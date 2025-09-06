2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Bitcoin vs Ethereum – Está o 'flippening' a acontecer depois do volume spot do ETH ultrapassar o do BTC?

Bitcoin vs Ethereum – Está o 'flippening' a acontecer depois do volume spot do ETH ultrapassar o do BTC?

O post Bitcoin vs Ethereum – Está o 'flippening' a acontecer depois do volume spot do ETH ultrapassar o do BTC? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Parte da recente vantagem do Ethereum sobre o Bitcoin deve-se ao movimento do dinheiro institucional. Tesourarias corporativas, incluindo empresas como BitMine Immersion e SharpLink Gaming, divulgaram recentemente compras de ETH no valor de biliões. Fonte: CoinGecko Os dados de fluxo de ETF também reforçaram esta tendência. Enquanto os produtos de Bitcoin viram entradas irregulares durante agosto, os fundos ligados ao Ethereum desfrutaram de semanas consistentemente positivas antes de encerrar o mês com entradas agregadas mais elevadas. Fonte: SoSoValue Fonte: SoSoValue Os fundos de ETH continuaram a atrair capital fresco, mesmo quando os produtos de BTC registaram fluxos de saída. Assim, pelo que parece, o Ethereum pode ser a propriedade quente do mercado ao entrar em setembro. Fonte: https://ambcrypto.com/bitcoin-vs-ethereum-is-the-flippening-on-after-eths-spot-volume-overtakes-btcs/
LooksRare
LOOKS$0.009943+3.18%
Bitcoin
BTC$113,851.65+1.72%
BRC20.COM
COM$0.012517+23.83%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:30
Compartilhar
UE mantém meta de 2028 para acabar com importações de petróleo russo, diz não haver pressão dos EUA

UE mantém meta de 2028 para acabar com importações de petróleo russo, diz não haver pressão dos EUA

A publicação "UE mantém meta de 2028 para acabar com importações de petróleo russo, diz não haver pressão dos EUA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A União Europeia está avançando com seu plano de parar de comprar petróleo e gás da Rússia até 1 de janeiro de 2028, e esse prazo não está mudando, mesmo com o presidente Donald Trump dizendo aos líderes europeus para cortar laços com Moscou agora. Na quinta-feira, Trump disse aos funcionários europeus para interromper as compras de petróleo da Rússia, mas não lhes deu um prazo, de acordo com a Reuters, que primeiro relatou o desenvolvimento de Copenhague em 5 de setembro. Na sexta-feira, Dan Jorgensen, que lida com as políticas energéticas da UE, deixou claro em uma entrevista que Washington não lhe pediu para acelerar o prazo. "Não só Putin transformou a energia em arma contra nós, chantageou estados-membros, nós também estamos indiretamente ajudando a financiar a guerra de Putin, e isso precisa parar. E se o Presidente Trump concorda com isso, então isso é apenas um apoio bem-vindo, porque esse é certamente nosso principal objetivo", disse Jorgensen. Neste momento, a União Europeia está finalizando regras legais para proibir formalmente as importações de petróleo e gás da Rússia nos próximos três anos. Essas importações têm sido um dos maiores fluxos de caixa da Rússia desde sua invasão total da Ucrânia em 2022, e esse dinheiro foi diretamente para financiar seu esforço de guerra. Hungria e Eslováquia resistem, querem que gás e petróleo continuem fluindo Nem todos os países da UE estão de acordo. Hungria e Eslováquia ainda estão trazendo cerca de 200.000 a 250.000 barris de petróleo russo todos os dias através do oleoduto Druzhba. Isso representa cerca de 3% das necessidades de petróleo de todo o bloco. Eles também estão comprando gás russo e não estão felizes com o cronograma de Bruxelas, alertando que esse corte poderia aumentar os preços de energia e desencadear escassez em seus países. Robert Fico, o primeiro-ministro da Eslováquia, manteve sua posição durante uma conferência de imprensa na sexta-feira após se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy. Ele se recusou a comentar sobre as observações de Trump...
LETSTOP
STOP$0.06836+17.82%
Threshold
T$0.01329+9.83%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.142+2.72%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:29
Compartilhar
AJ Lee regressa ao WWE SmackDown e ataca Becky Lynch

