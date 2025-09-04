2025-10-13 Monday

Bitcoin Hyper previsto para subir 2.390%: Pré-venda viral arrecada $13,7M

O post Bitcoin Hyper Previsto para Saltar 2.390%: Pré-venda Viral Arrecada $13,7M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Hyper Previsto para Saltar 2.390%: Pré-venda Viral Arrecada $13,7M Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Ben é um escritor freelancer especializado em desenvolvimentos cripto (principalmente altcoins) e nas formas intrincadas como a economia global molda o espaço de ativos digitais. Sua licenciatura em Educação fornece uma base única para sua escrita, permitindo-lhe destilar conceitos cripto complexos e mudanças de mercado em insights claros e digeríveis. Esta habilidade é fundamental para ajudar os leitores a adaptar e aplicar sua compreensão ao mundo em constante evolução do investimento cripto. Apaixonado por tornar a cripto acessível, Ben cria conteúdo projetado para educar um público amplo, desde eventos atuais do mercado até o conhecimento fundamental essencial que os sustenta. Seu objetivo é capacitar os leitores através da compreensão. Quando não está imerso em análises cripto e decompondo tópicos complexos, Ben é um ávido fã de Pokémon e aprecia tudo relacionado à Disney. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam usados. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-could-jump-2390-presale-raises-13-7m/
Bitcoin pode atingir 200 mil dólares em breve, mas o caminho de 100x da Ozak AI promete ganhos maiores

O post Bitcoin Pode Atingir $200K Em Breve, Mas o Caminho 100x da Ozak AI Promete Ganhos Maiores apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A alta do Bitcoin ultrapassando $111.520 reacendeu previsões de que a principal criptomoeda subirá para $200.000, reforçando sua dominância como o principal reserva de valor nas finanças digitais. No entanto, embora tal movimento marque um marco impressionante, o potencial de valorização para os detentores de Bitcoin permanece relativamente modesto em comparação com o que projetos em estágio inicial podem oferecer. É aqui que a Ozak AI, uma plataforma cripto impulsionada por IA atualmente em pré-venda a apenas $0,01, entra em destaque—oferecendo aos investidores a rara oportunidade de capturar ganhos potenciais de 100x através de tecnologia preditiva de ponta e parcerias em rápido crescimento. Bitcoin a Caminho dos $200K O Bitcoin mais uma vez assumiu o centro do palco nos mercados financeiros globais enquanto seu preço continua a subir, recentemente ultrapassando a marca de $111.520. Analistas de mercado acreditam que a combinação de adoção institucional, ETFs de Bitcoin e o crescente reconhecimento do BTC como "ouro digital" poderia empurrar o ativo a níveis sem precedentes. Muitas previsões agora projetam o Bitcoin atingindo até $200.000 durante o próximo ciclo bullish (altista/otimista). Tal meta efetivamente cimentaria a dominância do Bitcoin como reserva de valor dentro das criptomoedas. No entanto, embora isso represente quase o dobro dos níveis atuais, investidores experientes reconhecem que os retornos extraordinários frequentemente vêm de projetos menores, em estágio inicial, com enorme espaço para crescer. O Bitcoin está atualmente sendo negociado próximo a $111.520, com níveis de resistência imediatos em torno de $115.000 e $120.000 e um teto mais forte em $125.000, que poderia determinar o caminho em direção à meta altamente antecipada de $200K. Por outro lado, um forte suporte está em $110.000, seguido por suportes mais profundos em $105.000 e $100.000, níveis que os bulls devem defender para sustentar a tendência de alta mais ampla. Incorporação do Youtube: Próxima Altcoin de IA 500X Visão Geral da Ozak AI (OZ) Um desses projetos que está atraindo atenção é a Ozak AI, uma plataforma cripto avançada impulsionada por IA que funde aprendizado de máquina preditivo com blockchain. Diferentemente das criptomoedas tradicionais, a Ozak AI foi projetada para trazer ferramentas de previsão de nível institucional para...
Bitwise estreia ETPs de Bitcoin, Ether, XRP e Solana na principal bolsa de valores da Suíça

