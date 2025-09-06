Iene japonês antes da votação para a liderança do PLD
O post Iene Japonês antes da votação de liderança do LDP apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Iene Japonês (JPY) está em alta contra o Dólar Americano (USD) na sexta-feira, com o par USD/JPY a cair ligeiramente e a negociar em torno de 147,25 após a publicação dos dados de emprego dos EUA. A moeda japonesa recuperou ligeiramente, beneficiando de um USD mais fraco, mas permanece presa num clima de incerteza. Os investidores estão atentos à votação interna de segunda-feira do Partido Liberal Democrático (LDP), que poderá abrir caminho para uma nova disputa de liderança e ameaçar a posição do Primeiro-Ministro Shigeru Ishiba. Enquanto isso, os mercados continuam a examinar os sinais do Banco do Japão (BoJ), já que o aumento dos salários e a inflação persistente mantêm as expectativas de aperto monetário antes do final do ano. Análise técnica USD/JPY: Preso num intervalo em meio a crescente incerteza O par USD/JPY cai acentuadamente após a publicação do relatório de Folha de Pagamento Não-Agrícola (NFP) dos EUA na sexta-feira, que mostrou apenas 22.000 novos empregos criados em agosto, em comparação com os 75.000 esperados, e uma queda acentuada em relação aos 79.000 criados em julho. Como resultado, o par de moedas continua sua evolução incerta numa ampla faixa horizontal entre 146,50 e 149,00, em vigor desde o início de agosto. Apesar do pico de volatilidade que se seguiu ao relatório de emprego dos EUA, nenhuma tendência clara parece estar emergindo para o USD/JPY no curto prazo. Gráfico de 1 hora USD/JPY. Fonte: FXStreet Neste contexto, os traders estarão atentos ao próximo catalisador, que será a votação interna do Partido Liberal Democrático (LDP) agendada para segunda-feira. Preço do Iene Japonês Hoje A tabela abaixo mostra a variação percentual do Iene Japonês (JPY) contra as principais moedas listadas hoje. O Iene Japonês foi mais forte contra o Dólar Americano. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD -0,74% -0,77% -0,79% -0,10% -1,11% -1,13% -0,89% EUR 0,74% -0,01% -0,16% 0,64% -0,28% -0,37% -0,15% GBP...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:03