AJ Lee regressa ao WWE SmackDown e ataca Becky Lynch

O post AJ Lee Regressa ao WWE SmackDown e Ataca Becky Lynch apareceu no BitcoinEthereumNews.com. AJ Lee regressou ao WWE SmackDown. WWE Após mais de uma semana de rumores e dias de cânticos, a ex-campeã das Divas da WWE AJ Lee regressou à WWE no SmackDown em Chicago para ajudar o seu marido na vida real, CM Punk. AJ Lee não lutava há 10 anos, e o seu último combate foi em março de 2015. Com Seth Rollins a observar arrogantemente das vigas, e a Allstate Arena a cantar por AJ Lee, a música de Lee tocou para uma explosão enorme. Lee salvou Punk de uma segunda ronda de bofetadas das mãos agressivas de Becky Lynch. Lee saltou para o ringue e atacou uma Lynch aterrorizada, que estava mais assustada do que Tony Khan quando a WWE anuncia um PLE noturno. CM Punk ficou aquém numa Fatal 4-Way pelo Campeonato Mundial de Pesos-Pesados da WWE no WWE Clash em Paris. Quando Punk estava prestes a aplicar um segundo GTS em Rollins, a esposa de Rollins, Becky Lynch, deu um golpe baixo a Punk, permitindo que Rollins mantivesse o título. Em determinado momento do evento principal, Rollins disse a Punk "Odeio a tua estúpida família!" O segmento promocional na noite seguinte no Raw entre CM Punk e Becky Lynch foi um dos melhores do ano. Os fãs em França desesperadamente cantavam por AJ Lee enquanto Punk e Lynch trocavam palavras. "Clássico, sempre a cantar por uma idiota que não trabalha aqui", comentou Becky. O segmento terminou com Lynch—sempre a provocadora—a esbofetear CM Punk sabendo que ele não colocaria as mãos numa mulher. Mas para citar Dwayne "The Rock" Johnson no último WrestleMania em que AJ Lee competiu: "Eu nunca, jamais colocaria as minhas mãos numa mulher. Mas conheço alguém que ficaria feliz em fazê-lo." The Rock estava a referir-se à ex-Superestrela da UFC e WWE Ronda Rousey, mas desta vez, AJ Lee estará a equilibrar as probabilidades...
Threshold
T$0.01329+9.83%
RealLink
REAL$0.07136+1.76%
Moonveil
MORE$0.02611+1.99%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:11
Compartilhar
Aparece o Death Cross falso da Shiba Inu: O que acontece a seguir?

Aparece o Death Cross falso da Shiba Inu: O que acontece a seguir?

O post Falso Death Cross do Shiba Inu Aparece: O Que Acontece a Seguir? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Shiba Inu recentemente criou um sinal de death cross no seu gráfico horário, que aparece quando a média móvel de curto prazo cai abaixo da MA de longo prazo. Na quinta-feira de manhã, Shiba Inu tinha formado um golden cross no seu gráfico horário, conforme relatado pelo U.Today, mas algumas horas depois, o preço do SHIB inverteu, com um death cross seguindo no gráfico horário. Gráfico Horário SHIB/USD, Cortesia: TradingView O surgimento de um death cross não foi rebuscado, já que o mercado viu pressão de venda de curto prazo antes da divulgação dos dados de emprego na quinta-feira, com o preço do Shiba Inu também caindo. A reviravolta surpreendente permanece que, enquanto Shiba Inu caiu para um mínimo de $0,000012 — que coincidiu com o surgimento do death cross — o preço subiu acentuadamente depois, invalidando o sinal. Você Também Pode Gostar Um death cross continua sendo uma indicação baixista, mas este sinal particular apareceu quando o preço estava relativamente sobrevendido, surpreendendo os bears, com Shiba Inu recuperando-se acentuadamente depois. O que vem a seguir? No momento da publicação, Shiba Inu estava sendo negociado com alta de 2,28% nas últimas 24 horas a $0,0000124, em linha com a alta mais ampla do mercado cripto após um relatório de dados de emprego fraco. Você Também Pode Gostar De acordo com um relatório do Bureau of Labor Statistics divulgado na sexta-feira, a criação de empregos viu uma desaceleração em agosto, somando-se a sinais recentes de enfraquecimento do mercado de trabalho, provavelmente mantendo o Federal Reserve no caminho para um corte de taxa de juros amplamente antecipado ainda este mês. Após uma queda acentuada para um mínimo de $0,000012 na quinta-feira, Shiba Inu recuperou-se. A criptomoeda postou uma vela verde na sessão de sexta-feira de manhã, atingindo um máximo de $0,00001246 antes de recuar um pouco. Nos próximos dias, Shiba Inu está prestes a ter um grande cruzamento de média móvel em seu gráfico diário, que será observado de perto. Shiba Inu formou um golden cross no seu diário...
Union
U$0.007369+0.83%
SHIBAINU
SHIB$0.0000106+2.81%
Sunrise Layer
RISE$0.009514+1.86%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:09
Compartilhar
Uma empresa apoiada pelo filho de Donald Trump investe em 6 criptomoedas, incluindo Bitcoin! Aqui estão os detalhes

