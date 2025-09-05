2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Relatório chocante de 22 mil empregos nos EUA impulsiona Bitcoin a $113 mil enquanto probabilidades de corte na taxa explodem

Relatório chocante de 22 mil empregos nos EUA impulsiona Bitcoin a $113 mil enquanto probabilidades de corte na taxa explodem

O post Chocante relatório de 22 mil empregos nos EUA impulsiona Bitcoin a $113 mil à medida que as probabilidades de corte de taxa explodem apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin subiu acima de $113.000 na sexta-feira, enquanto as folhas de pagamento dos EUA aumentaram em 22.000 e a taxa de desemprego subiu para 4,3%, levando os traders a precificar um corte na taxa do Federal Reserve em setembro com quase certeza. De acordo com o comunicado do Bureau of Labor Statistics, empregadores privados adicionaram 38.000 empregos, as folhas de pagamento do governo caíram em 16.000 e a manufatura perdeu 12.000. Os ganhos médios por hora subiram 0,3% no mês e 3,7% no ano, a taxa de participação da força de trabalho subiu para 62,3% e a média de horas semanais manteve-se em 34,2. A taxa de subemprego U-6 atingiu 8,1%. O Bitcoin negociou acima do nível de $113.000 durante a sessão, enquanto pairava logo abaixo dessa marca nos gráficos em tempo real. O fraco ganho principal seguiu uma semana de suavização incremental em indicadores de maior frequência. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego aumentaram em 8.000 para 237.000 ajustados sazonalmente, enquanto o crescimento da folha de pagamento do setor privado na série ADP esfriou, reforçando evidências de contratações mais lentas, de acordo com dados da Trading Economics. Separadamente, o lado de serviços da economia melhorou, mas mostrou pressão persistente nos preços: o ISM Services PMI firmou-se em agosto, novos pedidos avançaram, e o índice de preços pagos diminuiu apenas ligeiramente para um ainda elevado 69,2. Em relação aos custos, o Departamento do Trabalho revisou a produtividade não agrícola do segundo trimestre para cima, para um ritmo anualizado de 3,3%, e os custos unitários de trabalho para baixo, para 1,0%, uma combinação que suporta a desinflação na margem. Os fluxos comerciais adicionaram outra peça ao quadro macroeconómico. O déficit de bens e serviços dos EUA ampliou-se para $78,3 bilhões em julho, à medida que as importações recuperaram, a maior lacuna desde o início da primavera, de acordo com o último comunicado conjunto do Bureau of Economic Analysis e Census Bureau. Esse padrão aponta para uma demanda doméstica resiliente e antecipação relacionada à política tarifária, mesmo com a desaceleração do impulso de contratação. O Blueprint do Investidor Cripto: Um Curso de 5 Dias Sobre Bagholding, Front-Runs de Insiders e Alpha Perdido. Bom 😎 Seu primeiro...
NEAR
NEAR$2.451+3.98%
Union
U$0.007374+1.30%
RealLink
REAL$0.07139+1.84%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 23:35
Compartilhar
Billy Joel conquista o seu primeiro álbum no Top 10 de uma tabela da Billboard

Billy Joel conquista o seu primeiro álbum no Top 10 de uma tabela da Billboard

A publicação "Billy Joel Conquista o Seu Primeiro Álbum no Top 10 de uma Tabela da Billboard" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Greatest Hits – Volume I & II dá a Billy Joel o seu primeiro top 10 na tabela de Álbuns de Vinil e reaparece nas classificações da Billboard após a reedição do seu quadragésimo aniversário. ST LOUIS, MISSOURI – 29 DE SETEMBRO: (COBERTURA EXCLUSIVA) Billy Joel atua no ensaio de som antes do seu espetáculo no Busch Stadium em 29 de setembro de 2024 em St Louis, Missouri. (Foto de Myrna M. Suarez/Getty Images) Getty Images O ano de 2025 de Billy Joel não correu exatamente como planeado. O homem do piano foi forçado a interromper os seus concertos e cancelar muitas datas próximas no início deste ano devido a problemas de saúde, mas mesmo estando afastado das estradas, a sua música tem estado em todo o lado. Esta semana, Joel está de volta às tabelas na América com um dos seus clássicos. A vida e carreira do músico foram revisitadas na série documental da HBO "Billy Joel: And So It Goes", que estreou este verão. Apenas algumas semanas depois, a sua compilação Greatest Hits – Volume I & II foi relançada em vinil para marcar o seu quadragésimo aniversário. A coleção deu aos fãs de longa data uma razão para adquiri-la novamente — e para os recém-chegados, um ponto de entrada perfeito no catálogo de Joel. Billy Joel Entra em Dois Novos Top 10s Greatest Hits – Volume I & II abre em posições iniciais impressionantes em três listas. Começa no nº 5 na tabela Top Rock Albums, nº 6 no ranking de Álbuns de Vinil, e nº 17 na lista Top Album Sales, que acompanha os álbuns completos mais vendidos no país, independentemente de como são comprados ou em que estilo possam ser classificados. O Primeiro Top 10 de Billy Joel A aparição de Joel na tabela de Álbuns de Vinil é especialmente notável, pois é o primeiro top 10 da superestrela nesta lista. Na Top Rock Albums, Greatest Hits – Volume I & II torna-se a sua quinta vitória no top 10...
MemeCore
M$2.05382-10.98%
Threshold
T$0.01328+9.75%
Seed.Photo
PHOTO$0.72-10.00%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 23:33
Compartilhar
Melhor criptomoeda para comprar agora? Especialistas classificam Layer Brett acima de ARB, AVAX e Pengu com potencial de valorização de 5.000%

