Notícias sobre criptomoedas
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Analista diz "Espero uma queda de curto prazo no Bitcoin!" Anuncia dois níveis que preparou para ordens de compra!
O post Analista Diz "Espero uma Queda de Curto Prazo no Bitcoin!" Anuncia Dois Níveis que Preparou para Ordens de Compra! apareceu no BitcoinEthereumNews.com. À medida que o Bitcoin (BTC) experimenta correções acentuadas em meio ao aumento da pressão de venda, alguns analistas argumentam que o Bitcoin pode enfrentar mais quedas. Neste ponto, o presidente da Spectra Markets, Brent Donnelly, afirmou que o Bitcoin pode cair no curto prazo. Ordens de Compra Prontas para $94.000 e $82.000! Falando à Coindesk, Brent Donnelly disse que colocou ordens de compra a $94.000 e $82.000 em antecipação a uma possível queda. "Se o mercado entrar em pânico ainda mais, colocarei uma ordem de compra entre $94.000 e $82.000. "Como o Bitcoin está sendo negociado mais como um ativo de risco do que um ativo de refúgio no curto prazo, não parece haver nenhum impulso ascendente significativo no momento." Donnelly afirmou que fatores sazonais, como o interesse decrescente em ativos digitais como ativos de tesouraria de empresas e o declínio do ciclo de halving do Bitcoin, são eficazes na previsão de uma queda, e alegou que esses fatores poderiam até arrastar o Bitcoin para um mercado baixista prolongado. Historicamente, o mercado de alta do Bitcoin atingiu o pico aproximadamente 16-18 meses após o halving, seguido por um mercado baixista de aproximadamente um ano. Neste ponto, alguns analistas sugerem que este ciclo pode agora se tornar baixista, já que o último halving ocorreu em abril de 2024. No entanto, alguns analistas argumentam que os ciclos de halving não são mais válidos devido aos ETFs spot. A Perspectiva Técnica do Bitcoin Aponta para uma Queda! Falando sobre a perspectiva técnica, Donnelly apontou a formação de um duplo topo no gráfico do Bitcoin, significando um padrão de reversão baixista. "Acho que a queda do Bitcoin no fim de semana após o discurso dovish de Powell em Jackson Hole foi uma bandeira vermelha. Agora estamos vendo um duplo topo no BTC, o primeiro durante a Semana Cripto na Casa Branca e o segundo na festa ETH organizada pela Bitmine. Tecnicamente, o Bitcoin recentemente quebrou abaixo do nível de suporte de $111.982, sinalizando uma reversão baixista e tem sido...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 08:42
Chaves Públicas: Grandes Stakes de ETH, Impulso de IA para Mineradores de Bitcoin e Negociação 7x24
O post Public Keys: Grandes Stakes de ETH, Impulso de IA para Mineradores de Bitcoin e Negociação 7x24 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a SharpLink Gaming planeia fazer stake de parte dos seus 3,6 mil milhões de dólares em ETH na rede Linea para obter rendimentos mais elevados, indo além dos custodiantes tradicionais Anchorage e Coinbase. Os líderes da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e CFTC anunciaram que estão a considerar mercados de negociação 7x24 para se alinharem com a natureza sempre ativa das criptomoedas, marcando outra potencial mudança da administração Trump nos mercados financeiros. Os mineradores de Bitcoin atingiram um recorde de 39 mil milhões de dólares em capitalização de mercado combinada ao mudarem para serviços de computação de IA, com empresas como a TeraWulf a verem ganhos massivos em ações devido a acordos de hospedagem de GPU. Public Keys é um resumo semanal da Decrypt, que acompanha as principais empresas de cripto negociadas publicamente. Afiando o Stake A empresa de tesouraria Ethereum SharpLink Gaming está a planear fazer stake de uma parte dos seus 3,6 mil milhões de dólares em ETH na rede Linea assim que esta atingir a mainnet. A empresa tinha estado a fazer stake de quase todas as suas participações através dos seus custodiantes, Anchorage e Coinbase. Mas agora está a procurar oportunidades de rendimento mais elevado. "Quando se detém milhares de milhões de dólares em ETH e se está a olhar para um portfólio de staking, vai haver uma capacidade de implementar isso através de oportunidades de staking na Linea", disse Joseph Chalom, co-CEO da SharpLink, à Decrypt. "E isso é realmente, realmente importante, não só para a Consensys, mas para o Consórcio Linea. E se houver oportunidades que a SharpLink possa aproveitar para obter melhor rendimento, rendimento ajustado ao risco mais elevado através da rede Linea, nós faremos isso." Tem havido muito interesse em fazer staking e tornar-se validador Ethereum. A fila para se tornar um validador tem um tempo de espera de mais de 16 dias, de acordo com a Validator Queue. Uma baleia do ICO Ethereum acordou recentemente e moveu 645 milhões de dólares em ETH para uma carteira de staking esta manhã—embora ainda detenham 1,1 mil milhões de dólares em fundos. As notícias sobre o staking de ETH não têm sido exatamente boas para o preço das ações da SharpLink. A SBET perdeu...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 08:40
