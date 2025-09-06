2025-10-13 Monday

Dólar americano regista a mais longa sequência de perdas desde abril de 2023 após choque no mercado de trabalho

Dólar americano regista a mais longa sequência de perdas desde abril de 2023 após choque no mercado de trabalho

A publicação "Dólar americano registra maior sequência de perdas desde abril de 2023 após choque no mercado de trabalho" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O dólar acabou de registrar sua quinta semana consecutiva de perdas, a pior sequência de perdas desde abril de 2023. Esta queda seguiu-se a um fraco relatório do mercado de trabalho dos EUA que atingiu os traders como um trem de carga. O Índice Bloomberg Dollar Spot caiu até 0,7% na sexta-feira, consolidando mais uma semana brutal para a moeda. Até agora este ano, o dólar caiu mais de 8% contra um grupo de moedas globais. No momento em que os dados de emprego foram divulgados, os traders mudaram de posição. Eles fixaram apostas de que o Federal Reserve cortará as taxas este mês, e não apenas um pequeno corte. Alguns estão até apostando em um corte de meio ponto. Os traders precificam cortes do Fed enquanto a inflação se aproxima "Após este relatório, os mercados provavelmente serão precificados de forma dovish para o caminho do Fed", disse Jayati Bharadwaj, estrategista da TD Securities. Ela acrescentou: "Mantemos uma visão estrutural bearish (baixista) do dólar com atenção para um salto de curto prazo." Este movimento baixista está ganhando velocidade. Os traders agora esperam que o Fed retorne ao afrouxamento monetário total. Os fracos números de folha de pagamento de sexta-feira apenas alimentaram isso. Além disso, os investidores estão observando os riscos fiscais e as tarifas do ex-presidente Donald Trump, ambos pesando sobre o dólar como peso morto. "O relatório de hoje não foi bom e apenas adiciona combustível à ideia de que o Fed está ficando bem atrás da curva", disse Brad Bechtel, chefe global de FX na Jefferies. Ele acrescentou: "As expectativas do mercado por mais cortes nas taxas fazem sentido e o relatório de inflação da próxima semana provavelmente será decisivo para o dólar." Esse relatório chega na quinta-feira. Estimativas da Bloomberg sugerem que a inflação aumentará em agosto. Espera-se que ela suba depois de permanecer em 2,7% tanto em junho quanto em julho. Se esse número disparar, a pressão por corte nas taxas pode diminuir. Mas se a inflação permanecer calma, ou até mesmo cair, o...
Suporte principal do preço do Ethereum mantém-se, ETH supera BTC em volume de negociação, código malicioso encontrado em contratos inteligentes: Resumo de notícias do Ethereum

Suporte principal do preço do Ethereum mantém-se, ETH supera BTC em volume de negociação, código malicioso encontrado em contratos inteligentes: Resumo de notícias do Ethereum

