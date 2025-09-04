Tesourarias corporativas de BTC são uma ameaça à estabilidade do mercado

Comparar o gráfico do Bitcoin (BTC) deste ano com o índice DXY do dólar americano mostra um contraste marcante. Enquanto o Bitcoin subiu para novas alturas, ultrapassando o limite de $120.000, o DXY teve um ano difícil — caindo quase 10% este ano até o momento — e prevê-se que continue a cair no futuro próximo. Neste ambiente, talvez não seja surpreendente que cada vez mais empresas estejam recorrendo ao Bitcoin como um ativo alternativo para sustentar suas tesourarias. Mas esta tendência aparentemente inofensiva pode rapidamente se transformar em uma ameaça não apenas para o próprio Bitcoin, mas para o mercado financeiro mais amplo. Resumo A narrativa do Bitcoin mudou. Antes lutando contra reguladores, o BTC agora é adotado por estados, instituições e tesourarias, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos suaviza sua postura. O manual de estratégia é único. A vantagem de primeiro movimento de Michael Saylor, preço de entrada baixo e termos de dívida favoráveis significam que ele pode resistir a quedas que outros não podem. Se várias empresas alavancadas venderem em pânico, o envolvimento do Bitcoin com ETFs, pensões e governos poderia amplificar choques de mercado. A lição: o sucesso de Saylor não é um modelo. As empresas devem fortalecer os fundamentos em vez de apostar seus balanços em ativos voláteis. Apenas há um ano, $100.000 para o Bitcoin ainda era um sonho distante, enquanto as criptomoedas lutavam contra os reguladores dos EUA e se esforçavam para recuperar sua imagem após o colapso desastroso de 2022. Mas que diferença faz um ano. Avançando para hoje, e a SEC abandonou ou resolveu a maioria de seus processos contra empresas de criptomoedas e sinalizou uma postura muito mais acomodatícia. Enquanto isso, o Bitcoin está sendo cada vez mais adotado como um ativo de reserva por vários estados dos EUA e diversos governos de mercados emergentes. A atitude em relação ao Bitcoin mudou completamente. Não apenas isso, mas...