2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
GBP cai face ao dólar americano antes do emprego nos EUA

GBP cai face ao dólar americano antes do emprego nos EUA

A publicação "GBP cai face ao Dólar americano antes do emprego nos EUA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Libra Esterlina cai face ao Dólar americano antes dos dados de emprego nos EUA e PMI. A Libra Esterlina (GBP) desce para perto de 1,3435 contra o Dólar americano (USD) durante a sessão de negociação europeia na quinta-feira. O par GBP/USD enfrenta uma ligeira pressão de venda enquanto o Dólar americano estabiliza após um movimento corretivo na quarta-feira. No momento da escrita, o Índice do Dólar americano (DXY), que acompanha o valor do Dólar contra seis moedas principais, sobe para perto de 98,25. O Dólar caiu acentuadamente na quarta-feira após a divulgação dos dados de Ofertas de Emprego JOLTS dos EUA para julho, que ficaram abaixo das estimativas. Leia mais... Previsão GBP/USD: Libra Esterlina encontra suporte à medida que os rendimentos dos gilts do Reino Unido estendem-se para baixo. Após a forte queda de terça-feira, o GBP/USD encetou uma recuperação e fechou em território positivo na quarta-feira. O par negoceia numa banda estreita em torno de 1,3450 na sessão europeia de quinta-feira, à medida que o foco do mercado muda para o próximo lote de divulgações de dados macroeconómicos dos EUA. Os rendimentos dos gilts de longo prazo do Reino Unido viraram para sul na quarta-feira e apoiaram a recuperação da Libra Esterlina. Na segunda metade do dia, o Dólar americano (USD) ficou sob pressão baixista (bearish) e permitiu que o GBP/USD subisse mais. Leia mais... Fonte: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-drops-against-us-dollar-ahead-of-us-employment-202509041208
NEAR
NEAR$2.452+4.03%
SIX
SIX$0.01757+1.50%
Moonveil
MORE$0.02611+2.55%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 00:02
Compartilhar
Mega Matrix anuncia planos para estratégia de reserva da Ethena

Mega Matrix anuncia planos para estratégia de reserva da Ethena

A publicação Mega Matrix anuncia planos para estratégia de reserva Ethena apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Mega Matrix Inc. anunciou uma nova facilidade para comprar tokens de governança de stablecoin, começando com Ethena (ENA). A empresa anunciou um registro universal de prateleira de $2B, permitindo que a empresa liste uma ampla gama de ativos e dívidas nos próximos dois anos. A Mega Matrix Inc. registrou uma facilidade de $2B em seu último formulário S-3. O registro universal de prateleira permitirá que a Mega Matrix acesse uma ampla gama de instrumentos de ativos e dívida dentro de um prazo de três anos. A abordagem de tesouraria de ativos digitais (DAT) da empresa visa acessar tokens que são usados para emissão, suporte e governança de stablecoins especiais. Emissores de stablecoin são um tipo relativamente arriscado de projeto cripto, que, no entanto, aproveitam o desempenho geral do mercado. O primeiro token a ser adicionado à tesouraria será Ethena (ENA), o emissor de USDe e sUSDe. Enquanto a maioria das empresas de tesouraria ainda está focada em Ethereum, a Mega Matrix vai diretamente para Ethena como uma forma de acessar tanto os ganhos de ETH quanto o rendimento nativo do protocolo. Movimento da Mega Matrix mostra confiança na Ethena Após a notícia, as ações da Mega Matrix MPU foram negociadas em torno de $1,83, abaixo do pico de agosto de $3,66. O MPU subiu em 23 de agosto, quando a primeira versão do registro S-3 surgiu, e o mercado já havia descontado a notícia de uma tesouraria. ENA ainda era negociado em torno de $0,70, próximo ao intervalo mais alto dos últimos três meses. O projeto Ethena beneficiou-se da alta do ETH em agosto, expandindo a emissão da stablecoin USDe para 12,5B de tokens, um pico histórico. Enquanto há apenas meses atrás, Ethena era vista como muito arriscada, o mercado em alta do ETH impulsionou o protocolo, transformando-o em um dos principais provedores de liquidez. Ethena também foi testada sob estresse por quedas e liquidações de ETH, gerenciando seu ativo USDe sem choques de preço. O USDe da Ethena aumentou seu fornecimento para um...
TAP Protocol
TAP$0.417+3.73%
Ethena USDe
USDE$0.9995+0.03%
Movement
MOVE$0.0859+4.88%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 23:35
Compartilhar
De Brindes a Uísque, a Ryder Cup Inspira Onda de Parcerias de Marcas

