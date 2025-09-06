Tether, El Salvador aprofundam laços com o ouro, o 'Bitcoin natural'
O post Tether, El Salvador Aprofundando Laços com o Ouro, o 'Bitcoin Natural' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a emissora de stablecoin Tether manteve conversas sobre investimentos em mineradores de ouro e empresas de royalties, depois de já ter adquirido $8,7 mil milhões em barras de ouro. Enquanto isso, El Salvador comprou quase 14.000 onças de ouro por $50 milhões, sua primeira compra do banco central desde 1990. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, já descreveu o ouro como "Bitcoin natural", e sugeriu em uma entrevista separada que se ocorresse um "reset" global, isso "aconteceria no ouro". A Tether, a maior emissora de stablecoin do mundo, esteve supostamente em discussões com grupos de mineração e investimento para implementar bilhões na indústria do ouro, de acordo com um relatório do Financial Times na quinta-feira à noite. As conversas abrangem supostamente mineração, refinação, negociação e empresas de royalties, seguindo a visão do CEO Paolo Ardoino do ouro como "o Bitcoin natural". "Prefiro pensar em termos de Bitcoin, e acho que o ouro é uma espécie de recurso da natureza e é quase como o Bitcoin natural", disse Ardoino no palco da conferência Bitcoin 2025 em maio. A Tether também está se movendo para aprofundar seu papel no setor, planejando gastar cerca de $100 milhões adicionais para aumentar sua participação anterior de 37,8% na Elemental Altus Royalties listada em Toronto, uma empresa canadense que compra fluxos de receita futuros de minas de ouro, de acordo com um relatório da Bloomberg na sexta-feira de manhã. "O acesso ao capital é uma das principais restrições no negócio de royalties e streaming; o apoio da Tether está totalmente alinhado com nossa estratégia de crescimento", disse David Baker, CFO da Elemental Altus Royalties, em uma declaração compartilhada com a Decrypt. Ele acrescentou que, "Desde seu primeiro investimento em junho, a Tether tem sido muito solidária com a empresa e a gestão", observando que antes do anúncio da fusão, a empresa havia anunciado quase $70 milhões em aquisições de royalties de ouro na Austrália e Libéria. A Tether já está entre os maiores detentores privados de...
