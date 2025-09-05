2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Bitcoin cai abaixo de $110K após números decepcionantes de emprego no setor privado

Bitcoin cai abaixo de $110K após números decepcionantes de emprego no setor privado

O post Bitcoin Cai Abaixo de $110K Após Números Decepcionantes de Emprego no Setor Privado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O aumento de empregos no setor privado para agosto foi significativamente menor do que muitos economistas haviam previsto. Dados Decepcionantes de Empregos no Setor Privado Desencadeiam Queda do BTC Abaixo de $110K A empresa de recursos humanos ADP, com sede em Nova Jersey, relatou um aumento de 54.000 empregos no setor privado dos EUA na quinta-feira, mas esse número está bem abaixo dos 75.000 empregos que os economistas estavam [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-falls-below-110k-after-disappointing-private-sector-employment-numbers/
Bitcoin
BTC$113,863.37+1.73%
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:45
O relatório de emprego de sexta-feira poderá confirmar um mercado de trabalho em desaceleração. Mas será que as ações se importarão?

O relatório de emprego de sexta-feira poderá confirmar um mercado de trabalho em desaceleração. Mas será que as ações se importarão?

O post O relatório de empregos de sexta-feira pode confirmar um mercado de trabalho em desaceleração. Mas as ações se importarão? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Bolsa de Valores de Nova York em 26 de agosto de 2025. Brendan McDermid | Reuters O relatório de empregos de agosto na sexta-feira deve confirmar que o mercado de trabalho está enfraquecendo. Apenas o quanto é o que importará para os investidores. Não pode ser muito lento, nem muito quente. Wall Street está apreensiva à medida que se aproxima dos dados de folha de pagamento não agrícola de sexta-feira. Economistas consultados pela Dow Jones preveem que a economia dos EUA adicionou 75.000 empregos no mês passado, uma estimativa fraca que é apenas ligeiramente superior ao número desanimador de 73.000 no relatório de julho. A taxa de desemprego também deve subir, para 4,3% de 4,2%. Os investidores podem ser capazes de ignorar um relatório fraco, desde que o número principal consiga atingir um ponto ideal, que seja frio o suficiente para justificar um corte de taxa em setembro, mas não tão fraco a ponto de aumentar os temores de recessão. Adam Crisafulli da Vital Knowledge estabelece uma faixa "ideal" que atende a esses dois requisitos entre 70.000 e 95.000. O relatório de empregos de agosto também será fortemente examinado por outro motivo. Será o primeiro após os dados ruins de empregos e as revisões que os acompanharam no mês passado terem levado o presidente Donald Trump a demitir o comissário do Bureau of Labor Statistics dos EUA. É uma decisão que despertou temores de excesso de poder governamental e lançou dúvidas sobre os dados econômicos federais. Trump nomeou o economista conservador E.J. Antoni para ser o novo chefe do BLS. William Wiatrowski é comissário interino até que Antoni seja confirmado. Reação do mercado O mercado de ações pode ficar sob pressão se o número de empregos estiver fora da faixa esperada pelos traders. Luke Tilley, economista-chefe da Wilmington Trust, teme que uma surpresa negativa esteja chegando nos dados de empregos, uma que afetará os mercados. Só que ainda não. O economista, que está projetando crescimento da folha de pagamento não agrícola...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:41
Luffa – Mensagens Instantâneas Descentralizadas Web3

Luffa – Mensagens Instantâneas Descentralizadas Web3

O post Luffa – Mensagens Instantâneas Descentralizadas Web3 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Yu Xiong é Co-Presidente da Luffa, uma aplicação de mensagens instantâneas descentralizada Web3 projetada especificamente para segurança. Por que você deve ouvir A Luffa é uma aplicação social e de mensagens de próxima geração alimentada por Web3, construída no protocolo descentralizado Endless. Sua missão principal? Oferecer aos usuários uma experiência limpa, privada e livre de distrações—sem rastreamento de usuários, anúncios ou análises ocultas à vista. Tudo é criptografado de ponta a ponta, incluindo fotos e mensagens de voz, e há um mecanismo de armazenamento distribuído—então nem mesmo a Luffa pode espiar suas conversas. Ah, e sim, é totalmente gratuito—sem assinaturas, sem necessidade de compras no aplicativo. Mas a Luffa não para nas mensagens seguras—é mais como um mini ecossistema descentralizado. Você obtém uma carteira multi-chain, tradução por IA para ajudá-lo a conversar globalmente, e até mesmo um roteiro de emissão de tokens prometendo monetização de conteúdo e transações. Os usuários podem exibir ou definir NFTs como avatares, criar os seus próprios na Endless Chain e gerenciá-los todos dentro da experiência unificada da carteira Luffa. Em resumo, é onde a privacidade de última geração encontra as finanças sociais de próximo nível—e está tentando ser mais do que apenas outro aplicativo de chat. Links de apoio Fidelity Crypto Careers Luffa Andy no Twitter Brave New Coin no Twitter Brave New Coin Se você gostou do programa, por favor, inscreva-se no Crypto Conversation e dê-nos uma classificação de 5 estrelas e uma avaliação positiva em qualquer aplicativo de podcast que estiver usando. Fonte: https://bravenewcoin.com/insights/luffa-web3-decentralized-instant-messaging
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:39
Bitcoin pode cair em setembro antes do rally, mostram dados do ciclo

