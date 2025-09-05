Opções de Bitcoin e Ethereum no valor de 4,6 mil milhões de dólares expiram hoje: Impacto no mercado

O post $4,6 Mil Milhões em Opções de Bitcoin e Ethereum Expiram Hoje: Impacto no Mercado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado cripto está a preparar-se para uma volatilidade de preços elevada à medida que mais de $4,6 mil milhões em opções de Bitcoin e Ethereum expiram hoje. Este evento crucial poderá ditar a ação de preço de curto prazo para ambos os ativos líderes. Analistas alertam que a expiração de setembro tem um peso adicional, historicamente associado a um desempenho mais fraco e baixa liquidez em ativos digitais. Expiração de Opções de Bitcoin e Ethereum Aproxima-se Com $14,6 Mil Milhões em Jogo Patrocinado O Bitcoin (BTC) domina esta ronda de opções a expirar, com um valor nominal de $3,38 mil milhões. De acordo com a Deribit, o interesse aberto total é de 30.447 contratos. O ponto de dor máxima, onde o maior número de opções expira sem valor, é $112.000. Entretanto, a relação put-call é de 1,41, sugerindo uma vantagem para posições baixistas e um mercado inclinado para a cautela. Opções de Bitcoin a Expirar. Fonte: Deribit O Ethereum enfrenta uma expiração igualmente crucial com $1,29 mil milhões em valor nominal. O interesse aberto é de 299.744 contratos, com o nível de dor máxima a $4.400. A relação put-call de 0,77 indica uma procura mais forte por calls (compras), embora os analistas observem uma acumulação significativa acima do preço de exercício de $4.500. A Deribit destacou esta inclinação. "...os fluxos estão mais equilibrados, mas as calls acumulam-se acima de $4,5K, deixando opcionalidade de alta", observou a Deribit. Patrocinado Opções de Ethereum a Expirar. Fonte: Deribit Analistas da Greeks.live destacaram a volatilidade implícita (VI) do Ethereum, indicando que a VI de curto prazo aumentou para cerca de 70%. Isto sugere expectativas elevadas para oscilações de preço depois do preço do Ethereum ter corrigido mais de 10% desde o seu pico recente. "A fraqueza nas ações dos EUA e no índice WLFI intensificou o ceticismo do mercado", escreveram os analistas da Greeks.live. Da mesma forma, a VI em todas as maturidades do Bitcoin recuperou para cerca de 40% após uma correção de um mês. Notavelmente, esta queda viu o preço do Bitcoin cair mais de 10% do seu recorde histórico. No entanto, os analistas veem uma postura defensiva entre os traders. Evidência disso é a aceleração da negociação em bloco de puts, que representam quase 30% do volume de opções de hoje. Patrocinado...