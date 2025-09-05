Preço do Bitcoin deve recuperar $112K para encerrar consolidação, evitar queda
O post "O Preço do Bitcoin Deve Recuperar $112K para Encerrar a Consolidação e Evitar Queda" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos principais: O Bitcoin caiu 14% desde sua máxima histórica de $124.500, o que levou a uma queda no fornecimento de BTC com lucro, sinalizando exaustão do mercado. A zona de fornecimento de $112.000-$116.000 deve ser superada para iniciar o próximo movimento de alta. O Bitcoin (BTC) caiu 14% desde sua máxima histórica de $124.500 até um mínimo de sete semanas de $107.400 no sábado. Esta correção viu o mercado transitar para uma distribuição líquida generalizada, fazendo com que a "fase eufórica" esfriasse, de acordo com nova análise.
A queda do Bitcoin para $107.000 sugere "exaustão"
A alta para novos máximos em meados de agosto elevou 100% do fornecimento de Bitcoin para lucro, de acordo com dados da Glassnode.
Bitcoin: Fornecimento com lucro. Fonte: Glassnode
Manter tais períodos requer entradas persistentes de capital fortes o suficiente para compensar a implacável realização de lucros, uma situação que raramente dura muito tempo.
"Este comportamento é frequentemente capturado pela base de custo do quantil 0,95, o limite acima do qual 95% do fornecimento está com lucro", disse a Glassnode em seu mais recente Relatório Semanal Onchain.
Relacionado: Bitcoin deve superar a queda do "setembro vermelho" pelo terceiro ano consecutivo
A fase eufórica mais recente durou cerca de 3,5 meses, com mais de 95% do fornecimento com lucro.
Ainda assim, o Bitcoin caiu abaixo desta banda em 19 de agosto, quando "a demanda finalmente mostrou sinais de exaustão", disse a empresa de inteligência de mercado.
Atualmente, 90% do Bitcoin em fornecimento está com lucro, o que está entre a base de custo do quantil 0,85 e 0,95, ou na faixa de $104.100-$114.300.
"Historicamente, esta zona atuou como um corredor de consolidação após picos eufóricos, frequentemente levando a um mercado lateral instável", escreveu a Glassnonde, acrescentando:
"Quebrar abaixo de $104,1K reproduziria as fases de exaustão pós-ATH vistas anteriormente neste ciclo, enquanto uma recuperação acima de $114,3K sinalizaria que a demanda está encontrando seu apoio e recuperando o controle da tendência."
Bitcoin: Modelo de Base de Custo de Quantis de Fornecimento. Fonte: Glassnode
Da mesma forma, a porcentagem de fornecimento de detentores de curto prazo...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:57