Anthropic resolve processo de direitos de autor de livros por 1,5 mil milhões de dólares
O post Anthropic Resolve Processo de Direitos Autorais de Livros Por $1,5 Bilhão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Manchete A empresa de inteligência artificial Anthropic pagará $1,5 bilhão para resolver um processo de um grupo de autores e editoras de livros, de acordo com um documento, marcando o maior acordo de direitos autorais dos EUA de todos os tempos. Claude é um modelo de linguagem desenvolvido pela Anthropic (Ilustração de Foto por Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) SOPA Images/LightRocket via Getty Images Fatos Principais A Anthropic, que não admitiu irregularidades no caso, pagará cerca de $3.000 por cada um dos aproximadamente 500.000 livros cobertos pelo acordo. O acordo surge depois que vários autores e editoras de livros acusaram a Anthropic de violação de direitos autorais, alegando que a empresa pirateou obras literárias para treinar seu chatbot de IA, Claude. O acordo mantém a Anthropic livre de litígios relacionados à alegada pirataria e violações de direitos autorais. Se a Anthropic tivesse lutado contra o caso e perdido, poderia ter custado à empresa vários bilhões de dólares, disse o analista jurídico Wolters Kluwer à Associated Press. Receba Alertas de Texto de Notícias de Última Hora da Forbes: Estamos lançando alertas por mensagem de texto para que você sempre saiba as maiores histórias que moldam as manchetes do dia. Envie "Alerts" para (201) 335-0739 ou cadastre-se aqui. Citação Crucial "Em junho, o Tribunal Distrital emitiu uma decisão histórica sobre desenvolvimento de IA e lei de direitos autorais, concluindo que a abordagem da Anthropic para treinar modelos de IA constitui uso justo", disse Aparna Sridhar, vice-conselheira geral da Anthropic, em um comunicado. "O acordo de hoje, se aprovado, resolverá as reivindicações legadas restantes dos reclamantes." O Que Observar Um juiz distrital revisará os termos do acordo em uma audiência agendada para segunda-feira. Número Grande $183 bilhões. Essa é a última avaliação da Anthropic após sua rodada de financiamento Série F de $13 bilhões na terça-feira. Contexto Principal A Anthropic foi processada pelos autores de livros Andrea Bartz, Charles Graeber e Kirk Wallace Johnson no ano passado, no que se tornou um caso histórico de direitos autorais relacionado ao treinamento de chatbots de IA. Neste verão, um juiz decidiu que o uso da Anthropic...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 08:00
Indomobil lança educação baseada em blockchain para 50.000 estudantes em toda a Indonésia
O post Indomobil lança educação baseada em blockchain para 50.000 estudantes em toda a Indonésia apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaques principais: Estudantes indonésios agora receberão credenciais on-chain através da rede descentralizada da Space and Time. A iniciativa substitui pagamentos em dinheiro e intermediários bancários por transações diretas com tokens SXT. Estudantes e escolas beneficiam-se de trilhas de dados verificáveis tanto para trabalhos de curso quanto para transferências de mensalidades. Uma abordagem baseada em blockchain para acesso à educação na Indonésia O Grupo Indomobil está lançando uma nova iniciativa baseada em blockchain com o objetivo de tornar a educação mais acessível e verificável para dezenas de milhares de estudantes em toda a Indonésia. Em parceria com a Fundação Space and Time, o conglomerado indonésio planeja integrar mais de 50.000 estudantes a uma plataforma onde credenciais de cursos e pagamentos de mensalidades são registrados diretamente on-chain. No centro da iniciativa está a SXT Chain, uma plataforma de dados descentralizada que armazenará comprovantes de conclusão de curso, permitindo que os estudantes apresentem com segurança suas credenciais acadêmicas para futuros empregadores ou instituições de ensino superior. Espera-se que o uso da tecnologia blockchain crie um novo padrão de transparência para as conquistas dos estudantes. Os pagamentos de mensalidades, que historicamente exigiam transações em dinheiro presenciais ou intermediários bancários terceirizados, agora serão tratados com o token nativo SXT da Space and Time. Esses tokens permitem que pais e estudantes paguem as escolas diretamente, simplificando o processo e eliminando a dependência da infraestrutura financeira tradicional—uma mudança importante em um país onde muitos permanecem sem acesso a bancos. Eliminando intermediários no financiamento da educação A implementação deste novo sistema transforma o modelo de pagamento legado que antes colocava o fardo da coordenação nas escolas e famílias. Com o SXT como método de pagamento subjacente, as mensalidades podem ser enviadas peer-to-peer e verificadas instantaneamente. Cada transação, desde a matrícula até a conclusão do curso, é registrada on-chain através do backend da Space and Time, tornando-a totalmente auditável. "A Indomobil sempre acreditou na construção de infraestrutura de longo prazo que apoie o desenvolvimento nacional. A educação é uma parte crítica disso. Nossa parceria com a Space and Time e MakeInfinite Labs permite...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 07:54
