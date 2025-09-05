Exchange MEXC
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Novas regras cruciais de AML propostas pelo Tesouro
A publicação Novas regras cruciais de AML propostas pelo Tesouro apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Regulamentações de Criptomoeda do Reino Unido: Novas regras cruciais de AML propostas pelo Tesouro Ir para o conteúdo Início Notícias de Cripto Regulamentações de Criptomoeda do Reino Unido: Novas regras cruciais de AML propostas pelo Tesouro Fonte: https://bitcoinworld.co.in/uk-crypto-regulations-aml/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:40
Previsão do preço do Dogecoin enquanto empresas de tesouraria DOGE entram no mercado – Estarão as meme coins prestes a explodir?
O post Previsão de Preço do Dogecoin Enquanto Empresas do Tesouro DOGE Entram no Mercado – Estarão as Meme Coins Prestes a Explodir? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mundo cripto está em ebulição, e não se trata apenas da mais recente previsão de preço do Dogecoin. Enquanto o DOGE há muito tempo captura manchetes, uma mudança sísmica está em andamento, com o interesse institucional agora lançando um novo olhar sobre o volátil, mas empolgante panorama das meme coins. Poderia isso sinalizar uma explosão para esses ativos digitais, ou há um novo concorrente pronto para redefinir o que uma meme coin realmente pode ser? Por anos, nomes como Dogecoin, Shiba Inu, e até sensações mais recentes como Pepe e Bonk surfaram ondas de hype comunitário, às vezes sem muita tecnologia subjacente. Agora, Layer Brett está aqui não baseado em ondas ou hype, mas na rede Ethereum layer 2. Será o Layer Brett a meme coin inteligente para a nova era do DOGE? Layer Brett é uma nova e ambiciosa meme coin que não se contenta em apenas imitar seus predecessores. Diferente do token Brett original, que era simplesmente um fenômeno cultural no Base, Layer Brett foi construído especificamente como uma solução Ethereum Layer 2. Isso não é apenas um rótulo sofisticado; significa velocidade impressionante, transações custando centavos em vez de dólares, e imensa escalabilidade. Projeta-se que as Layer 2 do Ethereum processem trilhões de transações anualmente, resolvendo problemas que Dogecoin e Shiba Inu ainda enfrentam. Imagine negociar sem taxas que arruínam a carteira; essa é a promessa do Layer Brett, uma cripto de baixas taxas de gás. Aqui está por que Layer Brett se destaca em um mercado lotado: Poder da Ethereum Layer 2: Transações de alta velocidade e custo ultra-baixo. Esqueça o congestionamento que pode afligir altcoins mais antigas como Dogecoin. Oportunidade de Pré-venda: Entre cedo no $LBRETT por apenas $0,0053 por token. É uma oportunidade com que os pioneiros do Shiba Inu só poderiam sonhar. Recompensas de Staking Insanas: Compradores iniciais podem garantir mais de 1.020% de APY através de staking. Isso não é o staking cripto da sua avó; é DeFi com esteroides. Energia de Meme, Utilidade Real: Diferente de jogadas de puro hype como Bonk ou...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:23
Silêncio da Fed alimenta especulação urgente no mercado
A publicação "O Silêncio da Fed Alimenta Especulação Urgente no Mercado" apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Corte da Taxa em Setembro: O Silêncio da Fed Alimenta Especulação Urgente no Mercado Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Corte da Taxa em Setembro: O Silêncio da Fed Alimenta Especulação Urgente no Mercado Fonte: https://bitcoinworld.co.in/september-rate-cut-fed-silence/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:19
Bruce Springsteen Aperfeiçoou o Timing de Lançamento de Negócios Com 'Tracks II'
