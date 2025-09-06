"O preço do ouro pode chegar a $5.000, enquanto o Bitcoin permanece estagnado", diz Peter Schiff

Os mercados globais terminaram a semana com sinais mistos após os números do mercado de trabalho dos EUA mostrarem uma forte desaceleração nas contratações. O desemprego subiu para o seu nível mais alto desde 2021, alimentando especulações de que o Federal Reserve pode não ter escolha senão cortar as taxas de juros ainda este mês. Esta incerteza impulsionou a procura por ativos de refúgio, com o ouro roubando os holofotes. O Preço do Ouro Hoje Ultrapassa os $3.600 O preço do ouro hoje disparou para um recorde histórico, subindo 1,5% para tocar os $3.600 por onça antes de fechar em torno de $3.592,50 em Nova Iorque. A prata também se juntou à alta, reforçando o momentum nos metais preciosos. A alta destaca a rapidez com que os investidores estão mudando para ativos de refúgio em meio a preocupações sobre a política do Fed. Peter Schiff Reacende o Debate Ouro vs. Bitcoin O economista Peter Schiff publicou no X dizendo que o ouro é mais forte que o Bitcoin. Na sua publicação, Schiff escreveu: "O ouro acaba de atingir um novo recorde acima de $3.600 enquanto o Bitcoin permanece estagnado. O ouro está a fazer exatamente o que deveria fazer antes dos cortes nas taxas do Fed. Desde 2021, o Bitcoin perdeu 15% em relação ao ouro. Qualquer pessoa que escolheu o Bitcoin apostou no cavalo errado." Quando desafiado por apoiantes do Bitcoin que afirmam que o BTC terá melhor desempenho a longo prazo, Schiff redobrou: "O ouro pode atingir $5.000 já no próximo ano. O Bitcoin nunca chegará sequer à linha de chegada." Ele deixou claro mais uma vez que vê o ouro como o melhor refúgio seguro. Política do FED na Mira Custos de empréstimo mais baixos tradicionalmente impulsionam ativos sem rendimento como o ouro. Os traders estão cada vez mais apostando num alívio agressivo do Fed, com a pressão política a adicionar combustível ao fogo. O Presidente Donald Trump intensificou os ataques à independência do Fed, prometendo em breve ganhar influência maioritária sobre a política de taxas de juros. Os analistas alertam que se a credibilidade do Fed for afetada, o ouro pode...