2025-10-13 Monday

Sucesso impressionante no Q2 com 1.404 BTC minerados!

Sucesso impressionante no Q2 com 1.404 BTC minerados!

Mineração Cango BTC: Sucesso Surpreendente no Q2 Com 1.404 BTC Minerados!
2025/09/05 17:37
ALL4 Mining lança mineração na nuvem gratuita para detentores de BTC, XRP e DOGE

ALL4 Mining lança mineração na nuvem gratuita para detentores de BTC, XRP e DOGE

Em 2025, ganhar criptomoedas já não requer investimento em equipamentos caros ou domínio de terminologia especializada. A mineração na nuvem surgiu como uma alternativa conveniente, atraindo um grande número de novos usuários ansiosos para lucrar facilmente com criptomoedas como Bitcoin, Dogecoin e XRP sem ter que superar obstáculos comuns. Em vez de configurar hardware em casa, os mineradores podem usar recursos de mineração remotos – até mesmo os recém-chegados ao campo das criptomoedas podem lucrar automaticamente. A plataforma de mineração ALL4 Mining permite que os investidores lucrem continuamente, independentemente das tendências do mercado. Os iniciantes só precisam de um celular, registrar uma conta gratuitamente, começar a minerar em alguns cliques e ganhar em criptomoeda real. Escolha a ALL4 Mining para tornar sua jornada de mineração mais fácil A seguir estão as sete vantagens da plataforma ALL4 Mining para ajudar os investidores a iniciar sua jornada de mineração sem problemas. 1. Liquidação diária, renda clara e transparente A ALL4 Mining proporciona renda eficiente para todos os usuários. O sistema liquida automaticamente sem taxas ocultas. Cada centavo que você investe é visível e calculável. 2. Sem necessidade de investimento em equipamentos, mineração sem preocupações Não é necessário investir em hardware caro, nem se preocupar com manutenção de equipamentos e questões técnicas. A ALL4 Mining possui um centro de dados profissional para gerenciar o processo de mineração para você, permitindo que você aproveite os resultados da mineração facilmente. 3. Operação simples, experiência super boa Equipada com um painel intuitivo e fácil de usar, seja você um novato ou um jogador experiente, você pode começar facilmente. O suporte ao aplicativo de celular permite que você controle o status da mineração e a dinâmica de renda a qualquer hora, em qualquer lugar. 4. Limite extremamente baixo, registre-se para começar a minerar Registre-se para obter uma recompensa de $15 para novatos, que pode ser usada para comprar um contrato de login e ganhar $0,6 em renda gratuitamente todos os dias. 5. O mecanismo de recompensa por recomendação cria renda passiva Recomende amigos para participar da mineração, e...
2025/09/05 17:34
Bitcoin Visa Novas Alturas

Bitcoin Visa Novas Alturas

Em 5 de setembro de 2025, o Bitcoin, a principal criptomoeda por capitalização de mercado, testemunhou uma tendência de alta, sendo negociado atualmente a aproximadamente $112.800. Este movimento direciona o foco dos investidores para o importante limiar de $113.000, um nível considerado crucial na determinação da trajetória de preços futura do Bitcoin e perspectiva técnica.
2025/09/05 17:30
Strategy Inc. pronta para o S&P 500 após aumento do Bitcoin

