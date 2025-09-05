2025-10-13 Monday

Florida, Florida State e Miami estão no top 15 pela primeira vez desde 2006

Florida, Florida State e Miami estão no top 15 pela primeira vez desde 2006

A publicação Florida, Florida State e Miami estão no Top 15 pela primeira vez desde 2006 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. TALLAHASSEE, FL – 30 DE AGOSTO: O quarterback dos Florida State Seminoles Tommy Castellanos (1) sorri após uma vitória por 31-17 depois de um jogo de futebol universitário entre o Alabama Crimson Tide e os Florida State Seminoles em 30 de agosto de 2025 no Doak Campbell Stadium em Tallahassee, FL. (Foto de Chris Leduc/Icon Sportswire via Getty Images) Icon Sportswire via Getty Images Entre 1983 e 2001, os três programas de futebol universitário mais prestigiados da Flórida conquistaram um total de oito títulos nacionais, representando 42% dos campeonatos durante esse período. Na maioria dos anos naquela época, Florida, Florida State e Miami estavam entre as melhores equipas na sondagem da Associated Press. Mas durante grande parte dos últimos 20 anos, pelo menos um desses programas teve temporadas fracas em que não estavam no radar nacional. Agora, pela primeira vez desde a sondagem de pré-temporada da AP de 2006, os três programas estão classificados no top 15 após vencerem seus jogos de abertura da temporada. Miami é o nº 5, enquanto Florida é o nº 13 e Florida State é o nº 14. FSU é o menos provável do trio a estar nesta posição. Após uma temporada de 2-10, os Seminoles não foram classificados na sondagem de pré-temporada da AP, para surpresa de ninguém. Afinal, eles perderam sete dos seus últimos oito jogos no ano passado, com a única vitória vindo contra Charleston Southern, um programa da Football Championship Subdivision (FCS) que terminou com 1-11. Foi muito diferente de 2023, quando os Seminoles foram 13-0 na temporada regular antes de perderem no Orange Bowl enquanto jogavam sem o quarterback titular Jordan Travis, que sofreu uma terrível lesão no joelho em novembro que acabou por forçá-lo a se aposentar. Após a última temporada, o treinador do FSU Mike Norvell reformulou sua equipe, contratando o coordenador ofensivo Gus Malzahn e o coordenador defensivo Tony White. Os Seminoles também adicionaram 23 transferências, incluindo...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:50
JetBlue vai melhorar o Wi-Fi a bordo com acordo de internet Amazon Kuiper

JetBlue vai melhorar o Wi-Fi a bordo com acordo de internet Amazon Kuiper

A publicação JetBlue vai melhorar o Wi-Fi a bordo com acordo de internet Amazon Kuiper apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um Airbus A321-231 da JetBlue Airways parte do Aeroporto Internacional de San Diego com destino a Nova York em 4 de março de 2025 em San Diego, Califórnia. Kevin Carter | Getty Images A JetBlue Airways planeia instalar o Project Kuiper da Amazon em alguns dos seus aviões para reforçar o Wi-Fi a bordo, anunciaram as empresas na quinta-feira, num voto de confiança para o serviço de satélite de internet nascente. A tecnologia será adicionada a cerca de um quarto da frota da companhia aérea, com a implementação a começar em 2027 e com conclusão prevista para 2028, disse o presidente da JetBlue, Marty St. George, numa chamada com jornalistas. A parceria é uma vitória significativa para a Amazon, que tem trabalhado para construir uma constelação de satélites de transmissão de internet em órbita baixa da Terra, chamada Project Kuiper. O serviço competirá diretamente com o Starlink de Elon Musk, que atualmente domina o mercado e tem 8.000 satélites em órbita. A Amazon enviou 102 satélites através de uma série de lançamentos de foguetes desde abril. Está a tentar cumprir um prazo estabelecido pela Comissão Federal de Comunicações, que exige que tenha cerca de 1.600, ou metade da sua constelação completa, em órbita até o final de julho de 2026. A empresa espera iniciar o serviço comercial ainda este ano. "Mesmo que ainda tenhamos muito mais trabalho a fazer, estamos super entusiasmados por ter a JetBlue como o primeiro cliente de companhia aérea para o Kuiper", disse Chris Weber, vice-presidente de vendas e marketing do Kuiper, aos jornalistas. O Starlink tem registado um número crescente de companhias aéreas para usar os seus serviços. A JetBlue é a primeira parceira de companhia aérea do Kuiper, embora a Amazon tenha assinado vários acordos recentemente enquanto tenta expandir o serviço, incluindo com o fabricante europeu de aviões Airbus em abril. A JetBlue tem oferecido internet gratuita a bordo há anos através de uma parceria com a Viasat, que opera uma rede de satélites geoestacionários, ou GEO. Essa parceria continuará, disse St. George.…
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:41
'Wednesday' Temporada 2 Final Explicado—Quem É Isaac Night, E A Tia Ophelia Está Viva?

