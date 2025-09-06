Taxa de desemprego do Canadá sobe para 7,1% em agosto vs. 7% esperado

A Taxa de desemprego no Canadá subiu acima de 7% em agosto. USD/CAD negocia com pouca variação no dia em torno de 1,3800. A Taxa de desemprego no Canadá subiu para 7,1% em agosto de 6,9% em julho, informou a Statistics Canada na sexta-feira. Esta leitura foi pior do que a expectativa do mercado de 7%. "O emprego diminuiu em 66.000 (-0,3%) em agosto, em grande parte resultado de um declínio no trabalho em tempo parcial", observou a Statistics Canada em seu comunicado à imprensa. Outros detalhes do relatório mostraram que a Taxa de Participação caiu ligeiramente para 65,1%, enquanto os Rendimentos Médios por Hora aumentaram 3,6% em base anual. Reação do mercado aos dados de emprego do Canadá USD/CAD caiu para uma mínima de três dias perto de 1,3750 no início da sessão americana, à medida que o Dólar Americano (USD) sofreu forte pressão de venda após os dados de emprego decepcionantes dos EUA, que mostraram que as Folhas de Pagamento Não Agrícolas aumentaram apenas 22.000 em agosto. Com os dados de emprego do Canadá ficando abaixo das expectativas, no entanto, o USD/CAD conseguiu apagar grande parte de suas perdas diárias e foi visto pela última vez negociando a 1,3800, onde estava em baixa de 0,12% no dia. Perguntas frequentes sobre emprego As condições do mercado de trabalho são um elemento-chave para avaliar a saúde de uma economia e, portanto, um fator determinante para a valorização da moeda. Alto emprego, ou baixo desemprego, tem implicações positivas para o consumo e, consequentemente, para o crescimento económico, impulsionando o valor da moeda local. Além disso, um mercado de trabalho muito apertado – uma situação em que há escassez de trabalhadores para preencher posições abertas – também pode ter implicações nos níveis de inflação e, portanto, na política monetária, pois baixa oferta de mão de obra e alta demanda levam a salários mais altos. O ritmo em que os salários estão crescendo em uma economia é fundamental para os formuladores de políticas. Alto crescimento salarial significa que as famílias têm mais dinheiro para gastar, geralmente levando a preços