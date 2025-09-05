JetBlue vai melhorar o Wi-Fi a bordo com acordo de internet Amazon Kuiper

Um Airbus A321-231 da JetBlue Airways parte do Aeroporto Internacional de San Diego com destino a Nova York em 4 de março de 2025 em San Diego, Califórnia. Kevin Carter | Getty Images A JetBlue Airways planeia instalar o Project Kuiper da Amazon em alguns dos seus aviões para reforçar o Wi-Fi a bordo, anunciaram as empresas na quinta-feira, num voto de confiança para o serviço de satélite de internet nascente. A tecnologia será adicionada a cerca de um quarto da frota da companhia aérea, com a implementação a começar em 2027 e com conclusão prevista para 2028, disse o presidente da JetBlue, Marty St. George, numa chamada com jornalistas. A parceria é uma vitória significativa para a Amazon, que tem trabalhado para construir uma constelação de satélites de transmissão de internet em órbita baixa da Terra, chamada Project Kuiper. O serviço competirá diretamente com o Starlink de Elon Musk, que atualmente domina o mercado e tem 8.000 satélites em órbita. A Amazon enviou 102 satélites através de uma série de lançamentos de foguetes desde abril. Está a tentar cumprir um prazo estabelecido pela Comissão Federal de Comunicações, que exige que tenha cerca de 1.600, ou metade da sua constelação completa, em órbita até o final de julho de 2026. A empresa espera iniciar o serviço comercial ainda este ano. "Mesmo que ainda tenhamos muito mais trabalho a fazer, estamos super entusiasmados por ter a JetBlue como o primeiro cliente de companhia aérea para o Kuiper", disse Chris Weber, vice-presidente de vendas e marketing do Kuiper, aos jornalistas. O Starlink tem registado um número crescente de companhias aéreas para usar os seus serviços. A JetBlue é a primeira parceira de companhia aérea do Kuiper, embora a Amazon tenha assinado vários acordos recentemente enquanto tenta expandir o serviço, incluindo com o fabricante europeu de aviões Airbus em abril. A JetBlue tem oferecido internet gratuita a bordo há anos através de uma parceria com a Viasat, que opera uma rede de satélites geoestacionários, ou GEO. Essa parceria continuará, disse St. George.…