O post Preço do Ethereum Mantém Suporte Principal, ETH Supera BTC em Volume de Negociação, Código Malicioso Encontrado em Contratos Inteligentes: Resumo de Notícias do Ethereum apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Enquanto o Ethereum (ETH) toma fôlego antes da próxima etapa de sua alta, um nível de resistência transformou-se em suporte. Os bulls conseguiram proteger os $4.250 da pressão massiva de vendedores nas últimas duas semanas. Preço do Ethereum (ETH): Suporte em $4.250 parece forte O Ethereum (ETH), a segunda maior criptomoeda, caiu apenas 0,2% nas últimas 24 horas. À medida que o desempenho de todos os principais ativos cripto se torna apático, o Ethereum (ETH) segue o mesmo caminho. O preço do Ethereum (ETH) está em $4.419 no momento desta publicação, com o volume de negociação em 24 horas caindo para $36,15 mil milhões em equivalente. Nos últimos 14 dias, os bulls do Ethereum (ETH) conseguiram estabelecer $4.250 como um forte nível de suporte para o preço do ETH. Desde que atingiu esse valor em 22 de agosto de 2025, os bulls não permitiram que os vendedores empurrassem o preço do Ethereum (ETH) para baixo. Imagem por CoinMarketCap O suporte do Ethereum (ETH) em $4.250 sobreviveu a sete testes de stress em 14 dias. Muito provavelmente, este é um indicador de interesse persistente dos compradores. Assim, o Ethereum (ETH) pode continuar sua alta no Q4 de 2025. O Ethereum (ETH) atingiu uma nova máxima histórica em 24 de agosto de 2025 a $4.953. Ether supera Bitcoin em volume de negociação pela primeira vez em sete anos Em agosto, um evento super-raro foi observado nas plataformas de negociação spot de criptomoedas. O Ethereum (ETH) excedeu o Bitcoin (BTC) em volume de negociação no período mensal (com média móvel de sete dias) pela primeira vez em sete anos. Em agosto de 2025, o Ethereum (ETH), a maior blockchain programável, registrou $408 mil milhões equivalentes em volume de negociação, enquanto o Bitcoin (BTC) atingiu apenas $400 mil milhões. Tal desequilíbrio pode ser desencadeado pela narrativa da "temporada de altcoins" que domina o sentimento das criptomoedas. Com base nas estatísticas de entradas de ETF, traders e investidores estão movendo ativamente fundos do ecossistema Bitcoin (BTC) para o ecossistema Ethereum (ETH), já que o pico local para o Bitcoin...
Principal produtor de mineração de Bitcoin está a ser processado pelo seu parceiro

Principal produtor de mineração de Bitcoin está a ser processado pelo seu parceiro

O post Principal Produtor de Mineração de Bitcoin Está a Ser Processado Pelo Seu Parceiro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Bitmain, um fabricante de equipamentos de mineração, está a enfrentar um processo judicial de um antigo parceiro. Especificamente, a Old Const alega que a empresa se retirou de um acordo de hospedagem sem motivo e agora está a tentar recuperar ilegalmente o seu hardware. A Old Const apresentou esta ação na esperança de receber uma Ordem de Restrição Temporária. A Bitmain supostamente ameaçou encontrar uma nova jurisdição para obter uma ordem de apreensão para o hardware em questão. Explicação do Novo Processo da Bitmain 2025 tem sido um bom ano para as operações da Bitmain nos EUA, apesar da sua subsidiária ter sido colocada numa lista de sanções em janeiro. A empresa garantiu um acordo de 314 milhões de dólares com a American Bitcoin apoiada por Trump e planeia estabelecer formalmente operações nos EUA. Patrocinado Patrocinado No entanto, está a enfrentar um obstáculo, pois a Bitmain agora enfrenta um processo da Old Const, um provedor de hospedagem dos EUA: "Em 22 de agosto de 2025, o advogado da Bitmain enviou à Old Const um Aviso de Rescisão de todos os acordos, incluindo o HSA. O Aviso de Rescisão foi inadequado e uma violação material dos acordos das partes. A Bitmain fabricou supostas violações para rescindir o acordo imediatamente", alegou o processo. Especificamente, o processo alega que a Bitmain tentou renegar várias cláusulas-chave de um acordo de novembro de 2024. A Old Const concordou em comprar equipamentos de mineração da Bitmain e fornecer serviços de hospedagem com eles, mas estas duas empresas estão a terminar a sua associação antecipadamente. Esforços de Recuperação de Hardware Em vez disso, a empresa está a alegar que a Bitmain pode tentar recuperar parte do seu hardware de mineração sem motivo. O seu processo alega que a Bitmain está a violar o acordo de várias formas, além de se retirar sob falsos pretextos. Uma destas queixas diz respeito a uma questão jurisdicional acordada. Aparentemente, embora ambas as empresas tenham decidido julgar todas as disputas legais no Texas, a Bitmain ameaçou apresentar uma ordem de apreensão num tribunal estadual do Tennessee. Old...
Dolly Parton regressa com um novo bestseller no top 10

