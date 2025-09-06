2025-10-13 Monday

Analista assinala o pior dia de negociação histórico do Bitcoin

Analista assinala o pior dia de negociação histórico do Bitcoin

O post Analista Sinaliza o Pior Dia de Negociação Histórico do Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin O histórico de preços do Bitcoin pode não ser tão aleatório quanto às vezes parece. O histórico de preços do Bitcoin pode não ser tão aleatório quanto às vezes parece. O analista de criptomoedas Timothy Peterson argumenta que o ativo segue um ritmo sazonal, com certos dias do ano mostrando uma probabilidade muito maior de perdas do que outros. Sua pesquisa destaca padrões recorrentes aos quais os traders podem querer prestar atenção à medida que setembro se desenrola. Um Padrão de Fraqueza Sazonal A análise de longo prazo de Peterson sugere que o Bitcoin segue um ritmo sazonal recorrente. Dados históricos revelam que 21 de setembro apresentou o declínio médio diário mais acentuado ao longo dos anos, com uma perda média de 2%. Outros pontos fracos incluem 22 de março (-1,52%) e 24 de setembro (-1,50%), o que significa que dois dos três piores dias de negociação do Bitcoin ocorrem na mesma semana no final de setembro. O Bitcoin já tropeçou em agosto, perdendo 6,5%, e Peterson acredita que a tendência sazonal poderia pressionar ainda mais os preços este mês. Ainda assim, ele projeta que o Bitcoin terminará setembro em algum lugar entre $97.000 e $113.000, ressaltando que quedas de curto prazo não necessariamente descarrilam a tendência de alta mais ampla. Por Que Isso Importa para os Traders As tendências sazonais de preços não são exclusivas das criptomoedas — ações e commodities mostram ciclos semelhantes — mas Peterson argumenta que o histórico do Bitcoin torna esses padrões dignos de atenção. Os traders podem tratar essas datas como alertas de risco, especialmente quando combinadas com outros fatores de estresse do mercado. No momento, o Bitcoin está sendo negociado a cerca de $111.253, deixando pouco espaço entre seu preço atual e o limite superior da meta de Peterson. Embora padrões como esses possam orientar expectativas, eles não são garantias. Condições de mercado, desenvolvimentos regulatórios e eventos macroeconômicos podem todos anular o histórico sazonal. Para Peterson, no entanto, setembro continua sendo um mês particularmente complicado para o Bitcoin, com 21 de setembro destacando-se como o dia a ser observado. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 18:42
Novo relatório sugere que um protocolo DeFi 0DTE emergente ultrapassará LINK e TON no terceiro trimestre: Deve comprar?

Novo relatório sugere que um protocolo DeFi 0DTE emergente ultrapassará LINK e TON no terceiro trimestre: Deve comprar?

O post Novo Relatório Sugere que um Protocolo DeFi 0DTE Emergente Ultrapassará LINK e TON no Q3: Deve Comprar? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um relatório de mercado recentemente publicado está causando agitação, sugerindo que um protocolo DeFi emergente está prestes a superar gigantes estabelecidos como Chainlink (LINK) e Toncoin (TON). A análise prevê especificamente um aumento significativo para o recém-chegado antes do final do Q3, impulsionado por sua aplicação inovadora da tendência 0DTE. Com o fim do trimestre se aproximando rapidamente, esta projeção está forçando os investidores a perguntar: é hora de comprar? Toncoin (TON) TradingView O Toncoin negocia entre $3,00 e $3,33 após uma semana volátil que caiu 1,51%. O token recuou 2,13% mensalmente, apagando partes do rally da primavera, mas mantém um avanço de 5,82% em seis meses, sugerindo que a demanda subjacente persiste. Este recente arrefecimento moderou o sentimento do mercado sem interromper a trajetória ascendente mais ampla. Os indicadores técnicos refletem um posicionamento equilibrado próximo a níveis críticos. A média móvel simples (SMA) de 10 dias a $3,12 quase corresponde à SMA de 100 dias a $3,14, sinalizando equilíbrio entre traders de curto e longo prazo. O RSI em 53 indica momentum neutro, enquanto o Estocástico elevado próximo a 80 mostra compradores testando a força recente. O MACD permanece marginalmente negativo, embora a pressão de venda pareça estar diminuindo. Essas leituras sugerem potencial para movimento em qualquer direção com um leve viés de recuperação. A dinâmica fundamental apresenta forças conflitantes que podem impulsionar volatilidade significativa. A colocação privada de $558M da Verb Technology para construir uma tesouraria de Toncoin visa adquirir aproximadamente 5% do fornecimento circulante, espelhando a estratégia de Bitcoin da MicroStrategy e potencialmente restringindo os tokens disponíveis. No entanto, a concentração de whales continua preocupante com 68% mantidos em grandes carteiras, criando riscos de liquidação próximos aos níveis de equilíbrio. A integração do Telegram com mais de 1B de usuários oferece perspectivas de utilidade a longo prazo, enquanto o programa de incentivo DeFi de $5M da Fundação TON visa o crescimento do ecossistema. Se os bulls ultrapassarem a resistência em $3,49, o momentum poderia atingir a barreira secundária em $3,82, representando aproximadamente 10% de alta adicional e potencialmente desencadeando um avanço de 20% dos níveis atuais. Por outro lado, cair abaixo do suporte de $2,84 pode pressionar o TON em direção a $2,51,...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 18:24
Preço do XRP hoje: Notícias sobre XRP tornam-se mistas enquanto a camada Brett atrai baleias para um crescimento de 40x

