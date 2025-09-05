Exchange MEXC
/
Notícias sobre criptomoedas
/
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Bitcoin domina enquanto as altcoins ficam para trás
O post Bitcoin Domina enquanto Altcoins Ficam para Trás apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Discussões recentes na esfera das criptomoedas destacaram a posição dominante do Bitcoin sobre as altcoins. Pierre Rochard, um defensor vocal do Bitcoin, enfatizou que as características únicas do Bitcoin garantem sua dominância no mercado, representando desafios significativos para outras moedas digitais como Ethereum e XRP ultrapassarem-no. Continue Lendo: Bitcoin Domina enquanto Altcoins Ficam para Trás Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-dominates-as-altcoins-lag-behind
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 16:39
Compartilhar
Aumento do preço do Bitcoin desencadeia um impulso notável além dos $112.000
A publicação "Aumento do Preço do Bitcoin Desencadeia Momentum Notável Além dos $112.000" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aumento do Preço do Bitcoin Desencadeia Momentum Notável Além dos $112.000 Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Aumento do Preço do Bitcoin Desencadeia Momentum Notável Além dos $112.000 Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-momentum/
COM
$0.012529
+23.98%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 16:34
Compartilhar
Melhorando as Interações com IA: Elicitação MCP para uma Experiência de Utilizador Aprimorada
O post Melhorando Interações com IA: Elicitação MCP para Experiência do Usuário Aprimorada apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Caroline Bishop 05 de Set de 2025 00:23 Descubra como a elicitação MCP melhora as interações com ferramentas de IA coletando informações ausentes antecipadamente, melhorando a experiência do usuário através de processos intuitivos e fluidos, de acordo com as últimas informações do GitHub. O GitHub está a pioneirizar uma interação mais fluida entre ferramentas de IA e utilizadores através da implementação da elicitação do Protocolo de Contexto de Modelo (MCP). Esta abordagem visa refinar as experiências do usuário recolhendo informações essenciais antecipadamente, reduzindo assim o atrito e melhorando a funcionalidade de aplicações impulsionadas por IA, de acordo com o blog do GitHub. Compreendendo a Elicitação MCP Na sua essência, a elicitação MCP envolve a IA pausando para solicitar detalhes necessários aos utilizadores antes de prosseguir com uma tarefa, evitando assim a dependência de suposições padrão que podem não se alinhar com as preferências do utilizador. Esta funcionalidade é atualmente suportada pelo GitHub Copilot dentro do Visual Studio Code, embora a sua disponibilidade possa variar entre diferentes aplicações de IA. Desafios de Implementação Durante uma transmissão recente, Chris Reddington do GitHub destacou os desafios encontrados durante a implementação da elicitação num servidor MCP para um jogo baseado em turnos. Inicialmente, o servidor tinha ferramentas duplicadas para diferentes tipos de jogos, levando à confusão e seleção incorreta de ferramentas pelos agentes de IA. A solução envolveu a consolidação de ferramentas e garantia de convenções de nomenclatura distintas para definir claramente o propósito de cada ferramenta. Simplificando Interações do Usuário A abordagem refinada permite aos utilizadores iniciar um jogo com configurações personalizadas em vez de parâmetros padrão. Por exemplo, quando um utilizador solicita um jogo de jogo-da-velha, o sistema identifica detalhes ausentes como nível de dificuldade ou nome do jogador, solicitando ao utilizador esta informação para adaptar a configuração do jogo adequadamente. Insights Técnicos A implementação da elicitação dentro do servidor MCP envolve vários passos-chave: verificar parâmetros necessários, identificar argumentos opcionais ausentes, iniciar elicitação para recolher informações ausentes, apresentar prompts baseados em esquemas e completar o pedido original assim que todos os dados necessários...