Uma empresa apoiada pelo filho de Donald Trump investe em 6 criptomoedas, incluindo Bitcoin! Aqui estão os detalhes

A postagem "Uma Empresa Apoiada pelo Filho de Donald Trump Investe em 6 Criptomoedas, Incluindo Bitcoin! Aqui Estão os Detalhes" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Thumzup Media Corporation, apoiada por Donald Trump Jr., anunciou em sua carta aos investidores que tomou um passo importante em direção aos ativos cripto. Thumzup Media Apoiada por Trump Jr. Faz Movimento Cripto: Compra de Bitcoin de $1 Milhão e Investimento em Mineração de DOGE A empresa anunciou que comprou $1 milhão em Bitcoin e também autorizou investimentos em criptomoedas líderes como DOGE, LTC, SOL, XRP, ETH e USDC. A Thumzup Media também fez um movimento estratégico para a mineração na nuvem, assinando um acordo definitivo para adquirir 2.500 mineradores de Dogecoin (DOGE). A empresa também está supostamente considerando adicionar mais 1.000 mineradores ao seu inventário para expandir suas operações. Estes passos indicam que a empresa vê os ativos digitais não apenas como ferramentas de investimento financeiro, mas também como parte de sua estratégia de crescimento operacional. Acredita-se que o investimento na mineração de DOGE permitirá à Thumzup assumir um papel mais ativo no ecossistema blockchain. Apesar da natureza volátil dos mercados cripto, o interesse institucional em Bitcoin e outros ativos digitais continua a crescer. O movimento da Thumzup Media pode tanto reforçar a confiança dos investidores tradicionais em cripto quanto fortalecer a diversificação financeira da empresa. A gestão da empresa enfatizou que estes investimentos são uma parte importante da sua estratégia de crescimento a longo prazo e afirmou que seguirá de perto os desenvolvimentos no setor cripto. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/a-company-backed-by-donald-trumps-son-invests-in-6-cryptocurrencies-including-bitcoin-here-are-the-details/
Solana
SOL$193.08+5.84%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.142+2.72%
Moonveil
MORE$0.02611+1.99%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:06
Compartilhar
Melhores moedas de pré-venda em 2025. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD, & BEST

Melhores moedas de pré-venda em 2025. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD, & BEST

O post Melhores Moedas de Pré-venda em 2025. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD, & BEST apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As pré-vendas continuam sendo uma das raras áreas em cripto onde compradores menores ainda podem obter entrada antecipada e capturar um potencial significativo. Em vez de esperar por listagens em exchanges e aumentos de preço em estágios tardios, a participação em pré-vendas frequentemente oferece retornos mais altos ao aproveitar o momentum antes que ele atinja o pico. O verdadeiro desafio é identificar quais projetos realmente valem a pena apoiar. Com novas pré-vendas surgindo todas as semanas, separar oportunidades reais do hype requer atenção cuidadosa. Este guia restringe as melhores moedas de pré-venda para comprar no momento. Cada projeto incluído demonstra mecânicas sólidas, bases de usuários ativos, ou incentivos que vão além de promessas vagas. Desde mineração móvel viral até economias de criadores impulsionadas por IA, essas pré-vendas são apoiadas por tração e resultados. Liderando a lista está o BlockDAG, já arrecadando quase $400 milhões e continuando a construir momentum. 1. BlockDAG Construindo Escala Antes do Lançamento O BlockDAG conquistou forte momentum com sua arquitetura híbrida que combina a escalabilidade do Directed Acyclic Graph (DAG) com a segurança do Proof-of-Work. Totalmente compatível com EVM, suporta dApps e contratos inteligentes semelhantes ao Ethereum. Combinado com uma auditoria bem-sucedida da CertiK e uma equipe de liderança aberta, o BlockDAG estabeleceu credibilidade clara. Com quase $400M garantidos durante a pré-venda e o preço redefinido para $0,0013, o BlockDAG introduziu este modelo de taxa fixa durante o Evento de Implantação BDAG para eliminar níveis de bônus e garantir justiça para cada participante. Um fator-chave de adoção é o App X1 Miner, agora usado por mais de 3 milhões de pessoas. Ele permite que smartphones atuem como mineradores, criando um caminho de baixo custo para participação global e espalhando adoção sem marketing pesado. Esta expansão impulsionada pela comunidade tornou-se uma vantagem única. Outro recurso de destaque é o Dashboard V4, que transforma a pré-venda em uma plataforma interativa. Em vez de um simples portal de compra, os usuários veem gráficos ao vivo, atualizações de carteira, dados de livro de ordens e classificações. As Batalhas de Compradores adicionam uma vantagem competitiva, recompensando participantes ativos diariamente...
Portal
PORTAL$0.02969+11.78%
RealLink
REAL$0.07136+1.76%
Hyperliquid
HYPE$39.66+4.42%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:58
Compartilhar
Moldando a Personalidade do ChatGPT e a Ética da IA

