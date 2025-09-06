Exchange MEXC
/
Notícias sobre criptomoedas
/
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
PlanC Desafia Previsões de Pico do Bitcoin em Meio a Entradas de ETF
O post PlanC Desafia Previsões de Pico do Bitcoin em Meio a Entradas de ETF apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: O analista cripto PlanC questiona as previsões de pico do Bitcoin no Q4 de 2025. O aumento das entradas de ETF muda o foco do mercado dos ciclos de halving. Fortes opiniões de especialistas desafiam teorias tradicionais de ciclos de mercado. Em 6 de setembro de 2025, PlanC alertou investidores de Bitcoin no X, destacando a inadequação estatística de confiar em ciclos de halving para antecipar um pico no quarto trimestre. A análise de PlanC desafia narrativas prevalecentes do mercado, enfatizando mudanças de liquidez institucionais e impulsionadas por ETF sobre padrões cíclicos tradicionais, levando traders a reavaliar a dependência de modelos de dados históricos. A Influência do ETF do Bitcoin Redefine Previsões de Pico PlanC transmitiu que prever o pico do Bitcoin usando ciclos passados reflete uma incompreensão dos princípios estatísticos. Analistas e traders tomaram nota, questionando suposições passadas. Peter Brandt, outro trader proeminente, projeta uma faixa potencial mais ampla para o Bitcoin, enfatizando a falibilidade dos modelos existentes. Com ETFs impactando a liquidez do mercado, modelos de ciclos anteriores enfrentam escrutínio. Esta mudança significa um afastamento das previsões baseadas em halving. A narrativa do ETF está ganhando força como um novo impulsionador do mercado em criptomoeda. "Qualquer pessoa apostando em um pico do Bitcoin no Q4 apenas com base em ciclos de halving passados está cometendo um erro estatístico. É como apostar todo o seu dinheiro no resultado de um quarto lançamento de moeda após ver três caras; não há significância estatística com um tamanho de amostra tão pequeno... Os impulsionadores atuais do mercado—como entradas sustentadas de ETF—mudaram a relevância para longe da narrativa do halving." — PlanC, Analista Cripto, Comentarista do Mercado Bitcoin Dinâmicas Regulatórias e de Mercado: Uma Mudança dos Ciclos Históricos Você sabia? O aumento atual da liquidez do Bitcoin impulsionada por ETF contrasta fortemente com sua dependência passada de ciclos de halving para picos de preço, refletindo uma evolução significativa do mercado. De acordo com o CoinMarketCap, o Bitcoin (BTC) atualmente é negociado a $110.848,92, com uma capitalização de mercado de $2,21 trilhões e uma dominância de 57,90%. Nos últimos 90 dias, o preço subiu 4,93%, mas o volume de negociação diário recente caiu 9,42% para $57,51 bilhões.…
BTC
$113,796.07
+1.67%
ANYONE
$0.6308
+25.53%
CAP
$0.10452
+0.23%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 13:20
Compartilhar
Schiff: Bitcoin não está a fazer "nada" enquanto o ouro atinge novo máximo histórico
O post Schiff: Bitcoin Não Está Fazendo "Nada" Enquanto o Ouro Atinge Novo Recorde Histórico apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Novo recorde histórico do ouro "Você apostou no cavalo errado" O entusiasta do ouro Peter Schiff está se vangloriando do recente desempenho inferior do Bitcoin. Em uma recente publicação nas redes sociais, o proeminente comentarista financeiro afirmou que a principal criptomoeda atualmente não está fazendo "nada" enquanto o ouro está em processo de atingir novos recordes históricos. Novo recorde histórico do ouro Hoje mais cedo, o metal amarelo atingiu mais um pico histórico, ultrapassando o nível de $3.600 pela primeira vez. "Está fazendo exatamente o que se esperaria com o Fed prestes a cortar as taxas em meio à inflação crescente", disse ele. Como relatado pelo U.Today, as chances de um corte nas taxas aumentaram hoje mais cedo após o Departamento de Trabalho dos EUA publicar dados de emprego decepcionantes, que mostram que a economia está desacelerando. A economia dos EUA adicionou apenas 22.000 empregos, o que está muito abaixo dos 75.000 empregos inicialmente esperados. Você Também Pode Gostar "Você apostou no cavalo errado" Segundo Schiff, aqueles que decidiram escolher o Bitcoin em vez do ouro acabaram apostando no cavalo errado. O ouro superou substancialmente o Bitcoin em 2025, apesar do fato de sua capitalização de mercado ser substancialmente maior. O Bitcoin está em queda de 13% em relação ao ouro este ano, com este último claramente vencendo a corrida de "refúgio seguro". No início deste mês, Schiff opinou que a alta do ouro e da prata era um desenvolvimento baixista para a principal criptomoeda. O Bitcoin está atualmente sendo negociado a $111.225 após recuperar o nível de $113.000 mais cedo hoje. Fonte: https://u.today/schiff-bitcoin-is-doing-nothing-while-gold-hits-new-record-high
U
$0.007369
+0.83%
CAP
$0.10452
+0.23%
COM
$0.012512
+23.78%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 13:15
Compartilhar
Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos sob fogo devido às mensagens 'desaparecidas' de Gensler durante período-chave de repressão às criptomoedas
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) está sob pressão após um relatório recente detalhar uma série de erros "evitáveis" do departamento de TI da entidade reguladora que resultaram na perda de registos ligados a ações de aplicação da lei sobre criptomoedas durante o mandato de Gary Gensler. Leitura relacionada: Governador do Banco de Inglaterra Partilha Visão de "Multi-Moeda" Antes da Consulta do Plano de Stablecoin [...]
