2025-10-13 Monday

Alerta urgente à medida que o BTC cai abaixo de $111.000

A publicação Alerta Urgente Enquanto BTC Cai Abaixo de $111.000 apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Queda no Preço do Bitcoin: Alerta Urgente Enquanto BTC Cai Abaixo de $111.000
Deftones possuem 80% do Top 10 num gráfico da Billboard

A publicação "Deftones Possuem 80% do Top 10 numa Tabela da Billboard" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os Deftones dominam a tabela Hot Hard Rock Songs da Billboard com 11 faixas de "Venda privada", incluindo os seis primeiros lugares, enquanto o álbum estreia em primeiro lugar em várias tabelas. CHICAGO, ILLINOIS – 03 DE AGOSTO: Chino Moreno da banda de metal alternativo Deftones atua durante o Lollapalooza no Grant Park em 03 de agosto de 2024 em Chicago, Illinois. (Foto de Josh Brasted/FilmMagic) FilmMagic A banda de rock Deftones faz sucesso com "Venda privada" enquanto o álbum completo estreia em posições impressionantes em várias tabelas da Billboard. Faixas do último álbum do grupo invadem o ranking Hot Hard Rock Songs — a lista das faixas de hard rock mais consumidas na América. Neste quadro, o grupo domina como poucos artistas já fizeram, já que os fãs claramente queriam ouvir o projeto inteiro de uma vez. Metade da tabela Hot Hard Rock Songs A tabela Hot Hard Rock Songs apresenta 25 espaços. Os Deftones preenchem 11 deles — quase exatamente metade. Cada música de "Venda privada" está dentro do top 20 na contagem, o que é um agrupamento incomumente apertado para um único artista. O Top Seis Completo Os Deftones ocupam todo o top seis neste quadro. "Infinite Source" começa em Nº 1, tornando-se o segundo líder do grupo na lista de músicas focadas no género. A música também chega ao Nº 3 no Bubbling Under Hot 100, começando apenas três posições abaixo do próprio Hot 100. "My Mind Is a Mountain" e "Milk of the Madonna" Os singles de "Venda privada" que foram lançados antes do projeto chegar completo sobem à medida que o álbum aterriza. "My Mind Is a Mountain" sobe para o Nº 2 na tabela Hot Hard Rock Songs. "Milk of the Madonna" sobe para o Nº 3 na mesma contagem. Deftones Marcam Oito Sucessos no Top 10 Três novos cortes preenchem os espaços Nº 4-6: "I Think About You All the Time" (Nº 4), "Ecdysis" (Nº
Meta, Apple cortejam Trump com 600 mil milhões de dólares em jantar na Casa Branca em jogada de poder de IA da China

O post Meta, Apple cortejam Trump com 600 mil milhões de dólares em jantar na Casa Branca em jogada de poder de IA contra a China apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Mark Zuckerberg da Meta Platforms Inc. e Tim Cook da Apple Inc. juntaram-se a um grupo seleto de líderes de tecnologia na Casa Branca na quinta-feira, num jantar organizado pelo Presidente Donald Trump para prometer maiores gastos dos EUA em inteligência artificial. O evento mostrou os crescentes laços de Trump com o Silicon Valley enquanto as empresas competem para expandir centros de dados e centros de pesquisa por todo o país. Trump abriu a discussão focando-se nas necessidades de eletricidade para as novas instalações que alimentam os sistemas de IA. Ele disse aos executivos que a administração agiria rapidamente em aprovações e capacidade. Ele disse na Sala de Jantar de Estado, "Estamos a tornar muito fácil para vocês em termos de capacidade elétrica e obtê-la para vocês, conseguir as vossas licenças." Ele acrescentou, "Estamos a liderar a China por muito, realmente, por uma grande quantidade." O jantar reuniu uma rara formação de fundadores e diretores executivos de algumas das empresas mais valiosas do mundo, todas competindo por uma vantagem em IA. Os presentes à mesa incluíam Sam Altman da OpenAI, Sundar Pichai da Alphabet e o cofundador Sergey Brin, e os líderes da Microsoft Satya Nadella e Bill Gates. Circulando pela mesa, o presidente pediu a cada convidado que apresentasse planos e compromissos. Os líderes corporativos destacaram a expansão nos EUA e agradeceram à administração por políticas que disseram ajudar a acelerar projetos. Trump chamou Zuckerberg primeiro. "Todas as empresas aqui estão a construir, apenas a fazer enormes investimentos no país para construir centros de dados e infraestrutura para alimentar a próxima onda de inovação," Zuckerberg disse ao presidente. Pressionado por um número, Zuckerberg disse que a Meta investiria "pelo menos 600 mil milhões de dólares" até 2028. "Isso é muito," Trump disse em resposta. Nos últimos dias, o presidente também elogiou um centro de dados da Meta na Louisiana com um preço de 50 mil milhões de dólares.
Bitcoin, altcoins caem enquanto números fracos de emprego alimentam receios de recessão

