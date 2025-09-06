2025-10-13 Monday

Taxa de desemprego do Canadá atinge máximo de 9 anos enquanto a economia perde 66 mil empregos em agosto

Taxa de desemprego do Canadá atinge máximo de 9 anos enquanto a economia perde 66 mil empregos em agosto

A publicação "Taxa de desemprego do Canadá atinge máxima de 9 anos enquanto economia perde 66 mil empregos em agosto" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A taxa de desemprego do Canadá subiu para 7,1% em agosto, a mais alta em mais de nove anos fora da pandemia, aumentando a pressão sobre o Banco do Canadá para implementar um corte na taxa de juros ainda este mês. A Statistics Canada relatou na sexta-feira que a economia perdeu 66.000 empregos em agosto, principalmente em posições de meio período. Serviços profissionais e técnicos lideraram as quedas, enquanto setores sensíveis ao comércio como transporte, armazenamento e manufatura também registraram perdas acentuadas de empregos. Economistas aumentam probabilidade de corte na taxa O economista sénior do CIBC, Andrew Grantham, disse que os dados mais recentes mostram que a fraqueza já não está confinada aos setores atingidos pelas tarifas dos EUA. "O relatório de emprego mais fraco do que o esperado fez com que os mercados financeiros precificassem uma maior probabilidade de corte na taxa de juros em setembro, resultando em uma queda nos rendimentos dos títulos", disse ele aos clientes. A próxima decisão de política do Banco do Canadá está marcada para 17 de setembro. O banco central manteve sua taxa principal em 2,75% nas últimas três reuniões, citando incerteza comercial e inflação persistente. No entanto, o relatório de empregos soma-se aos dados da semana passada mostrando que o PIB contraiu 1,6% anualmente no segundo trimestre, com apenas uma ligeira recuperação de 0,1% estimada para julho. Agosto marcou o segundo mês consecutivo de perdas de empregos, após uma queda de 41.000 em julho. O número de desempregados aumentou em 34.000, elevando a taxa de demissões para 1%, acima dos 0,9% de um ano antes. O economista-chefe do BMO, Douglas Porter, observou que a economia perdeu 38.500 empregos desde que a guerra comercial começou em janeiro, incluindo 58.100 funções na manufatura. Pressões inflacionárias moldam perspectiva de política A inflação pode ser o fator decisivo. O índice de preços ao consumidor subiu 1,7% em julho, embora as medidas centrais permanecessem elevadas, com uma média de três meses do CPI-trim e CPI-median em 2,4%. A economista do RBC, Claire Fan, disse que o relatório de inflação de agosto, previsto para um dia antes da decisão sobre a taxa, irá...
2025/09/06 09:41
Baleias injetam 1 mil milhões de dólares no DeFi da Solana enquanto as transações aumentam 500%, eis o porquê

Baleias injetam 1 mil milhões de dólares no DeFi da Solana enquanto as transações aumentam 500%, eis o porquê

O post Baleias Injetam $1B no Ecossistema Solana DeFi enquanto Transações Aumentam 500%, Eis o Motivo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Baleias Injetam $1B no Ecossistema Solana DeFi enquanto Transações Aumentam 500%, Eis o Motivo Aviso Legal: As informações encontradas no NewsBTC são apenas para fins educacionais. Não representam as opiniões do NewsBTC sobre comprar, vender ou manter quaisquer investimentos e naturalmente investir acarreta riscos. Você é aconselhado a conduzir sua própria pesquisa antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Use as informações fornecidas neste site inteiramente por sua conta e risco. Notícias Relacionadas © 2025 NewsBTC. Todos os Direitos Reservados. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que cookies sejam usados. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://www.newsbtc.com/news/solana/whales-inject-1b-into-solana-defi-as-transactions-surge-500-heres-why/
2025/09/06 09:39
Começam as reservas para estadias noturnas na casa real dos Warrens de "The Conjuring"