Dolly Parton regressa com um novo bestseller no top 10

O post Dolly Parton Regressa Com Um Novo Bestseller do Top 10 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dolly Parton regressa com Zac Brown Band em "Butterfly", estreando em 4º lugar no iTunes Top Songs enquanto o grupo country prepara o seu álbum Love & Fear. FRISCO, TEXAS – 11 DE MAIO: Dolly Parton comparece à 58ª Academia de Prémios de Música Country no Ford Center at The Star em 11 de maio de 2023 em Frisco, Texas. (Foto de Theo Wargo/WireImage) WireImage Meses após perder o marido de décadas há poucos meses, Dolly Parton está de volta com nova música. A lendária artista country afastou-se dos holofotes e partilhou apenas uma faixa em homenagem ao seu amor – a comovente "If You Hadn't Been There" – e depois permaneceu em silêncio enquanto fazia o luto. Agora, a cantora e compositora junta-se a um dos maiores grupos da música country para o que se tornou uma das faixas mais populares da nova semana de rastreamento, que começa nesta sexta-feira (5 de setembro). "Butterfly" Marca o Último Lançamento de Dolly Parton Parton fez parceria com Zac Brown Band para "Butterfly". O título é pessoal para ela, já que a palavra está há muito associada à sua carreira e aparece até no seu logótipo oficial. O talento poderoso construiu toda uma editora, Butterfly Records, que ela usou para lançar muitos dos seus álbuns recentes. No momento da escrita, "Butterfly" está em 4º lugar na tabela iTunes Top Songs na América. Zac Brown Band Conquista Dois Bestsellers Zac Brown Band não partilhou apenas a sua colaboração com Parton esta semana. O grupo vencedor de Grammy lançou duas novas faixas, ambas já bestsellers. Logo abaixo de "Butterfly" está "Give It Away", que aparece em 5º lugar na lista iTunes Top Songs. Tabela do iTunes Liderada por "End of You" Parton e Zac Brown Band podem ter novos sucessos para celebrar, mas não estão a liderar a...
BITCOIN RECUPERA, NFPS HOJE, WLFI COLOCA JUSTIN SUN NA LISTA NEGRA

BITCOIN RECUPERA, NFPS HOJE, WLFI COLOCA JUSTIN SUN NA LISTA NEGRA

A publicação BITCOIN RECUPERA, NFPS HOJE, WLFI COLOCA JUSTIN SUN NA LISTA NEGRA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. BITCOIN RECUPERA, NFPS HOJE, WLFI COLOCA JUSTIN SUN NA LISTA NEGRA BTC recupera antes do relatório de empregos. SEC planeja reformular políticas cripto. WLFI coloca endereço de Justin Sun na lista negra, congela tokens. Tokens WLFI congelados sem razão: Sun. Nasdaq aumenta escrutínio sobre DATs, MSTR cai. Sora Ventures comprará $1b em BTC. Yungfeng Financial de HK compra $44m em ETH. DFDV compra $40m em SOL. Participante do ICO de ETH move-se para fazer stake de $646m em ETH. Tether considera investir em mineradores de ouro. Fireblocks lança rede de pagamentos stablecoin. Etherscan expande para SEI com Seiscan. Stripe, Paradigm revelam blockchain Tempo. Reino Unido impõe regras AML mais rigorosas para empresas cripto. Coreia do Sul limita empréstimos cripto a taxa de 20%, proíbe empréstimos alavancados. Legisladores da UE ainda céticos quanto ao euro digital. Fonte: https://decrypt.co/videos/interviews/1jpLKV1R/bitcoin-bounces-nfps-today-wlfi-blacklists-justin-sun
O saldo de caixa do Tesouro da Turquia subiu de -68,49 mil milhões para 84,22 mil milhões em agosto

O saldo de caixa do Tesouro da Turquia subiu de -68,49 mil milhões para 84,22 mil milhões em agosto

