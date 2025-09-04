2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
O regresso à cidade natal dos Coldplay traz vários álbuns de volta às tabelas

O regresso à cidade natal dos Coldplay traz vários álbuns de volta às tabelas

O post "Recepção na Cidade Natal do Coldplay Traz Vários Álbuns de Volta às Paradas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Coldplay dispara nas paradas do Reino Unido enquanto sua Music of the Spheres World Tour se aproxima do fim, com quatro álbuns — incluindo Parachutes — regressando ou subindo nas classificações. LOS ANGELES, CALIFÓRNIA – 02 DE FEVEREIRO: Chris Martin do Coldplay atua no palco durante a 67ª edição dos Prémios GRAMMY na Arena Crypto.com em 02 de fevereiro de 2025 em Los Angeles, Califórnia. (Foto de Kevin Winter/Getty Images para The Recording Academy) Getty Images para The Recording Academy O Coldplay tem apenas algumas datas restantes na sua Music of the Spheres World Tour antes da turnê terminar. A banda está na estrada desde 2022, e há meses atrás, a aventura foi confirmada como a segunda turnê com maior bilheteria de todos os tempos, atrás apenas da The Eras Tour de Taylor Swift. Para terminar em grande estilo, o Coldplay regressou a casa, ao Reino Unido, e o grupo terminará com várias noites no Estádio de Wembley em Londres. À medida que a turnê se aproxima da conclusão, as vendas e streams do catálogo da banda aumentaram, com quatro álbuns encontrando espaço nas paradas esta semana. A Rush of Blood to the Head Regressa A Rush of Blood to the Head reaparece na parada Official Album Downloads. O álbum completo, um dos lançamentos mais aclamados da banda, retorna na posição Nº 77. Já permaneceu na lista por 42 semanas, e chegou a subir até ao Nº 10. Moon Music Aparece em Múltiplas Listas Moon Music, o conjunto que o Coldplay está ativamente promovendo em turnê, também consegue um regresso. O projeto reentra na parada Official Albums Sales na posição Nº 100, o último degrau da classificação. A coleção também dispara na lista Official Album Downloads, saltando da posição Nº 72 para a Nº 28. Parachutes Permanece em Quatro Rankings De todos os quatro álbuns do Coldplay nas paradas do Reino Unido nesta semana, Parachutes é o mais visível. O...
Sidekick
K$0,03187+10,73%
Union
U$0,007365+0,51%
Seed.Photo
PHOTO$0,72-10,00%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:38
Compartilhar
BlockchainFX: Totalmente Auditado, Gerador de Receitas e Visando um Crescimento de 1000x

BlockchainFX: Totalmente Auditado, Gerador de Receitas e Visando um Crescimento de 1000x

