Stripe e Paradigm incubam blockchain Tempo para pagamentos com stablecoin

Stripe e Paradigm incubam blockchain Tempo para pagamentos com stablecoin

A publicação "Stripe e Paradigm incubam blockchain Tempo para pagamentos com stablecoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O cofundador da Paradigm, Matt Huang, anunciou na quinta-feira que sua empresa e a Stripe estão incubando a Tempo, uma blockchain focada em pagamentos projetada para simplificar o uso de stablecoin em fluxos financeiros do mundo real. A Tempo entrou em testnet privada com suporte de parceiros iniciais de design, incluindo Anthropic, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered, Visa e outros. O projeto representa o passo mais direto da Stripe em infraestrutura blockchain, estendendo seu negócio de pagamentos para liquidação nativa onchain. A Tempo é projetada para lidar com mais de 100.000 transações por segundo com finalização em menos de um segundo, de acordo com materiais do projeto. Sua arquitetura de pagamentos em primeiro lugar permite que taxas de transação e gas sejam pagos em qualquer stablecoin através de um market maker automatizado (AMM) consagrado. Recursos adicionais incluem faixas dedicadas para pagamentos, suporte para memorandos e listas de acesso, e configurações de privacidade opcionais. Construída sobre Reth, um cliente de execução Ethereum, a chain mantém compatibilidade com contratos inteligentes e ferramentas Ethereum existentes. Huang disse que a Tempo pretende suportar diversas aplicações financeiras como folha de pagamento, remessas, pagamentos globais e contas incorporadas. O protocolo seguirá um princípio de "neutralidade de stablecoin", permitindo que qualquer emissor implemente tokens para liquidação. Os validadores serão inicialmente selecionados, mas espera-se que transitem para um modelo sem permissão. Esta é uma história em desenvolvimento. Este artigo foi gerado com a assistência de IA e revisado pelo editor Jeffrey Albus antes da publicação. Receba as notícias na sua caixa de entrada. Explore os boletins informativos da Blockworks: Fonte: https://blockworks.co/news/stripe-and-paradigm-incubate-tempo
2025/09/05 02:37
Ethereum Supera Bitcoin em Volume Spot

Ethereum Supera Bitcoin em Volume Spot

O post Ethereum Supera Bitcoin em Volume Spot apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Numa surpreendente mudança de mercado, o volume spot mensal do Ethereum nas exchanges centralizadas ultrapassou o Bitcoin pela primeira vez em sete anos, sinalizando uma tendência significativa no panorama das criptomoedas. Este desenvolvimento, ocorrendo em meio à queda do preço do Bitcoin para $109.500, colocou em destaque o potencial do Ethereum como força dominante nos volumes de negociação digital. Continue a Leitura: Ethereum Supera Bitcoin em Volume Spot Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/ethereum-outpaces-bitcoin-in-spot-volume
2025/09/05 02:36
Ford Expedition um ponto brilhante nas vendas mesmo durante a corrida para os VEs

2025/09/05 02:32
Melhores recompensas de apostas 2025: Oferta do Spartans vs Betano e Sky Bet

2025/09/05 02:05
Próxima criptomoeda a explodir enquanto banco dos EUA oferece custódia de Bitcoin novamente

