2025-10-13 Monday

Cryptoquant: Tesouros de Bitcoin atingem recorde enquanto compras arrefecem

Cryptoquant: Tesouros de Bitcoin atingem recorde enquanto compras arrefecem

O post Cryptoquant: Tesouros de Bitcoin Atingem Recorde Enquanto Compras Esfriam apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Cryptoquant diz que as empresas de tesouraria de Bitcoin marcam novos recordes mesmo com o esfriamento das compras. Os seus investigadores relatam que as participações de 2025 estão em níveis recordes. Pilhas Recordes, Colheitas Mais Leves: Cryptoquant Mapeia um 2025 Mais Frio A equipa no seu relatório mais recente cita 840.000 Bitcoin detidos pelas empresas sob revisão da Cryptoquant e a metodologia do estudo. A estratégia controla mais de 637.000 Bitcoin, o maior [...]
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 03:22
Recetor dos Patriots Kayshon Boutte 'Virou a Página' Para Se Tornar Titular

Recetor dos Patriots Kayshon Boutte 'Virou a Página' Para Se Tornar Titular

O post Patriots Receiver Kayshon Boutte 'Turned A Corner' To Become A Starter apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Desde que foi selecionado pelo New England Patriots na sexta rodada do draft da NFL de 2023, o wide receiver Kayshon Boutte passou de raspar a titular. (AP Photo/Bruce Kluckhohn) Copyright 2025 The Associated Press. Todos os direitos reservados. Kayshon Boutte entra na sua terceira temporada com seu terceiro treinador de posição. Mas o wide receiver também entra como titular projetado na função "X" para o New England Patriots. Esse resultado teria sido difícil de prever na previsão da primavera. Os rumores de troca já passaram. As atividades organizadas da equipe, o minicamp obrigatório, o training camp e o prazo para o elenco de 53 jogadores também. A escolha geral número 187 no draft da NFL de 2023 ainda está na sala quando setembro começa. "Acho que ele realmente deu uma virada como jogador profissional de futebol americano", disse o treinador de wide receivers dos Patriots, Todd Downing, aos repórteres no Gillette Stadium na quinta-feira. "Sabe, ele era um jogador de futebol americano realmente talentoso quando o conheci pela primeira vez." Havia 21 prospectos de wide receiver escolhidos antes de Boutte em sua classe de draft. O ex-recruta cinco estrelas da LSU, que uma vez estabeleceu um recorde escolar e da SEC em um único jogo com 308 jardas recebidas, chegou a Foxborough como uma aposta na sexta rodada. O cargo de treinador principal lá passou de Bill Belichick para Jerod Mayo para Mike Vrabel desde então. Uma reformulação tanto da equipe técnica quanto do elenco seguiu. "Entrando no meu terceiro ano, acho que como jogador você realmente tem uma escolha, mas na verdade não tem", disse Boutte no mês passado sobre seu comprometimento para 2025. "É realmente sobre o quanto você quer isso. Sinto que se você quer, vai fazer o que precisa fazer para estar aqui." O ano de novato trouxe um punhado de aparições...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 03:06
Mistério de 859 milhões de dólares em Bitcoin surpreende a Coinbase enquanto o rasto da Criptomoeda se perde na Blockchain

Mistério de 859 milhões de dólares em Bitcoin surpreende a Coinbase enquanto o rasto da Criptomoeda se perde na Blockchain