A publicação "Bitwise estreia ETPs de Bitcoin, Ether, XRP e Solana na principal bolsa de valores da Suíça" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões: A Bitwise listou cinco novos ETPs de cripto, incluindo aqueles vinculados ao Bitcoin, Ethereum, Solana e XRP, na SIX Exchange da Suíça. Os ETPs são totalmente respaldados por ativos virtuais e proporcionam opções de investimento aumentadas para investidores europeus. A Bitwise Asset Management listou cinco produtos de troca negociados em cripto (ETPs) principais na SIX Swiss Exchange, a principal bolsa de valores da Suíça, anunciou a empresa na quinta-feira. Das novas listagens, quatro estão vinculadas aos maiores ativos cripto por capitalização de mercado, excluindo stablecoins. Estes incluem o Bitwise Core Bitcoin ETP, Ethereum Staking ETP, Solana Staking ETP e Physical XRP ETP. A Bitwise também listou o MSCI Digital Assets Select 20 ETP, que acompanha o desempenho do MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index. O índice, gerido pela MSCI e reequilibrado trimestralmente, cobre mais de 90% da capitalização de mercado total de criptomoedas investíveis. "Os cinco produtos principais que listamos na Suíça ampliarão as opções para investidores que procuram beneficiar-se do potencial total dos mercados cripto", disse Ronald Richter, Diretor Regional de Estratégia de Investimento da Bitwise na Europa. "A Europa está se abrindo rapidamente para ativos digitais, e a Suíça é um mercado líder e crucial no coração do continente." Espera-se que o movimento expanda a presença do gestor de ativos digitais nos mercados europeus, onde a demanda por produtos de investimento em cripto está crescendo e as regulamentações em mudança estão criando novas oportunidades para investimento em cripto. O Reino Unido está pronto para facilitar o acesso de varejo às notas negociadas em bolsa de cripto no próximo mês, após mais de três anos restringindo tais produtos devido a preocupações sobre risco ao consumidor e volatilidade do mercado. "A expansão de nossa suite de produtos na Suíça é um próximo passo lógico para a Bitwise, e se encaixa em nossa estratégia de sempre visar fornecer ETPs de cripto de primeira classe", disse Bradley Duke, Chefe da Europa na Bitwise Asset Management. Os ETPs são totalmente respaldados...
RFK Jr. espalha desinformação sobre vacinas durante testemunho no Congresso

A publicação "RFK Jr. divulga desinformação sobre vacinas durante depoimento no Congresso" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Secretário de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., testemunha perante uma audiência do Comitê de Finanças do Senado sobre a agenda de saúde do Presidente Donald Trump para 2026, no Capitólio em Washington, D.C., EUA, 4 de setembro de 2025. Jonathan Ernst | Reuters O Secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., reforçou alegações falsas sobre vacinas durante seu depoimento no Senado na quarta-feira, enquanto senadores o questionavam sobre suas amplas mudanças na política de imunização e nas agências federais de saúde. Kennedy disse que apoia uma declaração feita por um membro recém-nomeado de um importante painel governamental de vacinas de que as vacinas de mRNA representam um risco perigoso para as pessoas. Numerosos estudos demonstraram que as vacinas que utilizam tecnologia mRNA, incluindo as vacinas Covid da Pfizer e Moderna, são seguras e eficazes, e efeitos colaterais graves ocorreram em casos extremamente raros. O senador Michael Bennet, D-Colo., observou que o membro do comitê Dr. Retsef Levi disse que as evidências estão aumentando de que as vacinas de mRNA causam "danos graves, incluindo morte, especialmente entre jovens". Kennedy nomeou Levi para o Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização, que aconselha os Centros de Controle e Prevenção de Doenças sobre recomendações de vacinas e cobertura de seguro. Kennedy disse que não estava ciente dos comentários de Levi, mas acrescentou: "Eu concordo com isso". Os comentários de Kennedy surgem após ele cancelar o financiamento para o desenvolvimento de vacinas de mRNA e fazer outras mudanças na política de vacinas que poderiam limitar o acesso às imunizações, incluindo o desmantelamento do painel de vacinas do CDC e a eliminação das recomendações de vacinas Covid para certos grupos. Isso também segue uma reorganização da liderança nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. A Casa Branca demitiu na semana passada a Diretora do CDC Susan Monarez, e quatro altos funcionários da agência renunciaram logo depois, com alguns deles citando a politização da agência e uma ameaça à saúde pública. Kennedy defendeu sua decisão de demitir todos os 17 membros anteriores do painel de vacinas do CDC, dizendo...
Bolsa de Stuttgart lança plataforma de liquidação Seturion

