IA define data em que as ações da Palantir atingirão $300

O post "IA define data em que as ações da Palantir atingirão $300" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) emergiu rapidamente como uma das empresas de destaque no S&P 500 e no setor tecnológico mais amplo, graças aos seus avanços no espaço de inteligência artificial (IA). Apesar das preocupações em curso com a avaliação, as ações conseguiram atingir máximos históricos, com as ações agora a apontar para a marca dos $200 e a possibilidade de $300 ainda em jogo. No momento da publicação, a PLTR era negociada a $156, subindo 0,8% no dia, enquanto no acumulado do ano o gigante de software subiu 107%. Gráfico de preço das ações PLTR YTD. Fonte: Finbold Sobre o potencial das ações para atingir $300, a Finbold recorreu ao modelo de inteligência artificial ChatGPT-5 da OpenAI, que destacou vários cenários que provavelmente influenciarão o resultado. Fundamentos das ações da Palantir Neste caso, a Plataforma de IA da Palantir está ganhando força na defesa, saúde e empresas, com crescimento anual de gastos em IA de 30% a 40% oferecendo grande potencial. Um contrato de $10 bilhões com o Exército dos EUA consolida seu papel como contratante de defesa central, enquanto a expansão da NATO poderia elevar a receita recorrente para $10 a $15 bilhões até 2027-2028. Ao mesmo tempo, o ChatGPT observou que seu segmento comercial também está crescendo, com a receita dos EUA aumentando 93% ano a ano e a caminho de ultrapassar as vendas governamentais até 2026. O entusiasmo dos investidores apoia ainda mais o rally, com o posicionamento de IA da Palantir atraindo prêmios semelhantes aos da Tesla, à medida que as avaliações superam os fundamentos. No entanto, os desafios permanecem. As ações estão sendo negociadas a quase 90 vezes as vendas, deixando pouco espaço para o crescimento desacelerar. A compensação baseada em ações continua a pesar sobre os lucros, enquanto a dependência de contratos governamentais expõe a empresa a riscos geopolíticos e regulatórios. Cronograma das ações PLTR para $300 Neste contexto, a modelagem impulsionada por IA delineou três caminhos potenciais. Em um cenário agressivo, onde a mania da IA espelha o surto das Dot-com do final dos anos 1990, a Palantir poderia atingir $300 já em 2026 ou 2027. Uma perspectiva mais moderada, com adoção constante de IA e estabilização das avaliações...