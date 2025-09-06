2025-10-13 Monday

A Bitwise faz grandes movimentos para quatro criptos incluindo Bitcoin (BTC) e XRP!

O post Bitwise Faz Grandes Movimentos para Quatro Criptos Incluindo Bitcoin (BTC) e XRP! apareceu no BitcoinEthereumNews.com. É quase certo que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos aprovará altcoins como XRP e Solana (SOL), e espera-se que o faça até o final de 2025. No entanto, os EUA estão atrasados quando se trata de ETFs de altcoins, já que a Suíça tem muitos ETFs de altcoins. Neste momento, o gestor de fundos cripto Bitwise fez outro movimento na Suíça e lançou mais 5 ETFs cripto. De acordo com o comunicado oficial, a Bitwise afirmou que os produtos incluem o Bitwise Core Bitcoin ETP, Ethereum Staking ETP, Solana Staking ETP e Physical XRP ETP, cada um totalmente respaldado por ativos digitais e integrado em carteiras de corretagem tradicionais, bem como MSCI Digital Assets, que acompanha um Índice Top 20 específico. "Os cinco produtos principais que estamos listando na Suíça expandirão as opções para investidores que buscam aproveitar todo o potencial dos mercados de criptomoedas", disse Ronald Richter, Diretor Regional de Estratégia de Investimento para a Europa na Bitwise. "A Europa está se abrindo rapidamente para ativos digitais, e a Suíça é um mercado líder e importante no coração do continente." "Bitwise Ethereum Staking ETP: Um instrumento líquido de nível institucional que visa maximizar os retornos dos investidores do staking de ETH. Bitwise Core Bitcoin ETP: projetado para investidores de longo prazo e totalmente respaldado por BTC. Bitwise Solana Staking ETP: Um ETP de nível institucional, totalmente respaldado que oferece acesso ao staking de Solana. Bitwise Physical XRP ETP: O produto é 100% respaldado por XRP, o quinto maior ativo cripto do mundo com uma capitalização de mercado superior a 80 bilhões de dólares. Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP: Este índice acompanha o desempenho de 20 criptomoedas investíveis líderes, cobrindo aproximadamente 90% da capitalização total do mercado de criptomoedas. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/bitwise-makes-big-moves-for-four-cryptos-including-bitcoin-btc-and-xrp/
2025/09/06
Strategy confirma que compras de Bitcoin não são afetadas pelas novas regras da Nasdaq

O post Strategy confirma que compras de Bitcoin não são afetadas pelas novas regras da Nasdaq apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões As compras de Bitcoin da Strategy permanecem não afetadas pelas novas regulamentações da Nasdaq. A Nasdaq agora exige aprovação dos acionistas antes que as empresas possam emitir novas ações para compras de criptomoedas. A Strategy confirmou hoje que as novas regulamentações da Nasdaq sobre formações de tesouraria de ativos digitais não afetarão suas operações, incluindo caixas eletrônicos e atividades de mercados de capitais. Isso indica que seus planos de acumulação de Bitcoin permanecem inalterados. A nova posição da Nasdaq sobre formações de tesouraria de ativos digitais não afeta a Strategy, nossos caixas eletrônicos ou nossas outras atividades de mercados de capitais. — Strategy (@Strategy) 5 de setembro de 2025 A bolsa de valores supostamente introduziu requisitos que obrigam as empresas a obter aprovação dos acionistas antes de emitir novas ações para compras de criptomoedas. As regras visam aumentar a transparência em torno das estratégias de investimento em criptomoedas corporativas, particularmente à medida que mais empresas adicionam ativos digitais aos seus balanços. Empresas que não cumprirem esses novos requisitos podem enfrentar deslistagem ou suspensões de negociação. As ações de criptomoedas despencaram após relatórios do aumento da fiscalização da Nasdaq sobre listagens de ações. Fonte: https://cryptobriefing.com/bitcoin-purchases-nasdaq-rules/
2025/09/06
Lacuna de preço do Bitcoin detetada: Preço chave de recuperação do BTC a observar

