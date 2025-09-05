2025-10-13 Monday

Bitcoin Price Watch: Mercado baixista ou verdadeira reversão? Todos os olhos no volume

Bitcoin Price Watch: Mercado baixista ou verdadeira reversão? Todos os olhos no volume

O preço do Bitcoin seguiu estável em $112.364 na sexta-feira, com uma capitalização de mercado de $2,23 trilhões. O seu volume de negociação de 24 horas atingiu $42,90 bilhões, variando entre $109.399 e $112.965. O Bitcoin permanece abaixo da resistência chave, sinalizando cautela. A tendência mudou em vários períodos de tempo, mas o volume carece da força necessária para confirmar uma reversão macro. Um recuo de mercado mais profundo [...]
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 21:25
Ásia expande investimentos em Bitcoin com o apoio da Sora Ventures

Ásia expande investimentos em Bitcoin com o apoio da Sora Ventures

A Sora Ventures, uma proeminente sociedade de capital de risco de criptomoedas com sede em Taiwan, revelou um plano ambicioso para lançar um fundo de 1 mil milhões de dólares. O fundo destina-se a reforçar o investimento em empresas de tesouraria Bitcoin em toda a Ásia, com o objetivo de alcançar o montante total nos próximos seis meses.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 21:04
Atualizações de preço da Solana e Litecoin desvanecem enquanto Layer Brett poderá alcançar as Criptos populares em 2026

Atualizações de preço da Solana e Litecoin desvanecem enquanto Layer Brett poderá alcançar as Criptos populares em 2026

Solana luta perto dos $204 e Litecoin mostra momentum fraco, enquanto a pré-venda da Layer Brett a $0,0053 ganha destaque com analistas prevendo que alcançará as principais criptomoedas até 2026.
Blockchainreporter 2025/09/05 20:40
Bitcoin Americano, apoiado por Trump, termina estreia na Nasdaq com alta de 17%

Bitcoin Americano, apoiado por Trump, termina estreia na Nasdaq com alta de 17%

A American Bitcoin, uma empresa de mineração ligada aos filhos do Presidente dos EUA Donald Trump, Eric e Donald Trump Jr., encerrou seu primeiro dia de negociação na Nasdaq com fortes oscilações, mas ainda conseguiu terminar 16,75% mais alto, pouco acima de $8. A negociação após o expediente elevou as ações em mais 6% para $8,50, confirmaram os relatórios. Oscilações selvagens de preço no primeiro dia A negociação começou com pressa. A empresa recém-rebatizada, formada através de uma fusão com a Gryphon Digital Mining (GRYP), subiu até $13,21 do fechamento anterior da Gryphon de $6,90, um aumento de 90%. Esse impulso inicial colapsou rapidamente, enviando a ação para $6,70 à tarde antes de recuperar parte da perda. A Nasdaq interrompeu as negociações cinco vezes devido à extrema volatilidade. Apesar dos movimentos erráticos, a Bloomberg estimou a participação de 7,5% de Eric Trump em aproximadamente $548 milhões no final da sessão. Sua fortuna agora está diretamente ligada ao desempenho da American Bitcoin no mercado. Estratégia dupla de mineração e compra De acordo com Eric Trump, a empresa não apenas vai minerar Bitcoin, mas também comprá-lo quando as condições fizerem mais sentido. Ele descreveu a abordagem como mudar "para qualquer opção que seja melhor no momento". O tesouro existente da empresa já detém 2.443 BTC, tornando-o o 25º maior estoque entre empresas públicas. Com o Bitcoin negociando acima de $112.000, essa participação vale cerca de $275 milhões. Eric Trump enfatizou que o negócio visará maximizar o valor para os acionistas equilibrando a produção de mineração e as compras de mercado: "Vamos aproveitar a mineração diária ao máximo, mas também podemos sair e comprar Bitcoin para apoiar o tesouro", disse o filho do presidente. Subtextos políticos e um segundo empreendimento O lançamento levantou questões sobre se a American Bitcoin se beneficia da postura favorável às criptomoedas do Presidente Trump. Eric Trump rejeitou críticas de que sua família está lucrando diretamente com política...
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 20:25
Conselho da Tesla propõe pacote de pagamento de $1 trilião para Musk se objetivos ambiciosos forem alcançados

Conselho da Tesla propõe pacote de pagamento de $1 trilião para Musk se objetivos ambiciosos forem alcançados