A publicação Próxima Criptomoeda a Explodir enquanto o Banco dos EUA Oferece Custódia de Bitcoin Novamente apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias de Criptomoeda A custódia de Bitcoin está de volta ao menu para o US Bank. Com o aumento do interesse institucional, quais são as próximas criptomoedas a explodir? Após uma pausa de quatro anos, o US Bank está voltando à arena cripto, reabrindo seus serviços de custódia para $BTC e ETFs de Bitcoin. Esta mudança ocorre apenas meses depois que os reguladores revogaram o controverso SEC SAB 121 e o Fed recuou em sua supervisão restritiva de cripto. O retorno de um dos maiores bancos do país mostra que não é mais uma questão de se as instituições abraçarão as criptomoedas. É uma questão de quais criptomoedas poderão explodir a seguir. US Bank Retoma Custódia de Bitcoin Após Pausa de Quatro Anos O US Bancorp, o sétimo maior banco dos EUA em ativos, reiniciou oficialmente seus serviços de custódia de Bitcoin para gestores de investimentos institucionais. Fonte: X/@usbank O US Bank interrompeu seu serviço de custódia de cripto em 2022 devido à regra SAB 121 da SEC. Com essas restrições agora levantadas e o interesse institucional crescendo novamente, o banco está de volta à ação. Estabeleceu parceria com o New York Digital Investment Group (NYDIG) para dar aos gestores de fundos acesso regulamentado ao Bitcoin. "Juntos, podemos preencher a lacuna entre as finanças tradicionais e a economia moderna, facilitando o acesso dos clientes de Serviços de Fundos Globais ao Bitcoin como dinheiro sólido, entregue com a segurança esperada por instituições financeiras regulamentadas", disse o CEO da NYDIG, Tejas Shah. A movimentação do banco reflete tendências mais amplas do mercado. De acordo com o recente relatório de Evolução dos Serviços de Valores Mobiliários da Citi, as criptomoedas poderiam lidar com até 10% da atividade global de mercado pós-negociação até 2030. Stablecoins e ativos tokenizados estão sendo adotados para agilizar movimentos de capital, e isso só vai aumentar. Combinado com GenAI, as criptomoedas poderiam melhorar a gestão de garantias e permitir ciclos de liquidação mais rápidos. Fonte: Citi Enquanto as instituições voltam ao Bitcoin e stablecoins, a infraestrutura das criptomoedas reside nas altcoins. Elas estão se movendo mais rapidamente...
2025/09/05 01:53
Um dos cinco maiores bancos comerciais dos EUA regressa ao Bitcoin! "A antiga Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos bloqueou-o!"

A publicação "Um dos Cinco Maiores Bancos Comerciais dos EUA Retorna ao Bitcoin! "A Antiga Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos Bloqueou!" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A abordagem morna do Presidente dos EUA Donald Trump e sua administração em relação ao Bitcoin e criptomoedas está atraindo mais investidores corporativos. Neste momento, o US Bancorp, que teve que interromper os serviços de BTC durante a antiga administração da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que exerceu pressão e sanções sobre a indústria de criptomoedas, anunciou que reiniciaria seus serviços cripto. O US Bancorp, um dos cinco maiores bancos comerciais dos Estados Unidos, anunciou que relançou serviços de custódia de Bitcoin para gestores de ativos institucionais, de acordo com a Reuters. A decisão do US Bancorp foi influenciada pela remoção por Trump do SAB 121, que impedia instituições financeiras de oferecerem esses serviços, aprovado durante a era Biden. O banco havia planejado anteriormente oferecer serviços de custódia em 2022 através de uma parceria com a empresa de serviços financeiros Bitcoin NYDIG. No entanto, interrompeu esta iniciativa depois que a administração anterior da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos anunciou regulamentações mais rígidas para serviços de custódia de cripto. A partir de 2022, o US Bancorp operará a custódia de Bitcoin através de uma parceria com a empresa cripto NYDIG como sub-custodiante. A NYDIG lidará com a custódia física do ativo subjacente. "Com maior clareza regulatória, adicionamos ETFs de Bitcoin ao nosso portfólio de produtos, permitindo-nos oferecer soluções de serviço completo para gestores que buscam serviços de custódia e gestão", disse Stephen Philipson, chefe de banco comercial e corporativo do US Bank. O US Bank afirmou recentemente que está considerando adicionar outras criptomoedas além do Bitcoin aos seus serviços de custódia se atenderem aos padrões internos do banco. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/one-of-the-five-largest-commercial-banks-in-the-us-returns-to-bitcoin-the-old-sec-blocked-it/
2025/09/05 01:45
Novo Álbum e Single de Estreia de Eminem Juntos

2025/09/05 01:29
Média de 4 semanas das Reivindicações Iniciais de Desemprego dos Estados Unidos subiu de 228,5 mil anteriores para 231 mil em 29 de agosto

2025/09/05 01:11
Agentes de IA onchain passam da demonstração para a implementação

