Teste crucial de folhas de pagamento não agrícolas alimenta recuo do dólar

A publicação Teste Crucial de Folhas de Pagamento Não Agrícolas Impulsiona Recuo do Dólar apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Aumento do FX Asiático: Teste Crucial de Folhas de Pagamento Não Agrícolas Impulsiona Recuo do Dólar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 14:40
Lançamento do token Linea e airdrop a ocorrer em 10 de setembro

O post Lançamento do token Linea e airdrop acontecerão em 10 de setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A layer 2 do Ethereum, Linea, anunciou o lançamento do seu aguardado token com um modelo que prioriza a comunidade e rejeita alocações de capital de risco. Resumo O lançamento do token Linea acontecerá em 10 de setembro, com 85% alocados para o crescimento do ecossistema e sem participação de VC ou da equipe. 9% do fornecimento vai para os primeiros usuários através de airdrops totalmente desbloqueados; 75% entra num fundo de ecossistema de 10 anos. ETH continua sendo o único token de gas, enquanto tanto ETH quanto LINEA serão queimados sob o modelo de queima dupla. A Linea está se preparando para lançar seu token nativo em 10 de setembro, no que chama de emissão mais significativa desde o próprio lançamento do Ethereum (ETH). O lançamento ecoa a alocação gênese do Ethereum, com 85% dos 72 mil milhões de tokens LINEA destinados ao crescimento do ecossistema e sem alocação para a equipe fundadora ou sociedades de capital de risco. Modelo de token e airdrop da Linea A distribuição da Linea centra-se na propriedade comunitária. Cerca de 9% do fornecimento, ou 6,48 mil milhões de tokens, irão para mais de 780.000 usuários elegíveis via airdrop, totalmente desbloqueados no lançamento. Outro 1% será alocado para construtores estratégicos, como aplicativos descentralizados e parceiros de infraestrutura. Os 75% restantes são colocados num fundo de ecossistema gerido pelo Consórcio Linea, que inclui ConsenSys, Eigen Labs, ENS Labs, SharpLink e Status. Este fundo será implementado ao longo de 10 anos para apoiar liquidez, construtores e bens públicos. Há cinco semanas, o Ethereum celebrou 10 anos de zero tempo de inatividade. Na próxima semana, LINEA torna-se o token mais significativo a entrar no ecossistema desde o próprio ETH. O verificador de elegibilidade já está disponível antes do TGE de 10 de setembro. Verifique o seu em https://t.co/GDV3kRe0Kf pic.twitter.com/emB8WlqCNF — Linea.eth (@LineaBuild) 3 de setembro de 2025 O verificador de elegibilidade para o airdrop abriu no início de setembro e permanecerá ativo até 9 de dezembro. A Linea diz que a elegibilidade é baseada no uso autêntico, medido através dos Pontos de Experiência Linea e das campanhas LXP-L, com...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 14:34
SOL, PEPE e MAGACOIN FINANCE dominam as escolhas dos analistas com 75x de burburinho

O post SOL, PEPE e MAGACOIN FINANCE Dominam as Escolhas dos Analistas com Buzz de 75x apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto A atualização Alpenglow da Solana, a configuração de ruptura do Pepe e o buzz da pré-venda de 75x do MAGACOIN FINANCE estão dominando as escolhas dos analistas para oportunidades de altcoins em 2025. O mercado de altcoins está aquecendo novamente, e os traders estão observando atentamente onde a próxima grande onda de ganhos poderá surgir. Solana (SOL) está se preparando para uma atualização histórica da rede, Pepe (PEPE) está no limite de uma potencial ruptura, e MAGACOIN FINANCE está gerando um sólido buzz de pré-venda com rumores de retornos de 75x. Coletivamente, estas três moedas estão liderando as escolhas dos analistas enquanto os investidores procuram as melhores oportunidades em 2025. Solana (SOL): Votação do Alpenglow Aumenta a Confiança A Solana realizou recentemente um grande teste com sua comunidade. A proposta Alpenglow foi uma atualização de governança que quase 98% dos stakers votaram a favor, que tem o potencial de transformar como as transações são processadas na rede. O novo sistema substituirá o antigo sistema Proof-of-History e TowerBFT por Votor e Rotor, que são construídos para reduzir a latência de transação de 12 segundos para apenas 150 milissegundos. Esse tipo de velocidade colocaria a Solana mais próxima do desempenho de nível de internet real, tornando-a uma das blockchains mais rápidas disponíveis. Ao mesmo tempo, o dinheiro institucional está fluindo. Mais de $1,7 bilhões em SOL são mantidos por tesourarias corporativas como prova de que não são apenas traders de varejo apostando no projeto. De acordo com Shawn Young, a atualização técnica estabelecerá um cenário onde restrições de oferta devido ao staking podem empurrar o preço da Solana para $215 em setembro e possivelmente $250 até o final do ano. Por enquanto, a Solana está mantendo-se estável acima de $200, e os próximos meses determinarão se a atualização pode ajudar a guiá-la para uma nova fase de crescimento. Pepe (PEPE): Estreitando Antes do Grande Salto Enquanto os traders antecipam o próximo grande movimento do Pepe, a criptomoeda permanece na vanguarda de...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 14:32
Um Movimento Ousado e Monumental Para a Mineração

