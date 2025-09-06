Novo relatório sugere que um protocolo DeFi 0DTE emergente ultrapassará LINK e TON no terceiro trimestre: Deve comprar?
O post Novo Relatório Sugere que um Protocolo DeFi 0DTE Emergente Ultrapassará LINK e TON no Q3: Deve Comprar? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um relatório de mercado recentemente publicado está causando agitação, sugerindo que um protocolo DeFi emergente está prestes a superar gigantes estabelecidos como Chainlink (LINK) e Toncoin (TON). A análise prevê especificamente um aumento significativo para o recém-chegado antes do final do Q3, impulsionado por sua aplicação inovadora da tendência 0DTE. Com o fim do trimestre se aproximando rapidamente, esta projeção está forçando os investidores a perguntar: é hora de comprar? Toncoin (TON) TradingView O Toncoin negocia entre $3,00 e $3,33 após uma semana volátil que caiu 1,51%. O token recuou 2,13% mensalmente, apagando partes do rally da primavera, mas mantém um avanço de 5,82% em seis meses, sugerindo que a demanda subjacente persiste. Este recente arrefecimento moderou o sentimento do mercado sem interromper a trajetória ascendente mais ampla. Os indicadores técnicos refletem um posicionamento equilibrado próximo a níveis críticos. A média móvel simples (SMA) de 10 dias a $3,12 quase corresponde à SMA de 100 dias a $3,14, sinalizando equilíbrio entre traders de curto e longo prazo. O RSI em 53 indica momentum neutro, enquanto o Estocástico elevado próximo a 80 mostra compradores testando a força recente. O MACD permanece marginalmente negativo, embora a pressão de venda pareça estar diminuindo. Essas leituras sugerem potencial para movimento em qualquer direção com um leve viés de recuperação. A dinâmica fundamental apresenta forças conflitantes que podem impulsionar volatilidade significativa. A colocação privada de $558M da Verb Technology para construir uma tesouraria de Toncoin visa adquirir aproximadamente 5% do fornecimento circulante, espelhando a estratégia de Bitcoin da MicroStrategy e potencialmente restringindo os tokens disponíveis. No entanto, a concentração de whales continua preocupante com 68% mantidos em grandes carteiras, criando riscos de liquidação próximos aos níveis de equilíbrio. A integração do Telegram com mais de 1B de usuários oferece perspectivas de utilidade a longo prazo, enquanto o programa de incentivo DeFi de $5M da Fundação TON visa o crescimento do ecossistema. Se os bulls ultrapassarem a resistência em $3,49, o momentum poderia atingir a barreira secundária em $3,82, representando aproximadamente 10% de alta adicional e potencialmente desencadeando um avanço de 20% dos níveis atuais. Por outro lado, cair abaixo do suporte de $2,84 pode pressionar o TON em direção a $2,51,...