Começam as reservas para estadias noturnas na casa real dos Warrens de "The Conjuring"

O post Reservas Começam Para Estadias Noturnas Na Casa 'Conjuring' Real dos Warrens apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Caçadores de fantasmas americanos Lorraine e Ed Warren. 30 de abril de 1980. (Foto de Russell McPhedran/Fairfax Media via Getty Images). Fairfax Media via Getty Images Mesmo a tempo para o lançamento do thriller de terror The Conjuring: Last Rites, estão a ser aceites reservas para estadias noturnas na "Casa Conjuring" dos falecidos Ed e Lorraine Warren em Connecticut. Em The Conjuring: Last Rites — que está a ser anunciado como o último dos quatro filmes Conjuring no Universo Cinematográfico Conjuring — a história começa com o primeiro encontro de Ed e Lorraine Warren com uma presença demoníaca em 1964 e depois avança para 1986. Como se verifica, o espelho que abrigava a presença demoníaca em 1964 ressurgiu 22 anos depois numa casa na Pensilvânia e conjurou três fantasmas malignos para aterrorizar uma família de oito pessoas. Forbes'The Conjuring: Last Rites' Créditos Finais E Pós-Créditos, ExplicadosPor Tim Lammers Como tal, os Warrens — que se aposentaram das investigações Paranormais devido ao coração fraco de Ed — são obrigados a ajudar a família da Pensilvânia porque a sua única filha, Judy de 22 anos, está em perigo. O filme é protagonizado por Patrick Wilson e Vera Farmiga como Ed e Lorraine Warren e Mia Tomlinson interpreta a versão adulta de Judy. Orion Smith e Madison Lawlor interpretam a versão de 1964 de Ed e Lorraine. Ed Warren morreu em 2006 aos 79 anos e Lorraine Warren morreu em 2019 aos 92 anos. ForbesThriller de Terror 'Weapons' Recebe Data de StreamingPor Tim Lammers Agora, a casa real onde Ed e Lorraine Warren viveram em Monroe, Conn. — e que é retratada em todos os filmes Conjuring — está a aceitar reservas para estadias noturnas, de acordo com a NBC Connecticut. As estadias noturnas, segundo o site da Warren House, custam $1.999 por noite. Patrick Wilson e Vera Farmiga em "The Conjuring: Last Rites." Warner Bros. Pictures/New Line Cinema Como...
2025/09/06 09:29
Edgen e Sahara AI Anunciam Colaboração Estratégica para Pioneiros na Validação Descentralizada em Inteligência de Mercado

Edgen e Sahara AI Anunciam Colaboração Estratégica para Pioneiros na Validação Descentralizada em Inteligência de Mercado

