Thumzup Media visa futuro de mil milhões de dólares com tesouraria de Bitcoin e altcoins

A publicação "Thumzup Media Vislumbra Futuro Bilionário Com Bitcoin e Tesouraria de Altcoins" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Thumzup Media revelou seu plano de transformação para se tornar um importante player de criptomoedas, destacado por uma aquisição pendente de mineração de dogecoin, uma oferta de ações de $50 milhões e uma estratégia expandida de tesouraria de ativos digitais. A Thumzup Pretende Tornar-se Líder de Mineração de Dogecoin na América do Norte A Thumzup Media Corporation (Nasdaq: TZUP), apoiada por Donald Trump Jr., delineou uma ampla mudança estratégica para [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/thumzup-media-eyes-billion-dollar-future-with-bitcoin-and-altcoin-treasury/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:37
Informação crítica para toda a comunidade

A publicação Informações Críticas para a Comunidade Completa apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Pi Network das altcoins está avançando com sua estratégia para se tornar uma blockchain totalmente verificada, mesmo enquanto seu token afunda próximo às mínimas históricas. A atualização da Versão 23 do projeto marca um ponto de viragem: pela primeira vez, a verificação KYC não será apenas uma funcionalidade do aplicativo, será escrita no próprio protocolo. Uma Blockchain com Conformidade em Primeiro Lugar A nova versão, baseada na estrutura v23 da Stellar mas reelaborada para as necessidades da Pi, entrega verificações de identidade tanto ao sistema nativo da Pi quanto a fornecedores externos aprovados pela comunidade. A Equipe Principal diz que esta abordagem acabará com anos de dores de cabeça com KYC e espalhará a responsabilidade pela verificação para além de uma autoridade central. Quase 15 milhões de contas já foram verificadas, e a equipe acredita que a atualização acelerará a adoção por empresas que exigem padrões claros de conformidade antes de integrar pagamentos cripto. O Que os Usuários Devem Esperar A implementação acontecerá gradualmente, com possíveis interrupções curtas de serviço. Os desenvolvedores prometeram notificar usuários e parceiros antecipadamente, enquadrando a mudança como preparação não apenas para indivíduos, mas também para plataformas de terceiros que planejam se conectar à rede da Pi. O objetivo de longo prazo é uma camada de identidade "orientada pela comunidade" que os reguladores possam confiar, mas que não dependa de um único guardião. Enquanto o lado tecnológico avança, o token ofereceu pouco para os otimistas celebrarem. O PI subiu brevemente após os anúncios de agosto, subindo acima de $0,40, mas o momentum rapidamente desapareceu. Agora é negociado abaixo de $0,35, pouco acima da sua mínima histórica de $0,33, e caiu mais de 88% em relação às máximas de fevereiro. Dois grandes desbloqueios de tokens — 12,3 milhões de moedas em 6 de setembro e 9,9 milhões em 11 de setembro — estão pesando sobre o sentimento, com traders se preparando para mais pressão de venda. O alívio só pode chegar mais tarde no mês, uma vez que os excessos de oferta diminuam. O Caminho à Frente Os desenvolvedores da Pi argumentam que transformar a verificação de identidade em uma funcionalidade do protocolo é crítica...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:33
"O preço do ouro pode chegar a $5.000, enquanto o Bitcoin permanece estagnado", diz Peter Schiff