A publicação Boerse Stuttgart lança plataforma de liquidação Seturion apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Grupo Boerse Stuttgart lançou o Seturion, descrito como a primeira plataforma digital pan-europeia de liquidação para ativos tokenizados. O sistema baseado em blockchain foi projetado para unificar o cenário fragmentado de pós-negociação da Europa, permitindo liquidação transfronteiriça mais rápida e barata. De acordo com o grupo, o Seturion pode reduzir os custos de liquidação em até 90% enquanto suporta transações em todas as classes de ativos. A plataforma está aberta a bancos, corretores, locais de negociação e plataformas de tokenização, oferecendo conectividade tanto para blockchains públicas quanto privadas. Suporta liquidação em dinheiro do banco central ou dinheiro tokenizado on-chain. Os próprios locais de negociação da Boerse Stuttgart servirão como usuários iniciais, com a expectativa de que parceiros adicionais sigam. O Seturion se baseia em anos de experimentação. O sistema já foi implantado na BX Digital, uma instalação de negociação DLT regulada pela FINMA na Suíça, e testado com sucesso durante os testes de blockchain do Banco Central Europeu em 2024, que demonstraram ganhos de eficiência na liquidação de títulos tokenizados. A liderança do Seturion está sujeita à aprovação regulatória, com a Dra. Lidia Kurt nomeada como CEO e Lucas Bruggeman, Diretor de Ativos Digitais da Boerse Stuttgart, designado como Presidente do Conselho. Uma solicitação de licença sob o Regime Piloto DLT da UE foi submetida ao BaFin, o regulador financeiro da Alemanha. Esta é uma história em desenvolvimento. Este artigo foi gerado com a assistência de IA e revisado pelo editor Jeffrey Albus antes da publicação. Receba as notícias na sua caixa de entrada. Explore os boletins informativos da Blockworks: Fonte: https://blockworks.co/news/seturion-settlement-platform
Cimeira de Líderes de Sustentabilidade da Forbes de 2025 em Nova Iorque contará com a Dra. Jane Goodall, a ex-conselheira climática da Casa Branca Gina McCarthy e o presidente da Câmara de Cleveland Justin Bibb, juntamente com líderes globais de sustentabilidade

A publicação "Cimeira de Líderes de Sustentabilidade da Forbes 2025 em Nova Iorque Contará com a Dra. Jane Goodall, Ex-Conselheira Climática da Casa Branca Gina McCarthy e o Presidente da Câmara de Cleveland Justin Bibb, Juntamente com Líderes Globais de Sustentabilidade" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Forbes anunciou hoje a Cimeira de Líderes de Sustentabilidade da Forbes 2025, que ocorrerá em 22 de setembro de 2025 em Nova Iorque e virtualmente. A Cimeira reunirá líderes proeminentes que estão impulsionando ações climáticas ousadas e remodelando o futuro da sustentabilidade. Com o tema "Uma Agenda Compartilhada: Impulsionando o Crescimento Sustentável e Mudanças Significativas", a Cimeira reunirá os principais agentes de mudança do mundo para explorar soluções para alguns dos desafios mais prementes do nosso tempo – incluindo a expansão de energia limpa, o avanço da resiliência climática e cidades sustentáveis, infraestrutura sustentável para a economia de IA, e mais. Os participantes ouvirão de um dinâmico grupo de oradores, incluindo: Dra. Jane Goodall, DBE, Mensageira da Paz da ONU e Fundadora do Instituto Jane Goodall Charlot Magayi, Fundadora e CEO, Mukuru Clean Stoves Dr. Robert D. Bullard, Diretor Fundador, Centro Bullard para Justiça Ambiental e Climática, Universidade do Sul do Texas Gina McCarthy, Co-Presidente Executiva, America Is All In; Ex-Conselheira Nacional de Clima da Casa Branca e Administradora da EPA dos EUA Justin M. Bibb, Presidente da Câmara de Cleveland e Co-Presidente, America Is All In Gavin McCormick, Fundador e Diretor Executivo, WattTime e Cofundador, Climate TRACE Sanjeev Krishnan, Sócio-Gerente, S2G Investments "Ações incrementais não serão suficientes. Apenas uma liderança ousada impulsionará o crescimento sustentável e a mudança que o mundo exige", disse Elisabeth Brier, Editora da Forbes. "É por isso que a Cimeira de Líderes de Sustentabilidade reúne líderes dispostos a desafiar convenções e traçar um novo caminho adiante." O evento faz parte da plataforma mais ampla de Líderes de Sustentabilidade da Forbes, que lançará sua lista editorial de 2025 antes da Cimeira durante a Semana do Clima de Nova Iorque em 18 de setembro de 2025. Juntos, a lista e a Cimeira destacarão os inovadores, executivos e formuladores de políticas que estão moldando um futuro sustentável. Para mais informações sobre o evento e para se registrar para participar virtualmente, visite: Cimeira de Líderes de Sustentabilidade da Forbes 2025. Contactos para a Imprensa: Christina Vega Magrini, cmagrini@forbes.com Feryal Nawaz, fnawaz@forbes.com...
Pagamentos Blockchain simplificam o acesso à educação para os não-bancarizados da Indonésia

