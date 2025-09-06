2025-10-13 Monday

Fornecimento antigo de Bitcoin continua a mover-se para ETFs: Dados mostram Três ondas até agora

O post Oferta Antiga de Bitcoin Continua a Mover-se Para ETFs: Dados Mostram Três Ondas Até Agora apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dados on-chain mostram que os fundos negociados em bolsa (ETFs) spot de Bitcoin viram três ondas de grandes entradas de mãos veteranas neste ciclo até agora. Bitcoin Coin Days Destroyed Disparou Junto com Entradas Líquidas Anteriores de ETF Como explicado pelo autor da CryptoQuant Maartunn em uma nova publicação no X, o Bitcoin tem observado grandes rearranjos relacionados a tokens antigos e os ETFs spot. Os ETFs spot referem-se a veículos de investimento que negociam em plataformas tradicionais e permitem que os investidores ganhem exposição a um ativo subjacente como o BTC sem ter que possuir diretamente o ativo. Os ETFs spot de BTC foram lançados nos EUA em janeiro de 2024. Desde então, os fundos geralmente desfrutaram de crescimento, com alguns períodos envolvendo um aumento particularmente acentuado de entradas. A principal atração dos ETFs é que investidores não familiarizados com o mundo das criptomoedas podem investir em BTC de uma forma que seja conveniente para eles. Quando um trader investe em tal veículo, o fundo compra uma quantidade equivalente da criptomoeda em nome do cliente. Isso se reflete como um movimento on-chain para as carteiras associadas ao ETF. Abaixo está o gráfico compartilhado por Maartunn que mostra a tendência no fluxo líquido de ETF spot de Bitcoin de 30 dias desde o início de 2024. Como exibido no gráfico, o fluxo líquido de ETF spot de Bitcoin viu algumas fases de valores extremamente positivos. Estes naturalmente correspondem a uma alta quantidade de demanda pelos ETFs. Curiosamente, há um padrão comum entre essas grandes ondas de entradas. A partir do gráfico, é visível que o Coin Days Destroyed (CDD) deu sinais de distribuição junto com os picos de fluxo líquido. O CDD é um indicador on-chain que mede o número total de dias de moeda que estão sendo "destruídos" em transações na rede BTC. Um dia de moeda é uma quantidade que um BTC acumula...
Preço do Shiba Inu cai em condições de negociação instáveis enquanto Layer Brett torna-se o nome meme nas listas de observação

O post Preço do Shiba Inu Cai Em Condições de Negociação Instáveis Enquanto Layer Brett Se Torna O Nome Meme Nas Listas de Observação apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Os holofotes cripto estão mudando rapidamente. Layer Brett, a meme coin movida a Ethereum e híbrido de Layer 2, está se aproximando de um marco importante de pré-venda — já arrecadando mais de $2,8 milhões com tokens ainda disponíveis a apenas $0,055. Para traders que buscam além de memes cansados, a combinação de viralidade e infraestrutura Ethereum de Brett o tornou o nome a observar rumo a 2025. Enquanto o preço do Shiba Inu permanece estável, Layer Brett está subindo nas listas de observação como a próxima potencial jogada 100x da comunidade. Previsão de preço do Shiba Inu: SHIB perdendo força Shiba Inu já foi a joia da coroa da mania de meme coins, catapultando para o top-10 das criptos em 2021 com pura energia do varejo. Mas em 2025, o brilho diminuiu. SHIB negocia em torno de $0,00001255, preso em uma faixa por semanas e muito abaixo de sua alta do ano até o momento. Os números de volume contam a história. CoinGecko mostra o volume de negociação de 24 horas do SHIB em apenas $144 milhões, uma fração dos $1,75 bilhões do Dogecoin e até mesmo dos $381 milhões do Pepe. Isso é um sinal claro de interesse em declínio. Os dados de derivativos parecem ainda piores. CoinGlass observa que o interesse aberto caiu de $560 milhões no início deste ano para apenas $186 milhões hoje. Na cadeia, a rede Shibarium está lutando — seu valor total bloqueado caiu para $1,5 milhão, enquanto o ShibaSwap mantém apenas $1 milhão. Antes anunciado como a linha de vida de utilidade para SHIB, esses números destacam um projeto em declínio. Por que Layer Brett está roubando listas de observação Diferentemente do Shiba Inu, que permanece acorrentado ao seu passado apenas de meme, Layer Brett fundiu a cultura viral de memes com a utilidade do escalonamento da Layer 2 do Ethereum. Seus benefícios não são teóricos — já estão repercutindo entre os traders: Taxas ultra-baixas e transações instantâneas, resolvendo problemas de congestão do Ethereum enquanto mantém a segurança. APYs massivos de staking que atraíram tanto degens quanto detentores de longo prazo. Design com a comunidade em primeiro lugar, garantindo que o crescimento não seja ditado por instituições...
A corrida de alta do Bitcoin aproxima-se do seu clímax: Pico do ciclo indica 95% de conclusão

