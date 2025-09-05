2025-10-13 Monday

Sora Ventures revela fundo de tesouraria de Bitcoin de 1 mil milhões de dólares na Ásia

O post Sora Ventures Revela Fundo de Tesouraria de Bitcoin de $1B na Ásia apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A iniciativa foi projetada para espelhar modelos de tesouraria Bitcoin-first que se tornaram populares no Ocidente, com o objetivo de acelerar a adoção em tesourarias corporativas asiáticas. Enquanto isso, a Strategy de Michael Saylor está se aproximando de uma possível inclusão no índice S&P 500, com analistas estimando 91% de chance de entrada, dado seu valor de mercado de $92 bilhões, fortes ganhos e enormes participações em Bitcoin. A participação no S&P 500 não apenas elevará o perfil da Strategy, mas também poderá aumentar os fluxos de capital passivo para o setor cripto. Sora Ventures Lança Fundo Bitcoin de $1B A Sora Ventures revelou um plano ambicioso para criar o que descreve como o primeiro fundo de tesouraria Bitcoin de $1 bilhão da Ásia, um passo importante no impulso da região em direção à adoção corporativa de ativos digitais. O anúncio foi feito pelo fundador Jason Fang durante a Semana Blockchain de Taipei na sexta-feira, onde ele compartilhou detalhes sobre a estrutura e objetivos do fundo sob o título "Introduzindo a Estratégia BTC nos Principais Mercados de Ações da Ásia". A Sora Ventures revelou que já garantiu um compromisso de capital de $200 milhões de parceiros institucionais em toda a Ásia, com a intenção de implantar o total de $1 bilhão em Bitcoin dentro de seis meses. A empresa enquadrou a iniciativa como um pool institucional centralizado projetado para replicar os modelos de tesouraria Bitcoin-first que ganharam força nos Estados Unidos e Europa. Fang explicou que, enquanto as instituições ocidentais adotaram constantemente o Bitcoin para seus balanços, a adoção na Ásia tem sido mais fragmentada. Ao criar um veículo dedicado, a Sora Ventures quer acelerar o papel do Bitcoin como ativo de reserva para empresas em toda a região. O fundo não apenas servirá como estratégia de tesouraria para empresas existentes, mas também apoiará a criação de novas tesourarias corporativas globalmente. Segundo Fang, esta é a primeira vez que dinheiro institucional de parceiros locais, regionais e globais...
O maior sucesso de rádio de Lady Gaga faz história

O post "Maior sucesso de rádio da Lady Gaga faz história" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. "Die With a Smile" de Lady Gaga e Bruno Mars retorna ao top 10 da Hot 100, marcando sua quinquagésima semana na região — uma conquista compartilhada por apenas quatro músicas. INDIO, CALIFÓRNIA – 11 DE ABRIL: (APENAS PARA USO EDITORIAL) (ACESSO EXCLUSIVO) Lady Gaga se apresenta no Palco Coachella durante o Festival de Música e Artes do Vale de Coachella 2025 no Empire Polo Club em 11 de abril de 2025 em Indio, Califórnia. (Foto de Kevin Mazur/Getty Images para Coachella) Kevin Mazur/Getty Images para Coachella Mais de um ano após seu lançamento, "Die With a Smile" de Lady Gaga e Bruno Mars ainda é uma das músicas mais bem-sucedidas na América. O dueto vencedor do Grammy continua a ter um desempenho surpreendentemente bom em vendas, streaming e rádio, e neste período sobe novamente na Hot 100. Ao conseguir subir, "Die with a Smile" alcança um marco que apenas um punhado de faixas na história já atingiu. "Die With a Smile" junta-se a um clube exclusivo "Die With a Smile" sobe do nº 11 para o nº 10 na Hot 100, retornando ao nível mais alto da contagem após apenas um período fora. Ao se recuperar, a faixa torna-se apenas a quarta música na história dos EUA a passar 50 semanas dentro do top 10 da Hot 100. Junta-se a "Lose Control" de Teddy Swims, "A Bar Song (Tipsy)" de Shaboozey e "Blinding Lights" de The Weeknd nesse pequeno e exclusivo clube, segundo a Billboard. "Lose Control" de Teddy Swims permanece no Top 10 "Lose Control" também ainda está presente na região esta semana, caindo do nº 7 para o nº 8. O single já permaneceu na Hot 100 por 106 semanas no total, o que é a maior permanência para qualquer hit na mais de...
Eric Trump torna-se bilionário graças ao Bitcoin americano

