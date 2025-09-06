2025-10-13 Monday

Por que outubro de 2025 pode ser um ponto de viragem

Por que outubro de 2025 pode ser um ponto de viragem

O post Por Que Outubro de 2025 Pode Ser um Ponto de Viragem apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins O próximo grande marco cripto pode estar a apenas semanas de distância. Depois de Bitcoin e Ethereum terem garantido a aprovação de ETF à vista nos Estados Unidos, todas as atenções estão agora em Solana (SOL) e XRP, as duas altcoins com maior probabilidade de seguir o mesmo caminho. Os mercados de apostas dão-lhes 95% de hipóteses de sucesso, e o interesse institucional está a crescer a cada dia. Gestores de ativos incluindo Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise e VanEck apresentaram candidaturas, com analistas a notar uma onda de formulários S-1 alterados — frequentemente um sinal de que reguladores e emissores estão próximos dos termos finais. Observadores do mercado dizem que o processo parece menos uma especulação e mais uma contagem regressiva. Por Que Solana e XRP São Histórias Diferentes Apesar de serem agrupados, os dois tokens enfrentam cenários regulatórios muito diferentes. Solana: Com um rendimento incomparável — alegadamente 65.000 transações por segundo — e domínio na atividade de exchange descentralizada, Solana parece um candidato natural para adoção institucional. No entanto, a sombra persistente é a alegação anterior da SEC de que SOL pode ser um título não registado. Uma decisão de maio de 2025 sobre staking custodial ajudou, mas a questão não desapareceu. XRP: Aqui a vantagem é a clareza legal. Uma decisão do tribunal federal estabeleceu que as vendas públicas de XRP não são ofertas de títulos, dando ao token uma base firme que Solana não tem. Além disso, os futuros regulados de XRP na CME já quebraram recordes, atingindo 1 mil milhões de dólares em Open Interest mais rapidamente do que qualquer outro produto. Para Wall Street, isso sinaliza prontidão. O Que a Aprovação Poderia Significar Os analistas esperam que uma onda de aprovações liberte milhares de milhões em entradas. As previsões sugerem 5-8 mil milhões de dólares em ETFs de XRP apenas no primeiro ano, enquanto Solana poderia ver o seu preço subir para 335 dólares. A procura constante impulsionada por ETF proporcionaria uma base de liquidez mais estável, reduziria os spreads e diminuiria a volatilidade nos mercados à vista. O lado dos derivativos — futuros e opções usados para proteger fluxos de ETF — provavelmente também veria um aumento,...
3 Razões Pelas Quais o Preço do Bitcoin Pode Atingir $150.000 Antes de 2026

3 Razões Pelas Quais o Preço do Bitcoin Pode Atingir $150.000 Antes de 2026

O post 3 Razões Pelas Quais o Preço do Bitcoin Pode Atingir $150.000 Antes de 2026 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Preço do Bitcoin Hoje: Análise BTC nos Gráficos Bitcoin ($BTC) está atualmente a ser negociado em torno de $110.700, situando-se logo acima de um suporte chave em $111.350. A média móvel simples de 50 dias em $115.179 atua como resistência, enquanto a média móvel simples de 200 dias em $101.690 serve como rede de segurança a longo prazo. Suporte imediato: $111.350 Suporte principal: $101.690 (média móvel simples de 200 dias) / $100.000 nível psicológico Resistência: $112.142 – $115.179 Alvo de ruptura: $118.616 Gráfico diário BTC/USD via TradingView O Índice de Força Relativa (RSI) em 44 sinaliza que o BTC está a consolidar após uma correção, mas ainda não está sobrevendido. Uma ruptura acima de $115K poderia abrir caminho para retestar $118K antes de retomar a tendência de alta. Se o BTC se mantiver acima de $100K em setembro, o cenário está preparado para um movimento parabólico no Q4. 1. Queda no Rendimento dos Títulos de 10 Anos dos EUA O rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA está a cair acentuadamente, e isso tem grandes implicações para ativos de risco como o $Bitcoin. Rendimentos mais baixos significam: Custos de empréstimo mais baratos. Acesso mais fácil à liquidez para instituições. Renovado apetite por crescimento e ativos alternativos. Historicamente, a queda nos rendimentos desencadeou rotações para ações e criptomoedas. Para o BTC, isto prepara uma tempestade perfeita para entradas no Q4. 2. Injeção de Liquidez da China Notícia de última hora de Pequim: o Banco Popular da China injetou ¥2 trilhões em liquidez esta semana. Esta enorme inundação de dinheiro no sistema financeiro foi projetada para estabilizar o crescimento—mas os mercados globais sentirão os efeitos. Mais liquidez = demanda mais forte por ativos de risco. Os investidores asiáticos já desempenham um papel dominante nos mercados cripto. Historicamente, os impulsos de liquidez chinesa transbordam para a demanda global por BTC. Esta injeção ecoa ciclos anteriores onde a liquidez asiática impulsionou a subida do Bitcoin em direção a novos máximos. 3. Cortes nas Taxas do Fed a Caminho O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, está encurralado. Com o crescimento a desacelerar e os mercados de títulos a sinalizar stress, os analistas agora esperam cortes de taxa de 25-50bps nos próximos meses. Cortes nas taxas significam: Menor custo de capital. Aumento do investidor...
Melhores criptomoedas para comprar e fazer holding a longo prazo em 2025