O post Edgen e Sahara AI Anunciam Colaboração Estratégica para Pioneirismo na Validação Descentralizada em Inteligência de Mercado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Hong Kong, Hong Kong, 6 de setembro de 2025, FinanceWire Edgen, um sistema operacional de IA para mercados de ações e cripto, anunciou hoje sua colaboração com a Sahara AI, uma rede líder de inteligência artificial descentralizada. Por meio desta colaboração, a Edgen aproveitará as capacidades de validação de dados da Sahara AI em uma iniciativa piloto direcionada, visando melhorar a precisão e a confiabilidade dos insights gerados por IA nos mercados de ações e criptomoedas. Convergência na Integridade de Dados Edgen e Sahara AI estão colaborando em uma aplicação focada de validação descentralizada dentro da inteligência de mercado. Isso garante que os insights utilizados por seus agentes sejam precisos, confiáveis e validados. É um passo inicial para elevar o padrão de confiança nos dados que alimentam a análise de ativos cruzados, onde os investidores mais exigem clareza, devido à fragmentação e sobrecarga de dados. Construindo Confiança Com Informações Verificadas Insights de Mercado Verificados: A Sahara AI apoia as análises de ativos cruzados da Edgen através de seus procedimentos de verificação descentralizada aplicados nesta primeira fase de colaboração. Expansão da Loja Edgen: A plataforma começa a incorporar métodos de validação da Sahara AI, elevando o padrão de insights disponíveis para os usuários. Base Confiável: Esta primeira etapa estabelece uma estrutura para transparência e confiança nos insights de mercado que se expandirá com integrações futuras. Confiança Através da Verificação Descentralizada A arquitetura descentralizada de IA da Sahara distribui a validação por nós independentes. Isso produz insights diversos e confiáveis. Ao combinar esta estrutura com a plataforma do sistema de inteligência de ativos cruzados da Edgen em uma implementação seletiva, sinais e relatórios ganham uma camada adicional de garantia. Os investidores recebem informações com as quais podem agir com maior confiança, sabendo que, por trás da interface, a verificação foi considerada no processo. Olhando para o Futuro Esta colaboração marca a primeira etapa de uma integração mais profunda entre Edgen e Sahara AI. Os usuários podem antecipar melhorias contínuas, procedimentos de verificação expandidos e uma plataforma cada vez mais poderosa para inteligência de mercado de ações e criptomoedas. Sobre a Edgen A Edgen é um Copiloto de IA para investidores, trazendo...
2025/09/06 09:08
Butterbean Procura Agitar o Caminho de Desenvolvimento da NASCAR

Butterbean Procura Agitar o Caminho de Desenvolvimento da NASCAR

O post Butterbean Procura Agitar o Caminho de Desenvolvimento da NASCAR apareceu no BitcoinEthereumNews.com. BROOKLYN, MICHIGAN – 06 DE JUNHO: Brenden Queen, piloto do Chevrolet #28 Best Repair espera na área de garagem durante o treino para a ARCA Menards Series Henry Ford Health 200 no Michigan International Speedway em 06 de junho de 2025 em Brooklyn, Michigan. (Foto de Meg Oliphant/Getty Images) Getty Images Outro jovem piloto está a tentar a sua sorte nas grandes ligas da NASCAR. Mas ao contrário das dezenas que tentaram subir a escada de desenvolvimento do desporto, este já chega com uma base de fãs e um apelido que soa mais a um lanche de feira estadual do que a um piloto de corridas. Brenden Queen—conhecido por toda parte como "Butterbean"—fará sua estreia na NASCAR Xfinity Series no Bristol Motor Speedway na próxima semana no Chevrolet No. 11 da Kaulig Racing. E quando o fizer, a Butter Nation, sua barulhenta legião de apoiantes, estará em plena voz. O nativo da Virgínia de 27 anos não é apenas mais um esperançoso com um capacete e um sonho. Ele traz consigo uma vitrine de troféus já sobrecarregada pelo seu próprio peso. Queen é o campeão do CARS Late Model Stock Car Tour de 2024, e na Série ARCA Menards de 2025, ele tem sido mais uma bola de demolição do que um participante—acumulando seis vitórias e três poles, ambos os melhores da série. E se está a questionar se ele pode aguentar-se nos níveis mais altos da NASCAR, bem, já temos uma pista. A sua estreia oficial na NASCAR aconteceu no ano passado na Truck Series em North Wilkesboro. Começando em 26º, ele abriu caminho pelo pelotão e terminou em quarto. O seu companheiro de equipa da Tricon Garage, Corey Heim, pode ter vencido naquele dia, mas a multidão só tinha olhos para o rapaz robusto com o apelido de comida frita. Quando Queen saiu do seu camião, os aplausos foram mais altos do que os do vencedor. Esse é o tipo de coisa que não se pode fingir. Agora, o próximo capítulo é Bristol—o...
2025/09/06 09:02
Robinhood adicionada ao S&P 500 com AppLovin, ações sobem 7%