A publicação "Eric Trump Torna-se Bilionário Graças ao American Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaques Eric Trump torna-se bilionário através do crescimento do American Bitcoin e WLFI. Stablecoin da família Trump e tokens WLFI ganham interesse massivo de investidores. American Bitcoin avaliado em $7,3 mil milhões apesar de ter apenas dois funcionários. Eric Trump Atinge Status de Bilionário Através de Cripto Eric Trump, o segundo filho do Presidente dos EUA Donald Trump, entrou oficialmente para o status de bilionário, graças ao crescimento explosivo das suas participações no American Bitcoin. De acordo com a Forbes, a sua participação atingiu $950 milhões durante o pico de negociação da manhã de 3 de setembro de 2025, antes de fechar em aproximadamente $590 milhões. American Bitcoin, uma empresa especializada em mineração e detenção de ativos digitais, possui mais de 16.000 equipamentos de mineração e detém 2.443 BTC, avaliados em aproximadamente $275 milhões no momento da escrita. Apesar de ter apenas dois funcionários, a empresa é avaliada pelo mercado em aproximadamente $7,3 mil milhões, levantando questões sobre expectativas sobreaquecidas dos investidores, segundo analistas da indústria. Preço das Ações ABTC do American Bitcoin (anteriormente Gryphon). Fonte: CNBC Empreendimentos Cripto da Família Trump O irmão mais velho de Eric, Donald Trump Jr., também está ativo no setor cripto. Embora a sua participação no American Bitcoin não seja oficialmente divulgada, ele assinou documentos como investidor. Ambos os irmãos estão envolvidos na World Liberty Financial (WLFI), que emitiu o seu próprio token WLFI e uma stablecoin de $1 apoiada por $2 mil milhões em investimentos de parceiros dos EAU. A Forbes observou que a lei de julho de 2025 do Presidente Trump regulando stablecoins contribuiu para o aumento do interesse na WLFI, consolidando-a entre os maiores players no setor de ativos digitais. Os ativos digitais da família Trump viram uma valorização significativa de preço, de acordo com relatórios da mídia. Diversificação Além da Criptomoeda Além de cripto, Eric e Donald Jr. continuam a expandir o negócio de licenciamento da família. Acordos internacionais na Arábia Saudita, EAU e Romênia aumentaram a receita de $7 milhões em 2023 para $45 milhões um ano depois, tornando o licenciamento um...
Estes 3 sinais preveem estatisticamente o próximo grande movimento do Bitcoin

O post Estes 3 Sinais Preveem Estatisticamente o Próximo Grande Movimento do Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Durante grande parte deste ciclo, a Liquidez Global tem sido um dos indicadores mais precisos para antecipar a ação de preço do Bitcoin. A conexão entre a expansão da oferta monetária e o crescimento de ativos de risco está bem estabelecida, e o Bitcoin seguiu esse roteiro de forma notavelmente próxima. No entanto, recentemente, temos prestado muita atenção a alguns outros pontos de dados que têm sido estatisticamente ainda mais precisos em prever para onde o Bitcoin está indo a seguir. Juntas, estas métricas ajudam a pintar uma imagem mais clara sobre se a estagnação recente do Bitcoin representa uma pausa de curto prazo ou o início de uma fase de consolidação mais longa. Tendências de Preço do Bitcoin Impulsionadas por Mudanças na Liquidez Global A relação entre a Liquidez Global, particularmente a oferta monetária M2, e o preço do Bitcoin é difícil de ignorar. Quando a liquidez se expande, o Bitcoin tende a subir; quando contrai, o Bitcoin luta. Figura 1: Expansões e contrações na Liquidez Global impactaram significativamente a ação de preço do Bitcoin. Ver Gráfico ao Vivo Medida ao longo deste ciclo atual, a correlação está em impressionantes 88,44%. Adicionar um deslocamento de 70 dias eleva essa correlação ainda mais para 91,23%, o que significa que mudanças de liquidez frequentemente precedem os movimentos do Bitcoin em pouco mais de dois meses. Esta estrutura provou ser notavelmente precisa na captura da tendência ampla, com quedas cíclicas alinhadas com o aperto da Liquidez Global, e as recuperações subsequentes refletindo a expansão renovada. Figura 2: Adicionar um deslocamento de 10 semanas à Liquidez Global traz uma correlação ainda mais forte com o BTC no ciclo atual. Ainda assim, houve uma divergência notável recentemente. A liquidez continua a subir, sinalizando suporte para preços mais altos do Bitcoin, mas o próprio Bitcoin estagnou depois de atingir novos recordes históricos. Esta divergência vale a pena monitorar, mas não invalida a relação mais ampla. Na verdade, pode sugerir que o Bitcoin está simplesmente atrasado em relação às condições de liquidez, como aconteceu em outros pontos do ciclo. Oferta de Stablecoin Sinalizando Surtos no Mercado de Bitcoin Enquanto a Liquidez Global reflete o mais amplo...
Wall Street encontra Dogecoin – Primeiro ETF de DOGE pronto para estrear