Preço do XRP hoje: Notícias sobre XRP tornam-se mistas enquanto a camada Brett atrai baleias para um crescimento de 40x

O post Preço do XRP Hoje: Notícias do XRP Tornam-se Mistas Enquanto Layer Brett Atrai Baleias Para Crescimento de 40x apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News O mundo das criptomoedas está em ebulição, e enquanto muitos olhos acompanham os últimos movimentos de preço do XRP, um novo concorrente é o assunto do momento. Layer Brett, uma meme coin da Layer 2 do Ethereum, está absolutamente arrasando em sua pré-venda, tendo já arrecadado mais de $2,8 milhões de investidores ansiosos. Analistas estão a questionar se esta moeda poderá valorizar 40x? ...
CoinPedia 2025/09/06 17:55
Apoio de Trump à Fed para Hassett relatado em meio a especulações

Apoio de Trump à Fed para Hassett relatado em meio a especulações

O post Apoio de Trump a Hassett para o Fed Relatado em Meio a Especulações apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Trump supostamente apoia Hassett para Presidente do Federal Reserve. Reações do mercado permanecem cautelosas em meio a relatórios especulativos. Sem declarações oficiais das contas verificadas de Trump. Em um relatório da ChainCatcher, o ex-presidente dos EUA Donald Trump sugeriu que o presidente do Federal Reserve Jerome Powell deveria ter reduzido as taxas de juros mais cedo, corroborando seu apoio a Hassett. As observações de Trump destacam debates em curso sobre políticas monetárias dos EUA, potencialmente influenciando o sentimento do mercado, embora nenhum registro oficial vincule isso às flutuações atuais do mercado de criptomoedas. Suposto Apoio de Trump a Hassett Influencia a Perspectiva do Mercado A ChainCatcher relata que Trump expressou apoio a Kevin Hassett no contexto de sua potencial nomeação como Presidente do Federal Reserve, com base em atualizações de notícias instantâneas. Apesar deste relatório, nenhuma citação direta ou declaração dos perfis verificados de Trump é fornecida. Donald Trump, Ex-presidente dos EUA, N/A, – "Reiterou apoio a Hassett como candidato a Presidente do Federal Reserve." Não há indicação direta de qualquer remodelação de liderança no Federal Reserve que tenha sido confirmada por fontes oficiais. As condições atuais do mercado parecem estar estáveis em meio a estas atualizações especulativas. As taxas de financiamento de ETH e BTC não apresentaram desvios significativos como resultado dos relatórios da ChainCatcher sobre o suposto apoio de Trump. As taxas médias de financiamento de oito horas, como 0,0056% para ETH e 0,0053% para BTC, demonstram resiliência no sentimento do mercado, não diretamente influenciadas por esses desenvolvimentos. A especulação do mercado frequentemente surge de tais relatórios, mas figuras proeminentes na indústria cripto não comentaram publicamente sobre o apoio relatado de Trump a Hassett. As comunidades de criptomoedas geralmente permanecem cautelosas, avaliando potenciais implicações para a política monetária sem orientação clara de canais oficiais. Impacto Imediato Mínimo nas Criptomoedas em Meio à Especulação do Federal Reserve Você sabia? Apesar das frequentes reações do mercado aos anúncios do Federal Reserve, o apoio de Trump a Hassett como Presidente do Fed não se reflete em quaisquer mudanças imediatas e substanciais nos índices do mercado cripto dos EUA. Como...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 17:44
Lista dos Melhores Agentes de IA em 2025