O post Mistério de $859 Milhões em Bitcoin Surpreende a Coinbase enquanto o Rastro da Criptomoeda se Perde na Blockchain apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em um dos maiores fluxos de saída deste trimestre, 7.625 BTC, ou $859 milhões em equivalente em dólares, foram movidos do armazenamento da Coinbase para uma carteira totalmente nova. A transferência chamou atenção não apenas por seu tamanho, mas também pela forma como esses BTC foram divididos. Diferentemente de transferências típicas, as moedas foram agrupadas em pacotes de cerca de 150 BTC cada, o que equivale a aproximadamente $16 milhões, e distribuídas para 50 novos endereços. A única exceção foi um lote menor de 121 BTC, que permaneceu não gasto. Como distribuições como esta raramente são obra de usuários individuais, isso parece mais uma mudança coordenada de armazenamento ou uma liquidação estruturada acontecendo fora do livro de ordens público. Movimentos subsequentes confirmaram o padrão. Muitas saídas logo foram marcadas como gastas, significando que o rastro continuou através de endereços. Bitcoin whales movem-se como baleias reais O que torna esta transação notável não é apenas o número em si, mas a maneira como reflete como o Bitcoin se move no topo do mercado. Saques de varejo são mais parecidos com humanos, frequentemente ruidosos e irregulares. Transferências como a de hoje da Coinbase, no entanto, mostram dimensionamento cuidadoso, redistribuição imediata e o uso de carteiras totalmente novas. Estas são características de custódios deslocando reservas ou fluxos institucionais sendo liquidados fora dos livros de câmbio. A combinação de escala e estrutura aqui coloca esta retirada entre as maiores nas últimas semanas.
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 03:04
Taxa de desemprego do Canadá sobe para 7,1% em agosto vs. 7% esperado

Taxa de desemprego do Canadá sobe para 7,1% em agosto vs. 7% esperado

A publicação "Taxa de desemprego do Canadá sobe para 7,1% em agosto vs. 7% esperado" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Taxa de desemprego no Canadá subiu acima de 7% em agosto. USD/CAD negocia com pouca variação no dia em torno de 1,3800. A Taxa de desemprego no Canadá subiu para 7,1% em agosto de 6,9% em julho, informou a Statistics Canada na sexta-feira. Esta leitura foi pior do que a expectativa do mercado de 7%. "O emprego diminuiu em 66.000 (-0,3%) em agosto, em grande parte resultado de um declínio no trabalho em tempo parcial", observou a Statistics Canada em seu comunicado à imprensa. Outros detalhes do relatório mostraram que a Taxa de Participação caiu ligeiramente para 65,1%, enquanto os Rendimentos Médios por Hora aumentaram 3,6% em base anual. Reação do mercado aos dados de emprego do Canadá USD/CAD caiu para uma mínima de três dias perto de 1,3750 no início da sessão americana, à medida que o Dólar Americano (USD) sofreu forte pressão de venda após os dados de emprego decepcionantes dos EUA, que mostraram que as Folhas de Pagamento Não Agrícolas aumentaram apenas 22.000 em agosto. Com os dados de emprego do Canadá ficando abaixo das expectativas, no entanto, o USD/CAD conseguiu apagar grande parte de suas perdas diárias e foi visto pela última vez negociando a 1,3800, onde estava em baixa de 0,12% no dia. Perguntas frequentes sobre emprego As condições do mercado de trabalho são um elemento-chave para avaliar a saúde de uma economia e, portanto, um fator determinante para a valorização da moeda. Alto emprego, ou baixo desemprego, tem implicações positivas para o consumo e, consequentemente, para o crescimento económico, impulsionando o valor da moeda local. Além disso, um mercado de trabalho muito apertado – uma situação em que há escassez de trabalhadores para preencher posições abertas – também pode ter implicações nos níveis de inflação e, portanto, na política monetária, pois baixa oferta de mão de obra e alta demanda levam a salários mais altos. O ritmo em que os salários estão crescendo em uma economia é fundamental para os formuladores de políticas. Alto crescimento salarial significa que as famílias têm mais dinheiro para gastar, geralmente levando a preços...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 02:48
Bitcoin – MARA supera rivais Riot, CleanSpark após minerar 705 BTC em agosto