STREAM
$0.05893
-0.10%
MORE
$0.02615
+2.46%
TAC
$0.005108
+4.54%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:42
Compartilhar
Aqui está a arma secreta que ajudou a Ripple a derrotar a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos
A publicação "Aqui está a Arma Secreta Que Ajudou a Ripple a Derrotar a SEC" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A batalha judicial da fintech Ripple com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos pode ter dependido de mais do que apenas argumentos legais – também ganhou força a partir de uma comunidade determinada de investidores de retalho. De acordo com o analista jurídico John Deaton, o chamado "Exército XRP" desempenhou um papel decisivo na formação do resultado. O grupo, composto por milhares de detentores de XRP, apresentou declarações juramentadas ao tribunal durante o caso de vários anos, detalhando como usavam o token na vida diária para pagamentos e transações, em vez de como um título especulativo. A juíza Analisa Torres citou estes documentos na sua decisão de 2023 de que o XRP em si não constitui um título quando negociado em mercados públicos. Para a Ripple, essa decisão marcou um ponto de viragem. Embora a empresa tenha sido considerada responsável por certas vendas institucionais, o julgamento não chegou a classificar todas as vendas de XRP como títulos, efetivamente dando à Ripple uma vitória parcial. Deaton, que apresentou um parecer amicus em nome dos investidores, argumenta que a dependência da juíza no testemunho da comunidade prova o impacto do Exército XRP. Os membros da comunidade recordam a organização em torno de uma causa comum, com muitos investidores apresentando evidências de que estavam a usar XRP sem qualquer dependência da Ripple como empresa. "Não se pode afirmar que as pessoas compraram com a expectativa de lucro ligado à Ripple se nem sabiam que a Ripple existia", observou um apoiante. O caso da SEC contra a Ripple estendeu-se por quase cinco anos antes que ambos os lados eventualmente desistissem dos seus recursos em 2025. Para o Exército XRP, o resultado foi mais do que apenas um desfecho legal—foi a validação da sua defesa do token ao longo de anos. "Sempre acreditámos que esta luta era maior que o XRP", disse um membro. "A indústria precisava desta vitória, e a comunidade ajudou a torná-la realidade." As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem financeiro, investimento,...
T
$0.01329
+9.65%
U
$0.007378
+1.11%
MORE
$0.02615
+2.46%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:35
Compartilhar
Primeiro fundo de Bitcoin de mil milhões de dólares da Ásia anunciado pela Sora Ventures
O post Primeiro Fundo de Bitcoin de $1 Bilhão da Ásia Anunciado pela Sora Ventures apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A Sora Ventures lança um fundo de Bitcoin de $1 bilhão com $200 milhões comprometidos. Concentra-se em melhorar as redes de tesouraria de Bitcoin regional e globalmente. Observadores do mercado acompanham os impactos na aquisição e preço do Bitcoin. A Sora Ventures anunciou o primeiro fundo de reserva de Bitcoin de $1 bilhão da Ásia durante a Taipei Blockchain Week, garantindo $200 milhões de parceiros asiáticos para adquirir Bitcoin nos próximos seis meses. Esta iniciativa pode impulsionar a proeminência do Bitcoin no mercado asiático, melhorando colaborações com empresas de reserva regionais e potencialmente influenciando dinâmicas mais amplas do mercado de criptomoedas. A Ousada Iniciativa de $1 Bilhão em Bitcoin da Sora A Sora Ventures revelou planos para estabelecer o primeiro fundo de reserva de Bitcoin de $1 bilhão na Ásia durante a Taipei Blockchain Week. Figuras-chave como Jason Fang e Elijah Tan lideram esta iniciativa, buscando apoiar empresas de tesouraria de Bitcoin na região. $200 milhões já foram comprometidos por investidores asiáticos, marcando um robusto apoio financeiro. O fundo visa melhorar a sinergia entre as empresas de reserva de Bitcoin existentes e potencialmente expandir esforços semelhantes fora da região. Ao formar parcerias para ampliar recursos, a Sora Ventures prepara o terreno para uma nova abordagem em investimentos em Bitcoin. O fundo planeia comprar $1 bilhão em Bitcoin nos próximos seis meses, oferecendo um modelo que contrasta com as típicas participações de tesouraria corporativa em BTC. As empresas de reserva existentes na Ásia beneficiarão desta estratégia de gestão de ativos agrupados em escala institucional. "Esta é a primeira vez que a Ásia vê um comprometimento desta magnitude para construir uma rede de empresas de tesouraria de Bitcoin, com comprometimento de capital para o primeiro fundo de tesouraria de $1 bilhão da Ásia." — Luke Liu, Parceiro, Sora Ventures As reações da indústria variam; alguns analistas enfatizam a potencial influência do fundo na liquidez e capitalização de mercado do Bitcoin. Embora não tenham surgido declarações diretas de figuras de alto perfil ou reguladores, a magnitude da oferta sugere possíveis mudanças nas dinâmicas de mercado. O entusiasmo permanece alto entre os participantes da conferência...