'Wednesday' Temporada 2 Final Explicado—Quem É Isaac Night, E A Tia Ophelia Está Viva?

O post 'Wednesday' Temporada 2 Final Explicado—Quem É Isaac Night, E A Tia Ophelia Está Viva? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Wednesday. Jenna Ortega como Wednesday Addams no episódio 201 de Wednesday. JONATHAN HESSION/NETFLIX Aviso: Spoilers à frente para toda a Temporada 2 de Wednesday. Os episódios finais da Temporada 2 de Wednesday chegaram à Netflix. Na Parte 2, Wednesday Addams descobre segredos ocultos, incluindo a verdadeira identidade de Isaac, sua conexão com Thing e o envolvimento de seus pais em sua morte. No entanto, o final levanta ainda mais questões, particularmente sobre a misteriosa Tia Ophelia de Wednesday, também uma Corvo psíquica. Como um rápido resumo, a Parte 1 concluiu com Wednesday e seu Tio Fester libertando todos os pacientes do asilo de Willow Hill, incluindo seu inimigo e ex-amante, Tyler o Hyde, Slurp o Zumbi e uma mulher misteriosa que ela salvou do programa LOIS. Acontece que essas três pessoas estão muito intimamente relacionadas. A mãe de Tyler, Françoise Gaplin, é a mulher que foi mantida refém por Augustus Stonehurst e mais tarde por sua filha, Dra. Fairburn. Stonehurst forjou a morte de Françoise enquanto ela era paciente em Willow Hill. Mas ela está viva, e se reúne com seu filho, Tyler, que fica chocado ao vê-la. Forbes'Wednesday' Temporada 2 Parte 1 Final Surpreendente Explicado—Quem É o Assassino Aviário?Por Monica Mercuri Quem É Isaac Night Em Wednesday? Com cada cérebro que come, Slurp o Zumbi se regenerou completamente, e é revelado que ele é Isaac Night, irmão de Françoise e tio de Tyler. Isaac Night também foi ex-colega de quarto e melhor amigo de Gomez em Nevermore no passado. Como um gênio do mal, ele tinha um plano para salvar sua irmã removendo o Hyde dentro dela com uma imensa quantidade de energia elétrica. Aquela mesma máquina foi posteriormente usada por Stonehurst para roubar habilidades de marginalizados no programa LOIS. Agora totalmente ressuscitado, Isaac está em uma missão para terminar o que começou. Françoise está morrendo (como a maioria dos Hydes sem seu mestre) e...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:38
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:35
Token Carteira Melhor Torna-se Viral

Token Carteira Melhor Torna-se Viral

O post Token da Best Wallet Torna-se Viral apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Notícias empolgantes para o mundo cripto enquanto o Fed anuncia uma conferência em outubro sobre inovações cripto e $BEST torna-se viral. Os EUA parecem estar redobrando sua nova postura pró-cripto numa tentativa de se posicionar como líder mundial em finanças blockchain. Em 21 de outubro, o Federal Reserve irá sediar uma conferência focada em stablecoins, finanças descentralizadas, IA, e tokenização. O Governador do Fed Christopher Waller divulgou um comunicado à imprensa na quarta-feira identificando a necessidade de priorizar a vanguarda das tecnologias financeiras. O caminho para a adoção generalizada de cripto precisa que os legisladores abram caminho, mas a acessibilidade para o usuário médio é igualmente importante. Reduzir a barreira de entrada para a Web3 é essencial, por isso a Best Wallet é um projeto tão oportuno. Vamos analisar como seu token nativo $BEST alimenta o aplicativo Best Wallet. Mas primeiro, vamos discutir o futuro da política cripto americana. FED Lidera a Discussão sobre Pagamentos Digitais Waller disse que está ansioso para 'examinar as oportunidades e desafios das novas tecnologias, reunindo ideias sobre como melhorar a segurança e eficiência dos pagamentos, e ouvir aqueles que ajudam a moldar o futuro dos pagamentos.' Alt Text: O comunicado completo do conselho do Federal Reserve anunciando uma conferência de inovação em pagamentos Como a América está Liderando no Espaço Cripto? A liderança da América no espaço de criptomoedas é uma mudança em relação às políticas hostis às criptomoedas da era Biden, com a administração Trump liderando o caminho com iniciativas políticas estratégicas. O ato GENIUS esclareceu o quadro regulatório para stablecoins, dando confiança aos investidores para adotar projetos de stablecoin existentes e novos. O estabelecimento de uma Reserva estratégica de Bitcoin também demonstrou o compromisso do governo dos EUA com o $BTC como reserva de valor a longo prazo. Isso contrasta com a abordagem de outras grandes economias em relação às criptomoedas, como...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:32
Fireblocks lança rede de pagamentos Stablecoin com acesso de integração única

