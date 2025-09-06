Lacuna de preço do Bitcoin detetada: Preço chave de recuperação do BTC a observar

O post Lacuna de Preço do Bitcoin Detetada: Preço de Recuperação BTC Chave para Observar apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Insights: Modelos de lacuna aérea sugerem uma quebra no preço do Bitcoin para $185.000. Intervalo chave de curto prazo situa-se entre $114.000 e $116.000 para os detentores. Os influxos de ETF do Bitcoin desaceleraram, mostrando uma procura mais fraca das finanças tradicionais. A análise recente da lacuna aérea para o preço do Bitcoin mostrou alvos de recuperação de $167.000 a $185.000, com base em ligações ao fornecimento global de dinheiro e ouro. Os dados foram divulgados em 1 de setembro de 2025, através de pesquisa partilhada pela Tephra Digital e apoiada pelas atualizações de mercado da Glassnode. Preço do Bitcoin: Sinais de Lacuna Aérea de Rally para $185.000 A ideia de uma lacuna aérea do BTC surgiu da comparação do seu preço com referências financeiras mais amplas. A Tephra Digital publicou gráficos usando dados desfasados contra o fornecimento global de dinheiro M2 e ouro. O primeiro gráfico aplicou um atraso de 102 dias com M2, enquanto o segundo usou um atraso de 200 dias com o desempenho do ouro. Ambos sugeriram que o preço do Bitcoin poderia subir para $167.000 a $185.000 se as correlações passadas se mantiverem. Perspetiva da Lacuna Aérea do Preço do Bitcoin | Fonte: Glasnode A comparação M2 implicou um nível próximo de $167.000 nos próximos 102 dias. O modelo do ouro apontou mais alto, com um possível alvo de $185.000 em 200 dias. Estes números não vieram de previsões diretas, mas da forma como o preço do Bitcoin historicamente acompanhou a liquidez global e os preços do ouro com um atraso. Esta visão também estava ligada à atividade do mercado nas exchanges. Os dados da Glassnode mostraram taxas de financiamento próximas de $366.000 por hora. Entretanto, esse nível foi visto como neutro, pois situava-se entre picos sobreaquecidos acima de $1 milhão por hora no início de 2024. No entanto, espera-se uma fase mais fraca abaixo de $300.000 por hora em 2025. Os analistas disseram que isto mostrava que a procura estava estável, mas não a subir fortemente. O Preço do Bitcoin Está a Cair Devido ao Arrefecimento da Procura? Vale a pena notar que o sentimento do mercado em termos de M2 apontava para influxos mais lentos das finanças tradicionais. Os ETFs spot...