Naomi Osaka otimista após derrota na semifinal do Open dos EUA

Naomi Osaka otimista após derrota na semifinal do Open dos EUA

O post Naomi Osaka Otimista Após Derrota na Semifinal do U.S. Open apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 04 DE SETEMBRO: Naomi Osaka do Japão fala com a imprensa após perder para Amanda Anisimova dos Estados Unidos na partida semifinal de simples feminino no Dia 12 do US Open no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 04 de setembro de 2025 em Nova Iorque. (Foto de Robert Prange/Getty Images) Getty Images A tetracampeã de Grand Slam Naomi Osaka disse que não estava chateada após sua derrota na semifinal do U.S. Open na quinta-feira à noite, acrescentando que a experiência a inspirou a melhorar. Osaka, campeã do U.S. Open em 2018 e 2020, perdeu por 6-7(4), 7-6(3), 6-3 para a americana cabeça de chave número oito Amanda Anisimova, perdendo a chance de chegar à sua quinta final de Grand Slam. Jogando em sua primeira semifinal de um torneio importante desde que se tornou mãe, Osaka teve um início sólido no Estádio Arthur Ashe ao vencer o primeiro set, mas a esperança local Anisimova montou uma brilhante recuperação para garantir a vitória. "Estou feliz por ter perdido nas semifinais em vez de na primeira rodada ou na terceira rodada ou seja lá onde eu normalmente chego", disse Osaka após a partida. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 01 DE SETEMBRO: Naomi Osaka do Japão mostra seu Labubu Althea Glitterson enquanto fala com a imprensa após derrotar Coco Gauff dos Estados Unidos na quarta rodada no Dia 9 do US Open no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 01 de setembro de 2025 em Nova Iorque (Foto de Robert Prange/Getty Images) Getty Images A atleta de 27 anos, que tirou uma longa licença-maternidade após o nascimento da filha Shai em 2023, lutou por consistência após retornar ao Circuito WTA na temporada passada. Mas nesta temporada, ela encontrou sua nova forma brilhante. A ex-número 1 do mundo chegou à final do ASB Classic em Auckland no início de...
Fundação Jito desperta entusiasmo com grande atualização do JTO

Fundação Jito desperta entusiasmo com grande atualização do JTO

O post Jito Foundation Desperta Entusiasmo Com Atualização Massiva do JTO apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins O ecossistema Jito está entrando em uma nova fase à medida que sua fundação implementa várias iniciativas projetadas para aumentar o valor de longo prazo do token JTO. As medidas incluem uma recompra concluída de $1 milhão, um aumento de taxa aprovado pela governança e novos esforços para melhorar a transparência e o engajamento da comunidade. Primeira Recompra Concluída Nos últimos 10 dias, a Jito executou sua recompra inaugural de JTO, totalizando $1 milhão. A operação foi conduzida em quatro etapas usando uma estratégia TWAP, com planos de manter essa abordagem por enquanto. Olhando para o futuro, a fundação revelou que está desenvolvendo sistemas de leilão que permitirão que a captura de valor ocorra automaticamente dentro do protocolo. Governança Muda para JIP-24 Uma das mudanças mais impactantes vem da aprovação pela comunidade do JIP-24, uma proposta que aumenta a taxa coletada do Jito Block Engine para 6%. Espera-se que este ajuste aumente significativamente os fluxos de entrada para a tesouraria comunitária da DAO, proporcionando maior apoio financeiro para o projeto e potencialmente melhorando a utilidade e a proposta de valor do token. Fortalecendo o Ecossistema Além da economia direta de tokens, a Jito Foundation também lançou um Hub Econômico JTO dedicado. Este novo portal foi projetado para dar aos detentores de tokens uma visão mais clara de como o valor é distribuído e gerenciado em todo o ecossistema. Além disso, a fundação confirmou que realizará a primeira conferência de detentores de JTO em 24 de setembro, marcando um esforço para aproximar a comunidade da visão de longo prazo do protocolo. O Que Isso Significa para o JTO Juntas, essas atualizações refletem um ecossistema que visa amadurecer tanto financeiramente quanto organizacionalmente. Ao combinar o crescimento da tesouraria com novas ferramentas de comunicação e eventos comunitários, a Jito está sinalizando seu compromisso em fazer do JTO mais do que apenas um token de governança—está posicionando-o como um pilar central da sustentabilidade da rede. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e...
Participações em Bitcoin (BTC) como parte de uma estratégia mais ampla de tesouraria: Figma

