Fireblocks lança nova rede para simplificar transferências de stablecoin
O post Fireblocks lança nova rede para simplificar transferências de stablecoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Fireblocks revelou na quinta-feira que está a introduzir uma rede para facilitar transferências de stablecoin entre instituições. Mais de 40 participantes já aderiram à rede até agora, incluindo a Bridge, um empreendimento de stablecoin que a gigante fintech Stripe adquiriu. A lista também inclui empresas como Zerohash, Yellow Card e Circle, a emissora de stablecoin que abriu capital numa importante IPO em junho.
A rede da Fireblocks permitirá que fintechs gerenciem pagamentos e remessas
De acordo com o CEO da Fireblocks, Michael Shaulov, a rede irá expor os usuários a conexões bancárias e licenças muito maiores do que normalmente teriam. Idealmente, a rede permitirá que fintechs, PSPs e outras entidades construam na plataforma da empresa para gerir pagamentos, remessas, liquidações de comerciantes, operações de tesouraria transfronteiriças e fluxos de pagamento globais abrangentes.
A empresa também promoveu sua rede como aberta, segura e em conformidade, que agora liga rails de pagamento locais, blockchains e sistemas de stablecoin com opções de on/off-ramp, emissores de stablecoin, provedores de liquidez, FX on-chain e serviços de remessa em mais de 60 moedas.
No entanto, referindo-se a empresas que desejam construir suas próprias redes de stablecoin, Shaulov afirmou: "Ou é super caro do ponto de vista de engenharia e leva muito tempo, ou se eles estão começando a fazê-lo manualmente, então, é claro, é basicamente propenso a erros, então eles podem perder dinheiro."
Até agora, mais de 40 provedores estão na Rede Fireblocks, incluindo Alfred, Banxa, Bridge, Transfero, Velocity, Braza Bank, Conduit, B2C2, Circle, dLocal, GSR, OpenPayd, NexChange, Nonco, Pave Bank, QCP, Reap, SCRYPT Digital, Singapore Gulf Bank, Sygnum, Transak, Yellow Card, Zerocap, Zerohash e Zodia Markets, com mais esperados para se juntar.
De acordo com o CEO da Bridge, Zach Abrams, conectar-se à Fireblocks permitirá que as empresas movam-se entre stablecoins e fiat diretamente na plataforma Fireblocks, tornando suas operações financeiras mais eficientes. Ele acrescentou que o método apresenta uma liquidação acelerada, um alcance global e...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:29