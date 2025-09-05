2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Certeza regulatória para cripto em primeiro plano na agenda da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos

Certeza regulatória para cripto em primeiro plano na agenda da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos

A publicação "Certeza Regulatória para Cripto em Primeiro Plano na Agenda da SEC" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. "Projeto Cripto" Além da cripto De acordo com o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, Paul Atkins, a agência reguladora altamente influente priorizará a clareza em torno da regulamentação de criptomoedas. Sob a presidência de Atkins, o regulador abandonou a controversa abordagem de "regulamentação por aplicação" que era amplamente utilizada pelo ex-chefe da SEC, Gary Gensler. A SEC abordará questões como ofertas e vendas de criptomoedas, regras de custódia, bem como negociação. Ao mesmo tempo, Atkins enfatizou que a SEC não terá tolerância para fraudes ou má conduta. "Projeto Cripto" O esboço mais recente da agenda regulatória da SEC surge após a agência anunciar sua iniciativa "Projeto Cripto" em julho. O objetivo é criar um ambiente mais acolhedor para cripto com regras modernas. Você Também Pode Gostar A iniciativa se concentrará em questões particulares como classificação de tokens de criptomoedas, atualização das regras de custódia, adoção de finanças descentralizadas e colaboração entre agências, entre outras prioridades importantes. Além da cripto Além da cripto, a agência também se concentrará em tornar a conformidade menos onerosa, enquanto democratiza ativos para mercados privados. As regras atuais precisam ser atualizadas para alcançar um nível mais alto de eficiência. A SEC está atualmente trabalhando para eliminar as regras introduzidas durante o mandato de Genesler que não se alinham com a visão da administração atual. Fonte: https://u.today/regulatory-certainty-for-crypto-front-and-center-on-secs-agenda
Union
U$0,007378+1,11%
Moonveil
MORE$0,02606+2,11%
Ibiza Final Boss
BOSS$0,000671-6,67%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 11:33
Compartilhar
Próxima Criptomoeda a Explodir em 2025: BlockDAG Ultrapassa XRP, ADA e TRX

Próxima Criptomoeda a Explodir em 2025: BlockDAG Ultrapassa XRP, ADA e TRX

O post Próxima Criptomoeda a Explodir em 2025: BlockDAG Ultrapassa XRP, ADA e TRX apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado cripto está agitado enquanto grandes nomes lançam atualizações, garantem patrocínios e entram em palcos globais. Com milhões de pessoas ativas em aplicativos de mineração, corretoras e plataformas de staking, projetos fortes estão se destacando. Alguns estão mantendo níveis estáveis, enquanto outros estão subindo rapidamente graças a notícias recentes. Esses movimentos mostram por que alguns nomes estão sendo chamados de próxima criptomoeda a explodir em 2025. BlockDAG, XRP, ADA e TRX estão fazendo manchetes este ano. Cada moeda está em destaque por razões que vão desde marcos recordes de pré-venda até atividade de baleias e decisões de ETF. Aqui está uma análise mais detalhada de como esses quatro estão moldando o caminho à frente e por que são os principais nomes a serem observados. 1. BlockDAG Assume os Holofotes BlockDAG capturou forte atenção com seu próximo evento principal de implantação BDAG em Singapura. Esta configuração foi criada para atrair foco mundial e colocar BlockDAG à frente dos maiores nomes do setor. Em celebração a este evento, a equipe reduziu o preço da moeda BlockDAG (BDAG) para apenas $0,0013. A pré-venda em si tornou-se um sucesso notável. BlockDAG já arrecadou mais de $395 milhões, com mais de 25,9 bilhões de moedas já vendidas. Aqueles que entraram cedo já estão com 2900% de lucro, e com um preço de lançamento projetado de $0,05, mesmo novos participantes ainda poderiam ver ganhos significativos, especialmente se conseguirem entrar na pré-venda antes que o preço de $0,0013 expire. A abordagem do projeto combina visibilidade em larga escala com uma estrutura de pré-venda que recompensa o compromisso antecipado, razão pela qual continua ganhando impulso. Os números de adoção também sublinham sua força. Mais de 3 milhões de usuários estão minerando moedas BDAG através do aplicativo para smartphone X1. A classificação esquentou, com a alocação da maior baleia atingindo $4,4 milhões. BlockDAG também agendou um AMA ao vivo para 4 de setembro e provocou uma revelação de patrocínio,...
Moonveil
MORE$0,02606+2,11%
XRP
XRP$2,5127+1,78%
TOP Network
TOP$0,000096--%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 11:05
Compartilhar
Aryna Sabalenka derrota tentativa de vingança de Jessica Pegula para chegar a outra final do US Open