O post Bruce Springsteen Aperfeiçoou o Timing de Lançamento de Negócios Com 'Tracks II' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bruce Springsteen atua no Palais Omnisports de Paris Bercy durante um concerto da Amnistia Internacional em Paris em 10 de dezembro de 1998. A sabedoria convencional entre os fãs de Bruce Springsteen considera que os anos 1990 foram a sua década "perdida" — um período em que ele lutou para traçar um novo rumo após se separar dos seus colaboradores de longa data, a E Street Band. Acontece que "O Chefe" nunca acreditou nessa narrativa, e agora ele pretende derrubá-la com uma nova coleção de material inédito, "Tracks II: The Lost Albums", lançada em 27 de junho de 2025. (Foto de ERIC CABANIS / AFP) (Foto de ERIC CABANIS/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images Podemos aprender algumas lições úteis com a sincronização do lançamento do box set arquivístico de múltiplos álbuns de Bruce Springsteen, Tracks II: The Lost Albums, com o que se tornou a sua digressão mundial com maior bilheteira de sempre e o lançamento iminente do filme biográfico, Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Costuma-se dizer que o timing é tudo. A sua aplicação habilidosa significa sentir os momentos apropriados para tomar ações que produzem resultados positivos. Também requer uma compreensão intuitiva e pragmática das condições de mercado e dos consumidores. Particularmente com Tracks II, Springsteen demonstra o valor de lançar material apenas quando percebe que o mercado está pronto para isso, em vez de torná-lo acessível na época em que foi criado. Apresentando sete álbuns separados e anteriormente inéditos de trabalho arquivístico, a coleção sublinha a natureza crítica do timing e a importância de tal consciência aguda de negócios. Tendo construído sua carreira a proporções épicas ao longo de cinco décadas, Springsteen vendeu os direitos do seu catálogo para a Sony Music Entertainment em 2021 por um valor estimado de $550 milhões, num ato anterior de timing impecável, quando o interesse corporativo em tais aquisições atingiu o pico. Aqui estão quatro estratégias-chave que os líderes empresariais podem derivar de...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:08
Convenções de Fãs Estão a Traçar o Limite para a "Porcaria" de IA
A publicação "Convenções de Fãs Estão Traçando o Limite Sobre a 'Porcaria' de IA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Placa deixada na mesa do expositor expulso da DragonCon por vender arte de IA, setembro de 2025. Dane Ault, Monkey Minion No último fim de semana, um expositor na área de artistas da Dragon Con de Atlanta foi escoltado para fora do local pela polícia por violar a política do evento contra a venda de trabalhos gerados por IA. Foi o exemplo mais recente e visível de criadores e eventos orientados para criadores estigmatizando o uso de ferramentas nas quais o mundo da tecnologia apostou o futuro. Na sequência das ações da Dragon Con, várias outras grandes convenções de fãs esclareceram ou sublinharam suas políticas de proteção ao papel dos artistas humanos. De acordo com um relato de Dane Ault, um expositor na Dragon Con, um estande registrado como Oriana Gertz Art havia sido acusado de vender impressões geradas por IA em seu estande na Área de Artistas. Vendedores e fãs reclamaram aos organizadores. No último dia do evento, após não conseguir produzir evidências convincentes de que o trabalho foi feito por humanos, os ocupantes do estande foram despejados pela polícia de Atlanta. Uma placa foi colocada na mesa vazia declarando "Vendedor removido por vender IA", e a mesa tornou-se um ponto de encontro para os fãs. Pouco depois que a notícia do incidente se espalhou, várias outras convenções de fãs e promotores esclareceram suas políticas sobre arte de IA. A GalaxyCon, que administra um portfólio de convenções de quadrinhos, terror, animação e cultura pop de médio porte na América do Norte, emitiu uma "proibição abrangente de arte de IA", com efeito imediato. "A maneira como a inteligência artificial está sendo treinada atualmente apresenta muitas questões éticas e morais que simplesmente não podem mais ser ignoradas em nossa indústria", disse Mike Broder, Fundador e Presidente da GalaxyCon. "A GalaxyCon tem uma longa e orgulhosa história de apoio aos artistas e sua criatividade, e continuaremos a fazê-lo enquanto a luta contra a IA antiética continua." A ReedPOP, a divisão da Reed Exhibitions que administra...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 06:59