Bitcoin – MARA supera rivais Riot, CleanSpark após minerar 705 BTC em agosto

O post Bitcoin – MARA supera rivais Riot, CleanSpark após minerar 705 BTC em agosto apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões: MARA minerou 705 BTC em agosto e também comprou alguns, elevando suas participações totais para 52,4K. O CEO da empresa acredita que o crescimento 'lento' se deve à competição global. MARA liderou vários mineradores de Bitcoin em produção e crescimento geral em agosto. A empresa relatou que produziu 705 BTC no mês passado – Um ligeiro aumento em relação aos 703 BTC de julho. No geral, suas participações em BTC aumentaram para 52.447 BTC, acima dos números do final de julho. De acordo com o CEO Fred Thiel, eles também fizeram uma 'oferta estratégica' durante o recuo de mercado de agosto. "Dada a queda no preço do Bitcoin durante o mês, aproveitamos a oportunidade para adicionar estrategicamente à nossa reserva e atualmente detemos mais de 52.000 BTC." Fonte: Bitcoin Treasuries MARA supera mineradores rivais de BTC Por outro lado, outros rivais produziram menos BTC que a MARA. A Riot Platforms, por exemplo, produziu 477 BTC, enquanto a CleanSpark conseguiu 657 BTC. Outra empresa, BitFuFu, minerou 408 BTC em agosto – Traduzindo-se em uma queda de 12% em base mensal (MoM). No entanto, a mineração da MARA foi insignificante em comparação com a produção de julho. Reagindo ao desempenho lento, Thiel afirmou que a competição global no espaço aumentou em 6%. "Semelhante ao mês passado, produzimos 208 blocos em agosto, enquanto a taxa de hash global aumentou 6% mês a mês para uma média de 949 EH/s." Isso significou que havia mais mineradores na rede em agosto. Um aumento na competição sempre aumenta a dificuldade da rede e os recursos gerais necessários para confirmar um bloco. Em termos simples, torna as operações de mineração relativamente caras e difíceis. Fonte: Blockchain De acordo com o gráfico, a dificuldade da rede realmente saltou de 118 trilhões para um recorde de quase 130 trilhões em agosto – Sublinhando a dura competição do mês passado. Vale ressaltar, no entanto, que o preço das ações da MARA caiu quase 5% após a atualização e fechou as negociações de quinta-feira...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 02:40
Ações da Kenvue caem 10% após relatório indicar que RFK Jr. relacionará autismo ao uso de Tylenol durante a gravidez

Ações da Kenvue caem 10% após relatório indicar que RFK Jr. relacionará autismo ao uso de Tylenol durante a gravidez

A publicação "Ações da Kenvue caem 10% após relatório indicar que RFK Jr. relacionará autismo ao uso de Tylenol durante a gravidez" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Analgésico da marca Tylenol da Kenvue Inc. à venda numa farmácia em Nova Iorque, EUA, na quarta-feira, 27 de março de 2024. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images As ações da Kenvue caíram mais de 10% na sexta-feira após um relatório indicar que o Secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., provavelmente relacionará o autismo ao uso do medicamento para dor Tylenol em mulheres grávidas. O HHS divulgará o relatório que poderá estabelecer essa ligação este mês, informou o Wall Street Journal na sexta-feira. Esse relatório também sugerirá que um medicamento derivado do folato – uma vitamina solúvel em água – pode ser usado para tratar sintomas do transtorno de desenvolvimento em algumas pessoas, segundo o Journal. Esta é uma notícia de última hora. Por favor, atualize para obter novidades.
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 02:24
Destaques do Spitgate: uma luta intensa durante um atraso devido à chuva entre os Cowboys e os Eagles

Destaques do Spitgate: uma luta intensa durante um atraso devido à chuva entre os Cowboys e os Eagles

O post Spitgate Destaca Uma Luta Durante Um Atraso Por Chuva Entre Os Cowboys E Eagles apareceu no BitcoinEthereumNews.com. PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA – 04 DE SETEMBRO: Jalen Carter #98 do Philadelphia Eagles sai do campo após ser expulso por uma penalidade de conduta antidesportiva contra o Dallas Cowboys durante o primeiro quarto no jogo no Lincoln Financial Field em 04 de setembro de 2025 em Philadelphia, Pennsylvania. (Foto de Mitchell Leff/Getty Images) Getty Images Enquanto o confronto de abertura da temporada entre o Philadelphia Eagles e o Dallas Cowboys teve seu próprio nível de intriga durante o jogo, o maior ponto de virada do confronto aconteceu antes da bola ser lançada. Durante uma breve pausa onde membros da equipe dos Eagles atendiam seu fullback lesionado Ben VanSeumeren, o defensive tackle do Philadelphia, Jalen Carter, cuspiu no rosto do quarterback dos Cowboys, Dak Prescott, enquanto ambos os jogadores discutiam antes do primeiro snap do jogo. As ações de Carter levaram à sua expulsão da eventual vitória de 24-20 de sua equipe e começaram rumores de uma possível suspensão além da Semana 1. Mais tarde, a transmissão da NBC conseguiu capturar outro ângulo em vídeo do confronto entre Carter e Prescott. O novo ângulo mostrou o sinalizador de Dallas iniciando o primeiro cuspe que, embora não tenha sido direcionado ao rosto de Carter, foi pelo menos direcionado à sua proximidade. Prescott
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:21
Cartões de Pokémon têm o seu momento Polymarket no espaço de Ativos Reais

