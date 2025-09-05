Exchange MEXC
Rally do Bitcoin empurra $HYPER para além dos $14M
Estratégia de Saylor Pronta para Entrar no S&P 500: Rally do Bitcoin Empurra $HYPER Para Além dos $14M
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:45
ETFs de criptomoedas perdem $394 milhões enquanto fundos de Bitcoin e Ether registam saídas
ETFs de Bitcoin perderam $227 milhões, e ETFs de ether registaram um quarto dia consecutivo de fluxos de saída de $167 milhões em 4 de setembro, levando os resgates combinados a quase $400 milhões. Bitcoin Perde $227 Milhões Com Ether Marcando Quarto Dia de Resgates O impulso que alimentou os fundos negociados em bolsa (ETFs) de criptomoedas no início desta semana quebrou-se. Os investidores retiraram quase [...]
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:36
Bitcoin para $175k, ETH para $17k e depois um crash estilo Dot-Com: Especialista
Jake Simmons, um jornalista dedicado de cripto, é apaixonado por Bitcoin desde 2016, quando aprendeu sobre ele pela primeira vez. Através do seu extenso trabalho com NewsBTC.com e Bitcoinist.com, Jake tornou-se uma voz confiável na comunidade cripto, guiando tanto novatos quanto entusiastas experientes para uma compreensão mais profunda deste campo dinâmico. Sua missão é simples, mas profunda: desmistificar o Bitcoin e as criptomoedas e torná-las acessíveis a todos. Com uma carreira profissional na cena do Bitcoin e cripto que começou logo após se formar em Sistemas de Informação em 2017, Jake mergulhou na indústria. Jake juntou-se ao Grupo NewsBTC no final de 2022. Sua formação educacional fornece-lhe o conhecimento técnico e habilidades analíticas necessárias para dissecar tópicos complexos e apresentá-los em um formato compreensível. Seja você um leitor casual curioso sobre Bitcoin ou um investidor que busca navegar pelas últimas tendências do mercado, as análises de Jake oferecem perspectivas valiosas que preenchem a lacuna entre tecnologia complexa e uso cotidiano. Jake não é apenas um repórter de tendências tecnológicas; ele é um firme crente no potencial transformador do Bitcoin sobre as moedas fiduciárias tradicionais. Para ele, o sistema financeiro atual está à beira do caos, impulsionado por ações governamentais sem controle e políticas econômicas keynesianas falhas. Baseando-se nos princípios da escola austríaca de economia, Jake vê o Bitcoin não apenas como um ativo digital, mas como um passo crucial para retificar um sistema monetário em falência. Suas visões libertárias reforçam sua posição de que, assim como a igreja foi separada do estado, o dinheiro também deve ser libertado do controle governamental. Para Jake, o Bitcoin representa mais do que apenas um investimento; é uma revolução pacífica. Ele vislumbra um futuro onde o Bitcoin promove uma estrutura financeira sustentável e responsável para as gerações vindouras.
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:27
Sundar Pichai da Google credita a Trump a vitória no caso antimonopólio
Sundar Pichai disse-o diretamente a Donald Trump: a vitória no caso antitruste da Google teve muito a ver com o tempo do presidente no cargo. Num jantar de quinta-feira organizado na Casa Branca com outros executivos de tecnologia, Trump olhou diretamente para o CEO da Google e disse: "Bem, você teve um dia muito bom ontem... Quer falar sobre aquele grande dia que teve ontem?" Esse "grande dia" foi o momento em que a Alphabet, empresa-mãe da Google, adicionou 230 mil milhões de dólares à sua capitalização de mercado depois de evitar uma separação forçada numa decisão judicial federal, conforme relatado pela Cryptopolitan. O caso antitruste, inicialmente lançado pelo Departamento de Justiça em 2020, acusou a Google de operar um monopólio ilegal no mercado de buscas. O juiz Amit Mehta decidiu esta semana que, embora a Google tenha violado a lei, as exigências mais extremas do DOJ não eram justificadas. Essa decisão desencadeou um aumento no preço das ações da Google. Sundar não discutiu. "Estou feliz que acabou", disse ele a Trump à mesa, provocando risos dos outros convidados. "É um processo longo... Agradeço que a sua administração tenha tido um diálogo construtivo, e conseguimos chegar a alguma resolução." Trump simplesmente respondeu: "Certo." A Google sai com milhares de milhões e sem grandes restrições A decisão não foi uma leve palmada. Reconheceu irregularidades. Mas também rejeitou as ideias mais duras do DOJ, como forçar a Google a separar-se ou parar de pagar milhares de milhões por ano à Apple para continuar como o motor de busca predefinido nos iPhones. Esse acordo por si só vale milhares de milhões, ajudando a Apple e mantendo a Google no topo da cadeia alimentar. Na terça-feira, as ações da Apple subiram 4% após o horário de negociação, claramente satisfeita com a decisão do tribunal. A decisão de Mehta foi contundente. "A Google não será impedida de fazer pagamentos ou oferecer outras considerações aos parceiros de distribuição para pré-carregar...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:23
