Alemanha sofre derrota histórica de 2-0 contra a Eslováquia

Pela primeira vez na história, a Alemanha perdeu um jogo de qualificação para a Copa do mundo fora de casa. A Alemanha foi derrotada por 2-0 pela Eslováquia em Bratislava na quinta-feira. (Foto por Lars Baron/Getty Images) Getty Images Pela primeira vez na história, a Alemanha perdeu um jogo de qualificação para a Copa do mundo fora de casa. Na quinta-feira, Die Nationalmannschaft foi derrotada por 2-0 pela Eslováquia em Bratislava graças aos golos de David Hancko (42') e David Strelec (55'). Foi também a primeira derrota da Alemanha contra a Eslováquia. O resultado também questiona a recente ressurreição do país sob o comando do Bundestrainer Julian Nagelsmann. A Alemanha, afinal, perdeu ambos os jogos nas finais da UEFA Nations League e agora registou apenas uma vitória nos últimos seis jogos. De alguma forma, desde o empate 3-3 contra a Itália, a Alemanha de Nagelsmann perdeu a sua magia. Nesse jogo dominou por 45 minutos, liderando por 3-0 ao intervalo, apenas para desperdiçar o jogo. Depois seguiram-se derrotas para Portugal (2-1) e França (2-0) nas finais da UEFA Nations League. A performance de hoje, no entanto, foi em muitos aspectos a pior das seis. Apesar de ter 70% de posse de bola, a Alemanha estava lenta e pesada no terço final. De facto, sem Jamal Musiala e Kai Havertz, o ataque parecia carecer de qualquer tipo de inspiração. As coisas não estavam muito melhores na defesa, onde o extremo do Feyenoord Leo Sauer teve um dia em grande ultrapassando o flanco esquerdo repetidamente. A reação de Nagelsmann foi substituir o estreante Nnamdi Collins ao intervalo quando, na realidade, o problema parecia ser a configuração geral. "Perdemos a bola com muita facilidade, não tínhamos controlo do jogo", disse o defesa alemão Jonathan Tah. Foi uma derrota merecida e uma performance muito má da nossa parte hoje. Esta não é a nossa ambição e não é o que esperamos de nós mesmos. Temos de ser honestos. É difícil explicar o...