De Brindes a Uísque, a Ryder Cup Inspira Onda de Parcerias de Marcas

O post De Brindes a Whisky, a Ryder Cup Inspira Onda de Parcerias de Marca apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um olhar sobre a coleção Spirit of the Cup Devereux X Johnnie Walker Para garantir a vitória na Ryder Cup, uma equipa precisa de atingir o limiar de 14,5 pontos. Mas para o desfile de marcas que atrelaram o seu vagão ao confronto bienal entre E.U.A. e Europa, o eventual vencedor é realmente irrelevante. O que importa é aproveitar o hype e o envolvimento dos fãs para se conectar com os clientes e impulsionar o impacto da marca. A parceira mundial da Ryder Cup, Citi, lançou novos anúncios televisivos posicionando a variabilidade do golfe como uma metáfora para o seu próprio alcance global. Enquanto as quadras de basquetebol, piscinas olímpicas e campos de ténis têm tamanhos precisamente uniformes, a campanha observa que o golfe "nunca é igual duas vezes" graças às fairways e greens em constante mudança. O ponto é que o dinamismo de buraco a buraco e de campo a campo do desporto reflete a capacidade do banco de se adaptar em 180 mercados. Aproveitando as oportunidades de ativações de marca, outras empresas também estão a utilizar a Ryder Cup para envolver os consumidores através de mercadorias exclusivas e experiências localizadas. Numa colaboração temática da Ryder Cup que surgiu esta manhã, a Johnnie Walker fez parceria com a Devereux Golf, uma marca de golfe voltada para a cultura que combina sensibilidades de streetwear com design inclusivo e moderno, numa coleção 'Spirit of the Cup'. O lançamento apresenta polos, t-shirts, camisolas e bonés que verificam a vibração da disputa transatlântica do torneio histórico, ao mesmo tempo que faz referência ao estilo de rua de NYC para refletir a influência da cidade anfitriã. "Ao desenhar esta coleção, queríamos capturar a energia tanto da rivalidade quanto de Nova Iorque em si", explicou Bert Brunner, cofundador e designer da Devereux Golf. "A cidade é ousada, expressiva e de alta energia, por isso apostámos em streetwear, gráficos oversized e blocos de cores que espelham a intensidade da competição. Mas a ideia maior era trazer o golfe para a linguagem cultural de hoje... Junto com a Johnnie Walker, criámos uma coleção que se sente em casa...
MemeCore
M$2.05478-10.60%
Union
U$0.007365+0.51%
Manchester City Fan
CITY$0.7944+0.02%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 23:29
Compartilhar
GBP/JPY sobe ligeiramente para perto de 199,30 à medida que os títulos do Reino Unido têm um rebote mais rápido do que os títulos do Japão

GBP/JPY sobe ligeiramente para perto de 199,30 à medida que os títulos do Reino Unido têm um rebote mais rápido do que os títulos do Japão

