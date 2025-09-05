2025-10-13 Monday

FOMO Termina em Dor: Baleias WLFI Sofrem Milhões em Perdas com o Colapso do Preço

FOMO Termina em Dor: Baleias WLFI Sofrem Milhões em Perdas com o Colapso do Preço

O post FOMO Termina em Dor: Baleias WLFI Sofrem Milhões em Perdas com o Colapso de Preço apareceu no BitcoinEthereumNews.com. FOMO Termina em Dor: Baleias WLFI Sofrem Milhões em Perdas com o Colapso de Preço | Bitcoinist.com
WLFI
WLFI$0.1386+7.60%
FOMO.FUND
FOMO$0.00001163-3.64%
BRC20.COM
COM$0.012529+23.98%
BitcoinEthereumNews2025/09/05 13:45
Amanda Anisimova avança para a final do US Open, procura estender o sucesso americano em torneios majors

Amanda Anisimova avança para a final do US Open, procura estender o sucesso americano em torneios majors

O post Amanda Anisimova Avança para a Final do US Open, Busca Estender o Sucesso Americano em Torneios Importantes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 04 DE SETEMBRO: Amanda Anisimova dos Estados Unidos comemora um ponto contra Naomi Osaka do Japão durante a partida Semifinal de Simples Feminino no Décimo Segundo Dia do US Open 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 4 de setembro de 2025 no bairro de Flushing, no distrito de Queens, na cidade de Nova Iorque. (Foto de Elsa/Getty Images) Getty Images Dois meses após ser humilhada por 6-0, 6-0 na final de Wimbledon, Amanda Anisimova está de volta a uma segunda final consecutiva de Grand Slam. A americana de 23 anos, cabeça de chave número 8, continuou sua campanha de sonho no US Open com uma vitória de 6-7, 7-6, 6-3 no Estádio Arthur Ashe sobre a tetracampeã de torneios importantes e número 23, Naomi Osaka. O épico confronto de tênis concussivo durou 2 horas e 56 minutos e terminou às 00:54 de sexta-feira. O estádio, antes lotado, havia diminuído para menos da metade no final. Anisimova, que nasceu em Freehold, Nova Jersey, enfrentará a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, na final de sábado (16:00, ESPN) depois que Sabalenka eliminou a número 4 Jessica Pegula em três sets em uma revanche da final de 2024. A final de sábado será uma revanche da semifinal de Wimbledon vencida por Anisimova em três sets. Anisimova tem uma vantagem de 6-3 sobre Sabalenka. Anisimova pode se tornar a terceira mulher americana diferente a vencer um título importante este ano, depois que Madison Keys venceu o Aberto da Austrália e Coco Gauff o Aberto da França. "Quando ela joga assim, é imbatível", disse a campeã de 18 Grand Slams, Chrissie Evert, na transmissão da ESPN. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 04 DE SETEMBRO: Naomi Osaka do Japão reage contra Amanda Anisimova dos Estados Unidos durante a partida Semifinal de Simples Feminino no Décimo Segundo Dia do US Open 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 4 de setembro,...
MemeCore
M$2.05382-10.82%
Manchester City Fan
CITY$0.7938+0.05%
LooksRare
LOOKS$0.009909+3.17%
BitcoinEthereumNews2025/09/05 13:41
Aleo e Request Finance lançam um divisor de águas para pagamentos seguros

Aleo e Request Finance lançam um divisor de águas para pagamentos seguros

A publicação Aleo e Request Finance lançam um divisor de águas para pagamentos seguros apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Serviço de folha de pagamento de Criptomoeda privada: Aleo e Request Finance lançam um divisor de águas para pagamentos seguros
Aleo
ALEO$0.2807+0.21%
SQUID MEME
GAME$36.7072-5.46%
BRC20.COM
COM$0.012529+23.98%
BitcoinEthereumNews2025/09/05 13:40
3 Meme Coins Que Vão Esmagar os Lucros da Dogecoin (DOGE) Nos Próximos 3 Meses