Robinhood adicionada ao S&P 500 com AppLovin, ações sobem 7%

A publicação "Robinhood adicionada ao S&P 500 com AppLovin, ações sobem 7%" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As ações da Robinhood e AppLovin subiram quase 7% na sexta-feira à noite depois que a S&P Global confirmou que ambas as empresas irão oficialmente entrar no índice S&P 500 antes da abertura do mercado na segunda-feira, 22 de setembro. Esta informação veio diretamente do comitê de índices da S&P Global, que anunciou a alteração em um comunicado público divulgado após o horário de negociação. A Robinhood substituirá a Caesars Entertainment, enquanto a AppLovin está definida para assumir o slot atualmente ocupado pela MarketAxess Holdings. Esta reorganização faz parte do ciclo regular de atualização do índice. Quando empresas saem, os gestores de fundos que acompanham o S&P 500 são forçados a comprar as substitutas. É por isso que ambas as ações subiram na negociação após o expediente. A compra impulsionada por fundos acontece automaticamente, sem emoções envolvidas. O anúncio encerrou um capítulo frustrante para ambas as empresas. A Robinhood, que ficou de fora do reequilíbrio trimestral de junho, viu suas ações caírem 2% na época. A AppLovin, por sua vez, teve seu nome arrastado na lama pela Fuzzy Panda Research, um vendedor a descoberto que pediu ao comitê da S&P em março para bloquear a entrada da empresa no índice. Quando a AppLovin foi preterida em dezembro em favor da Workday, suas ações caíram 15%. Mas ambas as empresas permaneceram por tempo suficiente para serem escolhidas desta vez. A AppLovin substitui a MarketAxess enquanto a Robinhood ocupa o lugar da Caesars A Robinhood, a plataforma de negociação sem comissões, foi lançada na Nasdaq em 2021. Rapidamente ganhou uma base leal de traders de varejo que levaram meme coins como AMC Entertainment e GameStop às manchetes. Em sua assembleia geral anual em junho, um acionista perguntou a Vlad Tenev, cofundador e CEO da Robinhood, se entrar no S&P 500 fazia parte do plano. "É algo difícil de planejar", respondeu Vlad. "Acho que é uma daquelas coisas que esperamos que aconteça." Ele acrescentou que acreditava que a empresa era elegível. Aconteceu. E rápido. A AppLovin, que também...
2025/09/06 08:29
Sim, Mike Tyson vs. Floyd Mayweather Jr. é real

Sim, Mike Tyson vs. Floyd Mayweather Jr. é real

A publicação Sim, Mike Tyson vs. Floyd Mayweather Jr. É Real apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Mike Tyson voltará ao ringue para lutar contra Floyd Mayweather Jr. (Foto AP/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press Todos os Direitos Reservados Sério, está acontecendo: Mike Tyson vs. Floyd Mayweather Jr. Os dois membros do Hall da Fama do boxe estão programados para se encontrar em um confronto no início de 2026. Nem uma data nem um local foram mencionados no comunicado de imprensa da CSI Sports, a empresa de produção de boxe ao vivo que lançará uma parceria de transmissão e streaming de mídia com o evento Tyson-Mayweather. "Quando a CSI veio até mim sobre subir ao ringue com Floyd Mayweather, pensei, 'Não há como isso acontecer'", disse Tyson no comunicado anunciando a luta. "Mas, Floyd disse sim." Tyson, que completará 60 anos no próximo ano, voltará ao ringue após perder para Jake Paul no ano passado em uma luta de oito rounds que atraiu 65 milhões de espectadores simultâneos na Netflix, tornando-se o evento esportivo mais transmitido de todos os tempos. Aqui está uma retrospectiva dos momentos finais de uma luta que foi criticada por ser monótona: Mayweather, 48, aposentou-se depois de nocautear a estrela do UFC Conor McGregor em 2017. Desde então, ele lutou em oito combates de exibição; o mais recente contra John Gotti III em agosto de 2024. A disparidade de peso entre os dois lutadores será enorme. Tyson pesou 228,4 libras em sua luta contra Paul; Mayweather atingiu 160,8 libras contra Gotti. Mayweather aposentou-se em 2017 com um recorde perfeito de 50-0, conquistando títulos em cinco categorias de peso diferentes. "Estou fazendo isso há 30 anos e não houve um único lutador que possa manchar meu legado", disse Mayweather. "Você já sabe que se eu vou fazer algo, vai ser grande e vai ser lendário. Sou o melhor no negócio do boxe. Esta exibição dará aos fãs o que...
2025/09/06 08:26
Maiores Celebridades Presentes no U.S. Open 2025 Dias 9-12