A publicação "O Preço do Ouro Pode Chegar a $5.000, Enquanto o Bitcoin Permanece Estagnado" Diz Peter Schiff apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A publicação "O Preço do Ouro Pode Chegar a $5.000, Enquanto o Bitcoin Permanece Estagnado" Diz Peter Schiff apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News Os mercados globais terminaram a semana com sinais mistos após os números do mercado de trabalho dos EUA mostrarem uma forte desaceleração nas contratações. O desemprego subiu para o seu nível mais alto desde 2021, alimentando especulações de que o Federal Reserve pode não ter escolha senão cortar as taxas de juros ainda este mês. Esta incerteza impulsionou a procura por ativos de refúgio, com o ouro roubando os holofotes. O Preço do Ouro Hoje Ultrapassa os $3.600 O preço do ouro hoje disparou para um recorde histórico, subindo 1,5% para tocar os $3.600 por onça antes de fechar em torno de $3.592,50 em Nova Iorque. A prata também se juntou à alta, reforçando o momentum nos metais preciosos. A alta destaca a rapidez com que os investidores estão mudando para ativos de refúgio em meio a preocupações sobre a política do Fed. Peter Schiff Reacende o Debate Ouro vs. Bitcoin O economista Peter Schiff publicou no X dizendo que o ouro é mais forte que o Bitcoin. Na sua publicação, Schiff escreveu: "O ouro acaba de atingir um novo recorde acima de $3.600 enquanto o Bitcoin permanece estagnado. O ouro está a fazer exatamente o que deveria fazer antes dos cortes nas taxas do Fed. Desde 2021, o Bitcoin perdeu 15% em relação ao ouro. Qualquer pessoa que escolheu o Bitcoin apostou no cavalo errado." Quando desafiado por apoiantes do Bitcoin que afirmam que o BTC terá melhor desempenho a longo prazo, Schiff redobrou: "O ouro pode atingir $5.000 já no próximo ano. O Bitcoin nunca chegará sequer à linha de chegada." Ele deixou claro mais uma vez que vê o ouro como o melhor refúgio seguro. Política do FED na Mira Custos de empréstimo mais baixos tradicionalmente impulsionam ativos sem rendimento como o ouro. Os traders estão cada vez mais apostando num alívio agressivo do Fed, com a pressão política a adicionar combustível ao fogo. O Presidente Donald Trump intensificou os ataques à independência do Fed, prometendo em breve ganhar influência maioritária sobre a política de taxas de juros. Os analistas alertam que se a credibilidade do Fed for afetada, o ouro pode...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:13
Bitcoin Mergulha Novamente Abaixo dos $111.000 Apesar da Falha nos Payrolls Não Agrícolas

O post Bitcoin Mergulha Abaixo dos $111.000 Apesar da Falha nos Payrolls Não Agrícolas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Bitcoin decepciona com volatilidade em torno dos dados de emprego dos EUA, resultando numa queda abaixo dos $111.000. A ação de preço do BTC desiste de todos os seus ganhos enquanto o ouro continua a atingir novo recorde histórico. Traders mantêm expectativas de um reteste do suporte de $100.000. Bitcoin (BTC) tornou-se volátil na abertura de Wall Street na sexta-feira, à medida que os dados de emprego dos EUA ficaram muito abaixo das expectativas. Gráfico de uma hora do BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView O ouro bate recorde com o mercado de trabalho dos EUA "deteriorando-se rapidamente" Dados do Cointelegraph Markets Pro e TradingView mostraram que o BTC/USD atingiu novos máximos de setembro de $113.400 antes de cair quase $3.000 em uma hora. O relatório de agosto dos payrolls não agrícolas (NFP) dos EUA confirmou que a economia adicionou 22.000 empregos — muito menos do que os 75.000 antecipados. A força do dólar americano despencou como resultado, enquanto o ouro atingiu novas máximas históricas. Gráfico de quatro horas do XAU/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView Em reação, os participantes do mercado concordaram que o curso estava agora definido para um evento favorável aos ativos de risco: o Federal Reserve cortando as taxas de juros na sua reunião de 17 de setembro. Dados da Ferramenta FedWatch do Grupo CME sublinharam a probabilidade de tal resultado. "Isto marca o segundo número mais baixo de relatório de empregos desde julho de 2021", escreveu o recurso de negociação The Kobeissi Letter em parte de um tópico no X. "O mercado de trabalho está deteriorando-se rapidamente." Probabilidades da taxa-alvo do Fed para a reunião do FOMC de setembro (captura de tela). Fonte: CME Group Kobeissi observou que os números de empregos dos meses anteriores também foram revisados para baixo. "O mercado de trabalho está muito pior do que você pensa: Não só o número de empregos de junho foi negativo, mas a economia dos EUA perdeu -357.000 empregos em tempo integral em agosto", acrescentou o fundador Adam Kobeissi. Alvos de preço do Bitcoin reforçam queda para $100.000 Apesar das implicações positivas do relatório NFP para o Bitcoin, a ação de preço do BTC ofereceu uma reação notavelmente sem brilho. Relacionado: Bitcoin estabelece armadilha de baixa ao estilo de 2024 antes de 'grande curto...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 13:55
Fusões e aquisições de criptomoedas previstas para atingir 11,98 mil milhões de dólares em 2025