O post A Bull Run do Bitcoin Aproxima-se do Seu Clímax: Pico do Ciclo Indica 95% de Conclusão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin (BTC) atingiu recentemente um novo recorde histórico semanal acima da marca de $112.000, sinalizando uma potencial nova tendência de alta para a principal criptomoeda. Este movimento pode representar a fase final do ciclo atual para o Bitcoin e para o mercado mais amplo de criptomoedas. O analista de mercado CryptoBirb indicou que esta tendência de alta poderá durar aproximadamente mais 50 dias, enfatizando que o Bitcoin está agora 95% através do seu ciclo, que se estendeu por 1.017 dias desde os mínimos de novembro de 2022. 50 Dias Até o Possível Pico do Bitcoin Historicamente, os mercados altistas/otimistas do Bitcoin atingiram o pico entre 1.060 e 1.100 dias após mínimos significativos, sugerindo que o período alvo para o pico deste ciclo poderá ocorrer entre o final de outubro e meados de novembro de 2025. A análise destaca a relação típica entre os eventos de Halving do Bitcoin e os subsequentes picos de preço. Desde o último Halving em abril de 2024, passaram-se 503 dias, com dados passados mostrando que os picos de preço geralmente ocorrem 518 a 580 dias após tais eventos. Como se vê no gráfico abaixo, o Bitcoin está atualmente entre 77% a 86% do caminho através desta linha temporal, entrando no que o analista se refere como a "zona quente"—um período de volatilidade de preços elevada e potenciais movimentos de preço. No entanto, CryptoBirb adverte que as tendências históricas indicam que após atingir um pico, o Bitcoin tipicamente experimenta um declínio significativo, muitas vezes caindo 70% a 80% ao longo de um período de 370 a 410 dias. Esta fase baixista é projetada para aproximadamente o primeiro e segundo trimestre de 2026, com uma probabilidade histórica de um mercado baixista nesse ano atingindo 100%. Antes desta potencial queda, o analista espera uma subida final, com cerca de 50 dias restantes antes do mercado poder atingir o pico. Setembro, frequentemente reconhecido como um mês mais fraco para o Bitcoin, mostrou um declínio médio de 6,17%. Embora as estatísticas do terceiro trimestre possam ser mistas, com um aumento médio de 0,80%, a média geral tende a refletir...
Principais economistas reagem aos dados de emprego enquanto os EUA entram em "recessão de empregos"