Participações em Bitcoin (BTC) como parte de uma estratégia mais ampla de tesouraria: Figma

A publicação "Holdings de Bitcoin (BTC) como Parte de uma Estratégia de Tesouraria mais Ampla: Figma" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de software de design colaborativo Figma (FIG) expandiu os seus holdings de Bitcoin BTC$112.263,82 para $91 milhões no segundo trimestre deste ano, revelou a empresa na quarta-feira durante a sua chamada de ganhos. A medida, revelada pelo Diretor Financeiro Praveer Melwani, faz parte de uma posição de caixa maior de $1,6 mil milhões. "Dentro dos $1,6 mil milhões, também mantivemos aproximadamente $91 milhões no nosso fundo negociado em bolsa de Bitcoin", disse Melwani. A Figma, que abriu o capital na Bolsa de Valores de Nova Iorque em julho, teve alguns anos movimentados. Uma aquisição planeada de $20 mil milhões pela Adobe fracassou em 2023 depois que os reguladores levantaram preocupações antitruste. Desde então, a empresa continuou a expandir a sua base de clientes, que inclui 95% das Fortune 500. Ao contrário de algumas empresas que recorreram a holdings de Bitcoin como um último esforço para entusiasmar investidores ou se afastar de negócios principais em declínio, a abordagem da Figma parece mais conservadora. "Não estamos tentando ser Michael Saylor aqui", disse o CEO Dylan Field à CNBC, referindo-se ao cofundador da MicroStrategy, conhecido por transformar sua anteriormente adormecida empresa de software em uma grande detentora de Bitcoin. "Isto não é, tipo, uma empresa de holding de Bitcoin. É uma empresa de design, mas acho que há um lugar para isso no balanço e como parte de uma estratégia de tesouraria diversificada." Nem o aumento da exposição ao Bitcoin nem a receita melhor do que o esperado impulsionaram o sentimento dos investidores, pelo menos no curto prazo. Apesar de superar as expectativas de ganhos, as ações da Figma caíram 18% na quinta-feira, fechando a $55,96. Isso permanece acima do preço do IPO, mas cerca de 50% abaixo do pico frenético do dia do IPO. A adição silenciosa de Bitcoin à tesouraria da Figma acrescenta outro nome à lista de empresas públicas que experimentam ativos digitais como parte de sua infraestrutura financeira — mas sem o espetáculo ou evangelismo frequentemente associados a esse movimento. Por enquanto, o Bitcoin permanece uma pequena fatia...
Podem os $GGs gerar mais lucros do que XRP e VELO? O melhor analista diz que o Based Eggman gerará mais riqueza do que XRP

Podem os $GGs gerar mais lucros do que XRP e VELO? O melhor analista diz que o Based Eggman gerará mais riqueza do que XRP

