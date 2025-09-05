Strategy Inc. pronta para o S&P 500 após aumento do Bitcoin
O post Strategy Inc. Pronta para o S&P 500 Após Aumento do Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Ponto-chave 1 Ponto-chave 2 Ponto-chave 3 A Strategy Inc., liderada por Michael Saylor, está pronta para se juntar ao S&P 500 após ganhos substanciais relacionados ao Bitcoin, marcando um marco significativo na adoção corporativa de ativos digitais. Esta potencial inclusão sublinha o crescente interesse institucional no Bitcoin, potencialmente aumentando a sua legitimidade e influenciando a dinâmica do mercado através de maior exposição dos investidores. A Strategy Inc. Entra na Corrida do S&P 500 com Impulso do Bitcoin A Strategy Inc. de Michael Saylor reportou 14 mil milhões de dólares em ganhos não realizados de Bitcoin, impulsionando a empresa para uma potencial inclusão no S&P 500. Desde 2020, Saylor tem direcionado a empresa para o Bitcoin, detendo 636.505 BTC, o maior tesouro corporativo. O foco da empresa no Bitcoin melhorou a sua rentabilidade, cumprindo os requisitos do S&P sob os novos padrões contabilísticos dos EUA. A potencial inclusão no S&P 500 marca um marco significativo, provavelmente aumentando os investimentos institucionais em Bitcoin, já que fundos de índice passivos poderiam adquirir 16 mil milhões de dólares em ações. Este desenvolvimento sugere a crescente aceitação do Bitcoin nas finanças tradicionais. A capitalização de mercado da Strategy Inc. é agora de 22,7 mil milhões de dólares, acima dos relatórios anteriores. "O Bitcoin é a solução. Tudo o resto é uma distração." — Michael Saylor Apesar da falta de declarações oficiais de Saylor ou da Strategy Inc. sobre este evento, a comunidade cripto observa atentamente. Analistas de mercado especulam sobre as respostas institucionais, observando que eventos passados semelhantes impulsionaram tanto a liquidez quanto a demanda por ativos. Até agora, não há citações diretas de Saylor verificadas sobre o S&P 500. O Aumento do Preço do Bitcoin Alimenta o Interesse Institucional Sabia? A Strategy Inc. poderia estabelecer um precedente como a primeira empresa a alavancar principalmente o Bitcoin para qualificação no S&P 500, destacando o papel evolutivo da criptomoeda nas finanças corporativas. De acordo com o CoinMarketCap, o Bitcoin (BTC) está avaliado em 112.495,18 dólares com uma capitalização de mercado de 2,24 trilhões de dólares, dominando 58,02% do mercado. O volume de negociação atingiu 67,52 mil milhões de dólares, uma variação de 16,49%. Nos últimos 90 dias, o Bitcoin subiu 7,18%. O fornecimento circulante é de 19,91 milhões...
