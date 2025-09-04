AUD/USD estende perdas, aproxima-se de 0,6500 com dados dos EUA em foco
O post AUD/USD estende perdas, aproxima-se de 0,6500 com dados dos EUA na agenda apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O dólar australiano perde os ganhos de quarta-feira em mercados cautelosos antes de divulgações de dados importantes dos EUA. Números de superávit comercial maiores que o esperado na Austrália não conseguiram apoiar o Aussie. O relatório de Emprego ADP provavelmente fortalecerá o argumento para cortes do Fed em setembro. O dólar australiano está recuando seus ganhos anteriores contra o dólar americano na quinta-feira. Um clima de mercado cauteloso antes das divulgações de dados importantes sobre atividade de serviços e emprego dos EUA está pesando sobre o Aussie, que se depreciou cerca de 0,4% até agora hoje. O par foi limitado logo acima de 0,6560 na quarta-feira antes de recuar para níveis próximos ao nível redondo de 0,6500 no momento da escrita. Os dados positivos da Balança Comercial australiana, que mostraram um superávit maior que o esperado em julho, não conseguiram fornecer suporte significativo ao AUD.
O USD se recupera antes das divulgações de dados dos EUA
Os investidores estão relutantes em vender dólares americanos, aguardando a divulgação dos números de Variação de Emprego ADP dos EUA, para mais pistas sobre o momentum do mercado de trabalho. O consenso do mercado antecipa um leve aumento no emprego, o que provavelmente aumentará as preocupações desencadeadas pelo fraco relatório de Abertura de Vagas visto na quarta-feira. Mais tarde no dia, espera-se que o relatório do PMI de Serviços ISM mostre uma melhoria significativa na atividade do setor em agosto, o que pode acalmar os temores sobre os riscos de queda para a economia. O foco principal, no entanto, permanece no relatório chave de Folha de Pagamento Não-Agrícola, previsto para sexta-feira, que será analisado com interesse para confirmar as esperanças dos investidores de que as condições estão definidas para um corte de taxa do Fed amplamente esperado em setembro.
Perguntas Frequentes sobre Emprego
As condições do mercado de trabalho são um elemento-chave para avaliar a saúde de uma economia e, portanto, um fator determinante para a valorização da moeda. Alto emprego, ou baixo desemprego, tem implicações positivas para o gasto do consumidor e, consequentemente, para o crescimento econômico, impulsionando o valor...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:50