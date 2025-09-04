BlockchainFX: Totalmente Auditado, Gerador de Receitas e Visando um Crescimento de 1000x
A publicação BlockchainFX: Totalmente Auditado, Gerador de Receitas e Visando Crescimento de 1000x apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto E se o mercado cripto lhe desse uma segunda chance de potencial para se tornar milionário? BlockchainFX ($BFX) está criando ondas de choque pelo mercado como uma das principais pré-vendas cripto hoje, enquanto moedas como Sui (SUI) e Tron (TRX) capturam manchetes pelo seu crescimento institucional e de ecossistema. No entanto, todos os olhares estão se voltando para BlockchainFX, um projeto que já proporciona receita e adoção antes mesmo de chegar às exchanges. Isto não é apenas mais um lançamento de token—é uma super aplicação de negociação multi-ativos que reúne cripto, ações, forex e commodities em uma única plataforma. E com recompensas de staking de até 90% de APY durante a pré-venda, além de um preço de listagem confirmado de $0,05, o arrependimento de ter perdido o ETH ou Solana no início parece estar encarando você diretamente. A questão: você agirá agora ou assistirá outros aproveitarem a próxima pré-venda explosiva? BlockchainFX ($BFX): Pré-venda Explosiva Com Potencial de 1000x BlockchainFX já está ativo com mais de 10.000 usuários ativos diários, auditado pela CertiK, totalmente em conformidade e processando milhões em volume de negociação. Diferentemente de tokens especulativos, esta plataforma gera receita real e redistribui até 70% das taxas de negociação de volta aos detentores diariamente em USDT. Isso é renda passiva consistente, mesmo antes das listagens de tokens. A pré-venda começou a $0,01, já subiu para $0,022, e está fixada para um preço de lançamento de $0,05. Isso é um retorno de 138% apenas no dia do lançamento, e analistas preveem crescimento pós-lançamento entre $0,10 e $0,25, com metas de longo prazo ultrapassando $1. Para contextualizar, os primeiros compradores de BNB a $0,10 viram retornos de 6.000x, e o ICO da Solana a $0,22 tornou-se uma das maiores vitórias das criptomoedas. Os participantes também ganham acesso aos Cartões Visa BFX (Ouro, Verde, Metal), usabilidade mundial e níveis do Clube de Fundadores com vantagens exclusivas. Adicione a isso o sorteio de tokens BFX de $500.000 (com prêmio de primeiro lugar de $250K) e você tem escassez, urgência e ganância trabalhando juntos. Isto não é especulação—é uma pré-venda cripto exclusiva com estrutura de nível institucional e...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:29