Lista dos Melhores Agentes de IA em 2025

A publicação Lista dos Melhores Agentes de IA em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Tendências Principais em Agentes de IA em 2025 O panorama dos agentes de IA está evoluindo rapidamente, impulsionado por várias tendências-chave que estão moldando como estas tecnologias são desenvolvidas e implementadas. Ascensão de Sistemas Multi-Agentes: Há uma mudança significativa em direção ao uso de múltiplos agentes de IA especializados que colaboram para resolver problemas complexos, uma estratégia que está se tornando popular em 2025. Integração com RPA: Os Agentes de IA estão adicionando inteligência cognitiva às plataformas existentes de automação robótica de processos (RPA) como UiPath, permitindo fluxos de trabalho mais dinâmicos e adaptáveis que podem responder em tempo real. Foco em Governança e Ética: À medida que a autonomia dos agentes aumenta, também aumenta a necessidade de supervisão. Os principais sistemas de agentes estão priorizando recursos como explicabilidade, trilhas de auditoria e proteções para garantir uma implementação responsável e compatível, particularmente em indústrias regulamentadas. O desenvolvimento de agentes de IA marca um movimento significativo em direção a um futuro onde os sistemas de IA podem realizar tarefas complexas e completas de forma autónoma, mudando fundamentalmente as operações de negócios e o desenvolvimento de software. Fonte: https://bitcoinworld.co.in/list-of-top-agentic-ai-in-2025/
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 17:35
Airdrop da Linea fica disponível a 10 de setembro: O que esperar do seu preço de lançamento

Airdrop da Linea fica disponível a 10 de setembro: O que esperar do seu preço de lançamento

Leia o artigo completo em coingape.com.
Coinstats 2025/09/06 17:26
Polícia de elite francesa liberta homem suíço sequestrado mantido para resgate em criptomoeda

Polícia de elite francesa liberta homem suíço sequestrado mantido para resgate em criptomoeda

O post Polícia de Elite Francesa Liberta Homem Suíço Sequestrado Mantido para Resgate em Criptomoeda apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Uma unidade policial de elite francesa recentemente resgatou um jovem cidadão suíço que havia sido sequestrado para um resgate em criptomoeda em Valence em 31 de agosto. Unidade de Elite Francesa Resgata Refém de Cripto, 7 Presos A unidade policial de elite francesa, Forças Terrestres de Segurança Nacional (GIGN), recentemente resgatou um jovem cidadão suíço mantido como refém para um resgate em criptomoeda. [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/french-elite-police-free-kidnapped-swiss-man-held-for-cryptocurrency-ransom/
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 17:16
Litecoin sobe de forma constante e tem como alvo um alto de $133

Litecoin sobe de forma constante e tem como alvo um alto de $133

O post Litecoin Sobe Constantemente E Visa Um Alto De $133 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. 06 de set de 2025 às 08:01 // Notícias O preço do Litecoin (LTC) subiu acima do nível de suporte de $106, marcando o fim da sua queda. Previsão de preço do Litecoin a longo prazo: baixista De acordo com o indicador de preço, o Litecoin recuperará para os seus máximos anteriores de $130 e $147. Em 14 de julho, conforme relatado pelo Coinidol.com, o corpo da vela da tendência de alta testou o nível de 78,6% de Fibonacci. A correção ascendente sugere que o Litecoin subirá apenas para cair novamente na extensão de Fibonacci de 1.272 ou a $133,36. Análise dos indicadores de preço do LTC O gráfico semanal mostra muitas sombras de velas acima do nível de resistência de $130, que mostram pressão de venda significativa em níveis de preço mais altos. As linhas de média móvel são horizontais, mas com uma inclinação ascendente, indicando uma tendência de alta. Indicadores Técnicos Níveis de resistência: $100, $120, $140 Níveis de suporte: $60, $40, $20 Gráfico de preço semanal LTC/USD – 5 de setembro de 2025 Qual é o próximo movimento para o preço do LTC? O Litecoin subiu acima das linhas de média móvel, retomando uma tendência de alta. Desde 25 de agosto, a altcoin tem negociado acima do suporte de $106, mas abaixo das linhas de média móvel ou do nível de $114. Hoje, a resistência em $114 resistiu ao impulso ascendente. O preço do LTC está agora limitado dentro da sua faixa limitada. Gráfico de preço de 4 horas LTC/USD – 5 de setembro de 2025 Aviso legal. Esta análise e previsão são opiniões pessoais do autor. Os dados fornecidos são coletados pelo autor e não são patrocinados por nenhuma empresa ou desenvolvedor de token. Isto não é uma recomendação para comprar ou vender criptomoeda e não deve ser visto como um endosso pelo CoinIdol.com. Os leitores devem fazer sua própria pesquisa antes de investir em fundos. Fonte: https://coinidol.com/litecoin-rises-steadily/
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 17:13
Saylor da Strategy reage à surpreendente rejeição da MSTR pelo S&P 500