A publicação BlockchainFX: Totalmente Auditado, Gerador de Receitas e Visando Crescimento de 1000x apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto E se o mercado cripto lhe desse uma segunda chance de potencial para se tornar milionário? BlockchainFX ($BFX) está criando ondas de choque pelo mercado como uma das principais pré-vendas cripto hoje, enquanto moedas como Sui (SUI) e Tron (TRX) capturam manchetes pelo seu crescimento institucional e de ecossistema. No entanto, todos os olhares estão se voltando para BlockchainFX, um projeto que já proporciona receita e adoção antes mesmo de chegar às exchanges. Isto não é apenas mais um lançamento de token—é uma super aplicação de negociação multi-ativos que reúne cripto, ações, forex e commodities em uma única plataforma. E com recompensas de staking de até 90% de APY durante a pré-venda, além de um preço de listagem confirmado de $0,05, o arrependimento de ter perdido o ETH ou Solana no início parece estar encarando você diretamente. A questão: você agirá agora ou assistirá outros aproveitarem a próxima pré-venda explosiva? BlockchainFX ($BFX): Pré-venda Explosiva Com Potencial de 1000x BlockchainFX já está ativo com mais de 10.000 usuários ativos diários, auditado pela CertiK, totalmente em conformidade e processando milhões em volume de negociação. Diferentemente de tokens especulativos, esta plataforma gera receita real e redistribui até 70% das taxas de negociação de volta aos detentores diariamente em USDT. Isso é renda passiva consistente, mesmo antes das listagens de tokens. A pré-venda começou a $0,01, já subiu para $0,022, e está fixada para um preço de lançamento de $0,05. Isso é um retorno de 138% apenas no dia do lançamento, e analistas preveem crescimento pós-lançamento entre $0,10 e $0,25, com metas de longo prazo ultrapassando $1. Para contextualizar, os primeiros compradores de BNB a $0,10 viram retornos de 6.000x, e o ICO da Solana a $0,22 tornou-se uma das maiores vitórias das criptomoedas. Os participantes também ganham acesso aos Cartões Visa BFX (Ouro, Verde, Metal), usabilidade mundial e níveis do Clube de Fundadores com vantagens exclusivas. Adicione a isso o sorteio de tokens BFX de $500.000 (com prêmio de primeiro lugar de $250K) e você tem escassez, urgência e ganância trabalhando juntos. Isto não é especulação—é uma pré-venda cripto exclusiva com estrutura de nível institucional e...
Threshold
T$0,01331+9,81%
holoride
RIDE$0,000792+4,62%
Binance Coin
BNB$1 299,45+10,70%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:29
Compartilhar
Porque Max Keiser pensa que Michael Saylor se tornou o Elon Musk do Bitcoin

Porque Max Keiser pensa que Michael Saylor se tornou o Elon Musk do Bitcoin

A publicação "Por que Max Keiser pensa que Michael Saylor se tornou o Elon Musk do Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Numa nova publicação no X, Max Keiser, renomado evangelista do Bitcoin, colocou a Strategy (MSTR) e o seu presidente, Michael Saylor, na mesma categoria que Elon Musk e Tesla. A essência da mensagem de Keiser é que o prémio das ações da MSTR reflete mais do que apenas as participações em Bitcoin da empresa, mas a confiança dos investidores em Saylor. Através desta analogia não convencional, Keiser argumenta que os investidores estão a comprar o "jóquei, não o cavalo", de forma semelhante a como a Tesla negociava com múltiplos extremos baseados na crença na capacidade de Elon Musk de entregar resultados. Você também pode gostar Os números dão peso a essa estrutura. A Strategy é, de longe, a maior detentora pública de Bitcoin, com 636.505 BTC — avaliados em cerca de $70,6 mil milhões ao preço de hoje — nos seus registos. O custo médio de compra da empresa é de $73.765, o que significa que está a obter um retorno sobre o investimento (ROI) de 50,5%, mas o valor de mercado das suas ações vai muito além. $MSTR mNAV premium reflects @saylor's 𝙐𝙉𝙄𝙌𝙐𝙀 ability an a financial engineering genius. Same as $TSLA trading at 200x earnings reflecting @elonmusk's genius. You're buying the jockey, not the horse. With all other Bitcoin Treasury Companies you're buying the horse. — Max Bitcoin (@maxkeiser) September 4, 2025 A capitalização de mercado diluída da MSTR atingiu $105 mil milhões. Quando comparada com o seu valor líquido em Bitcoin, é negociada a um rácio mNAV de 1,48; o valor da empresa estende isto para 1,53. Por que a Strategy? Isto é o que distingue a Strategy do resto da lista. Os números da BitcoinTreasuriesNet destacam a diferença: a MARA Holdings, segunda na lista com 50.639 BTC, é negociada a um mNAV diluído de apenas 1,04. Você também pode gostar A comparação de Keiser mostra por que a empresa de Saylor é única no mundo das tesourarias de Bitcoin. Os investidores agora procuram mais do que apenas exposição ao BTC — querem saber que alguém com a experiência para gerir...
Bitcoin
BTC$113 862,42+1,73%
Moonveil
MORE$0,02611+2,55%
Dogelon Mars
ELON$0,00000008333+9,11%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:27
Compartilhar
ChatGPT-5 escolhe duas criptomoedas para transformar $100 em $1.000 até 2026

