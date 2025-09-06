Principais economistas reagem aos dados de emprego enquanto os EUA entram em "recessão de empregos"
O post Melhores economistas reagem aos dados de emprego enquanto os EUA entram em 'recessão de empregos' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mais recente relatório de emprego dos EUA provocou reações preocupantes de economistas líderes, muitos dos quais alertam que o mercado de trabalho entrou numa recessão de empregos. Apenas 22.000 empregos foram adicionados em agosto, muito abaixo das expectativas de 76.500. Junho marcou o primeiro declínio líquido em quase quatro anos, com 13.000 empregos perdidos. Enquanto isso, a taxa de desemprego subiu para 4,3%, o seu nível mais alto desde 2021, indicando crescente fraqueza económica. Mark Zandi Entre os economistas, Mark Zandi da Moody's Analytics enfatizou que o emprego na folha de pagamento já está em território de recessão. Ele observou que julho e agosto registaram ganhos modestos, provavelmente a serem revistos para baixo, com perdas concentradas na manufatura, mineração, construção e setor governamental. Apenas saúde e hospitalidade proporcionaram alguma compensação. Zandi, há muito bearish (baixista) sobre a economia, argumentou que vários setores e estados já estão em recessão. É uma recessão de empregos. O emprego na folha de pagamento diminuiu em junho, e embora tenha subido em julho e agosto, os aumentos foram marginais e parecem propensos a serem revistos. O lado de bens da economia, incluindo manufatura, mineração e construção, está a perder significativamente... — Mark Zandi (@Markzandi) 5 de setembro de 2025 David Rosenberg David Rosenberg da Rosenberg Research destacou distorções nos números principais, apontando que o modelo Birth-Death do Bureau of Labor Statistics adicionou 96.000 empregos. Sem este ajuste, as folhas de pagamento caíram 74.000 em agosto. Ele alertou que, por esta medida, as folhas de pagamento diminuíram por quatro meses consecutivos, um padrão visto pela última vez durante a lenta recuperação da Grande Recessão. O BLS fez o seu melhor para maquilhar este péssimo relatório de folha de pagamento porque o modelo Birth-Death conseguiu adicionar 96.000 empregos ao título. Retire isso, e o que a pesquisa real mostrou foi um declínio de 74.000. De facto, as folhas de pagamento diminuíram numa base ex-BD agora em cada......
BitcoinEthereumNews2025/09/06 16:21