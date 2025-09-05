2025-10-13 Monday

Adoção de BTC, Deepsnitch ultrapassa $182k

Adoção de BTC, Deepsnitch ultrapassa $182k

A publicação Adoção de BTC, Deepsnitch Ultrapassa $182k apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O aumento recorde do Bitcoin em 2025 está sendo refletido por adotantes inesperados. De grupos imobiliários a pequenos estúdios de fitness, empresas privadas em todos os Estados Unidos estão reinvestindo lucros diretamente em BTC. Para um melhor contexto, eles estão tratando-o como uma proteção e um veículo de crescimento ao mesmo tempo. River, uma empresa líder em serviços financeiros de Bitcoin, diz que esta acumulação pode ser um sinal definidor do mercado em alta. Para os traders, isso levanta uma questão familiar: se empresas privadas estão carregando BTC, qual é a melhor criptomoeda para comprar agora em um ciclo onde instituições, varejo e até mesmo organizações sem fins lucrativos locais estão buscando exposição? Bem, a busca por melhores retornos tem levado investidores a se voltarem para projetos mais novos como DeepSnitch AI. Adoção do Bitcoin entre empresas privadas De acordo com o último relatório de pesquisa da River, os clientes empresariais reinvestiram uma média de 22% de seus lucros em Bitcoin este ano. Empresas imobiliárias lideraram a carga, com quase 15% reinvestindo em BTC. Isso foi seguido de perto por empresas de hospitalidade, finanças e software, alocando entre 8% e 10%. O que torna este desenvolvimento diferente é a diversidade de adotantes. Pequenos estúdios de fitness, empresas de pintura, empreiteiros de telhados e até organizações religiosas sem fins lucrativos estão agora comprando e mantendo Bitcoin. Esta adoção a nível de base criou um pool de BTC de propriedade privada representando quase um quarto do que os gestores de fundos institucionais e grandes tesourarias corporativas controlam. O movimento mostra tanto a crescente acessibilidade dos serviços de ativos digitais quanto a clareza regulatória que definiu 2025. Com regras mais claras nos EUA e na Europa, as empresas estão tratando o Bitcoin menos como uma aposta especulativa e mais como um ativo legítimo no balanço. Mas os projetos mais novos são projetados para chamar a atenção dos traders de novas maneiras. É aí que moedas como DeepSnitch AI estão se saindo bem. Três melhores criptomoedas para comprar agora DeepSnitch AI (DSNT) DeepSnitch...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:18
TVL do DeFi sobe 41% para um máximo de três anos enquanto dApps da Solana lideram em receita

TVL do DeFi sobe 41% para um máximo de três anos enquanto dApps da Solana lideram em receita