Detalhe: https://coincu.com/news/crypto-ma-2025-prediction/
Coinstats2025/09/06 13:43
Crescimento sem precedentes de 12 mil milhões de dólares sinaliza maturação

A publicação Boom sem precedentes de 12 mil milhões de dólares sinaliza maturação apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Fusões e aquisições de criptomoedas: Boom sem precedentes de 12 mil milhões de dólares sinaliza maturação Ir para o conteúdo Início Notícias de criptomoedas Fusões e aquisições de criptomoedas: Boom sem precedentes de 12 mil milhões de dólares sinaliza maturação Fonte: https://bitcoinworld.co.in/crypto-m-a-record-surge/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 13:26
Justin Sun revela que fez outra grande compra da altcoin da qual foi "expulso"

A publicação "Justin Sun Revela Que Fez Outra Grande Compra da Altcoin Da Qual Foi 'Expulso'" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O fundador da Tron (TRX), Justin Sun, anunciou um investimento de $20 milhões em dois ativos ligados a Trump, afirmando que empresas de criptomoedas listadas nas bolsas dos EUA estão "subvalorizadas". Sun anunciou que comprará ações da ALTS (Alt5 Sigma) no valor de $10 milhões e tokens da World Liberty Financial (WLFI) no valor de $10 milhões. "Acreditamos que as ações cripto listadas nos EUA apresentam uma oportunidade significativa. Portanto, comprarei $10 milhões em ALTS e $10 milhões em WLFI", disse Sun em um comunicado. O anúncio do investimento surge após as tensões de Sun com a World Liberty Financial apoiada por Trump. A WLFI congelou mais de $100 milhões em ativos cripto que Sun havia comprado do projeto. Sun, no entanto, reagiu argumentando que os tokens eram "sagrados e invioláveis" e exigindo direitos iguais. Justin Sun é conhecido como uma das figuras mais controversas no mundo cripto. Sun, cuja fortuna é estimada em mais de $12 mil milhões, estava entre as figuras notáveis num jantar privado organizado pelo Presidente Donald Trump para compradores de memecoins em maio. No entanto, seu recente desentendimento com a equipe de Trump está supostamente aumentando as tensões, particularmente seu investimento em outra criptomoeda ligada a Trump. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora nosso Telegram e conta do Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/justin-sun-reveals-he-made-another-major-purchase-of-the-altcoin-he-was-kicked-out-of/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 13:12
A que horas começa o card de luta do UFC Paris?