Previsão do Preço de PEPE: À medida que Layer Brett Se Torna Mega Viral, Analistas Acreditam Que Multiplicará por 50x Os Ganhos De PEPE e SHIB
O post Previsão de Preço do PEPE: À medida que Layer Brett se torna mega viral, analistas acreditam que multiplicará por 50 os ganhos do PEPE e SHIB apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Esqueça o hype em torno do gráfico de previsão de preço do PEPE e as recentes notícias do Shiba Inu. Um novo concorrente, Layer Brett ($LBRETT), está quebrando as normas, trazendo utilidade genuína de Layer 2 e uma pré-venda com recompensas de staking impressionantes que têm analistas comentando sobre seu potencial de multiplicar por 50 os ganhos dos gigantes estabelecidos de meme coins. Brett estava preso na Base, mas agora está quebrando correntes na Layer 2, trazendo memes, velocidade e recompensas massivas para o Ethereum. O que faz do Layer Brett o novo desafiante do PEPE e Shiba Inu? Seriamente, por que se contentar com um token meme básico quando você pode ter uma blockchain Layer 2 completa com uma vantagem cultural inegável? Enquanto a previsão de preço do PEPE e Shiba Inu conquistaram seus nichos puramente por viralidade e comunidade, Layer Brett oferece muito mais. Não é apenas mais uma memecoin do mês; é uma potência de Layer 2 do Ethereum projetada para desempenho, escalabilidade e, mais importante, recompensar sua comunidade. É uma fuga das limitações lentas e caras que frequentemente afligem as cadeias Layer 1. O poder da layer 2 do Ethereum e a vantagem do $LBRETT Layer Brett não está brincando. É construído na tecnologia Layer 2 do Ethereum, o que significa transações extremamente rápidas e taxas de gás drasticamente reduzidas. Estamos falando de até 10.000 transações por segundo por apenas centavos—uma melhoria impressionante em relação à congestionada mainnet do Ethereum. Este design inovador permite que $LBRETT forneça utilidade no mundo real, tornando-o uma altcoin atraente e uma robusta moeda DeFi que transcende as limitações típicas de token meme. É onde o meme encontra o mecanismo, oferecendo uma solução prática para os obstáculos diários da blockchain. Como os compradores iniciais de $LBRETT colhem recompensas massivas É aqui que Layer Brett realmente brilha, especialmente para os pioneiros. A pré-venda de cripto em andamento oferece uma oportunidade única de entrar a um preço inicial de $0,0053 por token $LBRETT. Mas aqui está o diferencial: os adotantes iniciais podem fazer stake...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 06:41
Famoso investidor que aumentou o seu pórtifolio de 10 mil dólares para 200 milhões de dólares apenas com XRP e Dogecoin revela a sua nova compra
O post Famoso Investidor Que Fez Crescer o Seu Pórtifolio de $10k para $200M Apenas Com XRP e Dogecoin Revela a Sua Nova Compra apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um famoso investidor que fez fortuna com XRP e Dogecoin e transformou um pórtifolio de $10.000 em $200 milhões anunciou a sua nova aposta de investimento: Little Pepe (LILPEPE). O investidor está a prestar atenção ao crescente interesse na pré-venda, ao alto nível de tecnologia blockchain e às características robustas do ecossistema do projeto. Little Pepe Ganha Tração Com Blockchain Avançada de Camada 2 Little Pepe é construído numa blockchain de Camada 2 compatível com Ethereum. Isto proporciona transações mais rápidas e baratas do que a Camada 1. A rede pode processar transações 200 vezes mais rápido e tem taxas de gás mínimas, o que aumenta a escalabilidade e aplicação no mundo real. Além disso, o projeto oferece um sistema de negociação sem taxa, que permitirá aos investidores maximizar os seus rendimentos sem taxas extras. A proteção contra sniper bot também está integrada para proporcionar justiça nos lançamentos, evitando manipulações de negociação exploratórias. Adicionalmente, Little