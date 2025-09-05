2025-10-13 Monday

Preço do Bitcoin (BTC) caiu 1% enquanto o preço do Ethereum (ETH) baixou 1,4% desde quarta-feira

A publicação "Preço do Bitcoin (BTC) caiu 1% enquanto o preço do Ethereum (ETH) caiu 1,4% desde quarta-feira" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O CoinDesk Indices apresenta sua atualização diária de mercado, destacando o desempenho dos líderes e retardatários no Índice CoinDesk 20. O CoinDesk 20 está atualmente negociando a 4036,82, com queda de 1,2% (-47,12) desde as 16h ET de quarta-feira. Um dos 20 ativos está negociando em alta. Líderes: POL (+0,6%) e XRP (-0,3%). Retardatários: UNI (-2,8%) e NEAR (-2,8%). O CoinDesk 20 é um índice amplo negociado em múltiplas plataformas em várias regiões globalmente. Fonte: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/04/coindesk-20-performance-update-polygon-pol-gains-0-6-as-nearly-all-assets-decline
BitcoinEthereumNews2025/09/05 08:39
Regulador alemão de topo adverte contra a compra de Bitcoin

O post Principal Regulador Alemão Alerta Contra a Compra de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Mark Branson, o regulador alemão à frente da Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin), permanece firmemente contra o Bitcoin apesar do progresso significativo que a criptomoeda fez nos últimos anos em termos de adoção institucional. O fato de que o Bitcoin e outras criptomoedas populares ganharam adoção mainstream não as torna investimentos "sensatos", segundo Branson. Ele enfatizou que os consumidores devem estar cientes do que estão fazendo exatamente quando se envolvem em negociações de criptomoedas. Você Também Pode Gostar Ecoando as críticas de outros entusiastas de criptomoedas, Branson comparou as cripto a um cassino, argumentando que o Bitcoin e criptomoedas alternativas não têm valor intrínseco. Branson, que liderou a BaFin em 2021, afirmou anteriormente que o Bitcoin era popular entre criminosos devido ao seu anonimato, o que é mais um argumento frequentemente repetido pelos opositores das criptomoedas. O ex-gerente de banco insiste que o Bitcoin e outras criptomoedas não devem ficar fora do sistema regulatório. Regulação de Cripto na Alemanha Como outros membros da UE, a Alemanha está atualmente operando sob a estrutura regulatória abrangente MiCA, que entrou em vigor no final de 2024. A partir de dezembro de 2024, todos os provedores locais de ativos de criptomoedas devem obter uma licença da BaFin para poder operar legalmente. A BaFin ganhou mais poderes regulatórios. Agora é capaz de encerrar as plataformas que não seguem os requisitos adequados de licenciamento. Fonte: https://u.today/top-german-regulator-warns-against-buying-bitcoin
BitcoinEthereumNews2025/09/05 08:36
Bitcoin a 500 mil dólares? Por que os investidores de longo prazo estão a redobrar as suas apostas em 2025