A publicação Um Movimento Ousado Monumental na Mineração apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Investimento em Tether Gold: Um Movimento Ousado Monumental na Mineração
BitcoinEthereumNews2025/09/05 14:28
Opções de Bitcoin e Ethereum no valor de 4,6 mil milhões de dólares expiram hoje: Impacto no mercado

O post $4,6 Mil Milhões em Opções de Bitcoin e Ethereum Expiram Hoje: Impacto no Mercado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado cripto está a preparar-se para uma volatilidade de preços elevada à medida que mais de $4,6 mil milhões em opções de Bitcoin e Ethereum expiram hoje. Este evento crucial poderá ditar a ação de preço de curto prazo para ambos os ativos líderes. Analistas alertam que a expiração de setembro tem um peso adicional, historicamente associado a um desempenho mais fraco e baixa liquidez em ativos digitais. Expiração de Opções de Bitcoin e Ethereum Aproxima-se Com $14,6 Mil Milhões em Jogo Patrocinado O Bitcoin (BTC) domina esta ronda de opções a expirar, com um valor nominal de $3,38 mil milhões. De acordo com a Deribit, o interesse aberto total é de 30.447 contratos. O ponto de dor máxima, onde o maior número de opções expira sem valor, é $112.000. Entretanto, a relação put-call é de 1,41, sugerindo uma vantagem para posições baixistas e um mercado inclinado para a cautela. Opções de Bitcoin a Expirar. Fonte: Deribit O Ethereum enfrenta uma expiração igualmente crucial com $1,29 mil milhões em valor nominal. O interesse aberto é de 299.744 contratos, com o nível de dor máxima a $4.400. A relação put-call de 0,77 indica uma procura mais forte por calls (compras), embora os analistas observem uma acumulação significativa acima do preço de exercício de $4.500. A Deribit destacou esta inclinação. "...os fluxos estão mais equilibrados, mas as calls acumulam-se acima de $4,5K, deixando opcionalidade de alta", observou a Deribit. Patrocinado Opções de Ethereum a Expirar. Fonte: Deribit Analistas da Greeks.live destacaram a volatilidade implícita (VI) do Ethereum, indicando que a VI de curto prazo aumentou para cerca de 70%. Isto sugere expectativas elevadas para oscilações de preço depois do preço do Ethereum ter corrigido mais de 10% desde o seu pico recente. "A fraqueza nas ações dos EUA e no índice WLFI intensificou o ceticismo do mercado", escreveram os analistas da Greeks.live. Da mesma forma, a VI em todas as maturidades do Bitcoin recuperou para cerca de 40% após uma correção de um mês. Notavelmente, esta queda viu o preço do Bitcoin cair mais de 10% do seu recorde histórico. No entanto, os analistas veem uma postura defensiva entre os traders. Evidência disso é a aceleração da negociação em bloco de puts, que representam quase 30% do volume de opções de hoje. Patrocinado...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 14:16
Explorando Blockchain e Inteligência Artificial nos Negócios

