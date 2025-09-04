Exchange MEXC
O que dá valor ao Bitcoin? Os 6 fatores fundamentais
O post O Que Dá Valor ao Bitcoin? Os 6 Fatores Principais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O valor do Bitcoin está ancorado na sua escassez codificada, com um limite permanente de fornecimento de 21 milhões de moedas. A sua rede descentralizada é protegida pelo Proof of Work (PoW), tornando-o um sistema à prova de adulteração e resistente à censura. O consenso social da adoção institucional, corporativa e nacional solidifica a confiança global no Bitcoin. O Bitcoin não tem forma física e não é apoiado por um governo ou banco, então por que vale mais de 2 trilhões de dólares? A resposta não é hype; é uma combinação de economia codificada, segurança incomparável e poderosos efeitos de rede. Aqui está uma análise dos fatores principais que dão ao Bitcoin o seu valor real e durável. Começa com Escassez Digital e Segurança Ao contrário das moedas tradicionais, o valor do Bitcoin está ancorado num conjunto de regras fixas e imutáveis. Por que o limite de 21 milhões é tão importante? O fornecimento do Bitcoin é permanentemente limitado a 21 milhões de moedas—uma regra incorporada no seu código. Ao contrário das moedas fiduciárias que podem ser impressas infinitamente pelos bancos centrais, a escassez programada do Bitcoin torna-o uma poderosa proteção contra a inflação. Esta narrativa de "ouro digital" é uma razão primária pela qual o índice de reserva de valor do Bitcoin continua a crescer. Como o Proof of Work cria segurança? A rede é protegida através do Proof of Work, um sistema que requer imenso poder computacional para validar transações. Isso faz da blockchain do Bitcoin uma das redes digitais mais seguras e à prova de adulteração existentes, um fato demonstrado pelo seu crescente poder de mineração e taxa de hash da rede. Uma Rede Descentralizada e Não Censurável O Bitcoin opera sem um CEO ou um servidor central. Esta descentralização é uma das suas proposições de valor mais críticas. O que significa descentralização na prática? Milhares de computadores em todo o mundo mantêm o livro-razão, garantindo que nenhum governo ou corporação possa alterar o histórico de transações ou desligar o sistema. Isso cria uma rede transparente e resistente à censura para transferência de valor. O Bitcoin pode ser usado como uma ferramenta de pagamento?...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:43
CAD mais fraco à medida que o USD ganha amplamente – Scotiabank
O post CAD mais fraco à medida que o USD ganha amplamente – Scotiabank apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dólar Canadiano (CAD) está um pouco mais baixo contra o Dólar Americano (USD) geralmente mais firme, relatam os Estrategistas Chefe de FX do Scotiabank, Shaun Osborne e Eric Theoret. O desvio do Spot em relação ao FV cresce "Os fatores que influenciam o CAD enfraqueceram marginalmente até agora esta semana, mas as perdas do CAD estão correndo significativamente à frente de onde os fatores fundamentais sugerem que a taxa spot deveria estar. De acordo com nossa estimativa de valor justo, o equilíbrio está em 1,3634 hoje, deixando o spot mais de um desvio padrão acima do valor justo." "A divergência está se aproximando do "estiramento" relativamente extremo visto no final do mês passado. A liquidez do Spot não tem sido boa esta semana e parece continuar relativamente fraca no início das negociações hoje. O Canadá divulga dados comerciais às 8:30ET; outro grande déficit comercial é esperado para julho. O mercado está prevendo um déficit de CAD5,3bn." "Os ganhos do Spot através da zona baixa de 1,38 e — tentativamente — acima da resistência observada em 1,3815 deixam o CAD vulnerável a um pouco mais de fraqueza no curto prazo. USD/CAD desenvolveu uma pequena consolidação de flâmula de alta no início da semana no gráfico intradiário e o impulso do USD através do teto do padrão hoje mais cedo implica potencial de alta no spot para a área de 1,3850. Há uma quantidade considerável de congestionamento de curto prazo no gráfico horário entre 1,3825/75, no entanto, o que pode retardar ou até mesmo conter os ganhos do USD. O suporte do USD é 1,3795/00." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/cad-softer-as-usd-gains-broadly-scotiabank-202509041118
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:29
Bitcoin Price Watch: BTC mantém a linha nos $110,5K—Será que um rally é iminente?