SIX
$0.01759
+1.55%
BTC
$113,863.64
+1.74%
CAP
$0.10452
+0.23%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:34
Compartilhar
Participações em Bitcoin por empresas públicas ultrapassam 1 milhão de BTC à medida que o ativo ganha força
O post Bitcoin Holdings By Public Firms Cross 1 Million BTC As Asset Gains Traction apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Holdings By Public Firms Cross 1 Million BTC As Asset Gains Traction | Bitcoinist.com Cadastre-se para receber nossa newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Ash é um editor e escritor freelancer experiente com ampla experiência na indústria de blockchain e criptomoedas. Ao longo de sua carreira, ele contribuiu para importantes publicações, desempenhando um papel fundamental na criação de conteúdo informativo e oportuno relacionado a finanças descentralizadas (DeFi), tendências de criptomoedas e inovação blockchain. Sua capacidade de simplificar tópicos complexos permitiu que tanto profissionais experientes quanto novatos na indústria se beneficiassem de seu trabalho. Além dessas funções específicas, a experiência de escrita de Ash abrange uma ampla variedade de conteúdos, incluindo atualizações de notícias, análises de longo formato e artigos de liderança de pensamento. Ele ajudou várias plataformas a manter altos padrões editoriais, garantindo que os artigos não apenas informem, mas também envolvam os leitores através de clareza e pesquisa aprofundada. Seu trabalho reflete uma profunda compreensão do ecossistema blockchain em rápida evolução, tornando-o um colaborador valioso em um campo onde manter-se atualizado é essencial. Além do seu trabalho de escrita, Ash desenvolveu um forte conjunto de habilidades na gestão de equipas de conteúdo. Ele liderou diversos grupos de escritores e pesquisadores, supervisionando o processo editorial desde a seleção de tópicos, aprovação, edição, até a publicação final. Sua liderança garantiu que a produção de conteúdo fosse oportuna, precisa e alinhada com os objetivos estratégicos das plataformas com as quais trabalhou. Isso não apenas fortaleceu sua experiência em estratégia de conteúdo, mas também aprimorou suas habilidades de gestão de projetos e coordenação de equipes. A capacidade de Ash de combinar conhecimento técnico com supervisão editorial é ainda mais reforçada por seu conhecimento de ferramentas de análise de blockchain como Etherscan, Dune Analytics e Santiment. Essas ferramentas forneceram...