O post Explorando Blockchain e IA nos Negócios apareceu em BitcoinEthereumNews.com. CATCH Forum Zürich CATCH Forum 2025 Zug Local: SHED Zug, Dammstrasse 16, SuíçaData: Seg, 22 de setembro – Seg, 22 de setembro, 2025Hora: 19:00 – 23:00 (UTC+02:00) Horário de Verão da Europa CentralTipo de Evento: Conferência de BlockchainSite Oficial: https://luma.com/CATCHForumZG Visão Geral do Evento Realizado no SHED Zug e co-organizado pela The Hashgraph Association em parceria com a Trust Square, o CATCH Forum (Corporate Adoption of Tech) é uma noite de alto impacto dedicada a explorar como a Blockchain e a IA estão a transformar o panorama empresarial. Este encontro exclusivo reúne executivos seniores, inovadores e decisores para trocar insights, estratégias e aplicações reais de blockchain e outras tecnologias emergentes em diversos setores empresariais. Os participantes podem esperar palestras estimulantes, painéis de discussão com especialistas e oportunidades de networking selecionadas com profissionais que impulsionam a inovação digital nas suas organizações. O CATCH Forum é feito para líderes corporativos, estrategistas de tecnologia e defensores da blockchain que procuram entender como estas tecnologias desbloqueiam novos níveis de eficiência, transparência e confiança. Ao combinar perspetivas voltadas para o futuro com estudos de caso práticos, o evento destaca como a blockchain e a IA estão a redefinir a forma como as empresas operam. Por que Participar? Obtenha insights de executivos seniores e decisores que impulsionam a inovação digital. Participe em painéis de discussão com especialistas e palestras estimulantes. Explore aplicações reais de tecnologias blockchain e IA. Estabeleça contactos com líderes da indústria e estrategistas de tecnologia. Principais Destaques Oradores: Kamal Youssefi, Ralf Glabischnig, Christophe Makni, Ravi De Silva, Lina Hares, Rahul Chillar, uma mistura de líderes da indústria da The Hashgraph Association, Google DeepMind, Siemens e outros. Sessões: Keynotes, painéis de discussão e sessões de networking. Tópicos Abordados: Blockchain e IA na adoção corporativa, automação de conformidade, IA na engenharia de software corporativo e estratégias para adoção de tecnologia em larga escala. Características Especiais: Oportunidades de networking selecionadas e bebidas de encerramento para construção de relacionamentos. Perguntas Frequentes O que é o CATCH Forum 2025 Zug?O CATCH Forum é um evento focado na adoção corporativa de tecnologia, especificamente blockchain e IA. Quando e onde...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 14:07
Ações da American Bitcoin (ABTC) ligada a Trump caem abaixo do preço de IPO após queda de 15%

O post Ações da American Bitcoin (ABTC) Ligada a Trump Caem Abaixo do Preço de IPO Após Queda de 15% apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As ações do minerador de Bitcoin American Bitcoin (ABTC) caíram abaixo do seu preço inicial de IPO após uma queda de 15% na quinta-feira, um dia após a sua estreia na Nasdaq. A ABTC estava a ser negociada a $6,83 por ação, abaixo do preço de IPO de $6,90. A empresa, que é 80% detida pela Hut 8 e 20% por Donald Trump Jr. e Eric Trump, começou a ser negociada na quarta-feira após completar a sua fusão com a Gryphon Digital Mining (GRYP). No mesmo dia, a empresa apresentou um pedido para uma captação de capital no mercado de até $2,1 mil milhões, com a qual planeia continuar a aumentar as suas participações em Bitcoin. As ações subiram para um máximo de $14,65 durante a manhã nos EUA antes de caírem acentuadamente durante a tarde. Outros mineradores, incluindo Marathon Digital (MARA) e Riot Platforms (RIOT), também estão a ser negociados em baixa no dia. Da mesma forma, o Bitcoin BTC$108.783,53 caiu 2% nas últimas 24 horas, movendo-se em linha com o mercado cripto mais amplo, enquanto os índices de ações dos EUA como o Nasdaq e S&P 500 estão a ser negociados em alta. A American Bitcoin, que detém cerca de 2.443 Bitcoin no valor de aproximadamente $269 milhões ao seu preço atual de $110.128, combina a mineração de Bitcoin com uma estratégia de tesouraria focada em manter o ativo. A mineração de Bitcoin tornou-se uma indústria brutalmente competitiva onde a sobrevivência depende de margens extremamente pequenas e adaptação constante. Os custos de energia consomem metade ou mais da receita de cada moeda minerada, enquanto a expansão implacável do poder computacional da rede aumenta a dificuldade e reduz ainda mais a rentabilidade. Fabricantes de hardware como a Bitmain continuam a inundar o mercado com novos equipamentos, adicionando pressão mesmo quando a procura diminui. Como resultado, os mineradores devem garantir energia ultra-barata, manter operações eficientes e cada vez mais diversificar para áreas como computação de IA ou centros de dados apenas para se manterem à frente. Ao acumular BTC no mercado aberto, as empresas podem beneficiar quando os preços sobem, criando uma financeira...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 14:06
Fireblocks Expande Rede de Pagamentos com Rails Fiat-para-Stablecoin da Transak

