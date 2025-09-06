2025-10-13 Monday

Bitcoin sobe à medida que as fissuras no mercado de trabalho dos EUA se alargam

Bitcoin sobe à medida que as fissuras no mercado de trabalho dos EUA se alargam

O post Bitcoin Sobe à Medida que as Fissuras no Mercado de Trabalho dos EUA se Alargam apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de trabalho dos EUA enviou ondas de choque por Wall Street, com o Bitcoin (BTC) movendo-se em resposta. Os dados mostram que o relatório de empregos de agosto apresentou os ganhos de folha de pagamento mais fracos desde 2021, levantando alarmes sobre a saúde da economia dos EUA enquanto alimenta nova demanda por ativos alternativos como as criptomoedas. Bitcoin Ganha à Medida que Investidores Reagem às Fissuras no Panorama de Emprego dos EUA Patrocinado Patrocinado O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA (BLS) relatou que a economia adicionou apenas 22.000 empregos em agosto, muito abaixo das previsões de 75.000. Enquanto isso, a taxa de desemprego subiu para 4,3%, a mais alta desde outubro de 2021. Isso destaca as fissuras em um mercado de trabalho que anteriormente parecia resiliente. Revisões de relatórios anteriores aprofundaram o pessimismo, com os números de junho e julho revisados para baixo em um total combinado de 285.000 empregos. "Isso é um total de -285.000 empregos em 2 meses. O que está acontecendo aqui?", questionaram os analistas. Heather Long do The Washington Post destacou o resultado de agosto como mais um relatório fraco de empregos. No entanto, enquanto os salários subiram 3,7% ano a ano (YoY), superando a inflação em 2,7%, a desaceleração mais ampla é inegável. AGORA: Outro relatório de empregos FRACO. A economia dos EUA adicionou apenas 22.000 empregos em agosto. Isso é muito mais fraco do que o esperado. A taxa de desemprego subiu para 4,3% --> A mais alta desde outubro de 2021. O crescimento de empregos de junho foi revisado para baixo para -13.000 (!). Julho foi revisado ligeiramente para cima para 79 mil (de... pic.twitter.com/qCzGwx6Zro — Heather Long (@byHeatherLong) 5 de setembro de 2025 A deterioração vem com detalhes impressionantes. A Bloomberg relatou que as empresas americanas anunciaram apenas 1.494 novos empregos em agosto, o menor número para esse mês desde 2009. Enquanto isso, as demissões aumentaram 39% para 85.979. Patrocinado Patrocinado Você não percebe o quão fraca está a economia agora. Se você tem um emprego, segure-o com todas as forças. Porque se for demitido, vai levar anos para encontrar outro. pic.twitter.com/U7tET4y4f1 — Spencer Hakimian...
Detentor de Bitcoin a longo prazo atinge 7,5 milhões de dólares a partir de um investimento de 10 mil dólares, mas é o seu novo investimento que está a chamar a atenção de todos

Detentor de Bitcoin a longo prazo atinge 7,5 milhões de dólares a partir de um investimento de 10 mil dólares, mas é o seu novo investimento que está a chamar a atenção de todos