Aplicação de Companhia de IA Dot Enfrenta Encerramento Inquietante em Meio a Preocupações de Segurança
A publicação "App de Companhia de IA Dot Enfrenta Encerramento Perturbador em Meio a Preocupações de Segurança" apareceu em BitcoinEthereumNews.com. App de Companhia de IA Dot Enfrenta Encerramento Perturbador em Meio a Preocupações de Segurança Pular para o conteúdo Início Notícias de IA App de Companhia de IA Dot Enfrenta Encerramento Perturbador em Meio a Preocupações de Segurança Fonte: https://bitcoinworld.co.in/dot-app-shuts-down/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 07:38
Sora Ventures para comprar 1 mil milhões de dólares em Bitcoin com novo fundo de tesouraria
O post Sora Ventures vai comprar $1B em Bitcoin com novo fundo de tesouraria apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de investimento Sora Ventures anunciou o que diz ser o primeiro fundo de tesouraria dedicado ao bitcoin BTC$110.795,88 da Ásia, com planos para comprar $1 bilhão em criptomoeda nos próximos seis meses. O anúncio foi feito durante a Semana Blockchain de Taipei, onde a empresa revelou $200 milhões em compromissos iniciais de investidores de toda a região. O fundo servirá como um pool central de capital para fortalecer a rede asiática de empresas de tesouraria de bitcoin, disse a empresa. Várias empresas na região já administram suas próprias tesourarias de bitcoin, a maior das quais pertence à Metaplanet (3350) com sede em Tóquio, com 20.000 BTC. "Esta é a primeira vez que a Ásia vê um compromisso desta magnitude para construir uma rede de empresas de tesouraria de bitcoin", disse Luke Liu, parceiro da Sora Ventures. O fundador Jason Fang acrescentou que o interesse institucional tem se concentrado há muito tempo nos EUA e na Europa, e que o novo fundo sinaliza a emergência da Ásia como um jogador sério no mercado. A Sora, com sede em Taipei, já investiu em vários pioneiros regionais. Em 2024, apoiou a alocação de bitcoin de 1 bilhão de ienes ($6,7 milhões) da Metaplanet, e em 2025 adquiriu a Moon Inc. de Hong Kong, a DV8 da Tailândia e fez parceria com a BitPlanet da Coreia do Sul, disse a empresa. A acumulação das empresas de tesouraria de Bitcoin é uma das principais tendências do ciclo atual. No total, empresas negociadas publicamente controlam mais de 1 milhão de BTC, de acordo com dados da BitcoinTreasuries. A maior parte dessas moedas é mantida pela Strategy (MSTR), com sede em Tysons Corner, Virgínia, que detém 636.505 BTC. Fonte: https://www.coindesk.com/business/2025/09/05/sora-ventures-to-buy-usd1b-in-bitcoin-with-new-treasury-fund
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 07:13
RFK Jr. irá supostamente relacionar o autismo ao uso de Tylenol durante a gravidez
A publicação "RFK Jr. supostamente ligará o autismo ao uso de Tylenol durante a gravidez" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque Um relatório prometido pelo Secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., afirmará que o uso do analgésico comum Tylenol durante a gravidez é uma potencial causa de autismo, informou o The Wall Street Journal, enquanto o fabricante do medicamento mantém a segurança do produto. O relatório está previsto para ser publicado este mês. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images) Getty Images Factos principais A Kenvue, proprietária da McNeil Consumer Healthcare, fabricante do Tylenol, disse ao Journal: "Avaliamos continuamente a ciência e continuamos a acreditar que não há ligação causal entre o uso de acetaminofeno durante a gravidez e o autismo." O acetaminofeno, o principal componente do Tylenol, está disponível numa variedade de outros analgésicos de venda livre. O relatório do HHS incluirá descobertas que ligam o uso do analgésico por mulheres grávidas ao autismo e também sugerirá o ácido folínico como meio de diminuir os sintomas do autismo, segundo o Journal. A Forbes entrou em contacto com o HHS e a Kenvue para comentários. Esta é uma história em desenvolvimento. Volte para atualizações. Fonte: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/05/rfk-jr-report-will-link-autism-to-tylenol-use-during-pregnancy-report-says/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 07:09
Um movimento muito discutido do gigante de Stablecoin Tether: "Eles iniciaram negociações para Bitcoin natural!"