Melhores criptomoedas para comprar e fazer holding a longo prazo em 2025

A publicação Melhores Criptomoedas para Comprar e Fazer Holding a Longo Prazo em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias de Criptomoedas Ethereum, XRP, Solana, Bitcoin e Cardano são as principais para holding de longo prazo – além de um novo concorrente surpreendente. A convicção de longo prazo geralmente prevalece sobre a especulação de curto prazo quando se trata de acumular riqueza a longo prazo em ativos digitais. Investidores astutos procuram projetos com efeitos de rede, atividade de desenvolvedores e permanência que perduram através dos ciclos de mercado, em vez de perseguir cada pump. Devido aos fluxos institucionais, aprovações de ETF e a crescente importância da infraestrutura blockchain nas finanças globais, o debate sobre quais criptomoedas manter em 2025 está se intensificando mais uma vez. Embora o Bitcoin ainda seja o pilar das carteiras, altcoins como Ethereum, XRP e Solana estão lutando arduamente pela continuidade da dominância. No entanto, analistas e traders individuais estão começando a prestar atenção ao MAGACOIN FINANCE. Ethereum: A espinha dorsal das finanças descentralizadas A jornada do Ethereum desde 2015 tem sido notável, transformando-se de um experimento ousado no principal hub para aplicativos descentralizados. Com soluções de escalonamento de camada 2 como Arbitrum e Optimism reduzindo os custos de transação, o Ethereum está bem posicionado para um crescimento sustentado. A adoção institucional através de ETFs recentemente aprovados apenas adiciona à sua credibilidade, consolidando o ETH como mais do que apenas um ativo especulativo. Para investidores de longo prazo, o Ethereum continua sendo uma aposta blue-chip no futuro da computação descentralizada e das finanças tokenizadas. XRP: Uma potência de pagamentos global O token XRP da Ripple enfrentou anos de incerteza regulatória, mas seu papel como ponte de liquidez transfronteiriça está agora mais claro do que nunca. Com parcerias na Ásia, Oriente Médio e América Latina, o XRP permite pagamentos internacionais mais rápidos e baratos em comparação com sistemas legados. O interesse institucional aumentou após clareza legal favorável nos EUA, o que ajudou o XRP a recuperar sua posição entre os ativos mais negociados. Para os investidores, o XRP representa uma aposta na adoção da blockchain no setor bancário – um setor ainda maduro para disrupção. MAGACOIN FINANCE: O candidato revelação Enquanto Ethereum, XRP e Solana dominam estratégias de longo prazo, os analistas dizem...
Exército XRP Fez Uma Diferença Real No Caso Ripple-SEC, Declara Advogado Pró-Criptomoeda John Deaton ⋆ ZyCrypto

Exército XRP Fez Uma Diferença Real No Caso Ripple-SEC, Declara Advogado Pró-Criptomoeda John Deaton ⋆ ZyCrypto