O post Lacuna de Preço do Bitcoin Detetada: Preço de Recuperação BTC Chave para Observar apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Insights: Modelos de lacuna aérea sugerem uma quebra no preço do Bitcoin para $185.000. Intervalo chave de curto prazo situa-se entre $114.000 e $116.000 para os detentores. Os influxos de ETF do Bitcoin desaceleraram, mostrando uma procura mais fraca das finanças tradicionais. A análise recente da lacuna aérea para o preço do Bitcoin mostrou alvos de recuperação de $167.000 a $185.000, com base em ligações ao fornecimento global de dinheiro e ouro. Os dados foram divulgados em 1 de setembro de 2025, através de pesquisa partilhada pela Tephra Digital e apoiada pelas atualizações de mercado da Glassnode. Preço do Bitcoin: Sinais de Lacuna Aérea de Rally para $185.000 A ideia de uma lacuna aérea do BTC surgiu da comparação do seu preço com referências financeiras mais amplas. A Tephra Digital publicou gráficos usando dados desfasados contra o fornecimento global de dinheiro M2 e ouro. O primeiro gráfico aplicou um atraso de 102 dias com M2, enquanto o segundo usou um atraso de 200 dias com o desempenho do ouro. Ambos sugeriram que o preço do Bitcoin poderia subir para $167.000 a $185.000 se as correlações passadas se mantiverem. Perspetiva da Lacuna Aérea do Preço do Bitcoin | Fonte: Glasnode A comparação M2 implicou um nível próximo de $167.000 nos próximos 102 dias. O modelo do ouro apontou mais alto, com um possível alvo de $185.000 em 200 dias. Estes números não vieram de previsões diretas, mas da forma como o preço do Bitcoin historicamente acompanhou a liquidez global e os preços do ouro com um atraso. Esta visão também estava ligada à atividade do mercado nas exchanges. Os dados da Glassnode mostraram taxas de financiamento próximas de $366.000 por hora. Entretanto, esse nível foi visto como neutro, pois situava-se entre picos sobreaquecidos acima de $1 milhão por hora no início de 2024. No entanto, espera-se uma fase mais fraca abaixo de $300.000 por hora em 2025. Os analistas disseram que isto mostrava que a procura estava estável, mas não a subir fortemente. O Preço do Bitcoin Está a Cair Devido ao Arrefecimento da Procura? Vale a pena notar que o sentimento do mercado em termos de M2 apontava para influxos mais lentos das finanças tradicionais. Os ETFs spot...
2025/09/06
3 tokens abaixo de $0,50 que poderiam atingir o top 10 de capitalização de mercado até 2026

O post 3 Tokens Abaixo de $0,50 Que Poderiam Atingir o Top 10 de Capitalização de Mercado Até 2026 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os primeiros investidores em projetos com bons fundamentos e tecnologia inovadora têm sido frequentemente recompensados no mercado de criptomoedas. Embora as maiores criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, ocupem o centro das atenções, tokens subvalorizados abaixo de $0,50 hoje podem ter um aumento desproporcional nos próximos dois anos. Entre outros, Little Pepe (LILPEPE), Kaspa (KAS) e Algorand (ALGO) são alguns projetos que têm probabilidade de entrar na lista das 10 maiores capitalizações de mercado em 2026. Little Pepe (LILPEPE): Cultura Meme Encontra Utilidade Blockchain Little Pepe (LILPEPE) não é apenas mais uma meme coin, mas um ecossistema blockchain de Camada 2 de próxima geração explicitamente otimizado para suportar a cultura meme e finanças descentralizadas (DeFi). O projeto arrecadou mais de $23,6 milhões de sua meta de $25,4 milhões, com mais de 14,8 bilhões de tokens vendidos dos 15,7 bilhões das vendas iniciais, embora esteja no Estágio 12 com um preço de pré-venda de 0,0021 (já sujeito a impostos). LILPEPE será listado a um preço inicial de $0,003, dando aos participantes da pré-venda uma clara vantagem de entrada. A tokenomics do projeto foi estruturada para priorizar incentivos comunitários e sustentabilidade: 10% Liquidez para suportar negociação fluida 26,5% Pré-venda alocada para os primeiros investidores 30% Reservas de Chain para crescimento do ecossistema a longo prazo 10% Alocação DEX para prontidão de exchange 10% Marketing para impulsionar adoção através de campanhas estratégicas 13,5% Staking e Recompensas para recompensar detentores de longo prazo 0% Taxa em negociações, garantindo interação DeFi limpa e justa O que diferencia o Little Pepe é seu roteiro único apresentado através de estágios lúdicos mas estruturados: Gravidez, Nascimento e Crescimento. Cada fase destaca a empolgação da pré-venda, listagens em grandes exchanges e eventual reconhecimento como uma potência blockchain de Camada 2. A equipe também enfatiza o engajamento da comunidade através do maior sorteio de pré-venda de meme de 2025, onde 10 vencedores receberão cada um $77.000 em tokens. Em termos de tecnologia, o Little Pepe será o único orientado a memes...
2025/09/06
Tether, El Salvador aprofundam laços com o ouro, o 'Bitcoin natural'