Strategy Inc. pronta para o S&P 500 após aumento do Bitcoin

A Strategy Inc., liderada por Michael Saylor, está pronta para se juntar ao S&P 500 após ganhos substanciais relacionados ao Bitcoin, marcando um marco significativo na adoção corporativa de ativos digitais. Esta potencial inclusão sublinha o crescente interesse institucional no Bitcoin, potencialmente aumentando a sua legitimidade e influenciando a dinâmica do mercado através de maior exposição dos investidores. A Strategy Inc. Entra na Corrida do S&P 500 com Impulso do Bitcoin A Strategy Inc. de Michael Saylor reportou 14 mil milhões de dólares em ganhos não realizados de Bitcoin, impulsionando a empresa para uma potencial inclusão no S&P 500. Desde 2020, Saylor tem direcionado a empresa para o Bitcoin, detendo 636.505 BTC, o maior tesouro corporativo. O foco da empresa no Bitcoin melhorou a sua rentabilidade, cumprindo os requisitos do S&P sob os novos padrões contabilísticos dos EUA. A potencial inclusão no S&P 500 marca um marco significativo, provavelmente aumentando os investimentos institucionais em Bitcoin, já que fundos de índice passivos poderiam adquirir 16 mil milhões de dólares em ações. Este desenvolvimento sugere a crescente aceitação do Bitcoin nas finanças tradicionais. A capitalização de mercado da Strategy Inc. é agora de 22,7 mil milhões de dólares, acima dos relatórios anteriores. "O Bitcoin é a solução. Tudo o resto é uma distração." — Michael Saylor Apesar da falta de declarações oficiais de Saylor ou da Strategy Inc. sobre este evento, a comunidade cripto observa atentamente. Analistas de mercado especulam sobre as respostas institucionais, observando que eventos passados semelhantes impulsionaram tanto a liquidez quanto a demanda por ativos. Até agora, não há citações diretas de Saylor verificadas sobre o S&P 500. O Aumento do Preço do Bitcoin Alimenta o Interesse Institucional Sabia? A Strategy Inc. poderia estabelecer um precedente como a primeira empresa a alavancar principalmente o Bitcoin para qualificação no S&P 500, destacando o papel evolutivo da criptomoeda nas finanças corporativas. De acordo com o CoinMarketCap, o Bitcoin (BTC) está avaliado em 112.495,18 dólares com uma capitalização de mercado de 2,24 trilhões de dólares, dominando 58,02% do mercado. O volume de negociação atingiu 67,52 mil milhões de dólares, uma variação de 16,49%. Nos últimos 90 dias, o Bitcoin subiu 7,18%. O fornecimento circulante é de 19,91 milhões...
2025/09/05 17:19
Emocionado Lionel Messi marca duas vezes na última qualificação para a Copa do Mundo em casa

Emocionado Lionel Messi marca duas vezes na última qualificação para a Copa do Mundo em casa

BUENOS AIRES, ARGENTINA – 4 DE SETEMBRO: Lionel Messi da Argentina acena para os fãs antes do aquecimento como parte da Eliminatória Sul-Americana para a Copa do Mundo FIFA 2026 entre Argentina e Venezuela no Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti em 4 de setembro de 2025 em Buenos Aires, Argentina. (Foto de German Adrasti/Getty Images) Getty Images Em uma noite emocionante diante de 80.000 fãs em Buenos Aires, Lionel Messi marcou duas vezes em sua última eliminatória da Copa do Mundo em solo nacional enquanto a Argentina venceu a Venezuela por 3-0 na quinta-feira. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro abriu o placar aos 39 minutos e adicionou outro aos 80, enquanto Lautaro Martinez também marcou aos 76 minutos. Acompanhado pelos seus três filhos antes do início da partida, o jogador de 38 anos ficou emocionado com o apoio dos fãs argentinos no Estadio Monumental, que se reuniram para se despedir dele. O pai de Messi, Jorge, também esteve presente para marcar a ocasião. "Poder terminar desta forma aqui é o que sempre sonhei", disse o capitão Messi, que guiou a Argentina à Copa do Mundo FIFA em 2022 no Qatar. "Vivi muitas coisas neste campo, tanto boas como não tão boas, mas é sempre uma alegria jogar na Argentina, diante dos nossos fãs." BUENOS AIRES, ARGENTINA – 4 DE SETEMBRO: Lionel Messi da Argentina beija seu filho Ciro enquanto abraça seus filhos Thiago (D) e Mateo antes da Eliminatória Sul-Americana para a Copa do Mundo FIFA 2026 entre Argentina e Venezuela no Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti em 4 de setembro de 2025 em Buenos Aires, Argentina. (Foto de German Adrasti/Getty Images) Getty Images Messi disse que durante muitos anos, teve o carinho dos fãs do Barcelona e seu sonho era experimentar o mesmo em sua nação natal. O icônico atacante fez mais...
2025/09/05 16:44
IA define data em que as ações da Palantir atingirão $300

