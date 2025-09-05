2025-10-13 Monday

Baleia de Bitcoin move 52 milhões de dólares em BTC após 13 anos

Baleia de Bitcoin move 52 milhões de dólares em BTC após 13 anos

O post Bitcoin Whale (Baleia) Movimenta $52 Milhões em BTC Após 13 Anos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, um endereço Bitcoin contendo mais de $50 milhões na principal criptomoeda movimentou parte do seu tesouro na quinta-feira. Foi a primeira vez desde 2012 que BTC foi movimentado deste endereço, mostram os dados da blockchain. Os movimentos ocorrem enquanto vários grandes detentores de cripto realizaram transações. Um endereço contendo 479 Bitcoin—avaliados em mais de $52 milhões aos preços atuais—movimentou uma parte do seu BTC após 13 anos de dormência, mostram os dados da blockchain. O endereço, que não havia movimentado as moedas desde 2012, mas tinha recebido pequenas quantidades de BTC ao longo dos anos, transferiu mais de 80 BTC, no valor de $8.883.067, para novos endereços. Os movimentos seguem vários outros realizados por grandes detentores de Bitcoin nos últimos meses, incluindo múltiplas whales (baleias) com mais de 1.000 BTC, com alguns desses investidores trocando BTC por Ethereum, mas outros simplesmente liquidando suas posições. Em 29 de agosto, um grande detentor de Bitcoin depositou 2.000 Bitcoin—avaliados em mais de $216 milhões—na exchange Hyperliquid e metodicamente os vendeu por Ethereum, de acordo com dados do explorador de blocos da rede Hypurrscan. No início do mês, uma whale (baleia) movimentou aproximadamente 670 BTC, avaliados em $75 milhões aos preços atuais, e os dividiu entre quatro carteiras para abrir posições alavancadas de long em Ethereum, enquanto outra whale (baleia) movimentou 3.000 BTC avaliados em mais de $349 milhões após 10 anos de "fazer holding". E em julho, uma misteriosa whale (baleia) de Bitcoin movimentou 80.000 BTC após manter as moedas por 14 anos. Neste último episódio, a exchange institucional de criptomoedas Galaxy Digital disse que foi encarregada de executar a venda—"uma das maiores transações nominais de Bitcoin na história das criptomoedas em nome de um cliente". As whales (baleias) nem sempre são investidores individuais, mas também podem ser empresas que participaram da mineração de criptomoedas no início de sua história. Quando as whales (baleias) despertam, a pressão de venda às vezes segue, pois os mercados esperam que a entidade comece a lucrar com...
Fall Out Boy From Under The Cork Tree, 5× Platina No 20º Aniversário

Fall Out Boy From Under The Cork Tree, 5× Platina No 20º Aniversário

O post Fall Out Boy From Under The Cork Tree, 5× Platina No 20º Aniversário apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Fall Out Boy (Foto de Saverio Truglia/WireImage) WireImage O álbum de estreia pop-punk do Fall Out Boy, From Under the Cork Tree, alcançou oficialmente um novo marco comercial enquanto os ícones do emo se preparam para celebrar o 20º aniversário do disco. Em 27 de agosto de 2025, a Recording Industry Association of America anunciou que From Under the Cork Tree foi oficialmente certificado como cinco vezes platina — equivalente à venda de cinco milhões de unidades padrão de álbuns. Os números do LP foram atualizados pela última vez em 2006 ao ser certificado como duas vezes platina (dois milhões de unidades), solidificando ainda mais seu lugar como um dos discos pop-punk mais impactantes de todos os tempos. Agora, o vocalista-guitarrista Patrick Stump, o baixista Pete Wentz, o guitarrista Joe Trohman e o baterista Andy Hurley do FOB marcarão ainda mais duas décadas do seu disco de estreia com uma edição abrangente do 20º aniversário prevista para outubro. O que está dentro do From the Cork Tree (Edição do 20º Aniversário) Além de remasterizar as 13 faixas originais do álbum, From Under the Cork Tree (Edição do 20º Aniversário) chega aos fãs em múltiplas edições através de uma caixa deluxe de três LPs, uma caixa deluxe de dois CDs e uma Edição Digital Super Deluxe que inclui B-sides, versões alternativas não lançadas, performances ao vivo e novo material disponível pela primeira vez em streaming. Junto com a notícia da RIAA de 27 de agosto, Fall Out Boy também lançou uma faixa favorita dos fãs, "Start Today", em serviços de streaming. Uma versão da faixa de 1989 da banda hardcore punk de Nova York, Gorilla Biscuits, a música estava anteriormente disponível apenas na trilha sonora do jogo de vídeo Tony Hawk's American Wasteland de 2005. Ouvintes globais podem transmitir a música mundialmente agora antes de possuí-la em qualquer um dos três pacotes de edição especial do From Under the Cork Tree. Além do material não lançado, ambas as Caixas Deluxe apresentam um tesouro de extras perfeitos para o amigo FOB em sua vida: uma carta para os fãs escrita por Wentz como o principal letrista da banda,...
Bitcoin consolida-se entre $104.000 e $116.000 enquanto o mercado enfrenta ponto de decisão crítico

