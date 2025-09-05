Os Yankees podem olhar para este jogo contra os Astros com arrependimentos
O post Os Yankees Podem Olhar Para Este Jogo Contra Os Astros Com Arrependimentos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aaron Boone grita com o árbitro de home plate Brian Walsh após ser expulso na oitava entrada contra os Astros na quarta-feira à noite. (Foto de Alex Slitz/Getty Images) Getty Images Se os New York Yankees perderem a divisão por um jogo, ou, pior ainda, se não conseguirem chegar aos playoffs por um jogo, a equipa olhará para a noite de 3 de setembro como a razão. Claro, como qualquer fã de beisebol sabe, uma temporada de 162 jogos nunca se resume a uma única disputa. Ganhar ou perder, há dezenas de outros que poderiam ter mudado o rumo - uma noite fria em abril, um jogo à tarde antes do All-Star break, e/ou uma batalha tensa na última semana da temporada. Mas, cara, o jogo da noite passada contra o seu rival, os Houston Astros, tem que doer. Para contextualizar, os Yankees, com home runs de Giancarlo Stanton e Austin Wells e um sacrifice fly de Ryan McMahon, mantinham uma vantagem de 4-1 indo para o final da 6ª entrada no Daikin Park em Houston. Jeremy Peña iniciou o final da sexta com o seu 15º home run do ano para reduzir a vantagem para dois. Yordan Alvarez então conseguiu o seu terceiro hit da noite, um duplo para a esquerda. Ele avançou para terceira numa wild pitch de Fernando Cruz, e depois marcou num soft ground out para terceira. Os Yankees conseguiram os dois outs seguintes para escapar da sexta com uma vantagem de um ponto. Victor Caratini iniciou o final da sétima com um single para Houston, e permaneceu lá depois dos Yankees registarem dois outs. Luke Weaver deu uma base por bolas a Peña, movendo o empate para posição de pontuação. Aquele homem, Alvarez, voltou ao plate, e prontamente bateu um single para a esquerda para impulsionar o...
