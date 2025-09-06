Por que outubro de 2025 pode ser um ponto de viragem

Altcoins O próximo grande marco cripto pode estar a apenas semanas de distância. Depois de Bitcoin e Ethereum terem garantido a aprovação de ETF à vista nos Estados Unidos, todas as atenções estão agora em Solana (SOL) e XRP, as duas altcoins com maior probabilidade de seguir o mesmo caminho. Os mercados de apostas dão-lhes 95% de hipóteses de sucesso, e o interesse institucional está a crescer a cada dia. Gestores de ativos incluindo Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise e VanEck apresentaram candidaturas, com analistas a notar uma onda de formulários S-1 alterados — frequentemente um sinal de que reguladores e emissores estão próximos dos termos finais. Observadores do mercado dizem que o processo parece menos uma especulação e mais uma contagem regressiva. Por Que Solana e XRP São Histórias Diferentes Apesar de serem agrupados, os dois tokens enfrentam cenários regulatórios muito diferentes. Solana: Com um rendimento incomparável — alegadamente 65.000 transações por segundo — e domínio na atividade de exchange descentralizada, Solana parece um candidato natural para adoção institucional. No entanto, a sombra persistente é a alegação anterior da SEC de que SOL pode ser um título não registado. Uma decisão de maio de 2025 sobre staking custodial ajudou, mas a questão não desapareceu. XRP: Aqui a vantagem é a clareza legal. Uma decisão do tribunal federal estabeleceu que as vendas públicas de XRP não são ofertas de títulos, dando ao token uma base firme que Solana não tem. Além disso, os futuros regulados de XRP na CME já quebraram recordes, atingindo 1 mil milhões de dólares em Open Interest mais rapidamente do que qualquer outro produto. Para Wall Street, isso sinaliza prontidão. O Que a Aprovação Poderia Significar Os analistas esperam que uma onda de aprovações liberte milhares de milhões em entradas. As previsões sugerem 5-8 mil milhões de dólares em ETFs de XRP apenas no primeiro ano, enquanto Solana poderia ver o seu preço subir para 335 dólares. A procura constante impulsionada por ETF proporcionaria uma base de liquidez mais estável, reduziria os spreads e diminuiria a volatilidade nos mercados à vista. O lado dos derivativos — futuros e opções usados para proteger fluxos de ETF — provavelmente também veria um aumento,...