3 Meme Coins Que Vão Esmagar os Lucros da Dogecoin (DOGE) Nos Próximos 3 Meses

O post 3 Meme Coins Que Vão Esmagar os Lucros do Dogecoin (DOGE) Nos Próximos 3 Meses apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O post 3 Meme Coins Que Vão Esmagar os Lucros do Dogecoin (DOGE) Nos Próximos 3 Meses apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News Dogecoin (DOGE) pode ter sido pioneiro na era das meme coins, mas novos concorrentes já estão se preparando para esmagar seu ROI nos próximos três meses. Little Pepe, Dogwifhat e Pudgy Penguins trazem vantagens únicas que os posicionam para potencialmente esmagar o ROI do DOGE neste ciclo. Aqui está o motivo pelo qual estas três meme coins estão roubando os holofotes e por que os investidores estão prestando atenção. Little Pepe (LILPEPE): Pronto para Ultrapassar o DOGE Little Pepe (LILPEPE) está reescrevendo o manual das meme coins. Enquanto o Dogecoin continua sendo um ícone cultural, o $LILPEPE está construindo algo maior: a primeira blockchain Layer-2 projetada inteiramente para meme coins. Isso significa transações ultrarrápidas e ultrarbaratas em um ambiente onde bots sniper não podem roubar os holofotes. Pela primeira vez, investidores comuns têm a chance justa que sempre desejaram. O coração deste ecossistema é o token $LILPEPE, alimentando tudo, desde transferências até seu launchpad integrado para novos projetos. Já arrecadou mais de $23,6 milhões em pré-venda e está se aproximando de sua meta de $25,4 milhões, a demanda é inegável. As listagens em corretoras já estão garantidas, e rumores de uma estreia na maior plataforma do mundo adicionam combustível ao fogo. A segurança também não é uma reflexão tardia. Com uma pontuação de auditoria CertiK de 95,49%, o Little Pepe provou que seus contratos são sólidos, rivalizando com os tokens mais seguros em DeFi. Esta confiança, combinada com zero taxas de transação, faz o $LILPEPE se destacar. A tokenomics ecoa a força da comunidade: liquidez profunda, recompensas de staking e uma tesouraria projetada para sustentabilidade a longo prazo. E com marketing baseado em memes já em andamento, o Little Pepe está se preparando para dominar tanto os feeds quanto os gráficos. Dogwifhat (WIF): Preparado para um Rebote Explosivo Dogwifhat (WIF) está navegando em um momento crucial enquanto paira em torno do nível de suporte de $0,774 em meio a uma volatilidade pronunciada. Esta zona...
Threshold
T$0.01329+9.65%
Echo
ECHO$0.02625+3.91%
GET
GET$0.00275--%
BitcoinEthereumNews2025/09/05 13:18
Por que moedas meme menores como Pepeto podem proporcionar ganhos maiores

Por que moedas meme menores como Pepeto podem proporcionar ganhos maiores

O post Por Que Meme Coins Menores Como Pepeto Podem Entregar Ganhos Maiores apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Qual meme coin tem a melhor chance de liderar a alta de 2025, Shiba Inu ou Pepeto? Meme coins estão novamente em foco enquanto o mercado esquenta. No último ciclo de alta, Shiba Inu (SHIB) transformou compradores iniciais em milionários e mostrou o poder dos tokens impulsionados por memes. Agora os traders estão perguntando de onde virá a próxima grande oportunidade. Uma nova pré-venda chamada Pepeto (PEPETO) está ganhando momentum, unindo cultura de memes e utilidade real. A questão é simples: como Pepeto se compara a Shiba Inu, e qual é a melhor cripto para comprar agora? Previsão de Preço do Shiba Inu Shiba Inu ainda é um dos principais nomes em meme coins. Tem uma grande comunidade e está firmemente entre os principais tokens de meme. Analistas preveem que SHIB poderia subir para entre $0,00003 e $0,00005 durante esta alta. Isso traria alguns ganhos, mas não a mesma explosão de 100x que teve em 2021. A razão é seu tamanho. Shiba Inu já é avaliado em bilhões. Quanto maior um token cresce, mais difícil é entregar retornos extremos. Por causa disso, muitos investidores estão se voltando para meme coins menores e mais novas como Pepeto que ainda têm espaço para grande valorização. Força da Pré-venda do Pepeto e Crescimento Inicial Pepeto é uma nova meme coin que combina hype com produtos reais. Ainda está em pré-venda, com preço de apenas $0,000000150. Isso permite que compradores iniciais garantam bilhões de tokens com uma pequena entrada. Até agora, a pré-venda arrecadou mais de $6,4 milhões e atraiu mais de 100.000 membros na comunidade através do Telegram, Instagram e X. O que faz Pepeto se destacar é seu foco em oferecer ferramentas. PepetoSwap oferece negociação sem taxa, enquanto PepetoBridge permite transferências cross-chain seguras. Esses recursos dão aos traders razões para usar Pepeto além do hype e especulação...
RealLink
REAL$0.07139+1.85%
SHIBAINU
SHIB$0.0000106+2.81%
Hyperliquid
HYPE$39.55+4.18%
BitcoinEthereumNews2025/09/05 13:05
Polymarket recebe 600 mil dólares em apostas na abertura de quinta-feira à noite

