O post Bitcoin (BTC) Oficialmente Desacopla-se do Ouro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O preço do Bitcoin continua a negociar entre $107.000 e $113.000 no início de setembro, à medida que a volatilidade diminui. Enquanto isso, o ouro está a negociar perto de máximos históricos, colocando a correlação entre os dois ativos em destaque. Maartunn, um analista da comunidade na CryptoQuant, observou que o Bitcoin agora se desacoplou do ouro num tweet recente. De acordo com Maartunn, pela primeira vez em mais de seis meses (desde fevereiro de 2025), a correlação entre BTC e ouro acabou de se tornar negativa. O analista sugere que esta mudança pode implicar uma divergência na narrativa de refúgio seguro. Você Também Pode Gostar O Bitcoin encetou uma recuperação a partir de um mínimo de $107.250 em 1 de setembro, subindo por três dias consecutivos para atingir um máximo de $112.600 na quarta-feira antes de recuar. No momento da escrita, o Bitcoin estava a negociar com queda de 0,7% nas últimas 24 horas para $110.578. O ouro spot negociou ligeiramente acima de $3.500 depois de ultrapassar esse nível anteriormente pela primeira vez. Mercados aguardam próximo movimento À medida que o preço do Bitcoin se consolida, os mercados visam o seu próximo movimento com pistas sobre o posicionamento da taxa de juros do Fed aguardadas da próxima reunião de setembro agendada para os dias 16 e 17. Você Também Pode Gostar Na mais recente divulgação de dados económicos, as folhas de pagamento privadas aumentaram apenas 54.000 em agosto, abaixo dos 75.000 esperados pelos economistas do Dow Jones, o que marca uma queda em relação ao aumento de 106.000 visto no mês anterior. Os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram para 237.000, mais 8.000 do que na semana anterior e acima das estimativas, oferecendo mais evidências de uma desaceleração do mercado de trabalho. Após isto, os investidores concentrarão a sua atenção no grande relatório de empregos de sexta-feira. As preocupações com o mercado de trabalho levaram os traders a aumentar as apostas de que a Reserva Federal poderá cortar as taxas na sua reunião ainda este mês, com as probabilidades agora a atingir 97,4%. Fonte: https://u.today/bitcoin-btc-officially-decouples-from-gold