ChatGPT-5 escolhe duas criptomoedas para transformar $100 em $1.000 até 2026

O post ChatGPT-5 escolhe duas criptomoedas para transformar $100 em $1.000 até 2026 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. À medida que o mercado de criptomoedas navega por outra fase de otimismo apesar da volatilidade recorrente, certos ativos provavelmente proporcionarão lucros notáveis para os investidores nos próximos meses. Com o mercado inundado de opções, selecionar a combinação certa pode ser desafiador. Para este fim, a Finbold recorreu à mais recente plataforma de inteligência artificial da OpenAI, ChatGPT-5, para identificar duas criptomoedas com o potencial de transformar um modesto investimento de $100 em $1.000 até 2026. XRP Um dos concorrentes é XRP. Ao contrário de muitas criptomoedas que dependem apenas da especulação de varejo, o ChatGPT observou que XRP já está experimentando adoção no mundo real através de parcerias com grandes players como Santander. Ao mesmo tempo, a remoção de sua sobrecarga regulatória nos Estados Unidos adicionou mais impulso, com clareza legal abrindo caminho para um potencial fundo negociado em bolsa (ETF) à vista. De acordo com o modelo, uma aprovação de ETF seria um momento decisivo, abrindo a porta para capital institucional e fundos de aposentadoria fluírem para XRP, expandindo significativamente sua presença no mercado. No momento da publicação, XRP estava sendo negociado a $2,83, com queda de 0,8% nas últimas 24 horas e quase 6% na última semana. Gráfico de preço de sete dias do XRP. Fonte: Finbold Solana (SOL) Outro ativo promissor identificado pela ferramenta de IA é Solana (SOL). Posicionado como uma alternativa viável ao Ethereum (ETH), Solana já suporta aplicações de finanças descentralizadas (DeFi), NFTs e pagamentos. Também atraiu integrações com empresas globais como Visa, Shopify e Helium, sinalizando adoção em setores de consumo e empresariais. Além disso, a próxima atualização Firedancer deverá melhorar ainda mais o desempenho da Solana, reduzindo o congestionamento de rede e cimentando sua posição como uma das redes mais escaláveis do setor. Da mesma forma, se os reguladores aprovarem um ETF de Solana, a onda resultante de fluxos institucionais poderia elevar sua avaliação a novos máximos, semelhante aos aumentos vistos no Bitcoin e Ethereum. No...
Solana
SOL$193,56+6,12%
RealLink
REAL$0,0714+1,85%
XRP
XRP$2,5114+1,75%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:17
Compartilhar
Gap vai adicionar produtos de beleza nas lojas Old Navy