O post Melhores economistas reagem aos dados de emprego enquanto os EUA entram em 'recessão de empregos' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mais recente relatório de emprego dos EUA provocou reações preocupantes de economistas líderes, muitos dos quais alertam que o mercado de trabalho entrou numa recessão de empregos. Apenas 22.000 empregos foram adicionados em agosto, muito abaixo das expectativas de 76.500. Junho marcou o primeiro declínio líquido em quase quatro anos, com 13.000 empregos perdidos. Enquanto isso, a taxa de desemprego subiu para 4,3%, o seu nível mais alto desde 2021, indicando crescente fraqueza económica. Mark Zandi Entre os economistas, Mark Zandi da Moody's Analytics enfatizou que o emprego na folha de pagamento já está em território de recessão. Ele observou que julho e agosto registaram ganhos modestos, provavelmente a serem revistos para baixo, com perdas concentradas na manufatura, mineração, construção e setor governamental. Apenas saúde e hospitalidade proporcionaram alguma compensação. Zandi, há muito bearish (baixista) sobre a economia, argumentou que vários setores e estados já estão em recessão. É uma recessão de empregos. O emprego na folha de pagamento diminuiu em junho, e embora tenha subido em julho e agosto, os aumentos foram marginais e parecem propensos a serem revistos. O lado de bens da economia, incluindo manufatura, mineração e construção, está a perder significativamente... — Mark Zandi (@Markzandi) 5 de setembro de 2025 David Rosenberg David Rosenberg da Rosenberg Research destacou distorções nos números principais, apontando que o modelo Birth-Death do Bureau of Labor Statistics adicionou 96.000 empregos. Sem este ajuste, as folhas de pagamento caíram 74.000 em agosto. Ele alertou que, por esta medida, as folhas de pagamento diminuíram por quatro meses consecutivos, um padrão visto pela última vez durante a lenta recuperação da Grande Recessão. O BLS fez o seu melhor para maquilhar este péssimo relatório de folha de pagamento porque o modelo Birth-Death conseguiu adicionar 96.000 empregos ao título. Retire isso, e o que a pesquisa real mostrou foi um declínio de 74.000. De facto, as folhas de pagamento diminuíram numa base ex-BD agora em cada......
Melhor criptomoeda para comprar em setembro à medida que os fluxos de ETF de Ethereum ultrapassam Bitcoin nas bolsas globais

O post Melhores Criptomoedas para Comprar em Setembro à medida que os Fluxos de ETF de Ethereum Ultrapassam Bitcoin em Bolsas Globais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aviso: Este conteúdo é um artigo patrocinado. Bitcoinsistemi.com não é responsável por quaisquer danos ou negatividades que possam surgir das informações acima ou de qualquer produto ou serviço mencionado no artigo. Bitcoinsistemi.com aconselha os leitores a fazerem pesquisas individuais sobre a empresa mencionada no artigo e lembra que toda a responsabilidade pertence ao indivíduo. A demanda institucional está remodelando o mercado de criptomoedas à medida que o fluxo de ETF de Ethereum ultrapassa o do Bitcoin. A rotação de capital entre estas criptomoedas líderes desencadeou especulação entre a comunidade de criptomoedas, questionando qual é a previsão futura do mercado cripto. Analistas que observam a tendência dizem que a rotação é um sinal de que o capital está se espalhando do Bitcoin para outras redes. Junto com os ETFs de Ethereum, Tron, Arbitrum e Avalanche são tokens que estão subindo na lista de observação de oportunidades de altcoins. Tokens emergentes como MAGACOIN FINANCE também estão ganhando reconhecimento como capitalizações menores posicionadas para superar o desempenho nos próximos ciclos de mercado em alta. 1. Tron: Vantagem de Stablecoin Fortalece Tron está ganhando atenção por seu corte de 60% na taxa de transação que ocorreu no final de agosto. Com esse desenvolvimento, os usuários agora podem fazer transferências de stablecoin mais rápidas e baratas na blockchain. Embora as taxas baixas sejam boas para os usuários, analistas observam que isso resultará em menor receita para os validadores. No entanto, a longo prazo, eles preveem que um aumento na atividade do usuário ajudará os validadores a obter mais receita. Com seu crescimento acelerado e papel no mercado de stablecoin, os investidores estão considerando Tron como uma das melhores criptomoedas para comprar agora, à medida que 2025 se aproxima do fim. 2. Arbitrum: Atualizações Impulsionam Adoção As atualizações do Arbitrum estão impulsionando especulações de alta para setembro. O desbloqueio iminente de 92,65 milhões de tokens ARB pode desencadear volatilidade, mas a adoção institucional está crescendo. O PayPal integrou o Arbitrum para transações on-chain, enquanto a atualização ArbOS "Callisto" introduziu abstração de conta e funcionalidade cross-chain. Analistas preveem ação limitada a um intervalo próximo de $0,50...
Por que os funcionários preferem a IA aos seus gestores: O impacto na liderança

