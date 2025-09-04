2025-10-13 Monday

Como a configuração de 5 ondas da Dogecoin poderia desbloquear o rebote de $0.22 do DOGE

O post Como a configuração de 5 ondas do Dogecoin poderia desbloquear o rebote de $0.22 do DOGE apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões A ação de preço do Dogecoin sinalizou um potencial fundo a partir do indicador TD Sequential. Os compradores estavam aumentando suas posições dentro do movimento de 5 ondas. Dogecoin [DOGE] manteve sua posição entre as dez principais moedas por capitalização, à frente de todas as outras meme coins. A memecoin já começou a fazer incursões em Wall Street, impulsionada por aprovações pendentes de ETF e crescente entusiasmo em torno das próximas iniciativas de tesouraria cripto. No entanto, apesar do burburinho, as ações da CleanCore caíram após o anúncio de uma tesouraria lastreada em DOGE, diferentemente de outras tesourarias cripto que viram um momentum positivo. Na época, a maioria das criptomoedas, incluindo DOGE, estava passando por uma correção. Ainda assim, os sinais apontavam para uma mudança iminente no sentimento do mercado. Dogecoin mostra 'sinal de compra' Gráficos de prazo mais curto estavam sinalizando um potencial fundo para Dogecoin em torno do nível de $0.21. Isso ocorreu logo após o indicador TD Sequential identificar com sucesso um topo local logo acima de $0.22. Este sinal é notável, pois os prazos mais curtos frequentemente estabelecem a base para tendências maiores, embora acabem se movendo na direção dos prazos mais longos. Se o DOGE mantiver sua estrutura atual, o preço poderia rebote e negociar acima de $0.22, possivelmente estendendo-se mais alto. No entanto, uma quebra abaixo da zona de suporte poderia invalidar a configuração e atrasar a recuperação esperada de curto prazo. Fonte: Ali Charts/X O gráfico de prazo maior alinhava-se com o gráfico horário, reforçando a tendência geral. De acordo com a publicação do Trader Tardigrade, o gráfico de 2 semanas havia rompido acima de uma cunha de alargamento descendente de 5 ondas. Após romper o padrão de 5 ondas, o preço agora parece ter retestado com sucesso o nível de rompimento. O RSI estava logo acima do nível neutro vindo de uma zona sobrecomprado, no momento da escrita, indicando potencial continuação. O sentimento do mercado de baleias e varejo apoiava essa perspectiva segundo o Market Prophit no X. As leituras de sentimento para a multidão e Smart Money eram 0,15 e...
Just Memecoin
MEMECOIN$0.0008151+12.95%
Movement
MOVE$0.0857+4.63%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Grupo de Trabalho Fundamental Revela Regulamentação Futura de Criptomoeda

A publicação Grupo de Trabalho Fundamental Revela Futura Regulamentação de Criptomoedas apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Ativos Virtuais da Coreia do Sul: Grupo de Trabalho Fundamental Revela Futura Regulamentação de Criptomoedas
BRC20.COM
COM$0.012521+23.90%
Virtuals Protocol
VIRTUAL$0.7864+7.96%
FUTURECOIN
FUTURE$0.11711+3.77%
Casos de uso reais da criptomoeda e a luta política pela frente