Aryna Sabalenka derrota tentativa de vingança de Jessica Pegula para chegar a outra final do US Open

O post Aryna Sabalenka Frustra Tentativa de Vingança de Jessica Pegula Para Chegar a Outra Final do US Open apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 04 DE SETEMBRO: Aryna Sabalenka celebra um ponto contra Jessica Pegula dos Estados Unidos durante a partida Semifinal de Singulares Femininos no Décimo Segundo Dia do US Open 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 4 de setembro de 2025 no bairro de Flushing, no distrito de Queens, na cidade de Nova Iorque. (Foto de Matthew Stockman/Getty Images) Getty Images Jessica Pegula queria vingança. Aryna Sabalenka não permitiu. A número 1 do mundo recuperou de um set abaixo para eliminar a número 4 Pegula, 4-6, 6-3, 6-4 perante uma multidão lotada no Estádio Arthur Ashe, numa revanche da final do US Open do ano passado vencida por Sabalenka. Sabalenka teve um match point para fechar o jogo, mas acertou um forehand overhead na rede enquanto a multidão coletivamente suspirou. No seu terceiro match point, ela executou um winner de forehand cruzado e soltou um grito, e a multidão aplaudiu. Sabalenka, 27 anos, tentará conquistar o segundo título consecutivo do US Open no sábado contra a americana Amanda Anisimova ou a tetracampeã de Grand Slam Naomi Osaka (16:00 ESPN). A vencedora levará para casa 5 milhões de dólares, e a vice-campeã 2,5 milhões de dólares. Pegula ganhou 1,26 milhão de dólares por chegar às semifinais. Sabalenka também busca alguma redenção para encerrar 2025 após perder a final do Aberto da Austrália (para Madison Keys), a final de Roland Garros (para Coco Gauff) e a semifinal de Wimbledon para Anisimova. Se tivesse perdido mais uma grande partida no Open, teria sido um final brutal para sua temporada de Grand Slam. Pegula, filha do bilionário proprietário do Buffalo Bills e Sabres, Terry Pegula, ainda busca seu primeiro título de Grand Slam após sua estreia em Nova Iorque há um ano. "Acho que seria legal poder ter vingança, obviamente," disse Pegula...
MemeCore
M$2,05382-10,82%
Threshold
T$0,0133+9,73%
CreatorBid
BID$0,05533+4,93%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:35
Compartilhar
Baleia de Bitcoin move 52 milhões de dólares em BTC após 13 anos

