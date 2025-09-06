Justin Sun apela à World Liberty Financial – Desbloqueiem os meus tokens

O post Justin Sun Apela à World Liberty Financial – Desbloqueiem os Meus Tokens apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O fundador da TRON, Justin Sun, não é estranho ao drama (ou a fazer manchetes). Ele encontrou-se novamente no centro da controvérsia, depois da World Liberty Financial (WLFI) ter congelado abruptamente uma grande parte dos seus tokens. Sun é mais do que apenas um investidor aqui. Como deixa claro na sua publicação aberta para a equipa e comunidade da WLFI, ele colocou não apenas o seu dinheiro, mas também "confiança e apoio para o futuro deste projeto." Justiça é uma Questão Central para Justin Sun Justin Sun já jogou este jogo antes, tanto como apoiante quanto como empreendedor. Não é todos os dias que um bilionário vai a público exigir a devolução dos seus tokens, e não é uma quantia pequena. Relatórios indicam que as participações de Sun na WLFI rondam os 107 milhões de dólares, bloqueados no limbo. Há acusações circulando sobre manipulação de mercado e governança que é tudo menos descentralizada. A saga da WLFI vai além dos tokens congelados. O projeto tem sido perseguido por rumores e alegações desde o seu início. Pessoas internas detêm mais de metade do fornecimento. A família Trump supostamente controla biliões de tokens e uma parte impressionante da receita do projeto. As alocações de tokens também foram criticadas pela sua opacidade. Alguns investidores de retalho estão acusando a equipa de "despejos internos" logo após o lançamento. Isso fez com que os preços entrassem em queda acentuada justamente quando os detentores comuns estavam a entrar. A WLFI também enfrentou escrutínio por alegados acordos secretos e tratamento preferencial para investidores de alto perfil. No entanto, a equipa negou qualquer irregularidade, atribuindo tudo à gestão de tesouraria de rotina. Para Sun, a questão central é a justiça. Ele afirmou, ecoando um sentimento profundamente entrelaçado no mundo cripto, "Os tokens são sagrados e invioláveis—este deveria ser o valor mais básico de qualquer blockchain." Na sua visão, o congelamento não é apenas mau para ele, mas mau para o próprio projeto, arriscando um colapso...