto declínio de cerca de 0,6% nas últimas 24 horas. No timeframe semanal, no entanto, o ativo subiu 2%. Gráfico de preço de sete dias do Bitcoin. Fonte: Finbold No momento, o Bitcoin está mostrando neutralidade com sua leitura do índice de força relativa (RSI) em 47,05, sem condições claras de sobrecomprado ou sobrevendido. Da perspectiva de tendência, o ativo de 50 dias simples...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:39
As Baleias de Bitcoin Estão a Reduzir, Está o Push de 'Uptember' em Risco?

As Baleias de Bitcoin Estão a Reduzir, Está o Push de 'Uptember' em Risco?

A publicação "As Whales de Bitcoin Estão a Reduzir, Está o Push de 'Uptember' em Risco?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: As holdings das whales de Bitcoin caíram para 488 BTC cada, o nível mais baixo desde 2018. Os ETFs Spot de BTC dos EUA adicionaram $332,8 milhões em novos fluxos de entrada. Os gráficos mostram semelhanças com o ciclo de Bitcoin de 2017 com uma quebra à vista. As whales (baleias) de Bitcoin reduziram as suas holdings para níveis não vistos desde 2018, levantando questões sobre a força do mercado no início de setembro de 2025. Ao mesmo tempo, os ETFs de BTC atraíram centenas de milhões em novo dinheiro, enquanto os fundos de Ethereum viram fortes retiradas. Os gráficos históricos de preços de BTC também mostraram uma semelhança impressionante com o ciclo de 2017. As Whales de Bitcoin Reduzem a Sua Participação Os grandes detentores de BTC, frequentemente chamados de whales (baleias), começaram a reduzir o seu fornecimento nos últimos meses. Dados da Glassnode mostraram que entidades detendo entre 100 e 10.000 Bitcoin agora controlavam uma média de 488 BTC cada. Notavelmente, isto marcou o nível mais baixo desde dezembro de 2018 e um declínio constante que começou em novembro de 2024. Distribuição das Whales de Bitcoin | Fonte: Glassnode As whales têm desempenhado um papel importante nos mercados de BTC há muito tempo. As suas compras e vendas podem frequentemente mudar preços ou sinalizar mudanças no comportamento dos investidores. Um declínio nas holdings médias sugeriu que algumas grandes carteiras podem ter estado a distribuir as suas Faircoins. Estas moedas podem ter-se movido para investidores menores ou para as mãos de compradores institucionais através de ETFs. A tendência reduziu a concentração de Bitcoin entre os principais detentores. Embora isto possa significar menos domínio por jogadores individuais, também mostrou que algumas whales estavam a recuar durante um período-chave para o mercado. A mudança ocorreu à medida que as instituições aumentaram a sua exposição através de produtos regulados, criando um novo equilíbrio entre as whales tradicionais e novas formas de grande propriedade. Os ETFs de BTC Mostram Clara Rotação Num desenvolvimento separado, a 2 de setembro, os ETFs de Bitcoin viram fluxos de entrada de $332,8 milhões. O FBTC da Fidelity Investments foi o maior contribuidor com $132,7 milhões,...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:30
Presidente do BCE Christine Lagarde apela ao endurecimento das regras de conformidade regulatória para Stablecoin

Presidente do BCE Christine Lagarde apela ao endurecimento das regras de conformidade regulatória para Stablecoin

O post "Presidente do BCE Christine Lagarde Apela ao Endurecimento das Regras de Conformidade Regulatória para Stablecoins" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Lagarde enfatizou que as stablecoins devem cumprir com regulamentações equivalentes às da UE em outras jurisdições para operar na região. Ela também pediu o estabelecimento de garantias para evitar a transferência de fundos da UE para o exterior em caso de corridas de saque nestes ativos. Lagarde Enfatiza que Projetos de Stablecoin Devem Cumprir com Regulamentação Equivalente à da UE em Outras Jurisdições A União Europeia (UE) [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/ecb-president-christine-lagarde-calls-for-toughening-stablecoin-regulatory-compliance/
Compartilhar
A que horas é a abertura da temporada da NFL e quais equipas vão jogar? Como assistir

A que horas é a abertura da temporada da NFL e quais equipas vão jogar? Como assistir

A publicação "A que horas é a abertura da temporada da NFL e quais equipas estão a jogar? Como assistir" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NOVA ORLEÃES, LUISIANA – 09 DE FEVEREIRO: O logótipo da NFL é visto no campo antes do Super Bowl LIX entre os Kansas City Chiefs e os Philadelphia Eagles no Caesars Superdome em 09 de fevereiro de 2025 em Nova Orleães, Luisiana. (Foto de Patrick Smith/Getty Images) Getty Images A temporada 2025-26 da NFL começa na quinta-feira com um grande jogo entre dois rivais da NFC East. A que horas começa o jogo, quais equipas estão a jogar e onde pode assistir? Na temporada passada, os Philadelphia Eagles voaram para uma vitória de 40-22 sobre os campeões da AFC, Kansas City Chiefs, em 9 de fevereiro para vencer o Super Bowl LIX em Nova Orleães. O quarterback dos Eagles, Jalen Hurts — que lançou dois passes para touchdown e correu para outro — foi nomeado MVP do Super LIX. ForbesEnquanto a NFL começa, o Private Equity prepara os seus próprios retornosPor Howard Homonoff Após concluir o calendário da NFL 2024-25 contra os Chiefs, os Eagles estão de volta para iniciar a temporada 2025-26 em casa no Lincoln Financial Field em Filadélfia contra os Dallas Cowboys. Os Eagles terminaram a temporada regular da NFL 2024-25 com um registo de 14-3 na NFC East antes da corrida da equipa para o Super Bowl, enquanto os Cowboys terminaram em terceiro na divisão com um registo de 7-10. ARLINGTON, TEXAS – 10 DE NOVEMBRO: Trevon Diggs #7 dos Dallas Cowboys conversa com Jalen Hurts #1 dos Philadelphia Eagles depois de marcar um touchdown durante o terceiro quarto no AT&T Stadium em 10 de novembro de 2024 em Arlington, Texas. (Foto de Sam Hodde/Getty Images) Getty Images Hurts estará no centro para os Eagles na abertura da temporada da NFL contra os Cowboys, que terão Dak Prescott como quarterback. A abertura da temporada da NFL entre os Eagles e os Cowboys será transmitida pela NBC na TV aberta e transmitida no Peacock, começando às 20:20...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:27
Shiba Inu, Pepe, e Bitcoin Hyper

Shiba Inu, Pepe, e Bitcoin Hyper

O post Shiba Inu, Pepe, e Bitcoin Hyper apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Transformando 750 USD em 1,5 milhão: Shiba Inu, Pepe, e Bitcoin Hyper Cadastre-se para o nosso boletim informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Com mais de 5 anos de trabalho na área de análise do mercado de criptomoedas, Khang sempre visa fornecer conhecimentos úteis sobre crypto para os leitores. Ele tem muitos artigos de qualidade analisando tendências de blockchain, DeFi e novos projetos potenciais de presale de moedas. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu concordo Fonte: https://bitcoinist.com/750-to-1500000-shiba-inu-pepe-next-penny-token-vn/