A Tesla delineou um novo pacote de compensação para o seu CEO, Elon Musk, na sexta-feira, que poderá valer cerca de $1 trilião se a empresa atingir certos objetivos ambiciosos durante a próxima década, numa medida que surge um mês depois do conselho da empresa ter aprovado uma atribuição de ações para ele no valor de cerca de $29 mil milhões. O pacote de compensação estabelece para Musk o objetivo ambicioso de aumentar a capitalização de mercado da Tesla para $8,5 triliões até 2035. AFP via Getty Images Factos Principais No documento, a empresa observa que "não tem atualmente um prémio de desempenho de longo prazo para o CEO em vigor para reter e incentivar Elon a concentrar as suas energias na Tesla", e que era "hora de mudar isso". Para receber a sua compensação completa, Musk precisará de atingir o objetivo ambicioso de aumentar a capitalização de mercado da Tesla de cerca de $1 trilião atualmente para $8,5 triliões num período de dez anos. Musk ainda não comentou publicamente sobre o assunto. Esta é uma história em desenvolvimento.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 20:11
Fundação Hyperliquid Anuncia Importantes Otimizações de Negociação Spot

Fundação Hyperliquid Anuncia Importantes Otimizações de Negociação Spot

Pontos-chave: Hyperliquid Foundation reduz taxas de negociação Spot, lançando a stablecoin USDH. Redução de taxa Spot-spot para aumentar a liquidez. Votação de validadores para liberar o código USDH. A Hyperliquid Foundation anunciou uma atualização de rede para melhorar a negociação Spot, reduzindo as taxas de taker em 80% e liberando o código do par de negociação USDH através de votação de validadores. Estas mudanças visam aumentar a liquidez e reduzir custos, potencialmente impulsionando o volume de negociação da Hyperliquid e estabelecendo novos precedentes na conformidade e acessibilidade das finanças descentralizadas. Mercado Observa Lançamento do USDH em Meio à Esperada Onda de Liquidez As respostas do mercado e da indústria reconheceram as mudanças previstas nos volumes de negociação. Observadores da indústria acompanham de perto à medida que a votação dos validadores se aproxima, observando que o resultado poderia fortalecer a infraestrutura de negociação da Hyperliquid. Declarações de figuras proeminentes permanecem limitadas, sendo discutidas principalmente em plataformas de desenvolvedores. Os dados do CoinMarketCap revelam o status atual de negociação da Hyperliquid. Na última atualização, o HYPE é negociado a $46,74 com uma capitalização de mercado de aproximadamente $15,61 mil milhões. Relatou um volume de negociação de 24 horas de $197,69 milhões, refletindo uma diminuição de 7,64%. Nos últimos 90 dias, os preços aumentaram 37,50%, demonstrando sua resiliência no mercado. "A redução nas taxas de taker em 80% deverá melhorar significativamente a negociação na nossa plataforma, impulsionando a liquidez e o envolvimento do usuário." — Hyperliquid Foundation, Declaração Oficial Contexto Histórico, Dados de Preço e Insights de Especialistas Você sabia? A implantação de ativos sem permissão da Hyperliquid ecoa estratégias de gigantes DeFi como SushiSwap, que ampliou o acesso e liquidez de tokens em 2021. A análise de pesquisa da Coincu sugere potencial expansão de liquidez e interesse regulatório após a atualização. A significativa redução de taxas poderia impulsionar o aumento do volume de negociação enquanto atrai mais investimentos focados em conformidade. Hyperliquid(HYPE), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 11:38 UTC em 5 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentário geral de mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 20:10
Cilindro de acumulação do Dogecoin pronto para ir parabólico com $3,5 a seguir