A publicação "A que horas começa o card de luta do UFC Paris?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. PARIS, FRANÇA – 05 DE SETEMBRO: (E-D) Nassourdine Imavov da Rússia e Caio Borralho do Brasil posam na balança durante a pesagem do UFC Fight Night no The Accor Arena em 05 de setembro de 2025 em Paris, França. (Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC) Zuffa LLC O card de luta do UFC Paris acontece hoje à noite na Accor Arena. No evento principal de sábado, 6 de setembro, UFC Fight Night, dois pesos-médios do UFC altamente classificados buscam se posicionar para se tornarem o primeiro desafiante do recém-coroado campeão peso-médio do UFC, Khamzat Chimaev. No evento principal do UFC Paris, Nassourdine Imavov enfrenta Caio Borralho. O card de luta do UFC Paris será transmitido no ESPN+. Abaixo, analisamos os detalhes do evento principal do UFC Paris e a hora de início de cada parte do card de luta de hoje. ForbesUFC 320 Evento Principal: Magomed Ankalaev Vs. Alex Pereira 2 Odds de AberturaBy Trent Reinsmith UFC Paris Card de Luta: Data, Horário, Local, Como Assistir ou Transmitir Data: Sábado, 6 de setembro de 2025 Local: Accor Arena em Paris, França Horário de Início do Card Principal: 15:00 ET no ESPN+ Horário de Início do Card Preliminar: Meio-dia ET no ESPN+ ForbesUFC 321 Evento Principal: Tom Aspinall Vs. Ciryl Gane Odds de Apostas de AberturaBy Trent Reinsmith Card Principal do UFC Paris Nassourdine Imavov vs. Caio Borralho Benoît Saint Denis vs. Maurício Ruffy Modestas Bukauskas vs. Paul Craig Bolaji Oki vs. Mason Jones Rhys McKee vs. Axel Sola William Gomis vs. Robert Ruchała Card Preliminar do UFC Paris Oumar Sy vs. Brendson Ribeiro Marcin Tybura vs. Ante Delija Harry Hardwick vs. Kaue Fernandes Sam Patterson vs. Trey Waters Brad Tavares vs. Robert Bryczek Andreas Gustafsson vs. Rinat Fakhretdinov Shauna Bannon vs. Sam Hughes ForbesUFC 322 Evento Principal: Della Maddalena Vs. Makhachev Odds de AberturaBy Trent Reinsmith Evento Principal do UFC Paris: Nassourdine Imavov Vs. Caio Borralho PARIS, FRANÇA – 05 DE SETEMBRO: Nassourdine...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 13:11
10 melhores meme coins para investir antes de este Bull subir 500% mais alto

O post 10 Top Meme Coins Para Investir Antes Que Este Bull (touro) Suba 500% Mais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. E se os memes não fossem apenas piadas, mas projetos para fortunas? Em 2025, a arena das meme coins transformou-se num coliseu de concorrentes. DOGS está a subir com energia de matilha, Neiro está a chamar a atenção com uma marca ousada, Moo Deng está a provar que os porcos realmente podem voar nas criptomoedas, e Popcat continua a miar o seu caminho nos gráficos. Adicione Book of Meme, Banana for Scale, Mog Coin e Apu Apustaja, e terá um carnaval de moedas a lutar por atenção. Mas há uma pré-venda ao vivo que ruge mais alto que as restantes, e já está a reescrever o manual das meme coins. Essa fera é BullZilla ($BZIL). A pré-venda está agora na Fase 1-D, recompensando aqueles que agem cedo. O seu modelo aumenta o preço a cada $100K angariados ou a cada 48 horas, o que ocorrer primeiro. Os participantes iniciais já viram um ROI de 347,82%, com mais de $150.000 angariados e biliões de tokens vendidos no dia de abertura. A matemática é simples: cada minuto de atraso significa entrar a um preço mais alto. BullZilla ($BZIL) A pré-venda da BullZilla não está apenas ativa, está viva, projetada para retornos exponenciais. Na Fase 1-D, os tokens estão com o preço de $0,00002575. Mais de 550 detentores já aderiram, mais de $150.000 foram angariados, e a procura consumiu 1 bilião de tokens em minutos, 2 biliões em duas horas, e 7 biliões até ao final do dia. As projeções de ROI são impressionantes: 20.371,49% da pré-venda até ao preço de listagem de $0,00527. Para uma entrada de $1.000, os investidores garantem 52,41 milhões de tokens. Uma posição de $30.000 assegura 1,57 biliões de tokens, potencialmente traduzindo-se em $8,2 milhões no lançamento se as projeções se mantiverem. A mecânica progressiva garante que o preço sobe quer os compradores se apressem ou o tempo avance, tornando a hesitação uma responsabilidade. O momentum fala mais alto que o marketing. Em três horas, $15.000 entraram. Em 24 horas, $39.000. Isto não é perseguir o hype; é uma máquina que se alimenta a si própria. É por isso que a BullZilla é...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 13:09
5 melhores moedas para comprar enquanto o mercado de criptomoedas se prepara para uma grande valorização

Todo o mercado cripto está atualmente no vermelho, mas investidores experientes veem este vermelho [...]
Coinstats2025/09/06 13:00