O post Agentes de IA onchain passam da demo para a implementação apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os Agentes de IA onchain estão saindo do laboratório. A stack de agentes do Lit Protocol, Vincent, agora oferece aos desenvolvedores uma forma de implementar automação não custodial que realmente lida com dinheiro, mas sob limites explícitos e aplicáveis definidos pelos usuários e autores de aplicativos. Um lançamento de "acesso antecipado" acabou de entrar no ar, conforme o Blockworks descobriu exclusivamente. O Lit estrutura o modelo central de forma simples: políticas (barreiras de proteção) e habilidades (ações discretas como troca/empréstimo/ponte) que são vinculadas no momento da implementação e aplicadas em tempo de execução, segundo o cofundador David Sneider. "As Políticas Vincent (as barreiras de proteção e controles) são criadas e expostas pelos desenvolvedores de aplicativos Vincent com base em qualquer caso de uso", disse Sneider ao Blockworks. "Por exemplo, um aplicativo de negociação pode expor uma 'política de gastos' ou 'política de lista de permissões de tokens', que os usuários poderiam ajustar com base em suas próprias necessidades e preferências." Por baixo do capô, o Vincent funciona sobre o modelo de chave "defesa em profundidade" existente do Lit: Chaves divididas por limite são executadas dentro de enclaves seguros (TEEs), e os enclaves executam apenas quando uma verificação de política onchain é aprovada. Na prática, isso significa que permissões como limites de gastos, listas de permissões, janelas de tempo e limites de taxa são avaliados antes que qualquer assinatura ou chamada de contrato ocorra. Uma melhoria recente importante é a facilidade com que os desenvolvedores agora podem empacotar e aplicar essas regras através do Vincent no ponto de execução. De acordo com exemplos de um "kit inicial", os desenvolvedores podem definir e expor políticas específicas do aplicativo conforme necessário; a plataforma agora suporta permissões de contrato inteligente tanto de escopo restrito quanto mais amplo, com chamadas SDK de uma linha para invocá-las. Na visão de Sneider, o trabalho é permitir que os agentes atuem, mas apenas dentro de faixas bem definidas. Isso é eficaz, segundo David Johnson, o mantenedor principal de código da Morpheus, que incorporou o Lit Protocol como parte de seu trabalho de referência de agente de código aberto. "MPC permite bons limites de gastos, listas brancas de agentes e aprovações por tempo limitado para que os agentes acessem fundos do usuário", disse Johnson ao Blockworks.…
2025/09/05 01:04
Empresas dizem Bitcoin novamente! Então quais empresas compraram mais BTC? Aqui estão os dados surpreendentes...

O post Empresas Dizem Bitcoin Novamente! Então Quais Empresas Compraram Mais BTC? Aqui Estão os Dados Surpreendentes... apareceu no BitcoinEthereumNews.com. À medida que o Bitcoin continua a solidificar sua posição como reserva de valor em todo o mundo, sua adoção institucional está aumentando diariamente. A empresa de serviços financeiros de Bitcoin River anunciou que seus clientes corporativos estão reinvestindo uma média de 22% de seus lucros em Bitcoin, um sinal de que a adoção do Bitcoin está aumentando. O relatório, publicado pelo analista de pesquisa da River Sam Baker, observou que os clientes institucionais da River reinvestiram uma média de 22% de seus lucros em Bitcoin, com a participação de empresas imobiliárias sendo particularmente notável. O relatório estima que essas empresas compraram 84.000 BTC este ano. Entre os clientes da River, as empresas imobiliárias foram as maiores adotantes, alocando uma média de 15% de seus lucros para compras de BTC, enquanto empresas nos setores de hotelaria, finanças e software alocaram entre 8% e 10%. "Nas empresas imobiliárias, cerca de 15% dos clientes reinvestem parte de seus lucros em Bitcoin. Os setores de finanças, software e hotelaria também alocam uma participação de 8-10%. Curiosamente, casos de reinvestimento em Bitcoin também estão surgindo em vários setores, como academias, empreiteiros de pintura e telhados, e organizações religiosas sem fins lucrativos, além do setor tradicional de finanças e TI. A River observou recentemente em seu relatório que mais de 40% das empresas investem entre 1% e 10% em Bitcoin, enquanto apenas 10% alocam mais da metade de sua receita líquida para BTC. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/corporates-say-bitcoin-again-so-which-companies-bought-the-most-btc-heres-the-surprising-data/
2025/09/05 00:51
