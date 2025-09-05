Amanda Anisimova avança para a final do US Open, procura estender o sucesso americano em torneios majors
NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 04 DE SETEMBRO: Amanda Anisimova dos Estados Unidos comemora um ponto contra Naomi Osaka do Japão durante a partida Semifinal de Simples Feminino no Décimo Segundo Dia do US Open 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 4 de setembro de 2025 no bairro de Flushing, no distrito de Queens, na cidade de Nova Iorque. (Foto de Elsa/Getty Images) Getty Images Dois meses após ser humilhada por 6-0, 6-0 na final de Wimbledon, Amanda Anisimova está de volta a uma segunda final consecutiva de Grand Slam. A americana de 23 anos, cabeça de chave número 8, continuou sua campanha de sonho no US Open com uma vitória de 6-7, 7-6, 6-3 no Estádio Arthur Ashe sobre a tetracampeã de torneios importantes e número 23, Naomi Osaka. O épico confronto de tênis concussivo durou 2 horas e 56 minutos e terminou às 00:54 de sexta-feira. O estádio, antes lotado, havia diminuído para menos da metade no final. Anisimova, que nasceu em Freehold, Nova Jersey, enfrentará a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, na final de sábado (16:00, ESPN) depois que Sabalenka eliminou a número 4 Jessica Pegula em três sets em uma revanche da final de 2024. A final de sábado será uma revanche da semifinal de Wimbledon vencida por Anisimova em três sets. Anisimova tem uma vantagem de 6-3 sobre Sabalenka. Anisimova pode se tornar a terceira mulher americana diferente a vencer um título importante este ano, depois que Madison Keys venceu o Aberto da Austrália e Coco Gauff o Aberto da França. "Quando ela joga assim, é imbatível", disse a campeã de 18 Grand Slams, Chrissie Evert, na transmissão da ESPN. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 04 DE SETEMBRO: Naomi Osaka do Japão reage contra Amanda Anisimova dos Estados Unidos durante a partida Semifinal de Simples Feminino no Décimo Segundo Dia do US Open 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 4 de setembro,...