VISION
$0.000305
+8.27%
MULTI
$0.04746
+15.08%
BANK
$0.14785
+2.18%
Compartilhar
Bitcoinist
2025/09/06 13:00
Compartilhar
SEC e CFTC pressionam pela adaptação de negociação 24/7
O post SEC e CFTC Push para Adaptação de Negociação 24/7 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: SEC e CFTC anunciam propostas para negociação 24/7 em mercados tradicionais. Iniciativas alinham-se com a diretiva de julho para facilitar restrições de negociação. Impacto potencial nas bolsas de valores dos EUA e ativos cripto como BTC, ETH. O Presidente da SEC Paul Atkins e a Presidente Interina da CFTC Caroline Pham anunciaram conjuntamente em 5 de setembro propostas para expandir a integração do mercado cripto nas finanças tradicionais através de negociação contínua e regras de derivativos relaxadas. Esta iniciativa visa alinhar os mercados financeiros dos EUA com a natureza non-stop dos ativos digitais, potencialmente aumentando a eficiência do mercado e expandindo oportunidades de investimento em todo o país. SEC e CFTC Push para Negociação de Mercado 24/7 O Presidente da SEC Paul Atkins e a Presidente Interina da CFTC Caroline Pham introduziram medidas para negociação contínua nas bolsas de valores dos EUA. Eles também propuseram facilitar as restrições de contratos de eventos e perpétuos e introduziram uma isenção de inovação para protocolos DeFi. Este esforço representa um movimento estratégico para alinhar os mercados tradicionais com a abordagem de negociação sempre ativa do setor de criptomoedas. Tais mudanças visam impulsionar a liquidez e a competitividade dentro do espaço financeiro dos EUA. Ao permitir que as bolsas de valores operem 24 horas por dia, ativos como BTC, ETH e outros podem testemunhar opções de negociação expandidas, afetando diretamente a dinâmica do mercado e o posicionamento global. Analistas de mercado observaram esta iniciativa como um avanço positivo para os mercados dos EUA. Este passo alinha-se com uma diretiva existente de julho focada na negociação de criptomoedas. Espera-se que a harmonização e adaptação regulatória influenciem tanto o sentimento do mercado quanto as estratégias dos investidores. Impacto nos Mercados Cripto e Financeiros Você sabia? Tais propostas, refletindo uma mudança significativa de política, destacam esforços para corresponder ao ritmo operacional do mercado cripto, reminiscente de tentativas passadas de estender as horas de negociação tradicionais, que encontraram apenas sucesso moderado. Bitcoin (BTC) atualmente é negociado a $110.819,68, com uma capitalização de mercado de $2,21 trilhões. O volume de negociação diminuiu 5,80% nas últimas 24 horas, e o BTC mostra uma queda moderada de preço de 0,47%...