Melhor criptomoeda para comprar agora? Especialistas classificam Layer Brett acima de ARB, AVAX e Pengu com potencial de valorização de 5.000%

Especialistas veem ARB, AVAX e PENGU mantendo valor, mas a pré-venda de $0,0053 do Layer Brett, a velocidade da Layer 2 e as recompensas de staking impulsionam o hype com potencial de alta de 5.000%.
Hyperliquid
HYPE$39.6+4.23%
Pudgy Penguins
PENGU$0.026004+14.71%
Avalanche
AVAX$22.57-0.44%
Compartilhar
Blockchainreporter2025/09/05 23:20
Compartilhar
Melhores altcoins prontas para explodir enquanto empresas públicas atingem 1M Bitcoin

Melhores altcoins prontas para explodir enquanto empresas públicas atingem 1M Bitcoin

O post Melhores Altcoins Prontas para Explodir enquanto Empresas Públicas Atingem 1M Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Melhores Altcoins Prontas para Explodir enquanto Empresas Públicas Atingem 1M Bitcoin Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Leah é uma jornalista britânica com bacharelado em Jornalismo, Mídia e Comunicações e quase uma década de experiência em redação de conteúdo. Nos últimos quatro anos, seu foco tem sido principalmente nas tecnologias Web3, impulsionada por seu genuíno entusiasmo pela descentralização e pelos mais recentes avanços tecnológicos. Ela contribuiu para importantes publicações de criptomoeda e NFT – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport e NFT Lately – o que a elevou a um papel sênior no jornalismo cripto. Seja elaborando notícias de última hora ou análises aprofundadas, ela se esforça para envolver seus leitores com as informações e insights mais recentes. Seus artigos frequentemente abrangem as criptos mais populares, corretoras e regulamentações em evolução. Como parte de sua estratégia para atrair novatos em cripto para a Web3, ela explica até os tópicos mais complexos de forma facilmente compreensível e envolvente. Reforçando ainda mais sua dinâmica formação jornalística, ela escreveu para vários setores, incluindo testes de software (TEST Magazine), viagens (Travel Off Path) e música (Mixmag). Quando não está mergulhada em um universo cripto, ela provavelmente está viajando entre ilhas (com Galápagos e Hainan sendo seus destinos preferidos). Ou talvez desenhando com lápis de giz enquanto ouve os Pixies, sua banda favorita de todos os tempos. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/companies-buy-1m-btc-best-altcoins-thrive/
Bitcoin
BTC$113,863.75+1.73%
DeepBook
DEEP$0.107221+6.04%
READY
READY$0.039388+8.53%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 23:19
Compartilhar
El Salvador compra ouro no valor de 50 milhões de dólares, equilibrando o Bitcoin com cautela

El Salvador compra ouro no valor de 50 milhões de dólares, equilibrando o Bitcoin com cautela