O post GBP/JPY sobe ligeiramente para perto de 199,30 à medida que os gilts do Reino Unido recuperam mais rapidamente que os títulos do Japão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. GBP/JPY ganha ligeiramente para perto de 199,30 à medida que os rendimentos de títulos de longo prazo no Reino Unido corrigem mais rapidamente do que no Japão. Bailey do BoE reconheceu as expectativas do mercado de incerteza sobre novos cortes nas taxas de juros no restante do ano. Investidores aguardam dados importantes de Vendas a Retalho do Reino Unido para julho. O par GBP/JPY sobe ligeiramente para perto de 199,30 durante a sessão de negociação europeia na quinta-feira. O cruzamento sobe à medida que a Libra Esterlina (GBP) ganha, após uma recuperação decente na procura por gilts de longo prazo do Reino Unido (UK). Ultimamente, tanto a GBP quanto o Iene Japonês (JPY) enfrentavam uma forte pressão de venda, já que os custos de empréstimos governamentais de longo prazo tanto no Reino Unido quanto no Japão dispararam devido a crescentes preocupações com a dívida. Os rendimentos dos gilts do Reino Unido de 30 anos corrigiram 3,3% de seus recentes máximos de 5,75% para perto de 5,50%. Enquanto isso, os rendimentos dos Títulos do Governo Japonês (JGBs) de 30 anos também diminuíram, mas a um ritmo mais lento. Os rendimentos dos JGB de 30 anos caíram 1,8% para perto de 3,25% de seu máximo histórico de 3,3%. Outro motivo por trás da força da Libra Esterlina são os comentários do Governador do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, em uma audiência perante o Comitê do Tesouro da Câmara dos Comuns na quarta-feira, sinalizando incerteza sobre o ritmo dos cortes nas taxas de juros. O Governador do BoE Bailey disse: "Há consideravelmente mais dúvidas sobre quão rápido podemos cortar as taxas, e os preços de mercado adicionados sugerem que minha mensagem foi compreendida." Os traders veem uma chance de quase 33% de que o BoE cortará as taxas de juros mais uma vez no restante do ano, informou a Reuters. Daqui para frente, os investidores se concentrarão nos dados de Vendas a Retalho do Reino Unido para julho, que serão divulgados na sexta-feira. Perguntas frequentes sobre rendimentos de gilts do Reino Unido Os Rendimentos de Gilts do Reino Unido medem o retorno anual que um investidor pode esperar ao manter títulos do governo do Reino Unido, ou Gilts. Como outros títulos, os Gilts pagam juros aos detentores em...
NEAR
NEAR$2.452+4.03%
BarnBridge
BOND$0.144+3.97%
Moonveil
MORE$0.02611+2.55%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 23:23
Compartilhar
Canção Inédita 'Born To Run' de Bruce Springsteen Torna-se um Sucesso

Canção Inédita 'Born To Run' de Bruce Springsteen Torna-se um Sucesso

A publicação "Música Inédita 'Born To Run' de Bruce Springsteen Torna-se um Sucesso" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O corte inédito de Born to Run de Bruce Springsteen, "Lonely Night in the Dark", estreia em duas tabelas de vendas do Reino Unido, marcando mais uma vitória em 2025 para a lenda do rock. ESTADOS UNIDOS - 11 DE OUTUBRO: REDBANK Foto de Bruce SPRINGSTEEN, Bruce Springsteen atuando no palco - Born to Run Tour, 27 (Foto de Fin Costello/Redferns) Redferns 2025 tem sido um ano massivo e incomumente ocupado para Bruce Springsteen. Ele ainda está na estrada, lançou um EP surpresa há apenas alguns meses, e há algumas semanas, ele revelou Tracks II - The Lost Albums, um extenso box set com sete álbuns completos. Isso é mais música do que a maioria dos artistas lança em uma década, mas Springsteen não terminou. O roqueiro recentemente compartilhou "Lonely Night in the Dark", uma música gravada durante suas sessões de Born to Run que nunca chegou ao clássico. Quase 50 anos depois, a música finalmente ganha destaque ao se tornar mais uma vitória para o músico lendário no Reino Unido. "Lonely Night in the Dark" Estreia no Top 40 "Lonely Night in the Dark" estreia no top 40 em um par de contagens de vendas através do Atlântico. A música lança no nº 34 na tabela Official Singles Sales e no nº 31 na lista Official Singles Downloads. Essas estreias dão a Springsteen seu décimo segundo sucesso na classificação geral de vendas e seu décimo sexto na lista exclusiva de downloads. "Rain in the River" Foi um Sucesso Este Ano Só este ano, Springsteen conseguiu dois novos sucessos na tabela de downloads. Em abril, "Rain in the River" chegou ao nº 96, conseguindo apenas uma semana na contagem. Encore no Garden com The Killers Na classificação do Reino Unido das faixas mais vendidas de qualquer estilo e via qualquer formato, Springsteen conquistou três novas vitórias em 2025...
Sidekick
K$0.03187+10.73%
Threshold
T$0.01331+9.81%
Union
U$0.007365+0.51%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 23:11
Compartilhar
BCE pressiona por regulamentação mais rigorosa

