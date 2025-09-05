Presidente Vladimir Putin rejeita aviso dos principais banqueiros de que a economia da Rússia está estagnada

O presidente Vladimir Putin rejeitou as opiniões do banqueiro mais proeminente da Rússia de que a economia do país está a cair em estagnação. Ele defendeu a política de taxa de juros elevada do banco central, alegando que controlaria a inflação em meio ao aumento dos custos. Herman Gref, diretor executivo do Sberbank PJSC de propriedade estatal, alertou na quinta-feira que a economia da Rússia havia entrado em uma "recessão técnica" no segundo trimestre. Ele disse ao Fórum Económico Oriental em Vladivostok que os dados de julho e agosto mostraram "sintomas bastante claros de que estamos a aproximar-nos do crescimento zero". Quando questionado no fórum na sexta-feira se partilhava da avaliação do banqueiro, a resposta de Putin foi "Não". O chefe de estado russo admitiu que alguns funcionários do governo levantaram pontos semelhantes aos de Gref, mas insistiu que a postura restritiva do banco central era necessária para evitar um aumento da inflação. "Precisamos garantir uma aterragem suave e calma da economia", disse Putin à imprensa local hoje mais cedo. As taxas de juros atingem máximas, mas a inflação está estável Gref, que lidera o maior credor da Rússia, pediu aos decisores políticos que reduzissem os custos de empréstimos, argumentando que as taxas de juros elevadas estavam a sufocar empresas e famílias. "Dado o nível atual de inflação, a recuperação só pode ser esperada quando a taxa estiver em 12% ou menos", afirmou. As previsões internas do Sberbank previam que a taxa de referência seria em média cerca de 14% até o final do ano, o que, segundo o banqueiro, ainda é muito alto para o crescimento das empresas. Em setembro passado, o banco central russo elevou sua taxa chave para 21%, a mais alta em duas décadas, à medida que a inflação acelerou devido aos gastos com a guerra e à escassez de oferta. De acordo com dados da Trading Economics, a inflação anual da Rússia diminuiu para 8,8% de 9,4% em junho, o nível mais baixo desde outubro de 2024. Embora os decisores políticos tenham desde então reduzido as taxas de empréstimo para 18%, eles estão mais relutantes em fazer cortes mais acentuados. Os funcionários dizem...