A publicação Bitcoin a $500K? Por que Investidores de Longo prazo Estão Redobrando em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. 2025 pode revelar-se mais um ano crucial para o Bitcoin, que há muito serve como padrão para o mercado de ativos digitais. Analistas acreditam que um caminho para $500.000 já não é um sonho impossível, à medida que o fornecimento diminui após o halving do Bitcoin e a adoção institucional acelera através de ETFs e tesourarias corporativas. A posição do Bitcoin como ouro digital é mais importante do que nunca à medida que a tokenização cresce e a pressão sobre as moedas fiduciárias aumenta. Enquanto o Bitcoin continua a dominar as manchetes, outras oportunidades como MAGACOIN FINANCE estão emergindo como jogadas complementares para aqueles que buscam ganhos extraordinários, e esta convicção renovada está atraindo investidores de longo prazo de volta. A magnitude dos fluxos institucionais é um dos principais fatores que influenciam as projeções otimistas do Bitcoin. Fundos de riqueza de stakeholders, gestores de ativos e fundos de pensão estão investindo uma maior proporção dos seus portfólios em Bitcoin. Com produtos ETF de vários bilhões de dólares, BlackRock e Fidelity ainda estão na vanguarda, dando ao público em geral acesso a uma classe de ativos que anteriormente era errática. Analistas afirmam que, como as finanças tradicionais finalmente aceitaram o Bitcoin, o preço continuará a subir nos próximos anos. O papel do Bitcoin na diversificação Para investidores de longo prazo, o Bitcoin oferece mais do que apenas potencial especulativo. Seu design baseado na escassez e independência dos bancos centrais o tornam uma proteção contra erros de política monetária e inflação. À medida que a tokenização de ativos do mundo real se expande, o Bitcoin está cada vez mais sendo tratado como o ativo de reserva da economia digital. Embora suas oscilações de preço possam ser perturbadoras, a tendência subjacente sugere que redobrar no Bitcoin agora poderia compensar generosamente se as projeções em direção a $500.000 se materializarem. MAGACOIN FINANCE: estratégia em movimento Ao mesmo tempo, alguns investidores estão olhando além do Bitcoin para oportunidades assimétricas. Com previsões apontando para um movimento de 75x, MAGACOIN FINANCE está rapidamente se tornando o assunto de muitas comunidades cripto em todo o mundo. Traders descrevem-no como a rara pré-venda...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 08:26
Cinco Grandes Histórias da NFL Para a Temporada 2025-2026

O post Cinco Grandes Histórias da NFL Para a Temporada 2025-2026 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. KANSAS CITY, MISSOURI – 26 DE JANEIRO: O quarterback Patrick Mahomes #15 do Kansas City Chiefs escapa do bolso durante a primeira metade do jogo de futebol do Campeonato AFC contra o Buffalo Bills, no GEHA Field no Arrowhead Stadium em 26 de janeiro de 2025 em Kansas City, Missouri. (Foto de Brooke Sutton/Getty Images) Getty Images A temporada da NFL está oficialmente aqui e com ela vem uma variedade de histórias centradas em jogadores e equipas da liga para a temporada 20255-2026. Para algumas equipas, é Super Bowl ou fracasso enquanto embarcam na sua primeira aparição dos anos 2020. Depois há as franquias que apenas desejam uma oportunidade de jogar futebol na pós-temporada novamente após algumas temporadas fora do cenário dos playoffs. Em termos de jogadores, há novatos talentosos que procuram fazer um nome para si mesmos no ataque, defesa ou ambos os lados da bola. Outros talentos estabelecidos tentarão conquistar prémios individuais pela primeira, segunda ou terceira vez nas últimas seis temporadas. Abaixo estão cinco histórias-chave da NFL antes da próxima temporada. 1. Quão Comprometido Estarão os Jacksonville Jaguars em Jogar com o WR/CB Travis Hunter em Ambas as Posições? JACKSONVILLE, FLÓRIDA – 10 DE MAIO: Travis Hunter #12 do Jacksonville Jaguars tenta apanhar um passe durante o Minicamp de Novatos do Jacksonville Jaguars no Miller Electric Center em 10 de maio de 2025 em Jacksonville, Flórida. (Foto de James Gilbert/Getty Images) Getty Images Tem sido uma discussão em curso durante a offseason sobre a alocação de snaps para o vencedor do Troféu Heisman, Travis Hunter, durante sua primeira temporada na NFL. O treinador principal dos Jaguars, Liam Cohen, expressou que ainda está a tentar descobrir o uso exato para o seu jovem astro antes do confronto da Semana 1 contra os Carolina Panthers. Por enquanto, Hunter está listado como o wide receiver titular da equipa onde ele...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:59
Bitwise lança ETPs de Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP na Bolsa Suíça

