Donald Trump vai assistir à final masculina do US Open

A publicação "Donald Trump Vai Assistir à Final Masculina do US Open" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NOVA IORQUE, NY – 8 DE SETEMBRO: John McEnroe e Donald Trump assistem à partida das irmãs Williams no nono dia do US Open de 2015 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 8 de setembro de 2015 no bairro de Flushing, no distrito de Queens, na cidade de Nova Iorque. (Foto de Jean Catuffe/GC Images) GC Images O Presidente Donald Trump deverá assistir à final masculina do US Open no domingo à tarde, confirmou um porta-voz da USTA. Os oficiais do US Open estão a planear medidas de segurança reforçadas. Trump, natural de Queens, N.Y., não esteve presente no Open enquanto Presidente. A sua última aparição foi em 2015, quando foi fortemente vaiado pelos fãs de ténis de Nova Iorque. Trump esteve presente para assistir à vitória de Serena Williams sobre a sua irmã mais velha Venus nas quartas de final. O ator Alan Cumming tweetou na altura: "Tão divertido participar na vaia coletiva em massa a Donald Trump aqui no U.S. Open!!" Não há homens americanos restantes no sorteio, com a final marcada para as 14:00 na ABC. As semifinais estão a ser disputadas na sexta-feira à tarde com o Nº 2 Carlos Alcaraz contra o Nº 7 e 24 vezes campeão de Grand Slam Novak Djokovic, seguido pelo Nº 1 e atual campeão Jannik Sinner contra o Nº 25 Felix-Auger-Aliassime. Espera-se também que Trump assista ao jogo Tigers-Yankees no aniversário do 11 de setembro. Fonte: https://www.forbes.com/sites/adamzagoria/2025/09/05/trump-to-attend-us-open-mens-final/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:18
Frenesi de compra de Bitcoin à vista enquanto Eric Trump prevê 'As comportas estão a abrir-se'

A publicação "Frenesi de Compra de Bitcoin à Vista Enquanto Eric Trump Prevê 'As Comportas Estão a Abrir'" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Frenesi de Compra de Bitcoin à Vista Enquanto Eric Trump Prevê 'As Comportas Estão a Abrir' Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Christian, um jornalista e editor com funções de liderança em meios de comunicação filipinos e canadianos, é movido pelo seu amor pela escrita e criptomoeda. Fora do ecrã, é um cozinheiro e cinéfilo constantemente intrigado pelo tamanho do universo. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para que os cookies sejam utilizados. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-buying-frenzy-ahead-as-eric-trump-predicts-floodgates-are-opening/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:49
Minerar Bitcoin Volta-se Para Alternativas de Energia Limpa — Eis o Porquê

O post A Mineração de Bitcoin Volta-se Para Alternativas de Energia Limpa — Eis o Porquê apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A mineração de Bitcoin está a passar por uma mudança profunda ao adotar cada vez mais fontes alternativas de energia renovável. Esta tendência levou a uma mudança notável no perfil energético da indústria, com mais de metade da energia da rede agora proveniente de fontes sustentáveis. Por Que a Energia Renovável Está a Tornar-se Uma Vantagem Estratégica Para os Mineradores Num post no X, Natalie Brunell explicou que a mineração de Bitcoin é um processo único que consome energia para proteger a rede, garantindo simultaneamente a sua integridade e escassez. Ao contrário das moedas tradicionais que uma autoridade central pode imprimir, o fornecimento de Bitcoin é fixo. O processo de minerar é a única forma de introduzir novos Bitcoin em circulação, e requer a expansão de recursos do mundo real, especificamente energia, para validar transações e proteger a rede. Este design torna a rede inerentemente ética e resistente à manipulação porque nenhuma entidade controla o fornecimento ou tem o poder de criar mais Bitcoin. No entanto, o que torna a mineração de Bitcoin particularmente inovadora é a sua natureza flexível e independente de localização. Os mineradores estão cada vez mais a conectar-se a fontes alternativas e mais baratas de energia renovável, como eólica, solar e hidroelétrica, que muitas vezes são encontradas em locais com energia renovável abundante subutilizada ou isolada, como o Leste do Texas. Esta flexibilidade permite que os mineradores de Bitcoin atuem como uma força estabilizadora crucial para a rede energética. Em vez de sobrecarregar a rede, ajudam a equilibrá-la. Quando o fornecimento de energia renovável é alto e a procura é baixa, os mineradores podem absorver o excesso de energia que de outra forma seria desperdiçado. Enquanto isso, quando a procura de casas e empresas aumenta, os mineradores podem desligar-se em segundos, devolvendo instantaneamente essa energia à rede. Isto torna-os um componente valioso do setor energético, ajudando a tornar a energia renovável mais economicamente viável. A Posição da Marathon Entre os Mineradores Públicos de Bitcoin A Marathon Digital Holdings (MARA) apresentou um forte desempenho, destacando a sua estratégica...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:37
Sberbank da Rússia lança ativo digital baseado em Bitcoin e Blockchain Ethereum