BTC
$113,863.64
+1.74%
CROSS
$0.14056
+1.43%
FORM
$1.0412
+36.10%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:33
Compartilhar
Melhores Altcoins para Comprar Agora Após Saídas de ETF de BTC
O post Melhores Altcoins para Comprar Agora Após Saídas de ETF de BTC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto As saídas de ETF de BTC pressionam o Bitcoin. Analistas destacam XRP, SUI e MAGACOIN FINANCE como altcoins que merecem atenção em setembro. O Bitcoin começou setembro sob pressão após mais de 750 milhões de dólares em saídas de ETF em agosto. Analistas estão observando mais fraqueza, o que colocou em destaque altcoins como XRP, SUI e o MAGACOIN FINANCE orientado pela comunidade. Esses ativos estão ganhando força à medida que os investidores procuram oportunidades fora do cenário baixista do BTC. Bitcoin Enfrenta Pressão de Saída de ETF Os ETFs de Bitcoin viram saídas totalizando mais de 751 milhões de dólares em agosto, levando a preocupações sobre a ação do preço em setembro. Durante esse período, a maior criptomoeda perdeu aproximadamente 10%, lançando dúvidas sobre seu momentum de curto prazo. As saídas institucionais sugerem que o sentimento de curto prazo pode permanecer delicado, apesar do caso de longo prazo do Bitcoin permanecer inalterado. As saídas de ETF fizeram com que os traders reavaliassem sua estratégia de investimento. A consolidação e a falta de uma tendência forte no preço do Bitcoin levaram a uma estagnação no mercado, mas não afetaram significativamente o momentum de criptomoedas e tokens de pequena capitalização de mercado. Analistas estão especulando que a rotação do BTC para altcoins específicas poderia proporcionar melhores retornos durante a fase de correção do Bitcoin. 1. XRP Beneficia-se da Utilidade e Interesse do Mercado O XRP provou ser um dos ativos mais observados nesse espaço. Sua utilidade em facilitar transações transfronteiriças é outro fator impulsionando a adoção, com a Ripple aumentando colaborações em todo o espaço de serviços financeiros também. TWITTER Analistas Veem Utilidade no XRP Enquanto Golpistas Chineses Promovem Golpe de XRP. A utilidade que o XRP proporciona ajuda a atuar como uma característica estabilizadora para momentos em que tokens especulativos veem flutuações acentuadas. Ultimamente, o XRP tem visto volume consistente com interesse tanto de clientes de varejo quanto de grandes clientes. É um ativo que muitos traders veem como servindo para proteger portfólios expostos às quedas do BTC. Embora a ação do preço não tenha...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:32
Compartilhar
Um movimento estratégico no valor de 430 milhões de dólares
A publicação Uma Venda Estratégica no Valor de $430 Milhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aquisição Massiva de SOL pela DeFi Development: Uma Venda Estratégica no Valor de $430 Milhões Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Aquisição Massiva de SOL pela DeFi Development: Uma Venda Estratégica no Valor de $430 Milhões Fonte: https://bitcoinworld.co.in/defi-development-sol-acquisition-2/
SOL
$193.29
+5.98%
MOVE
$0.0857
+4.63%
DEFI
$0.001296
-6.89%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:25
Compartilhar
XRP e ETH nunca ultrapassarão o Bitcoin, diz Rochard
O post XRP e ETH Nunca Ultrapassarão o Bitcoin, Diz Rochard apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Tese de utilidade vs. tese monetária O XRP já ultrapassou o Bitcoin alguma vez? Pierre Rochard, um proeminente defensor do Bitcoin, previu que criptomoedas alternativas populares como Ethereum (ETH) e Solana (SOL) não vão ultrapassar o rei das criptomoedas. A previsão de Rochard baseia-se no conflito entre a tese de utilidade que sustenta várias altcoins e a tese monetária por trás do Bitcoin. Tese de utilidade vs. tese monetária Acredita-se que várias criptomoedas alternativas, incluindo ETH e XRP, derivam o seu valor especificamente da utilidade, que abrange os casos de uso específicos que as redes por trás dessas criptomoedas fornecem. Por exemplo, acredita-se que o valor do XRP aumenta se o token ganhar mais