O post "Um Movimento Muito Discutido do Gigante de Stablecoin Tether: 'Eles Iniciaram Negociações para o Bitcoin Natural!'" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. De acordo com o Financial Times, o gigante de stablecoin Tether está em negociações para investir no setor de mineração de ouro. Visando transferir lucros de criptomoedas para a indústria do ouro, a empresa planeia procurar oportunidades em todas as etapas da indústria do ouro, desde a mineração até o refinamento e negociação. Citando múltiplas fontes, o FT relatou que "a Tether tem explorado recentemente oportunidades de investimento com empresas de mineração e investimento em toda a cadeia de fornecimento de ouro, desde mineração e refinamento até distribuição e empresas de royalties." A Tether, que gere USDT com um valor de mercado de $168,5 mil milhões, relatou um lucro de $5,7 mil milhões na primeira metade de 2025. A Tether também divulgou em seu balanço que mantém $8,7 mil milhões em ouro no seu cofre em Zurique como garantia para USDT. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, descreveu o ouro como um "bitcoin natural", dizendo que o ouro é mais seguro do que qualquer moeda soberana e um complemento importante para o Bitcoin. "Se o Bitcoin é 'ouro digital', o ouro é a fonte dos nossos ativos principais." A Tether, que também opera uma criptomoeda lastreada em ouro físico chamada XAUt, também adquiriu uma participação minoritária na empresa de royalties de ouro baseada em Toronto, Elemental Altus, por $105 milhões em junho. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora a nossa conta do Telegram e Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/a-highly-discussed-move-from-stablecoin-giant-tether-they-started-negotiations-for-natural-bitcoin/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 07:07
Volumes de compra das empresas de tesouraria de Bitcoin caem apesar do número recorde de transações
O post "Volumes de compra das empresas de tesouraria de Bitcoin caem apesar do número recorde de transações" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As empresas de tesouraria de Bitcoin (BTC) alcançaram um recorde de 840.000 BTC em agosto, mas os dados subjacentes revelam uma procura institucional enfraquecida. De acordo com um relatório de 5 de setembro da CryptoQuant, os volumes de compra e os tamanhos das transações caíram para mínimos de vários anos. A Strategy liderou a acumulação corporativa de Bitcoin com 637.000 BTC, representando 76% do total das participações de tesouraria. Ao mesmo tempo, 32 outras empresas controlam os restantes 203.000 BTC. As participações aumentaram após as eleições presidenciais dos EUA de novembro de 2024, com a Strategy mais do que duplicando a sua posição de 279.000 para 637.000 BTC e outras empresas expandindo as suas participações 13 vezes, de 15.000 para 203.000 BTC. Volumes de compra em declínio A Strategy adquiriu 3.700 BTC em agosto, uma queda drástica em relação aos 134.000 BTC comprados em novembro de 2024. Outras empresas de tesouraria compraram 14.800 BTC, o que está abaixo da média de 2025 de 24.000 BTC e significativamente inferior ao pico de junho de 66.000 BTC. A média de Bitcoin por transação caiu para 1.200 para a Strategy e 343 para outras empresas, uma queda de 86% em relação aos máximos do início de 2025. O relatório atribuiu os tamanhos menores de transação a restrições de liquidez ou potencial hesitação do mercado entre compradores institucionais. O crescimento mensal das participações desacelerou acentuadamente para a Strategy, caindo de 44% em dezembro de 2024 para apenas 5% em agosto. Outras empresas de tesouraria experimentaram padrões semelhantes, com o crescimento mensal caindo de 163% em março para 8% em agosto. Apesar de registar 53 transações de compra em junho e manter uma atividade elevada até agosto com 46 transações, a frequência mascara o declínio do apetite institucional. As empresas de tesouraria completaram apenas 14 transações em novembro de 2024, fazendo com que os níveis atuais pareçam robustos em comparação. O Blueprint do Investidor Cripto: Um Curso de 5 Dias Sobre Bagholding, Front-Runs de Insiders e Alpha Perdido Ótimo 😎 A sua primeira lição está a caminho. Por favor, adicione [email protected] à sua lista branca de e-mail. O relatório focou-se em empresas de tesouraria de Bitcoin puras e negociadas publicamente, detendo 1.000 BTC ou mais, excluindo empresas de mineração e empresas com substancial...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:59
Dupla de Country BoomTown Saints Lança Novo Single 'A Good Woman'
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:51
