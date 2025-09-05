20 Milhões de Novos Tokens SUI Push Tesouraria Para Novo Máximo – Detalhes
O post 20 Milhões de Novos Tokens SUI Push Tesouraria comunitária Para Nova Máxima Histórica (ATH) – Detalhes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A SUI Group Holdings movimentou-se novamente no mercado, adicionando 20 milhões de SUI às suas holdings e elevando seu total para cerca de 102 milhões de tokens, um montante avaliado em aproximadamente $344 milhões aos preços atuais. A empresa com sede em Minnesota, que negocia na Nasdaq sob o ticker SUIG, comprou os tokens através de um acordo vinculado à Fundação Sui, conforme mostra um comunicado à imprensa datado de 3 de setembro. O acordo, segundo revelaram os relatórios, dá ao SUI Group acesso a tokens travados com desconto que não estão disponíveis no mercado aberto.
Holdings em Cripto e Staking
A maior parte dos quase 102 milhões de SUI da empresa está sendo ativamente em staking, mostra a atualização da tesouraria. Esse staking atualmente rende cerca de 2,2% anualmente. Com base nos números divulgados, a renda de staking se traduz em aproximadamente $20.000 em recompensas diárias creditadas à tesouraria. A empresa também relatou quase $60 milhões em dinheiro líquido, uma reserva que, segundo ela, ajudará a buscar mais compras de tokens com desconto.
Os investidores têm um novo parâmetro para observar: SUI por ação. Em 2 de setembro, essa métrica estava em 1,14 SUI por ação, calculada contra um número totalmente ajustado de 89 milhões de ações ordinárias em circulação. Após o anúncio, o SUI subiu cerca de 4%, passando de uma baixa diária de $3,20 para até $3,40. O token, no entanto, permanece bem abaixo do seu pico de janeiro de $5,36.
Acordo Exclusivo Com a Fundação Sui
O acordo com a fundação é central para a história. Ao comprar SUI travado a um custo menor, o SUI Group cria uma proteção entre seu valor contábil e o que os compradores de varejo veem nas exchanges. Essa vantagem de custo-base foi descrita no comunicado como parte deliberada do plano da empresa para aumentar sua tesouraria enquanto visa "financiar compras adicionais" por meio de captações de capital incrementais. O movimento se assemelha a como algumas empresas públicas concentram um ativo em seu balanço...