Fireblocks lança rede de pagamentos Stablecoin com acesso de integração única

A publicação Fireblocks Lança Rede de Pagamentos Stablecoin Com Acesso de Integração Única apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Fireblocks lançou uma rede de pagamentos stablecoin construída em torno de uma integração única para múltiplos fornecedores, apresentando ferramentas de conformidade e cobertura global como suas principais características. Fireblocks Adiciona Ferramentas de Conformidade Em Mais de 100 Países para Pagamentos Stablecoin A Fireblocks, plataforma de ativos digitais de nível empresarial, revelou a "Rede para Pagamentos" em 4 de setembro, um conjunto de APIs e conexões [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/fireblocks-launches-stablecoin-payments-network-with-single-integration-access/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:27
DC processa Trump por mobilizar a Guarda Nacional

DC processa Trump por mobilizar a Guarda Nacional

A publicação DC Processa Trump Por Mobilizar a Guarda Nacional apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque O procurador-geral de Washington, D.C. processou a administração Trump e os militares na quinta-feira, alegando que o envio da Guarda Nacional para patrulhar a capital do país no início deste ano violou a lei federal que proíbe o uso dos militares na aplicação da lei doméstica—ecoando a recente decisão de um juiz federal em um caso separado na Califórnia. Membros da Guarda Nacional patrulham o National Mall em Washington, DC, em 3 de setembro de 2025. (Foto de Austin DeSisto/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images Fatos Principais O procurador-geral de Washington, D.C., Brian Schwalb, um Democrata, acusou a administração Trump no processo de ter "pisoteado um princípio fundamental da democracia americana—que os militares não devem estar envolvidos na aplicação da lei doméstica." O processo surge após o juiz distrital dos EUA Charles Breyer ter decidido na terça-feira que a administração Trump violou a Lei Posse Comitatus, que proíbe o uso dos militares para aplicação da lei civil, quando enviou a Guarda Nacional para patrulhar protestos contra as políticas de imigração de Trump em Los Angeles no início deste verão. Trump mobilizou a Guarda Nacional em Washington no mês passado como parte de uma suposta repressão ao crime na cidade que incluiu uma tomada federal do Departamento de Polícia Metropolitana, e ameaçou replicar o esforço em outros lugares, incluindo Chicago, Nova Orleans e Baltimore, apesar de uma diminuição no crime violento nas três cidades. Tangente Trump recuou em sua promessa de enviar tropas para Chicago na quarta-feira, dizendo aos repórteres que estava em vez disso considerando Nova Orleans, onde o governador republicano da Louisiana, Jeff Landry, disse que receberia a Guarda Nacional, permitindo que Trump evitasse um desafio legal como o lançado em Washington e provavelmente a se desenrolar em Chicago ou outras cidades em estados liderados por Democratas. Contexto Principal Mais de 2.000 tropas da Guarda Nacional foram mobilizadas para Washington no início deste mês por Trump e outros liderados por Republicanos...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:14
Empresas adotam Bitcoin durante o aumento do mercado em alta de 2025 – River