O post Bitcoin, altcoins caem enquanto números fracos de emprego alimentam temores de recessão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin e altcoins caíram após dados fracos de emprego dos EUA aumentarem preocupações com recessão. Mercados antecipam um corte na taxa do Federal Reserve em setembro à medida que os riscos econômicos aumentam. O preço do Bitcoin caiu abaixo de $110.500 na sexta-feira de manhã, já que os dados de emprego de agosto vieram mais fracos do que o esperado, o que alimentou preocupações sobre uma recessão iminente. Altcoins também viram ganhos apagados à medida que a volatilidade de preços do mercado se intensificou. A economia dos EUA adicionou 22.000 empregos em agosto, muito abaixo das expectativas e menos que os 79.000 em julho, relatou o Bureau of Labor Statistics. A taxa de desemprego aumentou para 4,3% de 4,2%, enquanto os ganhos de emprego de julho foram revisados para baixo de 73.000. A forte desaceleração sugere que as empresas estão recuando nas contratações, frequentemente um sinal de alerta precoce de demanda mais fraca e atividade desacelerada. A média de três meses caiu drasticamente, mostrando uma tendência consistente de resfriamento no mercado de trabalho que pode se espalhar para o consumo e crescimento geral, aumentando o risco de recessão. O ouro atingiu um recorde de $3.580 com os dados fracos de emprego, enquanto o Bitcoin caiu para $112.500 antes de se recuperar acima de $113.300, mostrou o TradingView. O Dow, S&P 500 e Nasdaq também tocaram novas máximas, mas cripto e ações rapidamente recuaram mesmo com os mercados precificando totalmente um corte na taxa do Fed em setembro. Os traders agora veem 98% de chance de o Fed entregar um corte de um quarto de ponto em sua reunião de 16-17 de setembro, com 2% de probabilidade de um movimento de meio ponto, de acordo com dados da ferramenta FedWatch. Em suas declarações mais recentes no evento Jackson Hole do Fed, o presidente do Fed Jerome Powell sinalizou que o banco central manteve a porta aberta para um corte de taxa em setembro. No entanto, ele também indicou que isso não sinalizaria o início de um ciclo agressivo de flexibilização. Powell observou que os riscos de inflação permanecem inclinados para cima, enquanto os riscos de emprego estão inclinando para baixo. Com as taxas de política agora mais próximas do neutro, mas ainda restritivas,
Volatilidade do XRP desperta novas oportunidades de riqueza: Investidores astutos recorrem à mineração na nuvem do Minerador BTC!

A publicação "A volatilidade do XRP desperta novas oportunidades de riqueza: Investidores experientes recorrem à mineração na nuvem do BTC Miner!" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. colaborador Publicado: 5 de setembro de 2025 Em setembro de 2025, o preço do XRP caiu de $2,85 no final de agosto para $2,75, uma queda de mais de 4% em 24 horas. Os dados mostram que desde julho, investidores institucionais venderam quase $1,9 bilhões em XRP, enquanto grandes investidores contrariaram a tendência, comprando um total de 340 milhões de XRP nas últimas duas semanas. O mercado está mostrando divergência significativa, e a perspectiva geral do mercado para setembro permanece cautelosa. Esperam-se flutuações de curto prazo limitadas entre $2,40 e $3,10. Uma quebra abaixo do nível de suporte de $2,80 pode desencadear outra rodada de correções. A mineração na nuvem oferece uma nova opção para gerenciar a volatilidade. Neste ambiente de maior incerteza, investimentos que dependem de aumentos de preços parecem passivos. Em contraste, a mineração na nuvem de Bitcoin, ao garantir uma renda diária fixa, está se tornando uma opção preferida para investidores que buscam mitigar a volatilidade do mercado e alcançar um fluxo de caixa estável. Como pioneiro do setor, o BTC Miner capturou rapidamente o mercado com suas vantagens de "altos retornos + baixas barreiras de entrada + segurança financeira". Vantagens do BTC Miner Experiência sem barreiras: Registre-se e receba um teste de $500 de taxa de hash, e comece a minerar com um clique. Altos retornos: Retornos diários de até 6,61%, distribuídos automaticamente. Segurança de fundos: Os fundos dos usuários são mantidos sob custódia por um banco de primeira linha e segurados pela AIG. Suporte multi-moeda: Depósitos e saques são suportados para BTC, ETH, XRP, DOGE, BNB, SOL, USDT, USDC, TRX, ADA e mais. Bônus de convite: 7% para indicações de primeira geração e 2% para indicações de segunda geração. Exemplo de retorno (dados operacionais reais) Investimento de $200: Aproximadamente $10 por dia (retorno de 5%). Investimento de $1.000: Aproximadamente $60 por dia, quase $1.800 por mês. Investimento de $10.000: Mais de $600 por dia, criando um substancial "fluxo de caixa passivo". Por que escolher a mineração na nuvem? A mineração tradicional requer alto custo de hardware, altos custos de eletricidade,...
Tokens de Rede São Infraestrutura, Não Valores Mobiliários, Wintermute Diz à SEC