Baleia de Bitcoin move 52 milhões de dólares em BTC após 13 anos

O post Bitcoin Whale (Baleia) Movimenta $52 Milhões em BTC Após 13 Anos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, um endereço Bitcoin contendo mais de $50 milhões na principal criptomoeda movimentou parte do seu tesouro na quinta-feira. Foi a primeira vez desde 2012 que BTC foi movimentado deste endereço, mostram os dados da blockchain. Os movimentos ocorrem enquanto vários grandes detentores de cripto realizaram transações. Um endereço contendo 479 Bitcoin—avaliados em mais de $52 milhões aos preços atuais—movimentou uma parte do seu BTC após 13 anos de dormência, mostram os dados da blockchain. O endereço, que não havia movimentado as moedas desde 2012, mas tinha recebido pequenas quantidades de BTC ao longo dos anos, transferiu mais de 80 BTC, no valor de $8.883.067, para novos endereços. Os movimentos seguem vários outros realizados por grandes detentores de Bitcoin nos últimos meses, incluindo múltiplas whales (baleias) com mais de 1.000 BTC, com alguns desses investidores trocando BTC por Ethereum, mas outros simplesmente liquidando suas posições. Em 29 de agosto, um grande detentor de Bitcoin depositou 2.000 Bitcoin—avaliados em mais de $216 milhões—na exchange Hyperliquid e metodicamente os vendeu por Ethereum, de acordo com dados do explorador de blocos da rede Hypurrscan. No início do mês, uma whale (baleia) movimentou aproximadamente 670 BTC, avaliados em $75 milhões aos preços atuais, e os dividiu entre quatro carteiras para abrir posições alavancadas de long em Ethereum, enquanto outra whale (baleia) movimentou 3.000 BTC avaliados em mais de $349 milhões após 10 anos de "fazer holding". E em julho, uma misteriosa whale (baleia) de Bitcoin movimentou 80.000 BTC após manter as moedas por 14 anos. Neste último episódio, a exchange institucional de criptomoedas Galaxy Digital disse que foi encarregada de executar a venda—"uma das maiores transações nominais de Bitcoin na história das criptomoedas em nome de um cliente". As whales (baleias) nem sempre são investidores individuais, mas também podem ser empresas que participaram da mineração de criptomoedas no início de sua história. Quando as whales (baleias) despertam, a pressão de venda às vezes segue, pois os mercados esperam que a entidade comece a lucrar com...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:31
Compartilhar
Mike Tyson Vs. Floyd Mayweather É Real E Aqui Estão os Detalhes

Mike Tyson Vs. Floyd Mayweather É Real E Aqui Estão os Detalhes

O post Mike Tyson Vs. Floyd Mayweather É Real E Aqui Estão os Detalhes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Mike Tyson e Floyd Mayweather Crédito: Getty Sim, é verdade. O TMZ Sports divulgou a notícia na quinta-feira à noite e desde então foi confirmado, os membros do Hall da Fama do boxe e grandes de todos os tempos Mike Tyson e Floyd Mayweather Jr. vão enfrentar-se num combate de boxe de exibição. De acordo com os relatórios, a luta acontecerá na Primavera de 2026. Tyson recorreu às redes sociais para confirmar a notícia. Embora alguns possam odiar a luta, podemos todos concordar que este cartaz de luta é bastante bom. O local ainda não foi confirmado, mas alguém ficaria chocado se acontecesse na Arábia Saudita ou em algum lugar fora dos Estados Unidos? Considere isso nada mais do que uma especulação informada baseada nas tendências recentes nos desportos de combate, mas é algo para pensar. Previsivelmente, as críticas à luta já começaram a surgir. Mike Coppinger da The Ring Magazine não conteve a sua crítica. Ame ou odeie, salvo alguns problemas de última hora, esta luta vai acontecer e todos os envolvidos vão ganhar muito dinheiro. Fonte: https://www.forbes.com/sites/brianmazique/2025/09/04/mike-tyson-vs-floyd-mayweather-is-real-and-heres-the-details/
Threshold
T$0,0133+9,73%
RealLink
REAL$0,07141+1,88%
Moonveil
MORE$0,02606+2,11%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:29
Compartilhar
Dicas, Spangram e Respostas Para Sexta-feira, 5 de Setembro