O post Pode o $GGs Gerar Mais Lucros Que XRP & VELO? Analista de Topo Diz Que Based Eggman Gerará Mais Riqueza Que XRP apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Explore se o Based Eggman ($GGs) poderia superar XRP e VELO. Conheça esta nova pré-venda de token cripto, seu ecossistema e por que os analistas o veem como uma das melhores pré-vendas cripto. O mercado de criptomoedas está cheio de oportunidades, mas apenas alguns projetos conseguem capturar tanto relevância cultural quanto utilidade. Entre as tendências atuais, projetos cripto em pré-venda estão atraindo a atenção de investidores que buscam vantagens em estágios iniciais. Based Eggman ($GGs) entrou neste espaço com uma mistura de jogos, memes e integração Web3. Os analistas agora questionam se esta nova pré-venda de token cripto poderia gerar mais valor a longo prazo do que ativos estabelecidos como XRP e VELO. Com sua abordagem única para entretenimento on-chain e design orientado pela comunidade, $GGs é considerado por muitos como uma das principais pré-vendas cripto de 2025. Based Eggman ($GGs): Poder de Meme com Utilidade Based Eggman está construindo um ecossistema completo em torno do seu token nativo, $GGs, que serve múltiplos propósitos em jogos, cunhagem de NFT, liquidez, pagamentos e até como taxas de gás para contratos inteligentes. O token também carrega peso cultural, já que "GGs" é um termo amplamente utilizado em jogos online para expressar espírito esportivo e apreciação por bons jogos. Ao incorporar este conceito em uma estrutura cripto, o projeto mistura cultura da internet com utilidade financeira. A plataforma visa se tornar um hub central para cripto-gaming na Base, permitindo que os usuários interajam através de gameplay, streaming e engajamento comunitário. Cada transação em $GGs representa não apenas transferência de valor, mas também participação em um movimento cultural que une jogadores e traders. Com mais de 6.278 USDT arrecadados e 982.649 tokens vendidos até agora a um preço de $0,006389 por $GGs, a pré-venda começou a ganhar impulso. Este progresso o coloca entre as criptomoedas em pré-venda que se destacam no ciclo de 2025. XRP: Um Participante Estabelecido do Mercado XRP continua...
A epidemia de violência digital contra mulheres e raparigas sírias

A epidemia de violência digital contra mulheres e raparigas sírias

A publicação A Epidemia de Violência Digital Contra Mulheres e Meninas Sírias apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Uma oficina de reparação de dispositivos na Província de Idlib em 2024, gerida pela Equity & Empowerment e pela Associação Imran para o Desenvolvimento. Equity & Empowerment A foto parecia inofensiva: mostrava uma médica no Noroeste da Síria. Mas o que foi especialmente significativo para alguns espectadores foi o que a foto não incluía: um hijab cobrindo a cabeça da mulher. A foto foi publicada online por um utilizador que operava uma conta falsa. No dia seguinte, num chamado "crime de honra", o irmão da médica assassinou-a em público. Esta mulher foi vítima de violência de género facilitada pela tecnologia (TFGBV). Este termo desajeitado pode não ser amplamente utilizado. Mas a maioria das mulheres já o experimentou, mesmo que não o tenham enquadrado para si mesmas como violência. A maioria também não o denunciou. É tão generalizado e desconsiderado, e tipicamente menos dramático do que o caso da médica síria, que pode parecer inútil mencioná-lo. Um relatório recente de três organizações—a organização de pesquisa humanitária ACAPS, a agência de saúde sexual e reprodutiva da ONU UNFPA, e a rede Global Protection Cluster de organizações humanitárias—mostra quão frequente e prejudicial esta violência digital é no Noroeste da Síria. É principalmente motivada por "exploração financeira e sexual, vingança, coerção, difamação ou dano à reputação, ou simplesmente para ameaçar, causar dano ou assediar o indivíduo visado", de acordo com o relatório. "Isto mostra que o TFGBV é quase sempre destinado a causar graves consequências na vida real e não deve ser subestimado como um fenómeno puramente online." Embora este último relatório se concentre no Noroeste da Síria, o problema não se limita a uma região, ou mesmo a um país, diz Diana Garde, que liderou o Hub do Escritório Regional dos Estados Árabes para a resposta da UNFPA na Síria antes de se mudar para se concentrar no Sudão. O TFGBV provavelmente existe em qualquer lugar do mundo, particularmente onde a vulnerabilidade é intensificada pela fome, conflito ou pobreza, combinada com...
Pré-venda do Bitcoin Hyper ultrapassa 14 milhões de dólares após enorme aumento de investidores

Pré-venda do Bitcoin Hyper ultrapassa 14 milhões de dólares após enorme aumento de investidores