O post Observação do Preço do Bitcoin: BTC Mantém a Linha em $110.5K—Um Rally é Iminente? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin está atualmente cotado entre $110.700 e $111.010 na última hora, com uma capitalização de mercado total de $2,20 trilhões. Nas últimas 24 horas, o bitcoin registrou um volume de negociação de $36,27 bilhões, flutuando dentro de uma faixa intradia de $110.344 a $112.502. Bitcoin No gráfico diário, o bitcoin parece estar entrando em uma fase de consolidação [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-btc-holds-the-line-at-110-5k-is-a-rally-imminent/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:09
Planos da Nasdaq dificultarão a listagem de pequenas empresas chinesas
O post "Os planos da Nasdaq dificultarão a listagem de pequenas empresas chinesas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Nasdaq Marketsite é visto durante as negociações matinais em 7 de abril de 2025 em Nova York. Michael M. Santiago | Getty Images PEQUIM — A bolsa de valores Nasdaq nos EUA está planeando requisitos de listagem que dificultarão a listagem de pequenas empresas chinesas em Nova York, após uma onda de pequenas ofertas públicas iniciais. Como parte das mudanças propostas, as empresas que operam principalmente na China precisarão arrecadar pelo menos 25 milhões de dólares em ofertas públicas iniciais para listar na bolsa, disse a Nasdaq na noite de quarta-feira, horário local. A medida surge enquanto as tensões entre os EUA e a China fervilham, e enquanto a Nasdaq enfrenta questões mais amplas do mercado financeiro. "Será mais difícil para pequenas empresas chinesas fazer IPO [na] Nasdaq sob a nova regra", disse Winston Ma, professor adjunto da Escola de Direito da NYU. "A nova regra reage a alguns casos de IPO de 'esquema de pump-and-dump' devido ao pequeno tamanho de float." Houve poucos grandes IPOs chineses nos EUA desde as consequências em torno da listagem da empresa de transporte Didi em Nova York em 2021. Mas em 2024, 35 pequenas empresas baseadas na China listaram em Nova York, aproximadamente o dobro das 17 listagens de microcap baseadas nos EUA, disse a Renaissance Capital em dezembro. Microcaps geralmente referem-se a ações com capitalizações de mercado entre 50 milhões e 300 milhões de dólares, o que significa que as empresas arrecadaram apenas alguns milhões na oferta pública inicial. A mudança de regra é "positiva", disse Gary Dvorchak, diretor administrativo do Blueshirt Group, cujo negócio inclui aconselhar empresas chinesas sobre IPOs. "Acho que isso vai incutir mais confiança de que as empresas que estão listando estão fazendo isso por razões legítimas e há menos probabilidade de jogos sendo jogados com as ações e isso realmente protege as empresas também." A Nasdaq observou que as listagens chinesas representam maior risco para...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:05
BTC mantém-se estável enquanto traders voltam-se para Ethereum para valorização em setembro
O post BTC Mantém-se Estável enquanto Traders se Voltam para Ethereum para Alta de Setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bom Dia, Ásia. Aqui está o que está fazendo notícia nos mercados: Bem-vindo ao Asia Morning Briefing, um resumo diário das principais histórias durante o horário dos EUA e uma visão geral dos movimentos e análises de mercado. Para uma visão detalhada dos mercados dos EUA, veja o Crypto Daybook Americas da CoinDesk. O Bitcoin está preso em um padrão de espera próximo a $112.000, de acordo com dados de mercado da CoinDesk, mas a história maior na blockchain pode ser a divisão emergente entre como os investidores tratam BTC e ETH entrando em setembro. BTC está agindo mais como uma proteção macro, enquanto ETH está sendo posicionado como o verdadeiro veículo para alta. Essa divisão reflete uma mistura de incerteza política e mudança nos fluxos de traders. Em uma nota recente, a QCP Capital escreveu que dúvidas sobre a independência do Fed estão mantendo os prêmios de prazo elevados, uma configuração que enfraquece o dólar e apoia proteções como BTC e ouro. Mas mesas de opções e mercados de previsão mostram momentum se acumulando em ETH, onde os traders veem o maior potencial para um rompimento. A Flowdesk relatou volatilidade implícita contida no BTC apesar das quedas, sugerindo posicionamento em vez de apostas especulativas. A assimetria permanece negativa, significando que puts são caras, mas isso cria valor relativo nas estruturas de call. As reversões de risco de ETH, enquanto isso, se recuperaram de sua recente queda, indicando demanda renovada por exposição à alta. As opções de SOL também viram aumento de atividade, com fluxos inclinados para cima devido ao crescente sentimento em torno de seu ecossistema e iniciativas corporativas de Tesouraria de Ativos Digitais. A atividade spot rotacionou para nomes beta de ETH como AAVE e AERO, bem como betas de SOL como RAY e DRIFT, mostrando amplitude se expandindo além dos principais. Os mercados de previsão apoiam este tema de rotação. O sentimento do Polymarket reforça a rotação. Os traders esperam que BTC permaneça limitado próximo a $120k, enquanto ETH tem uma forte chance de quebrar $5.000 — uma visão consistente com seu rally mensal de 20% e reversões de risco em recuperação. Os traders estão...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:57
UBS mantém previsão baixista para a libra em meio a ventos contrários económicos
O post UBS Mantém Previsão Baixista para a Libra em Meio a Ventos Económicos Contrários apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Meta Crítica EUR/GBP: UBS Mantém Previsão Baixista para a Libra em Meio a Ventos Económicos Contrários Ir para o conteúdo Início Notícias Forex Meta Crítica EUR/GBP: UBS Mantém Previsão Baixista para a Libra em Meio a Ventos Económicos Contrários Fonte: https://bitcoinworld.co.in/ubs-bearish-pound-forecast/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:34
Previsão do Bitcoin hoje enquanto empresas de Mineração de Bitcoin aumentam a produção, bancos dos EUA retornam à Criptomoeda, e mais...
