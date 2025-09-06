Por que os funcionários preferem a IA aos seus gestores: O impacto na liderança

O post Por Que os Funcionários Preferem a IA em Vez dos Seus Gestores: O Impacto na Liderança apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Por Que os Funcionários Preferem a IA em Vez dos Seus Gestores: O Impacto na Liderança getty Eu tive um chefe que acreditava que comunicava claramente. Cada semana no Zoom, ele explicava o que queria que trabalhássemos. Eu ouvia atentamente, mas frequentemente sentia-me inseguro sobre o que ele realmente queria dizer. Quando pedia esclarecimentos, ele respondia: "Se tivesse apenas ouvido o que eu disse na reunião..." O seu tom sarcástico irritava-me, especialmente porque eu tinha ouvido. O problema era que as suas palavras eram vagas. Comecei a escrever tudo o que ele dizia palavra por palavra para poder rever as notas mais tarde e tentar entendê-las. Em pouco tempo, o resto da minha equipa pedia-me essas notas, porque também estavam confusos. Se eu tivesse acesso à IA naquela altura, poderia ter carregado as minhas notas e perguntado: "O que é que ele quer dizer com isto?" Isso teria poupado horas de frustração. Portanto, não me surpreende que quase metade dos trabalhadores da Geração Z diga que confia mais em ferramentas de IA como o ChatGPT para orientação do que nos seus gestores. Isso confirma o que tenho experimentado, e quando os funcionários preferem a IA, é um sinal para a liderança fazer mudanças. Por Que os Funcionários Preferem a IA em Vez dos Seus Gestores no Trabalho? getty Por Que os Funcionários Preferem a IA em Vez dos Seus Gestores no Trabalho? Os funcionários escolhem a IA porque ela oferece algo que está em falta nas suas interações humanas. Eles querem clareza, rapidez e um espaço sem julgamentos para fazer perguntas. A IA dá-lhes uma resposta sem o medo de serem ridicularizados por perguntar. Em muitos locais de trabalho, as pessoas hesitam em levantar as mãos porque não querem parecer despreparadas. Com a IA, podem perguntar qualquer coisa, a qualquer momento, sem se preocuparem com o que o seu chefe...