BCE pressiona por regulamentação mais rigorosa

O post BCE Pressiona por Regulamentação Mais Rigorosa apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Regulamentos O marco MiCA da União Europeia pode não ser suficiente para proteger os investidores se projetos de stablecoin estrangeiros continuarem a operar sob supervisão mais leve, de acordo com preocupações levantadas em Bruxelas esta semana. Autoridades temem que as chamadas stablecoins de "múltiplas jurisdições" possam explorar lacunas emitindo tokens parcialmente dentro e parcialmente fora do bloco. Em caso de estresse financeiro, os usuários provavelmente correriam para resgatar moedas na Europa — onde requisitos rigorosos de reserva e taxas zero de resgate se aplicam — esgotando as proteções locais mais rapidamente do que o pretendido. Falando na conferência anual do Conselho Europeu de Risco Sistêmico, a presidente do BCE Christine Lagarde disse que tais vulnerabilidades deixam a Europa exposta. Ela argumentou que apenas a coordenação global pode impedir que emissores explorem regimes mais fracos. Sua proposta bloquearia emissores não pertencentes à UE de entrar no mercado único, a menos que seus países de origem apliquem regras equivalentes. Salvaguardas mais fortes também seriam necessárias para transferências transfronteiriças entre entidades da UE e não-UE. O aviso surge enquanto os Estados Unidos, sob o Presidente Donald Trump, adotou uma postura mais flexível. No início deste ano, o Federal Reserve retirou orientações anteriores que desencorajavam os bancos de lidar com cripto e stablecoins, uma mudança amplamente vista como um convite para Wall Street expandir seu papel em ativos digitais. A abordagem da Europa, em contraste, tem se centrado na prevenção de corridas e proteção dos consumidores, posicionando o MiCA como o regime de stablecoin mais rigoroso do mundo. Se essas proteções se mantêm sem padrões internacionais correspondentes, no entanto, continua sendo uma questão em aberto. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Autor Alex é um jornalista financeiro experiente e entusiasta de criptomoedas. Com mais de 8 anos de experiência cobrindo...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 23:02
Compartilhar
Analista compara trajetória de XRP ao histórico rally da Amazon

Analista compara trajetória de XRP ao histórico rally da Amazon

O post Analista Compara a Trajetória do XRP ao Rally Histórico da Amazon apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Anderson traça paralelos entre o padrão atual do XRP e o histórico das ações da Amazon. A Amazon negociou em mercado lateral por 3.800 dias antes de alcançar um aumento de preço de 3.900%. O analista projeta que o XRP pode atingir uma meta de $100-$200 até 2030 e além. O analista de criptomoedas Nick Anderson fez comparações entre o comportamento atual do preço do XRP e o desempenho das ações da Amazon antes de sua grande ruptura. Anderson compartilhou esta análise durante um episódio recente do seu programa Bullrunners, destacando padrões semelhantes entre os dois ativos. O analista observou que as ações da Amazon permaneceram em negociação lateral por aproximadamente 3.800 dias, abrangendo mais de uma década a partir de 2000. Este período prolongado de consolidação precedeu a eventual ruptura da Amazon, que Anderson acredita refletir a dinâmica atual do mercado do XRP. Padrão de Ruptura Cup-and-Handle da Amazon As ações da Amazon formaram um padrão massivo de cup-and-handle que culminou numa ruptura durante 2010. Após esta formação técnica, a AMZN entrou numa fase de consolidação antes de lançar-se num rally explosivo de $5 para $200, gerando ganhos de aproximadamente 3.900% num período de 15 anos que se estende até 2025. Anderson enfatizou que a potencial criação de riqueza do XRP poderia beneficiar os detentores de longo prazo, particularmente investidores atualmente com menos de 30 anos. Ele calculou que estes investidores mais jovens poderiam alcançar sucesso financeiro se o XRP atingir sua meta mínima de $100, com os detentores esperados entre 45 e 50 anos quando este nível de preço se materializar. O analista forneceu cálculos específicos de riqueza, observando que uma posição de 10.000 tokens XRP seria avaliada em $1 milhão se o ativo atingir a meta de preço de $100. Este cálculo assume estratégias de holding de longo prazo em vez de abordagens de negociação ativa. Para o ciclo de mercado atual, Anderson projeta que o XRP poderia avançar para uma faixa entre $5 e $30. No entanto, ele espera que este rally seja seguido por uma grande correção que criaria condições para o que ele chama de "verdadeira adoção" da criptomoeda. Olhando para 2030 e além, Anderson...
Moonveil
MORE$0.02611+2.55%
XRP
XRP$2.5114+1.75%
BRC20.COM
COM$0.012531+23.94%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:58
Compartilhar
Sequans enfrenta desafio do Bitcoin enquanto o valor das ações despenca