O post El Salvador Compra Ouro de $50M, Equilibra Bitcoin Com Cautela apareceu no BitcoinEthereumNews.com. El Salvador reforça reservas com compra de ouro de $50M, primeira grande aquisição desde 1990. Nação combina Bitcoin e ouro em estratégia dupla equilibrando risco e potencial de crescimento. Tendência de ouro dos bancos centrais alinha-se com o impulso de El Salvador para diversificação de reserva. El Salvador acumulou manchetes com outra compra, mas não com Bitcoin. O país deu um passo significativo ao adicionar $50 milhões em ouro às suas reservas, sua primeira aquisição desde 1990. Esta medida sinaliza uma nova fase na sua estratégia para diversificar ativos, reduzir riscos e reforçar a estabilidade económica. Ao combinar ouro com as suas holdings de Bitcoin, El Salvador fortaleceu a sua posição, refletindo tanto cautela quanto ambição em meio a condições financeiras globais em mudança. El Salvador adquirió 14,000 onzas de oro, a $50 millones, con el fin de recuperar lo vendido por el gobierno del FMLN en 2015. Por dicha transacción, el país recibió $200 millones, pero en la actualidad, tiene un precio de $600 millones. pic.twitter.com/2XG5xyA0ng — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) September 4, 2025 O ouro retorna à estratégia de reserva de El Salvador O Banco Central de Reserva (BCR) revelou que comprou 13.999 onças troy de ouro, aumentando o estoque total da nação para 58.105 onças. Aos preços atuais de mercado, isto representa aproximadamente $207 milhões em valor. A decisão ocorre num momento em que os preços do ouro subiram para máximas históricas acima de $3.500 por onça. Analistas esperam volatilidade contínua enquanto os mercados aguardam possíveis cortes nas taxas de juros do Federal Reserve dos EUA ainda este mês. Para contexto global, bancos centrais em todo o mundo têm aumentado as holdings de ouro, comprando mais de mil toneladas anualmente nos últimos anos. O ouro atualmente representa cerca de 20% das reservas globais, ficando atrás apenas da dominância do dólar americano. O retorno de El Salvador à acumulação de ouro coloca-o em linha com esta tendência global, sinalizando o seu desejo de estabelecer...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 23:05
Compartilhar
Ações e mNAV da empresa de tesouraria de Bitcoin NAKA caíram 90%

Ações e mNAV da empresa de tesouraria de Bitcoin NAKA caíram 90%

O post "Ações e mNAV da empresa de tesouraria de Bitcoin NAKA caíram 90%" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Até o fechamento das negociações ontem, a empresa de tesouraria de Bitcoin de David Bailey, Nakamoto (NAKA), havia perdido 90% do preço de suas ações e seu múltiplo para Valor Líquido de Ativos (mNAV). Cada vez mais desesperado para restaurar a confiança dos investidores, ele jurou que estava "tão investido em Bitcoin quanto possível". A empresa de Bailey deveria de alguma forma criar uma empresa de tesouraria de Bitcoin bem-sucedida de empresas de tesouraria de Bitcoin depois que a Nakamoto abriu para negociação a $28,51 em sua estreia na NASDAQ. Aproveitando o sucesso inicial da MicroStrategy (MSTR) de Michael Saylor e da Twenty One (CEP) da Tether, Bailey e Nakamoto esperavam aproveitar a mania da primavera no setor de tesouraria cripto. Em 22 de maio, suas ações atingiram uma máxima histórica de $34,77. Leia mais: A mudança de posição de Trump sobre BTC não é sobre dinheiro, diz David Bailey Ontem, essas mesmas ações fecharam as negociações 90% mais baixas, a $3,28. As ações da KindlyMD—anteriormente negociadas sob o ticker KDLY e agora sob NAKA—ainda não distribuíram todas as ações para seus investidores de colocação privada e também tem um acordo de capital pendente com a UTXO Management ainda este ano. Esses desbloqueios adicionarão pressão de venda adicional até o final de 2025. Leia mais: Nakamoto de David Bailey excedeu 23X mNAV, 11X mais alto que MSTR Com as ações já em queda de 90% e mais ações chegando ao mercado em breve, os investidores estão lutando para entender como Bailey vai consertar esse barco. Agravando o problema, cerca de quatro meses atrás, em 12 de maio, NAKA estava sendo negociada a um múltiplo de 23x do Valor Líquido de Ativos (mNAV). Hoje, seu mNAV é menos de 3x. A empresa possui $642 milhões em BTC—conhecido como seu NAV—mas só convenceu os investidores de que as perspectivas futuras para seu "portfólio global de empresas nativas de Bitcoin" valem uma capitalização de mercado de $1,4 bilhão. Investidores culpam Bailey pelo fraco desempenho da Nakamoto Com seu mNAV e preço das ações...
Union
U$0.007374+1.30%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.135+2.67%
Bitcoin
BTC$113,863.75+1.73%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 22:59
Compartilhar
BMW responde à China com o lançamento da próxima geração de veículos elétricos construída para liderar novamente