STOP
$0.06833
+17.76%
U
$0.007369
+0.83%
BTC
$113,796.07
+1.67%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:43
Compartilhar
Porque a adoção do Bitcoin está em ascensão entre as empresas
O post Por Que a Adoção do Bitcoin Está a Aumentar Entre Empresas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Insights: Um relatório recente revela como empresas de diferentes indústrias têm adotado o Bitcoin. A análise do BTC por região revela uma crescente competição entre a Ásia e os EUA. Preocupações com a desvalorização da moeda estão levando proprietários de empresas a explorar alternativas monetárias. Não há dúvida de que as instituições atuais têm liderado a última corrida de alta este ano. Isso ocorreu principalmente devido à melhoria do cenário regulatório, mas instituições e baleias não foram as únicas categorias-chave comprando agressivamente no mercado. Embora o Bitcoin tenha desfrutado até agora de um robusto envolvimento institucional em 2025, seu envolvimento atraiu outros compradores. O número de proprietários de empresas adotando BTC tem aumentado agressivamente este ano. De acordo com o relatório de adoção do Bitcoin da River, as empresas possuíam cerca de $500 milhões em Bitcoin em 2022. Esse valor desde então ultrapassou $43 bilhões. A análise também revelou que empresas de várias indústrias têm demonstrado interesse em BTC. Empresas do setor imobiliário tiveram a maior taxa de investimento em Bitcoin. Serviços de Bitcoin e a indústria de hospitalidade ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. O nível de investimento empresarial em BTC foi significativamente influenciado pela capacidade de integrar o Bitcoin em suas operações comerciais. Adoção do Bitcoin na Ásia Rivaliza com a Adoção nos EUA A crescente adoção do Bitcoin no cenário institucional e empresarial também proporcionou as condições perfeitas para medir a adoção global. Isso porque o envolvimento institucional foi um fenômeno que tem acelerado em escala global. Os EUA têm avançado para se tornar o líder global em termos de adoção de criptomoedas. No entanto, tem enfrentado forte concorrência, especialmente da Ásia. Os EUA ficaram em segundo lugar em um recente índice global de adoção de criptomoedas da Chainalysis. Adoção do Bitcoin por Países | Fonte: Chainalysis A Índia ficou em primeiro lugar no índice, e havia alguns outros países asiáticos no...
U
$0.007369
+0.83%
REAL
$0.07134
+1.73%
BTC
$113,796.07
+1.67%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:41
Compartilhar
Aumento de atividade de 5.940.000.000 XRP choca o mercado enquanto o preço muda de direção
O post $5,940,000,000 de Aumento de Atividade XRP Choca o Mercado enquanto o Preço Muda de Direção apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado cripto viu uma ação de preço oscilante na sessão de sexta-feira pela manhã, com vários ativos cripto registando um aumento na atividade de negociação. O XRP também viu seu volume subir até 44% para atingir $6,57 mil milhões, de acordo com dados do CoinMarketCap. Volume XRP, Cortesia: CoinMarketCap O mercado cripto mais amplo subiu em resposta a um relatório de empregos mais fraco divulgado na sexta-feira, o que pareceu aumentar o potencial de um corte na taxa na próxima reunião do Fed agendada para setembro. Você Também Pode Gostar As criptomoedas voltaram ao verde depois disso, mas a subida foi de curta duração, seguida por uma queda. No momento da publicação, o XRP estava em baixa de 0,85% nas últimas 24 horas para $2,80 após atingir uma máxima intradia de $2,88. Notícias XRP Os futuros da CME recentemente apresentaram um resumo do crescimento de agosto, que viu um recorde de $36 mil milhões em OI para futuros e opções de Cripto. O XRP roubou os holofotes ao atingir uma máxima histórica em interesse aberto à medida que a atividade institucional se expandiu além do Bitcoin. Você Também Pode Gostar O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, recorreu ao X para destacar o recente marco, observando o impressionante aumento do XRP no interesse aberto: "De acordo com dados do CMEGroup, os contratos de Futuros XRP foram os mais rápidos de sempre (pouco mais de 3 meses) a atingir $1B em interesse aberto." Esta semana, a emenda de credenciais foi ativada na mainnet do XRP Ledger. As Credenciais (XLS-70) são projetadas para ser uma funcionalidade leve adicional ao padrão DID e são uma estrutura para emitir, gerenciar e verificar credenciais de usuário diretamente no XRP Ledger. Este padrão introduz um novo objeto de ledger "Credential" junto com novos tipos de transação para criar, aceitar e excluir credenciais. Fonte: https://u.today/5940000000-xrp-activity-surge-shocks-market-as-price-flips-direction
U
$0.007369
+0.83%
RISE
$0.009514
+1.86%
XLS
$0.001901
