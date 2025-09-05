Preço do Dogecoin (DOGE) sob pressão, riscos de queda de 15%

O post Preço do Dogecoin (DOGE) Sob Pressão, Riscos de Queda de 15% apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dogecoin (DOGE) está sob pressão. A moeda recuperou-se da sua queda de ontem, ganhando 0,35% no último dia e 1,29% esta semana. Estava a ser negociada perto de $0,21 no momento da publicação. Apesar da recente queda e ganhos escassos, o panorama geral ainda parece positivo. O preço do Dogecoin subiu 8% no último mês, 16,8% em três meses e mais de 116% em um ano. Mas o panorama de curto prazo parece pesado, e as whales (baleias) podem ser a razão. Sinais de Procura Fraca Pressionam o Preço do Dogecoin Um dos sinais mais preocupantes neste momento é o Índice de Fluxo Monetário (MFI). Esta ferramenta mede a pressão de compra e venda. Combina preço e volume para mostrar se o dinheiro está a entrar ou a sair de um ativo. Um MFI alto, acima de 80, geralmente significa que a moeda está sobrecomprada. Um MFI baixo, abaixo de 20, geralmente significa que está sobrevendida. MFI do DOGE Parece Fraco | Fonte: TradingView Para o DOGE, o MFI caiu abaixo de 40. Esta queda acentuada significa que menos moedas estão a ser compradas enquanto a pressão de venda aumenta. Os traders frequentemente veem isto como um sinal de que a procura está a diminuir. Quando menos pessoas compram e mais pessoas vendem, os preços geralmente descem. Ao mesmo tempo, esta queda no MFI mostra que os compradores não estão a intervir fortemente mesmo a preços mais baixos. Essa falta de compra nas quedas pode fazer com que as correções durem mais tempo e sejam mais profundas do que o esperado. E se a venda ocorrer neste momento, a ação do preço poderá sentir períodos adicionais de stress. Venda das Whales Adiciona Stress Apesar das Esperanças de ETF Outra razão para o panorama fraco vem das whales. Dados on-chain da Santiment mostram que as whales venderam cerca de 200 milhões de DOGE em apenas dois dias. A venda por parte das whales geralmente importa mais do que a compra por parte dos investidores de retalho devido ao tamanho das suas participações. Quando as whales vendem, adiciona...