Gap vai adicionar produtos de beleza nas lojas Old Navy

O post Gap vai adicionar produtos de beleza nas lojas Old Navy apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um letreiro está pendurado na vitrine de uma loja GAP Outlet em 29 de maio de 2025 em Chicago, Illinois. Scott Olson | Getty Images Gap anunciou na quinta-feira que está expandindo para o setor de beleza começando com sua marca Old Navy, uma mudança estratégica da empresa de vestuário. O teste inicial apresentará produtos de beleza e cuidados pessoais em 150 lojas Old Navy, incluindo associados dedicados à beleza e algumas lojas dentro de lojas. A empresa planeja expandir o negócio de beleza no próximo ano. Não está claro se a empresa eventualmente planeja colocar produtos de beleza nas lojas da marca Gap. "A Gap Inc. vê uma oportunidade clara e significativa de expandir para esta categoria com planos para um lançamento em fases, começando com uma expressão inicial de teste e aprendizado na Old Navy no final deste outono", disse a empresa em um comunicado. As ações estavam sendo negociadas aproximadamente 2% mais altas na manhã de quinta-feira após uma breve pausa. O segmento de beleza provou ser um dos mais resilientes no varejo nos últimos anos, apesar da alta inflação e preocupações com tarifas. A Gap citou dados da Euromonitor que diziam que o mercado de beleza e cuidados pessoais é uma das categorias de crescimento mais rápido nos EUA, projetado para exceder 100 mil milhões de dólares este ano. Mesmo assim, o sucesso dos produtos de beleza tornou o espaço mais competitivo do que nunca. A empresa disse que também expandirá seu negócio de acessórios após ver "forte recepção do cliente" aos seus produtos atuais. O novo movimento ocorre enquanto a Gap tem visto um ressurgimento nos últimos dois anos. "Este momentum está permitindo que a Gap Inc. aproveite oportunidades empolgantes de crescimento e inovação, ajudando a garantir que a empresa permaneça competitiva e bem-sucedida no futuro", disse o comunicado. Fonte: https://www.cnbc.com/2025/09/04/gap-old-navy-beauty-products.html
Union
U$0,007365+0,51%
Brainedge
LEARN$0,01463+2,02%
Moonveil
MORE$0,02611+2,55%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:05
Compartilhar
Base de fãs da NFL no Brasil em estágios iniciais mas a crescer em popularidade

Base de fãs da NFL no Brasil em estágios iniciais mas a crescer em popularidade

O post Fandom da NFL no Brasil em estágios iniciais, mas crescendo em popularidade apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Uma vista geral antes de um jogo de 2024 entre o Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles em São Paulo, Brasil. (Foto de Wagner Meier/Getty Images) Getty Images Antes do jogo final de pré-temporada do Kansas City Chiefs, o quarterback Patrick Mahomes estava fazendo malabarismos com uma bola de futebol americano com os pés. Seu ex-companheiro de equipe dos Chiefs e atual kicker do Chicago Bears, Cairo Santos, comentou: "Ei, Pat, você está se aquecendo para o Brasil?" "Estou tentando me adaptar ao país", respondeu Mahomes. O futebol de fato ainda reina supremo no Brasil, mas o futebol americano — ou futbol Americano — está avançando para alcançá-lo. "É enorme", compartilhou exclusivamente Santos, o primeiro e único brasileiro a jogar em um jogo da NFL. "É o esporte que mais cresce no Brasil." Atualmente, o futebol americano está atrás do futebol, basquete, vôlei, surf, MMA e corridas de Fórmula 1 e está próximo do final do top 10 dos esportes mais populares no Brasil. Mas o objetivo é estar entre os cinco primeiros em cinco a sete anos, segundo Luis Martinez, o gerente geral do escritório da NFL no Brasil, que foi estabelecido há um ano. Embora o futebol americano no Brasil não tenha o mesmo seguimento que tem no México, Inglaterra ou Alemanha, a NFL está fazendo um esforço concentrado devido à grande população do Brasil (212,6 milhões, incluindo 11,9 milhões em São Paulo, que é o cenário para o jogo de sexta-feira) e grande consumo de mídia social (144 milhões de usuários ativos em janeiro de 2025). "O potencial está lá", compartilhou Martinez exclusivamente. "Mas ainda temos um longo, longo, longo caminho para construir." Iniciativas de base O jogo de sexta-feira será o segundo jogo anual da NFL no Brasil, mas um esforço está sendo feito no nível das bases — especialmente no flag football. Programas escolares estão sendo desenvolvidos com a Secretaria de Educação do governo, e dois...
NEAR
NEAR$2,452+4,03%
MemeCore
M$2,05478-10,60%
Threshold
T$0,01331+9,81%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:02
Compartilhar
Revelando Uma Notável Aquisição De 408 BTC Em Agosto