O post Por Que os Funcionários Preferem a IA em Vez dos Seus Gestores: O Impacto na Liderança apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Por Que os Funcionários Preferem a IA em Vez dos Seus Gestores: O Impacto na Liderança getty Eu tive um chefe que acreditava que comunicava claramente. Cada semana no Zoom, ele explicava o que queria que trabalhássemos. Eu ouvia atentamente, mas frequentemente sentia-me inseguro sobre o que ele realmente queria dizer. Quando pedia esclarecimentos, ele respondia: "Se tivesse apenas ouvido o que eu disse na reunião..." O seu tom sarcástico irritava-me, especialmente porque eu tinha ouvido. O problema era que as suas palavras eram vagas. Comecei a escrever tudo o que ele dizia palavra por palavra para poder rever as notas mais tarde e tentar entendê-las. Em pouco tempo, o resto da minha equipa pedia-me essas notas, porque também estavam confusos. Se eu tivesse acesso à IA naquela altura, poderia ter carregado as minhas notas e perguntado: "O que é que ele quer dizer com isto?" Isso teria poupado horas de frustração. Portanto, não me surpreende que quase metade dos trabalhadores da Geração Z diga que confia mais em ferramentas de IA como o ChatGPT para orientação do que nos seus gestores. Isso confirma o que tenho experimentado, e quando os funcionários preferem a IA, é um sinal para a liderança fazer mudanças. Por Que os Funcionários Preferem a IA em Vez dos Seus Gestores no Trabalho? getty Por Que os Funcionários Preferem a IA em Vez dos Seus Gestores no Trabalho? Os funcionários escolhem a IA porque ela oferece algo que está em falta nas suas interações humanas. Eles querem clareza, rapidez e um espaço sem julgamentos para fazer perguntas. A IA dá-lhes uma resposta sem o medo de serem ridicularizados por perguntar. Em muitos locais de trabalho, as pessoas hesitam em levantar as mãos porque não querem parecer despreparadas. Com a IA, podem perguntar qualquer coisa, a qualquer momento, sem se preocuparem com o que o seu chefe...
Projeto de lei do Senado dos EUA avança para isentar Staking, Airdrops e DePIN das regras da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos

A postagem "Projeto de Lei do Senado dos EUA Avança para Isentar Staking, Airdrops e DePIN das Regras da SEC" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Regulamentações O Comitê Bancário do Senado dos EUA está circulando uma versão atualizada do seu aguardado projeto de lei sobre estrutura de mercado, introduzindo grandes mudanças na forma como os ativos digitais são tratados sob a lei de valores mobiliários. As revisões, destacadas pela jornalista Eleanor Terrett, estão sendo vistas como um passo significativo para esclarecer o status legal da atividade cripto nos Estados Unidos. Uma das atualizações mais notáveis vem na Seção 101, que especifica que staking, airdrops e tokens pré-legais não serão classificados como valores mobiliários, a menos que haja fraude envolvida. Defensores da indústria dizem que essa linguagem poderia fornecer a clareza há muito procurada para participantes que temiam que atividades cripto normais pudessem ser incluídas na regulamentação de valores mobiliários. Isenções para Projetos DePIN O projeto de lei também destaca redes de infraestrutura física descentralizada (DePIN) na Seção 504, concedendo-lhes isenção explícita da lei de valores mobiliários. Iniciativas DePIN, que incentivam participantes a construir infraestrutura do mundo real como redes sem fio e armazenamento em nuvem, cresceram rapidamente e frequentemente lutaram com incerteza regulatória. Em um aceno à descentralização, as Seções 501, 505 e 506 preservam proteções para desenvolvedores de DeFi, autocustódia de ativos digitais e inovação de código aberto. Os legisladores parecem empenhados em garantir que a regulamentação não sufoque as características essenciais que distinguem os ecossistemas blockchain dos intermediários financeiros tradicionais. Coordenação SEC-CFTC Finalmente, o projeto de lei cria um quadro formal de coordenação entre a SEC e a CFTC nas Seções 701 e 702, uma medida projetada para reduzir os conflitos jurisdicionais que têm atormentado a regulamentação cripto nos últimos anos. Se aprovada em sua forma atual, a legislação poderia remodelar significativamente como os projetos cripto operam nos EUA, removendo algumas das áreas mais controversas do alcance da aplicação de valores mobiliários, enquanto ainda deixa espaço para casos de fraude. Analistas dizem que as exceções para staking e DePIN são especialmente notáveis, pois abordam áreas onde a clareza regulatória tem sido mais urgentemente exigida. As informações fornecidas em...
Sora Ventures revela o primeiro fundo de tesouraria Bitcoin da Ásia com plano de compra de 1 mil milhões de dólares