A publicação "Tokens de Rede São Infraestrutura, Não Valores Mobiliários, Wintermute Diz à SEC" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Wintermute Trading, uma importante market maker de criptomoedas com mais de 6 trilhões de dólares em volume histórico de negociação, instou a SEC a tratar os tokens de rede como infraestrutura de rede e não como valores mobiliários. Em uma submissão de 3 de setembro de 2025 à Força-Tarefa de Cripto da SEC, a empresa argumentou que tokens como Bitcoin e Ether "permitem que uma blockchain Ethereum opere" ao alimentar o consenso e "constituem a grande maioria da capitalização de mercado de ativos digitais". Alertou que classificar esses ativos como valores mobiliários imporia conformidade com as leis de valores mobiliários em cada negociação, aumentaria os custos para os market makers e "sufocaria a inovação e levaria o desenvolvimento blockchain... para fora dos mercados dos EUA", efetivamente empurrando a negociação para o exterior. A Wintermute comparou esses tokens de rede a commodities ou imóveis – ativos que as pessoas compram para investimento, mas que não são regulamentados como ações. Submissão da Wintermute à SEC O feedback da Wintermute foi apresentado em resposta ao pedido de comentários sobre tokenização da Comissária da SEC, Hester Peirce. A empresa registrada em Londres observou que fornece liquidez em mais de 50 exchanges de criptomoedas e negociou mais de 6 trilhões de dólares em volume, destacando seu papel como um importante market maker. Em sua carta de apresentação, a Wintermute disse que evitou abrir um escritório nos EUA devido a um regime de fiscalização "arbitrário e caprichoso" e regras "incrivelmente pouco claras" sobre negociação de criptomoedas nos EUA. A submissão visa ajudar a definir regras práticas para mercados de valores mobiliários tokenizados. A Wintermute instou a SEC a esclarecer que suas próprias atividades de negociação de conta, custódia e DeFi / Finanças descentralizadas, como pooling ou empréstimos, não precisam acionar regras completas de corretora, e a especificar quando e como a liquidação on-chain com stablecoins é permitida. Crucialmente, a carta da Wintermute inclui uma seção sobre "Status de Segurança". Citando orientações recentes da equipe da SEC de que meme coins, stablecoins e staking não são valores mobiliários, a Wintermute instou a agência a estender explicitamente essa clareza aos tokens de rede. Definiu um token de rede como um "intrinsecamente conectado...
Mudança Crucial do Bank of America para 2024

A publicação "Mudança Crucial do Bank of America para 2024" apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Cortes Cruciais na Taxa da Fed: Mudança Crucial do Bank of America para 2024
Braison Cyrus Sobre Encontrar o Seu Som Com Novo Single, "Know This"

O post Braison Cyrus Encontra
Preço do Cardano hoje; Atualizações do Shiba Inu e Notícias do Layer Brett, O Maior Memecoin Desde o Dogecoin