A publicação Pagamentos Blockchain Simplificam o Acesso à Educação para os Não Bancarizados da Indonésia apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O conglomerado indonésio Indomobil Group fez parceria com a Space Time Foundation para lançar uma iniciativa destinada a fornecer educação verificável para mais de 50.000 estudantes indonésios. Uma Iniciativa Blockchain para Educação e Inclusão Financeira O conglomerado indonésio Indomobil Group fez parceria com a Space Time Foundation para lançar uma iniciativa destinada a fornecer educação verificável para mais de 50.000 [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/blockchain-payments-streamline-access-to-education-for-indonesias-unbanked/
'Ele lança tão bem como qualquer um na liga'

O post 'Ele Lança Tão Bem Quanto Qualquer Um na Liga' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O quarterback do Buffalo Bills, Josh Allen, tem grandes elogios para a estrela do Baltimore Ravens, Lamar Jackson: "Ele é um grande ser humano. Ele faz as coisas da maneira certa." (Foto de Michael Owens/Getty Images) Getty Images Josh Allen está ansioso pela estreia da temporada regular do Buffalo Bills contra o Baltimore Ravens liderado por Lamar Jackson. Os dois MVPs vão se enfrentar na estreia da temporada no domingo à noite em uma revanche do épico jogo de playoff do ano passado, que viu os Bills vencerem por pouco os Ravens, 27-25. As duas equipes de elite da AFC se enfrentaram duas vezes na temporada passada, com Baltimore derrotando Buffalo por 35-10 em um jogo da temporada regular de domingo à noite. "Jogamos contra eles duas vezes no ano passado", diz Allen em uma entrevista individual. "Eles nos venceram na temporada regular, nós obviamente os vencemos nos playoffs. Eles são uma equipe tão boa quanto qualquer uma na liga. A defesa deles é robusta, eles têm muitos jogadores fantásticos. Kyle Hamilton foi muito bem pago, e ele merece. É uma equipe rodeada de cães, eles são uma equipe muito faminta." O atual MVP da NFL faz questão de elogiar o treinador principal dos Ravens, John Harbaugh, que é o segundo treinador com mais tempo de mandato na liga, atrás apenas de Mike Tomlin, do Pittsburgh Steelers. Harbaugh foi contratado como treinador de Baltimore em 2008. "Eles jogam futebol americano da maneira certa, e é sempre divertido enfrentá-los", diz Allen. "Eu adoro o treinador Harbaugh. Tive a chance de vê-lo em diferentes eventos de golfe, e toda vez que o vejo, faço parte do seu grupo. Ele vem até mim, é muito gentil com seu tempo comigo. Tenho muito respeito por ele e muito respeito pela organização lá em Baltimore." Josh Allen sobre a melhor característica de Lamar Jackson: 'Ele lança tão...
Um Excerto de Economias Circulares de Bitcoin: O Impacto

