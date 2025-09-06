Aparece o Death Cross falso da Shiba Inu: O que acontece a seguir?
O post Falso Death Cross do Shiba Inu Aparece: O Que Acontece a Seguir? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Shiba Inu recentemente criou um sinal de death cross no seu gráfico horário, que aparece quando a média móvel de curto prazo cai abaixo da MA de longo prazo. Na quinta-feira de manhã, Shiba Inu tinha formado um golden cross no seu gráfico horário, conforme relatado pelo U.Today, mas algumas horas depois, o preço do SHIB inverteu, com um death cross seguindo no gráfico horário. Gráfico Horário SHIB/USD, Cortesia: TradingView
O surgimento de um death cross não foi rebuscado, já que o mercado viu pressão de venda de curto prazo antes da divulgação dos dados de emprego na quinta-feira, com o preço do Shiba Inu também caindo. A reviravolta surpreendente permanece que, enquanto Shiba Inu caiu para um mínimo de $0,000012 — que coincidiu com o surgimento do death cross — o preço subiu acentuadamente depois, invalidando o sinal.
Um death cross continua sendo uma indicação baixista, mas este sinal particular apareceu quando o preço estava relativamente sobrevendido, surpreendendo os bears, com Shiba Inu recuperando-se acentuadamente depois. O que vem a seguir?
De acordo com um relatório do Bureau of Labor Statistics divulgado na sexta-feira, a criação de empregos viu uma desaceleração em agosto, somando-se a sinais recentes de enfraquecimento do mercado de trabalho, provavelmente mantendo o Federal Reserve no caminho para um corte de taxa de juros amplamente antecipado ainda este mês.
Após uma queda acentuada para um mínimo de $0,000012 na quinta-feira, Shiba Inu recuperou-se. A criptomoeda postou uma vela verde na sessão de sexta-feira de manhã, atingindo um máximo de $0,00001246 antes de recuar um pouco.
Nos próximos dias, Shiba Inu está prestes a ter um grande cruzamento de média móvel em seu gráfico diário, que será observado de perto. Shiba Inu formou um golden cross no seu diário...
