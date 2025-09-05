Receita da Apple na Índia aumenta para 9 mil milhões de dólares, estabelecendo novo recorde histórico

A publicação "A receita da Apple na Índia aumenta para $9 mil milhões, estabelecendo novo recorde histórico" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Apple faturou quase $9 mil milhões da Índia no último ano fiscal, estabelecendo um novo recorde pessoal. O dinheiro veio principalmente de iPhones, com os MacBooks também apresentando números sólidos. Comparado aos $8 mil milhões que faturou no ano anterior, isso representa um aumento de 13% nas vendas ao longo de 12 meses, terminando em março. Esse crescimento não foi visto em outros países onde a Apple vende dispositivos. A maior parte do mundo está enfrentando uma desaceleração na demanda por smartphones, mas a Índia continua avançando. Mesmo que a Índia seja apenas uma pequena parte dos negócios globais da empresa, a Apple está apostando alto nela. Eles estão investindo recursos na região, esperando que seja uma peça importante do quebra-cabeça no futuro. A Apple abre mais lojas e muda seu foco de gestão A Apple abriu duas novas lojas físicas esta semana em Bangalore e Pune, contribuindo para sua expansão varejista lenta mas constante. E não para por aí. Já existem planos para abrir outra loja em Noida, nos arredores de Delhi, e mais uma em Mumbai no início do próximo ano. Todas estas são parte da mesma estratégia: assumir mais controle sobre seu ecossistema de produtos e conectar-se diretamente com os clientes locais. Em 2023, a Apple reorganizou como administra suas operações de vendas globais. A Índia foi separada e tornou-se sua própria região. Essa mudança mostra o quão sérios eles estão em fazer deste mercado uma prioridade. O país tem uma classe média em ascensão, mais pessoas adquirindo telefones premium e níveis de renda mais altos do que antes. De acordo com Tarun Pathak da Counterpoint Research, os iPhones agora representam cerca de 7% de todos os smartphones na Índia. A Apple não pôde estabelecer lojas físicas por muito tempo devido às rígidas leis de fornecimento local. O governo costumava exigir que as empresas produzissem uma certa porcentagem de seus produtos localmente antes de abrir lojas. Uma vez que essa política...