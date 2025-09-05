Ganhos do segundo trimestre de 2025 da Lululemon (LULU)
O post Lululemon (LULU) ganhos do Q2 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Placa na entrada da loja Lululemon em Midtown Manhattan. Erik Mcgregor | Lightrocket | Getty Images As ações da Lululemon despencaram nas negociações estendidas de quinta-feira depois que a empresa apresentou uma perspetiva anual muito pior do que o esperado. A empresa superou as estimativas de ganhos do segundo trimestre, mas ficou ligeiramente abaixo das expectativas de receita. Mas disse que espera que as tarifas afetem os seus lucros anuais em 240 milhões de dólares. A Lululemon disse que espera ganhos para o ano fiscal completo de 12,77 a 12,97 dólares por ação, bem abaixo das estimativas de Wall Street de 14,45 dólares por ação. Também prevê uma receita anual de 10,85 mil milhões a 11 mil milhões de dólares, em comparação com as expectativas de Wall Street de 11,18 mil milhões de dólares. "Estamos enfrentando mais uma mudança hoje dentro da indústria relacionada a tarifas e ao custo de fazer negócios", disse o CEO Calvin McDonald numa chamada com analistas. "O aumento das taxas e a remoção das provisões de minimis desempenharam um grande papel na nossa redução de orientação para o ano." Veja como a empresa se saiu no seu segundo trimestre em comparação com o que Wall Street esperava, com base numa pesquisa de analistas da LSEG: Ganhos por ação: 3,10 dólares vs. 2,88 dólares esperados Receita: 2,53 mil milhões de dólares vs. 2,54 mil milhões de dólares esperados As ações da empresa caíram mais de 10% após o sino de quinta-feira. A ação está em baixa mais de 45% este ano. Nota de programação: O CEO da Lululemon, Calvin McDonald, será entrevistado exclusivamente no "Squawk on the Street" da CNBC na sexta-feira. A empresa reportou um lucro líquido no segundo trimestre de 370,9 milhões de dólares, ou 3,10 dólares por ação, em comparação com 392,92 milhões de dólares, ou 3,15 dólares por ação, no período do ano anterior. A margem bruta diminuiu 1,1 pontos percentuais para 58,5%, e a margem operacional diminuiu 210 pontos base para 20,7%. As vendas nas mesmas lojas nas Américas caíram 4%. As vendas comparáveis gerais aumentaram apenas 1% em comparação com as estimativas de Wall Street de 2,2%. A Lululemon disse que adicionou 14 novas lojas líquidas...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:05