Reserva Federal pronta para corte nas taxas em meio ao enfraquecimento do mercado de trabalho
O post Federal Reserve Pronto para Corte de Taxa em Meio a Mercado de Trabalho Enfraquecido apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Federal Reserve provavelmente cortará as taxas de juros em setembro. Mercado de trabalho dos EUA mostra tendências de enfraquecimento. Protocolos DeFi podem ganhar com potenciais cortes de taxas. O Mizuho Bank indica um enfraquecimento do mercado de trabalho dos EUA após o relatório de folha de pagamento não agrícola de agosto, aumentando a probabilidade de cortes nas taxas de juros do Federal Reserve em setembro de 2025. Os cortes de taxas antecipados podem estimular os mercados, potencialmente impulsionando criptomoedas como BTC e ETH em meio a estratégias de investidores mudando para ativos mais arriscados. Movimentos da Política do Federal Reserve enquanto o Mercado de Trabalho Vacila A reunião do Federal Reserve agendada para 17 de setembro antecipa um corte na taxa devido ao declínio do emprego e níveis de renda retornando a padrões vistos durante a pandemia. O Mizuho Bank enfatiza que o Fed pode executar um corte de 25 pontos base, embora um corte de 50 pontos base possa se materializar se a inflação parecer mais fraca do que o esperado nos dados recentes do IPC. O mercado antecipa fortemente o afrouxamento, refletindo quase 100% de certeza de acordo com a ferramenta CME FedWatch. Os participantes do mercado estão ajustando suas estratégias, antecipando custos de empréstimo mais baixos nos setores de hipotecas, corporativo e DeFi. Tipicamente, políticas acomodatícias aumentam a atratividade de ativos de risco, potencialmente beneficiando Bitcoin, Ethereum e tokens de governança DeFi como AAVE e COMP. Partes interessadas do mercado de criptomoedas, como desenvolvedores e conselhos de governança, estão monitorando ativamente as ações do Federal Reserve. Ciclos históricos de afrouxamento do Fed impulsionaram anteriormente significativas altas no mercado, particularmente em ativos de alto beta e protocolos de finanças descentralizadas. De acordo com o Discurso do Presidente do Federal Reserve Powell sobre Perspectivas Econômicas, "Um ajuste na postura política do banco central pode ser justificado dado o equilíbrio mutável de riscos em relação ao mercado de trabalho." Cortes de Taxa Prontos para Agitar Preços e Adoção de Criptomoedas Você sabia? Bitcoin e Ethereum historicamente dispararam após cortes de taxa do Federal Reserve, ilustrando sua forte correlação com mudanças na política macroeconômica. De acordo com o CoinMarketCap, Ethereum (ETH) atualmente é negociado a $4.305,67, experimentando um volume de 24 horas de $41,26 bilhões. O preço de...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:44
Análise de BullZilla, Bitcoin e Mog Coin
O post Análise de BullZilla, Bitcoin e Mog Coin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Descubra as melhores pré-vendas de meme coins em setembro de 2025. BullZilla, Bitcoin e Mog Coin disputam a dominância na próxima onda cripto. O mercado de ativos digitais está entrando em uma nova temporada de crescimento impulsionado por narrativas. As melhores pré-vendas de meme coins em setembro de 2025 estão capturando a atenção dos investidores à medida que surgem novas oportunidades em um espaço em rápida evolução. Setembro de 2025 já mostrou mudanças dramáticas, onde as meme coins não dependem mais apenas do hype, mas agora integram mecânicas inovadoras, modelos de fornecimento deflacionários e adoção em escala institucional. Entre as melhores pré-vendas de meme coins em setembro de 2025, três nomes dominam as manchetes: BullZilla ($BZL), Bitcoin e Mog Coin. Cada moeda representa uma história distinta, alimentando debates em mesas de negociação e comunidades online. Juntas, estas três destacam-se como as melhores pré-vendas de meme coins em setembro de 2025, definindo para onde fluem o capital e a convicção neste novo capítulo de crescimento cripto. BullZilla Inicia Sua Pré-venda com Tokenomics Construída para Crescimento de 1000x BullZilla não é apenas mais uma meme coin. É um ecossistema cinematográfico alimentado por tradição, escassez e design matemático. No seu centro está o Mecanismo de Mutação, um motor de pré-venda onde o preço sobe automaticamente a cada $100.000 arrecadados ou a cada 48 horas. Este mecanismo força urgência no mercado enquanto recompensa a convicção precoce. Panorama Atual do Mercado Estágio: 