O post "Sberbank da Rússia lança ativo digital baseado em Bitcoin e Ethereum" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Sberbank criou mais uma opção de investimento para os russos que desejam apostar seu dinheiro em criptomoedas importantes como Bitcoin e Ethereum sem realmente possuí-las. O gigante bancário apresentará seu novo produto ao jovem mercado russo de ativos digitais e derivativos que tem crescido com a aprovação do banco central do país, geralmente cético em relação às criptomoedas. Sberbank emitirá DFA perpétuo em BTC e ETH O maior banco da Rússia está lançando um ativo financeiro digital (DFA) perpétuo baseado em uma cesta das principais criptomoedas por capitalização de mercado, Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). Anatoly Popov, vice-presidente do conselho de administração do Sberbank, fez o anúncio no Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, informou a agência de notícias TASS na sexta-feira. O instrumento que representa as duas moedas é destinado a investidores qualificados, disse ele a jornalistas à margem do evento realizado esta semana na cidade russa do Extremo Oriente. Também citado pelo veículo de notícias de negócios RBC, o banqueiro afirmou: "O Sber está lançando o primeiro DFA perpétuo no mercado baseado em uma cesta de duas criptomoedas líderes – Bitcoin e Ethereum – com pesos iguais de 50% cada." Popov observou ainda que o Sberbank está oferecendo uma ferramenta que permite aos russos gastar rublos nesses ativos sem comprá-los. O investimento indireto os poupa de todos os riscos tecnológicos e complexidades de realizar operações em exchanges de criptomoedas, insistiu o executivo. O Sberbank, oficialmente Sber, de propriedade majoritária do Estado, é o maior banco em ativos na Federação Russa. Também foi uma instituição líder na Europa Central e Oriental, antes que as consequências da guerra na Ucrânia o forçassem a se retirar da maioria dos mercados da região. Desde o rebranding de 2020, a empresa de serviços bancários e financeiros com sede em Moscou tem desenvolvido uma série de serviços digitais e se posicionado na vanguarda...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:36
Podem as ações de mineração de Bitcoin trazer riqueza geracional aos investidores?