O post Casos de Uso Reais de Criptomoeda e a Luta Política Pela Frente apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Por mais de uma década, céticos têm descartado as criptomoedas como pouco mais que especulação. Ainda assim, momentos de crise continuam testando essa suposição, e em muitos casos, o Bitcoin entregou onde os sistemas tradicionais falharam. O episódio desta semana do Clear Crypto Podcast, trazido a você pela StarkWare e Cointelegraph, explora como a utilidade do Bitcoin no mundo real está se desenvolvendo e por que o ambiente regulatório dos EUA pode fazer ou quebrar a indústria. Aplicações no mundo real Em 2013, quando o resgate da UE ameaçou empurrar Chipre para fora do euro, pessoas comuns começaram a procurar alternativas. "O povo de Chipre começou a comprar Bitcoin como um refúgio seguro durante esse período", disse a fundadora e presidente da Digital Chamber, Perianne Boring. "Para mim, foi quando realmente vimos um caso de uso real do Bitcoin sendo capaz de servir como uma alternativa às moedas fiduciárias." Outro exemplo marcante veio do Afeganistão, onde as mulheres enfrentavam leis que as impediam de abrir contas bancárias. A escola de codificação de Roya Mahboob recorreu ao Bitcoin como uma solução alternativa. Relacionado: EUA sobe para 2º lugar em adoção de cripto enquanto APAC vê maior crescimento: Chainalysis Como Boring explicou, "Não havia leis que diziam que as mulheres não podiam ter carteiras de Bitcoin. Então ela pensou, bem, podemos muito bem tentar isso." Anos depois, quando o Talibã retomou o poder, essas mulheres conseguiram fugir com suas economias intactas. "Elas conseguiram levar seu Bitcoin com elas... e agora podem recomeçar suas vidas com os meios, fundos e recursos que ganharam." Essas histórias são exemplos-chave de por que as criptomoedas importam fora dos mercados especulativos e por que a clareza regulatória é agora urgente. Ainda assim, onde há utilidade no mundo real, frequentemente surgem regulamentações do mundo real. Regulamentações do mundo real Em Washington, a repressão da era Biden às exchanges e tokens deu lugar a uma nova abordagem sob a administração do Presidente...
Threshold
T$0.0133+9.73%
RealLink
REAL$0.07139+1.85%
Moonveil
MORE$0.02611+2.31%
Analistas destacam as principais criptomoedas para comprar em setembro, ETH cumpriu o seu papel, BTC é caro mas MUTM é favorito para ultrapassar o nível de $2

À medida que setembro se desenrola, analistas estão examinando o mercado cripto em busca de ativos que ofereçam utilidade real e crescimento estruturado. Ethereum (ETH) completou objetivos importantes, BTC negocia em níveis elevados, e investidores experientes estão agora focando em pré-vendas em estágio inicial com caminhos claros de adoção. Mutuum Finance (MUTM), atualmente com preço de $0,035, emergiu como um forte concorrente.
Bitcoin
BTC$113,863.59+1.74%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Bitcoin recua apesar do aumento das cotações de corte de taxa; Ethereum, XRP, Dogecoin também caem: Analista explica por que a 'fase entediante' do ETH deve continuar

As principais criptomoedas divergiram das ações na quinta-feira, à medida que cada mercado avaliou os dados fracos de emprego de forma diferente. ler mais
XRP
XRP$2.5115+1.73%
Ethereum
ETH$4,106.78+7.61%
Banco Lead apoiado pela A16z atinge valorização de 1,47 mil milhões de dólares com captação de 70 milhões de dólares

O credor amigável às criptomoedas concluiu a sua ronda Série B de 70 milhões de dólares com a participação da a16z.
Lorenzo Protocol
BANK$0.14747+1.50%
Yunfeng Financial Crypto: Expansão Estratégica para Reservas de Bitcoin e Ecossistema Solana