O post Detentor de Bitcoin de Longo prazo Atinge $7,5M a Partir de um Investimento de $10k, Mas É o Seu Novo Investimento que Está a Chamar a Atenção de Todos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Poucos investidores poderiam ter previsto até onde o BTC iria chegar. No entanto, agora disparou para além dos $110.000, recompensando os investidores iniciais. Um dos primeiros adotantes que investiu apenas $10.000 em BTC há quase uma década transformou isso numa fortuna de $7,5 milhões. Mas ele não está a parar por aí. Em vez disso, o seu foco mudou para um novo projeto surpreendente: Little Pepe (LILPEPE). Este é um token de Layer-2 impulsionado por memes que está a atrair a atenção dos investidores. A História de Sucesso do Bitcoin (BTC) A resiliência do Bitcoin tem sido comprovada repetidamente. Mesmo após múltiplas quedas, batalhas regulatórias e ceticismo das finanças tradicionais, o BTC garantiu o seu lugar como ouro digital. Em 2025, a adoção institucional acelerou após o lançamento de ETFs de Bitcoin nos EUA e na Europa, empurrando-o para o território de seis dígitos. Detentores de longo prazo como este investidor são a prova definitiva do poder de geração de riqueza do Bitcoin. Este investidor entrou cedo, por volta do nível de $200. Ele aguentou através de quedas brutais e rallies eufóricos. Agora negociando acima de $110.000, o BTC mantém a sua posição como a reserva de valor mais segura do mundo. No entanto, o Bitcoin amadureceu. Embora continue a ser uma reserva de valor segura, a sua trajetória de crescimento será mais estável em comparação com tokens emergentes com potencial viral. É aí que o Little Pepe (LILPEPE) entra em cena. Por que o Little Pepe (LILPEPE) Está a Chamar a Atenção de Todos O que está a atrair a atenção de um milionário veterano do Bitcoin e outros investidores não são apenas memes. É infraestrutura e timing. Little Pepe não é apenas mais uma moeda copiada. Está a construir uma blockchain Layer 2 inteira otimizada para memes e transações ultra-rápidas e de baixo custo. Ao contrário de tokens meme mais antigos que dependiam puramente do hype, o $LILPEPE funde cultura comunitária com tecnologia séria: Escalabilidade Layer-2: cadeia rápida e de baixo custo projetada para meme coins. Pepe's Pump Pad: um launchpad nativo rivalizando com Bonk.fun e Pump.fun. Isto permite que os criadores lancem tokens justos e resistentes a bots. 0% de imposto e proteção anti-sniper: maximizando...
Eminem conquista a sua segunda vitória na carreira num gráfico graças ao seu novo filme

Eminem conquista a sua segunda vitória na carreira num gráfico graças ao seu novo filme

O post Eminem Conquista Sua Segunda Vitória na Carreira Em Um Gráfico Graças ao Seu Novo Filme apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A trilha sonora Stans de Eminem estreia na posição nº 19 no gráfico Oficial de Álbuns de Trilhas Sonoras, enquanto o novo corte "Everybody's Looking at Me" é lançado em várias listas de singles. AMSTERDÃO, PAÍSES BAIXOS - 30 DE ABRIL: O rapper Eminem, apresenta-se no Paradiso em 30 de abril de 2000 em Amsterdão, Países Baixos. (Foto de Frans Schellekens/Redferns) Redferns Stans de Eminem chega com mais do que apenas uma história incrível. O novo documentário — focado nos seguidores mais ardentes da estrela do hip-hop e como o termo "stan" passou de um single para uma abreviação cultural — chegou ao Paramount+ no final de agosto após uma curta exibição nos cinemas. Uma trilha sonora acompanhante foi lançada junto com o filme, e no Reino Unido, já é um sucesso. O projeto dá ao rapper outra aparição em uma lista de gênero na qual ele só recentemente começou a aparecer. Stans Estreia no Gráfico de Trilhas Sonoras Stans estreia no gráfico Oficial de Álbuns de Trilhas Sonoras na posição nº 19 neste período. É a única nova chegada na lista de 50 posições desta vez. O Fortnite Radio de Eminem Veio Primeiro Eminem conquista sua segunda colocação na carreira no gráfico Oficial de Álbuns de Trilhas Sonoras. A primeira veio em março de 2024 com seu próprio Fortnite Radio. Essa compilação entrou diretamente na posição nº 1, permaneceu por duas semanas e depois saiu. Stans não abre no topo, mas dobra seu número total de aparições na lista. Stans Lança na Contagem de Downloads O novo conjunto também aparece em um segundo ranking no Reino Unido. Stans começa na posição nº 52 no gráfico Oficial de Downloads de Álbuns, tornando-se o décimo quarto título de Eminem a alcançar a lista. "Not Afraid" e "Rap God" Stans apresenta uma dúzia de músicas, três das quais são versões de "Stan". A lista de faixas também inclui "Everybody's Looking at Me", um corte inédito que oferece aos ouvintes de longa data algo genuinamente novo ao lado das seleções do catálogo como "Not...
ETFs de Bitcoin e Ethereum perdem quase 400 milhões de dólares, mas o interesse institucional continua ativo

ETFs de Bitcoin e Ethereum perdem quase 400 milhões de dólares, mas o interesse institucional continua ativo

