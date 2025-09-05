Relatório chocante de 22 mil empregos nos EUA impulsiona Bitcoin a $113 mil enquanto probabilidades de corte na taxa explodem
O post Chocante relatório de 22 mil empregos nos EUA impulsiona Bitcoin a $113 mil à medida que as probabilidades de corte de taxa explodem apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin subiu acima de $113.000 na sexta-feira, enquanto as folhas de pagamento dos EUA aumentaram em 22.000 e a taxa de desemprego subiu para 4,3%, levando os traders a precificar um corte na taxa do Federal Reserve em setembro com quase certeza. De acordo com o comunicado do Bureau of Labor Statistics, empregadores privados adicionaram 38.000 empregos, as folhas de pagamento do governo caíram em 16.000 e a manufatura perdeu 12.000. Os ganhos médios por hora subiram 0,3% no mês e 3,7% no ano, a taxa de participação da força de trabalho subiu para 62,3% e a média de horas semanais manteve-se em 34,2. A taxa de subemprego U-6 atingiu 8,1%.
O Bitcoin negociou acima do nível de $113.000 durante a sessão, enquanto pairava logo abaixo dessa marca nos gráficos em tempo real. O fraco ganho principal seguiu uma semana de suavização incremental em indicadores de maior frequência. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego aumentaram em 8.000 para 237.000 ajustados sazonalmente, enquanto o crescimento da folha de pagamento do setor privado na série ADP esfriou, reforçando evidências de contratações mais lentas, de acordo com dados da Trading Economics.
Separadamente, o lado de serviços da economia melhorou, mas mostrou pressão persistente nos preços: o ISM Services PMI firmou-se em agosto, novos pedidos avançaram, e o índice de preços pagos diminuiu apenas ligeiramente para um ainda elevado 69,2. Em relação aos custos, o Departamento do Trabalho revisou a produtividade não agrícola do segundo trimestre para cima, para um ritmo anualizado de 3,3%, e os custos unitários de trabalho para baixo, para 1,0%, uma combinação que suporta a desinflação na margem.
Os fluxos comerciais adicionaram outra peça ao quadro macroeconómico. O déficit de bens e serviços dos EUA ampliou-se para $78,3 bilhões em julho, à medida que as importações recuperaram, a maior lacuna desde o início da primavera, de acordo com o último comunicado conjunto do Bureau of Economic Analysis e Census Bureau. Esse padrão aponta para uma demanda doméstica resiliente e antecipação relacionada à política tarifária, mesmo com a desaceleração do impulso de contratação.
BitcoinEthereumNews2025/09/05 23:35