O post Podem as Ações de Mineração de Bitcoin Trazer Riqueza Geracional aos Investidores? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin produziu retornos geracionais para investidores que adquiriram o ativo digital há uma década, e parece que os mineradores de Bitcoin são os próximos. A infraestrutura que as empresas de mineração de Bitcoin usam para minerar Bitcoin está posicionada de forma única para capitalizar na inteligência artificial. Investidores Estão Começando a Ver Mineradores de Bitcoin Como Empresas de IA Frank Holmes, Presidente Executivo e Cofundador da Hive Digital Technologies, disse à BeInCrypto que leva três anos para construir um centro de dados do zero. Isso porque é necessário considerar detalhes como licenciamento, logística e construção do centro de dados. Patrocinado Patrocinado No entanto, o caminho para converter um centro de dados de mineração de Bitcoin em um centro de dados de IA leva menos tempo. "Se você já tem a infraestrutura construída a partir da mineração de Bitcoin, são nove meses para melhorar o centro de dados", disse Holmes. A Hive tem um valor de mercado de mais de 600 milhões de dólares. Mas a empresa não se vê apenas como uma mineradora de Bitcoin. A empresa é uma companhia de infraestrutura de IA alimentada por energia renovável e verticalmente integrada, e os analistas de Wall Street concordam. Os analistas têm metas de preço agressivas de 6 a 12 dólares. As ações da Hive atualmente são negociadas a cerca de 3 dólares por ação, o que implica um potencial de valorização de mais de 300% dos níveis atuais. Gráfico de Preço das Ações da HIVE Digital de Seis Meses. Fonte: Google Finance Alguns investidores institucionais também estão começando a notar. A Citadel Securities recentemente divulgou uma participação de 5,4% na Hive, e com a Hive recentemente estabelecendo sua sede nos Estados Unidos, será mais um ano antes que a ação seja elegível para o Russell 2000. Holmes mencionou que os investidores de retalho impulsionaram grande parte do impulso inicial para as ações da Hive. Esses tipos de ações tendem a alcançar grandes ganhos uma vez que investidores institucionais se envolvem, e investir em índices como o Russell 2000 atrai mais capital desses investidores. Investir em mineradores de Bitcoin tornou-se uma tendência popular para grandes investidores. Shark...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:35
Retirada de tropas dos EUA do Iraque é 'Calma antes da tempestade', alertam analistas

A publicação "Retirada de Tropas dos EUA do Iraque 'Calma Antes da Tempestade', Alertam Analistas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Soldados dos EUA fazem fila para embarcar num avião para iniciar sua viagem de volta para casa do Iraque a partir da Base Aérea de al-Asad, a oeste da capital Bagdá, em 1 de novembro de 2011. (Foto de ALI AL-SAADI/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images A retirada das tropas dos EUA da base aérea Ain Al-Asad em Anbar e da base Victoria em Bagdá antes do prazo de setembro de 2025 significa que a primeira fase de uma transição de duas fases previamente acordada, retirando-se das províncias federais, está completa. No entanto, isso não significa necessariamente que todas as tropas dos EUA estarão fora do país até a conclusão iminente da segunda fase da transição, retirando-se da Região Autônoma do Curdistão Iraquiano, tentativamente programada para setembro de 2026. A recente retirada dos EUA procedeu "bem adiantada do cronograma" a ponto de supostamente surpreender o exército iraquiano. Em setembro de 2024, o Departamento de Defesa dos EUA anunciou que encerraria a missão da coalizão anti-Estado Islâmico no Iraque até setembro de 2025 como parte de "um plano de transição de duas fases". A segunda fase veria os EUA manterem uma presença residual na Região Autônoma do Curdistão no norte para apoiar operações contínuas anti-EI na Síria, onde o grupo ainda representa uma ameaça significativa. Essa fase continuaria "até pelo menos setembro de 2026, sujeita às condições no terreno e, obviamente, consultas entre futuros líderes políticos do Iraque e dos Estados Unidos", disse um oficial na época. Consequentemente, não está claro se todas as tropas restantes dos EUA igualmente empacarão e deixarão sua base no Aeroporto Internacional de Erbil no Curdistão Iraquiano até setembro de 2026. "É provável que continue sendo uma redução e não uma retirada completa mesmo após o prazo de 2026, que é publicamente enquadrado como uma 'retirada completa' das tropas dos EUA de todo o Iraque", Mohammed A. Salih, um Pesquisador Sênior Não-Residente no...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:30
Saylor da Strategy supera-se a si próprio na promoção do Bitcoin: Detalhes