O post Bitcoin e Ethereum ETFs perdem quase $400M mas o interesse institucional continua ativo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os ETFs Spot de Bitcoin e Ethereum registaram fluxos de saída significativos de quase $400 milhões em 4 de setembro, prolongando a semana de desempenho irregular desta classe de ativos. De acordo com dados da SoSoValue, os ETFs de Bitcoin reverteram uma sequência de dois dias de entradas e fecharam com $227 milhões em fluxos de saída líquidos. O recuo de mercado dos investidores foi mais evidente nos produtos principais, com o FBTC da Fidelity a registar $117,45 milhões em resgates, o ARKB da Ark Invest a cair $125,49 milhões, e o BITB da Bitwise a enfrentar $66,37 milhões em fluxos de saída. Em contraste, o IBIT da BlackRock foi o único ponto positivo, atraindo $134,71 milhões em entradas, embora isso tenha sido superado por perdas noutros lugares. Fluxo de ETFs de Bitcoin desde agosto (Fonte: SoSoValue) Interesse institucional nos ETFs de Ethereum As perdas também foram pronunciadas no lado dos nove ETFs de Ethereum. Os ETFs focados em ETH viram $166,38 milhões em fluxos de saída, marcando o quarto dia consecutivo de saques. O ETHA da BlackRock absorveu $149,81 milhões em saídas no dia, mas o FETH da Fidelity processou um resgate maior de $216,68 milhões. O Guia do Investidor Cripto: Um Curso de 5 Dias Sobre Bagholding, Front-Runs de Insiders e Alpha Perdido Ótimo 😎 Sua primeira lição está a caminho. Por favor, adicione [email protected] à sua lista branca de e-mail. Quedas adicionais vieram do ETHW da Bitwise ($45,66 milhões), ETHV da VanEck ($17,22 milhões) e o principal ETHE da Grayscale ($26,44 milhões). Enquanto isso, o fundo mini ETH da Grayscale perdeu $6,44 milhões, enquanto o QETH da Invesco e o EZET da Franklin registaram perdas menores de $2,13 milhões e $1,62 milhões, respetivamente. Fluxos Diários de ETF de Ethereum desde agosto (Fonte: SoSo Value) Os dados da Glassnode mostram que a participação institucional permanece ativa nos mercados de Ethereum apesar da queda. De acordo com a empresa, o interesse aberto crescente na CME espelhou mais da metade de todas as entradas de ETF de ETH. Posição CME de Ethereum e Mercado de ETF (Fonte: Glassnode) Esta tendência sugere que as instituições financeiras tradicionais não estão apenas a perseguir exposição ao preço. Em vez disso, parecem estar a combinar negociações direcionais diretas com estratégias de arbitragem como...
Reserva da Chainlink Poderá Impulsionar a Próxima Corrida de Alta do LINK

Reserva da Chainlink Poderá Impulsionar a Próxima Corrida de Alta do LINK

O post A Reserva Chainlink Poderia Impulsionar a Próxima Bull Run do LINK apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado cripto frequentemente se move com grandes catalisadores. Chainlink (LINK) pode ter encontrado um dos seus mais fortes na Reserva Chainlink. Esta reserva on-chain foi lançada em 7 de agosto de 2025 para apoiar o crescimento de longo prazo da rede Chainlink. Em vez de depender de hype, ela acumula constantemente LINK usando receita real através de duas fontes. Estas são o uso de finanças descentralizadas (DeFi) on-chain e gigantes empresariais como Mastercard e UBS. Isto é mais do que apenas uma configuração de tesouraria, mas um impulso estrutural que poderia alimentar a próxima bull run do LINK. Uma Reserva Chainlink em Crescimento: Os Números Não Mentem O crescimento do Chainlink está acontecendo muito rapidamente e é notável. Atualmente, a reserva totaliza 237.014 LINK, com 43.937 LINK recentemente adicionados, de acordo com a atualização da reserva. Isto mostra que mais de $5,4 milhões em tokens foram removidos de circulação em menos de um mês. Ao comprar os tokens e bloqueá-los, cria-se escassez, e quando a demanda cresce, sente-se pressão ascendente nos preços. Como a Reserva Funciona Cada vez que Chainlink ganha receita, ela é automaticamente convertida em LINK e adicionada à sua reserva. Isso significa que, no mercado spot, a pressão de compra do token é diretamente criada por cada novo acordo empresarial ou integração DeFi. Por sua vez, isso exerce diretamente pressão de compra para LINK no mercado spot. Pela primeira vez, o crescimento da rede Chainlink está diretamente conectado ao valor do LINK. Diferente de quando dependia exclusivamente de fornecer feeds de dados seguros e alimentar contratos inteligentes. Transparência Constrói Confiança A reserva Chainlink é atraente por sua transparência. O painel público está aberto para qualquer pessoa que possa verificar a quantidade de LINK atualmente mantida e como isso afeta o fornecimento circulante. Sem retiradas planejadas por anos, está claro que isso não é hype de curto prazo, mas sobre sustentabilidade de longo prazo. Atividade da Reserva Chainlink (Fonte: Chainlink) Por que Esta Reserva...
XRP vai ultrapassar o Bitcoin? Especialista revela o que impulsionará a tomada de controlo