De $0,01 a $1—Por que os Analistas preveem um ROI de 100x antes de 2026
Os traders de cripto estão sempre a tentar encontrar a próxima missão de sucesso, e muitos acreditam tê-la descoberto na Ozak AI. Atualmente na sua quinta fase de pré-venda a apenas $0,01 por token, a Ozak AI já arrecadou mais de $2,6 milhões, mostrando um momentum inicial eficaz e forte confiança da comunidade. Com analistas agora a prever que o token poderá subir para até $1 até 2026, o desafio representa uma das possibilidades mais formidáveis no mercado atual—um potencial retorno de 100x que deixou as expectativas dos investidores em alta. Por que a Ozak AI é diferente O espaço cripto está lotado de novos projetos, mas a Ozak AI destaca-se ao combinar inteligência artificial preditiva com tecnologia blockchain. No seu núcleo, a plataforma foi projetada para fornecer insights financeiros em tempo real, previsões e avaliações de risco que rivalizam com as ferramentas utilizadas por fundos de hedge profissionais. Usando modelos como redes neurais e ARIMA (Média Móvel Integrada Autorregressiva), a Ozak AI gera previsões que podem fornecer aos traders uma vantagem em mercados voláteis. O que torna isto mais atraente é a infraestrutura descentralizada que suporta a Ozak AI. O projeto integra o EigenLayer AVS para validação descentralizada segura e o Arbitrum Orbit para execução rápida e escalável de contratos inteligentes. Esta combinação garante que as previsões não são apenas precisas, mas também entregues instantaneamente, sem os atrasos ou riscos de centralização vistos em sistemas tradicionais. A vantagem da Rede Ozak Stream Outra característica crítica é a Ozak Stream Network (OSN), um pipeline de informação de alta velocidade que se conecta com Redes de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) para armazenamento de dados seguro e distribuído. Esta configuração permite que a plataforma processe enormes quantidades de informação de mercado em tempo real, garantindo que os traders tenham constantemente acesso aos insights mais atualizados e confiáveis. Além disso, a Ozak AI introduz Agentes de IA de Previsão (PAs) personalizáveis, que permitem aos utilizadores adaptar modelos de IA às suas estratégias específicas—seja day trading, investimento de longo prazo,...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:20
Por que os analistas veem Washington como o catalisador principal
Os mercados cripto não sobem automaticamente com base na regulamentação, mas regras mais claras frequentemente removem barreiras que têm impedido a adoção. Pense nisso menos como um motor de foguete e mais como obras rodoviárias: consertando buracos, colocando sinais mais claros e alargando faixas para que grandes players possam se movimentar com confiança. Para o XRP, a agenda política mais recente da administração Trump poderia estar estabelecendo exatamente esse tipo de base. A Clareza Regulatória Ganha Impulso A maior mudança em andamento é o impulso da administração por uma estrutura regulatória unificada. Uma ordem executiva recente priorizou a coordenação entre agências dos EUA, uma medida que poderia reduzir a incerteza que há muito mantém as instituições à margem. Há sinais iniciais de que a SEC e a CFTC podem trabalhar mais estreitamente, com algumas responsabilidades potencialmente mudando para o regulador de commodities. Se a custódia de cripto e ativos não-securitários acabarem por cair sob este guarda-chuva, os investidores institucionais enfrentariam menos riscos legais ao se envolverem com tokens como XRP. O momento é notável: apenas no mês passado, o XRP deixou para trás uma de suas batalhas legais mais urgentes com um acordo no processo da SEC. Juntos, esses desenvolvimentos poderiam abrir caminho para maior liquidez, mais listagens em corretoras e custos de negociação mais baixos. Bancos Abrindo as Portas O design do XRP sempre teve como alvo o setor financeiro, e a direção política de Washington está começando a se alinhar com essa visão. O Escritório do Controlador da Moeda deu permissão explícita aos bancos nacionais para manter ativos cripto, emitir stablecoins e executar nós blockchain. Essas clarificações permitem que instituições financeiras movam partes de suas operações transfronteiriças para ledgers distribuídos. É aí que os recursos de conformidade integrados do XRP Ledger entram em jogo. Os bancos que exploram trilhos blockchain podem aplicar padrões regulatórios diretamente no XRPL, sem depender de ferramentas de terceiros. Se a adoção aumentar, o XRP poderia se tornar a espinha dorsal para as áreas de alta fricção das finanças transfronteiriças...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:17