O post "O TVL do DeFi sobe 41% para um máximo de três anos enquanto os dApps da Solana lideram em receita" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O TVL do DeFi aumentou 41% no terceiro trimestre, ultrapassando 160 mil milhões de dólares. O movimento marca a primeira movimentação significativa desde maio de 2022. Ethereum e Solana lideraram o crescimento, com 50% e 30% respetivamente. O aumento reflete uma confiança renovada nas finanças descentralizadas, liderada por Ethereum e Solana. O TVL do Ethereum subiu 50%, de 54 mil milhões para 96,86 mil milhões de dólares. A Solana, por outro lado, registou um aumento de 10,5%, de 10 mil milhões para 11,5 mil milhões de dólares. Entre os aplicativos descentralizados, a Solana continuou a superar as redes L1 e L2 em receita, após um crescente envolvimento dos utilizadores e atividade on-chain. O Ethereum atinge 96,86 mil milhões de dólares em TVL enquanto os protocolos DeFi registam ganhos explosivos O aumento combina o reforço de plataformas individuais, que viram entradas recorde. Aave, um protocolo de empréstimo DeFi, cresceu 58% desde julho e atualmente detém mais de 41 mil milhões de dólares em TVL. A Lido experimentou um aumento de 77% para quase 39 mil milhões de dólares, impulsionado por uma maior procura por derivativos de stacking líquidos. O valor do TVL do protocolo EigenLayer aumentou 66% desde julho para mais de 20 mil milhões de dólares, principalmente devido ao aumento do preço do Ethereum. 🚨ÚLTIMA HORA: Os dApps da @Solana continuam a superar todos os dApps L1 e L2 em receita diária. pic.twitter.com/3XUh0htuxW — SolanaFloor (@SolanaFloor) 4 de setembro de 2025 Mike Maloney, CEO e fundador da Incyt, revelou que os maiores vencedores são os protocolos que entregam produtos descentralizados de forma responsável. Ele reconheceu Lido, EigenLayer e Aave por conquistarem os primeiros lugares, observando que é por uma boa razão, já que são responsáveis e honestos. O aumento dos preços das criptomoedas também impulsionou um crescimento mais amplo em todo o ecossistema DeFi. O Ethereum atingiu sua máxima histórica de 4.946 dólares em 24 de agosto, um aumento de 82% desde o início de julho. O Bitcoin atingiu sua máxima histórica de 124.457 dólares em 14 de agosto, com um aumento de 14% durante o mesmo período. Doug ColKitt, um contribuidor inicial da Fogo, disse que o aumento mostrou duas forças...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:05
Vice-governadora do Banco de Inglaterra Sarah Breeden vê stablecoins no futuro do país

Vice-governadora do Banco de Inglaterra Sarah Breeden vê stablecoins no futuro do país

O post "Vice-Governadora do Banco de Inglaterra Sarah Breeden vê stablecoins no futuro do país" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Banco de Inglaterra sinalizou uma abordagem mais pragmática à regulação de stablecoins, com a Vice-Governadora Sarah Breeden a delinear uma visão para um sistema de pagamentos "multi-moeda" onde tokens digitais, depósitos de bancos comerciais e dinheiro do banco central coexistem, desde que permaneçam interoperáveis e sustentados pela confiança. A Vice-Governadora disse: "Stablecoins, durante muito tempo exclusivas dos mercados cripto, estão a começar a entrar no mainstream... A sua adoção segura poderia desbloquear liquidações mais rápidas e baratas para transações transfronteiriças, além de apoiar a negociação de títulos tokenizados." Banco de Inglaterra aberto à recalibração regulatória Breeden confirmou que o Banco, juntamente com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), está a revisitar as suas propostas de 2023 para um regime regulatório sobre stablecoins sistémicas. Sob os planos revistos, os emissores serão autorizados a manter uma parte dos seus ativos de garantia em títulos do governo do Reino Unido de curto prazo e outros ativos líquidos de alta qualidade. A mudança de postura do BoE pode ser atribuída ao crescente sucesso e adoção de stablecoins por players institucionais, bem como ao panorama regulatório favorável em torno de stablecoins e cripto em geral pelo governo dos EUA liderado por Trump e outras jurisdições. Paul Grewal, diretor jurídico da Coinbase, observou no X que as observações de Breeden mostram que a competição global estimula o pensamento criativo. A recalibração reflete o esforço do banco central britânico para equilibrar inovação com estabilidade financeira. BoE para experimentar com dinheiro digital Paralelamente à mudança regulatória, o Banco de Inglaterra também está a realizar experiências para testar a infraestrutura para dinheiro digital, uma das quais é a Digital Securities Sandbox. A Sandbox, lançada com a FCA, fornece um ambiente regulado ao vivo onde títulos tokenizados podem ser emitidos e negociados. Stablecoins e depósitos tokenizados podem ser usados como a "perna de dinheiro" da liquidação, permitindo às autoridades estudar riscos enquanto possibilitam atividade significativa. Em agosto, abriu o Digital Pound Lab, que oferece...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:47
Presidente da Universidade Northwestern Michael Schill anuncia demissão