XRP vai ultrapassar o Bitcoin? Especialista revela o que impulsionará a tomada de controlo

O post XRP Vai Ultrapassar o Bitcoin? Especialista Revela O Que Impulsionará a Tomada de Poder apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O debate sobre se o XRP poderia ultrapassar o Bitcoin ganhou intensidade neste ciclo, e muitos analistas e comentadores opinaram sobre esta possibilidade. Um vídeo recente publicado no X pelo analista e comentador de criptomoedas CryptoSensei abordou esta discussão, onde ele fez a afirmação ousada de que desenvolvimentos na interoperabilidade blockchain, regulação e ativos do mundo real tokenizados poderiam eventualmente colocar o XRP à frente do Bitcoin. A Afirmação do Especialista: XRP À Frente do Bitcoin Embora o Bitcoin seja atualmente a maior criptomoeda, o posicionamento do XRP neste ciclo aumentou as discussões sobre uma mudança na dominância. Curiosamente, o XRP ultrapassou muitas criptomoedas nos últimos meses e agora está nos calcanhares do Ethereum em termos de capitalização de mercado. No seu vídeo, CryptoSensei concentrou-se na trajetória mais ampla da adoção da blockchain na próxima década, que vai incluir a integração de ativos do mundo real como ações, títulos, derivativos e imóveis em sistemas digitais. Ele observou que apenas uma pequena fração desses mercados está atualmente on-chain, e previu que este número talvez aumente apenas cinco a dez por cento nos próximos dez anos. O ritmo deste crescimento será determinado pela cooperação regulatória global, onde grupos de trabalho do G7 e G20 alinham leis para permitir que o valor se mova sem problemas através das fronteiras. A interoperabilidade blockchain seria essencial neste processo. Como tal, CryptoSensei destacou o papel de empresas como Chainlink, Ripple e outras que estão conectando ativos do mundo real às plataformas blockchain, e especificamente mencionou o XRP como tendo o potencial para subir ao topo. "Obviamente, adoraríamos ver o XRP em primeiro lugar à frente do Bitcoin", disse ele, acrescentando que a combinação de regulação, interoperabilidade blockchain e tokenização poderia tornar este resultado possível. A Altcoin Para Ultrapassar o Bitcoin? A Ripple e sua criptomoeda XRP têm sido reconhecidas há muito tempo...
Doja Cat impedida de alcançar o seu primeiro n.º 1 por um dos maiores nomes do K-Pop

Doja Cat impedida de alcançar o seu primeiro n.º 1 por um dos maiores nomes do K-Pop

