BMW responde à China com o lançamento da próxima geração de veículos elétricos construída para liderar novamente

A publicação "A BMW responde à China com o lançamento de EV de próxima geração construído para liderar novamente" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A BMW está cansada de ficar parada enquanto a China inunda o mercado de veículos elétricos. A fabricante alemã acabou de lançar o primeiro dos seus modelos de próxima geração, o SUV iX3, construído sob a sua nova plataforma Neue Klasse. Eles estão a visar diretamente a Tesla e concorrentes chineses como BYD e Xpeng. A estreia aconteceu antes do salão automóvel de Munique, onde as marcas europeias estão a preparar-se para um confronto com EVs chineses mais baratos. O CEO da BMW, Oliver Zipse, disse à CNBC esta semana que este SUV está há cinco anos em desenvolvimento e marca o início de um lançamento massivo. "É o investimento único mais importante e maior que já fizemos", disse ele. "O que vê aqui é apenas o primeiro carro de uma série de modelos, que emprega as mesmas tecnologias." A BMW reconecta os seus carros para permanecer na corrida dos EVs A plataforma Neue Klasse não é apenas um novo design, a BMW reconstruiu todo o cérebro do carro. A empresa abandonou módulos de hardware separados e optou pelo que chamam de arquitetura superbrain, um sistema de computação centralizado único que gere tudo, desde automação de condução até infoentretenimento, temperatura e controle de assentos. A BMW diz que esta configuração digital tem 20 vezes mais poder de processamento do que a sua última geração de veículos. Zipse vê isto como uma resposta ao que a Tesla e a China fizeram com veículos priorizando o software. Tesla, BYD e Xpeng fizeram movimentos rápidos na construção de carros em torno da tecnologia. A BMW sabe que tem de recuperar o atraso, e rápido. "Há uma concorrência feroz, especialmente concorrência de preços na China", disse Zipse. "Há muitos novos players no mercado [e] há uma luta difícil pela participação de mercado." Isso não é apenas conversa. Veja, empresas como Xiaomi e BYD estão a lançar modelos acessíveis e de alta tecnologia que parecem bons e carregam rápido. A Tesla já venceu a BMW uma vez com o Model 3, Zipse...