Dicas, Spangram e Respostas Para Sexta-feira, 5 de Setembro

A publicação Dicas, Spangram e Respostas Para Sexta-feira, 5 de Setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dicas e respostas do NYT Strands de hoje Crédito: New York Times O trovão está a rolar nas montanhas. Mesmo antes de escrever esta publicação, houve alguns estrondos realmente sérios. Estalos crepitantes de trovão. Abalaram o próprio firmamento! Preocupo-me principalmente com cortes de energia. Justo quando vais fazer algum trabalho, BUM! Um raio derruba a rede. Até agora, no entanto, parece que estamos operacionais. Vamos resolver este Strands antes que as coisas piorem! À procura do Strands de quarta-feira? Consulta o nosso guia aqui mesmo. Como Jogar Strands Strands é o jogo mais recente no conjunto de jogos de quebra-cabeças do New York Times. É uma divertida variação dos jogos clássicos de caça-palavras. Todos os dias recebemos um novo tema e depois somos encarregados de descobrir todas as palavras na grade que se encaixam nesse tema, incluindo um spangram que abrange dois lados do tabuleiro. Uma dessas palavras é o spangram que cruza de um lado da grade para o outro e revela ainda mais sobre o tema do dia. Spoilers à frente. Dicas do Strands de Hoje Continue a ler para conhecer o tema de hoje e algumas dicas para ajudar a descobrir as palavras de hoje. Tema de Hoje: Equipando-se Dica: Equipamento atlético Pista: Não é um desporto específico, mas coisas que encontrarias numa Big 5 Aqui estão as duas primeiras letras de cada palavra: Lembre-se, spoilers à frente! Quais São as Respostas do Strands de Hoje? O spangram de hoje é: SPORTINGGOODS Aqui está a lista completa de palavras: CLEATS RACKET GLOVE PADDLE SKATES HELMET Aqui está a grade completa do Strands: Strands de Hoje Captura de ecrã: Erik Kain Análise do Strands de Hoje Pensei inicialmente (depois de encontrar HELMET e GLOVE) que seria um Strands com tema de futebol americano/NFL, dado que a temporada está a começar este fim de semana. Estava errado. Não há, pelo que sei, SKATES ou PADDLEs ou RACKETs no futebol americano. Estes...
DAR Open Network
D$0,02323+4,03%
FUNToken
FUN$0,005231+3,27%
Gearbox
GEAR$0,003908+0,43%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:14
Compartilhar
Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos considera estrutura para proteger Bitcoin da computação quântica

Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos considera estrutura para proteger Bitcoin da computação quântica

O post SEC Considera Estrutura para Proteger Bitcoin da Computação Quântica apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Regulamentos A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) está analisando uma proposta inovadora destinada a preparar o Bitcoin e o ecossistema cripto mais amplo para a ameaça iminente da computação quântica. A proposta, intitulada Estrutura de Infraestrutura Financeira Pós-Quântica (PQFIF), foi submetida à Força-Tarefa de Ativos Cripto dos EUA e delineia um caminho estruturado para tornar os ativos digitais resistentes à tecnologia quântica. A estrutura enfatiza que sem ação imediata, avanços futuros na computação quântica poderiam comprometer as bases criptográficas que protegem trilhões de dólares nos mercados globais. Uma Vulnerabilidade Crítica nas Finanças Digitais O documento adverte que os padrões criptográficos atuais podem não resistir ao poder de um computador quântico criptograficamente relevante (CRQC). Tal avanço poderia tornar obsoleta a criptografia atual, deixando dados sensíveis e sistemas financeiros expostos. O relatório destaca o risco de estratégias "Coletar Agora, Descriptografar Depois" (HNDL), nas quais adversários acumulam informações criptografadas hoje com a intenção de descriptografá-las quando a tecnologia quântica amadurecer. Se não for abordado, a SEC observa, as consequências poderiam incluir instabilidade financeira sistêmica, perdas massivas para investidores e um colapso na confiança em todo o ecossistema de ativos digitais. Rumo à Transição Segura Quântica O PQFIF visa estabelecer medidas estratégicas e técnicas para neutralizar esse risco e orientar a transição para modelos de segurança à prova de tecnologia quântica. É posicionado como um ponto de partida para a elaboração coordenada de regras, cooperação da indústria e supervisão federal. Analistas de criptomoedas veem a revisão da SEC como um passo fundamental para preparar o futuro não apenas do Bitcoin, mas de todo o panorama de ativos digitais dos EUA. Embora a computação quântica ainda esteja em desenvolvimento, a urgência de preparar salvaguardas é clara. A revisão sublinha uma nova era em que a segurança blockchain deve evoluir junto com tecnologias de ponta — ou correr o risco de ficar vulnerável a elas. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer específico...
Union
U$0,007378+1,11%
BRC20.COM
COM$0,012531+24,00%
Edge
EDGE$0,26172+4,60%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:11
Compartilhar
E se as tarifas e a IA encontrarem o baby boom?