O post Doja Cat Impedida de Alcançar o Seu Primeiro Nº 1 Por Um dos Maiores Nomes do K-Pop apareceu no BitcoinEthereumNews.com. "Jealous Type" de Doja Cat estreia em várias tabelas da Billboard, chegando ao 2º lugar na lista de vendas de músicas digitais de dança, perdendo para Stray Kids. Doja Cat no iHeartRadio's 102.7 KIIS FM Wango Tango na Huntington City Beach em 10 de maio de 2025 em Huntington Beach, Califórnia. (Foto de River Callaway/Variety via Getty Images) Variety via Getty Images Ainda este mês, Doja Cat lançará o seu novo álbum Vie. Ela tem vindo a provocar o projeto há meses e planeia lançá-lo pouco antes de The Life of a Showgirl de Taylor Swift dominar. No final de agosto, Doja lançou "Jealous Type", uma mistura de disco-pop-funk com um som exclusivamente seu, que apresenta Vie. A faixa estreia em várias tabelas da Billboard neste período – e quase se torna a primeira líder da superestrela numa tabela. "Jealous Type" Quase Estreia em Nº 1 "Jealous Type" estreia em 2º lugar na tabela Dance Digital Song Sales, o ranking da Billboard das faixas de dança mais vendidas em plataformas como iTunes. O single marca a posição mais alta de Doja nessa tabela até à data, mesmo na sua primeira semana na lista. Segundo Hit na Carreira de Doja Cat Este novo hit marca apenas a sua segunda visita à tabela Dance Digital Song Sales. Doja encontrou um lugar lá pela primeira vez nesta primavera através de "Born Again" de Lisa com Raye, onde foi creditada como artista convidada. Essa faixa atingiu o 3º lugar durante a sua permanência de cinco semanas. "Ceremony" dos Stray Kids Supera "Jealous Type" Doja só é superada por um grupo, Stray Kids. O conjunto de K-pop estreia "Ceremony" em 1º lugar, deixando a cantora e rapper a um degrau de ser líder pela primeira vez na lista de vendas focada em dança. "Jealous Type" Estreia em Várias Tabelas de Dança "Jealous Type" não está apenas a vender — é um sucesso em quase todas as tabelas de dança...
ETF de Dogecoin pode ser lançado nos EUA na próxima semana: Analista

ETF de Dogecoin pode ser lançado nos EUA na próxima semana: Analista

O post Dogecoin ETF Pode Ser Lançado Nos EUA Na Próxima Semana: Analista apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O primeiro fundo negociado em bolsa de Dogecoin poderá ser lançado nos Estados Unidos já na próxima semana, de acordo com o analista da Bloomberg Eric Balchunas. "Parece que a Rex vai lançar um ETF de Doge através do Ato 40 à semelhança do $SSK na próxima semana, com base no tweet abaixo combinado com o facto de terem acabado de apresentar um prospeto efetivo", disse Balchunas numa publicação no X na quinta-feira, apontando para o emissor de fundos negociados em bolsa (ETF) REX Shares que apresentou um prospeto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. No prospeto, a REX advertiu que "DOGE é uma inovação relativamente nova e está sujeita a riscos únicos e substanciais. O mercado para DOGE está sujeito a rápidas oscilações de preço, mudanças e incerteza." Fonte: REX Shares No último ano, Dogecoin (DOGE) subiu 116,67%, de acordo com o CoinMarketCap. No entanto, está 54% abaixo do seu máximo de 2024 de $0,4672 em dezembro, sendo negociado a $0,2129 no momento da publicação. A REX está a seguir o caminho de "contorno regulatório" A maioria dos ETFs de criptomoedas exige que os emissores apresentem o Formulário S-1 e o Formulário 19b-4 à SEC, enquanto um fundo do Ato 40 segue uma rota diferente e é a mesma abordagem que a REX Shares usou para lançar o seu ETF de staking de Solana. O presidente da ETF Store, Nate Geraci, descreveu anteriormente a estratégia do Ato 40 como "um contorno regulatório". Os emissores de ETF que seguem a rota tradicional ainda aguardam decisões da SEC. Em 10 de abril, a 21Shares apresentou um pedido propondo o lançamento de um ETF de Dogecoin, pouco depois de pedidos semelhantes dos rivais Bitwise e Grayscale. Entretanto, a REX também apresentou um pedido para um ETF que acompanha o OFFICIAL TRUMP (TRUMP) sob o Ato 40, que compraria participações numa empresa offshore que detém o token. O Dogecoin continuou a atrair a atenção dos meios de comunicação mainstream ao longo dos anos Mesmo aqueles que nunca investiram em cripto provavelmente estão familiarizados com o Dogecoin, que tem...
Jackpot massivo do Powerball significa grande impulso para a DraftKings