IA define data em que as ações da Palantir atingirão $300

A Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) emergiu rapidamente como uma das empresas de destaque no S&P 500 e no setor tecnológico mais amplo, graças aos seus avanços no espaço de inteligência artificial (IA). Apesar das preocupações em curso com a avaliação, as ações conseguiram atingir máximos históricos, com as ações agora a apontar para a marca dos $200 e a possibilidade de $300 ainda em jogo. No momento da publicação, a PLTR era negociada a $156, subindo 0,8% no dia, enquanto no acumulado do ano o gigante de software subiu 107%. Gráfico de preço das ações PLTR YTD. Fonte: Finbold Sobre o potencial das ações para atingir $300, a Finbold recorreu ao modelo de inteligência artificial ChatGPT-5 da OpenAI, que destacou vários cenários que provavelmente influenciarão o resultado. Fundamentos das ações da Palantir Neste caso, a Plataforma de IA da Palantir está ganhando força na defesa, saúde e empresas, com crescimento anual de gastos em IA de 30% a 40% oferecendo grande potencial. Um contrato de $10 bilhões com o Exército dos EUA consolida seu papel como contratante de defesa central, enquanto a expansão da NATO poderia elevar a receita recorrente para $10 a $15 bilhões até 2027-2028. Ao mesmo tempo, o ChatGPT observou que seu segmento comercial também está crescendo, com a receita dos EUA aumentando 93% ano a ano e a caminho de ultrapassar as vendas governamentais até 2026. O entusiasmo dos investidores apoia ainda mais o rally, com o posicionamento de IA da Palantir atraindo prêmios semelhantes aos da Tesla, à medida que as avaliações superam os fundamentos. No entanto, os desafios permanecem. As ações estão sendo negociadas a quase 90 vezes as vendas, deixando pouco espaço para o crescimento desacelerar. A compensação baseada em ações continua a pesar sobre os lucros, enquanto a dependência de contratos governamentais expõe a empresa a riscos geopolíticos e regulatórios. Cronograma das ações PLTR para $300 Neste contexto, a modelagem impulsionada por IA delineou três caminhos potenciais. Em um cenário agressivo, onde a mania da IA espelha o surto das Dot-com do final dos anos 1990, a Palantir poderia atingir $300 já em 2026 ou 2027. Uma perspectiva mais moderada, com adoção constante de IA e estabilização das avaliações...
2025/09/05 16:35
Plataformas de apostas amigáveis para iniciantes que aceitam criptomoedas: Onde apostar com BTC e ETH

Plataformas de apostas amigáveis para iniciantes que aceitam criptomoedas: Onde apostar com BTC e ETH

Apostar com Bitcoin e Ethereum traz várias vantagens em relação aos métodos tradicionais de moeda fiduciária. Primeiro, as transações são mais rápidas—depósitos e saques são frequentemente processados em minutos, em comparação com dias com bancos. Segundo, as criptomoedas oferecem privacidade: muitas plataformas permitem que você jogue sem enviar documentos de KYC Básico, mantendo seus dados pessoais seguros. Terceiro, as taxas são geralmente mais baixas, especialmente para transferências internacionais, tornando as apostas mais econômicas. Finalmente, as apostas com criptomoedas não têm fronteiras,
BitcoinEthereumNews2025/09/05 16:24
Por que a aposta de 50 milhões de dólares de El Salvador em ouro é importante para o próximo movimento do Bitcoin?

Por que a aposta de 50 milhões de dólares de El Salvador em ouro é importante para o próximo movimento do Bitcoin?