1º (O Boom do Projeto Trinity) Fase: 4ª Preço: $0,00002575 Total da Pré-venda: $172.000+ arrecadados Detentores de Token: 594+ Potencial de ROI: 20.371,49% do Estágio 1D até a listagem a $0,0052 ROI para os primeiros participantes: 34,95% Esta estrutura transforma cada dólar arrecadado em uma alavanca de momentum. Investidores que entraram no Estágio 1D já possuem posições com mais de 30% de ganhos antes de uma única listagem centralizada. O DNA da BullZilla: Tokenomics O fornecimento total de 160 bilhões de tokens $BZIL da BullZilla foi dividido em alocações cuidadosamente equilibradas. Metade (80 bilhões) alimenta a pré-venda, recompensando os primeiros crentes da comunidade. Outros 20%...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:24
Membro do Hockey Hall of Fame Ken Dryden morre aos 78 anos
A publicação Membro do Hockey Hall Of Fame Ken Dryden Morre aos 78 Anos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O guarda-redes Ken Dryden #29 dos Montreal Canadiens apoia-se no seu stick durante um jogo da NHL contra os New York Rangers por volta de 1973 no Madison Square Garden em Nova Iorque, Nova Iorque. (Foto de Bruce Bennett Studios via Getty Images Studios/Getty Images) Bruce Bennett Studios via Getty Images Um pioneiro dentro e fora do gelo, Ken Dryden morreu aos 78 anos. Seis vezes campeão da Stanley Cup com os Montreal Canadiens, a sua antiga equipa anunciou o seu falecimento na sexta-feira à noite. "Ken Dryden era um atleta excecional, mas também era um homem excecional", disse o proprietário e presidente dos Canadiens, Geoff Molson, numa declaração na sexta-feira. "Por trás da máscara ele era maior que a vida... Ken incorporava o melhor de tudo o que os Montreal Canadiens representam, e o seu legado na nossa sociedade transcende o nosso desporto." Nascido em Hamilton, Ontário em 1947 e criado nos subúrbios de Toronto, Dryden adotou uma abordagem não convencional para a sua carreira no hóquei desde o início. Em vez de jogar no escalão júnior principal como a maioria dos prospetos canadianos, ele optou por seguir uma educação universitária na Universidade de Cornell. Depois de inicialmente ter sido recrutado pelos Boston Bruins no draft amador de 1964, os seus direitos foram negociados para os Canadiens apenas dias depois. Mas Dryden não se juntou a Montreal até ao final da temporada 1970-71 — depois de ganhar três honras de primeira equipa All-American com o Big Red, e jogar com a equipa nacional do Canadá em 1969-70. Quando Dryden se tornou profissional aos 23 anos, passou a maior parte do seu primeiro ano com os Montreal Voyageur's da AHL antes de ganhar uma convocação de final de temporada pelos Canadiens. Depois de ficar invicto em seis jogos da temporada regular, tornou-se uma lenda instantânea ao ajudar Montreal a conquistar a Stanley Cup de 1971 — e ganhar o Troféu Conn Smythe como MVP dos playoffs. "É quase incompreensível acreditar que ele realizou tudo...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:21
Transforme 400 € em 40.000 € com estas 4 moedas
O post Transforme $400 em $40k Com Estas 4 Moedas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Encontrar a melhor cripto para comprar hoje muitas vezes parece como procurar uma agulha num palheiro. Mas quando alguns tokens se destacam, o potencial de valorização torna-se difícil de ignorar. Little Pepe (LILPEPE) é um desses tokens raros neste momento, com investidores em fase inicial já com ganhos de 110% e compradores da fase 12 ainda a olhar para uma subida projetada de 42% antes do lançamento. Junto com LILPEPE, moedas como Stellar (XLM), Cardano (ADA) e Toncoin (TON) estão moldando narrativas que poderiam transformar uma entrada de $400 em algo muito maior no futuro. Little Pepe (LILPEPE) Preço e Desempenho da Pré-venda A história do Little Pepe captou atenção real este ano. A pré-venda está agora na fase 12, com tokens sendo vendidos por $0.0021 cada. O projeto arrecadou mais de $22.3 milhões, avançando rapidamente em direção à meta de $25 milhões da fase. O momentum é real, considerando que a fase 11 esgotou antes do previsto. O que faz o LILPEPE se destacar são os números e a fundação por trás deles. O token já está listado no CoinMarketCap e foi auditado pela Certik, o que adiciona uma camada de confiança para novos investidores. Seu ecossistema inclui uma cadeia Layer 2 compatível com Ethereum, zero taxa de negociação, opções de staking e proteção anti-bot. Além disso, há um sorteio de 777k em jogo onde os contribuintes podem ganhar recompensas significativas em tokens. O burburinho da comunidade é forte. De junho a agosto, LILPEPE atingiu o pico de 100 no volume de perguntas sobre meme coins no ChatGPT 5, superando tokens populares como Dogecoin, Shiba Inu e Pepe. Esse tipo de interesse orgânico sugere que isso é mais do que apenas outro projeto meme. Com os compradores iniciais dobrando seu investimento e novos investidores ainda posicionados para uma valorização de 42% antes do token ser listado a $0.0030, LILPEPE parece ser a moeda a observar, já que poderia subir 23.038% após o lançamento, sendo parte do topo...