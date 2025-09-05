3 Moedas para comprar enquanto o fundador da Cardano sugere parceria com XRP após Airdrop da Midnight
A Criptomoeda vive de especulação, e os recentes desenvolvimentos de parceria com XRP que o fundador da Cardano insinuou após o airdrop do Midnight despertaram um ressurgimento do interesse dos investidores em ativos alternativos. Entre os projetos que podem ser considerados beneficiários deste novo interesse no mercado, pode-se notar Little Pepe (LILPEPE), Tron (TRX) e Toncoin (TON). Ambos têm diferentes propostas de valor, mas os indicadores iniciais mostram que uma entrada recente pode permanecer na memória dos investidores de meme coins e entusiastas de blockchain.
Little Pepe (LILPEPE): A Evolução da Camada 2 de Memes
Little Pepe (LILPEPE) está se posicionando como mais do que apenas mais uma meme coin. Atualmente na Etapa 12 de sua pré-venda a $0,0021, o projeto já arrecadou $23,5 milhões de uma meta de $25,47 milhões, vendendo mais de 14,8 bilhões de tokens. Com um preço de listagem planejado de $0,003, analistas sugerem que os apoiadores iniciais poderiam se beneficiar do forte impulso da pré-venda.
Little Pepe é, em sua essência, uma blockchain de Camada 2 de próxima geração especializada em memes. Em contraste com as meme coins convencionais, cujo crescimento depende do sentimento da comunidade, LILPEPE combina cultura de memes com capacidades de alto desempenho, oferecendo taxas de transação e finalização ultrabaixas, alta velocidade e excelente segurança através desta combinação única.
Seu roteiro, separado como Gravidez, Nascimento e Crescimento, implica uma abordagem comunitária em direção a listagens em exchanges, crescimento do ecossistema e eventual conscientização do mercado. A tokenomics é estruturada para reforçar a estabilidade e recompensar os detentores: 10% de Liquidez para garantir negociação em exchanges, 26,5% de alocação para Pré-venda para os primeiros apoiadores, 30% de Reservas da Chain para força do ecossistema, 13,5% de Staking e Recompensas para incentivos à comunidade, 10% para Marketing, 10% de alocação DEX e 0% de imposto sobre transações.
O que torna o LILPEPE único é sua cadeia de Camada 2 focada em memes, a única no mundo, equipada com um Launchpad de Memes e resistência a sniper-bots para proteger negociações justas. Apoiado por especialistas anônimos com um histórico comprovado de apoio às principais meme coins,...