E se as tarifas e a IA encontrarem o baby boom?

O post E Se As Tarifas E A IA Se Encontrarem Com O Baby Boom? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Se o "Projeto Manhattan para Bebés" da Heritage Foundation funcionar, qual será o impacto nas tendências emergentes de negócios? getty A Heritage Foundation propôs recentemente um "Projeto Manhattan para Bebés", um amplo conjunto de incentivos pró-natalistas projetados para aumentar as taxas de natalidade dos EUA. Se tal projeto poderia ter sucesso é duvidoso. A fertilidade está em um mínimo histórico, os custos de cuidados infantis estão a disparar, e os jovens adultos têm adiado a formação de famílias por razões financeiras e pessoais. Essa incerteza torna o "Projeto Manhattan para Bebés" uma solução improvável, mas destaca como demografia, política comercial e tecnologia colidem para criar tendências emergentes de negócios que as empresas não podem ignorar. O que me interessa nesta proposta são as contradições que ela expõe. O impulso por famílias maiores enquanto as tarifas aumentam o custo dos bens do dia a dia. A preocupação com as perspectivas da próxima geração enquanto a IA constantemente erode empregos de nível inicial. Esses tipos de ideias conflitantes—sejam nascidas de entusiasmo, pensamento de curto prazo ou ausência de uma teoria organizadora central—arriscam anular-se mutuamente e produzir consequências não intencionais. Essa tensão vale a pena explorar. E se o impulso tivesse sucesso, e os EUA experimentassem um aumento de nascimentos na próxima década? Como esse choque demográfico colidiria com tarifas que tornam os bens de consumo mais caros, enquanto ao mesmo tempo a IA está remodelando a força de trabalho? As respostas não formam uma previsão clara, mas revelam um conjunto interconectado de pressões e oportunidades, e sugerem tendências emergentes de negócios que poderiam beneficiar da nossa atenção agora. Economia Familiar: Quando Tarifas Encontram Carrinhos de Bebé e Fraldas Um baby boom criaria nova procura por berços, fraldas, carrinhos de bebé e cadeiras de carro. No entanto, tarifas sobre aço importado, plásticos e têxteis, todos os quais alimentam diretamente esses produtos, estão a aumentar os custos. Esta é uma contradição evidente: políticas que incentivam o crescimento familiar colidindo frontalmente...
Threshold
T$0,0133+9,73%
Union
U$0,007378+1,11%
Boom
BOOM$0,039289+43,08%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 10:05
Compartilhar
Os Yankees podem olhar para este jogo contra os Astros com arrependimentos