Momentum do Ripple abranda à medida que o preço do XRP estagna e Layer Brett aponta para um aumento de 4.200% no mercado de meme este mês
Após meses de vitórias legais e atenção da mídia, o Ripple está começando a perder força. O preço do XRP tem flutuado na mesma faixa estreita por semanas, e a atividade das whales (baleias) diminuiu. Antes um dos principais candidatos a retornos extraordinários, o XRP agora parece estar sendo deixado para trás. Enquanto isso, os compradores iniciais estão mudando o foco para o Layer Brett, uma meme coin de alto potencial visando um aumento de 4.200% este mês—respaldada pela tecnologia Ethereum Layer 2 e energia viral que o Ripple simplesmente não consegue igualar. XRP (XRP): O hype do Ripple desaparece enquanto o preço do XRP estagna A tão esperada recuperação do Ripple parece ter estagnado. Depois de obter vitórias legais parciais e retornar às principais exchanges dos EUA, muitos esperavam que o preço do XRP finalmente decolasse. Em vez disso, mal se moveu. Mesmo com fundamentos sólidos e clareza regulatória, o mercado não respondeu com o tipo de volume ou volatilidade que os bulls esperavam. A atividade on-chain confirma isso. Grandes detentores de XRP não estão fazendo movimentos, e as conversas habituais nos fóruns ficaram notavelmente silenciosas. O Ripple ainda tem valor no espaço de pagamentos, mas está faltando o tipo de hype rápido e impulsionado pela comunidade que está definindo este ciclo. E diferentemente dos projetos Layer 2 ou ecossistemas baseados em staking, o XRP não oferece novos incentivos para os compradores agirem agora. Não há staking, nem NFTs, e nenhuma narrativa que pareça urgente. Os traders estão procurando histórias em que possam acreditar—e a história do Ripple não mudou. O sentimento não é negativo—é indiferente. E num mercado como este, a indiferença mata o momentum. O preço do XRP pode manter sua posição, mas sem um novo catalisador, os dias de movimentos parabólicos podem ter ficado para trás. Para traders que buscam retornos de curto prazo, o Ripple simplesmente não é mais onde está a energia. Layer Brett (LBRETT): Energia de meme coin encontra a tecnologia Ethereum Layer 2 Enquanto o XRP se estabiliza, o Layer Brett está avançando fortemente no superciclo de memes com pré-venda recorde...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:14
Desvendando o Potencial Short Squeeze do BTC
Aumento Iminente do Bitcoin: Desvendando o Potencial Short Squeeze do BTC
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 18:58
Porque a Tether está subitamente a investir milhões na indústria do ouro
Em vez de se ater puramente a ativos virtuais, a Tether começou a canalizar lucros para o ouro, visando estabelecer uma presença em toda a indústria - desde as minas onde é extraído do solo até as empresas de royalties que financiam a produção. O momento não é acidental. Os preços do ouro estão pairando próximos a máximas históricas, e a liderança da Tether vê uma oportunidade para ampliar seu alcance. O diretor executivo Paolo Ardoino há muito descreve o metal como uma contraparte natural do Bitcoin, argumentando que um é a fund
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 18:23
BCE impulsiona o Euro Digital para melhorar a autonomia estratégica e contrariar stablecoins estrangeiras
O post BCE Impulsiona o Euro Digital para Melhorar a Autonomia Estratégica e Contrariar Stablecoins Estrangeiras apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em 4 de setembro de 2025, o membro do Conselho Executivo do BCE, Piero Cipollone, dirigiu-se ao Parlamento Europeu, defendendo um euro digital para fortalecer a resiliência do sistema de pagamentos da Europa e a autonomia estratégica. Falando em Bruxelas, Cipollone destacou o papel do euro digital na redução da dependência de fornecedores de pagamento não europeus, que dominam 66% das transações com cartão na zona euro, citando taxas elevadas [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/ecb-pushes-digital-euro-to-enhance-strategic-autonomy-counter-foreign-stablecoins/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 17:54
Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe
Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões
Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.