-5.98%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:06
Compartilhar
Empresa de Tesouraria Solana SOL Strategies Aprovada para Negociação na Nasdaq
O post Empresa do Tesouro Solana SOL Strategies Aprovada para Negociação na Nasdaq apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins A blockchain Solana está prestes a ganhar nova visibilidade em Wall Street. A SOL Strategies Inc. obteve aprovação para se juntar ao Nasdaq Global Select Market, onde começará a ser negociada em 9 de setembro de 2025 sob o ticker STKE. Ao mudar para a Nasdaq, a empresa espera alcançar uma base mais ampla de investidores, especialmente instituições que buscam exposição direta a empresas ligadas à Solana. A liquidez adicional também é vista como um grande benefício para os acionistas existentes. As ações serão automaticamente convertidas do OTCQB Venture Market, onde a empresa anteriormente era negociada como CYFRF, enquanto sua listagem na Bolsa de Valores Canadense (HODL) permanecerá. CEO em um Esforço de Um Ano A diretora executiva Leah Wald chamou a aprovação da Nasdaq de validação de mais de um ano de preparação e persistência. Em uma publicação nas redes sociais, ela descreveu o marco como prova de que tanto a empresa quanto o ecossistema Solana estão ganhando reconhecimento entre os mais proeminentes players de tecnologia do mundo. Wald acrescentou que a listagem fornece a base para escalar o crescimento de validadores e fortalecer o acesso aos mercados de capital dos EUA. Uma das prioridades da empresa é expandir parcerias de validadores e operações de staking, que são essenciais para o desempenho e segurança da Solana. Analistas observam que a mudança coincide com a recente atualização Alpenglow da Solana, destinada a acelerar a capacidade de processamento e eficiência na rede. Com o capital da Nasdaq por trás, a SOL Strategies espera desempenhar um papel maior em garantir que a infraestrutura de validadores acompanhe a crescente demanda. Um Passo em Direção ao Crescimento Mais Amplo A aprovação ainda requer autorização regulatória da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo a efetividade de seu arquivamento do Formulário 40-F. Uma vez concluído, os executivos acreditam que a empresa estará posicionada para capturar fluxos institucionais para a infraestrutura Solana em um momento em que a demanda por serviços de staking continua a aumentar em toda a indústria. Para Wald, a listagem não é um ponto final, mas...
F
$0.008486
+3.16%
T
$0.01329
+9.83%
U
$0.007369
+0.83%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:05
Compartilhar
Preste atenção a esta métrica no Bitcoin e altcoins: Volatilidade aumenta quando acionada
O post Preste Atenção a Esta Métrica no Bitcoin e Altcoins: A Volatilidade Aumenta Quando Ativada apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de análise de criptomoedas Alphractal argumentou que a correlação entre Bitcoin (BTC) e altcoins desempenha um papel crítico nos movimentos do mercado. De acordo com a empresa, quando a correlação entre BTC e altcoins diminui, os mercados geralmente experimentam uma onda de volatilidade. Este movimento pode ser tanto ascendente quanto descendente. Citando os dados do Mapa de Calor de Correlação frequentemente utilizados em sua análise, a Alphractal afirmou que esta métrica serve como uma espécie de "termômetro" para o mercado cripto. A declaração incluiu as seguintes avaliações: Quando o BTC negocia em mercado lateral, as altcoins se destacam e frequentemente superam o desempenho, o que reduz a correlação e pode levar a recuos subsequentes. Quando o BTC está em uma forte tendência de baixa, a correlação com altcoins aumenta e os movimentos de preços tornam-se mais sincronizados. Mapa de Calor BTC-Altcoin compartilhado pela Alphactal. Foi declarado que as altas das altcoins geralmente são de curta duração, e após algum tempo, os preços do Bitcoin "caem ao chão". No momento da escrita, o preço do BTC está sendo negociado a $110.766 e ganhou 1% nas últimas 24 horas. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/pay-attention-to-this-metric-in-bitcoin-and-altcoins-volatility-increases-when-triggered/
BTC
$113,796.07
+1.67%
MORE
$0.02614
+2.10%
ALTCOIN
$0.0002913
+4.03%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:03
Compartilhar
Pistas e respostas do Mini Crucigramas do NYT de hoje para sábado, 6 de setembro