Presidente da Universidade Northwestern Michael Schill anuncia demissão

O post Presidente da Universidade Northwestern Michael Schill Anuncia Demissão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque O presidente da Universidade Northwestern Michael Schill deixará o seu cargo, de acordo com uma declaração de quinta-feira, anunciando a sua demissão enquanto a escola enfrenta um congelamento de financiamento federal de $790 milhões iniciado pela administração Trump devido à sua gestão dos protestos pró-palestinos no ano passado. Schill anunciou a sua demissão na quinta-feira à tarde. (Brian Cassella/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images) TNS Factos Principais Schill disse que consultou o conselho de administração da Northwestern sobre a decisão de se demitir, observando que permanecerá na sua função até que um presidente interino seja nomeado, depois tirará uma licença sabática e retornará à Escola de Direito Northwestern Pritzker para lecionar. Esta é uma história em desenvolvimento. Volte para atualizações. Fonte: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/04/northwestern-president-resigning-amid-trump-administrations-790-million-funding-freeze/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:41
Grupo Indomobil e Space and Time lançam acesso à educação baseado em Blockchain para mais de 50.000 estudantes indonésios

Grupo Indomobil e Space and Time lançam acesso à educação baseado em Blockchain para mais de 50.000 estudantes indonésios

O post Indomobil Group e Space and Time Lançam Acesso à Educação Baseado em Blockchain para Mais de 50.000 Estudantes Indonésios apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Indomobil Group, um grupo empresarial indonésio com várias empresas negociadas publicamente (IMAS, IMJS), uniu-se à Space Time Foundation para lançar uma nova iniciativa que fornecerá educação verificável para até mais de 50.000 estudantes indonésios. Este é um passo à frente na forma como a educação é acessada, credenciada e financiada em mercados emergentes. Para manter evidências da conclusão do curso na SXT Chain, o programa utiliza o Space and Time. Isso permite que os estudantes demonstrem suas qualificações quando procuram emprego ou buscam estudos adicionais. Para acesso fácil, direto e verificado aos cursos educacionais, também utiliza o SXT, o token nativo do Space and Time, como meio de pagamento. Até recentemente, as escolas locais recebiam pagamentos de mensalidades em dinheiro das famílias, muitas das quais não possuem contas bancárias. Essas escolas dependiam então de intermediários para converter e transmitir o dinheiro aos provedores educacionais. Tanto as famílias com pouco acesso à infraestrutura financeira quanto as escolas que gerenciam os pagamentos eram sobrecarregadas pelo procedimento demorado e difícil de escalar. O novo programa elimina a necessidade de intermediários, bancos e manuseio de dinheiro. Ao depositar tokens SXT nas suas escolas locais, pais e alunos viabilizam sua educação. As tarefas concluídas são então carregadas e validadas on-chain, colocando a educação indonésia na vanguarda da tecnologia contemporânea. Todas as transações relacionadas à educação são tratadas facilmente usando SXT, o que proporciona às comunidades historicamente excluídas da infraestrutura financeira um acesso mais rápido, transparente e confiável à educação. Os estudantes agora têm acesso direto aos sistemas educacionais e financeiros contemporâneos, permitindo-lhes validar seus trabalhos de curso, certificados e educação com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Jusak Kertowidjojo, Diretor Presidente do Indomobil Group, declarou: "A Indomobil sempre acreditou na construção de infraestrutura de longo prazo que apoie o desenvolvimento nacional. A educação é uma parte crítica disso. Nossa parceria com Space and Time e MakeInfinite...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:34
Participação mainstream e conforme em BTC, ETH e XRP