O post Um Excerto de Economias Circulares de Bitcoin: O Impacto apareceu no BitcoinEthereumNews.com. É difícil quantificar as múltiplas dimensões em que a comunidade foi afetada desde o início do projeto, assim como também é difícil antecipar as várias maneiras pelas quais o Bitcoin está mudando a vida dos seus usuários ao redor do mundo. No entanto, há uma coisa que Mike destaca particularmente: "É interessante destacar como o Bitcoin mudou a preferência temporal, especificamente dos jovens em El Zonte." A preferência temporal é o valor subjetivo pelo qual um indivíduo desconta o valor do futuro. É sempre preferível ter algo no presente do que ter que esperar por algo que virá, já que qualquer promessa futura tem uma menor probabilidade de ocorrer. Um dos efeitos adversos do papel-moeda impresso pelos governos, sem limite na sua emissão, é que gera grande incerteza devido aos aumentos permanentes nos preços. Isso tende a aumentar a preferência temporal das pessoas, já que faz mais sentido consumir no presente do que poupar para o futuro, onde esse dinheiro pode valer muito menos. Pelo contrário, o Bitcoin, sendo um ativo escasso, que tende a valorizar com o tempo através do corte cíclico da sua emissão até ao limite máximo de 21 milhões, está provando reduzir a preferência temporal. À medida que se valoriza com o tempo, pequenas poupanças no presente podem gerar benefícios futuros significativos, aumentando assim a propensão para poupar e planear o futuro. Este simples facto tem profundas implicações a nível social, porque se reflete em maior investimento na educação, relações humanas mais profundas ou maior cuidado com o ambiente. "Vejo jovens pensando no seu futuro pela primeira vez. Isto não foi algo que planeámos; aconteceu de surpresa. Começámos a vê-los poupar. Crianças que nunca tiveram mais de cinco dólares...
Smashing Pumpkins Anunciam Estreia de um Segundo Álbum em 2025

A publicação Smashing Pumpkins Estreia Um Segundo Álbum Em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Machina / The Machines of God dos Smashing Pumpkins reentra nas tabelas do Reino Unido com sua reedição de vigésimo quinto aniversário, estreando nas listas de vendas e vinil. CHICAGO, IL – MARÇO, 1997: O músico, cantor, compositor e promotor de luta livre profissional americano Billy Corgan, da banda americana de rock alternativo The Smashing Pumpkins, apresenta-se no palco durante um concerto por volta de março de 1997 em Chicago, Illinois. (Foto de Bob Berg/Getty Images) Getty Images 25 anos após seu lançamento, Machina / The Machines of God é um sucesso novamente. O conjunto dos Smashing Pumpkins está de volta nas tabelas do Reino Unido após um relançamento especial de aniversário. O projeto chega a um par de listas e retorna silenciosamente a uma terceira — décadas depois que os fãs se apaixonaram pelo álbum completo. Machina / The Machines of God Entra Em Duas Tabelas O álbum dos Smashing Pumpkins aparece em duas listas nesta semana pela primeira vez, e é um dos 40 mais vendidos em ambas. Machina / The Machines of God estreia na posição Nº 26 na tabela Oficial de Vendas de Álbuns e começa na posição Nº 16 na lista Oficial de Álbuns de Vinil. Uma Segunda Estreia em 2025 para a Banda Machina / The Machines of God marca a segunda estreia dos Smashing Pumpkins em 2025 nessas tabelas. No início deste ano, Siamese Dream — outro clássico no catálogo da banda — também chegou a ambas as listas, e o fez em posições mais elevadas. Machina / The Machines of God Retorna a Outra Tabela Além das duas entradas, Machina / The Machines of God também retorna à tabela Oficial de Álbuns Físicos, aterrissando na posição Nº 23. O conjunto já passou seis semanas nessa lista ao longo de sua existência. Quando apareceu pela primeira vez no final de 2000, Machina estreou na posição Nº 7, que ainda permanece como seu pico histórico na contagem que...