Bitcoin consolida-se entre $104.000 e $116.000 enquanto o mercado enfrenta ponto de decisão crítico

O post Bitcoin consolida entre $104.000 e $116.000 enquanto o mercado enfrenta ponto de decisão crítico apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin (BTC) negocia dentro de uma faixa de consolidação entre $104.000 e $116.000, com dados on-chain revelando níveis críticos que podem determinar o próximo movimento direcional. De acordo com um relatório de 4 de setembro da Glassnode, o Bitcoin entrou em uma tendência de baixa volátil após sua máxima histórica em meados de agosto, caindo para $108.000 antes de recuperar em direção aos níveis atuais. A Distribuição de Preço Realizado UTXO mostra que os investidores acumularam durante o recuo, preenchendo o "intervalo vazio" de $108.000-$116.000 através de comportamento consistente de compra nas quedas. O gráfico de Distribuição de Preço Realizado UTXO mostra a acumulação de Bitcoin concentrada na faixa de $108.000-$116.000 após a recente queda de preço das máximas históricas. Imagem: Glassnode A faixa de negociação atual corresponde aos níveis de base de custo quantil 0,85 e 0,95, variando de $104.100 a $114.300. Historicamente, esta zona atua como um corredor de consolidação após picos eufóricos, frequentemente produzindo mercados laterais instáveis. Quebrar abaixo de $104.100 repetiria as fases de exaustão pós-ATH vistas anteriormente neste ciclo, enquanto a recuperação acima de $114.300 sinalizaria controle renovado da demanda. Tendências de detentores de curto prazo Os detentores de curto prazo enfrentam pressão crescente dentro da faixa, com sua porcentagem de lucro caindo de mais de 90% para 42% durante o declínio para $108.000. A reversão acentuada geralmente desencadeia vendas motivadas pelo medo de compradores recentes antes que a exaustão dos vendedores permita recuperações. Atualmente, mais de 60% dos detentores de curto prazo retornaram ao lucro, representando um posicionamento neutro em comparação com extremos recentes. A lucratividade dos detentores de curto prazo caiu drasticamente em agosto de 2025 antes de se recuperar para os níveis atuais em torno de 60%, indicando sentimento neutro do mercado. Imagem: Glassnode Apenas uma recuperação sustentada acima de $114.000-$116.000, onde mais de 75% do fornecimento de detentores de curto prazo alcançaria lucratividade, poderia restaurar a confiança necessária para atrair nova demanda. As taxas de financiamento do mercado de futuros estão em $366.000 por hora, posicionadas de forma neutra entre a linha de base estabelecida de $300.000 e níveis superaquecidos excedendo $1 milhão vistos em março e dezembro de 2024. O Plano do Investidor Cripto: Um Curso de 5 Dias Sobre Detenção de Bolsa, Front-Runs de Insiders e Alpha Perdido Legal 😎 Seu primeiro...
Dakota Ditcheva Vs. Liz Carmouche É a Luta Que a PFL Deve Fazer