O post Bitwise Lança ETPs de Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP na Bolsa Suíça apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A Bitwise lança ETPs de Bitcoin, Ethereum, Solana e XRP na Bolsa SIX da Suíça visando investidores institucionais. Os ativos da empresa cresceram 200% para $15 bilhões desde outubro de 2024 em 40 produtos nos mercados europeus em expansão. O quadro regulatório da Suíça atrai empresas de criptomoedas enquanto países europeus flexibilizam restrições sobre investimentos em ativos digitais. Em 4 de setembro, a Bitwise Asset Management confirmou a listagem de cinco novos ETPs na Bolsa SIX Suíça. Os produtos incluem o Bitwise Core Bitcoin ETP, Ethereum Staking ETP, Solana Staking ETP e Physical XRP ETP, cada um totalmente respaldado por ativos digitais e integrado em portfólios de corretagem tradicionais, junto com o MSCI Digital Assets que acompanha um Índice Top 20 Limitado selecionado. O movimento da Bitwise destaca a abertura regulatória da Suíça como um hub crucial para ativos digitais, enquanto a adoção corporativa cresce globalmente. "Os cinco produtos principais que listamos na Suíça ampliarão as opções para investidores que buscam beneficiar-se do potencial completo dos mercados cripto [... ] Estou extremamente satisfeito que estamos desenvolvendo nossa suite de produtos na respeitada bolsa SIX, com novas opções como produtos de staking e índices", disse Ronald Richter, Diretor Regional de Estratégia de Investimento na Bitwise Europe. A Bitwise enquadrou as listagens como parte de sua estratégia de expansão europeia de longo prazo. A empresa recentemente ultrapassou $15 bilhões em ativos de clientes em 40 produtos, marcando um aumento de 200% desde outubro de 2024. Em meio a crises geopolíticas ativas, tensões comerciais e fragilidades econômicas, a demanda corporativa por criptomoedas na Europa continua a crescer, à medida que os investidores buscam diversificação. "A expansão de nossa suite de produtos na Suíça é um próximo passo lógico para a Bitwise, e se encaixa em nossa estratégia de sempre visar fornecer ETPs de criptomoedas de primeira classe. Oferecemos uma gama completa de opções para investidores se beneficiarem da criação de valor em ativos digitais usando produtos regulamentados com uma infraestrutura financeira cuidadosamente construída. Estamos sempre desenvolvendo...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:58
Preço do Bitcoin deve recuperar $112K para encerrar consolidação, evitar queda

O post "O Preço do Bitcoin Deve Recuperar $112K para Encerrar a Consolidação e Evitar Queda" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos principais: O Bitcoin caiu 14% desde sua máxima histórica de $124.500, o que levou a uma queda no fornecimento de BTC com lucro, sinalizando exaustão do mercado. A zona de fornecimento de $112.000-$116.000 deve ser superada para iniciar o próximo movimento de alta. O Bitcoin (BTC) caiu 14% desde sua máxima histórica de $124.500 até um mínimo de sete semanas de $107.400 no sábado. Esta correção viu o mercado transitar para uma distribuição líquida generalizada, fazendo com que a "fase eufórica" esfriasse, de acordo com nova análise. A queda do Bitcoin para $107.000 sugere "exaustão" A alta para novos máximos em meados de agosto elevou 100% do fornecimento de Bitcoin para lucro, de acordo com dados da Glassnode. Bitcoin: Fornecimento com lucro. Fonte: Glassnode Manter tais períodos requer entradas persistentes de capital fortes o suficiente para compensar a implacável realização de lucros, uma situação que raramente dura muito tempo. "Este comportamento é frequentemente capturado pela base de custo do quantil 0,95, o limite acima do qual 95% do fornecimento está com lucro", disse a Glassnode em seu mais recente Relatório Semanal Onchain. Relacionado: Bitcoin deve superar a queda do "setembro vermelho" pelo terceiro ano consecutivo A fase eufórica mais recente durou cerca de 3,5 meses, com mais de 95% do fornecimento com lucro. Ainda assim, o Bitcoin caiu abaixo desta banda em 19 de agosto, quando "a demanda finalmente mostrou sinais de exaustão", disse a empresa de inteligência de mercado. Atualmente, 90% do Bitcoin em fornecimento está com lucro, o que está entre a base de custo do quantil 0,85 e 0,95, ou na faixa de $104.100-$114.300. "Historicamente, esta zona atuou como um corredor de consolidação após picos eufóricos, frequentemente levando a um mercado lateral instável", escreveu a Glassnonde, acrescentando: "Quebrar abaixo de $104,1K reproduziria as fases de exaustão pós-ATH vistas anteriormente neste ciclo, enquanto uma recuperação acima de $114,3K sinalizaria que a demanda está encontrando seu apoio e recuperando o controle da tendência." Bitcoin: Modelo de Base de Custo de Quantis de Fornecimento. Fonte: Glassnode Da mesma forma, a porcentagem de fornecimento de detentores de curto prazo...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:57
Bitcoin (BTC) desvincula-se oficialmente do ouro

