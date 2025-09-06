Exchange MEXC
Justin Bieber constrói sobre o álbum 'Swag' com o rápido seguimento 'Swag II'
A publicação "Justin Bieber Constrói Sobre o Álbum 'Swag' Com Rápido Seguimento 'Swag II'" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Justin Bieber NBCU Photo Bank via Getty Images Justin Bieber não perdeu tempo em partilhar nova música após o lançamento do seu álbum Swag em julho. O hitmaker vencedor de Grammy lançou Swag II, um seguimento surpresa do seu LP anterior que gerou singles no top 20 como "Daisies" e "Yukon." A reedição Swag II, ostentando 23 faixas além das primeiras 21, chega duas semanas depois de Bieber ter celebrado o primeiro aniversário do seu filho, Jack Blues Bieber, com a esposa Hailey Bieber. No novo projeto, Bieber continua a abrir-se sobre a sua vida pessoal – nomeadamente, o seu casamento e especulação sobre abuso de substâncias – com a ajuda de produtores de destaque como Mike Will Made It e Mk.gee. "Eles tentam dizer que estou fora de mim / Mas agora estão a cantar cada verso," Bieber canta na faixa de abertura "Speed Demon." "Tenho muitas montanhas para escalar / Tive que deixar alguns pedintes para trás / E há algo mais forte do que eu / Que está a pavimentar-me um novo caminho e a dar-me energia / E há algo na forma como ela me fez certo de que sou suficiente / Todos os dias ela põe amor em mim / E todas as pessoas que duvidavam de mim / Elas testemunharam a minha redenção, agora estão no meu lugar." Bieber partilha de forma semelhante a sua apreciação e compromisso com a sua esposa em faixas como "I Do," "Mother in You," "Don't Wanna," e a colaboração com Tems "I Think You're Special." "Eu aceito / Quero dizer isso quando digo que aceito / Ninguém te pode tocar / Eu aceito / Tu serás sempre aquela que eu escolho," ele canta em "I Do," acrescentando, "[Eu nunca] te amei mais do que amo agora." Resta saber se Bieber...
$2.05258
-10.98%
$0.01329
+9.83%
$0.72
-10.00%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:08
7.626 BTC com idade entre 3-5 anos movimentam-se na blockchain
O post 7.626 BTC com idade de 3-5 anos movimenta-se na blockchain apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A jornada de Sebastian no mundo cripto começou há quatro anos, impulsionada por um fascínio pelo potencial da tecnologia blockchain para revolucionar os sistemas financeiros. Sua exploração inicial concentrou-se em compreender as complexidades de vários projetos cripto, particularmente aqueles focados na construção de soluções financeiras inovativas. Através de incontáveis horas de pesquisa e aprendizado, Sebastian desenvolveu um profundo entendimento das tecnologias subjacentes, dinâmicas de mercado e potenciais aplicações das criptomoedas. Para compartilhar seus conhecimentos com outros, Sebastian tornou-se um contribuidor ativo em discussões online em plataformas como X e LinkedIn. Seu foco em fintech e tópicos relacionados a cripto rapidamente o estabeleceu como uma voz confiável na comunidade cripto online. O objetivo de Sebastian era educar e informar sua audiência sobre as últimas tendências e insights no cenário cripto em rápida evolução. Para aprimorar ainda mais sua expertise, Sebastian obteve a certificação UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Este programa rigoroso o equipou com habilidades valiosas e conhecimento sobre Tecnologia Financeira, preenchendo a lacuna entre finanças tradicionais e finanças descentralizadas. A certificação aprofundou seu entendimento do panorama financeiro mais amplo e sua interseção com a tecnologia blockchain. A paixão de Sebastian por finanças e escrita é evidente em seu trabalho. Ele gosta de mergulhar em pesquisas financeiras, analisar tendências de mercado e explorar os últimos desenvolvimentos no espaço cripto. Em seu tempo livre, Sebastian frequentemente pode ser encontrado imerso em gráficos, estudando relatórios 10-K ou envolvido em discussões estimulantes sobre o futuro das finanças. A jornada de Sebastian como pioneiro cripto tem sido marcada por uma busca incansável de conhecimento e uma dedicação em compartilhar seus insights. Sua habilidade de navegar pelo complexo mundo cripto, combinada com sua paixão por pesquisa financeira e comunicação, o torna um valioso contribuidor para a indústria. À medida que o cenário cripto continua a evoluir, Sebastian permanece na vanguarda, fornecendo insights valiosos e...