A publicação "Pré-venda do Bitcoin Hyper Ultrapassa $14M Após Grande Aumento de Investidores" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A pré-venda do Bitcoin Hyper ($HYPER) ultrapassa $14M após um aumento de investidores. A pré-venda está prestes a se tornar uma das pré-vendas de crescimento mais rápido de 2025, com um pool de staking de mais de 670M de tokens. Bitcoin Hyper ($HYPER) é a atualização oficial da Layer 2 do Bitcoin, que promete eliminar a limitação de desempenho do Bitcoin, atualmente limitada a 7 transações por segundo (TPS). O objetivo é permitir transações mais rápidas com tempos de confirmação de segundos em vez de horas. Isso eliminaria o sistema de prioridade baseado em taxas, que atualmente confirma transações maiores com taxas mais altas mais rapidamente, enquanto as menores podem levar horas. Também reduziria drasticamente as taxas on-chain. O recente aumento nos fundos arrecadados ocorre quando a pré-venda se aproxima da sua conclusão prevista para o Q4 de 2025. Qual é o problema do Bitcoin? O principal problema do Bitcoin é sua limitação de TPS, classificando-se em 27º na lista de blockchains com maior TPS. Isso é péssimo considerando que Solana é o segundo na lista com até 1.000 TPS, e Ethereum é o 17º com 20 TPS. Mas o que é TPS e por que é importante? Imagine uma pizzaria com sete trabalhadores. Esses sete trabalhadores entregarão sete pizzas em 20-30 minutos. Mas peça 30 pizzas, e levará duas horas para completar o pedido. O mesmo princípio se aplica à rede Bitcoin, que só pode processar até sete transações por segundo. Peça muitas pizzas e a rede fica congestionada, aumentando drasticamente os tempos de confirmação e causando congestão de rede e até falha de finalização. O problema é que a rede Bitcoin só processa um bloco a cada 10 minutos. Por esse motivo, as transações entram em uma fila, com a blockchain confirmando-as em ordem, com base em suas taxas: as com as taxas mais altas passam primeiro. Bitcoin Hyper não é a única atualização que visou esse problema específico. A Rede Lightning veio primeiro, mas falhou...
Petróleo a caminho da primeira perda semanal em três à medida que as preocupações com o fornecimento crescem e o ouro continua a subir

Petróleo a caminho da primeira perda semanal em três à medida que as preocupações com o fornecimento crescem e o ouro continua a subir

O post "Petróleo caminha para primeira perda semanal em três semanas enquanto preocupações com fornecimento crescem e ouro continua a subir" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os preços do petróleo caíram novamente na sexta-feira. Isso faz três dias consecutivos. E agora, pela primeira vez em três semanas, o mercado está enfrentando uma clara perda semanal. O petróleo Brent caiu $0,35 para $66,64 por barril às 08:10 GMT. O West Texas Intermediate dos EUA deslizou $0,33 para $63,15. Cada um caiu 0,5% no dia. Para a semana, o Brent está em baixa de 2,2% e o WTI caiu 1,3%. As perdas seguiram a notícia de que os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram em 2,4 milhões de barris na semana passada. Os analistas haviam previsto uma redução. Este aumento surpresa nos inventários levantou novas preocupações sobre a desaceleração da demanda. Ao mesmo tempo, as expectativas de fornecimento estão crescendo mais alto. A OPEP+, que inclui Rússia e Arábia Saudita, planeja se reunir no domingo. Oito membros estão agora falando sobre aumentar a produção. OPEP+ planeja novo fornecimento antes do cronograma A OPEP+ já controla quase metade da produção global de petróleo. Agora eles estão pensando em encerrar uma segunda camada de cortes de fornecimento mais de um ano antes. O aumento proposto é de 1,65 milhão de barris por dia, o que equivale a 1,6% da demanda mundial. É um grande movimento e inundaria o mercado com mais barris em um momento em que a demanda parece fraca. "Há cada vez mais histórias e sinais de um futuro onde o fornecimento de matéria-prima provavelmente não será um problema", disse John Evans da PVM, uma corretora. Tradução: não há escassez de petróleo chegando. A força downstream vinha ajudando os preços a se manterem sustentados, de acordo com analistas da BMI, mas eles alertaram que esse suporte pode desaparecer. As margens de refinação podem enfraquecer à medida que as refinarias iniciam a manutenção e a demanda global desacelera nos próximos meses. Enquanto isso, Donald Trump agitou o cenário na quinta-feira. O ex-presidente dos EUA disse aos líderes europeus para pararem de comprar petróleo russo, segundo um funcionário da Casa Branca. Esse tipo de interferência política sempre adiciona risco. Qualquer corte nas exportações russas, ou mesmo apenas o...
3 Moedas para comprar enquanto o fundador da Cardano sugere parceria com XRP após Airdrop da Midnight