BitcoinWorld Yunfeng Financial Cripto: Expansão Estratégica para Reservas de Bitcoin e Solana Notícias empolgantes do mundo financeiro! A Yunfeng Financial, listada em Hong Kong, está fazendo manchetes com sua ousada iniciativa de expandir seus ativos digitais. A empresa planeja adicionar tanto Bitcoin (BTC) quanto Solana (SOL) às suas reservas corporativas, aproveitando suas substanciais participações existentes em Ethereum (ETH). Esta decisão estratégica coloca os investimentos em criptomoedas da Yunfeng Financial firmemente sob os holofotes, sinalizando uma mudança significativa na gestão de tesouraria corporativa e demonstrando uma abordagem visionária para diversificação de pórtifolio. O que está impulsionando a expansão cripto da Yunfeng Financial? Esta não é a primeira incursão da Yunfeng Financial no espaço cripto. A empresa de investimento financeiro, famosamente afiliada à Yunfeng Capital – cofundada pelo fundador da Alibaba, Jack Ma – já demonstrou sua crença em ativos digitais ao adquirir 10.000 ETH. Seu plano mais recente de adquirir BTC e SOL, conforme relatado pelo veículo de mídia local Caixin, reflete um compromisso mais profundo e um movimento calculado na economia global em evolução. Vários fatores convincentes provavelmente influenciam tal mudança estratégica. As empresas estão cada vez mais explorando ativos alternativos para diversificar seus portfólios e se proteger contra a volatilidade do mercado tradicional e a inflação. O Bitcoin, frequentemente apelidado de "ouro digital", oferece um robusto armazenamento de valor e uma proteção contra incertezas macroeconômicas. Solana, por outro lado, apresenta oportunidades nos ecossistemas de finanças descentralizadas (DeFi) e Web3 em rápido crescimento, conhecidos por seu alto desempenho e escalabilidade. Para uma entidade dinâmica como a Yunfeng Financial, a adoção de criptomoedas é um próximo passo lógico na navegação pelo cenário financeiro global em rápida transformação. A Mudança Estratégica: Bitcoin, Solana e Além para a Yunfeng Financial Adicionar Bitcoin e Solana ao seu balanço patrimonial significa uma abordagem multifacetada da Yunfeng Financial. A presença estabelecida do Bitcoin no mercado, liquidez e crescente aceitação institucional o tornam uma pedra angular para qualquer reserva corporativa séria de criptomoedas. Seu fornecimento finito também atrai aqueles que buscam um ativo com escassez incorporada. Solana, por outro lado, oferece vantagens tecnológicas, incluindo alta capacidade de processamento e baixos custos de transação, tornando-o atraente para futuras integrações operacionais ou investimentos estratégicos de risco na economia digital. Este movimento destaca uma tendência crescente entre empresas de capital aberto de abraçar ativos digitais não apenas para ganhos especulativos, mas para posicionamento estratégico de longo prazo. Trata-se de reconhecer o potencial duradouro da tecnologia blockchain e suas criptomoedas nativas. A decisão da Yunfeng Financial também poderia estabelecer um poderoso precedente para outras instituições financeiras baseadas em Hong Kong, incentivando-as a considerar estratégias de diversificação semelhantes. Suas participações existentes em ETH, combinadas com as aquisições planejadas de BTC e SOL, posicionam o portfólio de criptomoedas da Yunfeng Financial como robusto, diversificado e preparado para o futuro. Implicações do Movimento Cripto da Yunfeng Financial: O Que Isso Significa para o Mercado? As implicações da mudança estratégica da Yunfeng Financial são substanciais. Primeiramente, confere maior legitimidade às criptomoedas como ativos viáveis para tesouraria corporativa. Quando uma empresa com fortes laços com uma figura proeminente como Jack Ma faz tal movimento, envia um sinal poderoso para a comunidade financeira mais ampla, potencialmente influenciando o sentimento dos investidores e estratégias corporativas em todo o mundo. Em segundo lugar, poderia estimular o aumento da adoção institucional na Ásia, particularmente em Hong Kong, que está ativamente se esforçando para se tornar um centro global líder em criptomoedas com estruturas regulatórias claras. No entanto, como qualquer investimento significativo, as participações corporativas em criptomoedas vêm com considerações inerentes. A volatilidade do mercado continua sendo um fator-chave, e o cenário regulatório, embora em evolução, ainda está fragmentado em muitas jurisdições. A Yunfeng Financial, como entidade listada, sem dúvida precisará navegar por essas complexidades cuidadosamente, garantindo que estruturas robustas de conformidade e gestão de risco abrangente estejam meticulosamente implementadas. Este compromisso inabalável com a construção de reservas de criptomoedas da Yunfeng Financial demonstra forte confiança apesar das potenciais flutuações do mercado e incertezas regulatórias. Os principais benefícios desta estratégia visionária incluem: Diversificação de Pórtifolio Aprimorada: Reduzindo significativamente