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:20
Bielorrússia avança para uma estrutura nacional para Criptomoeda
O post Belarus Avança em Direção a uma Estrutura Nacional para Criptomoeda apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Regulamentações Belarus está a definir o seu lugar no mundo cripto. O Presidente Aleksandr Lukashenko disse aos legisladores para estabelecerem regras claras e transparentes para ativos digitais, argumentando que o país precisa de acompanhar as tendências globais, mas sem abdicar da supervisão estatal. Numa reunião governamental recente, Lukashenko afirmou que as agências devem determinar quem regula a indústria e como o Hi-Tech Park do país — o centro de TI da Bielorrússia — estará envolvido. O apelo baseia-se no seu anterior Decreto Nº 80, que preparou o terreno para uma estrutura nacional de criptomoedas no ano passado. Mineração em Consideração O presidente também sugeriu a ideia de usar o excedente de eletricidade da Bielorrússia para mineração de criptomoedas. No início deste ano, pediu ao seu ministro da energia para examinar se a mineração em grande escala poderia tornar-se um empreendimento lucrativo para o país, dizendo francamente: "Se fizer sentido para nós, vamos fazê-lo." Controlo Rigoroso sobre Negociação Apesar de mostrar interesse em blockchain, Minsk já impôs limites sobre como os seus cidadãos podem usar cripto. Em setembro de 2023, Lukashenko assinou o Decreto Nº 367, proibindo transações peer-to-peer e forçando indivíduos — mesmo empreendedores no Hi-Tech Park — a negociar apenas através de exchanges locais aprovadas. Oficiais dizem que a proibição visa garantir uma circulação "transparente e controlada" de tokens. Equilibrando Abertura e Controlo A abordagem do governo reflete uma mistura de curiosidade e cautela: quer beneficiar da mineração e negociação regulada, mas não permitirá o uso totalmente descentralizado de criptomoedas. A forma como estas novas regras forem redigidas decidirá se a Bielorrússia consegue atrair atividade cripto séria — ou se o forte controlo estatal mantém a inovação à margem. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:03
Perda devastadora para o fundador da Terraform
O post Perda Devastadora Para o Fundador da Terraform apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Depósito da Cobertura de Do Kwon: Perda Devastadora para o Fundador da Terraform Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Depósito da Cobertura de Do Kwon: Perda Devastadora para o Fundador da Terraform Fonte: https://bitcoinworld.co.in/do-kwon-penthouse-loss/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:56
Relação Long/Short de Futuros Perpétuos de BTC Crucial Revela Sentimento do Mercado em Mudança
A publicação Relação Long/Short de Futuros Perpétuos de BTC Crucial Revela Sentimento do Mercado em Mudança apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Relação Long/Short de Futuros Perpétuos de BTC Crucial Revela Sentimento do Mercado em Mudança Ir para o conteúdo Início Notícias Crypto Relação Long/Short de Futuros Perpétuos de BTC Crucial Revela Sentimento do Mercado em Mudança Fonte: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-ratio-reveals/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:26
BlockDAG, HBAR, VET & SHIB