Maiores Celebridades Presentes no U.S. Open 2025 Dias 9-12

A publicação Maiores Celebridades Presentes nos Dias 9-12 do U.S. Open 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Emma Roberts presente no US Open 2025, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 em Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA O U.S. Open 2025 atraiu mais celebridades de renome na sua segunda semana de jogos no Centro Nacional de Ténis Billie Jean King em Flushing Meadows, N.Y. Durante os Dias 6-8 do U.S. Open, Lindsay Lohan, Tina Fey, Steve Carell, Quinta Brunson, Stephen Colbert, LL Cool J e Justin Theroux estavam entre as grandes estrelas nas bancadas. ForbesO Thriller de Terror 'Weapons' Recebe Data de StreamingPor Tim Lammers Durante a semana dos fãs e a Rodada 1 no fim de semana passado, várias outras celebridades assistiram às partidas, incluindo Jeff Goldblum, John Mulaney, Olivia Munn, Michael Che, Maria Sharapova, Lin-Manuel Miranda e Joy Sunday. Abaixo estão mais fotos do U.S. Open dos Dias 9-12. O U.S. Open – o quarto e último evento do Grand Slam de Ténis de 2025 – termina em 8 de setembro. Ebon Moss-Bachrach e Jeremy Allen White presentes no US Open 2025, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 em Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA As estrelas de The Bear, Jeremy Allen White e Ebon Moss-Bachrach, assistiram a partidas no início da semana, bem como no Dia 12 na quinta-feira. Ludacris presente no US Open 2025, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 em Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA A estrela do rap e ator Chris "Ludacris" Bridges comparece ao Dia 12 do U.S. Open 2025. Alexandra Daddario e seu convidado no US Open 2025, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 em Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA A estrela de True Detective e The White Lotus, Alexandra Daddario, assistiu ao Dia 12 do U.S. Open com um convidado. Emma Roberts e seu convidado presentes no US Open 2025, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 em Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA A estrela de Scream Queens e American Horror...
2025/09/06 08:06
Os tokens de Agente de IA estão preparados para um regresso?

Os tokens de Agente de IA estão preparados para um regresso?

