Aqui está a arma secreta que ajudou a Ripple a derrotar a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos

A publicação "Aqui está a Arma Secreta Que Ajudou a Ripple a Derrotar a SEC" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A batalha judicial da fintech Ripple com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos pode ter dependido de mais do que apenas argumentos legais – também ganhou força a partir de uma comunidade determinada de investidores de retalho. De acordo com o analista jurídico John Deaton, o chamado "Exército XRP" desempenhou um papel decisivo na formação do resultado. O grupo, composto por milhares de detentores de XRP, apresentou declarações juramentadas ao tribunal durante o caso de vários anos, detalhando como usavam o token na vida diária para pagamentos e transações, em vez de como um título especulativo. A juíza Analisa Torres citou estes documentos na sua decisão de 2023 de que o XRP em si não constitui um título quando negociado em mercados públicos. Para a Ripple, essa decisão marcou um ponto de viragem. Embora a empresa tenha sido considerada responsável por certas vendas institucionais, o julgamento não chegou a classificar todas as vendas de XRP como títulos, efetivamente dando à Ripple uma vitória parcial. Deaton, que apresentou um parecer amicus em nome dos investidores, argumenta que a dependência da juíza no testemunho da comunidade prova o impacto do Exército XRP. Os membros da comunidade recordam a organização em torno de uma causa comum, com muitos investidores apresentando evidências de que estavam a usar XRP sem qualquer dependência da Ripple como empresa. "Não se pode afirmar que as pessoas compraram com a expectativa de lucro ligado à Ripple se nem sabiam que a Ripple existia", observou um apoiante. O caso da SEC contra a Ripple estendeu-se por quase cinco anos antes que ambos os lados eventualmente desistissem dos seus recursos em 2025. Para o Exército XRP, o resultado foi mais do que apenas um desfecho legal—foi a validação da sua defesa do token ao longo de anos. "Sempre acreditámos que esta luta era maior que o XRP", disse um membro. "A indústria precisava desta vitória, e a comunidade ajudou a torná-la realidade." As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem financeiro, investimento,...