Bitcoin pode cair em setembro antes do rally, mostram dados do ciclo

O post Bitcoin Pode Cair em Setembro Antes do Rally, Mostram Dados do Ciclo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dizem que os jornalistas nunca realmente desligam. Mas para Christian, isso não é apenas uma metáfora, é um estilo de vida. Durante o dia, ele navega pelas marés sempre mutáveis do mercado de criptomoedas, manejando palavras como um editor experiente e criando artigos que decifram o jargão para as massas. Quando o PC entra em modo de hibernação, no entanto, suas atividades tomam um rumo mais mecânico (e às vezes filosófico). A jornada de Christian com a palavra escrita começou muito antes da era do Bitcoin. Nos sagrados corredores acadêmicos, ele aperfeiçoou seu ofício como redator de reportagens para o jornal da faculdade. Este amor inicial pela narrativa abriu caminho para uma passagem bem-sucedida como editor em uma empresa de engenharia de dados, onde a vitória do seu ensaio no primeiro mês financiou um fornecimento de meses de guloseimas para cães e gatos - um testemunho da sua dedicação aos seus companheiros peludos (mais sobre isso depois). Christian então percorreu o mundo do jornalismo, trabalhando em jornais no Canadá e até na Coreia do Sul. Ele finalmente se estabeleceu em um gigante de notícias local em sua cidade natal nas Filipinas por uma década, tornando-se um completo viciado em notícias. Mas então, algo novo chamou sua atenção: criptomoeda. Era como uma caça ao tesouro misturada com narrativa - exatamente o seu estilo! Então, ele conseguiu um trabalho incrível na NewsBTC, onde é um dos especialistas em tudo relacionado a cripto. Ele simplifica essas coisas confusas em pedaços digeríveis, tornando fácil para qualquer pessoa entender (ele saúda sua equipe de gestão por ensinar-lhe esta habilidade). Acha que Christian é só trabalho e nada de diversão? Nem pensar! Quando não está no computador, você o encontrará satisfazendo sua paixão por motos. Um verdadeiro entusiasta de mecânica, Christian adora mexer em sua moto e saborear a alegria da estrada aberta em sua Yamaha R3 de 320cc. Outrora um demônio da velocidade que atingiu...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:33
O que significa para o Bitcoin e as criptomoedas?

O que significa para o Bitcoin e as criptomoedas?

O post O Que Isso Significa para o Bitcoin e Criptomoedas? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Riscos e Desafios Pela Frente Embora a Strategy atenda a todos os requisitos técnicos, o comité da S&P também considera a volatilidade e o equilíbrio do setor. As ações da Strategy, impulsionadas principalmente por participações em Bitcoin, permanecem altamente voláteis—recentemente mostrando uma taxa de flutuação de 30 dias de quase 100%. Esse nível de risco poderia complicar a decisão, mesmo que os critérios de elegibilidade sejam satisfeitos. O Que Isso Significa para o Bitcoin e Mercados de Criptomoedas Se a Strategy entrar no S&P 500, o Bitcoin efetivamente torna-se parte dos índices financeiros populares, concedendo ao ativo exposição indireta a milhões de investidores que podem não possuir BTC diretamente. Isso reforçaria o papel do Bitcoin como um ativo macro, entrelaçando ainda mais seus movimentos com os mercados globais. Para o setor cripto mais amplo, este marco sinalizaria um reconhecimento crescente de ativos baseados em blockchain, potencialmente impulsionando o sentimento e abrindo caminho para que mais empresas alinhadas com criptomoedas se juntem aos principais índices no futuro. Fonte: https://cryptoticker.io/en/strategy-in-sp500-what-it-means-for-bitcoin-and-cryptos/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:13
Nasdaq reforça supervisão de empresas de Tesouraria de Ativos Digitais cotadas

