Bitcoin oscila enquanto investidores avaliam dados fracos de emprego, cortes de taxa

Em resumo, a economia dos EUA adicionou apenas 22.000 empregos em agosto. Isso garante cortes nas taxas nos próximos meses, de acordo com Zach Pandl da Grayscale. Um panorama do mercado de trabalho como o de sexta-feira normalmente provocaria temores de recessão, disse ele. O preço do Bitcoin e outras criptomoedas oscilou na sexta-feira enquanto os investidores avaliavam um relatório de empregos mais fraco que o esperado contra a maior probabilidade de cortes nas taxas. As folhas de pagamento não agrícolas aumentaram em 22.000 em agosto, disse o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA, enquanto os economistas previam que a economia dos EUA adicionaria 75.000 empregos no mês passado. A taxa de desemprego, enquanto isso, subiu para 4,3% de 4,2% no mês anterior. O Bitcoin subiu para $113.000 após a divulgação do relatório, mas depois caiu para $110.500, ainda mostrando um aumento de 1,1% no último dia, de acordo com o provedor de dados cripto CoinGecko. Ethereum e XRP, enquanto isso, caíram 1,1% para $4.300 e 0,7% para $2,82, respectivamente, durante o mesmo período. ETH estava mais recentemente em queda por algumas frações de ponto percentual, enquanto XRP subiu ligeiramente. ﻿ O relatório de hoje pode ser um catalisador para o próximo avanço nas avaliações de criptomoedas, se as ações e outros ativos de risco conseguirem se manter estáveis, de acordo com Zach Pandl, chefe de pesquisa na gestora de ativos cripto Grayscale. Um relatório de emprego como o de sexta-feira normalmente desencadearia temores de recessão, ele disse ao Decrypt, mas há um entendimento de que a redução da imigração está afetando negativamente o crescimento. "Sabemos que as ações caem em uma recessão, mas elas podem não cair em um mercado de trabalho lento impulsionado por cortes na imigração", disse ele. "Sabemos que a redução da imigração desempenhou um grande papel, e a desaceleração do mercado de trabalho não é apenas sobre empresas reduzindo contratações ou demanda por mão de obra." O panorama do trabalho de sexta-feira incluiu revisões para junho e julho, eliminando um total de 21.000 empregos em ambos os meses. A economia dos EUA na verdade...