O post Preço do Cardano Hoje; Atualizações do Shiba Inu e Notícias do Layer Brett, O Maior Memecoin Desde o Dogecoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. contribuidor Publicado: 5 de setembro de 2025 O panorama cripto muitas vezes parece uma montanha-russa, e neste momento, enquanto as previsões de preço do Cardano mantêm os investidores em suspense, e o Shiba Inu navega pelo seu próprio caminho, um novo concorrente chamado Layer Brett está absolutamente explodindo na cena. Este não é apenas mais um memecoin; é um divisor de águas, fundindo a vibrante cultura de memes com utilidade genuína da Ethereum Layer 2, e sua pré-venda cripto já está virando cabeças. Layer Brett: Onde o meme encontra o mecanismo Esqueça tudo o que você pensava saber sobre meme coins. O Layer Brett foi projetado para enfrentar os maiores pontos problemáticos das blockchains Layer 1, especificamente as notórias taxas de gás do Ethereum e velocidades de transação mais lentas. Diferente do Brett original no Base, este não é apenas um personagem excêntrico; esta é uma blockchain Layer 2 construída com propósito específico, ostentando transações quase instantâneas e taxas tão baixas quanto $0.0001. Esta velocidade e eficiência significam que o Layer Brett não está apenas competindo com altcoins como ADA ou SHIB; está estabelecendo um novo padrão. Mas o que realmente diferencia o Layer Brett? Velocidade Impressionante e Taxas Baixas: Desfrute de transações de até 10.000 TPS. Recompensas Massivas de Staking: Os primeiros adotantes estão obtendo até 976% de APY através de staking em cripto, uma figura verdadeiramente impressionante. Construído na Ethereum Layer 2: Aproveita a segurança do Ethereum enquanto escapa de suas limitações. Utilidade Real desde o Primeiro Dia: Layer Brett oferece valor tangível. Por que Layer Brett oferece uma vantagem sobre Cardano e Shiba Inu Enquanto Cardano (ADA) ostenta um ecossistema robusto, atualmente está enfrentando pressões do mercado baixista, negociando bem abaixo de sua máxima histórica de $3,10 de setembro de 2021. Mesmo com suas atualizações consistentes e altas taxas de staking, o preço do ADA hoje mostra um mercado cauteloso. Da mesma forma, SHIB, apesar da recente atividade de whales e seus esforços com o Shibarium Layer 2, é uma fração de seu pico de outubro de 2021 de $0,0000725. Estes são gigantes estabelecidos, sim, mas seu potencial de crescimento...
Preço do Dogecoin (DOGE) sob pressão, riscos de queda de 15%

O post Preço do Dogecoin (DOGE) Sob Pressão, Riscos de Queda de 15% apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dogecoin (DOGE) está sob pressão. A moeda recuperou-se da sua queda de ontem, ganhando 0,35% no último dia e 1,29% esta semana. Estava a ser negociada perto de $0,21 no momento da publicação. Apesar da recente queda e ganhos escassos, o panorama geral ainda parece positivo. O preço do Dogecoin subiu 8% no último mês, 16,8% em três meses e mais de 116% em um ano. Mas o panorama de curto prazo parece pesado, e as whales (baleias) podem ser a razão. Sinais de Procura Fraca Pressionam o Preço do Dogecoin Um dos sinais mais preocupantes neste momento é o Índice de Fluxo Monetário (MFI). Esta ferramenta mede a pressão de compra e venda. Combina preço e volume para mostrar se o dinheiro está a entrar ou a sair de um ativo. Um MFI alto, acima de 80, geralmente significa que a moeda está sobrecomprada. Um MFI baixo, abaixo de 20, geralmente significa que está sobrevendida. MFI do DOGE Parece Fraco | Fonte: TradingView Para o DOGE, o MFI caiu abaixo de 40. Esta queda acentuada significa que menos moedas estão a ser compradas enquanto a pressão de venda aumenta. Os traders frequentemente veem isto como um sinal de que a procura está a diminuir. Quando menos pessoas compram e mais pessoas vendem, os preços geralmente descem. Ao mesmo tempo, esta queda no MFI mostra que os compradores não estão a intervir fortemente mesmo a preços mais baixos. Essa falta de compra nas quedas pode fazer com que as correções durem mais tempo e sejam mais profundas do que o esperado. E se a venda ocorrer neste momento, a ação do preço poderá sentir períodos adicionais de stress. Venda das Whales Adiciona Stress Apesar das Esperanças de ETF Outra razão para o panorama fraco vem das whales. Dados on-chain da Santiment mostram que as whales venderam cerca de 200 milhões de DOGE em apenas dois dias. A venda por parte das whales geralmente importa mais do que a compra por parte dos investidores de retalho devido ao tamanho das suas participações. Quando as whales vendem, adiciona...
Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.