BMW responde à China com o lançamento da próxima geração de veículos elétricos construída para liderar novamente

A publicação "A BMW responde à China com o lançamento de EV de próxima geração construído para liderar novamente" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A BMW está cansada de ficar parada enquanto a China inunda o mercado de veículos elétricos. A fabricante alemã acabou de lançar o primeiro dos seus modelos de próxima geração, o SUV iX3, construído sob a sua nova plataforma Neue Klasse. Eles estão a visar diretamente a Tesla e concorrentes chineses como BYD e Xpeng. A estreia aconteceu antes do salão automóvel de Munique, onde as marcas europeias estão a preparar-se para um confronto com EVs chineses mais baratos. O CEO da BMW, Oliver Zipse, disse à CNBC esta semana que este SUV está há cinco anos em desenvolvimento e marca o início de um lançamento massivo. "É o investimento único mais importante e maior que já fizemos", disse ele. "O que vê aqui é apenas o primeiro carro de uma série de modelos, que emprega as mesmas tecnologias." A BMW reconecta os seus carros para permanecer na corrida dos EVs A plataforma Neue Klasse não é apenas um novo design, a BMW reconstruiu todo o cérebro do carro. A empresa abandonou módulos de hardware separados e optou pelo que chamam de arquitetura superbrain, um sistema de computação centralizado único que gere tudo, desde automação de condução até infoentretenimento, temperatura e controle de assentos. A BMW diz que esta configuração digital tem 20 vezes mais poder de processamento do que a sua última geração de veículos. Zipse vê isto como uma resposta ao que a Tesla e a China fizeram com veículos priorizando o software. Tesla, BYD e Xpeng fizeram movimentos rápidos na construção de carros em torno da tecnologia. A BMW sabe que tem de recuperar o atraso, e rápido. "Há uma concorrência feroz, especialmente concorrência de preços na China", disse Zipse. "Há muitos novos players no mercado [e] há uma luta difícil pela participação de mercado." Isso não é apenas conversa. Veja, empresas como Xiaomi e BYD estão a lançar modelos acessíveis e de alta tecnologia que parecem bons e carregam rápido. A Tesla já venceu a BMW uma vez com o Model 3, Zipse...
Threshold
T$0.01328+9.75%
Moonveil
MORE$0.02611+2.11%
CAR
CAR$0.006014+2.66%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 22:12
Compartilhar
As maiores músicas do Coldplay disparam enquanto a digressão da banda termina

As maiores músicas do Coldplay disparam enquanto a digressão da banda termina

O post "As Maiores Músicas do Coldplay Disparam Enquanto a Turnê da Banda Termina" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Coldplay conquista três singles no top 40 no Reino Unido, com "Yellow", "Viva La Vida" e o hit viral "Sparks" subindo na tabela Official Singles durante a passagem da banda pelo Estádio de Wembley. MILÃO, ITÁLIA - 25 DE JUNHO: (APENAS PARA USO EDITORIAL) Chris Martin do Coldplay atua no Stadio San Siro, em 25 de junho de 2023 em Milão, Itália. (Foto de Sergione Infuso/Corbis via Getty Images para ABA) Corbis via Getty Images O Coldplay não lançou um novo single há quase um ano. A banda lançou "All My Love", o último corte de Moon Music, em outubro de 2024. Agora eles estão de volta ao Reino Unido, encerrando a Music of the Spheres World Tour — a segunda turnê de concertos com maior bilheteria de todos os tempos — com uma histórica passagem pelo Estádio de Wembley enquanto o grupo retorna ao seu país natal. Com os holofotes de volta ao Coldplay, as vendas e streams dos álbuns e das músicas mais conhecidas da banda saltam no Reino Unido, e o ato vencedor do Grammy consegue um feito impressionante na contagem das músicas mais importantes da nação neste período. Três Hits no Top 40 para o Coldplay O Coldplay reivindica três hits no top 40 na tabela Official Singles, o principal ranking das músicas mais consumidas no Reino Unido, combinando vendas e streams. A Official Charts Company limita cada artista principal a três entradas simultâneas, e o quarteto preenche sua cota facilmente. "Yellow" e "Viva La Vida" "Yellow", a música característica do grupo – uma delas, pelo menos – está na posição nº 19 na tabela Official Singles desta semana. "Viva La Vida" está logo atrás na posição nº 20. Ambas sobem drasticamente de semana para semana, com "Yellow" disparando da posição nº 83, enquanto "Viva La Vida" sobe da posição nº 80. "Sparks" Atinge um Novo Pico "Sparks", uma faixa do álbum de estreia do Coldplay, Parachutes, salta para a posição nº 22. Melhora apenas seis posições, mas o...
Sidekick
K$0.03174+11.13%
Threshold
T$0.01328+9.75%
Union
U$0.007374+1.30%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 22:06
Compartilhar
Previsão e Cotações de Iowa vs Iowa State