O post Bitcoin (BTC) Oficialmente Desacopla-se do Ouro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O preço do Bitcoin continua a negociar entre $107.000 e $113.000 no início de setembro, à medida que a volatilidade diminui. Enquanto isso, o ouro está a negociar perto de máximos históricos, colocando a correlação entre os dois ativos em destaque. Maartunn, um analista da comunidade na CryptoQuant, observou que o Bitcoin agora se desacoplou do ouro num tweet recente. De acordo com Maartunn, pela primeira vez em mais de seis meses (desde fevereiro de 2025), a correlação entre BTC e ouro acabou de se tornar negativa. O analista sugere que esta mudança pode implicar uma divergência na narrativa de refúgio seguro. Você Também Pode Gostar O Bitcoin encetou uma recuperação a partir de um mínimo de $107.250 em 1 de setembro, subindo por três dias consecutivos para atingir um máximo de $112.600 na quarta-feira antes de recuar. No momento da escrita, o Bitcoin estava a negociar com queda de 0,7% nas últimas 24 horas para $110.578. O ouro spot negociou ligeiramente acima de $3.500 depois de ultrapassar esse nível anteriormente pela primeira vez. Mercados aguardam próximo movimento À medida que o preço do Bitcoin se consolida, os mercados visam o seu próximo movimento com pistas sobre o posicionamento da taxa de juros do Fed aguardadas da próxima reunião de setembro agendada para os dias 16 e 17. Você Também Pode Gostar Na mais recente divulgação de dados económicos, as folhas de pagamento privadas aumentaram apenas 54.000 em agosto, abaixo dos 75.000 esperados pelos economistas do Dow Jones, o que marca uma queda em relação ao aumento de 106.000 visto no mês anterior. Os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram para 237.000, mais 8.000 do que na semana anterior e acima das estimativas, oferecendo mais evidências de uma desaceleração do mercado de trabalho. Após isto, os investidores concentrarão a sua atenção no grande relatório de empregos de sexta-feira. As preocupações com o mercado de trabalho levaram os traders a aumentar as apostas de que a Reserva Federal poderá cortar as taxas na sua reunião ainda este mês, com as probabilidades agora a atingir 97,4%. Fonte: https://u.today/bitcoin-btc-officially-decouples-from-gold
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:51
Ativos da Série SRX Vendidos à GMS Race Cars

O post Ativos da Série SRX Vendidos Para GMS Race Cars apareceu no BitcoinEthereumNews.com. HARTFORD, OHIO – 23 DE JULHO: Marco Andretti #98 celebra após vencer o Campeonato da Série SRX no Sharon Speedway em 23 de julho de 2022 em Hartford, Ohio. (Foto de Jason Miller/SRX/Getty Images) Getty Images A Série SRX, originalmente iniciada pelo membro do Hall da Fama da Nascar Ray Evernham, foi oficialmente vendida após encerrar abruptamente no ano passado. A GMS Race Cars, propriedade de Maury Gallagher, adquiriu os ativos da série da Ray Evernham Enterprises. Os ativos incluem a frota completa de veículos SRX (16 carros) e equipamentos. "Estes carros de corrida foram construídos com um padrão incrivelmente alto por Ray, tendo em mente durabilidade, dirigibilidade e desempenho", disse Joey Cohen, presidente da GMS Race Cars. "Nossa equipe vê uma enorme oportunidade para levar estes veículos a uma nova era, reaproveitando-os para experiências premium em pistas, programas turnkey para clientes e eventos de corrida especializados por todo o país. As possibilidades são infinitas." Cohen anteriormente serviu como vice-presidente de operações de corrida para o Legacy Motor Club e atuou como chefe de equipe substituto da Cup Series em várias ocasiões. "Esta aquisição é também um grande passo à frente para a GMS Fabrication", disse Mike Beam, presidente da GMS Fabrication. "Nossas equipas de fabricação são centrais para cada esforço de corrida, e estamos entusiasmados em liderar este próximo capítulo com a habilidade artesanal e o orgulho pelos quais a GMS é conhecida." A série originalmente tinha grande apoio de George Pyne e Sandy Montag, bem como do colega membro do Hall da Fama da Nascar Tony Stewart. A SRX ganhou notoriedade imediata com antigas e atuais estrelas do desporto motorizado da Nascar, da Série NTT IndyCar, NHRA e Trans-Am competindo entre si em pistas curtas locais por toda a América. Desenvolveu parcerias com a ESPN, seguida pela CBS, para transmitir cada uma das suas corridas ao vivo. "É incrivelmente gratificante ver estes carros continuarem em um novo formato", disse Evernham. "Nós os construímos para...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:44
Wintermute insta a SEC a esclarecer que os tokens de rede não são valores mobiliários