O post Wall Street Encontra Dogecoin – Primeiro ETF de DOGE Pronto para Estrear apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins Dogecoin (DOGE) poderá em breve dar o salto de meme coin para produto de Wall Street. REX Shares e Osprey Funds apresentaram aos reguladores dos EUA um pedido para lançar o que seria o primeiro fundo negociado em bolsa oferecendo exposição direta ao DOGE, com negociação esperada já na próxima semana sob o ticker DOJE. Expandindo Além do Solana As duas empresas não são estranhas aos ETFs de criptomoedas. Há apenas alguns meses, elas trouxeram ao mercado um fundo de staking de Solana, usando uma estrutura legal sob a Lei de Companhias de Investimento de 1940 — frequentemente referida como "Lei 40". Essa mesma abordagem está agora sendo aplicada ao Dogecoin. De acordo com o registro, o fundo DOJE ganharia exposição através de uma subsidiária baseada nas Ilhas Cayman estruturada para atender aos rigorosos requisitos de conformidade da lei dos EUA. O analista da Bloomberg Eric Balchunas observou no X que o Dogecoin parece ser o primeiro produto pronto para lançamento, mas o mesmo prospecto também referenciou potenciais ETFs vinculados a XRP, BONK, TRUMP, Bitcoin, Ethereum e Solana, sugerindo que um pipeline mais amplo poderia seguir. Como a Estrutura Funciona A Lei 40 limita como os fundos de investimento dos EUA podem manter certos ativos como commodities e derivativos. Ao criar uma subsidiária offshore, os emissores de ETF podem contornar essas restrições enquanto ainda oferecem aos investidores exposição a ativos digitais. De acordo com o prospecto, as estratégias e riscos da subsidiária Dogecoin são tratados como idênticos aos do fundo principal para garantir conformidade. Este é o mesmo manual que REX e Osprey usaram para dar vida ao ETF de Solana no início deste ano, um fundo que marcou uma das soluções legais mais criativas do setor. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa...
Previsão do Bitcoin hoje enquanto a estratégia poderá listar no S&P 500, SEC planeia mais regras pró-criptomoeda, e mais...

A publicação Previsão do Bitcoin Hoje enquanto Estratégia Poderia Listar no S&P 500, SEC Planeia Mais Regras Pró-Criptomoeda, e Mais... apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Atualizações Hyper do Bitcoin Ao Vivo Hoje: Previsão do Bitcoin Hoje enquanto Estratégia Poderia Listar no S&P 500, SEC Planeia Mais Regras Pró-Criptomoeda, e Mais... Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Leah é uma jornalista britânica com bacharelado em Jornalismo, Mídia e Comunicações e quase uma década de experiência em redação de conteúdo. Nos últimos quatro anos, seu foco tem sido principalmente nas tecnologias Web3, impulsionada por seu genuíno entusiasmo pela descentralização e pelos mais recentes avanços tecnológicos. Ela contribuiu para importantes publicações de cripto e NFT - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport e NFT Lately - o que a elevou a um papel sênior no jornalismo cripto. Seja elaborando notícias de última hora ou análises aprofundadas, ela se esforça para envolver seus leitores com as informações e insights mais recentes. Seus artigos frequentemente abrangem as criptomoedas mais populares, corretoras e regulamentações em evolução. Como parte de sua estratégia para atrair novatos em cripto para a Web3, ela explica até os tópicos mais complexos de forma facilmente compreensível e envolvente. Reforçando ainda mais seu dinâmico histórico jornalístico, ela escreveu para vários setores, incluindo testes de software (TEST Magazine), viagens (Travel Off Path) e música (Mixmag). Quando não está mergulhada em um universo cripto, ela provavelmente está viajando entre ilhas (com Galápagos e Hainan sendo seus destinos preferidos). Ou talvez desenhando com lápis de giz enquanto ouve os Pixies, sua banda favorita de todos os tempos. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-5-2025/
Sora Ventures revela o primeiro fundo de tesouraria de Bitcoin da Ásia com plano de compra de 1 mil milhões de dólares