Dakota Ditcheva Vs. Liz Carmouche É a Luta Que a PFL Deve Fazer

O post Dakota Ditcheva Vs. Liz Carmouche É A Luta Que A PFL Deve Fazer apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dakota Ditcheva vs. Liz Carmouche Crédito: Getty No MMA, o timing é tudo—e isso é especialmente verdadeiro quando se trata de matchmaking. Neste momento, as estrelas não poderiam se alinhar mais claramente para um confronto entre a superestrela invicta em ascensão Dakota Ditcheva e a veterana pioneira e recém-coroada campeã Liz Carmouche. Ambas as lutadoras têm sido dominantes na PFL. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 25 DE NOVEMBRO: Dakota Ditcheva comemora após derrotar Katherine Corogenes durante os Campeonatos PFL 2022 no Hulu Theater no Madison Square Garden em 25 de novembro de 2022 em Nova Iorque. (Foto de Cooper Neill/Getty Images) Getty Images Ditcheva (15-0) possui títulos consecutivos do torneio peso-mosca em 2023 e 2024, enquanto Carmouche (25-8) adicionou mais uma camada de relevância ao seu legado este ano quando venceu o torneio de 2025 aos 41 anos. ForbesDa Turner Para A Gaiola: Como O Magnata Da Mídia John Martin Está Aplicando Lições De TV De Bilhões De Dólares À PFLPor Brian Mazique Com ambas as mulheres carregando influência de nível de campeonato, o confronto parece inevitável. Carmouche é uma das figuras mais duradouras no MMA feminino, e ela não está fugindo do próximo desafio. Em vez disso, ela está pedindo uma luta com uma campeã que é 14 anos mais jovem. CHARLOTTE, CAROLINA DO NORTE – 15 DE AGOSTO: Liz Carmouche dos Estados Unidos reage após derrotar Jena Bishop durante as Finais do Torneio Mundial PFL 2025 no Bojangles Coliseum em 15 de agosto de 2025 em Charlotte, Carolina do Norte. (Foto de David Jensen/Getty Images) Getty Images Em uma entrevista recente com o MMA Junkie, Carmouche expressou seu desejo de fazer a luta acontecer, mas ela quer Ditcheva com força total se e quando isso acontecer. "Eu espero (que esta luta seja feita), mas realmente depende da saúde dela porque sei que ela acabou de fazer uma cirurgia na mão, e a última coisa que quero é ter uma oponente que tenha que voltar às pressas porque...
General diz que destacamento da Guarda Nacional de DC foi prolongado até novembro

General diz que destacamento da Guarda Nacional de DC foi prolongado até novembro

A publicação "Guarda Nacional de DC Estendida Até Novembro, Diz General" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque A Guarda Nacional permanecerá em Washington, D.C., até 30 de novembro, disse o Brig. Gen. Leland D. Blanchard II em um comunicado na quinta-feira, estendendo a controversa mobilização por quase três meses enquanto o procurador-geral de D.C. a contesta em tribunal. A extensão da mobilização foi ordenada na quinta-feira. (Foto de Kevin Dietsch/Getty Images) Getty Images Fatos Principais Blanchard, o general comandante interino da Guarda Nacional de D.C., disse que tomou a decisão de "estender o acampamento, enquanto continuamos a trabalhar para garantir que todos que caminham por estas ruas da cidade estejam seguros." A Guarda Nacional está mobilizada em D.C. desde 12 de agosto, um dia depois que o Presidente Donald Trump declarou uma "emergência criminal" na cidade, apesar das taxas de crimes violentos estarem em mínimos de 30 anos. A extensão ocorre apenas horas depois que o Procurador-Geral de D.C., Brian Schwalb, processou a administração Trump pela mobilização da Guarda Nacional, acusando o governo federal de "passar por cima de um princípio fundamental da democracia americana—que os militares não devem estar envolvidos na aplicação da lei doméstica." Receba Alertas de Notícias de Última Hora da Forbes: Estamos lançando alertas por mensagem de texto para que você sempre saiba as maiores histórias que moldam as manchetes do dia. Envie "Alerts" para (201) 335-0739 ou inscreva-se aqui. Número Importante 2.000. Este é o número de tropas da Guarda Nacional em D.C. auxiliando centenas de agentes federais com prisões e patrulhas. Crítico Principal "Nenhuma cidade americana deveria ter os militares dos EUA — particularmente militares de fora do estado que não são responsáveis perante os residentes e não treinados em aplicação da lei local — policiando suas ruas," disse Schwalb em um comunicado na quinta-feira, caracterizando a mobilização como "excesso federal." Contexto Principal O uso da Guarda Nacional por Trump para auxiliar na aplicação da lei começou em junho, quando tropas foram enviadas a Los Angeles para auxiliar a polícia com protestos anti-Imigração e Alfândega, principalmente concentrados na área central da cidade. A mobilização...
20 Milhões de Novos Tokens SUI Push Tesouraria Para Novo Máximo – Detalhes