A publicação Previsão do Bitcoin Hoje enquanto Empresas de Mineração de Bitcoin Aumentam a Produção, Bancos dos EUA Retornam às Criptomoedas e Mais... apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Atualizações Hyper do Bitcoin ao vivo hoje: Previsão do Bitcoin Hoje enquanto Empresas de Mineração de Bitcoin Aumentam a Produção, Bancos dos EUA Retornam às Criptomoedas e Mais... Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Leah é uma jornalista britânica com bacharelado em Jornalismo, Mídia e Comunicações e quase uma década de experiência em redação de conteúdo. Nos últimos quatro anos, seu foco tem sido principalmente nas tecnologias Web3, impulsionada por seu genuíno entusiasmo pela descentralização e pelos mais recentes avanços tecnológicos. Ela contribuiu para importantes publicações de cripto e NFT – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport e NFT Lately – o que a elevou a um papel sênior no jornalismo cripto. Seja elaborando notícias de última hora ou análises aprofundadas, ela se esforça para envolver seus leitores com as informações e insights mais recentes. Seus artigos frequentemente abrangem as criptomoedas mais populares, corretoras e regulamentações em evolução. Como parte de sua estratégia para atrair novatos em cripto para a Web3, ela explica até mesmo os tópicos mais complexos de uma maneira facilmente compreensível e envolvente. Reforçando ainda mais sua experiência dinâmica em jornalismo, ela escreveu para vários setores, incluindo testes de software (TEST Magazine), viagens (Travel Off Path) e música (Mixmag). Quando não está mergulhada em um universo cripto, ela provavelmente está viajando entre ilhas (com Galápagos e Hainan sendo seus destinos preferidos). Ou talvez desenhando com lápis de giz enquanto ouve os Pixies, sua banda favorita de todos os tempos. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-4-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:27
Ganhos da American Eagle Outfitters (AEO) Q2 2025
O post American Eagle Outfitters (AEO) rendimentos Q2 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A American Eagle disse na quarta-feira que a sua parceria com Sydney Sweeney tem sido a sua "melhor" campanha publicitária até à data, ao anunciar os rendimentos do segundo trimestre fiscal que superaram as expectativas. A campanha chamativa, mas controversa, com a estrela de "Euphoria" levou a algumas críticas e reações negativas, mas o lançamento, juntamente com uma parceria recente com o novo noivo de Taylor Swift, Travis Kelce, levou à aquisição de novos clientes e tráfego positivo em todos os canais. As ações da American Eagle subiram mais de 20% nas negociações após o horário de encerramento na quarta-feira. "A temporada de outono começou de forma positiva. Impulsionados por ofertas de produtos mais fortes e pelo sucesso das recentes campanhas de marketing com Sydney Sweeney e Travis Kelce, vimos um aumento na consciencialização dos clientes, envolvimento e vendas comparáveis", disse o CEO Jay Schottenstein num comunicado de imprensa. "Esperamos construir sobre o nosso progresso e a força contínua das nossas marcas icónicas para impulsionar maior rentabilidade, crescimento de longo prazo e valor para os acionistas." A empresa também reemitiu a sua orientação para o ano inteiro após a ter retirado no início deste ano. Agora espera que as vendas comparáveis sejam aproximadamente estáveis, melhor do que o declínio de 0,2% que os analistas tinham antecipado, de acordo com a StreetAccount. Ainda espera que a margem bruta diminua durante o ano, mas fez alterações importantes na sua perspectiva para o rendimento operacional, que está a suportar o impacto das tarifas. A empresa agora espera que o seu rendimento operacional anual seja entre 255 milhões e 265 milhões de dólares, abaixo do intervalo anterior entre 360 milhões e 375 milhões de dólares. Eis como a American Eagle se comportou durante o trimestre em comparação com o que Wall Street estava a antecipar, com base numa pesquisa de analistas pela LSEG: Ganhos por ação: 45 cêntimos vs. 21 cêntimos esperados Receita: 1,28 mil milhões de dólares vs. 1,24 mil milhões de dólares esperados O rendimento líquido reportado da empresa para o período de três meses que terminou a 2 de agosto foi...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:26
Dados de ofertas de emprego caem para níveis raramente vistos desde a pandemia
