Minerador de Bitcoin baseado na China, Cango, expande-se para os EUA em meio ao aumento da produção
A publicação "Minerador de Bitcoin baseado na China, Cango, expande-se para os EUA em meio ao aumento da produção" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O minerador chinês de Bitcoin Cango relatou um forte aumento na produção durante o segundo trimestre de 2025, mesmo com despesas mais altas arrastando a empresa para um profundo prejuízo líquido. Numa atualização de 5 de setembro, a empresa revelou que minerou 1.404,4 BTC entre abril e junho, elevando sua produção total desde o lançamento para 3.879,2 BTC. A Cango disse que gastou uma média de $83.091 por moeda, excluindo depreciação, enquanto o custo total atingiu $98.636 após contabilizar despesas adicionais. Enquanto isso, o aumento da produção traduziu-se em receitas trimestrais de RMB 1 bilhão ($139,8 milhões), com a mineração de Bitcoin contribuindo com RMB 989,4 milhões ($138,1 milhões). O EBITDA ajustado foi de RMB 710,1 milhões ($99,1 milhões). No entanto, apesar dos fortes números de receita, a empresa registrou um prejuízo líquido de RMB 2,1 bilhões ($295,4 milhões), revertendo um lucro líquido de RMB 86 milhões no mesmo período do ano passado. Durante o trimestre, a empresa baseada na China aumentou sua capacidade de mineração para 50 EH/s através de uma aquisição de 18 EH/s, o que ajudou a elevar a produção de julho em 44% para 650,5 BTC em comparação com junho. Falando sobre esses números, o Diretor de tecnologia (CTO) da Cango, Paul Yu, enquadrou o trimestre como um ponto de viragem para a operação da empresa, citando o sucesso de sua mudança para um modelo de ativos leves. Ele disse que a estratégia, construída em torno da aquisição de equipamentos de mineração plug-and-play em vez de infraestrutura pesada, permitiu à empresa escalar mais rapidamente e preservar a flexibilidade. O Plano do Investidor em Cripto: Um Curso de 5 Dias Sobre Bagholding, Front-Runs de Insiders e Alpha Perdido Nice 😎 Sua primeira lição está a caminho. Por favor, adicione [email protected] à sua lista branca de e-mail. Yu reconheceu que essa abordagem aumenta os custos em dinheiro por moeda, mas argumentou que a menor depreciação compensa a diferença, mantendo os custos gerais competitivos e a eficiência de capital intacta. Expansão para os EUA A Cango também está estendendo sua presença para além da China para mitigar a volatilidade nos preços de energia e...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:05