A publicação Sora Ventures Revela o Primeiro Fundo de Tesouraria Bitcoin da Ásia Com Plano de Compra de $1 Bilhão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Sora Ventures Revela o Primeiro Fundo de Tesouraria Bitcoin da Ásia Com Plano de Compra de $1 Bilhão | Bitcoinist.com Cadastre-se para o nosso boletim informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Ash é um editor e escritor freelancer experiente com ampla experiência na indústria de blockchain e criptomoedas. Ao longo de sua carreira, ele contribuiu para importantes publicações, desempenhando um papel fundamental na formação de conteúdo informativo e oportuno relacionado às finanças descentralizadas (DeFi), tendências de criptomoedas e inovação blockchain. Sua capacidade de decompor tópicos complexos permitiu que tanto profissionais experientes quanto novatos na indústria se beneficiassem de seu trabalho. Além dessas funções específicas, a experiência de escrita de Ash abrange uma ampla variedade de conteúdos, incluindo atualizações de notícias, análises de formato longo e artigos de liderança de pensamento. Ele ajudou várias plataformas a manter altos padrões editoriais, garantindo que os artigos não apenas informem, mas também envolvam os leitores através de clareza e pesquisa aprofundada. Seu trabalho reflete uma profunda compreensão do ecossistema blockchain em rápida evolução, tornando-o um colaborador valioso em um campo onde manter-se atualizado é essencial. Além do seu trabalho de escrita, Ash desenvolveu um forte conjunto de habilidades na gestão de equipes de conteúdo. Ele liderou diversos grupos de escritores e pesquisadores, supervisionando o processo editorial desde a seleção de tópicos, aprovação, edição, até a publicação final. Sua liderança garantiu que a produção de conteúdo fosse oportuna, precisa e alinhada com os objetivos estratégicos das plataformas com as quais trabalhou. Isso não apenas fortaleceu sua experiência em estratégia de conteúdo, mas também aprimorou suas habilidades de gestão de projetos e coordenação de equipes. A capacidade de Ash de combinar experiência técnica com supervisão editorial é ainda mais reforçada por seu conhecimento de ferramentas de análise blockchain como Etherscan, Dune Analytics e Santiment. Essas ferramentas forneceram...
SEC e CFTC propõem mudança para mercados financeiros 24/7 nos EUA

