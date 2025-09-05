Bitcoin Americano, apoiado por Trump, termina estreia na Nasdaq com alta de 17%
A American Bitcoin, uma empresa de mineração ligada aos filhos do Presidente dos EUA Donald Trump, Eric e Donald Trump Jr., encerrou seu primeiro dia de negociação na Nasdaq com fortes oscilações, mas ainda conseguiu terminar 16,75% mais alto, pouco acima de $8. A negociação após o expediente elevou as ações em mais 6% para $8,50, confirmaram os relatórios. Oscilações selvagens de preço no primeiro dia A negociação começou com pressa. A empresa recém-rebatizada, formada através de uma fusão com a Gryphon Digital Mining (GRYP), subiu até $13,21 do fechamento anterior da Gryphon de $6,90, um aumento de 90%. Esse impulso inicial colapsou rapidamente, enviando a ação para $6,70 à tarde antes de recuperar parte da perda. A Nasdaq interrompeu as negociações cinco vezes devido à extrema volatilidade. Apesar dos movimentos erráticos, a Bloomberg estimou a participação de 7,5% de Eric Trump em aproximadamente $548 milhões no final da sessão. Sua fortuna agora está diretamente ligada ao desempenho da American Bitcoin no mercado. Estratégia dupla de mineração e compra De acordo com Eric Trump, a empresa não apenas vai minerar Bitcoin, mas também comprá-lo quando as condições fizerem mais sentido. Ele descreveu a abordagem como mudar "para qualquer opção que seja melhor no momento". O tesouro existente da empresa já detém 2.443 BTC, tornando-o o 25º maior estoque entre empresas públicas. Com o Bitcoin negociando acima de $112.000, essa participação vale cerca de $275 milhões. Eric Trump enfatizou que o negócio visará maximizar o valor para os acionistas equilibrando a produção de mineração e as compras de mercado: "Vamos aproveitar a mineração diária ao máximo, mas também podemos sair e comprar Bitcoin para apoiar o tesouro", disse o filho do presidente. Subtextos políticos e um segundo empreendimento O lançamento levantou questões sobre se a American Bitcoin se beneficia da postura favorável às criptomoedas do Presidente Trump. Eric Trump rejeitou críticas de que sua família está lucrando diretamente com política...