Pepe inclui recompensas de staking, que motivarão os detentores de tokens a bloquear os seus fundos e receber rendimento passivo. O ecossistema também tem um launchpad de memes que visa apoiar projetos futuros, aumentando a participação da comunidade e o crescimento do ecossistema. Além disso, um sistema de governança DAO permite que os detentores participem na tomada de decisões, que é transparente e descentralizada. O roadmap delineia o futuro da integração de NFT e compatibilidade cross-chain para expandir a utilidade e o acesso ao mercado. Momentum da Pré-venda Atinge $23 Milhões na Fase 12 Little Pepe está na Fase 12 da sua pré-venda e já arrecadou mais de $23,24 milhões. O projeto já vendeu mais de 14,70 mil milhões de tokens ao preço atual de $0,0021 por token. A próxima ronda de pré-venda aumentará o preço por uma pequena margem para $0,0022, indicando alta demanda. A pré-venda começou a $0,001 na Fase 1, onde arrecadou $500.000. A Fase 2 arrecadou $1,325 milhões a um preço de $0,0011, e a Fase 3 arrecadou $2,5 milhões a um...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 06:35
Os bancos estão prontos para XRP? Executivo da SWIFT expressa apreensões
O post "Os bancos estão prontos para XRP? Executivo da SWIFT expressa apreensões" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Diretor de Inovação da SWIFT, Tom Zschach, levantou dúvidas sobre se a tecnologia da Ripple e o token XRP podem atender aos padrões que os bancos globais exigem para liquidação transfronteiriça. Seus comentários, publicados no LinkedIn, provocaram um debate renovado dentro da comunidade XRP, que há muito posiciona a Ripple como um desafiante à dominância da SWIFT. Zschach disse que alguns observadores veem o XRP como uma ponte natural para pagamentos, mas questionou se os bancos algum dia ficarão confortáveis em terceirizar a finalidade da liquidação para um token externo. De acordo com ele: "A questão mais difícil é se os bancos algum dia ficarão confortáveis em terceirizar a finalidade da liquidação para um token que não é um depósito, não é dinheiro regulamentado e não está em seu balanço. Liquidez é uma coisa; aplicabilidade legal é outra." Ele acrescentou que se depósitos tokenizados e stablecoins regulamentadas atingirem escala, os bancos podem ver pouca razão para pagar uma "taxa" a um ativo externo como XRP quando podem liquidar em instrumentos que já emitem e confiam. Blockchains públicas Em uma publicação separada, Zschach expandiu sobre o papel mais amplo das blockchains nas finanças. Ele argumentou que o debate sobre descentralização frequentemente distrai da questão real de se um sistema se alinha com a gestão de risco institucional. O Blueprint do Investidor Cripto: Um Curso de 5 Dias Sobre Bagholding, Front-Runs de Insiders e Alpha Perdido Ótimo 😎 Sua primeira lição está a caminho. Por favor, adicione [email protected] à sua lista branca de e-mail. Ele escreveu: "A neutralidade nas finanças não se trata de quantos nós você executa, mas se a rede privilegia um participante em relação a outro." Zschach comparou blockchains abertas a um "motor rápido sem cabine", observando que elas permanecem incompletas para uso institucional sem estruturas legais, salvaguardas de privacidade e supervisão regulatória. Para Zschach, a "camada de confiança" ausente explica por que os bancos continuam a confiar na SWIFT. A cooperativa não emite seus ativos, não compete com seus membros ou inclina...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 06:34
Principais casos de uso do Shibarium partilhados pela equipa SHIB