Participação mainstream e conforme em BTC, ETH e XRP

A publicação sobre participação mainstream e em conformidade em BTC, ETH e XRP apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em meio à elevada volatilidade no mercado global de ativos digitais, o Bitcoin continua a manter sua posição central em carteiras institucionais. O Ethereum está atraindo atenção tanto de desenvolvedores quanto de investidores devido à sua próxima atualização de solução de escalonamento de rede. O Ripple registrou um aumento significativo no volume de negociação impulsionado por recentes notícias regulatórias positivas. A BAY Miner, pioneira em conformidade regulatória e mineração sustentável, lançou um novo app de celular, permitindo que os usuários participem da mineração na nuvem em conformidade e gestão de ativos de BTC, ETH e XRP em seus smartphones com um único clique. À medida que governos ao redor do mundo continuam a fortalecer seus marcos regulatórios para criptomoedas e a demanda mainstream por "mineração verde" e plataformas em conformidade aumenta rapidamente, o aplicativo móvel BAY Miner não apenas representa a popularização da indústria de mineração na nuvem, mas também fornece um ponto de entrada mainstream no mercado de mineração de criptomoedas para usuários globais através de operação intuitiva e garantia de conformidade. Este aplicativo transforma a aquisição de ativos digitais de um investimento complexo em hardware em uma experiência online acessível, promovendo ainda mais a adoção global e a confiança de investimento em BTC, ETH e XRP. Um novo capítulo para mineração de criptomoedas populares A mineração tradicional de criptomoedas tem sido complicada, intensiva em recursos e incluiu uma variedade de considerações adicionais. A mineração requer equipamento especializado, energia e capacidade técnica para operar máquinas de mineração—três considerações principais que impedem o usuário médio mainstream de minerar. O aplicativo móvel BAY Miner muda completamente o modelo, permitindo a mineração através da nuvem, eliminando as barreiras que uma única máquina de mineração tinha anteriormente, e ampliando o alcance e oportunidade para indivíduos em todo o mundo. Ao tornar a mineração de BTC, ETH e XRP tão simples quanto baixar um aplicativo, a BAY Miner garante que qualquer pessoa com um smartphone possa participar. O aplicativo oferece: Experiência amigável ao usuário: Painéis intuitivos permitem que iniciantes comecem a minerar em minutos. Acessibilidade global: Disponível para iOS e...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:07
Ganhos do segundo trimestre de 2025 da Lululemon (LULU)

Ganhos do segundo trimestre de 2025 da Lululemon (LULU)

O post Lululemon (LULU) ganhos do Q2 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Placa na entrada da loja Lululemon em Midtown Manhattan. Erik Mcgregor | Lightrocket | Getty Images As ações da Lululemon despencaram nas negociações estendidas de quinta-feira depois que a empresa apresentou uma perspetiva anual muito pior do que o esperado. A empresa superou as estimativas de ganhos do segundo trimestre, mas ficou ligeiramente abaixo das expectativas de receita. Mas disse que espera que as tarifas afetem os seus lucros anuais em 240 milhões de dólares. A Lululemon disse que espera ganhos para o ano fiscal completo de 12,77 a 12,97 dólares por ação, bem abaixo das estimativas de Wall Street de 14,45 dólares por ação. Também prevê uma receita anual de 10,85 mil milhões a 11 mil milhões de dólares, em comparação com as expectativas de Wall Street de 11,18 mil milhões de dólares. "Estamos enfrentando mais uma mudança hoje dentro da indústria relacionada a tarifas e ao custo de fazer negócios", disse o CEO Calvin McDonald numa chamada com analistas. "O aumento das taxas e a remoção das provisões de minimis desempenharam um grande papel na nossa redução de orientação para o ano." Veja como a empresa se saiu no seu segundo trimestre em comparação com o que Wall Street esperava, com base numa pesquisa de analistas da LSEG: Ganhos por ação: 3,10 dólares vs. 2,88 dólares esperados Receita: 2,53 mil milhões de dólares vs. 2,54 mil milhões de dólares esperados As ações da empresa caíram mais de 10% após o sino de quinta-feira. A ação está em baixa mais de 45% este ano. Nota de programação: O CEO da Lululemon, Calvin McDonald, será entrevistado exclusivamente no "Squawk on the Street" da CNBC na sexta-feira. A empresa reportou um lucro líquido no segundo trimestre de 370,9 milhões de dólares, ou 3,10 dólares por ação, em comparação com 392,92 milhões de dólares, ou 3,15 dólares por ação, no período do ano anterior. A margem bruta diminuiu 1,1 pontos percentuais para 58,5%, e a margem operacional diminuiu 210 pontos base para 20,7%. As vendas nas mesmas lojas nas Américas caíram 4%. As vendas comparáveis gerais aumentaram apenas 1% em comparação com as estimativas de Wall Street de 2,2%. A Lululemon disse que adicionou 14 novas lojas líquidas...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:05
Joe Rogan continua a afirmar que a Terra está a arrefecer. Mas os cientistas que ele cita dizem que ele está errado.

