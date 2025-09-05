A IA impulsiona quase metade do valor de 1,1 trilião de dólares do Forbes Cloud 100 de 2025

A IA é um indicador principal na Forbes Cloud 100 deste ano getty A IA já estava em jogo quando eu trabalhava na AWS, porque o primeiro passo para desbloquear o seu potencial era convencer as empresas a transferir cargas de trabalho para a nuvem. As questões que enfrentávamos eram sobre economia de custos, escalabilidade e segurança. Mas mesmo então, já estávamos a explorar como a IA poderia melhorar o que a nuvem poderia fazer, desde automatizar operações até potenciar experiências de cliente mais inteligentes. Avançando para hoje, o centro de gravidade mudou. Já não se trata de saber se está na nuvem. Trata-se de quão inteligentemente a sua nuvem trabalha para si. A Forbes Cloud 100 de 2025 mostra isto claramente. A IA tornou-se o motor de crescimento que impulsiona as empresas mais valiosas e de crescimento mais rápido do mundo. A Cloud 100 tem sido há muito tempo um retrato das empresas privadas de computação nuvem mais promissoras e mais valorizadas do mundo. A Forbes Cloud 100 é publicada em parceria com a Bessemer Venture Partners e a Salesforce Ventures, com a Bessemer também a lançar o detalhado Relatório de Benchmarks analisando as tendências da lista. Veja abaixo os 10 principais fornecedores de Cloud nessa lista da Bessemer Venture Partners. Da lista Cloud 100, a OpenAI faz parte da lista novamente, como uma empresa líder em IA. Bessemer Venture Partners Para startups, fazer parte da lista sinaliza credibilidade e momentum. Para investidores, é um barómetro de onde virá a próxima grande onda de tecnologia empresarial. Em 2025, essa onda é inequivocamente a IA. Cloud 100 Encontra a Era da IA Os homenageados deste ano refletem a rapidez com que a IA passou de hype para necessidade. Há dois anos, muitas empresas estavam a experimentar recursos de IA, testando como os modelos poderiam melhorar fluxos de trabalho ou aprimorar experiências de utilizador. Hoje, as empresas que abraçaram totalmente a IA estão a superar os seus pares em crescimento de receita e...