Moldando a Personalidade do ChatGPT e a Ética da IA

A publicação Moldando a Personalidade do ChatGPT e a Ética da IA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Reorganização Crucial da OpenAI: Moldando a Personalidade do ChatGPT e a Ética da IA Ir para o conteúdo Início Notícias de IA Reorganização Crucial da OpenAI: Moldando a Personalidade do ChatGPT e a Ética da IA Fonte: https://bitcoinworld.co.in/openai-reorganizes-ai-behavior/
BRC20.COM
COM$0.012517+23.83%
Sleepless AI
AI$0.084+5.52%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:49
Compartilhar
Como a lesão que encerrou a temporada do novato Thomas Sorber impacta o Thunder agora e no futuro

Como a lesão que encerrou a temporada do novato Thomas Sorber impacta o Thunder agora e no futuro

A publicação Como a Lesão que Encerra a Temporada do Novato Thomas Sorber Impacta o Thunder Agora e no Futuro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. LAS VEGAS, NEVADA – 16 DE JULHO: Thomas Sorber #12 do Oklahoma City Thunder posa para um retrato durante o 2025 NBA Rookie Photo Shoot na UNLV em 16 de julho de 2025 em Las Vegas, Nevada. NOTA AO USUÁRIO: O usuário expressamente reconhece e concorda que, ao baixar e/ou usar esta fotografia, o Usuário está consentindo com os termos e condições do Contrato de Licença da Getty Images (Foto de Harry How/Getty Images) Getty Images A menos de um mês do início do Training Camp da NBA, o Oklahoma City Thunder recebeu notícias difíceis. Thomas Sorber, a escolha geral nº 15 da equipe no draft de junho e um destacado calouro central de Georgetown, rompeu o ligamento cruzado anterior (ACL) e perderá toda a temporada 2025-26. O jovem de 19 anos é um pivô altamente talentoso com habilidades de passe e um dom para criar jogadas para os outros, mas sua capacidade de contribuir no nível da NBA terá que esperar mais um ano. Os atuais campeões devem ficar bem sem ele no futuro imediato. Seu frontcourt já está carregado e mais do que capaz de se manter por conta própria — afinal, foi a base para o título na temporada passada. Ainda assim, a lesão de Sorber poderia impactar a profundidade do grupo durante a temporada regular se surgirem outras lesões no frontcourt. Além disso, o revés também traz implicações de longo prazo. Sorber era projetado como um jogador com talento para potencialmente substituir Isaiah Hartenstein na rotação se o Thunder não conseguir mantê-lo devido a restrições financeiras futuras. Com esta lesão, Sorber não fará sua estreia na NBA até a campanha 2026-27, o que significa que ele estará atrasado em termos de experiência. Pode levar mais um ou dois anos além disso antes que ele esteja pronto para assumir um papel importante em uma equipe de calibre de campeonato. Claro, surpresas acontecem e jogadores de primeiro ano...
Threshold
T$0.01329+9.83%
Manchester City Fan
CITY$0.7948-0.13%
TornadoCash
TORN$15.793+5.63%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:23
Compartilhar
Créditos Finais e Pós-Créditos de Last Rites, Explicados