Sequans enfrenta desafio do Bitcoin enquanto o valor das ações despenca

A publicação "Sequans enfrenta desafio do Bitcoin enquanto o valor das ações despenca" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de tesouraria de Bitcoin Sequans Communications disse que irá fazer um agrupamento inverso das suas Ações Depositárias Americanas (ADSs) para permanecer listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque e atrair investidores institucionais maiores. Numa declaração de 4 de setembro, a empresa confirmou que cada ADS em breve representará 100 ações ordinárias em vez de 10. O ajuste entrará em vigor em 17 de setembro, reduzindo o número de ADSs em circulação enquanto eleva o preço por ação. Ao fazer isso, a Sequans pretende cumprir os requisitos de conformidade da NYSE e atrair fundos que apenas alocam capital a ações negociadas acima de certos limites. A Sequans também vinculou a medida à sua estratégia corporativa, observando que a empresa continua comprometida com as suas reservas de Bitcoin. De acordo com a Bitcoin Treasuries, a Sequans controla 3.205 BTC, que são avaliados em aproximadamente 355 milhões de dólares. Apesar da explicação, os investidores reagiram com cautela ao agrupamento inverso, com as ações da empresa caindo 5% para 0,80 dólares no momento da publicação. De acordo com dados do Google Finance, isso continua uma tendência de um ano que viu as ações caírem mais de 75% desde janeiro. Preocupações da comunidade Bitcoin A medida levantou preocupações dentro da comunidade Bitcoin, com Pledditor, um comentarista conhecido no X, argumentando que as ações da Sequans arriscavam ser deslistadas sem a medida. O analista afirmou: O Guia do Investidor Cripto: Um Curso de 5 Dias Sobre Bagholding, Front-Runs de Insiders e Alpha Perdido Ótimo 😎 Sua primeira lição está a caminho. Por favor, adicione [email protected] à sua lista branca de e-mail. "[Sequans é] a primeira empresa de Tesouraria Bitcoin forçada a realizar um agrupamento inverso devido ao fraco desempenho do preço... Eles também se tornarão a primeira empresa a despejar suas moedas?" Este desenvolvimento destaca as fortunas contrastantes de empresas que mantêm Bitcoin em seu balanço. A Strategy (anteriormente MicroStrategy) viu o valor das suas ações subir para máximas históricas depois que Michael Saylor adotou a abordagem em agosto de 2020. Esse sucesso encorajou várias...
Bitcoin
BTC$113,862.42+1.73%
Moonveil
MORE$0.02611+2.55%
Movement
MOVE$0.0859+4.88%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:52
Compartilhar
AUD/USD estende perdas, aproxima-se de 0,6500 com dados dos EUA em foco