A publicação "O Saldo de Caixa do Tesouro da Turquia subiu do anterior -68,49B para 84,22B em agosto" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As informações nestas páginas contêm declarações prospetivas que envolvem riscos e incertezas. Os Mercados e instrumentos apresentados nesta página são apenas para fins informativos e não devem, de forma alguma, ser interpretados como uma recomendação para comprar ou vender estes ativos. Deve fazer a sua própria pesquisa minuciosa antes de tomar quaisquer decisões de investimento. A FXStreet não garante de forma alguma que esta informação esteja livre de erros, equívocos ou declarações materialmente incorretas. Também não garante que esta informação seja oportuna. Investir em Mercados Abertos envolve um grande risco, incluindo a perda total ou parcial do seu investimento, bem como angústia emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo a perda total do principal, são da sua responsabilidade. As opiniões e pontos de vista expressos neste artigo são dos autores e não refletem necessariamente a política oficial ou posição da FXStreet nem dos seus anunciantes. O autor não será responsabilizado por informações encontradas no final dos links publicados nesta página. Se não for explicitamente mencionado no corpo do artigo, no momento da escrita, o autor não tem posição em nenhuma ação mencionada neste artigo e não tem relação comercial com nenhuma empresa mencionada. O autor não recebeu compensação pela escrita deste artigo, além da FXStreet. A FXStreet e o autor não fornecem recomendações personalizadas. O autor não faz representações quanto à precisão, integridade ou adequação desta informação. A FXStreet e o autor não serão responsáveis por quaisquer erros, omissões ou quaisquer perdas, lesões ou danos decorrentes desta informação e da sua exibição ou uso. Erros e omissões excetuados. O autor e a FXStreet não são consultores de investimento registados e nada neste artigo pretende...
A era dourada da mineração de Bitcoin ou a batalha final? Perspetivas de Fakhul Miah

A era dourada da mineração de Bitcoin ou a batalha final? Perspetivas de Fakhul Miah

O post A Era de Ouro da Mineração de Bitcoin ou Batalha Final? Insights de Fakhul Miah apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Neste episódio do The Defiant Podcast, conversamos com Fakhul Miah, Diretor Executivo da GoMining Institutional e ex-executivo da Morgan Stanley, para explorar o mundo em rápida evolução da mineração de Bitcoin em 2025. 🎙️ Ouvir a Entrevista 📺 Assistir ao Vídeo Descrição do Episódio Neste episódio do The Defiant Podcast, conversamos com Fakhul Miah, Diretor Executivo da GoMining Institutional e ex-executivo da Morgan Stanley, para explorar o mundo em rápida evolução da mineração de Bitcoin em 2025. Desde a ascensão dos hyperscalers de IA competindo por recursos energéticos até a engenharia financeira transformando mineradores em operadores sofisticados, esta conversa mergulha profundamente nos desafios e oportunidades que moldam o futuro da indústria. Principais tópicos abordados:1. Por que a IA é o concorrente novo mais agressivo da mineração de Bitcoin2. Como os mineradores estão evoluindo com empréstimos garantidos por BTC e notas conversíveis3. A geopolítica em mudança da mineração: EUA vs. América Latina e África4. O que 100 mil milhões de dólares em ETFs de Bitcoin e reservas soberanas significam para a adoção5. O panorama geral: a transformação da mineração de Bitcoin numa indústria de infraestrutura global Quer seja um entusiasta de criptomoedas, investidor ou apenas curioso sobre a interseção de tecnologia, energia e finanças, este episódio está repleto de insights que você não vai querer perder. Capítulos:00:00 Introdução: A Mineração de Bitcoin Enfrenta um Novo Tipo de Competição00:45 O Papel da GoMining na Mineração Tokenizada de Bitcoin02:43 A Ascensão dos Hyperscalers de IA e a Disrupção do Mercado de Energia03:15 A Flexibilidade da Mineração de Bitcoin vs. as Demandas Energéticas da IA06:15 Por que a IA É um Concorrente Formidável para os Mineradores08:09 A Luta pelo Poder: O Futuro da Mineração de Bitcoin em Meio ao Crescimento da IA09:02 Engenharia Financeira: Como os Mineradores Estão Evitando a Liquidação12:11 A Evolução da Mineração de Bitcoin para um Negócio de Balanço16:57 Geopolítica em Mudança: A Ascensão da Mineração na América Latina e África20:36 Domínio da Mineração nos EUA: Pode Adaptar-se para Permanecer no Topo?24:50 Adoção Institucional: 100 Mil Milhões em ETFs e Reservas Soberanas28:40 A Próxima Fase do Bitcoin: Estabilidade, Riscos e Financeirização31:10 Bitcoin como Ouro Digital vs. Moeda do Dia-a-Dia34:51...
Os momentos mais marcantes do estilo do U.S. Open 2025