Nasdaq reforça supervisão de empresas de Tesouraria de Ativos Digitais cotadas

O post Nasdaq Reforça a Supervisão de Empresas de Tesouraria de Ativos Digitais Listadas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Nasdaq está a intensificar a supervisão de empresas cotadas em bolsa que detêm quantidades significativas de criptomoeda, uma medida que a bolsa enquadra como proteção ao investidor. Isto surge no meio de um influxo de novas empresas de tesouraria cripto, que procuram replicar um modelo que a Strategy de Michael Saylor iniciou primeiro. A Nasdaq Introduz Nova Regra Para Empresas de Tesouraria Cripto De acordo com um relatório da Information, a bolsa de valores intensificou o escrutínio de empresas que estão a acumular cripto e a usá-la como seu principal ativo de reserva. Como parte da nova supervisão, a Nasdaq orientou estas empresas a obterem a aprovação dos acionistas antes de emitirem novas ações para financiar compras de cripto. Este requisito garante que os acionistas compreendam a estratégia de tesouraria cripto e o seu potencial impacto na empresa, tanto positiva quanto negativamente. Este desenvolvimento surge à medida que mais empresas de tesouraria de ativos digitais continuam a surgir, emitindo ações para acumular estes ativos cripto. Estas empresas expandiram-se para além do Bitcoin e Ethereum, focando-se noutros ativos cripto, incluindo Solana, XRP, BNB, HYPE, Toncoin e Dogecoin, entre outros. Uma das mais recentes empresas de tesouraria cripto inclui a Portage Biotech, que mudou a sua marca para AlphaTON Capital e lançou uma tesouraria TON de 100 milhões de dólares. Empresas de Tesouraria de Bitcoin e Ethereum Ainda Lideram o Caminho As empresas de tesouraria de Bitcoin e Ethereum ainda são as mais dominantes. Os dados da BitcoinTreasuries mostram que existem atualmente mais de 100 empresas públicas de tesouraria de Bitcoin, lideradas pela Strategy de Michael Saylor. A Strategy detém atualmente 636.505 BTC após a sua mais recente compra de Bitcoin de 444 milhões de dólares. É importante notar que a empresa de Saylor iniciou o modelo de tesouraria cripto muito antes de agora, pois começaram a comprar BTC em 2020. Estas empresas de tesouraria de Bitcoin detêm atualmente um total acumulado de pouco mais de 1 milhão de BTC. Entretanto, os dados da Strategic ETH Reserve mostram que existem 71 empresas de tesouraria de Ethereum. Estas empresas detêm um...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:54
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:50
Stripe e Paradigm revelam blockchain Tempo de camada 1 para infraestrutura de pagamentos com stablecoin

Stripe e Paradigm revelam blockchain Tempo de camada 1 para infraestrutura de pagamentos com stablecoin

O post Stripe e Paradigm revelam blockchain Tempo layer-1 para infraestrutura de pagamentos com stablecoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Stripe e Paradigm apresentaram Tempo, uma blockchain layer-1 projetada para pagamentos com stablecoin. Um anúncio de 4 de setembro do fundador da Paradigm, Matt Huang, valida a especulação que começou quando a Stripe publicou e rapidamente excluiu anúncios de emprego para engenharia blockchain em agosto. Na fase de testnet privada, Tempo opera em uma testnet privada com parceiros selecionados testando pagamentos transfronteiriços, pagamentos B2B e remessas. De acordo com o anúncio de Huang, a rede compatível com Ethereum Virtual Machine (EVM) visa casos de uso de pagamento de alto volume através de escolhas de infraestrutura dedicadas, incluindo taxas baixas previsíveis, pagamentos em qualquer stablecoin através de um market maker automatizado integrado e funcionalidades personalizadas de experiência do usuário. Tempo processa mais de 100.000 transações por segundo com finalização em menos de um segundo através de uma faixa de pagamentos dedicada que separa transações rotineiras de operações complexas de contrato inteligente. Os parceiros de design incluem Anthropic, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered e Visa. As parcerias abrangem instituições financeiras tradicionais, neobancos, plataformas de e-commerce e empresas de inteligência artificial. O diretor de produto e estratégia da Visa, Jack Forestell, afirmou: O Guia do Investidor Cripto: Um Curso de 5 Dias Sobre Bagholding, Front-Runs Internos e Alpha Perdido. Ótimo 😎 Sua primeira lição está a caminho. Por favor, adicione [email protected] à sua lista branca de e-mail. "O futuro é multi-chain: stablecoins operarão em diversas redes blockchain e a Visa está permitindo a interoperabilidade entre chains e marcas de stablecoin." Neutralidade de stablecoin Tempo incorpora neutralidade de stablecoin, permitindo que qualquer entidade emita stablecoins e use qualquer stablecoin para pagamentos ou taxas de gas. Esta estrutura contrasta com redes que favorecem emissores específicos de stablecoin ou exigem tokens nativos para taxas de transação. O market maker automatizado integrado permite conversão sem problemas entre diferentes stablecoins. A rede suporta transações privadas opcionais e inclui hooks de conformidade projetados para requisitos regulatórios. Esses recursos abordam preocupações empresariais sobre privacidade de transações, mantendo compatibilidade com regulamentos anti-lavagem de dinheiro e conheça seu cliente. A blockchain aborda fluxos de pagamento do mundo real, incluindo pagamentos globais, financeiros incorporados...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:28
Ações da Figma caem 18% após deceção nos ganhos arrastar as ações para níveis abaixo do IPO