O post Sora Ventures Revela o Primeiro Fundo de Tesouraria Bitcoin da Ásia Com Plano de Aquisição de $1B apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Sora Ventures anunciou o lançamento do primeiro fundo de tesouraria Bitcoin da Ásia. O fundo pretende adquirir $1 bilião em BTC nos próximos seis meses. Sora Ventures Lança Fundo de Tesouraria de $1 Bilião De acordo com a BitcoinMagazine, a Sora Ventures revelou planos para um fundo de tesouraria Bitcoin de $1 bilião durante a Semana Blockchain de Taipei. O plano é apoiado com um compromisso de $200 milhões dos parceiros. O empreendimento pretende acumular este valor em BTC dentro de seis meses. O fundo recém-lançado da Sora Ventures foi concebido para centralizar o capital institucional. Visa apoiar as empresas de tesouraria regionais existentes e impulsionar o desenvolvimento de novas. As tesourarias locais e os mercados internacionais podem colaborar mais eficazmente graças a esta abordagem conjunta. Luke Liu, Parceiro da Sora Ventures, descreveu o projeto como um marco histórico. Ele enfatizou que marca a primeira vez que a Ásia viu um esforço coordenado de tão grande escala para construir uma rede de empresas de tesouraria Bitcoin. "Este é o primeiro fundo de tesouraria de $1 bilião da Ásia", disse Liu, acrescentando que o compromisso demonstra a crescente confiança regional no Bitcoin como ativo de reserva. Jason Fang, Fundador e Sócio-Gerente da Sora Ventures, observou que enquanto instituições nos EUA e UE têm impulsionado a adoção de tesouraria há anos, a participação asiática permaneceu fragmentada. "A Ásia tem sido um dos mercados mais importantes para o desenvolvimento da tecnologia blockchain e Bitcoin... Esta é a primeira vez na história que o dinheiro institucional se uniu, do local ao regional, e agora a um palco global", partilhou. Isto baseia-se nas crescentes iniciativas de tesouraria, especialmente nos EUA. Por exemplo, a Strategy de Michael Saylor continuou a construir sobre o seu movimento de tesouraria Bitcoin. A Strategy recentemente comprou 4.048 BTC, elevando suas participações totais para 636.505 BTC. A empresa agora controla mais de 3% do fornecimento do token. A Adoção de Tesouraria Bitcoin Expande-se Pela Ásia...
Bitcoin, utilidade da blockchain e como Wall Street está a despertar

O post Bitcoin, utilidade blockchain e como Wall Street está despertando apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Homepage > Notícias > Negócios > Bitcoin, utilidade blockchain e como Wall Street está despertando Neste episódio do CoinGeek Weekly Livestream, o veterano trader e empreendedor Christopher Messina juntou-se a Kurt Wuckert Jr. para compartilhar suas opiniões sobre o estado da tecnologia blockchain, como ela finalmente está sendo usada da maneira correta e por que ele está otimista sobre seu futuro. title="YouTube video player" frameborder="0″ allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen=""> Quem é Christopher Messina? Messina já esteve no stream antes, então pode ser familiar para alguns espectadores. Ele é um veterano trader de commodities com raízes profundas no negócio de mineração. Ele também trabalhou em fintech no passado. Além de explorar e minerar terras raras, ele está trabalhando arduamente para garantir que todos entendam os benefícios da tecnologia blockchain, incluindo como ela pode criar registros imutáveis, cadeias de suprimentos mais eficientes e mais. Ele se descreve como tendo um apetite "anormal" por risco, embora pense que a maioria das altcoins vai chegar a zero. Blockchain é principalmente usado para coisas sem sentido Wuckert pergunta a Messina sobre seus pensamentos sobre como a tecnologia blockchain é principalmente usada para coisas sem sentido. Mais tarde no programa, Wuckert descreve isso como uma "tragédia", mas Messina está otimista. Messina concorda que a maior parte disso não vale nada e encontrará seu ponto de preço natural em breve. Ele adverte aqueles que negociaram altcoins e não declararam seus lucros que o Internal Revenue Service (IRS) os alcançará, e eles pagarão o que devem com juros. A abordagem de Messina para qualquer projeto blockchain é procurar o caso de uso comercial. Hoje em dia, ele está ajudando empresas reais a construir ferramentas que a utilizam para melhorar processos e obter ganhos de eficiência. Finalmente, os adultos estão entrando na sala, ele diz. Melhor ainda, já que muitas corporações passaram por várias tentativas de...
Minerador de Bitcoin baseado na China, Cango, expande-se para os EUA em meio ao aumento da produção