Joe Rogan continua a afirmar que a Terra está a arrefecer. Mas os cientistas que ele cita dizem que ele está errado.

O post Joe Rogan Continua a Afirmar Que a Terra Está a Arrefecer. Mas os Cientistas Que Ele Cita Dizem Que Ele Está Errado. apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque Uma cientista cuja pesquisa foi citada pelo podcaster Joe Rogan como evidência contra o aquecimento global manifestou-se para dizer que Rogan está a interpretar grosseiramente mal o estudo que ele diz apoiar as suas afirmações, tornando-a a mais recente cientista a criticá-lo por "disparates negacionistas antiquados". Joe Rogan em 13 de abril de 2024 em Las Vegas, Nevada. Zuffa LLC via Getty Images Factos Principais Em entrevistas com Mel Gibson, Bernie Sanders e outros no "The Joe Rogan Experience", Rogan afirmou que um gráfico publicado pela revista Science e reimpresso pelo The Washington Post prova que "a temperatura na Terra está a despencar". O gráfico, uma linha do tempo da temperatura da Terra ao longo de 485 milhões de anos, mostra que o planeta passou por períodos muito mais quentes do que agora, mas também demonstra que nunca em meio bilhão de anos o planeta aqueceu tão rapidamente como está a acontecer agora. Jessica Tierney, uma das co-autoras do estudo que incluiu o gráfico, disse ao The Guardian na quinta-feira que a forma como Rogan está a interpretar o gráfico é "estúpida" e disse que, embora a Terra tenha sido mais quente antes, os humanos modernos evoluíram num clima mais frio e "agora estamos a aquecê-lo rapidamente e a colocar a vida neste planeta em perigo". Ela explicou que demorou 50.000 anos para a temperatura da Terra subir 10 graus Celsius num evento de extinção em massa chamado "a grande morte" há 251 milhões de anos, mas que a temperatura subiu um décimo disso (1,2 graus C) em apenas 150 anos desde a Revolução Industrial. Daniel Lunt, outro dos co-autores do estudo, disse à AFP em julho que as fases de aquecimento e arrefecimento a que Rogan se refere aconteceram "tão lentamente que são essencialmente indetectáveis na escala de tempo de uma vida humana", mas o ritmo moderno de aquecimento é muito mais rápido...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:02
BAY Minerador lança plataforma com tecnologia de IA para mineração de BTC e ETH baseada em smartphones

BAY Minerador lança plataforma com tecnologia de IA para mineração de BTC e ETH baseada em smartphones

