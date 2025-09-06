Chaves Públicas: Grandes Stakes de ETH, Impulso de IA para Mineradores de Bitcoin e Negociação 7x24

O post Public Keys: Grandes Stakes de ETH, Impulso de IA para Mineradores de Bitcoin e Negociação 7x24 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a SharpLink Gaming planeia fazer stake de parte dos seus 3,6 mil milhões de dólares em ETH na rede Linea para obter rendimentos mais elevados, indo além dos custodiantes tradicionais Anchorage e Coinbase. Os líderes da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e CFTC anunciaram que estão a considerar mercados de negociação 7x24 para se alinharem com a natureza sempre ativa das criptomoedas, marcando outra potencial mudança da administração Trump nos mercados financeiros. Os mineradores de Bitcoin atingiram um recorde de 39 mil milhões de dólares em capitalização de mercado combinada ao mudarem para serviços de computação de IA, com empresas como a TeraWulf a verem ganhos massivos em ações devido a acordos de hospedagem de GPU. Public Keys é um resumo semanal da Decrypt, que acompanha as principais empresas de cripto negociadas publicamente. Afiando o Stake A empresa de tesouraria Ethereum SharpLink Gaming está a planear fazer stake de uma parte dos seus 3,6 mil milhões de dólares em ETH na rede Linea assim que esta atingir a mainnet. A empresa tinha estado a fazer stake de quase todas as suas participações através dos seus custodiantes, Anchorage e Coinbase. Mas agora está a procurar oportunidades de rendimento mais elevado. "Quando se detém milhares de milhões de dólares em ETH e se está a olhar para um portfólio de staking, vai haver uma capacidade de implementar isso através de oportunidades de staking na Linea", disse Joseph Chalom, co-CEO da SharpLink, à Decrypt. "E isso é realmente, realmente importante, não só para a Consensys, mas para o Consórcio Linea. E se houver oportunidades que a SharpLink possa aproveitar para obter melhor rendimento, rendimento ajustado ao risco mais elevado através da rede Linea, nós faremos isso." Tem havido muito interesse em fazer staking e tornar-se validador Ethereum. A fila para se tornar um validador tem um tempo de espera de mais de 16 dias, de acordo com a Validator Queue. Uma baleia do ICO Ethereum acordou recentemente e moveu 645 milhões de dólares em ETH para uma carteira de staking esta manhã—embora ainda detenham 1,1 mil milhões de dólares em fundos. As notícias sobre o staking de ETH não têm sido exatamente boas para o preço das ações da SharpLink. A SBET perdeu...