O post "Saylor da Strategy supera-se a promover o Bitcoin: Detalhes" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ênfase na cor "laranja" mais uma vez, aqui está a nuance Max Keiser compara Saylor e MSTR à Tesla e Elon Musk O cofundador e presidente executivo da Strategy, Michael Saylor, recorreu à sua conta oficial na rede social X (anteriormente conhecida como Twitter) para publicar um tweet, onde fez uma referência misteriosa à principal criptomoeda do mundo, o Bitcoin. A comunidade, como de costume, elogiou-o. No entanto, os elogios provavelmente não vieram pelo tweet em si, mas por defender o BTC incansavelmente. Além disso, desta vez, Saylor superou-se a si mesmo ao promover o Bitcoin para a comunidade. Ênfase na cor "laranja" mais uma vez, aqui está a nuance No tweet de hoje, Saylor partilhou uma imagem gerada por IA, na qual ele está usando óculos de sol laranja e vê o mundo na cor laranja tipicamente associada ao Bitcoin. Uma das coisas que ele vê é o fogo de uma explosão atómica a acontecer mesmo à sua frente. "Apenas laranja", diz o tweet, com Saylor na imagem, a observar o fogo, e com os óculos aparentemente a proteger os seus olhos. Este tweet coincidiu com a criptomoeda de referência, BTC, a subir acima do nível de preço de $113.000 mais cedo hoje; o crescimento constituiu 2,51%. Até agora, o Bitcoin recuou e está a ser negociado a $113.000. Também Pode Gostar Max Keiser compara Saylor e MSTR à Tesla e Elon Musk Num tweet recente, o defensor do Bitcoin e conselheiro de BTC do Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Max Keiser, comparou a Strategy e Michael Saylor à Tesla e Elon Musk. Ele chamou-os a ambos de génios — um engenheiro financeiro, o outro um génio em engenharia — dizendo que os investidores não estão apenas a comprar ações das suas empresas pelo que a Strategy e a Tesla fazem, mas principalmente porque confiam em Saylor e Musk para cumprir as suas promessas e objetivos. Fonte: https://u.today/strategys-saylor-outdoes-himself-in-promoting-bitcoin-details
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:28
NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Dados críticos de folhas de pagamento não agrícolas e desemprego dos EUA divulgados! Aqui está a reação inicial do Bitcoin (BTC)!

O post NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Dados Críticos de Folha de Pagamento Não Agrícola e Desemprego dos EUA Divulgados! Aqui está a Reação Inicial do Bitcoin (BTC)! apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Entramos em setembro, historicamente visto como um mês baixista, enquanto Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e altcoins estão experimentando uma correção geral. Neste momento, os analistas esperam que setembro seja um mês de queda, enquanto a decisão da taxa de juros do FED, que pode mudar os equilíbrios em setembro, será anunciada. Enquanto foi declarado que o corte na taxa de juros do FED poderia desencadear a alta, os dados da Folha de Pagamento Não Agrícola dos EUA, que são de grande importância na decisão da taxa de juros do FED, foram anunciados hoje. Os dados divulgados na primeira sexta-feira de cada mês são acompanhados de perto por investidores e partes interessadas para entender o estado da economia. Os dados divulgados são os seguintes: Dados de Folha de Pagamento Não Agrícola: 22k Anunciados vs. 75k Esperados vs. 73k Anteriores Dados de desemprego: Anunciado 4,3% - Esperado 4,3% - Anterior 4,2% A reação do Bitcoin após os dados recebidos foi a seguinte: *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-critical-us-nonfarm-payrolls-and-unemployment-data-released-heres-bitcoins-btc-initial-reaction/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:22
Bitcoin oscila enquanto investidores avaliam dados fracos de emprego, cortes de taxa

