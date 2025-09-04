GBP/JPY sobe ligeiramente para perto de 199,30 à medida que os títulos do Reino Unido têm um rebote mais rápido do que os títulos do Japão

O post GBP/JPY sobe ligeiramente para perto de 199,30 à medida que os gilts do Reino Unido recuperam mais rapidamente que os títulos do Japão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. GBP/JPY ganha ligeiramente para perto de 199,30 à medida que os rendimentos de títulos de longo prazo no Reino Unido corrigem mais rapidamente do que no Japão. Bailey do BoE reconheceu as expectativas do mercado de incerteza sobre novos cortes nas taxas de juros no restante do ano. Investidores aguardam dados importantes de Vendas a Retalho do Reino Unido para julho. O par GBP/JPY sobe ligeiramente para perto de 199,30 durante a sessão de negociação europeia na quinta-feira. O cruzamento sobe à medida que a Libra Esterlina (GBP) ganha, após uma recuperação decente na procura por gilts de longo prazo do Reino Unido (UK). Ultimamente, tanto a GBP quanto o Iene Japonês (JPY) enfrentavam uma forte pressão de venda, já que os custos de empréstimos governamentais de longo prazo tanto no Reino Unido quanto no Japão dispararam devido a crescentes preocupações com a dívida. Os rendimentos dos gilts do Reino Unido de 30 anos corrigiram 3,3% de seus recentes máximos de 5,75% para perto de 5,50%. Enquanto isso, os rendimentos dos Títulos do Governo Japonês (JGBs) de 30 anos também diminuíram, mas a um ritmo mais lento. Os rendimentos dos JGB de 30 anos caíram 1,8% para perto de 3,25% de seu máximo histórico de 3,3%. Outro motivo por trás da força da Libra Esterlina são os comentários do Governador do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, em uma audiência perante o Comitê do Tesouro da Câmara dos Comuns na quarta-feira, sinalizando incerteza sobre o ritmo dos cortes nas taxas de juros. O Governador do BoE Bailey disse: "Há consideravelmente mais dúvidas sobre quão rápido podemos cortar as taxas, e os preços de mercado adicionados sugerem que minha mensagem foi compreendida." Os traders veem uma chance de quase 33% de que o BoE cortará as taxas de juros mais uma vez no restante do ano, informou a Reuters. Daqui para frente, os investidores se concentrarão nos dados de Vendas a Retalho do Reino Unido para julho, que serão divulgados na sexta-feira. Perguntas frequentes sobre rendimentos de gilts do Reino Unido Os Rendimentos de Gilts do Reino Unido medem o retorno anual que um investidor pode esperar ao manter títulos do governo do Reino Unido, ou Gilts. Como outros títulos, os Gilts pagam juros aos detentores em...