Os Yankees podem olhar para este jogo contra os Astros com arrependimentos

O post Os Yankees Podem Olhar Para Este Jogo Contra Os Astros Com Arrependimentos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aaron Boone grita com o árbitro de home plate Brian Walsh após ser expulso na oitava entrada contra os Astros na quarta-feira à noite. (Foto de Alex Slitz/Getty Images) Getty Images Se os New York Yankees perderem a divisão por um jogo, ou, pior ainda, se não conseguirem chegar aos playoffs por um jogo, a equipa olhará para a noite de 3 de setembro como a razão. Claro, como qualquer fã de beisebol sabe, uma temporada de 162 jogos nunca se resume a uma única disputa. Ganhar ou perder, há dezenas de outros que poderiam ter mudado o rumo - uma noite fria em abril, um jogo à tarde antes do All-Star break, e/ou uma batalha tensa na última semana da temporada. Mas, cara, o jogo da noite passada contra o seu rival, os Houston Astros, tem que doer. Para contextualizar, os Yankees, com home runs de Giancarlo Stanton e Austin Wells e um sacrifice fly de Ryan McMahon, mantinham uma vantagem de 4-1 indo para o final da 6ª entrada no Daikin Park em Houston. Jeremy Peña iniciou o final da sexta com o seu 15º home run do ano para reduzir a vantagem para dois. Yordan Alvarez então conseguiu o seu terceiro hit da noite, um duplo para a esquerda. Ele avançou para terceira numa wild pitch de Fernando Cruz, e depois marcou num soft ground out para terceira. Os Yankees conseguiram os dois outs seguintes para escapar da sexta com uma vantagem de um ponto. Victor Caratini iniciou o final da sétima com um single para Houston, e permaneceu lá depois dos Yankees registarem dois outs. Luke Weaver deu uma base por bolas a Peña, movendo o empate para posição de pontuação. Aquele homem, Alvarez, voltou ao plate, e prontamente bateu um single para a esquerda para impulsionar o...
Fly Trade
FLY$0,05757-1,31%
ALEX Lab
ALEX$0,0043+4,11%
Seed.Photo
PHOTO$0,72-10,00%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:56
Compartilhar
Trump vai renomear o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra

Trump vai renomear o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra

A publicação "Trump Vai Renomear o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque O Departamento de Defesa será em breve renomeado para Departamento de Guerra, de acordo com vários meios de comunicação, enquanto o Presidente Donald Trump cumpre a sua recente sugestão de reverter o nome da agência para o que era antes de 1949. A ordem executiva será supostamente assinada na sexta-feira. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images) Getty Images Factos Principais Trump assinará uma ordem executiva na sexta-feira tornando a mudança oficial, de acordo com a Fox News, que foi a primeira a relatar os planos e citou um funcionário não identificado da Casa Branca. O Secretário do Departamento de Defesa, Pete Hegseth, aparentemente confirmou a mudança, citando a história da Fox News num tweet em maiúsculas que dizia: "DEPARTAMENTO DE GUERRA." A ordem executiva também renomeará a sala de briefing do Pentágono para "Anexo de Guerra do Pentágono", informou a Bloomberg. Hegseth também terá o título secundário de secretário de guerra sob a ordem executiva, acrescentou a Fox News, observando que também instrui Hegseth a fazer propostas legislativas e executivas para tornar permanente a mudança de nome do Departamento de Guerra. Trump sugeriu recentemente a mudança de nome numa aparição no Salão Oval, dizendo que o nome que o departamento tem mantido é "muito defensivo." Receba Alertas de Texto de Notícias de Última Hora da Forbes: Estamos a lançar alertas por mensagem de texto para que saiba sempre as maiores histórias que moldam as manchetes do dia. Envie "Alerts" para (201) 335-0739 ou inscreva-se aqui. Citação Crucial Hegseth disse numa aparição no "Fox & Friends" na quarta-feira que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram vencidas "não com o Departamento de Defesa, mas com um Departamento de Guerra, com o Departamento de Guerra." O secretário do Departamento de Defesa também acenou para a mudança de nome na sua aparição, dizendo "Acreditamos que palavras, nomes e títulos importam, por isso estamos a trabalhar com a Casa Branca e o presidente nisso." Contexto Principal A mudança de nome relatada é a mais recente apoiada por Hegseth, que tem...
FOX Token
FOX$0,02098+1,10%
Whiterock
WHITE$0,000217+0,55%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6,14+2,83%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:50
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.