3 Moedas para comprar enquanto o fundador da Cardano sugere parceria com XRP após Airdrop da Midnight

O post 3 Moedas para Comprar enquanto Fundador da Cardano Sugere Parceria com XRP Após Airdrop do Midnight apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias de Criptomoeda A Criptomoeda vive de especulação, e os recentes desenvolvimentos de parceria com XRP que o fundador da Cardano insinuou após o airdrop do Midnight despertaram um ressurgimento do interesse dos investidores em ativos alternativos. Entre os projetos que podem ser considerados beneficiários deste novo interesse no mercado, pode-se notar Little Pepe (LILPEPE), Tron (TRX) e Toncoin (TON). Ambos têm diferentes propostas de valor, mas os indicadores iniciais mostram que uma entrada recente pode permanecer na memória dos investidores de meme coins e entusiastas de blockchain. Little Pepe (LILPEPE): A Evolução da Camada 2 de Memes Little Pepe (LILPEPE) está se posicionando como mais do que apenas mais uma meme coin. Atualmente na Etapa 12 de sua pré-venda a $0,0021, o projeto já arrecadou $23,5 milhões de uma meta de $25,47 milhões, vendendo mais de 14,8 bilhões de tokens. Com um preço de listagem planejado de $0,003, analistas sugerem que os apoiadores iniciais poderiam se beneficiar do forte impulso da pré-venda. Little Pepe é, em sua essência, uma blockchain de Camada 2 de próxima geração especializada em memes. Em contraste com as meme coins convencionais, cujo crescimento depende do sentimento da comunidade, LILPEPE combina cultura de memes com capacidades de alto desempenho, oferecendo taxas de transação e finalização ultrabaixas, alta velocidade e excelente segurança através desta combinação única. Seu roteiro, separado como Gravidez, Nascimento e Crescimento, implica uma abordagem comunitária em direção a listagens em exchanges, crescimento do ecossistema e eventual conscientização do mercado. A tokenomics é estruturada para reforçar a estabilidade e recompensar os detentores: 10% de Liquidez para garantir negociação em exchanges, 26,5% de alocação para Pré-venda para os primeiros apoiadores, 30% de Reservas da Chain para força do ecossistema, 13,5% de Staking e Recompensas para incentivos à comunidade, 10% para Marketing, 10% de alocação DEX e 0% de imposto sobre transações. O que torna o LILPEPE único é sua cadeia de Camada 2 focada em memes, a única no mundo, equipada com um Launchpad de Memes e resistência a sniper-bots para proteger negociações justas. Apoiado por especialistas anônimos com um histórico comprovado de apoio às principais meme coins,...
Bitcoin Hyper quase a $14M: A próxima cripto a valorizar 1000x?

Bitcoin Hyper quase a $14M: A próxima cripto a valorizar 1000x?

