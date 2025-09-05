Ações da Figma caem 18% após deceção nos ganhos arrastar as ações para níveis abaixo do IPO

As ações da Figma caíram quase 20% na quinta-feira, atingindo o seu nível mais baixo desde o IPO da empresa em julho de 2024, após reportar ganhos pela primeira vez desde que se tornou pública. A queda acentuada arrastou as ações bem abaixo do seu preço de estreia, desferindo um golpe no que tinha sido promovido como um dos IPOs tecnológicos mais fortes dos últimos anos. Os números ficaram ligeiramente acima das estimativas, mas não foram suficientemente fortes para travar a venda massiva. De acordo com o relatório de ganhos, a Figma registou uma receita no segundo trimestre de $249,6 milhões, um aumento de 41% em relação ao ano anterior, e ligeiramente acima dos $248,8 milhões esperados pelos analistas acompanhados pela LSEG. Os resultados não foram uma surpresa, já que a empresa já tinha partilhado números preliminares há mais de um mês. Mas isso não impediu que as ações colapsassem. Analistas da Piper Sandler chamaram os ganhos de "em grande parte um não-evento", apontando que as ações têm oscilado drasticamente desde a sua estreia, quando subiram 250% no primeiro dia. As ações perderam mais de metade do seu valor desde a estreia A empresa, com sede em São Francisco, iniciou a negociação em julho a $33 por ação, e depois disparou para $115,50 no final do seu primeiro dia. Desde então, a Figma perdeu mais de metade desse valor, fechando em torno de $66,85 na quarta-feira antes da queda de quinta-feira. Isso reduziu a capitalização total de mercado da empresa para cerca de $27 mil milhões. A queda foi especialmente dura considerando o quão grande foi o IPO para o Silicon Valley, que estava à espera de um regresso tecnológico após anos de listagens fracas. A última grande onda de IPOs tinha secado no início de 2022 quando a inflação e as taxas de juro começaram a subir rapidamente. Olhando para o futuro, a Figma espera obter entre $263 milhões e $265 milhões em receita para o terceiro trimestre. Isso implica um crescimento de cerca de 33%, o que superaria o consenso dos analistas de...