O post XRP Army Fez Uma Diferença Real No Caso Ripple-SEC, Declara Advogado Pró-Criptomoeda John Deaton ⋆ ZyCrypto apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Publicidade &nbsp &nbsp O popular advogado de criptomoeda John Deaton reconheceu que a comunidade XRP, comumente referida como XRP Army, foi um elemento decisivo que ajudou a garantir a vitória legal da Ripple contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Caso Ripple v. SEC Encerrado John Deaton recorreu ao X, rejeitando a narrativa dos críticos de que o XRP Army não teve impacto no processo da Ripple. Deaton afirmou que os esforços do exército XRP influenciaram a Juíza Analisa Torres e subsequentemente tiveram um efeito na sua decisão. "Nenhuma pessoa credível pode argumentar" que o XRP Army não fez diferença no caso Ripple," disse ele, acrescentando: "Se o fizerem, ou são ignorantes quanto aos factos e à verdade ou estão a mentir intencionalmente. Temos provas conclusivas de que fizemos a diferença." Nenhuma pessoa credível pode argumentar que o XRP Army não fez diferença no caso Ripple. Se o fizerem, ou são ignorantes quanto aos factos e à verdade ou estão a mentir intencionalmente. Temos provas conclusivas de que fizemos a diferença. Houve mais de 2 mil provas apresentadas no caso. Em... https://t.co/WK2MfOb6wS — John E Deaton (@JohnEDeaton1) September 3, 2025 A SEC apresentou um processo contra a Ripple no final de 2020, acusando-a de arrecadar 1,3 mil milhões de dólares através de uma venda não registada de XRP, a terceira maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado. Em 2023, a Juíza Distrital dos EUA Analisa Torres emitiu uma decisão dividida, declarando que algumas vendas de XRP para investidores institucionais violaram as leis de valores mobiliários, mas as vendas em bolsas públicas não. Publicidade &nbsp O litígio terminou oficialmente em agosto deste ano depois de tanto a Ripple como a SEC retirarem os seus respectivos recursos no Tribunal de Apelações dos EUA para o Segundo Circuito, finalizando um acordo para a Ripple pagar uma penalidade civil de 125 milhões de dólares. Como o XRP Army Ajudou a Defesa Legal da Ripple De acordo com...
6 Melhores Fornecedores de Soluções Blockchain White Label em 2025

6 Melhores Fornecedores de Soluções Blockchain White Label em 2025

O post 6 Melhores Fornecedores de Soluções Blockchain de Marca Branca em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Embora a criptomoeda e a tecnologia blockchain estejam ganhando ampla aceitação, desenvolvedores blockchain qualificados são difíceis de encontrar e muito caros. A boa notícia é que para a maioria dos tipos de modelos de negócios relacionados à blockchain, não há necessidade de reinventar a roda construindo uma plataforma do zero. Por exemplo, se você está procurando lançar uma exchange de criptomoedas, carteira, marketplace de NFT ou plataforma de empréstimo de criptomoedas, é improvável que veja grandes benefícios desenvolvendo internamente. Em vez disso, muitas vezes faz mais sentido usar um serviço blockchain de marca branca, o que trará economias significativas enquanto ainda oferece uma ótima experiência para seus usuários. Isso permitirá que você concentre seus esforços no crescimento da sua base de usuários e na geração de receita. Os melhores fornecedores de blockchain de marca branca: ChainUP – Fornecedor de marca branca com um conjunto completo de serviços blockchain Openware – Fornecedor de marca branca para negociação de criptomoedas de alto desempenho ChangeNOW – Trocas de criptomoedas entre cadeias perfeitas para seus clientes HollaEx – Fornecedor de exchange de criptomoedas de marca branca e tokenização AlphaPoint – Exchange de marca branca, custódia de criptomoedas, soluções de liquidez, tokenização e mais Nexo White Label – Plataforma de empréstimo de criptomoedas de marca branca apoiada por um dos maiores players do setor Os melhores fornecedores de soluções blockchain de marca branca Quer você esteja procurando lançar uma exchange de criptomoedas, carteira ou outra plataforma baseada em blockchain, nossa lista dos melhores fornecedores de soluções blockchain de marca branca tem tudo o que você precisa. 1. ChainUP – Fornecedor de marca branca com um conjunto completo de serviços blockchain ChainUP é uma empresa de soluções blockchain com sede em Singapura que foi fundada em 2017. A empresa fornece uma variedade de serviços relacionados à blockchain, incluindo CEXes de marca branca (exchanges de criptomoedas centralizadas), DEXes de marca branca (exchanges de criptomoedas descentralizadas), software de carteira, cartões de criptomoedas e serviços de conformidade. As soluções da ChainUP foram usadas para lançar mais de 500 exchanges de criptomoedas. O serviço de exchange de criptomoedas de marca branca da empresa suporta tanto negociação spot quanto de futuros, entrada de moeda fiduciária,...
Zexpire visa crescimento apoiado pela tendência crescente de negociação 0DTE