O post Fireblocks Expande Rede de Pagamentos com Rails Fiat-para-Stablecoin da Transak apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Fintech O panorama global de pagamentos está a mover-se rapidamente em direção a soluções baseadas em blockchain, e dois grandes players estão agora a unir forças para acelerar esta tendência. A Transak tornou-se parceira de lançamento da nova Rede de Pagamentos da Fireblocks, oferecendo a instituições em todo o mundo uma rota direta para transferências de dinheiro baseadas em stablecoin, de acordo com um comunicado de imprensa partilhado com a Coindoo. A parceria promete liquidação mais rápida, custos mais baixos e conformidade integrada, visando remover os obstáculos que historicamente retardaram a adoção de stablecoin entre grandes players financeiros. A Fireblocks, já uma pedra angular da infraestrutura de ativos digitais de nível empresarial, processou mais de 10 biliões de dólares em transações em 120 blockchains. Ao estender o seu alcance aos pagamentos com stablecoin, está a posicionar-se como um hub central para a próxima era das finanças digitais. A pesquisa da indústria sublinha por que este momento é importante. Um relatório recente da Coinbase Institutional projeta que o mercado de stablecoin poderá atingir 1,2 biliões de dólares até 2028, acima dos cerca de 270 mil milhões de dólares atuais. Entretanto, a própria pesquisa da Fireblocks descobriu que quase metade das instituições globais já estão a usar stablecoins para pagamentos, com outros 41% em fases de planeamento. Para fintechs e bancos, a direção é clara: as stablecoins estão a passar de projetos piloto para infraestrutura central. A Transak, que processou mais de 2 mil milhões de dólares em transações fiat-para-cripto, traz uma importante camada de acessibilidade à rede de pagamentos da Fireblocks. Os rails da empresa permitem que os desenvolvedores integrem conversões de fiat para stablecoin com métodos de pagamento localizados, como cartões, transferências bancárias e contas virtuais, enquanto garantem conformidade através de KYC, AML e verificação de sanções. O serviço já alimenta mais de 450 aplicações Web3 e é usado por mais de 10 milhões de pessoas. Para as instituições, esta colaboração remove um conjunto de dores de cabeça de longa data: integrações fragmentadas, complexidade de conformidade e alcance global limitado. Com acesso direto através da consola ou APIs da Fireblocks, as empresas podem agora aceder à infraestrutura da Transak sem problemas, abrangendo mais de 64 países e dezenas de...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 14:02
Tesouros de Bitcoin Ultrapassam 1 Milhão de BTC à medida que Empresas Aumentam Holdings

As empresas públicas agora detêm mais de 1 milhão de Bitcoin, marcando um grande marco na adoção corporativa do ativo digital como moeda de reserva.
Coinstats2025/09/05 12:55
Detalhes do Airdrop esperado foram anunciados – Aqui está a data de distribuição

O post Detalhes do Airdrop Esperado Foram Anunciados – Aqui Está a Data de Distribuição apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Yei Finance, um dos principais protocolos no ecossistema Sei, publicou a página oficial de registro para o Evento de Geração de Token (TGE). Usuários e provedores de liquidez podem se registrar para elegibilidade ao airdrop a partir das 16:00 de 4 de setembro de 2025. O símbolo para o novo token é CLO (Clovis). Clovis é um novo protocolo DeFi cross-chain desenvolvido pela Yei. A empresa anunciou que o cofre de pré-depósito do Clovis será reaberto na próxima semana. Na declaração feita pela Yei Finance, foi afirmado que o processo de TGE funcionará em três fases: Fase 1 (Registro): Continuará até às 16:00 de 30 de setembro de 2025. Registros tardios não serão aceitos para reivindicações de TGE. Fase 2 (Confirmação de Alocação): A equipe Yei finalizará a distribuição do airdrop. Fase 3 (Reivindicação de CLO): Os usuários poderão reivindicar tokens CLO e começar a usá-los no ecossistema Clovis. A equipe da Yei Finance argumentou que o Clovis evoluiu de ser apenas o maior dApp no Sei para um sistema operacional DeFi abrangente que integra liquidez cross-chain. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/details-of-the-expected-airdrop-have-been-announced-heres-the-distribution-date/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 12:45