O post Por que a aposta de El Salvador de $50M em ouro é importante para o próximo movimento do Bitcoin? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: El Salvador comprou $50 milhões em ouro, o primeiro movimento desse tipo em 35 anos. O país também possui 6.283 BTC, mostrando uma aposta dupla em ouro e Bitcoin. A subida do ouro e a fraqueza do Bitcoin destacam uma nova divisão, moldando a estratégia de Nayib Bukele. El Salvador surpreendeu mais uma vez o mundo financeiro com sua estratégia de reservas. O banco central do país acabou de comprar 13.999 onças (397 kg) de ouro no valor de $50 milhões. Esta é a primeira compra de ouro em 35 anos. Isso aumenta as reservas de ouro de El Salvador em mais de 31%, elevando-as para cerca de 58.105 onças (1.647 kg), agora avaliadas em quase $207 milhões. Para um país pequeno, esse é um número grande. Isso mostra o quão sério o governo está em construir uma mistura de reservas fortes. El Salvador adiciona ouro junto ao Bitcoin em plano de reserva Esta compra de ouro, revelada por Nayib Bukele, não está acontecendo isoladamente. El Salvador já se tornou famoso por possuir Bitcoin. O governo tem comprado um Bitcoin por dia, começando lá em 2022. O país agora possui mais de 6.283 BTC, avaliados em mais de $750 milhões ao preço atual do Bitcoin. Dados recentes mostram que essas participações geraram mais de 150% de lucro desde o início do programa de compra. Reserva de Bitcoin de El Salvador com lucro | Fonte: X Apenas esta semana, o governo também moveu seu Bitcoin para 14 carteiras separadas. Cada carteira agora contém no máximo 500 BTC. Este passo foi explicado como proteção contra possíveis ameaças quânticas. Embora os computadores quânticos ainda estejam em estágios iniciais, alguns temem que eles possam quebrar tipos mais antigos de segurança. Ao distribuir o Bitcoin, El Salvador tornou seu estoque mais seguro em caso de riscos futuros. Mas essa não foi a única linha de segurança que o país escolheu. Agora, com ouro e Bitcoin em...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 16:05
Um marco revolucionário com a criação de 10 milhões de stablecoins

Um marco revolucionário com a criação de 10 milhões de stablecoins

O post Um Marco Revolucionário Com 10 Milhões de Stablecoins Cunhadas apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Tron DAO USD1: Um Marco Revolucionário Com 10 Milhões de Stablecoins Cunhadas Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Tron DAO USD1: Um Marco Revolucionário com 10 Milhões de Stablecoins Cunhadas Fonte: https://bitcoinworld.co.in/tron-dao-usd1-minted/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 16:01
Trump promete tarifas sobre importações de semicondutores

Trump promete tarifas sobre importações de semicondutores

A publicação "Trump promete tarifas sobre importações de semicondutores" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Presidente Donald Trump afirmou que as importações de semicondutores em breve enfrentarão tarifas, com possíveis exceções para empresas como a Apple que prometeram investimentos significativos na economia dos EUA. Na quinta-feira, ele observou que a empresa de Tim Cook deveria estar amplamente protegida das taxas de importação, dadas as suas promessas de impulsionar suas operações nos EUA, dizendo: "Tim Cook estaria em uma situação bastante boa." Trump diz que empresas que entram nos EUA ou fazem mais investimentos estariam isentas Durante um jantar na Casa Branca com um grupo seleto de líderes de empresas de tecnologia de topo, incluindo Cook, o presidente dirigiu-se aos repórteres. Ele comentou, referindo-se a chips e semicondutores: "Vamos implementar uma tarifa muito em breve. Provavelmente estão ouvindo que vamos implementar uma tarifa bastante substancial, não tão alta, mas uma tarifa bastante substancial." No entanto, ele esclareceu que empresas que entram no mercado dos EUA ou expandem sua presença estariam isentas de taxas de importação. No início do mês passado, o Presidente americano anunciou que implementariam uma tarifa de 100% sobre importações de semicondutores e, mesmo assim, ainda fez promessas de isentar a Apple, considerando seu compromisso adicional de investimento de $100 bilhões. No geral, o gigante da tecnologia pretende canalizar $600 bilhões para a fabricação doméstica nos próximos quatro anos. Além disso, afirmou que traria uma maior parte de sua cadeia de suprimentos e fabricação de alta tecnologia para os Estados Unidos sob seu Programa de Fabricação Americana (AMP), em parceria com empresas como Corning, Applied Materials e Texas Instruments. Também anunciou que a Corning dedicará uma fábrica inteira no Kentucky à produção de vidro para a Apple e aumentará o número de funcionários no local em 50%. No entanto, Trump afirmou que empresas que fazem compromissos de investimento comparáveis à Apple evitariam tarifas sobre chips, embora uma taxa separada ainda visará produtos eletrônicos que dependem de semicondutores. Ele também havia anteriormente sugerido a ideia de estabelecer tarifas em mais de 100%, com níveis potenciais tão altos...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:59
