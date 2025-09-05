Petróleo a caminho da primeira perda semanal em três à medida que as preocupações com o fornecimento crescem e o ouro continua a subir

Os preços do petróleo caíram novamente na sexta-feira. Isso faz três dias consecutivos. E agora, pela primeira vez em três semanas, o mercado está enfrentando uma clara perda semanal. O petróleo Brent caiu $0,35 para $66,64 por barril às 08:10 GMT. O West Texas Intermediate dos EUA deslizou $0,33 para $63,15. Cada um caiu 0,5% no dia. Para a semana, o Brent está em baixa de 2,2% e o WTI caiu 1,3%. As perdas seguiram a notícia de que os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram em 2,4 milhões de barris na semana passada. Os analistas haviam previsto uma redução. Este aumento surpresa nos inventários levantou novas preocupações sobre a desaceleração da demanda. Ao mesmo tempo, as expectativas de fornecimento estão crescendo mais alto. A OPEP+, que inclui Rússia e Arábia Saudita, planeja se reunir no domingo. Oito membros estão agora falando sobre aumentar a produção. OPEP+ planeja novo fornecimento antes do cronograma A OPEP+ já controla quase metade da produção global de petróleo. Agora eles estão pensando em encerrar uma segunda camada de cortes de fornecimento mais de um ano antes. O aumento proposto é de 1,65 milhão de barris por dia, o que equivale a 1,6% da demanda mundial. É um grande movimento e inundaria o mercado com mais barris em um momento em que a demanda parece fraca. "Há cada vez mais histórias e sinais de um futuro onde o fornecimento de matéria-prima provavelmente não será um problema", disse John Evans da PVM, uma corretora. Tradução: não há escassez de petróleo chegando. A força downstream vinha ajudando os preços a se manterem sustentados, de acordo com analistas da BMI, mas eles alertaram que esse suporte pode desaparecer. As margens de refinação podem enfraquecer à medida que as refinarias iniciam a manutenção e a demanda global desacelera nos próximos meses. Enquanto isso, Donald Trump agitou o cenário na quinta-feira. O ex-presidente dos EUA disse aos líderes europeus para pararem de comprar petróleo russo, segundo um funcionário da Casa Branca. Esse tipo de interferência política sempre adiciona risco. Qualquer corte nas exportações russas, ou mesmo apenas o...