$0.03184
+11.21%
$113,796.07
+1.67%
$0.10698
+5.72%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:36
Compartilhar
$216M eliminados em 24 horas enquanto posições longas enfrentam golpe brutal
A publicação $216M eliminados em 24 horas enquanto posições longas enfrentam golpe brutal apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Liquidações cripto alarmantes: $216M eliminados em 24 horas enquanto posições longas enfrentam golpe brutal Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Liquidações cripto alarmantes: $216M eliminados em 24 horas enquanto posições longas enfrentam golpe brutal Fonte: https://bitcoinworld.co.in/crypto-liquidations-brutal-blow/
$0.012512
+23.78%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:28
Compartilhar
Justin Sun apela à World Liberty Financial – Desbloqueiem os meus tokens
O post Justin Sun Apela à World Liberty Financial – Desbloqueiem os Meus Tokens apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O fundador da TRON, Justin Sun, não é estranho ao drama (ou a fazer manchetes). Ele encontrou-se novamente no centro da controvérsia, depois da World Liberty Financial (WLFI) ter congelado abruptamente uma grande parte dos seus tokens. Sun é mais do que apenas um investidor aqui. Como deixa claro na sua publicação aberta para a equipa e comunidade da WLFI, ele colocou não apenas o seu dinheiro, mas também "confiança e apoio para o futuro deste projeto." Justiça é uma Questão Central para Justin Sun Justin Sun já jogou este jogo antes, tanto como apoiante quanto como empreendedor. Não é todos os dias que um bilionário vai a público exigir a devolução dos seus tokens, e não é uma quantia pequena. Relatórios indicam que as participações de Sun na WLFI rondam os 107 milhões de dólares, bloqueados no limbo. Há acusações circulando sobre manipulação de mercado e governança que é tudo menos descentralizada. A saga da WLFI vai além dos tokens congelados. O projeto tem sido perseguido por rumores e alegações desde o seu início. Pessoas internas detêm mais de metade do fornecimento. A família Trump supostamente controla biliões de tokens e uma parte impressionante da receita do projeto. As alocações de tokens também foram criticadas pela sua opacidade. Alguns investidores de retalho estão acusando a equipa de "despejos internos" logo após o lançamento. Isso fez com que os preços entrassem em queda acentuada justamente quando os detentores comuns estavam a entrar. A WLFI também enfrentou escrutínio por alegados acordos secretos e tratamento preferencial para investidores de alto perfil. No entanto, a equipa negou qualquer irregularidade, atribuindo tudo à gestão de tesouraria de rotina. Para Sun, a questão central é a justiça. Ele afirmou, ecoando um sentimento profundamente entrelaçado no mundo cripto, "Os tokens são sagrados e invioláveis—este deveria ser o valor mais básico de qualquer blockchain." Na sua visão, o congelamento não é apenas mau para ele, mas mau para o próprio projeto, arriscando um colapso...
$6.139
+2.67%
$0.024861
+1.99%
$0.1387
+7.51%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:20
Compartilhar
Um atraso crucial prolonga o escrutínio regulatório
A publicação Um Atraso Crucial Estende o Escrutínio Regulatório apareceu em BitcoinEthereumNews.com. ETF Spot DOT da Grayscale: Um Atraso Crucial Estende o Escrutínio Regulatório Ir para o conteúdo Início Notícias sobre Criptomoedas ETF Spot DOT da Grayscale: Um Atraso Crucial Estende o Escrutínio Regulatório Fonte: https://bitcoinworld.co.in/grayscale-spot-dot-etf-delay/
$0.012512
+23.78%
$3.226
+2.86%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:16
Compartilhar
À procura de uma boa entrada no Bitcoin? Empresa de pesquisa cripto revela o melhor momento para comprar BTC
A publicação "À Procura de Uma Boa Entrada no Bitcoin? Empresa de Pesquisa Cripto Revela o Melhor Momento para Comprar BTC" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. À Procura de Uma Boa Entrada no Bitcoin? Empresa de Pesquisa Cripto Revela o Melhor Momento para Comprar BTC | Bitcoinist.com Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Scott Matherson é um destacado escritor cripto na Bitcoinist, que possui uma mente analítica aguçada e uma compreensão profunda do panorama das moedas digitais. Scott ganhou reputação por entregar artigos bem pesquisados e que fazem pensar, que ressoam tanto com novatos quanto com entusiastas cripto experientes. Fora da sua escrita, Scott é apaixonado por promover a literacia cripto e frequentemente trabalha para educar o público sobre o potencial da blockchain. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para que os cookies sejam utilizados. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/a-good-bitcoin-entry/
$113,796.07
+1.67%
$0.10698
+5.72%
$0.012512
+23.78%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:06
Compartilhar
Uma Análise Profunda das Reações do Mercado
