UE mantém meta de 2028 para acabar com importações de petróleo russo, diz não haver pressão dos EUA

A publicação "UE mantém meta de 2028 para acabar com importações de petróleo russo, diz não haver pressão dos EUA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A União Europeia está avançando com seu plano de parar de comprar petróleo e gás da Rússia até 1 de janeiro de 2028, e esse prazo não está mudando, mesmo com o presidente Donald Trump dizendo aos líderes europeus para cortar laços com Moscou agora. Na quinta-feira, Trump disse aos funcionários europeus para interromper as compras de petróleo da Rússia, mas não lhes deu um prazo, de acordo com a Reuters, que primeiro relatou o desenvolvimento de Copenhague em 5 de setembro. Na sexta-feira, Dan Jorgensen, que lida com as políticas energéticas da UE, deixou claro em uma entrevista que Washington não lhe pediu para acelerar o prazo. "Não só Putin transformou a energia em arma contra nós, chantageou estados-membros, nós também estamos indiretamente ajudando a financiar a guerra de Putin, e isso precisa parar. E se o Presidente Trump concorda com isso, então isso é apenas um apoio bem-vindo, porque esse é certamente nosso principal objetivo", disse Jorgensen. Neste momento, a União Europeia está finalizando regras legais para proibir formalmente as importações de petróleo e gás da Rússia nos próximos três anos. Essas importações têm sido um dos maiores fluxos de caixa da Rússia desde sua invasão total da Ucrânia em 2022, e esse dinheiro foi diretamente para financiar seu esforço de guerra. Hungria e Eslováquia resistem, querem que gás e petróleo continuem fluindo Nem todos os países da UE estão de acordo. Hungria e Eslováquia ainda estão trazendo cerca de 200.000 a 250.000 barris de petróleo russo todos os dias através do oleoduto Druzhba. Isso representa cerca de 3% das necessidades de petróleo de todo o bloco. Eles também estão comprando gás russo e não estão felizes com o cronograma de Bruxelas, alertando que esse corte poderia aumentar os preços de energia e desencadear escassez em seus países. Robert Fico, o primeiro-ministro da Eslováquia, manteve sua posição durante uma conferência de imprensa na sexta-feira após se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy. Ele se recusou a comentar sobre as observações de Trump...