Os momentos mais marcantes do estilo do U.S. Open 2025

O post Os Momentos Mais Definidores de Estilo do U.S. Open 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Amy Shiels, conhecida por estrelar em Twin Peaks (2017) de David Lynch, usando uma bolsa da Courtgirl, pulseira da Tiffany's, pérolas da Mikimito, jaqueta da Lululemon, saia da Viori e sapatos de Alexander Wang. nadja sayej O U.S. Open não é apenas para ténis—é também para estilo. Celebridades reúnem-se nas bancadas para mostrar seu apoio, fazer uma declaração com o que vestem e talvez responder à pergunta perene: O tenniscore ainda está vivo e bem? Alguns dos looks mais destacados nas bancadas da edição de 2025 sugerem que sim. Com cruzamentos entre desporto e estilo de vida, a edição deste ano do U.S. Open, que decorre até 7 de setembro, tem sido totalmente sobre ativações de marca, celebridades cuidadosamente vestidas e coleções cápsula que celebram a arte do jogo de ténis. Todos, desde Issa Rae até Chanel Iman e Gunna, caminharam pelo tapete azul no U.S. Open até agora. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 03 DE SETEMBRO: Issa Rae comparece ao Campeonato de Ténis US Open no Centro Nacional de Ténis Billie Jean King da USTA em 03 de setembro de 2025 em Nova Iorque. (Foto de John Nacion/Getty Images) Getty Images O Estilo Preppy Chic Brilha Nas Bancadas Do U.S. Open Polo Ralph Lauren é o "fornecedor oficial" do U.S. Open, o que significa que funcionários, parceiras de atletas e muitos atletas estão vestidos com a marca preppy americana. Polo Ralph Lauren é a sub-marca de estilo de vida da Ralph Lauren, focada em roupas esportivas preppy chic americanas clássicas, e as celebridades no evento usaram-na da melhor forma. Alguns dos principais estilos de celebridades incluem Ciara em um vestido listrado azul e branco da Polo Ralph Lauren, enquanto Chase Sui Wonders e Awkwafina também foram vistas com looks da icônica marca. O hino nacional foi cantado por LaChanze, que usava um vestido Ralph Lauren com joias da Alexis Bittar e...
O primeiro grande tributo televisivo a Ozzy Osbourne está a chegar muito em breve

O primeiro grande tributo televisivo a Ozzy Osbourne está a chegar muito em breve