A publicação "Minerador de Bitcoin baseado na China, Cango, expande-se para os EUA em meio ao aumento da produção" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O minerador chinês de Bitcoin Cango relatou um forte aumento na produção durante o segundo trimestre de 2025, mesmo com despesas mais altas arrastando a empresa para um profundo prejuízo líquido. Numa atualização de 5 de setembro, a empresa revelou que minerou 1.404,4 BTC entre abril e junho, elevando sua produção total desde o lançamento para 3.879,2 BTC. A Cango disse que gastou uma média de $83.091 por moeda, excluindo depreciação, enquanto o custo total atingiu $98.636 após contabilizar despesas adicionais. Enquanto isso, o aumento da produção traduziu-se em receitas trimestrais de RMB 1 bilhão ($139,8 milhões), com a mineração de Bitcoin contribuindo com RMB 989,4 milhões ($138,1 milhões). O EBITDA ajustado foi de RMB 710,1 milhões ($99,1 milhões). No entanto, apesar dos fortes números de receita, a empresa registrou um prejuízo líquido de RMB 2,1 bilhões ($295,4 milhões), revertendo um lucro líquido de RMB 86 milhões no mesmo período do ano passado. Durante o trimestre, a empresa baseada na China aumentou sua capacidade de mineração para 50 EH/s através de uma aquisição de 18 EH/s, o que ajudou a elevar a produção de julho em 44% para 650,5 BTC em comparação com junho. Falando sobre esses números, o Diretor de tecnologia (CTO) da Cango, Paul Yu, enquadrou o trimestre como um ponto de viragem para a operação da empresa, citando o sucesso de sua mudança para um modelo de ativos leves. Ele disse que a estratégia, construída em torno da aquisição de equipamentos de mineração plug-and-play em vez de infraestrutura pesada, permitiu à empresa escalar mais rapidamente e preservar a flexibilidade. O Plano do Investidor em Cripto: Um Curso de 5 Dias Sobre Bagholding, Front-Runs de Insiders e Alpha Perdido Nice 😎 Sua primeira lição está a caminho. Por favor, adicione [email protected] à sua lista branca de e-mail. Yu reconheceu que essa abordagem aumenta os custos em dinheiro por moeda, mas argumentou que a menor depreciação compensa a diferença, mantendo os custos gerais competitivos e a eficiência de capital intacta. Expansão para os EUA A Cango também está estendendo sua presença para além da China para mitigar a volatilidade nos preços de energia e...
Presidente Vladimir Putin rejeita aviso dos principais banqueiros de que a economia da Rússia está estagnada

A publicação "O presidente Vladimir Putin rejeita o aviso dos principais banqueiros de que a economia da Rússia está estagnada" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O presidente Vladimir Putin rejeitou as opiniões do banqueiro mais proeminente da Rússia de que a economia do país está a cair em estagnação. Ele defendeu a política de taxa de juros elevada do banco central, alegando que controlaria a inflação em meio ao aumento dos custos. Herman Gref, diretor executivo do Sberbank PJSC de propriedade estatal, alertou na quinta-feira que a economia da Rússia havia entrado em uma "recessão técnica" no segundo trimestre. Ele disse ao Fórum Económico Oriental em Vladivostok que os dados de julho e agosto mostraram "sintomas bastante claros de que estamos a aproximar-nos do crescimento zero". Quando questionado no fórum na sexta-feira se partilhava da avaliação do banqueiro, a resposta de Putin foi "Não". O chefe de estado russo admitiu que alguns funcionários do governo levantaram pontos semelhantes aos de Gref, mas insistiu que a postura restritiva do banco central era necessária para evitar um aumento da inflação. "Precisamos garantir uma aterragem suave e calma da economia", disse Putin à imprensa local hoje mais cedo. As taxas de juros atingem máximas, mas a inflação está estável Gref, que lidera o maior credor da Rússia, pediu aos decisores políticos que reduzissem os custos de empréstimos, argumentando que as taxas de juros elevadas estavam a sufocar empresas e famílias. "Dado o nível atual de inflação, a recuperação só pode ser esperada quando a taxa estiver em 12% ou menos", afirmou. As previsões internas do Sberbank previam que a taxa de referência seria em média cerca de 14% até o final do ano, o que, segundo o banqueiro, ainda é muito alto para o crescimento das empresas. Em setembro passado, o banco central russo elevou sua taxa chave para 21%, a mais alta em duas décadas, à medida que a inflação acelerou devido aos gastos com a guerra e à escassez de oferta. De acordo com dados da Trading Economics, a inflação anual da Rússia diminuiu para 8,8% de 9,4% em junho, o nível mais baixo desde outubro de 2024. Embora os decisores políticos tenham desde então reduzido as taxas de empréstimo para 18%, eles estão mais relutantes em fazer cortes mais acentuados. Os funcionários dizem...