A publicação "Os tokens de Agente de IA estão preparados para um regresso?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os tokens de Agente de IA ganharam destaque no último trimestre do ano passado, com a Virtuals, uma das principais plataformas do setor, mostrando grande promessa. No final do ano, a capitalização de mercado tinha aumentado de apenas $50,9 milhões em outubro para $4,6 mil milhões. As taxas de negociação chegaram a $1,5 milhão por dia, enquanto o principal token de agente, AIXBT, cresceu de $162.000 no seu lançamento em novembro para quase $1 mil milhão apenas dois meses depois. Desde então, a capitalização de mercado da Virtuals caiu para menos de $704 milhões, uma queda de 84% desde o seu pico. Os tokens de Agente de IA mostram sinais de divergência Apesar da tristeza que atingiu o espaço de tokens de Agente de IA, pela primeira vez, os fundamentos estão a começar a desacoplar-se dos preços fracos dos tokens. Em agosto, as taxas diárias dentro do ecossistema Virtuals aumentaram de $33.000 para $230.000, mesmo com a capitalização de mercado a cair 10%, de acordo com dados partilhados no X por Chris Davis, um investigador da Messari, uma plataforma de inteligência de mercado cripto. Geração de taxas e capitalização de mercado da Virtuals em agosto. Fonte: Messari O próprio mercado tem experimentado uma mudança na liderança. No início de agosto, a Ribbita destronou a AIXBT como o token líder, enquanto outro projeto, lançado em julho pelo ex-engenheiro da Coinbase Luke Youngblood, também ultrapassou a AIXBT. Alguns setores acreditam que agentes de nova geração com melhores casos de uso estão a receber atenção dos participantes do mercado em comparação com os agentes de primeira geração. Projetos como o Mamo, um agente automatizado de yield farming integrado na aplicação Base da Coinbase, atraíram cerca de $138 milhões em depósitos, um sinal de crescente procura de estilo institucional. Qualidade sobre quantidade O desempenho de agentes destacados trouxe o ecossistema de volta às luzes da ribalta. O ArAIstotle, um agente de verificação de factos multilingue desenvolvido pela equipa por trás da facticity.ai e listado pela TIME como uma das melhores invenções de 2024, delineou uma estratégia de monetização orientada para empresas. Desde o seu agosto...
2025/09/06 08:03
Anthropic resolve processo de direitos de autor de livros por 1,5 mil milhões de dólares

Anthropic resolve processo de direitos de autor de livros por 1,5 mil milhões de dólares

O post Anthropic Resolve Processo de Direitos Autorais de Livros Por $1,5 Bilhão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Manchete A empresa de inteligência artificial Anthropic pagará $1,5 bilhão para resolver um processo de um grupo de autores e editoras de livros, de acordo com um documento, marcando o maior acordo de direitos autorais dos EUA de todos os tempos. Claude é um modelo de linguagem desenvolvido pela Anthropic (Ilustração de Foto por Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) SOPA Images/LightRocket via Getty Images Fatos Principais A Anthropic, que não admitiu irregularidades no caso, pagará cerca de $3.000 por cada um dos aproximadamente 500.000 livros cobertos pelo acordo. O acordo surge depois que vários autores e editoras de livros acusaram a Anthropic de violação de direitos autorais, alegando que a empresa pirateou obras literárias para treinar seu chatbot de IA, Claude. O acordo mantém a Anthropic livre de litígios relacionados à alegada pirataria e violações de direitos autorais. Se a Anthropic tivesse lutado contra o caso e perdido, poderia ter custado à empresa vários bilhões de dólares, disse o analista jurídico Wolters Kluwer à Associated Press. Receba Alertas de Texto de Notícias de Última Hora da Forbes: Estamos lançando alertas por mensagem de texto para que você sempre saiba as maiores histórias que moldam as manchetes do dia. Envie "Alerts" para (201) 335-0739 ou cadastre-se aqui. Citação Crucial "Em junho, o Tribunal Distrital emitiu uma decisão histórica sobre desenvolvimento de IA e lei de direitos autorais, concluindo que a abordagem da Anthropic para treinar modelos de IA constitui uso justo", disse Aparna Sridhar, vice-conselheira geral da Anthropic, em um comunicado. "O acordo de hoje, se aprovado, resolverá as reivindicações legadas restantes dos reclamantes." O Que Observar Um juiz distrital revisará os termos do acordo em uma audiência agendada para segunda-feira. Número Grande $183 bilhões. Essa é a última avaliação da Anthropic após sua rodada de financiamento Série F de $13 bilhões na terça-feira. Contexto Principal A Anthropic foi processada pelos autores de livros Andrea Bartz, Charles Graeber e Kirk Wallace Johnson no ano passado, no que se tornou um caso histórico de direitos autorais relacionado ao treinamento de chatbots de IA. Neste verão, um juiz decidiu que o uso da Anthropic...
2025/09/06 08:00