Polymarket recebe 600 mil dólares em apostas na abertura de quinta-feira à noite

O post Polymarket Recebe $600K em Apostas na Abertura de Quinta-feira à Noite apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A temporada da National Football League (NFL) começa na quinta-feira à noite e os apostadores estão correndo para o mercado de previsão baseado em criptomoedas Polymarket para fazer suas apostas de início de temporada. Já foram apostados mais de $600.000 na abertura entre os Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, uma soma que eclipsa as aproximadamente £150.000 ($201.000) recebidas pela maior bolsa de apostas da Europa, a Betfair. Ainda é pouco mais que um erro de arredondamento nos $100 milhões ou mais em apostas geralmente vistos em jogos individuais de futebol através dos canais tradicionais. Da Política ao Futebol Americano O fundador da Polymarket, Shayne Coplan, disse na quarta-feira que a empresa havia recebido luz verde da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (CFTC), concedendo-lhe a capacidade de operar em todos os 50 estados, incluindo aqueles como o Texas onde as apostas esportivas tradicionais são proibidas. O avanço regulatório seguiu uma campanha de marketing nas redes sociais amplamente vista que provocou: "Negociação legal de futebol está chegando a TODOS os 50 estados neste outono." O momento não poderia ser mais crítico. De acordo com a Dune Analytics, os volumes da Polymarket caíram em 2025, passando de um recorde de $2 bilhões em novembro durante o frenesi eleitoral dos EUA para apenas $664 milhões em agosto. Volumes da Polymarket (Dune) Embora esperada, a queda ilustra a dependência da Polymarket dos ciclos políticos. Durante a eleição, a plataforma tornou-se um barômetro de mídia, com mercados frequentemente citados junto com pesquisas tradicionais para acompanhar o desempenho dos candidatos. Depois que os votos foram contados, os volumes esfriaram e a atenção mudou para mercados de novidades, às vezes de forma controversa, como apostas sobre se o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy usaria um terno antes de julho. Um Mercado de $107 Bilhões Acena A mudança para os esportes ocorre enquanto as apostas esportivas continuam sendo uma indústria poderosa, avaliada em aproximadamente $107 bilhões em 2024. Os primeiros indicadores sugerem que a Polymarket poderia capturar uma participação significativa: somente este ano, os usuários apostaram mais de $55 milhões nos mercados da World Series da MLB, sugerindo que os volumes de apostas da NFL...
Threshold
T$0.01329+9.65%
Union
U$0.007378+1.11%
Moonveil
MORE$0.02611+2.31%
BitcoinEthereumNews2025/09/05 12:48
Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos gastou $53.000 após o desaparecimento das mensagens de texto de Gary Gensler: Relatório

Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos gastou $53.000 após o desaparecimento das mensagens de texto de Gary Gensler: Relatório