Empresas adotam Bitcoin durante o aumento do mercado em alta de 2025 – River

A publicação "Empresas adotam Bitcoin em meio à alta do mercado em 2025 - River" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As empresas tornaram-se uma força motriz no mercado em alta do Bitcoin em 2025, com as participações corporativas representando agora mais de 6% do seu fornecimento total, de acordo com um novo relatório da River Financial. O relatório descobriu que apenas nos primeiros oito meses de 2025, os fluxos de entrada de empresas no Bitcoin ultrapassaram o total do ano passado em 12,5 mil milhões de dólares, elevando as participações acumuladas para 1,3 milhões de BTC. Isso representa um aumento de 21 vezes desde 2020. Em comparação, os indivíduos ainda detêm a maioria do Bitcoin, com 65,9% do fornecimento, enquanto fundos, governos e outras entidades compõem o restante. Empresas de tesouraria lideram em meio à crescente adoção mainstream Os dados da River mostram que as empresas de tesouraria de Bitcoin, firmas criadas principalmente para manter grandes reservas de Bitcoin, representaram 76% das compras desde janeiro de 2024. Coletivamente, elas gerem mais de 100 mil milhões de dólares em ativos, obrigações e outros títulos vinculados à exposição ao Bitcoin. Além disso, o relatório destacou que empresas convencionais, desde imobiliárias e saúde até construção e software, estão cada vez mais adicionando Bitcoin às suas tesourarias. Segundo o relatório: "O Bitcoin já não está confinado a mineradores ou empresas nativas de cripto." Destacou que 3.000 empresas americanas agora usam os serviços da River. A maioria são pequenas e médias empresas com menos de 50 funcionários, frequentemente alocando uma porção significativa da receita para Bitcoin como proteção contra inflação e riscos bancários. Mudança na estratégia corporativa As empresas estão alocando uma média de 22% do lucro líquido para Bitcoin, com quase um terço agora mantendo mais da metade das suas reservas de tesouraria no ativo. O Guia do Investidor Cripto: Um Curso de 5 Dias Sobre Bagholding, Front-Runs de Insiders e Alpha Perdido Ótimo 😎 Sua primeira lição está a caminho. Por favor, adicione [email protected] à sua lista branca de e-mail. A River atribuiu a tendência ao fornecimento fixo do Bitcoin, liquidez 7x24 e proteção contra risco de contraparte, particularmente após colapsos bancários de alto perfil nos últimos anos. Adicionalmente,...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:52
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:51
Fireblocks lança nova rede para simplificar transferências de stablecoin

Fireblocks lança nova rede para simplificar transferências de stablecoin

O post Fireblocks lança nova rede para simplificar transferências de stablecoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Fireblocks revelou na quinta-feira que está a introduzir uma rede para facilitar transferências de stablecoin entre instituições. Mais de 40 participantes já aderiram à rede até agora, incluindo a Bridge, um empreendimento de stablecoin que a gigante fintech Stripe adquiriu. A lista também inclui empresas como Zerohash, Yellow Card e Circle, a emissora de stablecoin que abriu capital numa importante IPO em junho. A rede da Fireblocks permitirá que fintechs gerenciem pagamentos e remessas De acordo com o CEO da Fireblocks, Michael Shaulov, a rede irá expor os usuários a conexões bancárias e licenças muito maiores do que normalmente teriam. Idealmente, a rede permitirá que fintechs, PSPs e outras entidades construam na plataforma da empresa para gerir pagamentos, remessas, liquidações de comerciantes, operações de tesouraria transfronteiriças e fluxos de pagamento globais abrangentes. A empresa também promoveu sua rede como aberta, segura e em conformidade, que agora liga rails de pagamento locais, blockchains e sistemas de stablecoin com opções de on/off-ramp, emissores de stablecoin, provedores de liquidez, FX on-chain e serviços de remessa em mais de 60 moedas. No entanto, referindo-se a empresas que desejam construir suas próprias redes de stablecoin, Shaulov afirmou: "Ou é super caro do ponto de vista de engenharia e leva muito tempo, ou se eles estão começando a fazê-lo manualmente, então, é claro, é basicamente propenso a erros, então eles podem perder dinheiro." Até agora, mais de 40 provedores estão na Rede Fireblocks, incluindo Alfred, Banxa, Bridge, Transfero, Velocity, Braza Bank, Conduit, B2C2, Circle, dLocal, GSR, OpenPayd, NexChange, Nonco, Pave Bank, QCP, Reap, SCRYPT Digital, Singapore Gulf Bank, Sygnum, Transak, Yellow Card, Zerocap, Zerohash e Zodia Markets, com mais esperados para se juntar. De acordo com o CEO da Bridge, Zach Abrams, conectar-se à Fireblocks permitirá que as empresas movam-se entre stablecoins e fiat diretamente na plataforma Fireblocks, tornando suas operações financeiras mais eficientes. Ele acrescentou que o método apresenta uma liquidação acelerada, um alcance global e...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:29
