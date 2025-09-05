Stripe e Paradigm incubam blockchain Tempo para pagamentos com stablecoin
O cofundador da Paradigm, Matt Huang, anunciou na quinta-feira que sua empresa e a Stripe estão incubando a Tempo, uma blockchain focada em pagamentos projetada para simplificar o uso de stablecoin em fluxos financeiros do mundo real. A Tempo entrou em testnet privada com suporte de parceiros iniciais de design, incluindo Anthropic, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered, Visa e outros. O projeto representa o passo mais direto da Stripe em infraestrutura blockchain, estendendo seu negócio de pagamentos para liquidação nativa onchain. A Tempo é projetada para lidar com mais de 100.000 transações por segundo com finalização em menos de um segundo, de acordo com materiais do projeto. Sua arquitetura de pagamentos em primeiro lugar permite que taxas de transação e gas sejam pagos em qualquer stablecoin através de um market maker automatizado (AMM) consagrado. Recursos adicionais incluem faixas dedicadas para pagamentos, suporte para memorandos e listas de acesso, e configurações de privacidade opcionais. Construída sobre Reth, um cliente de execução Ethereum, a chain mantém compatibilidade com contratos inteligentes e ferramentas Ethereum existentes. Huang disse que a Tempo pretende suportar diversas aplicações financeiras como folha de pagamento, remessas, pagamentos globais e contas incorporadas. O protocolo seguirá um princípio de "neutralidade de stablecoin", permitindo que qualquer emissor implemente tokens para liquidação. Os validadores serão inicialmente selecionados, mas espera-se que transitem para um modelo sem permissão. Esta é uma história em desenvolvimento. Este artigo foi gerado com a assistência de IA e revisado pelo editor Jeffrey Albus antes da publicação.
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:37