O post Bitcoin oscila enquanto investidores avaliam dados fracos de emprego e cortes nas taxas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a economia dos EUA adicionou apenas 22.000 empregos em agosto. Isso garante cortes nas taxas nos próximos meses, de acordo com Zach Pandl da Grayscale. Um panorama do mercado de trabalho como o de sexta-feira normalmente provocaria temores de recessão, disse ele. O preço do Bitcoin e outras criptomoedas oscilou na sexta-feira enquanto os investidores avaliavam um relatório de empregos mais fraco que o esperado contra a maior probabilidade de cortes nas taxas. As folhas de pagamento não agrícolas aumentaram em 22.000 em agosto, disse o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA, enquanto os economistas previam que a economia dos EUA adicionaria 75.000 empregos no mês passado. A taxa de desemprego, enquanto isso, subiu para 4,3% de 4,2% no mês anterior. O Bitcoin subiu para $113.000 após a divulgação do relatório, mas depois caiu para $110.500, ainda mostrando um aumento de 1,1% no último dia, de acordo com o provedor de dados cripto CoinGecko. Ethereum e XRP, enquanto isso, caíram 1,1% para $4.300 e 0,7% para $2,82, respectivamente, durante o mesmo período. ETH estava mais recentemente em queda por algumas frações de ponto percentual, enquanto XRP subiu ligeiramente. ﻿ O relatório de hoje pode ser um catalisador para o próximo avanço nas avaliações de criptomoedas, se as ações e outros ativos de risco conseguirem se manter estáveis, de acordo com Zach Pandl, chefe de pesquisa na gestora de ativos cripto Grayscale. Um relatório de emprego como o de sexta-feira normalmente desencadearia temores de recessão, ele disse ao Decrypt, mas há um entendimento de que a redução da imigração está afetando negativamente o crescimento. "Sabemos que as ações caem em uma recessão, mas elas podem não cair em um mercado de trabalho lento impulsionado por cortes na imigração", disse ele. "Sabemos que a redução da imigração desempenhou um grande papel, e a desaceleração do mercado de trabalho não é apenas sobre empresas reduzindo contratações ou demanda por mão de obra." O panorama do trabalho de sexta-feira incluiu revisões para junho e julho, eliminando um total de 21.000 empregos em ambos os meses. A economia dos EUA na verdade...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:08
Resumo de agosto de 2025 da Covalent: Recompras, Listagem na Revolut e Velocidade GoldRush

O post Resumo de Agosto de 2025 da Covalent: Recompras, Listagem na Revolut e Velocidade do GoldRush apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Agosto passou rapidamente para a Covalent (CXT). Cada movimento impulsionou o mesmo motor—velocidade, escala e o mecanismo on-chain do $CXT. Das novas recompras às atualizações do GoldRush, o protocolo reforçou seu modelo deflacionário e de utilidade em primeiro lugar. Recompras e Fluxo de Tokens $CXT Quase 900.000 $CXT foram recomprados apenas em agosto. No último ano, a Covalent retirou 7,7 milhões de $CXT, equivalente a 0,77% do fornecimento. Os tokens desapareceram permanentemente. Sem mais desbloqueios restantes e com queimas pela frente, o motor deflacionário já está girando. As recompras não são mais teoria—são um evento recorrente alimentado pela receita do protocolo. Resumo de Agosto de 2025 da Covalent gSpeed fam, agosto passou rapidamente para @Covalent_HQ, e tudo o que eles lançaram impulsionou o mesmo motor: velocidade, escala e o mecanismo on-chain do $CXT. ▫ Recompras e Fluxo de TokensQuase 900.000 $CXT foram recomprados apenas em agosto. No total, isso é... pic.twitter.com/YnO7ivFghF — Jeffreybj 💎 (@Jeffreybj22) 4 de setembro de 2025 Acesso à Exchange Agosto também marcou um marco importante para a exchange: $CXT listado na Revolut. O aplicativo alcança mais de 60 milhões de usuários globais e é totalmente compatível com MiCA, colocando $CXT em um dos ambientes de criptomoedas para consumidores mais regulamentados disponíveis. Para visibilidade, este é um passo para o mainstream. Para adoção, abre a porta para uma base de usuários que abrange investidores de varejo em toda a Europa e além. Atualizações de Produto: GoldRush Fica Mais Rápido A API de Streaming GoldRush evoluiu em agosto. Atualizações ultra-rápidas de pares (preço, volume, liquidez) em Ethereum, Base e BNB Chain. Fluxos de dados sub-segundo para agentes de IA, bots HFT e painéis de conformidade. Workshops ao vivo com a Eco Foundation, mostrando aos desenvolvedores como se conectar a dados em tempo real diretamente. A principal conclusão: latência supera throughput. Em um mercado onde bots de IA e traders lutam por milissegundos, o GoldRush dá aos usuários da Covalent a vantagem. Crescimento do Ecossistema O alcance da Covalent expandiu-se ainda mais: Mais de 150 chains suportadas, tornando-a a maior rede de dados on-chain...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:57