Ações da Figma caem 18% após deceção nos ganhos arrastar as ações para níveis abaixo do IPO

O post Ações da Figma caem 18% após ganhos dececionantes arrastarem as ações para níveis abaixo do IPO apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As ações da Figma caíram quase 20% na quinta-feira, atingindo o seu nível mais baixo desde o IPO da empresa em julho de 2024, após reportar ganhos pela primeira vez desde que se tornou pública. A queda acentuada arrastou as ações bem abaixo do seu preço de estreia, desferindo um golpe no que tinha sido promovido como um dos IPOs tecnológicos mais fortes dos últimos anos. Os números ficaram ligeiramente acima das estimativas, mas não foram suficientemente fortes para travar a venda massiva. De acordo com o relatório de ganhos, a Figma registou uma receita no segundo trimestre de $249,6 milhões, um aumento de 41% em relação ao ano anterior, e ligeiramente acima dos $248,8 milhões esperados pelos analistas acompanhados pela LSEG. Os resultados não foram uma surpresa, já que a empresa já tinha partilhado números preliminares há mais de um mês. Mas isso não impediu que as ações colapsassem. Analistas da Piper Sandler chamaram os ganhos de "em grande parte um não-evento", apontando que as ações têm oscilado drasticamente desde a sua estreia, quando subiram 250% no primeiro dia. As ações perderam mais de metade do seu valor desde a estreia A empresa, com sede em São Francisco, iniciou a negociação em julho a $33 por ação, e depois disparou para $115,50 no final do seu primeiro dia. Desde então, a Figma perdeu mais de metade desse valor, fechando em torno de $66,85 na quarta-feira antes da queda de quinta-feira. Isso reduziu a capitalização total de mercado da empresa para cerca de $27 mil milhões. A queda foi especialmente dura considerando o quão grande foi o IPO para o Silicon Valley, que estava à espera de um regresso tecnológico após anos de listagens fracas. A última grande onda de IPOs tinha secado no início de 2022 quando a inflação e as taxas de juro começaram a subir rapidamente. Olhando para o futuro, a Figma espera obter entre $263 milhões e $265 milhões em receita para o terceiro trimestre. Isso implica um crescimento de cerca de 33%, o que superaria o consenso dos analistas de...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:17
Pedidos iniciais de subsídio de desemprego subiram para 237 mil na semana passada

Pedidos iniciais de subsídio de desemprego subiram para 237 mil na semana passada

O post Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego subiram para 237K na semana passada apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego aumentaram para 237K na semana anterior. Os Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego caíram para 1,940M. De acordo com um relatório do Departamento de Trabalho dos EUA (DOL) divulgado na quinta-feira, o número de cidadãos dos EUA que apresentaram novas solicitações de seguro-desemprego subiu para 237K na semana que terminou em 30 de agosto. O último número superou as estimativas iniciais (230K) e foi superior aos 229K da semana anterior (não revisado). Além disso, a média móvel de 4 semanas aumentou em 2,5K, elevando-a para 231K em relação à média não revisada da semana anterior. O relatório indicou uma taxa de desemprego segurado ajustada sazonalmente de 1,3%, com os Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego diminuindo em 4K para 1,940M na semana que terminou em 23 de agosto. Reação do mercado O dólar mantém a postura de oferta inalterada após a divulgação, com o Índice do Dólar Americano (DXY) navegando na região de 98,30 em meio a uma reação instintiva no espaço associado ao risco e fraqueza adicional nos rendimentos dos EUA em todo o mercado. Perguntas frequentes sobre emprego As condições do mercado de trabalho são um elemento-chave para avaliar a saúde de uma economia e, portanto, um fator determinante para a valorização da moeda. O alto nível de emprego, ou baixo desemprego, tem implicações positivas para o consumo e, consequentemente, para o crescimento económico, impulsionando o valor da moeda local. Além disso, um mercado de trabalho muito apertado – uma situação em que há escassez de trabalhadores para preencher posições abertas – também pode ter implicações nos níveis de inflação e, portanto, na política monetária, pois a baixa oferta de mão de obra e a alta demanda levam a salários mais altos. O ritmo de crescimento dos salários em uma economia é fundamental para os formuladores de políticas. O alto crescimento salarial significa que as famílias têm mais dinheiro para gastar, geralmente levando a aumentos de preços em bens de consumo. Em contraste com fontes de inflação mais voláteis, como os preços de energia, o crescimento salarial é visto como um componente-chave subjacente e...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:11