20 Milhões de Novos Tokens SUI Push Tesouraria Para Novo Máximo – Detalhes

O post 20 Milhões de Novos Tokens SUI Push Tesouraria comunitária Para Nova Máxima Histórica (ATH) – Detalhes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A SUI Group Holdings movimentou-se novamente no mercado, adicionando 20 milhões de SUI às suas holdings e elevando seu total para cerca de 102 milhões de tokens, um montante avaliado em aproximadamente $344 milhões aos preços atuais. A empresa com sede em Minnesota, que negocia na Nasdaq sob o ticker SUIG, comprou os tokens através de um acordo vinculado à Fundação Sui, conforme mostra um comunicado à imprensa datado de 3 de setembro. O acordo, segundo revelaram os relatórios, dá ao SUI Group acesso a tokens travados com desconto que não estão disponíveis no mercado aberto. Holdings em Cripto e Staking A maior parte dos quase 102 milhões de SUI da empresa está sendo ativamente em staking, mostra a atualização da tesouraria. Esse staking atualmente rende cerca de 2,2% anualmente. Com base nos números divulgados, a renda de staking se traduz em aproximadamente $20.000 em recompensas diárias creditadas à tesouraria. A empresa também relatou quase $60 milhões em dinheiro líquido, uma reserva que, segundo ela, ajudará a buscar mais compras de tokens com desconto. Os investidores têm um novo parâmetro para observar: SUI por ação. Em 2 de setembro, essa métrica estava em 1,14 SUI por ação, calculada contra um número totalmente ajustado de 89 milhões de ações ordinárias em circulação. Após o anúncio, o SUI subiu cerca de 4%, passando de uma baixa diária de $3,20 para até $3,40. O token, no entanto, permanece bem abaixo do seu pico de janeiro de $5,36. Acordo Exclusivo Com a Fundação Sui O acordo com a fundação é central para a história. Ao comprar SUI travado a um custo menor, o SUI Group cria uma proteção entre seu valor contábil e o que os compradores de varejo veem nas exchanges. Essa vantagem de custo-base foi descrita no comunicado como parte deliberada do plano da empresa para aumentar sua tesouraria enquanto visa "financiar compras adicionais" por meio de captações de capital incrementais. O movimento se assemelha a como algumas empresas públicas concentram um ativo em seu balanço...
Alemanha sofre derrota histórica de 2-0 contra a Eslováquia

Alemanha sofre derrota histórica de 2-0 contra a Eslováquia

O post Germany Suffer Historic 2-0 Defeat Against Slovakia apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pela primeira vez na história, a Alemanha perdeu um jogo de qualificação para a Copa do mundo fora de casa. A Alemanha foi derrotada por 2-0 pela Eslováquia em Bratislava na quinta-feira. (Foto por Lars Baron/Getty Images) Getty Images Pela primeira vez na história, a Alemanha perdeu um jogo de qualificação para a Copa do mundo fora de casa. Na quinta-feira, Die Nationalmannschaft foi derrotada por 2-0 pela Eslováquia em Bratislava graças aos golos de David Hancko (42') e David Strelec (55'). Foi também a primeira derrota da Alemanha contra a Eslováquia. O resultado também questiona a recente ressurreição do país sob o comando do Bundestrainer Julian Nagelsmann. A Alemanha, afinal, perdeu ambos os jogos nas finais da UEFA Nations League e agora registou apenas uma vitória nos últimos seis jogos. De alguma forma, desde o empate 3-3 contra a Itália, a Alemanha de Nagelsmann perdeu a sua magia. Nesse jogo dominou por 45 minutos, liderando por 3-0 ao intervalo, apenas para desperdiçar o jogo. Depois seguiram-se derrotas para Portugal (2-1) e França (2-0) nas finais da UEFA Nations League. A performance de hoje, no entanto, foi em muitos aspectos a pior das seis. Apesar de ter 70% de posse de bola, a Alemanha estava lenta e pesada no terço final. De facto, sem Jamal Musiala e Kai Havertz, o ataque parecia carecer de qualquer tipo de inspiração. As coisas não estavam muito melhores na defesa, onde o extremo do Feyenoord Leo Sauer teve um dia em grande ultrapassando o flanco esquerdo repetidamente. A reação de Nagelsmann foi substituir o estreante Nnamdi Collins ao intervalo quando, na realidade, o problema parecia ser a configuração geral. "Perdemos a bola com muita facilidade, não tínhamos controlo do jogo", disse o defesa alemão Jonathan Tah. Foi uma derrota merecida e uma performance muito má da nossa parte hoje. Esta não é a nossa ambição e não é o que esperamos de nós mesmos. Temos de ser honestos. É difícil explicar o...
Cam Thomas assina oferta qualificativa de 6 milhões de dólares com os Brooklyn Nets