a dependência de classes de ativos tradicionais. Potencial Proteção Contra Inflação: Oferecendo um buffer estratégico contra desvalorização da moeda e inflação crescente. Preparando o Negócio para o Futuro: Posicionando a empresa na vanguarda da economia digital em rápida emergência. Liderança em Inovação: Demonstrando previsão e adaptabilidade em um mercado dinâmico e transformador. Navegando o Futuro com Investimentos em Criptomoedas da Yunfeng Financial A decisão da Yunfeng Financial é mais do que apenas um investimento; é uma declaração clara sobre a trajetória futura das finanças. Ao abraçar criptomoedas líderes, a empresa não está apenas buscando aprimorar suas reservas financeiras, mas também participar ativamente da inovação revolucionária impulsionada por essas tecnologias. Esta abordagem progressiva poderia inspirar numerosas outras corporações a explorar caminhos semelhantes, contribuindo significativamente para a integração e aceitação mais ampla de ativos digitais em todas as indústrias. Para investidores e observadores do mercado, este movimento ousado da Yunfeng Financial oferece um estudo de caso intrigante. Ele sublinha poderosamente a importância crescente de se manter informado sobre tendências institucionais no espaço cripto. Embora decisões de investimento individuais devam sempre ser baseadas em pesquisa pessoal completa e uma compreensão clara da tolerância ao risco, endossos corporativos como este podem fornecer insights inestimáveis sobre o sentimento predominante do mercado e potencial de crescimento a longo prazo. A expansão contínua das participações em criptomoedas da Yunfeng Financial marca um momento crucial, sinalizando uma aceitação mais ampla de ativos digitais nas finanças convencionais. Em conclusão, o ambicioso plano da Yunfeng Financial de adicionar Bitcoin e Solana às suas reservas corporativas representa uma expansão ousada e estratégica de seu portfólio de ativos digitais. Construindo sobre suas substanciais participações existentes em Ethereum, este movimento destaca uma crescente confiança institucional em criptomoedas como ativos legítimos de longo prazo. Reflete uma abordagem proativa para diversificação de pórtifolio, gestão de risco, e posiciona a empresa na vanguarda da inovação financeira. À medida que o cenário cripto continua a evoluir, as ações da Yunfeng Financial poderiam servir como um modelo convincente para outras corporações que buscam integrar ativos digitais em suas estratégias de longo prazo, reforçando a mudança inegável e acelerada em direção a um futuro financeiro mais digital e descentralizado. Para saber mais sobre as últimas tendências do mercado cripto, explore nosso artigo sobre desenvolvimentos-chave que moldam a adoção institucional de Bitcoin e Ethereum. Perguntas Frequentes (FAQs) Qual é a nova estratégia cripto da Yunfeng Financial? A Yunfeng Financial planeja expandir suas reservas corporativas adicionando Bitcoin (BTC) e Solana (SOL) às suas participações existentes de Ethereum (ETH). Este movimento diversifica seu portfólio de ativos digitais. Com quem a Yunfeng Financial é afiliada? A Yunfeng Financial é afiliada à Yunfeng Capital, uma empresa de private equity cofundada pelo fundador da Alibaba, Jack Ma. Esta conexão adiciona peso significativo às suas decisões estratégicas. Por que empresas como a Yunfeng Financial estão adicionando criptomoedas às suas reservas? As empresas estão cada vez mais adicionando criptomoedas às suas reservas por várias razões, incluindo diversificação de pórtifolio, proteção contra inflação e volatilidade do mercado tradicional, e posicionamento para a futura economia digital. Também demonstra liderança em inovação. Quais são as principais considerações para investimentos corporativos em criptomoedas? Considerações-chave incluem gerenciar a volatilidade do mercado, navegar por cenários regulatórios em evolução, garantir medidas de segurança robustas e estabelecer estruturas claras de contabilidade e impostos. As empresas devem conduzir diligência prévia completa e implementar estratégias fortes de gestão de risco. Como este movimento impacta o mercado cripto de Hong Kong? A decisão da Yunfeng Financial provavelmente aumentará a confiança no mercado cripto dentro de Hong Kong e potencialmente em toda a Ásia. Poderia encorajar outras instituições financeiras a explorar estratégias de investimento semelhantes, solidificando ainda mais a ambição de Hong Kong de se tornar um centro global líder em criptomoedas. Achou esclarecedora esta visão sobre o ousado movimento cripto da Yunfeng Financial? Compartilhe este artigo com sua rede nas redes sociais e inicie uma conversa sobre o futuro das finanças corporativas e ativos digitais! Este post Yunfeng Financial Cripto: Expansão Estratégica para Reservas de Bitcoin e Solana apareceu primeiro no BitcoinWorld e é escrito pela Equipe Editorial
Solana
SOL$193.41+6.05%
Bitcoin
BTC$113,863.59+1.74%
Cosmos Labs: Uma Nova Era Crucial para o Ecossistema Interchain