O post BlockDAG, HBAR, VET & SHIB apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Confira as melhores criptomoedas para investir em 2025. BlockDAG, Hedera, VeChain e Shiba Inu com atualizações sobre crescimento de pré-venda, staking, queimas e ação de preço. Encontrar a melhor cripto para investir em 2025 significa procurar projetos com atualizações claras, bases de usuários ativos e movimentos de preço respaldados por progresso real. Setembro de 2025 traz foco a quatro nomes: BlockDAG, Hedera, VeChain e Shiba Inu. Cada projeto destaca diferentes pontos fortes. BlockDAG lidera com uma pré-venda recorde arrecadando mais de $396 milhões e mais de 3 milhões de pessoas usando seu aplicativo de mineração X1. Hedera ganha impulso com atividades relacionadas à SWIFT e eventos contínuos para desenvolvedores. VeChain adiciona melhorias de staking para instituições, enquanto Shiba Inu reduz o fornecimento com campanhas agressivas de queima apesar do movimento lateral. Juntos, esses projetos abrangem crescimento de pré-venda, adoção empresarial, recompensas de staking e redução de fornecimento impulsionada pela comunidade. Este artigo compartilha atualizações de preço, marcos recentes e razões pelas quais esses nomes permanecem nas listas de observação para qualquer pessoa acompanhando as melhores criptomoedas para investir em 2025. 1. BlockDAG: Pré-venda Recorde de $396M e Mais de 3M de Usuários Mineradores BlockDAG tornou-se um dos projetos mais seguidos de 2025 devido à sua combinação de forte segurança, velocidade e grande base inicial de usuários. Ele opera um modelo híbrido que combina Grafo Acíclico Direcionado com Proof of Work (PoW), permitindo transações rápidas enquanto mantém a camada de proteção do PoW. O sistema também é totalmente compatível com a Ethereum Virtual Machine, tornando simples para os desenvolvedores migrarem aplicativos e contratos inteligentes. Esses recursos são o motivo pelo qual BlockDAG (BDAG) está no topo de muitas listas das melhores criptomoedas para investir em 2025. A pré-venda mostra tração incomparável. BlockDAG arrecadou mais de $396 milhões até agora, com sua moeda BDAG subindo 2900% desde seu primeiro lote até os atuais $0,03 no Lote 30. Seu aplicativo X1 Miner agora tem mais de 3 milhões de usuários minerando BDAG diretamente de...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:03
Especialista culpa "comité secreto" por rejeitar a inclusão das ações da MSTR no S&P 500
O post Especialista Culpa 'Comité Secreto' por Rejeitar a Inclusão das Ações MSTR no S&P 500 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy de Michael Saylor (NASDAQ: MSTR) não conseguiu ser incluída no índice S&P 500 na sexta-feira, apesar das fortes expectativas do mercado. O analista da Bloomberg Eric Balchunas afirmou que existe um 'comité secreto' a rejeitar a inclusão das ações MSTR, apesar de cumprirem todos os critérios. O preço das ações caiu 2,90% nas negociações após o horário normal e está novamente a ser negociado abaixo do nível de $330. Rejeitar a Inclusão das Ações MSTR no S&P 500: Uma Conspiração? A Strategy de Michael Saylor, a maior detentora corporativa de Bitcoin, não conseguiu entrar no S&P 500, representando um grande revés para os investidores. Isto apesar do facto da empresa cumprir múltiplos critérios como liquidez, capitalização de mercado, ações em circulação, etc. Após a notícia, o preço das ações da MSTR caiu quase 3% nas negociações após o horário normal na sexta-feira. O estrategista de ETF da Bloomberg Eric Balchunas questionou por que as ações MSTR foram excluídas do Índice S&P 500 apesar de cumprirem os requisitos de elegibilidade. Balchunas observou que a decisão acabou por depender do critério do Comité de Índice da S&P, que ele descreveu como operando mais como um "fundo ativo gerido por um comité secreto" do que um sistema estritamente baseado em regras. Blachunas acrescentou que a Bloomberg havia entrevistado anteriormente um ex-chefe do comité no seu podcast Trillions, esclarecendo como tais decisões são tomadas. No podcast, Balchunas e seus colegas discutem um comité sombra no S&P 500 que toma a decisão sobre quais empresas podem entrar no índice. No passado, o comité rejeitou grandes empresas como a Tesla de Elon Musk. "Seria interessante ver uma lista de todas as ações que tiveram a entrada atrasada no SPX pelo Comité, sei que incluiria alguns verdadeiros campeões, por exemplo Microsoft, Tesla", escreveu Balchunas. Adições ao S&P 500 frequentemente desencadeiam atividade de compra de fundos de índice e ETFs que acompanham o benchmark. Isto normalmente fornece suporte para as recém...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:01
Por que a BullZilla é a melhor pré-venda de criptomoedas com potencial 100x em 2025 com mais de 500 detentores de posições, enquanto Toncoin e Pepe fazem ondas
Descubra as melhores pré-vendas de criptomoedas com potencial 100x em 2025! Explore BullZilla, Toncoin e Pepe para potencial de ROI explosivo e dinâmicas de pré-venda.
Blockchainreporter
2025/09/06 11:15
