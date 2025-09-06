Maiores Celebridades Presentes no U.S. Open 2025 Dias 9-12
A publicação Maiores Celebridades Presentes nos Dias 9-12 do U.S. Open 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Emma Roberts presente no US Open 2025, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 em Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA O U.S. Open 2025 atraiu mais celebridades de renome na sua segunda semana de jogos no Centro Nacional de Ténis Billie Jean King em Flushing Meadows, N.Y. Durante os Dias 6-8 do U.S. Open, Lindsay Lohan, Tina Fey, Steve Carell, Quinta Brunson, Stephen Colbert, LL Cool J e Justin Theroux estavam entre as grandes estrelas nas bancadas. Durante a semana dos fãs e a Rodada 1 no fim de semana passado, várias outras celebridades assistiram às partidas, incluindo Jeff Goldblum, John Mulaney, Olivia Munn, Michael Che, Maria Sharapova, Lin-Manuel Miranda e Joy Sunday. Abaixo estão mais fotos do U.S. Open dos Dias 9-12. O U.S. Open – o quarto e último evento do Grand Slam de Ténis de 2025 – termina em 8 de setembro. Ebon Moss-Bachrach e Jeremy Allen White presentes no US Open 2025, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 em Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA As estrelas de The Bear, Jeremy Allen White e Ebon Moss-Bachrach, assistiram a partidas no início da semana, bem como no Dia 12 na quinta-feira. Ludacris presente no US Open 2025, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 em Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA A estrela do rap e ator Chris "Ludacris" Bridges comparece ao Dia 12 do U.S. Open 2025. Alexandra Daddario e seu convidado no US Open 2025, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 em Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA A estrela de True Detective e The White Lotus, Alexandra Daddario, assistiu ao Dia 12 do U.S. Open com um convidado. Emma Roberts e seu convidado presentes no US Open 2025, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 em Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA A estrela de Scream Queens e American Horror