O post Bitcoin Hyper Quase a $14M: Próxima Cripto a 1000x? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Hyper Quase a $14M: Próxima Cripto a 1000x? Cadastre-se para a Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Como escritor de cripto, as responsabilidades de Bogdan dividem-se entre pesquisar e escrever artigos e entreter a equipe com seu humor beirando o politicamente incorreto, um aspirante a Bill Burr, se preferir. Graças aos seus mais de 12 anos de experiência em escrita em tantas áreas, incluindo tecnologia, cibersegurança, modelagem, fitness, cripto e outros tópicos-que-não-devem-ser-nomeados, ele tornou-se um verdadeiro ativo para a equipe. Enquanto sua posição como escritor sênior na PrivacyAffairs lhe ensinou valiosas lições sobre o poder da autogestão, toda a sua carreira de escrita foi e é um exercício de autoaperfeiçoamento. Agora, ele está pronto para mergulhar no mundo cripto e ensinar as pessoas a assumirem o controle do seu próprio dinheiro na blockchain. Com o fiat como uma moeda eternamente desvalorizando, Bitcoin e altcoins parecem ser a melhor alternativa para Bogdan. A maior conquista profissional de Bogdan, além de garantir uma posição como escritor principal para o Bitcoinist, foi sua carreira de 5 anos como gerente de redação na Blackwood Productions, onde coordenou uma equipe de quatro escritores. Durante esse tempo, ele aprendeu o valor do trabalho em equipe e de criar um ambiente de trabalho que gera eficiência, positividade e amizade. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-presale-nears-14m-next-crypto-to-1000x/
Hyperlane
HYPER$0.20614+3.85%
READY
READY$0.039395+8.52%
BRC20.COM
COM$0.012529+23.98%
GKN Aerospace transfere impressão 3D de peças de motor dos EUA para a Suécia

GKN Aerospace transfere impressão 3D de peças de motor dos EUA para a Suécia

O post GKN Aerospace Transfere Peças de Motor Impressas em 3D da Suécia para os EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Equipa de engenharia e fabricação da GKN Aerospace com o componente do anel de montagem da caixa do ventilador impresso em 3D para motores GTF da Pratt & Whitney. GKN Aerospace A GKN Aerospace está a expandir a sua instalação em Newington, Connecticut, para transferir a produção do seu revolucionário componente de motor a jato impresso em 3D. No centro da expansão está o Anel de Montagem da Caixa do Ventilador, uma peça intrincada e de alta resistência que é a espinha dorsal dos motores GTF da Pratt & Whitney encontrados em alguns dos jatos de passageiros mais avançados do mundo, incluindo o Airbus A220 e o Embraer E195-E2. Atualmente, as peças são impressas em 3D na Suécia e acabadas por máquinas nos EUA. A instalação existente nos EUA suportará a produção em série completa das peças até ao final deste ano, com as operações aditivas expandidas previstas para começar em 2027, de acordo com a GKN. A transferência da produção completa para os EUA "também ajudará a fortalecer as cadeias de fornecimento globais, oferecendo um método de produção alternativo", diz a empresa. A GKN recebeu fundos através da Iniciativa Estratégica da Cadeia de Fornecimento do estado, no valor de 25 milhões de dólares. O Governador de Connecticut, Ned Lamont, discursando na inauguração da expansão da instalação da GKN Aerospace em Newington, Connecticut. GKN Aerospace O anel é o maior componente crítico para voo feito com impressão 3D — ou fabricação aditiva — a receber certificação da FAA. Em vez de esculpir uma peça a partir de um grande bloco de metal e desperdiçar o excesso, o processo proprietário da GKN constrói a peça camada por camada. A GKN Aerospace espera que o seu processo proprietário de impressão 3D em metal, uma vez em plena produção, reduza o consumo de material em 70% em comparação com a fabricação tradicional, enquanto reduz os prazos de entrega de ponta a ponta de nove meses para apenas quatro semanas. "Esta expansão em Connecticut marca um marco importante para a GKN Aerospace e o nosso programa de Anel de Montagem da Caixa do Ventilador", diz Joakim Andersson, presidente da divisão de Motores da GKN Aerospace. "Com o programa FCMR em escala industrial, estamos a provar não apenas a viabilidade técnica...