O post Tether, El Salvador Aprofundando Laços com o Ouro, o 'Bitcoin Natural' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a emissora de stablecoin Tether manteve conversas sobre investimentos em mineradores de ouro e empresas de royalties, depois de já ter adquirido $8,7 mil milhões em barras de ouro. Enquanto isso, El Salvador comprou quase 14.000 onças de ouro por $50 milhões, sua primeira compra do banco central desde 1990. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, já descreveu o ouro como "Bitcoin natural", e sugeriu em uma entrevista separada que se ocorresse um "reset" global, isso "aconteceria no ouro". A Tether, a maior emissora de stablecoin do mundo, esteve supostamente em discussões com grupos de mineração e investimento para implementar bilhões na indústria do ouro, de acordo com um relatório do Financial Times na quinta-feira à noite. As conversas abrangem supostamente mineração, refinação, negociação e empresas de royalties, seguindo a visão do CEO Paolo Ardoino do ouro como "o Bitcoin natural". "Prefiro pensar em termos de Bitcoin, e acho que o ouro é uma espécie de recurso da natureza e é quase como o Bitcoin natural", disse Ardoino no palco da conferência Bitcoin 2025 em maio. A Tether também está se movendo para aprofundar seu papel no setor, planejando gastar cerca de $100 milhões adicionais para aumentar sua participação anterior de 37,8% na Elemental Altus Royalties listada em Toronto, uma empresa canadense que compra fluxos de receita futuros de minas de ouro, de acordo com um relatório da Bloomberg na sexta-feira de manhã. "O acesso ao capital é uma das principais restrições no negócio de royalties e streaming; o apoio da Tether está totalmente alinhado com nossa estratégia de crescimento", disse David Baker, CFO da Elemental Altus Royalties, em uma declaração compartilhada com a Decrypt. Ele acrescentou que, "Desde seu primeiro investimento em junho, a Tether tem sido muito solidária com a empresa e a gestão", observando que antes do anúncio da fusão, a empresa havia anunciado quase $70 milhões em aquisições de royalties de ouro na Austrália e Libéria. A Tether já está entre os maiores detentores privados de...
2025/09/06
MARA aumenta as Holdings de Bitcoin para 52.477 BTC após produção de agosto

A publicação "MARA Aumenta Holdings de Bitcoin para 52.477 BTC Após Produção de Agosto" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A MARA Holdings (MARA) relatou que suas holdings de Bitcoin BTC$111.473,64 subiram para 52.477 BTC até 31 de agosto, depois que a empresa de mineração cripto produziu 705 BTC durante o mês. A empresa minerou 208 blocos, mantendo uma participação de 4,9% nas recompensas da rede. A taxa de hash energizada aumentou 1% mês a mês para 59,4 exahashes por segundo (EH/s). A MARA optou por não vender nenhum BTC em agosto, com a gestão observando que a queda de preço proporcionou uma oportunidade para aumentar as reservas. A maior criptomoeda caiu mais de 6% em agosto, o pior desempenho desde fevereiro. "Dada a queda no preço do Bitcoin durante o mês, aproveitamos a oportunidade para adicionar estrategicamente à nossa tesouraria e atualmente detemos mais de 52.000 BTC", disse o CEO Fred Thiel. A MARA continua no caminho para concluir a construção de seu parque eólico no Texas até o quarto trimestre, com todos os mineradores no local e conectados. Internacionalmente, a empresa assinou um acordo para comprar uma participação de 64% na Exaion, uma subsidiária da EDF, com a opção de aumentar para 75% até 2027. O acordo visa integrar a infraestrutura da MARA com soluções de IA e edge. A MARA também abriu sua sede europeia em Paris, reforçando seu foco em sustentabilidade, parcerias de grid e o reaproveitamento de energia não utilizada. As ações da MARA caíram 5% na quinta-feira e estão em baixa de 14% no acumulado do ano. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/05/mara-mines-705-btc-in-august-as-treasury-holdings-top-52-000
2025/09/06
Bitwise dá passo crucial para revelar uma nova fronteira de investimento

A publicação Bitwise Dá Passo Crucial Para Revelar Uma Nova Fronteira de Investimento apareceu em BitcoinEthereumNews.com. ETF AVAX: Bitwise Dá Passo Crucial Para Revelar Uma Nova Fronteira de Investimento Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas ETF AVAX: Bitwise Dá Passo Crucial Para Revelar Uma Nova Fronteira de Investimento Fonte: https://bitcoinworld.co.in/avax-etf-bitwise-delaware/
2025/09/06
Bitwise Regista Avalanche ETF Trust em Delaware