BitcoinWorld Cosmos Labs: Uma Nova Era Crucial para o Ecossistema Interchain O mundo das criptomoedas está em alvoroço com um desenvolvimento significativo para um dos seus ecossistemas mais inovadores. A Interchain Foundation, a força motriz por trás da robusta rede Cosmos (ATOM), anunciou recentemente um rebranding crucial. A sua subsidiária principal, Interchain Labs, passará a operar sob a poderosa nova identidade de Cosmos Labs. Esta mudança não é apenas uma alteração de nome; sinaliza um compromisso reforçado com o futuro da visão interchain. O Que Significa o Rebranding para Cosmos Labs? Este rebranding estratégico alinha o braço de desenvolvimento mais estreitamente com a marca Cosmos abrangente, fomentando uma identidade unificada e reconhecível. Ao adotar o nome Cosmos Labs, a entidade solidifica a sua posição no coração do avanço tecnológico do ecossistema Cosmos. É uma clara declaração de intenções: ser o principal inovador para os componentes fundamentais da rede. A Cosmos Labs está encarregada de um mandato crítico: Cosmos SDK: Esta estrutura robusta permite aos desenvolvedores construir blockchains personalizadas de forma rápida e eficiente. A Cosmos Labs continuará a melhorar e manter este kit de ferramentas essencial, tornando o desenvolvimento blockchain mais acessível. Inter-Blockchain Communication (IBC): O IBC é o protocolo inovador que permite que diferentes blockchains comuniquem e troquem dados sem problemas. A Cosmos Labs impulsionará a sua evolução, conectando ainda mais a paisagem fragmentada da blockchain. Cosmos EVM: A integração da compatibilidade com Ethereum Virtual Machine (EVM) no Cosmos abre imensas possibilidades para desenvolvedores e utilizadores. A Cosmos Labs garantirá que esta ponte crucial funcione impecavelmente, atraindo mais projetos para o ecossistema Cosmos. Por Que Esta Evolução para Cosmos Labs É Tão Importante? A transição para Cosmos Labs é mais do que cosmética; é um aprimoramento estratégico projetado para fortalecer todo o ecossistema Cosmos. Ao ter uma entidade dedicada explicitamente nomeada após a rede, simplifica a compreensão para novos participantes e fortalece o reconhecimento da marca globalmente. Esta clareza é crucial no mundo acelerado da blockchain, onde identidades distintas podem impactar significativamente a adoção e a confiança. Além disso, este rebranding simplifica a comunicação e a alocação de recursos. Com uma visão unificada sob a bandeira da Cosmos Labs, os esforços de desenvolvimento para tecnologias centrais podem ser mais focados e eficientes. Isso beneficia, em última análise, todos os projetos e utilizadores dentro da rede interchain, levando a uma inovação mais rápida e uma plataforma mais estável e segura. Os principais benefícios incluem: Identidade de Marca Aprimorada: Uma marca mais forte e coesa torna o Cosmos mais reconhecível. Desenvolvimento Simplificado: Foco centralizado em tecnologias centrais sob um único nome. Engajamento Comunitário Melhorado: Mensagens mais claras sobre quem está construindo o quê. Adoção Aumentada: Uma marca unificada pode atrair mais desenvolvedores e projetos. O Que Vem a Seguir para o Ecossistema Cosmos com a Cosmos Labs no Comando? Com a Cosmos Labs agora liderando, o futuro do ecossistema Cosmos parece mais brilhante do que nunca. O foco permanecerá em fomentar a interoperabilidade, escalabilidade e usabilidade em várias blockchains. Os desenvolvedores podem antecipar melhorias contínuas no Cosmos SDK, tornando ainda mais fácil lançar blockchains específicas para aplicações adaptadas a necessidades únicas. Além disso, o desenvolvimento contínuo do IBC pela Cosmos Labs promete um futuro digital ainda mais interconectado. Imagine um mundo onde ativos e dados fluem livremente