Jackpot massivo do Powerball significa grande impulso para a DraftKings

O post Jackpot massivo do Powerball significa grande impulso para a DraftKings apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Budrul Chukrut | SOPA Images | Lightrocket | Getty Images A febre do Powerball está se espalhando à medida que o jackpot atinge 1,8 mil milhões de dólares — tornando-se o segundo maior prêmio na história da loteria dos EUA. O entusiasmo pelo pote gigantesco está impulsionando os negócios no Jackpocket, um serviço de entrega de loteria pertencente à DraftKings e disponível em 16 estados. A DraftKings disse que 15 milhões de bilhetes de loteria do Powerball foram encomendados usando o Jackpocket durante esta rodada do Powerball. As vendas de bilhetes do Powerball na plataforma aumentaram 130% de um dia para o outro, de quarta para quinta-feira desta semana. E as vendas apenas na quarta-feira aumentaram 200% em relação à semana anterior. Lotto.com e Jackpot.com também oferecem vendas de loteria online. A partir do sorteio mais recente em 3 de setembro, nenhum bilhete tinha todos os cinco números vencedores. O jackpot acumulou e aumentou de aproximadamente 1,4 mil milhões de dólares para os estimados 1,8 mil milhões desta semana até sexta-feira, de acordo com o Powerball. Isso seria um pagamento único estimado de 826,4 milhões de dólares. Os clientes compram bilhetes de loteria no aplicativo DraftKings, e o serviço de entrega cumpre o pedido, cobrando uma taxa sobre os depósitos dos clientes — um modelo não muito diferente do Uber Eats para entrega de comida, por exemplo. Muitos estados, no entanto, não permitem vendas online ou por entregadores de bilhetes de loteria. Este ano, o Texas proibiu o Jackpocket e outros serviços de entrega de operar após um escândalo envolvendo um grupo de compradores de bilhetes de loteria que supostamente gastaram 25 milhões de dólares em quase todas as combinações possíveis de números para ganhar um jackpot de 95 milhões de dólares. O CEO da DraftKings, Jason Robins, disse à CNBC em maio que a proibição foi uma decepção, porque o estado do Texas poderia ter contribuído significativamente para o crescimento do negócio. A DraftKings prevê que o Jackpocket contribuirá entre 260 milhões e 340 milhões de dólares em receita incremental e entre 60 milhões e 100 milhões de dólares em EBITDA até o ano fiscal de 2026. Robins disse que o maior retorno sobre o 2024...
Taxa de participação do Canadá diminuiu para 65,1% em agosto face aos anteriores 65,2%

Taxa de participação do Canadá diminuiu para 65,1% em agosto face aos anteriores 65,2%

A publicação "Taxa de Participação do Canadá caiu para 65,1% em agosto em relação aos 65,2% anteriores" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As informações nestas páginas contêm declarações prospetivas que envolvem riscos e incertezas. Os mercados e instrumentos apresentados nesta página são apenas para fins informativos e não devem de forma alguma ser interpretados como uma recomendação para comprar ou vender estes ativos. Deve fazer a sua própria pesquisa completa antes de tomar quaisquer decisões de investimento. A FXStreet não garante de forma alguma que esta informação esteja livre de erros, equívocos ou declarações materialmente incorretas. Também não garante que esta informação seja oportuna. Investir em Mercados Abertos envolve um grande risco, incluindo a perda total ou parcial do seu investimento, bem como angústia emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo a perda total do principal, são da sua responsabilidade. As opiniões e pontos de vista expressos neste artigo são dos autores e não refletem necessariamente a política oficial ou posição da FXStreet nem dos seus anunciantes. O autor não será responsabilizado por informações encontradas no final dos links publicados nesta página. Se não for explicitamente mencionado no corpo do artigo, no momento da escrita, o autor não tem posição em nenhuma ação mencionada neste artigo e não tem relação comercial com nenhuma empresa mencionada. O autor não recebeu compensação pela escrita deste artigo, além da FXStreet. A FXStreet e o autor não fornecem recomendações personalizadas. O autor não faz representações quanto à precisão, integridade ou adequação desta informação. A FXStreet e o autor não serão responsáveis por quaisquer erros, omissões ou quaisquer perdas, lesões ou danos decorrentes desta informação e da sua exibição ou uso. Erros e omissões excetuados. O autor e a FXStreet não são consultores de investimento registados e nada neste artigo pretende...
