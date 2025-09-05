Stripe e Paradigm revelam blockchain Tempo de camada 1 para infraestrutura de pagamentos com stablecoin
Stripe e Paradigm apresentaram Tempo, uma blockchain layer-1 projetada para pagamentos com stablecoin. Um anúncio de 4 de setembro do fundador da Paradigm, Matt Huang, valida a especulação que começou quando a Stripe publicou e rapidamente excluiu anúncios de emprego para engenharia blockchain em agosto. Na fase de testnet privada, Tempo opera em uma testnet privada com parceiros selecionados testando pagamentos transfronteiriços, pagamentos B2B e remessas. De acordo com o anúncio de Huang, a rede compatível com Ethereum Virtual Machine (EVM) visa casos de uso de pagamento de alto volume através de escolhas de infraestrutura dedicadas, incluindo taxas baixas previsíveis, pagamentos em qualquer stablecoin através de um market maker automatizado integrado e funcionalidades personalizadas de experiência do usuário. Tempo processa mais de 100.000 transações por segundo com finalização em menos de um segundo através de uma faixa de pagamentos dedicada que separa transações rotineiras de operações complexas de contrato inteligente. Os parceiros de design incluem Anthropic, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered e Visa. As parcerias abrangem instituições financeiras tradicionais, neobancos, plataformas de e-commerce e empresas de inteligência artificial. O diretor de produto e estratégia da Visa, Jack Forestell, afirmou: "O futuro é multi-chain: stablecoins operarão em diversas redes blockchain e a Visa está permitindo a interoperabilidade entre chains e marcas de stablecoin." Neutralidade de stablecoin Tempo incorpora neutralidade de stablecoin, permitindo que qualquer entidade emita stablecoins e use qualquer stablecoin para pagamentos ou taxas de gas. Esta estrutura contrasta com redes que favorecem emissores específicos de stablecoin ou exigem tokens nativos para taxas de transação. O market maker automatizado integrado permite conversão sem problemas entre diferentes stablecoins. A rede suporta transações privadas opcionais e inclui hooks de conformidade projetados para requisitos regulatórios. Esses recursos abordam preocupações empresariais sobre privacidade de transações, mantendo compatibilidade com regulamentos anti-lavagem de dinheiro e conheça seu cliente. A blockchain aborda fluxos de pagamento do mundo real, incluindo pagamentos globais, financeiros incorporados...