Revelando Uma Notável Aquisição De 408 BTC Em Agosto

A publicação "Revelando uma Notável Aquisição de 408 BTC em Agosto" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Mineração de Bitcoin Bitfufu: Revelando uma Notável Aquisição de 408 BTC em Agosto Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Mineração de Bitcoin Bitfufu: Revelando uma Notável Aquisição de 408 BTC em Agosto Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitfufu-bitcoin-mining-haul/
Bitcoin
BTC$113 862,42+1,73%
BRC20.COM
COM$0,012531+23,94%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 21:52
Compartilhar
CFTC autoriza Polymarket para operações nos EUA

CFTC autoriza Polymarket para operações nos EUA

A publicação "CFTC Autoriza Polymarket para Operações nos EUA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaques Principais Polymarket agora autorizada a operar nos EUA após aprovação da CFTC. Novos mercados aumentaram 44% em julho, mostrando crescente interesse dos investidores. Donald Trump Jr. junta-se ao conselho consultivo, impulsionando o apelo político-fintech. Polymarket Obtém Aprovação dos EUA: O Que Isso Significa A Polymarket, uma plataforma líder de mercado de previsão, recebeu aprovação para entrar no mercado dos EUA após uma decisão da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). O CEO Shane Coplan anunciou no X (anteriormente Twitter) que o regulador abriu caminho para o lançamento da plataforma nos EUA. A CFTC, através da sua Divisão de Supervisão de Mercado e Gestão de Risco, confirmou que não iniciaria ações de execução contra a QCX, um mercado de contratos registrado, ou a QC Clearing, uma organização de compensação. Esta decisão abrange requisitos específicos de contabilidade e relatórios relacionados a swaps, incluindo opções binárias e contratos de pagamento variável. Coplan agradeceu aos funcionários do regulador pela eficiência do processo e enfatizou que esta aprovação é um passo importante na legalização das atividades da Polymarket. Crescimento e Atividade na Polymarket A Polymarket ganhou atenção durante a eleição presidencial dos EUA de 2024 e manteve o impulso com um número crescente de mercados e parcerias. A atividade aumentou em julho de 2025, com novos mercados excedendo 11.500 — um aumento de 44% mês a mês, embora ainda abaixo dos máximos de janeiro. Volume de Negociação da Polymarket. Fonte: TokenTerminal Este crescimento reflete tanto o interesse dos investidores quanto a expansão da gama de mercados de previsão da plataforma, cobrindo política, finanças e outros tópicos em tendência. Influência Política e de Investimento Em julho, Donald Trump Jr. juntou-se ao conselho consultivo da Polymarket e investiu no projeto. Especialistas dizem que esta medida fortalece a posição da plataforma na interseção da política, finanças e tecnologia, sinalizando crescente influência e credibilidade. O lançamento da Polymarket nos EUA agora posiciona a empresa para expandir legalmente seus mercados de previsão, atraindo tanto traders quanto investidores interessados na combinação única de previsão e negociação de derivativos. Fonte: https://coinpaper.com/10882/polymarket-is-legal-in-the-u-s-what-this-means-for-investors
Union
U$0,007365+0,51%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6,142+2,88%
Movement
MOVE$0,0859+4,88%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 21:19
Compartilhar
O pessimismo sobre o petróleo de xisto pode estar exagerado