A publicação "Bitwise Regista Trust de ETF de Avalanche em Delaware" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A Bitwise registou um trust de ETF de Avalanche em Delaware. Nenhum impacto financeiro imediato observado. Potenciais implicações para o mercado de AVAX. A Bitwise Asset Management registou um trust para um ETF de Avalanche em Delaware, marcando um passo preliminar em direção a potenciais registos de ETF nos EUA a partir de setembro de 2025. O registo indica interesse em expandir ETFs de cripto e destaca a abordagem estabelecida da Bitwise, embora não garanta a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ou impacto imediato no mercado. A Bitwise Busca Novo ETF com Movimento de Trust de Avalanche A Bitwise Asset Management realizou um registo de trust em Delaware para o seu ETF de Avalanche. Este passo preliminar reflete ações tomadas em registos anteriores de ETFs de cripto. A liderança da Bitwise, incluindo o CEO Hunter Horsley e o CIO Matt Hougan, é reconhecida por empreendimentos anteriores bem-sucedidos em ETFs. Implicações financeiras imediatas ainda não são visíveis, já que nenhuma alocação de capital foi anunciada, e a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos será vital antes que qualquer impacto significativo no mercado seja sentido. As reações do mercado têm sido relativamente contidas, sem figuras importantes comentando diretamente. No entanto, observadores da indústria notam o potencial para aumento de investimento em AVAX se o ETF progredir. "O panorama regulatório está a evoluir, o que é crucial para uma adoção mais ampla e inovação no espaço de ativos digitais." — Matt Hougan, Diretor de Investimentos, Bitwise Asset Management "O panorama regulatório está a evoluir, o que é crucial para uma adoção mais ampla e inovação no espaço de ativos digitais." — Matt Hougan, Diretor de Investimentos, Bitwise Asset Management Mercado de Avalanche Preparado para Crescimento com Potencial ETF Sabia? A Bitwise tem um histórico de lançamentos bem-sucedidos de ETFs, incluindo importantes ETFs spot de Bitcoin e Ethereum, sugerindo um caminho que poderia beneficiar outros como Avalanche. De acordo com o CoinMarketCap, Avalanche (AVAX) atualmente é negociado a $24,32 com uma capitalização de mercado de $10,27 mil milhões. O valor do token flutuou com uma variação de -1,20% em 24 horas e um aumento de 2,99% em 7 dias. Nos últimos 90 dias,...
2025/09/06
iShares Russell 2000 ETF (IWM) – Teoria das Ondas de Elliott comprando nas quedas na caixa azul

O post iShares Russell 2000 ETF (IWM) – Comprando quedas com a Teoria das Ondas de Elliott na caixa azul apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Como nossos membros sabem, tivemos muitas configurações de negociação lucrativas recentemente. Neste artigo técnico, vamos falar sobre outra configuração de negociação com Ondas de Elliott que obtivemos no iShares Russell 2000 ETF -IWM. O ETF completou sua correção exatamente na zona de Pernas Iguais, também conhecida como Área da Caixa Azul. Neste artigo, vamos detalhar a previsão das Ondas de Elliott, explicar a configuração de negociação em detalhes e fornecer o alvo de alta. Gráfico de uma hora das Ondas de Elliott do IWM 20.08.2025 O IWM está formando um recuo de três ondas contra o mínimo de 212,33. O preço já atingiu a Caixa Azul (zona de compra). Entramos em negociações de long no nível de pernas iguais de 224,52. Esperamos pelo menos um salto de três ondas da área da Caixa Azul. Quando o preço atingir o retrocesso de Fibonacci de 50% do conector B vermelho, tornaremos a posição livre de risco movendo o stop loss para o ponto de equilíbrio e garantindo lucros parciais. Gráfico de uma hora das Ondas de Elliott do IWM 20.08.2025 O ETF encontrou compradores como esperado, subindo em direção a novas máximas. Consequentemente, quaisquer posições de long da Caixa Azul agora devem estar livres de risco. Definimos nosso stop loss no ponto de equilíbrio e já garantimos lucros parciais. Enquanto o preço mantiver o pivô no mínimo de 223,64, podemos esperar pelo menos mais uma perna para cima, conforme indicado no gráfico. Curto prazo: Enquanto estiver acima do mínimo de 230,84 (onda 4 vermelha), o IWM está idealmente mirando a área de 239,41–242,03 a seguir. Fonte: https://www.fxstreet.com/news/ishares-russell-2000-etf-iwm-elliott-wave-buying-the-dips-at-the-blue-box-202509051310
2025/09/06
Bruce Springsteen anuncia um grande novo lançamento, pouco antes da sua cinebiografia chegar aos cinemas

2025/09/06