Cam Thomas assina oferta qualificativa de 6 milhões de dólares com os Brooklyn Nets

O post Cam Thomas Assina Oferta Qualificada de $6 Milhões Com Brooklyn Nets apareceu em BitcoinEthereumNews.com. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE - 25 DE OUTUBRO: Cam Thomas #24 do Brooklyn Nets observa durante o primeiro quarto do jogo contra o Cleveland Cavaliers no Barclays Center em 25 de outubro de 2023 em Nova Iorque. NOTA AO UTILIZADOR: O utilizador reconhece expressamente e concorda que, ao descarregar e/ou usar esta fotografia, está a consentir os termos e condições do Contrato de Licença da Getty Images. (Foto de Dustin Satloff/Getty Images) Getty Images O Brooklyn Nets e o base agente livre restrito Cam Thomas chegaram a acordo para um contrato após não chegarem a um entendimento sobre uma extensão para o base de 5º ano. Thomas aceitou a oferta qualificada de $6 milhões dos Nets, o que o tornará um agente livre na próxima temporada. Com este contrato, Thomas obtém uma cláusula de não-negociação, e permite-lhe ser um agente livre irrestrito e realmente testar o mercado na próxima off-season. Durante as suas quatro temporadas em Brooklyn, Thomas teve uma média de 15,1 pontos por jogo, enquanto acertou 44 por cento dos arremessos de campo e com uma percentagem de true-shooting de 55 por cento. A sua capacidade explosiva de pontuação e habilidades de elite de auto-criação têm sido evidentes ao longo da sua carreira até agora. Devido a lesão, Thomas só conseguiu jogar em 25 jogos na última temporada, o que provavelmente impactou negativamente o seu valor aos olhos dos Nets. Outra crítica comum ao jogo de Thomas é que a sua capacidade de playmaking e passe está além de medíocre. Thomas tem uma média de apenas 2,1 assistências na sua carreira. Embora Thomas seja um marcador imensamente talentoso, a sua falta de capacidade de passe é algo que coloca um limite no seu potencial. Ao assinar esta oferta qualificada, é provável que Thomas esteja a procurar sair de Brooklyn após esta temporada, e pretende usar esta temporada para se mostrar às equipas que terão espaço salarial neste verão. Com apenas...
Cotações, Escolhas, Previsões do Evento Principal do UFC Paris: Imavov Vs. Borralho

Cotações, Escolhas, Previsões do Evento Principal do UFC Paris: Imavov Vs. Borralho