A publicação SEC e CFTC Propõem Mudança para Mercados Financeiros 24/7 nos EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) divulgaram uma declaração conjunta na sexta-feira explorando uma possível mudança para mercados de capital 24/7 e regulamentações para derivativos de criptomoedas. Escalar finanças onchain requer um ambiente de negociação 24/7 em todas as classes de ativos, disseram os reguladores na declaração. Elaborar clareza regulatória para contratos de eventos e futuros perpétuos — contratos de futuros sem data de expiração — também era uma prioridade. No entanto, as agências esclareceram: "Expandir ainda mais os horários de negociação poderia alinhar melhor os mercados dos EUA com a realidade em evolução de uma economia global sempre ativa. Expandir os horários de negociação pode ser mais viável em algumas classes de ativos do que em outras, então pode não haver uma abordagem única para todos os produtos." A potencial mudança para mercados financeiros "sempre ativos" aumentaria a velocidade do fluxo de capital, mas também aumentaria o risco para os traders, expondo suas posições noturnas e de longo prazo a participantes do mercado em diferentes fusos horários, que poderiam eliminá-los das negociações enquanto dormem. Uma tabela de dias de negociação elegíveis para cada mês na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Fonte: NYSE Relacionado: Agenda da SEC propõe portos seguros para criptomoedas, reformas de corretores CFTC e SEC impulsionam os objetivos de criptomoedas da administração Trump A administração do presidente dos EUA Donald Trump publicou seu relatório sobre criptomoedas em julho, delineando recomendações de políticas interagências para desenvolver uma estrutura abrangente para a economia digital. O relatório orientou a SEC e a CFTC a estabelecerem supervisão cooperativa sobre o setor de criptomoedas, com a CFTC tendo a "autoridade clara" para regular os mercados spot de criptomoedas, enquanto a SEC teria jurisdição sobre títulos tokenizados. Em agosto, a CFTC anunciou um caminho para que exchanges de criptomoedas offshore atendam clientes dos EUA através da estrutura Foreign Board of Trade (FBOT). O registro FBOT permite que exchanges offshore regulamentadas em todas as classes de ativos solicitem uma licença para fazer negócios nos Estados Unidos e...
Comunidade Conflux (CFX) vota sobre a utilização do Fundo do Ecossistema

A publicação Comunidade Conflux (CFX) Vota sobre a Utilização do Fundo Ecológico apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Rongchai Wang 05 de Set de 2025 07:59 A votação da Organização Autônoma Descentralizada (DAO) #15 da Conflux (CFX) está em andamento, focando na autorização do CFX bloqueado do Fundo Ecológico para colaborações com mercados tradicionais e empresas públicas. A comunidade Conflux (CFX) está atualmente envolvida em uma votação crucial sob a Conflux DAO #15, conforme anunciado pelo Fórum Conflux. Esta votação procura determinar se os tokens CFX já bloqueados do Fundo Ecológico devem ser autorizados para engajamentos estratégicos com empresas listadas e potenciais colaborações com mercados tradicionais e empresas públicas. Uso Estratégico do Fundo Ecológico A proposta em consideração envolve conceder ao Fundo Ecológico da Conflux a autoridade para aproveitar seus tokens CFX bloqueados. Esta iniciativa visa fomentar parcerias e explorar sinergias com empresas estabelecidas fora do espaço blockchain. A medida é vista como um potencial portal para ampliar a influência e integração da Conflux nos mercados financeiros tradicionais. Participação da Comunidade O processo de votação foi projetado para avaliar a posição da comunidade sobre esta direção estratégica. Os participantes têm a oportunidade de influenciar o processo de tomada de decisão ao depositar seus votos. Esta abordagem democrática sublinha o ethos descentralizado da rede Conflux, capacitando as partes interessadas a terem voz nos desenvolvimentos futuros do projeto. Implicações Potenciais Se aprovada, a autorização poderia abrir caminho para a Conflux estabelecer parcerias significativas, potencialmente aumentando a utilidade e adoção do token CFX. Tais colaborações também poderiam fornecer uma plataforma para a Conflux demonstrar as capacidades da sua tecnologia blockchain dentro de ambientes de negócios tradicionais. Para informações mais detalhadas sobre a proposta e para participar na votação, os membros da comunidade podem visitar o Fórum oficial da Conflux. Fonte da imagem: Shutterstock Fonte: https://blockchain.news/news/conflux-cfx-community-votes-on-ecosystem-fund-utilization