tração como meio de pagamentos transfronteiriços. No entanto, o preço do Bitcoin, como argumenta Rochard, não depende realmente do número de pessoas que o utilizam para transações. Em vez disso, o seu valor vem da descentralização, resistência à censura, fornecimento fixo, bem como vários efeitos de rede. Rochard argumenta que qualquer empresa proeminente será perfeitamente capaz de lançar a sua própria blockchain e capturar os casos de uso oferecidos pelas altcoins. Você Também Pode Gostar Conforme relatado pelo U.Today, o executivo da Swift, Tom Zschach, questionou recentemente se os bancos estariam dispostos a lidar com os custos adicionais associados ao uso do XRP como moeda ponte. O XRP já ultrapassou o Bitcoin alguma vez? Uma captura de ecrã falsa do CoinMarketCap de 2018 é frequentemente circulada nas redes sociais para mostrar que o XRP destronou o Bitcoin naquela época. No entanto, vale a pena notar que o valor de $238 milhões referia-se à capitalização de mercado totalmente diluída do token (significando que todos os 100 mil milhões de tokens foram contados). Claro, isso é extremamente enganoso, dado que a figura mencionada também levou em conta dezenas de milhares de milhões de tokens que não estavam em circulação. Fonte: https://u.today/xrp-and-eth-will-never-flippen-bitcoin-rochard-says
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:15
Compartilhar
Sora Ventures lança o primeiro fundo de tesouraria de Bitcoin da Ásia, planeia comprar mil milhões de dólares em BTC dentro de 6 meses
O post Sora Ventures Lança o Primeiro Fundo de Tesouraria Bitcoin da Ásia, Planeia Comprar $1 Bilião Em BTC Em 6 Meses apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Hoje, a Sora Ventures anunciou o lançamento do primeiro fundo de tesouraria Bitcoin da Ásia, revelado durante a Semana Blockchain de Taipei. O fundo, apoiado por um compromisso de $200 milhões de parceiros e investidores em toda a região, visa comprar $1 bilião em Bitcoin nos próximos seis meses, de acordo com um comunicado de imprensa enviado à Bitcoin Magazine. Este novo fundo segue as empresas individuais de tesouraria Bitcoin que surgiram na Ásia nos últimos anos — incluindo a Metaplanet do Japão (TYO:3350), a Moon Inc. de Hong Kong (HKG:1723), a DV8 da Tailândia (SET:DV8) e a BitPlanet da Coreia do Sul (KOSDAQ:049470). Enquanto essas empresas mantêm bitcoin diretamente em seus próprios balanços, o fundo de tesouraria da Sora Ventures atuará como um pool central de capital institucional projetado para apoiar essas empresas existentes e impulsionar a criação de tesourarias semelhantes globalmente. Ao redobrar os pioneiros de tesouraria Bitcoin da Ásia enquanto se expande para fora, o fundo visa criar sinergias entre tesourarias regionais e internacionais, fortalecendo o papel do Bitcoin como um ativo de reserva em todos os mercados. Liderada pela equipe de gestão da Sora Ventures, a iniciativa também trará novos parceiros institucionais para ampliar recursos e expandir a rede de empresas de tesouraria Bitcoin operando na Ásia. Luke Liu, Parceiro da Sora Ventures, enfatizou a singularidade da iniciativa, afirmando: "Esta é a primeira vez que a Ásia vê um compromisso desta magnitude para construir uma rede de empresas de tesouraria Bitcoin, com compromisso de capital para o primeiro fundo de tesouraria de $1 bilião da Ásia." Historicamente, os maiores fundos de tesouraria Bitcoin e adoção corporativa têm se concentrado no mercado dos EUA. Agora, a Ásia está se posicionando como uma séria concorrente para investimento institucional em Bitcoin. Jason Fang, fundador e Sócio-Gerente da Sora Ventures, destacou a mudança: "A Ásia tem sido um dos mercados mais importantes para o desenvolvimento da tecnologia blockchain e Bitcoin. Temos visto um aumento no interesse...
U
$0.007378
+1.11%
SIX
$0.01759
+1.55%
BTC
$113,863.64
+1.74%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:12
Compartilhar
Notícias em alta
Mais
Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe
Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões
Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.