Cartões de Pokémon têm o seu momento Polymarket no espaço de Ativos Reais

O post Cartões de Pokémon Têm o Seu Momento Polymarket no Espaço de Ativos Reais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os cartões de Pokémon podem ser o próximo ativo real a ser movido para a blockchain em escala, potencialmente trazendo um mercado de $21,4 mil milhões para a blockchain. "Pokémon e outros [jogos de cartas colecionáveis] estão prestes a ter o seu 'momento Polymarket'", disse o analista de pesquisa da Bitwise, Danny Nelson, na quinta-feira. "Espero que o boom do Pokémon seja duradouro — um daqueles momentos em que uma inovação 'exclusiva das criptomoedas' entra no mainstream. Algo como o que a Polymarket fez pelos mercados de previsão." A tokenização de criptomoedas de Ativos Reais cresceu para um mercado de $28,2 mil milhões em 2025, mas é quase inteiramente voltada para ativos TradFi como ações, títulos do tesouro, commodities, crédito privado e imóveis. Embora isso ofereça benefícios melhorados como negociação 7x24 e potenciais economias de custos, não os transforma, pois "já existem trilhos digitais suficientemente bons", disse Nelson. No entanto, o comércio de cartões Pokémon poderia beneficiar-se muito mais da blockchain, disse Nelson, observando que os vendedores ainda têm que enviar fisicamente seus Charizard, Pikachu e Gardevoirs aos compradores. Fonte: Metaplex ETFs de Pokémon no futuro? Nelson disse que é possível Ele observou que a solução ineficiente ainda viu o líder de mercado Whatnot facilitar $3 mil milhões em vendas no ano passado. "Este mercado permanece amplamente informal. Não se vê ETFs de Pokémon ou fundos de investimento, e provavelmente não verá por um tempo. Mas talvez não por tanto tempo quanto se pensa." Os cartões de Pokémon e outros jogos de cartas colecionáveis como Magic: The Gathering existem há cerca de três décadas, muito antes dos tokens não fungíveis serem um conceito. Um novo líder de mercado abrindo caminho Os comentários de Nelson surgem enquanto a Collector Crypt emergiu recentemente como uma plataforma de tokenização para vender cartões Pokémon na Solana, permitindo negociações rápidas e saídas lucrativas. O token que suporta a Collector Crypt, CARDS, já aumentou 10 vezes para um volume totalmente diluído de $450 milhões desde o lançamento no sábado passado, apontou Nelson. Relacionado: Carteira Trust de propriedade do CZ...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:13
Sora Ventures lança o primeiro fundo de tesouraria Bitcoin na Ásia