A publicação Casos de Uso Principais do Shibarium Compartilhados pela Equipe SHIB apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A equipe SHIB revela lista completa de casos de uso do Shibarium Queimas de SHIB saltam 6.354% A conta X @Shibizens, afiliada à equipe Shiba Inu, publicou um post para lembrar ao exército SHIB sobre a ampla gama de oportunidades que estão perdendo se evitarem usar a rede Layer-2 Shibarium. Você Também Pode Gostar A equipe SHIB revela lista completa de casos de uso do Shibarium A lista compartilhada pela conta mencionada vinculada ao SHIB menciona oito funções do Shibarium disponíveis para os usuários agora. Abrange várias atividades importantes, desde a troca de tokens em exchanges descentralizadas (DEXes) baseadas no Shibarium, staking de tokens BONE e bridging de ativos do Ethereum até obter seu próprio nome com Shibarium Domains, cunhagem de NFT e compartilhamento de conteúdo na plataforma @letsHypeIt. No entanto, há uma condição importante que deve ser cumprida para trabalhar nesta blockchain: Todas as taxas de transação são pagas em BONE, por isso é importante ter esses meme coins à mão ao usar o Shibarium. 🐕🔥 Como você pode usar o Shibarium hoje 🔸 Troca de tokens no @WoofSwap & ShibaSwap🔸 Stake $BONE para apoiar validadores🔸 Bridge de ativos do Ethereum🔸 Registre seu nome com Shibarium Domains🔸 Pague gas em BONE, rápido e barato🔸 Possua e impulsione conteúdo no @letsHypeIt 🔸 Compre seu... — Shibarium | SHIB.IO (@Shibizens) 4 de setembro de 2025 Queimas de SHIB saltam 6.354% A comunidade SHIB continua a mover meme coins Shiba Inu para carteiras mortas, reduzindo muito gradualmente o fornecimento circulante. De acordo com o Shibburn, no último dia, a taxa de queima de SHIB mostrou um aumento de 6.354%. O aumento significativo nesta métrica foi alcançado graças à queima cumulativa de 4.559.620 moedas. As três maiores transações de queima nesta lista incluem 1.011.990, 2.663.204 e 420.690 SHIB. Apesar das queimas diárias, a quantidade circulante de Shiba Inu permanece em 584.688.572.323.718 moedas, com 410.752.272.987.842 SHIB queimados no total. Fonte: https://u.today/key-shibarium-use-cases-shared-by-shib-team
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 06:24
A IA impulsiona quase metade do valor de 1,1 trilião de dólares do Forbes Cloud 100 de 2025
A publicação "A IA Impulsiona Quase Metade do Valor de 1,1 Trilião de Dólares da Forbes Cloud 100 de 2025" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A IA é um indicador principal na Forbes Cloud 100 deste ano getty A IA já estava em jogo quando eu trabalhava na AWS, porque o primeiro passo para desbloquear o seu potencial era convencer as empresas a transferir cargas de trabalho para a nuvem. As questões que enfrentávamos eram sobre economia de custos, escalabilidade e segurança. Mas mesmo então, já estávamos a explorar como a IA poderia melhorar o que a nuvem poderia fazer, desde automatizar operações até potenciar experiências de cliente mais inteligentes. Avançando para hoje, o centro de gravidade mudou. Já não se trata de saber se está na nuvem. Trata-se de quão inteligentemente a sua nuvem trabalha para si. A Forbes Cloud 100 de 2025 mostra isto claramente. A IA tornou-se o motor de crescimento que impulsiona as empresas mais valiosas e de crescimento mais rápido do mundo. A Cloud 100 tem sido há muito tempo um retrato das empresas privadas de computação nuvem mais promissoras e mais valorizadas do mundo. A Forbes Cloud 100 é publicada em parceria com a Bessemer Venture Partners e a Salesforce Ventures, com a Bessemer também a lançar o detalhado Relatório de Benchmarks analisando as tendências da lista. Veja abaixo os 10 principais fornecedores de Cloud nessa lista da Bessemer Venture Partners. Da lista Cloud 100, a OpenAI faz parte da lista novamente, como uma empresa líder em IA. Bessemer Venture Partners Para startups, fazer parte da lista sinaliza credibilidade e momentum. Para investidores, é um barómetro de onde virá a próxima grande onda de tecnologia empresarial. Em 2025, essa onda é inequivocamente a IA. Cloud 100 Encontra a Era da IA Os homenageados deste ano refletem a rapidez com que a IA passou de hype para necessidade. Há dois anos, muitas empresas estavam a experimentar recursos de IA, testando como os modelos poderiam melhorar fluxos de trabalho ou aprimorar experiências de utilizador. Hoje, as empresas que abraçaram totalmente a IA estão a superar os seus pares em crescimento de receita e...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 06:02