A publicação "SEC Gastou $53.000 Após Desaparecimento das Mensagens de Gary Gensler: Relatório" apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News Quase um ano de mensagens de texto do ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, foram permanentemente excluídas devido a uma série de falhas tecnológicas e de gestão dentro da agência, de acordo com um novo relatório do Gabinete do Inspetor Geral da SEC (OIG). O Que Aconteceu O relatório de fiscalização revela que entre 18 de outubro de 2022 e 6 de setembro de 2023, o telefone emitido pelo governo a Gensler parou de sincronizar com o sistema de gestão de dispositivos da SEC. O Gabinete de Tecnologia da Informação (OIT) da SEC classificou erroneamente o telefone como inativo, desencadeando uma limpeza automática. Na tentativa de restaurar o dispositivo, a equipe realizou uma redefinição de fábrica, que apagou todas as mensagens de texto e registros operacionais. O OIG chamou isso de uma série de erros "evitáveis" agravados pela falta de backups externos. Por Que Isso Importa Os textos excluídos poderiam ter incluído registros federais. Registros de altos funcionários como Gensler devem ser permanentemente retidos sob regras governamentais para garantir transparência e responsabilidade. A perda também pode afetar as respostas aos pedidos da Lei de Liberdade de Informação (FOIA). O relatório observou ainda que a SEC teve que gastar cerca de $53.000 em uma revisão pós-ação de um contratado, que por si só foi considerada não confiável. Resposta da SEC Desde o incidente, a SEC: Desativou mensagens de texto em toda a agência, com exceções limitadas. Relatou a perda das mensagens de Gensler à Administração Nacional de Arquivos e Registros (NARA). Prometeu melhorar seus processos de gestão de dispositivos e backup. A gestão concordou com todas as cinco recomendações do OIG, incluindo supervisão mais rigorosa das alterações do sistema, backups regulares de dispositivos para altos funcionários e salvaguardas antes de qualquer redefinição de fábrica ser realizada. Implicações Mais Amplas O relatório mostrou que Gensler frequentemente usava mensagens de texto para agendamentos de rotina, mas os investigadores também encontraram exemplos de comunicações relacionadas à missão com funcionários e outros oficiais federais. Isso deixa incerteza sobre o escopo completo do que foi perdido. O OIG concluiu que "deficiências evitáveis e oportunidades perdidas" pelo escritório de tecnologia da SEC levaram a uma falha na preservação de registros que são legalmente obrigatórios de serem mantidos.
Union
U$0.007378+1.11%
TOP Network
TOP$0.000096--%
FREEdom Coin
FREEDOM$0.00000003341-1.73%
Coinstats2025/09/05 12:07
Comércio de NFT aumenta em 2025 à medida que a procura de colecionadores e a adoção da blockchain impulsionam o volume

Comércio de NFT aumenta em 2025 à medida que a procura de colecionadores e a adoção da blockchain impulsionam o volume

TLDR Os volumes de negociação de NFT aumentaram 9% em agosto, enquanto as vendas totais caíram ligeiramente, segundo dados da DappRadar. Os gastos dos colecionadores aumentaram, com menos NFTs a mudar de mãos, mas vendidos a valores médios mais elevados. A rede Base tornou-se a terceira maior em volume de NFT devido a taxas baixas e atividade de airdrop. O Ethereum manteve uma participação de mercado de 61% à medida que novos recursos permitiram [...] O post Negociação de NFT Aumenta em 2025 com Demanda de Colecionadores e Adoção de Blockchain a Impulsionar o Volume apareceu primeiro no CoinCentral.
Oasis
ROSE$0.02061+4.46%
NFT
NFT$0.0000004194+0.07%
Coincentral2025/09/05 12:06
Fórum CATCH 2025 Zug: Explorando Blockchain e IA nos Negócios

Fórum CATCH 2025 Zug: Explorando Blockchain e IA nos Negócios

Detalhe: https://coincu.com/blockchain-event/catch-forum-2025-zug/
CATCH
CATCH$0.0097-7.61%
BRC20.COM
COM$0.012529+23.98%
Sleepless AI
AI$0.0843+5.63%
Coinstats2025/09/05 11:50
Bunni cita erro de arredondamento de contrato inteligente para exploração de empréstimo instantâneo de 8,4 milhões de dólares

Bunni cita erro de arredondamento de contrato inteligente para exploração de empréstimo instantâneo de 8,4 milhões de dólares

Os 8,4 milhões de dólares foram canalizados através do Tornado Cash, enquanto a Bunni oferece 10% dos fundos roubados se o atacante devolver o restante.
Smart Blockchain
SMART$0.003659-2.03%
Coinstats2025/09/05 11:41
