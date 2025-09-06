ETFs de Bitcoin e Ethereum perdem quase 400 milhões de dólares, mas o interesse institucional continua ativo
O post Bitcoin e Ethereum ETFs perdem quase $400M mas o interesse institucional continua ativo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os ETFs Spot de Bitcoin e Ethereum registaram fluxos de saída significativos de quase $400 milhões em 4 de setembro, prolongando a semana de desempenho irregular desta classe de ativos. De acordo com dados da SoSoValue, os ETFs de Bitcoin reverteram uma sequência de dois dias de entradas e fecharam com $227 milhões em fluxos de saída líquidos. O recuo de mercado dos investidores foi mais evidente nos produtos principais, com o FBTC da Fidelity a registar $117,45 milhões em resgates, o ARKB da Ark Invest a cair $125,49 milhões, e o BITB da Bitwise a enfrentar $66,37 milhões em fluxos de saída. Em contraste, o IBIT da BlackRock foi o único ponto positivo, atraindo $134,71 milhões em entradas, embora isso tenha sido superado por perdas noutros lugares.
Fluxo de ETFs de Bitcoin desde agosto (Fonte: SoSoValue)
Interesse institucional nos ETFs de Ethereum
As perdas também foram pronunciadas no lado dos nove ETFs de Ethereum. Os ETFs focados em ETH viram $166,38 milhões em fluxos de saída, marcando o quarto dia consecutivo de saques. O ETHA da BlackRock absorveu $149,81 milhões em saídas no dia, mas o FETH da Fidelity processou um resgate maior de $216,68 milhões.
Quedas adicionais vieram do ETHW da Bitwise ($45,66 milhões), ETHV da VanEck ($17,22 milhões) e o principal ETHE da Grayscale ($26,44 milhões). Enquanto isso, o fundo mini ETH da Grayscale perdeu $6,44 milhões, enquanto o QETH da Invesco e o EZET da Franklin registaram perdas menores de $2,13 milhões e $1,62 milhões, respetivamente.
Fluxos Diários de ETF de Ethereum desde agosto (Fonte: SoSo Value)
Os dados da Glassnode mostram que a participação institucional permanece ativa nos mercados de Ethereum apesar da queda. De acordo com a empresa, o interesse aberto crescente na CME espelhou mais da metade de todas as entradas de ETF de ETH.
Posição CME de Ethereum e Mercado de ETF (Fonte: Glassnode)
Esta tendência sugere que as instituições financeiras tradicionais não estão apenas a perseguir exposição ao preço. Em vez disso, parecem estar a combinar negociações direcionais diretas com estratégias de arbitragem como...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:41