A publicação "Wintermute Insta a SEC a Esclarecer que os Tokens de Rede Não São Valores Mobiliários" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de trading e market maker Wintermute pediu à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para confirmar que os tokens de rede não devem ser classificados como valores mobiliários. Em feedback formal ao pedido de comentários da agência, a empresa afirmou que uma orientação clara sobre o status de segurança dos tokens é necessária para evitar a aplicação incorreta das leis de valores mobiliários e garantir o crescimento contínuo dos mercados de criptomoedas. A Wintermute disse que os "tokens de rede", que estão "intrinsecamente ligados ao funcionamento de uma rede ou protocolo descentralizado", são inputs técnicos necessários para as redes blockchain. Por causa disso, disse a empresa, eles diferem fundamentalmente de produtos financeiros ou valores mobiliários. A empresa mencionou Bitcoin (BTC) e Ether (ETH) como exemplos de tokens de rede que não deveriam ser classificados como valores mobiliários. Fonte: Wintermute Wintermute compara tokens de rede a commodities Se os tokens de rede fossem classificados como valores mobiliários, cada negociação desses ativos digitais nos EUA poderia exigir conformidade regulatória com as leis de valores mobiliários. Isso poderia afetar a liquidez dos tokens, aumentar os custos para os traders e, por fim, empurrar as atividades para o exterior. "Tal classificação incorreta corre o risco de sufocar a inovação e levar o desenvolvimento blockchain e a atividade de trading para fora dos mercados dos EUA", escreveu a Wintermute. A empresa disse que os tokens de rede não atendem aos critérios para valores mobiliários, mesmo que sejam posteriormente negociados com fins lucrativos ou usados em rodadas de captação de recursos. A Wintermute afirmou que os tokens de rede funcionam mais como commodities, colecionáveis e imóveis. Todos estes podem ser comprados para fins de investimento sem serem tratados como valores mobiliários. Além de suas recomendações, a empresa também recebeu bem a orientação da SEC excluindo stablecoins, memecoins e atividades de staking da classificação de valores mobiliários. Enfatizou que o mesmo nível de clareza deve ser estendido aos tokens de rede. "Uma orientação clara nestas áreas manterá os mercados dos EUA competitivos, incentivará o diálogo contínuo com os reguladores e criará condições ideais para que a adoção e a inovação prosperem", disse a empresa.
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:12
Fundador da Tron esclarece "testes menores" em meio a controvérsia sobre lista de bloqueio

A publicação Fundador da Tron Esclarece 'Testes Menores' Em Meio à Controvérsia de Blacklisting apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Justin Sun WLFI: Fundador da Tron Esclarece 'Testes Menores' Em Meio à Controvérsia de Blacklisting Ir para o conteúdo Início Notícias sobre Criptomoeda Justin Sun WLFI: Fundador da Tron Esclarece 'Testes Menores' Em Meio à Controvérsia de Blacklisting Fonte: https://bitcoinworld.co.in/justin-sun-wlfi-clarifies/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:52
