Dólar americano regista a mais longa sequência de perdas desde abril de 2023 após choque no mercado de trabalho

O dólar acabou de registrar sua quinta semana consecutiva de perdas, a pior sequência de perdas desde abril de 2023. Esta queda seguiu-se a um fraco relatório do mercado de trabalho dos EUA que atingiu os traders como um trem de carga. O Índice Bloomberg Dollar Spot caiu até 0,7% na sexta-feira, consolidando mais uma semana brutal para a moeda. Até agora este ano, o dólar caiu mais de 8% contra um grupo de moedas globais. No momento em que os dados de emprego foram divulgados, os traders mudaram de posição. Eles fixaram apostas de que o Federal Reserve cortará as taxas este mês, e não apenas um pequeno corte. Alguns estão até apostando em um corte de meio ponto. Os traders precificam cortes do Fed enquanto a inflação se aproxima "Após este relatório, os mercados provavelmente serão precificados de forma dovish para o caminho do Fed", disse Jayati Bharadwaj, estrategista da TD Securities. Ela acrescentou: "Mantemos uma visão estrutural bearish (baixista) do dólar com atenção para um salto de curto prazo." Este movimento baixista está ganhando velocidade. Os traders agora esperam que o Fed retorne ao afrouxamento monetário total. Os fracos números de folha de pagamento de sexta-feira apenas alimentaram isso. Além disso, os investidores estão observando os riscos fiscais e as tarifas do ex-presidente Donald Trump, ambos pesando sobre o dólar como peso morto. "O relatório de hoje não foi bom e apenas adiciona combustível à ideia de que o Fed está ficando bem atrás da curva", disse Brad Bechtel, chefe global de FX na Jefferies. Ele acrescentou: "As expectativas do mercado por mais cortes nas taxas fazem sentido e o relatório de inflação da próxima semana provavelmente será decisivo para o dólar." Esse relatório chega na quinta-feira. Estimativas da Bloomberg sugerem que a inflação aumentará em agosto. Espera-se que ela suba depois de permanecer em 2,7% tanto em junho quanto em julho. Se esse número disparar, a pressão por corte nas taxas pode diminuir. Mas se a inflação permanecer calma, ou até mesmo cair, o...