O post Uma Análise Profunda das Reações do Mercado apareceu em BitcoinEthereumNews.com. ETFs Spot de ETH Enfrentam Fluxo de Saída Massivo de $444M: Uma Análise Profunda das Reações do Mercado Ir para o conteúdo Início Notícias sobre Criptomoedas ETFs Spot de ETH Enfrentam Fluxo de Saída Massivo de $444M: Uma Análise Profunda das Reações do Mercado Fonte: https://bitcoinworld.co.in/spot-eth-etfs-outflow-2/
$0.10698
+5.72%
$0.012512
+23.78%
$4,102.31
+7.50%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:04
Compartilhar
Um Mecanismo Descentralizado Para Resolução de Disputas
O post Um Mecanismo Descentralizado Para Resolução de Disputas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Kleros (PNK) é um protocolo de resolução de disputas baseado em blockchain projetado para fornecer um mecanismo descentralizado e eficiente para resolver disputas em várias aplicações e indústrias. O protocolo visa oferecer uma maneira justa e transparente de resolver desacordos sem a necessidade de sistemas legais tradicionais ou intermediários. Embora tenha o potencial de reduzir a dependência de sistemas legais tradicionais e intermediários, também enfrenta desafios relacionados à escalabilidade, questões jurisdicionais e a necessidade de garantir a integridade do pool de jurados. Arbitragem descentralizada Kleros opera como uma plataforma de arbitragem descentralizada onde as disputas são resolvidas por uma rede global de jurados em vez de juízes ou árbitros tradicionais. Os jurados são escolhidos com base em seus tokens PNK em stake e sua reputação dentro do ecossistema Kleros. PNK é o token de criptomoeda nativo do protocolo Kleros. Os detentores de tokens PNK podem fazer stake de seus tokens para se tornarem jurados no sistema de resolução de disputas Kleros. Os jurados são incentivados a fazer julgamentos justos e precisos, pois podem ganhar recompensas por participar e enfrentar penalidades por tomar decisões incorretas. Os jurados são recompensados com tokens PNK pelo seu trabalho na resolução de disputas. No entanto, se tomarem decisões incorretas ou tendenciosas, podem perder alguns de seus tokens em stake como penalidade. Aviso legal. Este artigo é apenas para fins informativos e não deve ser visto como um endosso pelo CoinIdol. Não são uma recomendação para comprar ou vender criptomoeda. Os leitores devem fazer sua própria pesquisa antes de investir em fundos. Fonte: https://coinidol.com/kleros-pnk-token/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:03
Compartilhar
Êxodo alarmante de 162 milhões de dólares levanta preocupações no mercado
O post Êxodo Alarmante de $162M Levanta Preocupações no Mercado apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Saídas de ETF Spot de Bitcoin: Êxodo Alarmante de $162M Levanta Preocupações no Mercado Ir para o conteúdo Início Notícias Crypto Saídas de ETF Spot de Bitcoin: Êxodo Alarmante de $162M Levanta Preocupações no Mercado Fonte: https://bitcoinworld.co.in/spot-bitcoin-etf-outflows-3/
$0.012512
+23.78%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 10:49
Compartilhar
Jennifer Lopez apresenta o musical 'Kiss Of The Spider Woman' com a faixa-título
A publicação Jennifer Lopez Apresenta o Musical 'Kiss Of The Spider Woman' Com a Faixa-Título apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jennifer Lopez Getty Images Jennifer Lopez está pronta para seu close-up na nova adaptação cinematográfica de Kiss of the Spider Woman. A superestrela de sucesso interpretará a personagem-título no próximo filme que recria o musical vencedor do Tony, originalmente estrelado por Chita Rivera. Como uma primeira amostra do próximo filme, Lopez compartilhou "Kiss of the Spider Woman" da trilha sonora do filme. "Mais cedo ou mais tarde, sob a luz do sol ou em flor / Quando as velas vermelhas tremeluzem, ela entrará na sala / E a cortina vai tremer e os fogos vão silvar / Aqui vem o beijo dela", ela canta na Pista assombrosa. "A lua fica mais fraca / Na maré baixa / E suas contas pretas cintilam / E você está doendo para se mover, mas está preso na teia / Da Mulher Aranha / Em sua capa de veludo / Você pode gritar / Mas não pode escapar." Na adaptação musical, Lopez interpreta Aurora, uma figura de admiração para o detento Luis Molina, interpretado por Tonatiuh, e seu companheiro de cela Valentin Arregui, interpretado por Diego Luna. A própria Rivera visitou o set para ver Lopez em ação antes de sua morte no ano passado. "[Eu] quase caí morta", ela contou à Out sobre a experiência. "A menina dentro de mim que sentava na frente da televisão assistindo West Side Story com a mãe, dançando e desejando que um dia eu pudesse cantar, dançar e atuar, tinha se tornado plenamente realizada naquele momento." "Foi uma das experiências de cinema mais bonitas que já tive, e também em um momento difícil da minha vida", acrescentou. "[Isso] simplesmente preencheu uma parte de mim que estava esperando para meio que ganhar vida por tanto tempo." No final, dar vida ao amado musical na tela foi um "sonho realizado" para a...
$0.03438
+4.37%
$0.08024
+1.32%
$0.0859
+4.88%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 10:41
Compartilhar