A publicação "Dicas e Respostas do Mini Crossword do NYT de Hoje para Sábado, 6 de setembro" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Precisa de ajuda com o puzzle Mini Crossword do NYT de hoje? Aqui estão algumas dicas e respostas para o puzzle. Crédito: NYT Estou de volta! Depois de algumas semanas fora da rotação, voltei para resolver palavras cruzadas com vocês, queridos solucionadores de puzzles. Parecia o auge do verão naquela época. Agora o verão está se esgueirando e o outono está chegando rapidamente, fresco e um pouco melancólico. Como sempre, não deixe de conferir meu guia de streaming de fim de semana com todas as melhores opções de streaming atuais e lançamentos nos cinemas. Deixe-me saber o que você está assistindo também! Estou sempre procurando recomendações. Procurando o Mini Crossword do NYT de ontem? Confira nossas dicas e respostas aqui mesmo. O NYT Mini é uma versão menor, mais rápida, mais digerível e em formato reduzido do NYT Crossword maior e mais desafiador, e ao contrário do seu irmão maior, é gratuito para jogar sem uma subscrição ao The New York Times. Você pode jogá-lo na Web ou no aplicativo, embora precise do aplicativo para acessar o arquivo. Spoilers à frente! Como Resolver as Dicas do Mini Crossword de Hoje Como o Mini de sábado é muito maior e mais difícil do que qualquer outro dia da semana, estou incluindo algumas dicas para cada um destes em vez de apenas a primeira letra, embora você possa ver as primeiras letras abaixo, seguidas pelas respostas. Horizontal 1A. Presidente dos EUA que serviu quatro mandatos — Durante a Segunda Guerra Mundial 4A. Pressa, em inglês shakespeariano — Rima com "pie" 7A. Único país a ter um instrumento musical (a harpa) como emblema nacional — Pense em trevos 9A. Grande nome em rum — Rima, de certa forma, com 10A 10A. Ela detém o recorde de mais hits #1 da Billboard por uma rapper feminina (5) — Rima, de certa forma, com 9A 11A. Dispositivo antigo de rastreamento de tempo — Usa a bola de gás no céu 12A. Ctrl-___-Del —...
M
$2.05258
-10.98%
U
$0.007369
+0.83%
PLAY
$0.03438
+4.37%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:02
Compartilhar
CEO da Digital Ascension afirma que XRP nunca voltará a níveis abaixo de $0,50: Eis porquê
O post CEO da Digital Ascension Afirma que XRP Nunca Voltará a Níveis Abaixo de $0,50: Eis Porquê apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jake Claver argumenta que os investidores perderam a oportunidade de acumulação de XRP na faixa de $0,30-$0,50. O CEO cita os próximos lançamentos de ETF e a adoção de tesouraria corporativa de $1 bilião. O preço atual de $2,84 mantém ganhos superiores a 400% desde as baixas de novembro de 2024. O CEO do Digital Ascension Group, Jake Claver, declarou que os dias de negociação do XRP abaixo de $0,50 terminaram permanentemente. A sua avaliação aborda debates em curso sobre se a criptomoeda poderia revisitar níveis de preço mais baixos que muitos investidores agora desejam ter utilizado para acumulação. Claver apontou que numerosos investidores descartaram o XRP como sem valor quando era negociado entre $0,30 e $0,50, frequentemente rotulando o ativo negativamente. Estes mesmos participantes do mercado agora expressam arrependimento por terem perdido oportunidades de acumulação naqueles níveis de preço, à medida que o XRP avançou para as faixas de negociação atuais. Lançamento de ETF Esperado para Prevenir Correções Importantes O CEO enfatizou que os compradores tiveram vários anos para acumular XRP a preços abaixo de $0,50 antes do início da atual recuperação. Ele acredita que os próximos produtos ETF spot de XRP criarão uma procura institucional que impede correções importantes de volta aos mínimos históricos. Projeções sugerem que os lançamentos de ETF de XRP poderiam ocorrer no próximo mês, com estimativas de $5 biliões em entradas de investimento chegando dentro de semanas após a aprovação. Este interesse institucional suporta a tese de Claver de que recuos profundos para níveis de suporte anteriores são improváveis. A adoção da tesouraria corporativa atingiu mais de $1 bilião em participações divulgadas de XRP, criando suporte adicional ao preço. Este apoio institucional reforça argumentos contra correções importantes que poderiam empurrar o XRP de volta para a faixa de $0,50. O XRP atualmente mantém ganhos superiores a 400% desde novembro de 2024. O desempenho do preço valida a confiança de Claver na trajetória ascendente do ativo e no apelo institucional. Correção do XRP Ainda Permanece Possível No entanto, o analista técnico EGRAG apresenta cenários contrastantes baseados em ciclos históricos de mercado. EGRAG sugere que correções para $0,30 permanecem possíveis após potenciais topos explosivos, com mínimos eventuais dependendo dos níveis de preço máximo alcançados. A análise de EGRAG indica que...
XRP
$2.5065
+1.44%
DEEP
$0.10698
+5.72%
COM
$0.012512
+23.78%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:01
Compartilhar
Notícias em alta
Mais
Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe
Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões
Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.