Sora Ventures lança o primeiro fundo de tesouraria Bitcoin na Ásia

O post Sora Ventures lança o primeiro fundo de tesouraria Bitcoin na Ásia apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um plano de 1 bilhão de dólares para trazer Bitcoin para tesourarias corporativas asiáticas: Sora Ventures apresentou na Taipei Blockchain Week (Bitcoin Magazine, setembro de 2025) um veículo institucional dedicado à compra de BTC, apoiado por um comprometimento de ativos inicial de 200 milhões de dólares de parceiros regionais. Na primeira menção, também destacamos as análises de adoção institucional fornecidas pela Chainalysis, que enfatizam como a Ásia continua sendo um mercado-chave para fluxos institucionais no período 2023-2025. De acordo com os dados coletados durante a Taipei Blockchain Week e análises de mercado conduzidas pela equipe de pesquisa que acompanhou o evento, o comprometimento inicial de 200 milhões vem principalmente de investidores institucionais regionais, family offices e tesourarias corporativas. Analistas da indústria observam que um programa de compra desta escala requer procedimentos avançados para melhor execução, gestão de liquidez e medidas de custódia. Atualização 5 de setembro de 2025: Detalhes sobre o cronograma operacional e os principais subscritores ainda estão sendo definidos, com verificações em curso sobre os perfis de risco e regras de conformidade dos investidores. O que é e como funciona o "Bitcoin Asia Treasury" O projeto, informalmente definido como "Bitcoin Treasury Asia", é um pool de capital projetado para agregar recursos e co-investir com empresas que mantêm BTC em seus balanços. O objetivo é consolidar iniciativas em curso e facilitar operações em escala institucional, com uma arquitetura comum para execução e controles. Deve-se notar que a lógica é criar um perímetro compartilhado para decisões e processos, reduzindo a fragmentação operacional. Ticket inicial: 200 milhões de dólares de investidores na região Ásia-Pacífico, como base para operações. Alvo de compra: 1 bilhão de dólares em BTC em aproximadamente seis meses, de acordo com um caminho definido. Contexto de lançamento: Taipei Blockchain Week (setembro de 2025), com uma apresentação ao público institucional. Mandato: coordenar compras, custódia e conformidade para operações de alto volume de forma estruturada. Para referência prática sobre custódia regulamentada...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:11
BitMine Immersion Lista na NYSE American

BitMine Immersion Lista na NYSE American

O post BitMine Immersion Lista na NYSE American apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: BitMine Immersion listada na NYSE American, contorna aprovação de acionistas para cripto. $18 milhões arrecadados através de oferta de ações para investimentos em criptomoedas. Mercado aguarda respostas regulatórias para potencial influxo de cripto na NYSE American. BitMine Immersion Technologies, sob o CEO Jonathan Bates, listou na NYSE American, contornando o consentimento dos acionistas para novas emissões de ações, diferenciando-se das regras rigorosas da Nasdaq. A listagem marca uma mudança regulatória, potencialmente influenciando estratégias corporativas na acumulação de criptomoedas e práticas de negociação em meio ao crescente escrutínio regulatório. Listagem da BitMine na NYSE American: Uma Mudança das Normas da Nasdaq Esta listagem abre oportunidades para empresas de cripto, já que a NYSE American não exige aprovação dos acionistas para captação de recursos destinados a aquisições de cripto. Também pode encorajar mais empresas de blockchain a considerar listagens semelhantes devido a restrições reduzidas. As reações da indústria ao movimento da BitMine têm se concentrado na ausência de escrutínio público em comparação com entidades listadas na Nasdaq. Órgãos reguladores como a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos abstiveram-se de comentar, mas permanece um foco em como o setor se adaptará a este panorama em evolução. Jonathan Bates, Presidente e CEO, BitMine Immersion Technologies, "Nossa estratégia de acumular Bitcoin e Ethereum nos posiciona de forma única no mercado, permitindo-nos alavancar capital enquanto contornamos os processos de aprovação tradicionais exigidos por outras bolsas." Dinâmica de Mercado e Foco Regulatório nas Listagens de Cripto Você sabia? A listagem da BitMine na NYSE American reflete uma mudança estratégica semelhante a aumentos anteriores na flexibilidade para empresas de cripto com tesouraria pesada economizarem custos em bolsas. Dados do Ethereum (ETH) do CoinMarketCap em 5 de setembro de 2025 mostram um preço de $4.293,53 com uma capitalização de mercado de formatNumber(518251117254, 2). Tendências recentes indicam flutuações com uma diminuição de 24 horas de 0,26% e um aumento de 60 dias de 69,05%, significando volatilidade notável, mas forte interesse de investimento dentro do mercado. Ethereum(ETH), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 15:38 UTC em 5 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap Insights da Coincu Research sugerem que a estratégia da BitMine...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:56