O post Cotações, Escolhas, Previsões do Evento Principal do UFC Paris: Imavov Vs. Borralho apareceu no BitcoinEthereumNews.com. RIYADH, ARÁBIA SAUDITA – 01 DE FEVEREIRO: Nassourdine Imavov da Rússia reage após uma vitória por nocaute contra Israel Adesanya da Nigéria em uma luta de peso médio durante o evento UFC Fight Night no anb Arena em 01 de fevereiro de 2025 em Riyadh, Arábia Saudita. (Foto por Chris Unger/Zuffa LLC) Zuffa LLC Este sábado, o UFC retorna a Paris para o Card de Lutas do UFC Paris 2025. O UFC Fight Night de 6 de setembro tem como evento principal uma luta de peso médio que coloca Nassourdine Imavov contra Caio Borralho dentro do Octógono na Accor Arena. Analisamos as cotações de apostas, escolhas e previsões para o confronto principal do UFC Paris. O card completo de lutas do UFC Paris será transmitido no ESPN+. O card principal começa às 15:00 ET após as preliminares, que começam ao meio-dia ET. ForbesUFC 320 Evento Principal: Magomed Ankalaev Vs. Alex Pereira 2 Cotações IniciaisPor Trent Reinsmith UFC Paris Evento Principal: Nassourdine Imavov Vs. Caio Borralho Nassourdine Imavov comemora após derrotar Israel Adesanya em sua luta de peso médio masculino durante o Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 250 em Riyadh em 01 de fevereiro de 2025. (Foto por Fayez NURELDINE / AFP) (Foto por FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images Nassourdine Imavov (16-4-0-1) estava com 8-2 quando lutou pela primeira vez no UFC. Essa luta aconteceu em outubro de 2020, e ele venceu Jordan Williams por decisão. Imavov teve um desempenho de 3-1 em suas próximas quatro aparições no UFC. Em janeiro de 2023, Imavov estava programado para enfrentar Kelvin Gastelum, mas essa luta não aconteceu quando Gastelum desistiu. Sean Strickland entrou com pouco aviso prévio para manter a luta, que seria o evento principal, no card. A única condição era que o confronto acontecesse na categoria meio-pesado. Strickland conquistou uma vitória por decisão unânime nessa disputa. Imavov lutou quatro vezes desde então...
Movimentos Múltiplos: Mercados Viram Bearish (baixista) no Bitcoin, e Podem os Cowboys Surpreender os Eagles?

Movimentos Múltiplos: Mercados Viram Bearish (baixista) no Bitcoin, e Podem os Cowboys Surpreender os Eagles?

O post Myriad Moves: Mercados viram Bearish (baixista) no Bitcoin, e podem os Cowboys surpreender os Eagles? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, os principais mercados no Myriad desta semana incluem previsões sobre o próximo movimento do Bitcoin e Solana. À medida que os preços caem, os preditores estão inclinando-se para baixista com cotações oscilando fortemente no Myriad a favor de metas de preço mais baixas. A NFL retorna, e os preditores no Myriad recebem cotações ligeiramente melhores em comparação com casas de apostas tradicionais para uma surpresa. Os especialistas em mercados de previsão têm muito no prato esta semana, entre o início da NFL e a previsão dos próximos movimentos do mercado cripto após as recentes máximas históricas. Com os preços das criptomoedas caindo na manhã de quinta-feira, as cotações estão mudando nos mercados de previsão do Myriad, com os preditores influenciando as cotações a favor de metas de preço mais baixas para Solana e Bitcoin. Mais de $40.000 foram apostados contra previsões sobre os próximos movimentos dos principais ativos cripto. Enquanto isso, um novo mercado instantâneo está oferecendo melhores cotações para um grande azarão na NFL. Quer você goste de esportes, cripto, cultura pop ou algo completamente diferente, há muitos mercados para escolher. Aqui está uma visão dos mercados Myriad mais quentes desta semana. (Aviso: Myriad Markets é um produto da empresa-mãe da Decrypt, DASTAN.) Próximo movimento da Solana: Subir para $250 ou cair para $130? Mercado Aberto: 26 de agosto Mercado Fechado: Aberto até resolução Volume: $13,9K Link: Veja as últimas cotações em "Próximo Movimento da Solana: Subir para $250 ou Cair para $130" no Myriad Os validadores da rápida rede layer-1 da Solana aprovaram uma proposta para modificar significativamente seu protocolo de consenso no início desta semana, visando tornar a rede tão rápida quanto contrapartes financeiras centralizadas. Um analista disse à Decrypt que a expectativa pela atualização pode ser suficiente para empurrar o preço do token nativo da rede para $250 até o final do ano. Mas isso acontecerá antes que caia para $130? Os preditores no Myriad têm a tarefa de prever qual lado dos dois polos deste mercado o SOL provavelmente atingirá...