Previsão e Cotações de Iowa vs Iowa State

O post Iowa vs Iowa State Preview e Cotações apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NORMAN, OK – 30 DE AGOSTO: O quarterback dos Oklahoma Sooner John Mateer(16) corre para um touchdown durante o jogo de futebol universitário entre os Oklahoma Sooners e os Illinois State Redbirds em 30 de agosto de 2025, no Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium em Norman, OK. (Foto de Chad Hamilton/Icon Sportswire via Getty Images) Icon Sportswire via Getty Images A maior Semana 1 na história do futebol universitário correspondeu às expectativas durante o fim de semana do Dia do Trabalho, com muitos confrontos de alto perfil ainda por vir no sábado. Abaixo está uma análise das histórias, cotações de apostas e informações de TV para os cinco principais jogos do fim de semana. As cotações de apostas são via DraftKings Sportsbook. 1. Michigan Wolverines vs. Oklahoma Sooners O destaque do fim de semana acontecerá em Norman no sábado à noite, com dois programas do top-20 procurando começar a temporada com 2-0. A era Bryce Underwood começou com a vitória dos Wolverines por 34-17 sobre o New Mexico num jogo que foi muito mais disputado do que o esperado. Do outro lado, os Sooners cuidaram do negócio com uma vitória de 35-3 sobre Illinois State. Os 392 jardas de passe de John Mateer foram o recorde para uma estreia por Oklahoma na história da escola. Oklahoma é favorito por 4,5 pontos com o over/under definido em 44,5. O jogo será transmitido na ABC às 19:30 ET. 2. Iowa Hawkeyes vs. Iowa State Cyclones Uma das rivalidades estaduais mais subestimadas do país acontecerá sábado à tarde em Ames. A equipa visitante saiu com uma vitória em cada um dos últimos cinco jogos desta rivalidade anual, com Iowa State conseguindo uma vitória de 20-19 em 2024. Os Hawkeyes derrotaram Albany por 34-7 graças a 310 jardas por terra. Eles precisarão de mais de um jogo de passes que terminou com 48 jardas pelo ar. Iowa State está com um início quente...
MemeCore
M$2.05382-10.98%
Seed.Photo
PHOTO$0.72-10.00%
Hyperliquid
HYPE$39.6+4.23%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:54
Compartilhar
Aumento acentuado nos envios de petróleo russo para a China e Índia – Commerzbank

Aumento acentuado nos envios de petróleo russo para a China e Índia – Commerzbank

O post Aumento acentuado nos envios de petróleo russo para a China e Índia – Commerzbank apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Rússia continua a encontrar compradores suficientes para o seu petróleo apesar da crescente pressão dos EUA, como mostram os dados sobre exportações marítimas de petróleo publicados pela Bloomberg, observa o analista de commodities do Commerzbank, Carsten Fritsch. Exportações de petróleo dos portos bálticos também aumentam "Estas aumentaram quase 30% para 3,5 milhões de barris por dia na última semana de relatório. A média menos volátil de 4 semanas subiu para 3,15 milhões de barris por dia. Os envios para a China e Índia, em particular, aumentaram significativamente. As exportações para a China atingiram o seu nível mais alto desde o final de janeiro, com 1,6 milhões de barris por dia." "As entregas de petróleo à Índia compensaram o declínio da semana anterior com um aumento para 1,34 milhões de barris por dia. Aparentemente, o desconto de preço para o petróleo russo é demasiado tentador para os compradores na China e Índia. Além disso, a perda de capacidade de refinaria como resultado dos ataques de drones ucranianos significa que mais petróleo bruto está disponível para exportação na Rússia." "Os danos aos oleodutos e portos de exportação foram aparentemente menos graves do que se temia. As exportações de petróleo dos portos bálticos também aumentaram, mesmo que um porto tenha sido alvo de um ataque de drone e um oleoduto para o porto também tenha sido danificado." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/sharp-increase-in-russian-oil-shipments-to-china-and-india-commerzbank-202509051141
Sunrise Layer
RISE$0.009518+1.92%
Moonveil
MORE$0.02611+2.11%
BRC20.COM
COM$0.012532+24.10%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:51
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.