O post Dados de vagas de emprego caem para níveis raramente vistos desde a pandemia apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um cartaz de "Contratando Agora" numa loja Journeys no bairro do Brooklyn em Nova York em 3 de junho de 2025. Adam Gray | Bloomberg | Getty Images As vagas de emprego diminuíram em julho para níveis raramente vistos desde a pandemia de Covid-19, reforçando os receios de arrefecimento no mercado de trabalho. O relatório de Vagas de Emprego e Rotatividade Laboral mostrou cerca de 7,18 milhões de anúncios em julho, de acordo com dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho divulgados na quarta-feira. Esta é apenas a segunda leitura abaixo do nível de 7,2 milhões desde o final de 2020. A publicação de quarta-feira foi a mais baixa desde setembro de 2024, quando foram reportadas pouco mais de 7,1 milhões de vagas. Fora dessa queda pontual no ano passado, estes níveis de vagas de emprego foram vistos pela última vez quando a pandemia estava a causar uma reviravolta na economia e força de trabalho dos EUA. Também ficou abaixo das expectativas de 7,4 milhões de vagas dos economistas consultados pela Dow Jones. Isso sublinhou as crescentes preocupações com o enfraquecimento do mercado de trabalho, uma tendência que tem aparecido em evidências anedóticas há vários meses. "Este é um ponto de viragem para o mercado de trabalho", disse Heather Long, economista-chefe da Navy Federal Credit Union. "É mais uma rachadura." "Este é mais um dado que sublinha como este mercado de trabalho está congelado e é difícil para qualquer pessoa conseguir um emprego neste momento", acrescentou Long. Os dados semanais de pedidos de subsídio de desemprego, previstos para quinta-feira, oferecerão a próxima ronda de informações sobre a saúde do mercado de trabalho. Depois, a atenção volta-se para o relatório de empregos muito aguardado na sexta-feira de manhã. Não perca estas informações da CNBC PRO Fonte: https://www.cnbc.com/2025/09/03/job-opening-data-falls-to-levels-rarely-seen-since-pandemic.html
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:23
Detalhes podem poupar os L.A. Clippers na saga de circunvenção de Kawhi Leonard
O post Detalhes Podem Poupar os L.A. Clippers Na Saga de Circumvenção de Kawhi Leonard apareceu no BitcoinEthereumNews.com. LOS ANGELES, CALIFÓRNIA – 24 DE JULHO: O proprietário dos Los Angeles Clippers Steve Ballmer entrega a Kawhi Leonard a sua camisola enquanto ele e Paul George são apresentados no Green Meadows Recreation Center em 24 de julho de 2019 em Los Angeles, Califórnia. NOTA AO UTILIZADOR: O utilizador reconhece expressamente e concorda que, ao descarregar e/ou utilizar esta fotografia, está a consentir os termos e condições do Contrato de Licença da Getty Images. (Foto de Kevork Djansezian/Getty Images) Getty Images Os Los Angeles Clippers encontraram-se em apuros na quarta-feira quando o jornalista investigativo Pablo Torre lançou um relatório bombástico acusando-os de potencial circumvenção do limite salarial com o avançado estrela Kawhi Leonard. Torre detalhou como o governador dos Clippers Steve Ballmer investiu 50 milhões de dólares na Aspiration, uma empresa ambiental agora falida, apenas para a Aspiration dar a Leonard um contrato de patrocínio "sem comparência" de 28 milhões de dólares através de uma LLC que ele geria. "Passámos por uma lista de contratos de nomes realmente, realmente de topo. E depois, 'Ah, a propósito, também temos um acordo de marketing com Kawhi Leonard, como um acordo de patrocínio de marketing orgânico de 28 milhões de dólares com Kawhi'", disse um ex-funcionário do departamento financeiro da Aspiration a Torre. "E se eu tivesse alguma questão sobre isso, essencialmente não tenha, porque era para 'contornar o limite salarial. LOL.' Havia muitos LOL quando as coisas eram partilhadas." O porta-voz da NBA Mike Bass disse à ESPN na quarta-feira que a liga estava "ciente do relatório dos media desta manhã sobre os LA Clippers e [está] a iniciar uma investigação." Os Clippers também emitiram um comunicado negando que eles ou Ballmer contornaram o limite salarial canalizando dinheiro extra para Leonard através deste acordo de patrocínio. Se a NBA determinar que o relatório de Torre é preciso, isso poderia significar grandes problemas para os Clippers. No entanto, o diabo pode estar nos detalhes relativamente ao tipo exato de punição que eles podem...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 19:45