entre inúmeras blockchains, independentemente da sua arquitetura subjacente. Esta visão é precisamente o que a Cosmos Labs está trabalhando para realizar, empurrando os limites do que é possível na tecnologia descentralizada. A integração do Cosmos EVM também desempenhará um papel crucial na expansão do alcance do ecossistema, convidando uma gama mais ampla de dApps e utilizadores. Em essência, o rebranding da Interchain Labs para Cosmos Labs é um marco significativo. Reforça o compromisso de construir uma rede blockchain verdadeiramente interoperável e escalável. Este movimento estratégico está preparado para acelerar a inovação, melhorar a colaboração e, em última análise, solidificar a posição do Cosmos como líder no futuro descentralizado. Perguntas Frequentes (FAQ) 1. O que é a Cosmos Labs? A Cosmos Labs é a entidade renomeada da Interchain Labs, responsável pelo desenvolvimento e manutenção das tecnologias centrais do ecossistema Cosmos, como o Cosmos SDK, Inter-Blockchain Communication (IBC) e o Cosmos EVM. 2. Por que a Interchain Labs mudou para Cosmos Labs? O rebranding visa alinhar o braço de desenvolvimento mais estreitamente com a marca Cosmos geral, criando uma identidade unificada, simplificando os esforços de desenvolvimento e fortalecendo o reconhecimento da marca para todo o ecossistema Cosmos. 3. O que é o Cosmos SDK? O Cosmos SDK é uma estrutura que permite aos desenvolvedores construir blockchains personalizadas e específicas para aplicações rapidamente. A Cosmos Labs desempenha um papel fundamental no seu desenvolvimento e manutenção contínuos. 4. Como este rebranding afeta o token Cosmos (ATOM)? Embora o rebranding seja uma mudança organizacional estratégica, significa um esforço de desenvolvimento mais forte e focado para o ecossistema Cosmos, o que pode impactar positivamente a saúde a longo prazo e a adoção do token ATOM e da rede como um todo. 5. Qual é a importância do Cosmos EVM? O Cosmos EVM integra a compatibilidade com Ethereum Virtual Machine no ecossistema Cosmos, permitindo que os desenvolvedores implantem aplicações e contratos inteligentes baseados em Ethereum dentro do Cosmos, expandindo assim sua utilidade e base de utilizadores. Compartilhe esta notícia emocionante! Se você achou este artigo perspicaz, considere compartilhá-lo com sua rede nas redes sociais. Ajude-nos a espalhar a palavra sobre os desenvolvimentos emocionantes dentro do ecossistema Cosmos e o papel fundamental que a Cosmos Labs desempenhará em seu futuro! Para saber mais sobre as últimas tendências do ecossistema Cosmos, explore nosso artigo sobre os principais desenvolvimentos que moldam a adoção institucional do Cosmos. Este post Cosmos Labs: Uma Nova Era Crucial para o Ecossistema Interchain apareceu primeiro no BitcoinWorld e foi escrito pela Equipe Editorial
COSMOS
ATOM$3.473+7.25%
ChangeX
CHANGE$0.00165244+7.71%
Previsão de Preço do Kaspa (KAS) Para Hoje, 5 de setembro

O preço do Kaspa está a negociar em torno de $0.08171, mantendo-se logo acima de uma zona de suporte chave após ter descido nas últimas semanas. O token tem lutado para encontrar um momentum forte, e os dados mostram que os traders estão a ser cautelosos enquanto os vendedores continuam a pressionar. O Que Acertámos Ontem Na previsão de ontem, destacámos que o volume
Kaspa
KAS$0.0604+1.56%
TokenFi
TOKEN$0.00922+2.55%
Lagarde do BCE alerta sobre riscos de liquidez de Stablecoin: Não 'espere por uma crise'

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, está a alertar que as stablecoins representam sérios riscos de liquidez, a menos que os legisladores fechem as lacunas que permitem aos emissores estrangeiros contornar as regras da UE.
Salamanca
DON$0.000722+11.24%
Lorenzo Protocol
BANK$0.14747+1.50%