Saylor da Strategy reage à surpreendente rejeição da MSTR pelo S&P 500

O post "Strategy's Saylor Reage à Surpreendente Rejeição da MSTR no S&P 500" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Michael Saylor, o renomado defensor do Bitcoin e cofundador da empresa de tesouraria de Bitcoin Strategy, publicou um tweet mostrando sua reação à rejeição de sua empresa para inclusão no índice S&P 500. Ele publicou dados que mostram que a única coisa que a Strategy precisa para fazer parte do S&P 500 é meramente um reconhecimento formal, basicamente, já que a MSTR já deixou o SPY para trás em termos de desempenho de mercado. Você Também Pode Gostar Saylor reage à surpreendente rejeição da Strategy no SPY Na sexta-feira, 5 de setembro, foi tomada a decisão oficial sobre adicionar ou não a Strategy ao índice S&P 500. A decisão foi negativa, enquanto outra grande empresa, também diretamente relacionada a cripto, mas através de negociação e investimento, foi incluída - a plataforma Robinhood, que permite aos usuários de varejo investir tanto em ações tradicionais quanto em cripto, bem como em produtos relacionados a cripto. Saylor reagiu a esta decisão publicando um tweet com uma infografia mostrando que a MSTR há muito deixou para trás o S&P 500 (SPY) graças à sua estratégia de Bitcoin. O que é ainda mais curioso e notável - a infografia mostra que a MSTR superou o próprio Bitcoin também. A MSTR mostra um aumento de 92% no gráfico, enquanto o SPY fica atrás com um aumento de 14%, e o Bitcoin mostra um crescimento anualizado de 55% em termos de "Retorno da Era Padrão Bitcoin". Quando a notícia da rejeição da inclusão no S&P 500 chegou aos relatórios de notícias, a MSTR caiu imediatamente 2%. No entanto, a conta oficial X da empresa tweetou que, apesar deste evento infeliz, a Strategy certamente manterá seu curso e não será dissuadida do caminho do Bitcoin. Fonte: https://u.today/strategys-saylor-reacts-to-stunning-mstr-sp-500-rejection
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 16:58
Bitcoin deve ser legal, permitido competir com o dólar: ícone conservador Ron Paul

Bitcoin deve ser legal, permitido competir com o dólar: ícone conservador Ron Paul

O ex-candidato presidencial dos EUA e ícone Libertário Ron Paul afirmou que o Bitcoin deveria ser permitido funcionar como moeda nos EUA e competir contra o Dólar. O político aposentado de 90 anos é conhecido por suas credenciais Libertárias e seus esforços para apoiar o comércio de livre mercado no país, um conceito que foi ofuscado pela era de corporações massivas e governos subsidiando seu sucesso. Por que Libertários como Ron Paul amam Cripto? O ex-congressista americano de 12 mandatos famosamente concorreu contra o neoconservador Mitt Romney durante as primárias Republicanas da eleição presidencial dos EUA de 2012, mas não conseguiu ganhar a nomeação. Suas ideias aparentemente radicais de auditorias do Federal Reserve, comércio sem fronteiras e descentralização estavam à frente de seu tempo e alinhadas com o ethos promovido pela revolução das criptomoedas. A revolução das criptomoedas começou em 2008, durante o auge da crise financeira, e propôs um mecanismo de transferência monetária de código aberto que oferecia uma visão de um futuro sem fronteiras. Muitos dos primeiros adotantes do Bitcoin incluíam defensores da privacidade online, cypherpunks e Libertários. Para estes últimos, a cripto era uma forma de desafiar a supremacia dos bancos centrais e sua hegemonia. Rand Paul continua a postura do pai Muitos com tendências Libertárias veem a eleição presidencial de 2012 como uma grande oportunidade perdida para trazer os EUA de volta às suas raízes constitucionais, em vez de papéis globais sobrecarregados. Seu filho, Senador Rand Paul (R-KY), também continuou sua linha em várias posições políticas, incluindo sobre cripto. O senador disse em uma entrevista à Axios em 2021: "Eis o que comecei a acreditar agora: que as moedas governamentais se tornaram tão pouco confiáveis. Elas também são moedas fiduciárias, sem lastro. O dólar tem sido o mais estável entre as moedas, por isso é a moeda de reserva. Agora comecei a questionar se a criptomoeda poderia realmente se tornar a moeda de reserva mundial à medida que mais e mais pessoas perdem a confiança no governo". No entanto, Rand Paul e outros políticos de tendência Libertária não concordam com a atual configuração do governo dos EUA e seus esforços para promover cripto no país. O Senador Paul recentemente votou contra uma proposta liderada por Trump para permitir transações de stablecoin no país, chamando-as de contraproducentes para a causa. Tendências Libertárias estão em ascensão nos EUA, com até mesmo o Presidente Donald Trump famosamente fazendo um discurso através da plataforma antes de sua reeleição em 2024. No entanto, o status quo monetário provavelmente se envolverá em alguma reação contra cripto no futuro, e os Libertários são mais uma vez previstos para tomar o lado da cripto.
Coinstats 2025/09/06 16:15