O post "A Primeira Grande Homenagem Televisiva a Ozzy Osbourne Está Chegando Muito Em Breve" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O MTV VMAs 2025 homenageará Ozzy Osbourne com um medley tributo apresentando Steven Tyler e Joe Perry do Aerosmith, Yungblud e Nuno Bettencourt. BURBANK, CALIFÓRNIA - 24 DE FEVEREIRO: Ozzy Osbourne fala no palco do iHeartRadio ICONS com Ozzy Osbourne: Em Celebração do Ordinary Man no iHeartRadio Theater em 24 de fevereiro de 2020 em Burbank, Califórnia. (Foto de Kevin Winter/Getty Images para iHeartMedia) Getty Images para iHeartMedia Não faz muito tempo desde que o mundo perdeu Ozzy Osbourne, e o luto não parou. O legado da lenda do metal levará tempo para ser devidamente honrado, e esse processo continua neste fim de semana no MTV Video Music Awards. Uma grande homenagem a Osbourne está programada para acontecer durante o VMAs 2025. O show deste ano será transmitido ao vivo domingo, 7 de setembro na CBS às 20:00 ET. Yungblud e Aerosmith para Homenagear Ozzy A performance do medley incluirá Steven Tyler e Joe Perry do Aerosmith, Yungblud e Nuno Bettencourt, todos os quais compartilharam uma conexão com Osbourne na reta final de sua vida. Tyler, 77, participou do último show do Black Sabbath em sua cidade natal em julho no Villa Park em Birmingham. Bettencourt tocou com Osbourne nesse concerto e continuou a homenageá-lo ao vivo. Yungblud havia se aproximado de Osbourne nos últimos anos. Os dois colaboraram no videoclipe de 2022 para "The Funeral", que também contou com a esposa de Ozzy, Sharon Osbourne. O Show Final de Ozzy Osbourne Osbourne morreu em 22 de julho aos 76 anos, não muito depois de aparecer publicamente pela última vez no concerto Back to the Beginning em Birmingham, Reino Unido, onde o Black Sabbath começou. Esse evento transformou-se numa despedida informal, com Osbourne aparecendo brevemente para agradecer aos fãs e apoiar um lineup de rock com estrelas que incluiu Metallica, Slayer, Pantera, Mastodon, Lamb of God, Anthrax e Alice in Chains. A performance do VMAs será...
Iene japonês antes da votação para a liderança do PLD

Iene japonês antes da votação para a liderança do PLD

O post Iene Japonês antes da votação de liderança do LDP apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Iene Japonês (JPY) está em alta contra o Dólar Americano (USD) na sexta-feira, com o par USD/JPY a cair ligeiramente e a negociar em torno de 147,25 após a publicação dos dados de emprego dos EUA. A moeda japonesa recuperou ligeiramente, beneficiando de um USD mais fraco, mas permanece presa num clima de incerteza. Os investidores estão atentos à votação interna de segunda-feira do Partido Liberal Democrático (LDP), que poderá abrir caminho para uma nova disputa de liderança e ameaçar a posição do Primeiro-Ministro Shigeru Ishiba. Enquanto isso, os mercados continuam a examinar os sinais do Banco do Japão (BoJ), já que o aumento dos salários e a inflação persistente mantêm as expectativas de aperto monetário antes do final do ano. Análise técnica USD/JPY: Preso num intervalo em meio a crescente incerteza O par USD/JPY cai acentuadamente após a publicação do relatório de Folha de Pagamento Não-Agrícola (NFP) dos EUA na sexta-feira, que mostrou apenas 22.000 novos empregos criados em agosto, em comparação com os 75.000 esperados, e uma queda acentuada em relação aos 79.000 criados em julho. Como resultado, o par de moedas continua sua evolução incerta numa ampla faixa horizontal entre 146,50 e 149,00, em vigor desde o início de agosto. Apesar do pico de volatilidade que se seguiu ao relatório de emprego dos EUA, nenhuma tendência clara parece estar emergindo para o USD/JPY no curto prazo. Gráfico de 1 hora USD/JPY. Fonte: FXStreet Neste contexto, os traders estarão atentos ao próximo catalisador, que será a votação interna do Partido Liberal Democrático (LDP) agendada para segunda-feira. Preço do Iene Japonês Hoje A tabela abaixo mostra a variação percentual do Iene Japonês (JPY) contra as principais moedas listadas hoje. O Iene Japonês foi mais forte contra o Dólar Americano. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD -0,74% -0,77% -0,79% -0,10% -1,11% -1,13% -0,89% EUR 0,74% -0,01% -0,16% 0,64% -0,28% -0,37% -0,15% GBP...
