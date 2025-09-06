MSTR cai 2,9% após rejeição do S&P 500, Robinhood é incluída
A publicação MSTR cai 2,9% após rejeição do S&P 500, Robinhood entra no índice apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jornalista Publicado: 6 de setembro de 2025 Principais conclusões MSTR pode ser incluída no Índice S&P 500 em dezembro, segundo analistas. Strategy minimizou o impacto das restrições de captação de capital da Nasdaq para empresas cripto. A ação da Strategy (anteriormente MicroStrategy), MSTR, foi rejeitada pelo cobiçado Índice S&P 500, desencadeando uma queda de preço de 2,9% após o horário de mercado em 5 de setembro. Em vez disso, a Robinhood superou a MSTR para o índice. O mercado havia antecipado que o principal detentor corporativo de tesouraria de Bitcoin seria incluído no índice, especialmente porque atendia a todos os critérios necessários. No entanto, essas expectativas foram frustradas e, como resultado, a MSTR caiu para $326 após o anúncio. Fonte: Google Finance Dezembro favorecerá a MSTR? Alguns dos requisitos de inclusão para o índice de ações incluem grande profundidade de mercado e ser lucrativo nos últimos quatro trimestres. Mas acima de tudo, o comitê 'secreto' do índice que administra o processo de inclusão tem a palavra final, observou um analista de ETF da Bloomberg. "Por que a $MSTR não foi permitida no Índice S&P 500 apesar de atender a todos os critérios? Porque o 'Comitê' disse não." Agora, alguns membros da comunidade estavam pessimistas sobre as chances da MSTR de entrar no índice durante a próxima janela de reequilíbrio em dezembro. Mas James Van Straten, um analista da CoinDesk, fez uma aposta contrária. "Dezembro é para MSTR, mesmo cenário que a Tesla." A inclusão expandiria o interesse de investidores institucionais e ETFs para MSTR. Em resposta, Michael Saylor, fundador da Strategy, criticou o índice em uma publicação sutil no X (anteriormente Twitter), comparando os retornos da MSTR versus o Índice S&P 500 (SPY). "Pensando sobre o S&P agora mesmo..." Fonte: X Tanto MSTR quanto BTC superaram o SPY em retornos anualizados, de acordo com o gráfico compartilhado por Saylor. Outro contratempo para a empresa foi a recente proposta da Nasdaq que alguns analistas afirmam que pode forçar tesourarias cripto a obter aprovação dos acionistas antes de levantar capital. No entanto, a...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 17:58