O post BAY Minerador Lança Plataforma Impulsionada por IA para Mineração de BTC e ETH Baseada em Smartphone apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Antigamente, a mineração de criptomoedas transformou-se num desporto para aqueles com carteiras recheadas e configurações de alta tecnologia. Equipamentos caros, contas de energia altíssimas e ruído constante definiam o método. Para utilizadores comuns, este mundo parecia distante. Agora as coisas mudaram. Com a plataforma impulsionada por IA do BAY Minerador, o seu smartphone torna-se uma porta de entrada para mineração de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). Sem fios. Sem sistemas de refrigeração. "Apenas uma aplicação que fornece acesso à mineração de BTC e ETH diretamente através do seu smartphone. BAY Minerador não é apenas mais um projeto de mineração na nuvem. Combina eficiência de IA, energia renovável, conformidade com FCA e design mobile-first—criando um sistema flexível que permite a qualquer pessoa minerar criptomoedas de forma segura e sustentável. A Crescente Procura por Mineração Móvel O mercado de criptomoedas está sempre em movimento. Os preços sobem, descem e surpreendem os investidores da noite para o dia. Para muitos, esta volatilidade torna a negociação stressante. A mineração, no entanto, oferece estabilidade—especialmente quando os contratos estão fixados em valor USD. Patrocinado Patrocinado Mas a mineração tradicional bloqueia o investidor médio. Altos custos de equipamento, conhecimento técnico e longos tempos de configuração mantêm as pessoas afastadas. Os smartphones estão a resolver isso. Hoje, a adoção global de smartphones significa que quase qualquer pessoa pode minerar se a plataforma for construída corretamente. É por isso que o BAY Minerador está à frente da curva. Transforma o seu telefone num centro de controlo—acessível, portátil e fácil de usar. Por Que a Mineração Tradicional o Atrasa - Equipamentos Caros – Milhares gastos antecipadamente. - Contas de Eletricidade Pesadas – Os custos de energia consomem os lucros. - Manutenção Complexa – Calor, ruído e falhas de hardware. Este modelo beneficia apenas mineradores de escala industrial. Os investidores comuns ficam para trás. Por Que os Smartphones Estão a Dominar Os smartphones já lidam com pagamentos, negociação e serviços bancários. A mineração é o próximo passo. O BAY Minerador conecta o seu telefone diretamente aos servidores na nuvem. Todo o trabalho pesado acontece fora do dispositivo—o seu telefone simplesmente gere e monitoriza. O resultado? Zero configuração, zero stress, acesso instantâneo à mineração de BTC e ETH. A Vantagem Impulsionada por IA do BAY Minerador O que torna o BAY Minerador diferente...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:55
Boeing contrata trabalhadores substitutos enquanto a greve na unidade de defesa continua

Boeing contrata trabalhadores substitutos enquanto a greve na unidade de defesa continua

A publicação "Boeing contrata trabalhadores substitutos enquanto a greve da unidade de defesa continua" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um trabalhador faz piquete do lado de fora da instalação da Boeing Defense, Space & Security em Berkeley, Missouri, EUA, na segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Neeta Satam | Bloomberg | Getty Images A Boeing está contratando novos trabalhadores para substituir funcionários em sua unidade de defesa enquanto a greve entra em um segundo mês sem um novo acordo de contrato. "Infelizmente, o sindicato continua a exigir mais de tudo enquanto também diz que não tem controle sobre o que será necessário para encerrar a greve, afastando ainda mais as partes", disse Dan Gillian, vice-presidente da Boeing e executivo sênior no local de St. Louis, onde muitos dos trabalhadores de defesa estão localizados, em um comunicado por e-mail. "Como resultado, estamos dando o próximo passo em nosso plano de contingência e contratando trabalhadores substitutos permanentes para funções de fabricação para garantir que estamos devidamente equipados para continuar apoiando nossos clientes." A Boeing não disse quantos trabalhadores está contratando. Os 3.200 trabalhadores, representados pela Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais Distrito 837, entraram em greve em 4 de agosto após recusarem uma oferta de contrato da Boeing. A empresa havia oferecido um aumento salarial geral de 20%, um bônus de ratificação de $5.000 e outras melhorias. Fonte: https://www.cnbc.com/2025/09/04/boeing-replacement-workers-defense-unit-strike.html
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:53