Créditos Finais e Pós-Créditos de Last Rites, Explicados

O post Last Rites' End Credits And Post-Credits, Explained apareceu no BitcoinEthereumNews.com. "The Conjuring: Last Rites" poster internacional com Vera Farmiga e Patrick Wilson. Warner Bros. Pictures/New Line Cinema Há cenas nos créditos finais e pós-créditos no thriller de terror The Conjuring: Last Rites — estrelado por Patrick Wilson e Vera Farmiga — que você não vai querer perder. Wilson e Farmiga estão de volta como os demonologistas da vida real Ed e Lorraine Warren em The Conjuring: Last Rites, o 10º filme do Universo Cinematográfico The Conjuring. ForbesTodos os filmes do Universo 'Conjuring' classificados do pior ao melhor pelo Rotten TomatoesPor Tim Lammers Dirigido por Michael Chaves, The Conjuring: Last Rites estreia nos cinemas de todo o país na sexta-feira. O filme começa em 1964 quando os jovens Ed e Lorraine Warren (Orion Smith e Madison Lawlor) estão investigando uma morte envolvendo o sobrenatural, que envolve o primeiro encontro do casal com uma presença demoníaca. Depois de entrar em contacto com um espelho que o demónio possui, Lorraine — que está grávida de 9 meses — entra em trabalho de parto devido ao choque. Após uma quase tragédia, a única filha de Ed e Lorraine — Judy — nasce, e à medida que cresce, o casal descobre que a menina herdou os seus sentidos para o paranormal. ForbesO thriller de terror de sucesso 'Weapons' recebe data de streamingPor Tim Lammers Não muito tempo depois, a história muda para 1986, quando os Warren pararam de fazer investigações paranormais devido ao coração enfraquecido de Ed. No entanto, quando o espelho possuído demoniacamente aparece na casa da família Smurl na Pensilvânia e assombra todas as oito pessoas que vivem nela, Judy (Mia Tomlinson), agora com 22 anos, é atraída para a residência para ajudá-los. Por medo pela segurança da filha, os Warren decidem investigar a assombração dos Smurl para se livrar do demónio — e três espectros assustadores que aterrorizam a família na casa — de uma vez por todas. ForbesQuando 'The Conjuring: Last Rites' chegará a...
NEAR
NEAR$2.449+3.81%
Threshold
T$0.01329+9.83%
RealLink
REAL$0.07136+1.76%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:56
Compartilhar
É legal Trump renomear o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra? O que deve saber.

É legal Trump renomear o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra? O que deve saber.

A publicação "É legal Trump renomear o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra? O que saber." apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, o Presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva na sexta-feira renomeando o Departamento de Defesa como "Departamento de Guerra", uma mudança não oficial por enquanto, já que Trump não tem autoridade legal para mudar o nome sem o Congresso. O Presidente Donald Trump fala durante uma reunião de gabinete ao lado do Secretário de Defesa Pete Hegseth na Casa Branca em 26 de agosto. AFP via Getty Images Fatos Principais Trump assinou uma ordem renomeando a agência de Defesa na sexta-feira, depois de dizer repetidamente em público que acha que o nome deveria ser revertido para "Departamento de Guerra". O Departamento de Defesa era anteriormente conhecido como "Departamento de Guerra" até a década de 1940, quando o nome foi alterado após a Segunda Guerra Mundial e os vários departamentos militares—o Exército, Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais e Força Aérea—foram todos consolidados em uma única agência. Essa mudança de nome foi feita pelo Congresso, quando os legisladores rebatizaram formalmente a agência como Departamento de Defesa em 1949, quando alteraram a Lei de Segurança Nacional. Por causa disso, seria necessário outro ato do Congresso para mudar formalmente o nome de volta para Departamento de Guerra, e Trump não pode fazê-lo unilateralmente por conta própria através de uma ordem executiva. Apesar da ordem de Trump na sexta-feira, isso significa que a mudança de nome não será realmente oficial, com a Casa Branca dizendo em uma ficha informativa que pretendem fazer do nome Departamento de Guerra um "título secundário" para a agência. Trump também orientará o Secretário de Defesa Pete Hegseth a "recomendar ações", incluindo atos do Congresso, que tornariam a mudança de nome permanente. O que dirá a ordem executiva de Trump? A ordem executiva instalará o Departamento de Guerra como um nome "secundário" para a agência, e também orientará Hegseth a ser conhecido sob um "título secundário" de "Secretário de Guerra", de acordo com um...
Threshold
T$0.01329+9.83%
Whiterock
WHITE$0.0002169+2.45%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.142+2.72%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:53
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.