AUD/USD estende perdas, aproxima-se de 0,6500 com dados dos EUA em foco

O post AUD/USD estende perdas, aproxima-se de 0,6500 com dados dos EUA na agenda apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O dólar australiano perde os ganhos de quarta-feira em mercados cautelosos antes de divulgações de dados importantes dos EUA. Números de superávit comercial maiores que o esperado na Austrália não conseguiram apoiar o Aussie. O relatório de Emprego ADP provavelmente fortalecerá o argumento para cortes do Fed em setembro. O dólar australiano está recuando seus ganhos anteriores contra o dólar americano na quinta-feira. Um clima de mercado cauteloso antes das divulgações de dados importantes sobre atividade de serviços e emprego dos EUA está pesando sobre o Aussie, que se depreciou cerca de 0,4% até agora hoje. O par foi limitado logo acima de 0,6560 na quarta-feira antes de recuar para níveis próximos ao nível redondo de 0,6500 no momento da escrita. Os dados positivos da Balança Comercial australiana, que mostraram um superávit maior que o esperado em julho, não conseguiram fornecer suporte significativo ao AUD. O USD se recupera antes das divulgações de dados dos EUA Os investidores estão relutantes em vender dólares americanos, aguardando a divulgação dos números de Variação de Emprego ADP dos EUA, para mais pistas sobre o momentum do mercado de trabalho. O consenso do mercado antecipa um leve aumento no emprego, o que provavelmente aumentará as preocupações desencadeadas pelo fraco relatório de Abertura de Vagas visto na quarta-feira. Mais tarde no dia, espera-se que o relatório do PMI de Serviços ISM mostre uma melhoria significativa na atividade do setor em agosto, o que pode acalmar os temores sobre os riscos de queda para a economia. O foco principal, no entanto, permanece no relatório chave de Folha de Pagamento Não-Agrícola, previsto para sexta-feira, que será analisado com interesse para confirmar as esperanças dos investidores de que as condições estão definidas para um corte de taxa do Fed amplamente esperado em setembro. Perguntas Frequentes sobre Emprego As condições do mercado de trabalho são um elemento-chave para avaliar a saúde de uma economia e, portanto, um fator determinante para a valorização da moeda. Alto emprego, ou baixo desemprego, tem implicações positivas para o gasto do consumidor e, consequentemente, para o crescimento econômico, impulsionando o valor...
NEAR
NEAR$2.452+4.03%
ChangeX
CHANGE$0.00165437+7.96%
TAP Protocol
TAP$0.417+3.73%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:50
Compartilhar
Três Destaques Principais dos Contratos Garantidos de Principal e Juros do Minerador de BTC

Três Destaques Principais dos Contratos Garantidos de Principal e Juros do Minerador de BTC

O post Três Destaques Principais dos Contratos Garantidos de Principal e Juros do Minerador BTC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Atendendo a Todas as Necessidades dos Investidores, Alcançando Verdadeiramente Retornos Estáveis Londres, 4 de setembro de 2025—O Minerador BTC, um fornecedor líder global de serviços de mineração na nuvem, lançou recentemente o seu Contrato Premium Garantido de Principal e Juros. Esta iniciativa inovadora rapidamente ganhou atenção do mercado e é considerada pela indústria como uma ferramenta crucial para navegar na atual volatilidade do mercado de criptomoedas. Em meio às flutuações voláteis de preços das criptomoedas e ao teste da confiança dos investidores, o Minerador BTC, com uma abordagem centrada no usuário, foi pioneiro nos Contratos Garantidos de Principal e Juros, atendendo tanto a investidores novatos quanto experientes. Estes contratos não só garantem a segurança do principal do usuário, mas também proporcionam retornos estáveis, permitindo que os investidores mantenham suas estratégias vencedoras em mercados voláteis. Três Destaques Principais dos Contratos Garantidos de Principal e Juros do Minerador BTC: Principal Garantido: Independentemente das flutuações do mercado, o seu principal de investimento permanece seguro. Retorno Estável: Retornos diários fixos garantem lucros garantidos. Aplicável a todos: Sem barreiras de entrada, adequado tanto para iniciantes quanto para alocações de fundos em grande escala. Novos usuários também receberão um bônus de $500 após o registo. Um porta-voz do Minerador BTC afirmou: "Entendemos que as principais preocupações dos investidores são a segurança dos fundos e retornos estáveis. O lançamento deste contrato garantido de principal e juros não só aborda estes dois pontos críticos, mas também marca uma atualização significativa para a indústria de mineração na nuvem." Cinco Vantagens da Plataforma Minerador BTC 1: Contratos com principal garantido, um mecanismo pioneiro de "principal + juros garantidos", verdadeiramente garantem lucros e abordam a principal preocupação dos investidores: segurança dos fundos. 2: Retornos diários estáveis e agendamento de poder computacional impulsionado por IA garantem que os usuários recebam um retorno diário fixo mesmo durante flutuações do mercado. 3: Suporte multi-moeda: Quer você possua criptomoedas importantes como BTC, ETH e XRP, pode participar na mineração e ganhar rendimento na plataforma. 4: Zero barreiras de entrada e operação fácil: Não é necessária máquina de mineração ou habilidades técnicas;...
Bitcoin
BTC$113,862.42+1.73%
XRP
XRP$2.5114+1.75%
BRC20.COM
COM$0.012531+23.94%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:32
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.