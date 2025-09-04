Cimeira de Líderes de Sustentabilidade da Forbes de 2025 em Nova Iorque contará com a Dra. Jane Goodall, a ex-conselheira climática da Casa Branca Gina McCarthy e o presidente da Câmara de Cleveland Justin Bibb, juntamente com líderes globais de sustentabilidade
A Forbes anunciou hoje a Cimeira de Líderes de Sustentabilidade da Forbes 2025, que ocorrerá em 22 de setembro de 2025 em Nova Iorque e virtualmente. A Cimeira reunirá líderes proeminentes que estão impulsionando ações climáticas ousadas e remodelando o futuro da sustentabilidade. Com o tema "Uma Agenda Compartilhada: Impulsionando o Crescimento Sustentável e Mudanças Significativas", a Cimeira reunirá os principais agentes de mudança do mundo para explorar soluções para alguns dos desafios mais prementes do nosso tempo – incluindo a expansão de energia limpa, o avanço da resiliência climática e cidades sustentáveis, infraestrutura sustentável para a economia de IA, e mais. Os participantes ouvirão de um dinâmico grupo de oradores, incluindo: Dra. Jane Goodall, DBE, Mensageira da Paz da ONU e Fundadora do Instituto Jane Goodall Charlot Magayi, Fundadora e CEO, Mukuru Clean Stoves Dr. Robert D. Bullard, Diretor Fundador, Centro Bullard para Justiça Ambiental e Climática, Universidade do Sul do Texas Gina McCarthy, Co-Presidente Executiva, America Is All In; Ex-Conselheira Nacional de Clima da Casa Branca e Administradora da EPA dos EUA Justin M. Bibb, Presidente da Câmara de Cleveland e Co-Presidente, America Is All In Gavin McCormick, Fundador e Diretor Executivo, WattTime e Cofundador, Climate TRACE Sanjeev Krishnan, Sócio-Gerente, S2G Investments "Ações incrementais não serão suficientes. Apenas uma liderança ousada impulsionará o crescimento sustentável e a mudança que o mundo exige", disse Elisabeth Brier, Editora da Forbes. "É por isso que a Cimeira de Líderes de Sustentabilidade reúne líderes dispostos a desafiar convenções e traçar um novo caminho adiante." O evento faz parte da plataforma mais ampla de Líderes de Sustentabilidade da Forbes, que lançará sua lista editorial de 2025 antes da Cimeira durante a Semana do Clima de Nova Iorque em 18 de setembro de 2025. Juntos, a lista e a Cimeira destacarão os inovadores, executivos e formuladores de políticas que estão moldando um futuro sustentável.