O pessimismo sobre o petróleo de xisto pode estar exagerado

O post "O Pessimismo sobre o Petróleo de Xisto Pode Estar Exagerado" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A imprensa está agora cheia de artigos sobre o p Watford City, Dakota do Norte, Produção de petróleo na formação de xisto Bakken perto do rio Missouri. (Foto por: Jim West/UCG/Universal Images Group via Getty Images) UCG/Universal Images Group via Getty Images ico da produção de petróleo de xisto e o significado para o mercado de petróleo e economia global. A maioria destes parece impulsionada pelo recente declínio na perfuração em Bakken, Eagle Ford e especialmente nos xistos supergigantes de Permian, como mostra a figura abaixo. E como muitos observam, os poços de xisto têm taxas de declínio muito altas, o que implica que a produção precisa de níveis contínuos e elevados de investimento para evitar quedas, e que a redução da perfuração pode significar um rápido declínio na produção. Plataformas Ativas na Bacia de Xisto (Permian na escala da direita) O autor a partir de dados da EIA Esta combinação de fatores resultou em manchetes este ano como "Pico de Permian? Geologia e Água Dizem que Estamos Próximos" Peak Permian? Geology and Water Say We're Close | OilPrice.com "A produção de petróleo dos EUA atingiu o pico em meio à queda de preços, alerta o principal produtor de xisto" US oil output has peaked amid price fall, top shale producer warns e "Pico do Xisto em Meio ao Pessimismo Máximo" Peak Shale Amid Maximum Pessimism. Estes e outros artigos normalmente focam nos esforços de perfuração e na possibilidade de que a economia não justifique investimento suficiente para continuar aumentando a produção. Alguns argumentam que a restrição é mais geológica do que económica, mas outros concentram-se em comentários de executivos da indústria que veem custos crescentes e preços fracos como a principal restrição. O que sugere que, embora a produção de petróleo de xisto possa atingir um plateau ou mesmo declinar no curto prazo, a tendência não seria necessariamente irreversível. Uma grande parte do problema é a prontidão em alguns setores para interpretar a fraqueza da produção como permanente, mesmo quando parece ser impulsionada por...
NEAR
NEAR$2,452+4,03%
Threshold
T$0,01331+9,81%
Manchester City Fan
CITY$0,7944+0,02%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 21:17
Compartilhar
Tesourarias corporativas de BTC são uma ameaça à estabilidade do mercado

Tesourarias corporativas de BTC são uma ameaça à estabilidade do mercado

O post "Tesourarias corporativas de BTC são uma ameaça à estabilidade do mercado" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Divulgação: As opiniões e pontos de vista aqui expressos pertencem exclusivamente ao autor e não representam as opiniões e pontos de vista da equipe editorial da crypto.news. Comparar o gráfico do Bitcoin (BTC) deste ano com o índice DXY do dólar americano mostra um contraste marcante. Enquanto o Bitcoin subiu para novas alturas, ultrapassando o limite de $120.000, o DXY teve um ano difícil — caindo quase 10% este ano até o momento — e prevê-se que continue a cair no futuro próximo. Neste ambiente, talvez não seja surpreendente que cada vez mais empresas estejam recorrendo ao Bitcoin como um ativo alternativo para sustentar suas tesourarias. Mas esta tendência aparentemente inofensiva pode rapidamente se transformar em uma ameaça não apenas para o próprio Bitcoin, mas para o mercado financeiro mais amplo. Resumo A narrativa do Bitcoin mudou. Antes lutando contra reguladores, o BTC agora é adotado por estados, instituições e tesourarias, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos suaviza sua postura. O manual de estratégia é único. A vantagem de primeiro movimento de Michael Saylor, preço de entrada baixo e termos de dívida favoráveis significam que ele pode resistir a quedas que outros não podem. Se várias empresas alavancadas venderem em pânico, o envolvimento do Bitcoin com ETFs, pensões e governos poderia amplificar choques de mercado. A lição: o sucesso de Saylor não é um modelo. As empresas devem fortalecer os fundamentos em vez de apostar seus balanços em ativos voláteis. Apenas há um ano, $100.000 para o Bitcoin ainda era um sonho distante, enquanto as criptomoedas lutavam contra os reguladores dos EUA e se esforçavam para recuperar sua imagem após o colapso desastroso de 2022. Mas que diferença faz um ano. Avançando para hoje, e a SEC abandonou ou resolveu a maioria de seus processos contra empresas de criptomoedas e sinalizou uma postura muito mais acomodatícia. Enquanto isso, o Bitcoin está sendo cada vez mais adotado como um ativo de reserva por vários estados dos EUA e diversos governos de mercados emergentes. A atitude em relação ao Bitcoin mudou completamente. Não apenas isso, mas...
Union
U$0,007365+0,51%
Bitcoin
BTC$113 862,42+1,73%
Moonveil
MORE$0,02611+2,55%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:58
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.