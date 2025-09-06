Bitcoin deve ser legal, permitido competir com o dólar: ícone conservador Ron Paul

O ex-candidato presidencial dos EUA e ícone Libertário Ron Paul afirmou que o Bitcoin deveria ser permitido funcionar como moeda nos EUA e competir contra o Dólar. O político aposentado de 90 anos é conhecido por suas credenciais Libertárias e seus esforços para apoiar o comércio de livre mercado no país, um conceito que foi ofuscado pela era de corporações massivas e governos subsidiando seu sucesso. Por que Libertários como Ron Paul amam Cripto? O ex-congressista americano de 12 mandatos famosamente concorreu contra o neoconservador Mitt Romney durante as primárias Republicanas da eleição presidencial dos EUA de 2012, mas não conseguiu ganhar a nomeação. Suas ideias aparentemente radicais de auditorias do Federal Reserve, comércio sem fronteiras e descentralização estavam à frente de seu tempo e alinhadas com o ethos promovido pela revolução das criptomoedas. A revolução das criptomoedas começou em 2008, durante o auge da crise financeira, e propôs um mecanismo de transferência monetária de código aberto que oferecia uma visão de um futuro sem fronteiras. Muitos dos primeiros adotantes do Bitcoin incluíam defensores da privacidade online, cypherpunks e Libertários. Para estes últimos, a cripto era uma forma de desafiar a supremacia dos bancos centrais e sua hegemonia. Rand Paul continua a postura do pai Muitos com tendências Libertárias veem a eleição presidencial de 2012 como uma grande oportunidade perdida para trazer os EUA de volta às suas raízes constitucionais, em vez de papéis globais sobrecarregados. Seu filho, Senador Rand Paul (R-KY), também continuou sua linha em várias posições políticas, incluindo sobre cripto. O senador disse em uma entrevista à Axios em 2021: "Eis o que comecei a acreditar agora: que as moedas governamentais se tornaram tão pouco confiáveis. Elas também são moedas fiduciárias, sem lastro. O dólar tem sido o mais estável entre as moedas, por isso é a moeda de reserva. Agora comecei a questionar se a criptomoeda poderia realmente se tornar a moeda de reserva mundial à medida que mais e mais pessoas perdem a confiança no governo". No entanto, Rand Paul e outros políticos de tendência Libertária não concordam com a atual configuração do governo dos EUA e seus esforços para promover cripto no país. O Senador Paul recentemente votou contra uma proposta liderada por Trump para permitir transações de stablecoin no país, chamando-as de contraproducentes para a causa. Tendências Libertárias estão em ascensão nos EUA, com até mesmo o Presidente Donald Trump famosamente fazendo um discurso através da plataforma antes de sua reeleição em 2024. No entanto, o status quo monetário provavelmente se envolverá em alguma reação contra cripto no futuro, e os Libertários são mais uma vez previstos para tomar o lado da cripto.