Cilindro de acumulação do Dogecoin pronto para ir parabólico com $3,5 a seguir

A meme coin Dogecoin (DOGE) está mostrando sinais de preparação para seu próximo rali parabólico, com indicadores técnicos sugerindo um potencial aumento que poderia atingir $3,50. De acordo com análise da TradingShot, esta perspectiva baseia-se no facto de que, por quase um ano, o Dogecoin tem sido suportado pela sua média móvel de 50 dias mensal (MA), um nível crítico que historicamente marcou o início das suas principais corridas de alta. Numa publicação de 4 de setembro no TradingView, a perspectiva apontou para uma estrutura familiar de "cilindro de acumulação" formando-se novamente, um padrão que consistentemente sinalizou a transição dos fundos do ciclo de baixa para avanços explosivos do ciclo de alta. Gráfico de análise de preço DOGE. Fonte: TradingView Ciclos anteriores seguiram um caminho semelhante onde, uma vez estabelecida a descolagem da MA50, o DOGE entrou numa fase de rali parabólico, atingindo cada vez pelo menos a extensão de Fibonacci de 1.618 do seu máximo histórico anterior. Com base nesta configuração repetitiva, o analista agora vê $1 como um alvo mínimo realista para o ciclo atual. No entanto, se o momentum se estender além da média histórica, a projeção de Fibonacci coloca o nível de sobre-extensão do Dogecoin próximo de $3,50. Este nível alinha-se com os mesmos pontos estruturais de rali vistos em ciclos passados, onde a criptomoeda excedeu alvos conservadores antes de finalmente atingir o topo. Se o DOGE fosse negociado a $3,50, o token comandaria uma capitalização de mercado de cerca de $543 mil milhões, tornando-o a segunda criptomoeda classificada, desde que o Ethereum (ETH) registre um crescimento mínimo durante o mesmo período. Potencial lançamento de ETF do DOGE Notavelmente, a atenção do mercado tem-se deslocado cada vez mais para o Dogecoin à medida que a meme coin se aproxima do possível lançamento de um fundo negociado em bolsa (ETF) à vista, que se espera que impulsione o capital institucional para o ativo. No desenvolvimento mais recente, a REX Shares e a Osprey Funds apresentaram à SEC sob a Lei de Empresas de Investimento de 1940, abrindo caminho para o primeiro...
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 20:08
Thumzup revela aquisição massiva de 3.500 plataformas

Thumzup revela aquisição massiva de 3.500 plataformas

Mineradores de Dogecoin: Thumzup Revela Aquisição Massiva de 3.500 Equipamentos
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 19:52
ROI massivo e energia viral à frente

ROI massivo e energia viral à frente

Setembro de 2025 está a revelar-se um mês emocionante para investidores em criptomoedas. Com o mercado a continuar em alta, existem inúmeras oportunidades para retornos significativos. Se está a procurar capitalizar na próxima grande novidade em cripto, este artigo vai guiá-lo pelas melhores criptomoedas para comprar em setembro de 2025. Entre elas estão meme coins, tokens de utilidade e projetos de alto potencial que poderiam proporcionar um enorme ROI e energia viral nos próximos meses. Destacados nesta lista estão Arctic Pablo Coin, GOHOME, Keyboard Cat, Tutorial, Fwog, Daddy Tate, Simon
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:50
Receita da Apple na Índia aumenta para 9 mil milhões de dólares, estabelecendo novo recorde histórico

Receita da Apple na Índia aumenta para 9 mil milhões de dólares, estabelecendo novo recorde histórico

A publicação "A receita da Apple na Índia aumenta para $9 mil milhões, estabelecendo novo recorde histórico" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Apple faturou quase $9 mil milhões da Índia no último ano fiscal, estabelecendo um novo recorde pessoal. O dinheiro veio principalmente de iPhones, com os MacBooks também apresentando números sólidos. Comparado aos $8 mil milhões que faturou no ano anterior, isso representa um aumento de 13% nas vendas ao longo de 12 meses, terminando em março. Esse crescimento não foi visto em outros países onde a Apple vende dispositivos. A maior parte do mundo está enfrentando uma desaceleração na demanda por smartphones, mas a Índia continua avançando. Mesmo que a Índia seja apenas uma pequena parte dos negócios globais da empresa, a Apple está apostando alto nela. Eles estão investindo recursos na região, esperando que seja uma peça importante do quebra-cabeça no futuro. A Apple abre mais lojas e muda seu foco de gestão A Apple abriu duas novas lojas físicas esta semana em Bangalore e Pune, contribuindo para sua expansão varejista lenta mas constante. E não para por aí. Já existem planos para abrir outra loja em Noida, nos arredores de Delhi, e mais uma em Mumbai no início do próximo ano. Todas estas são parte da mesma estratégia: assumir mais controle sobre seu ecossistema de produtos e conectar-se diretamente com os clientes locais. Em 2023, a Apple reorganizou como administra suas operações de vendas globais. A Índia foi separada e tornou-se sua própria região. Essa mudança mostra o quão sérios eles estão em fazer deste mercado uma prioridade. O país tem uma classe média em ascensão, mais pessoas adquirindo telefones premium e níveis de renda mais altos do que antes. De acordo com Tarun Pathak da Counterpoint Research, os iPhones agora representam cerca de 7% de todos os smartphones na Índia. A Apple não pôde estabelecer lojas físicas por muito tempo devido às rígidas leis de fornecimento local. O governo costumava exigir que as empresas produzissem uma certa porcentagem de seus produtos localmente antes de abrir lojas. Uma vez que essa política...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:47