Zexpire visa crescimento apoiado pela tendência crescente de negociação 0DTE

O post Zexpire visa crescimento apoiado pela tendência crescente de negociação 0DTE apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aviso: Este artigo não representa aconselhamento de investimento. O conteúdo e materiais apresentados nesta página são apenas para fins educacionais. A pré-venda do Zexpire ultrapassa Avalanche e Stellar, impulsionada pela tendência viral de negociação 0DTE. Resumo O Zexpire está ligado à tendência viral 0DTE com uma pré-venda a $0,003 e potencial de valorização de 800%. Oferece recompensas de staking, airdrops e queimas deflacionárias para aumentar o valor a longo prazo. Com o volume de opções de $3 bilhões em ascensão, o Zexpire é o primeiro protocolo DeFi 0DTE a observar em 2025. No cenário competitivo de investimentos em pré-venda, um novo concorrente está capturando os holofotes. Relata-se que o Zexpire (ZX) está eclipsando até gigantes estabelecidos como Avalanche e Stellar na atração de capital de investidores. Um catalisador-chave para este impulso parece ser a nova conexão do projeto com a tendência viral de negociação 0DTE (Zero Days to Expiration), levando a análises sobre como este conceito está alimentando seu status de pré-venda nº 1. Pré-venda ZX ao vivo: Enorme potencial para investidores iniciais O Zexpire está fazendo ondas com sua pré-venda de tokens ZX, lançando a um preço atrativo de $0,003. Isso oferece aos investidores iniciais um potencial de valorização de quase 800% antes do token ser listado a $0,025. Especialistas da indústria estão monitorando de perto o Zexpire, especialmente à medida que a negociação de opções emerge como o segmento de DeFi de crescimento mais rápido, ostentando um volume diário de $3 bilhões e crescendo. O Zexpire destaca-se como o primeiro protocolo DeFi 0DTE (zero dias para expiração), simplificando opções em um jogo intuitivo de previsão diária com um clique. A demanda inerente pelo token ZX é impulsionada por seu papel integral em cada jogada. Benefícios para participantes da pré-venda Os compradores iniciais de ZX desfrutam de vantagens significativas, incluindo: Recompensas de staking APR disponíveis antes do Evento de Geração de Token (TGE). Cashback em atividades no jogo. Bônus de fidelidade. Airdrops exclusivos e acesso antecipado à versão beta. A estratégia deflacionária do Zexpire é projetada para manter valor a longo prazo. Isso inclui queimar 20% de todas as taxas, implementar recompras para apoiar...
SEC e CFTC Push para Mercados de Capital 24/7 em Declaração Conjunta Histórica

SEC e CFTC Push para Mercados de Capital 24/7 em Declaração Conjunta Histórica

A publicação "SEC e CFTC Push para Mercados de Capital 24/7 em Declaração Conjunta Histórica" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A declaração sinaliza uma grande mudança na forma como os mercados financeiros americanos operam. Atualmente, a maioria dos mercados dos EUA fecha durante a noite e nos fins de semana. A nova proposta permitiria negociações 24 horas por dia, semelhante a como os mercados de câmbio e criptomoedas já funcionam. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) divulgaram uma declaração conjunta inovadora em 5 de setembro de 2025, delineando planos para criar mercados de capital 24/7. Esta marca a primeira vez que ambas as agências trabalharam juntas para expandir os horários de negociação em todas as classes de ativos. "Para que as finanças on-chain se expandam, a SEC e a CFTC devem colaborar para considerar a possibilidade de expandir ainda mais os horários de negociação", afirmaram as agências. Elas observaram que fatores como viabilidade operacional e proteção ao investidor orientariam quaisquer mudanças. Quebrando Silos Regulatórios O anúncio representa uma cooperação sem precedentes entre duas agências que frequentemente trabalharam separadamente. O presidente da SEC, Paul Atkins, e a presidente interina da CFTC, Caroline Pham, enfatizaram que o trabalho de suas agências "nunca esteve tão interligado". Os reguladores planejam harmonizar suas regras em várias áreas. Estas incluem definições de produtos, padrões de relatórios, requisitos de capital e estruturas de margem. Atualmente, as empresas frequentemente devem seguir regras diferentes para produtos similares, dependendo de qual agência os supervisiona. "Trabalhando em sincronia, nossas duas agências podem aproveitar a estrutura regulatória única do nosso país como uma fonte de força para participantes do mercado, investidores e todos os americanos", diz a declaração. Esta coordenação visa eliminar o que os reguladores chamam de "terra de ninguém regulatória" – situações onde a supervisão pouco clara impediu a inovação. As agências culpam essa incerteza por impulsionar a inovação financeira para o exterior. Quatro Áreas-Chave de Foco A declaração conjunta delineia quatro áreas prioritárias para ação imediata: Fonte: @SECGov Horários de Negociação 24/7: As agências querem expandir a negociação além dos horários atuais de mercado. Elas observaram que câmbio, ouro e ativos cripto já são negociados continuamente. Outros...
Classificações de Futebol Fantasia da Semana 1: Domingo e Segunda-feira

Classificações de Futebol Fantasia da Semana 1: Domingo e Segunda-feira

O post Classificações de Fantasy Football da Semana 1: Domingo e Segunda-feira apareceu no BitcoinEthereumNews.com. EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – 15 DE OUTUBRO: Breece Hall #20 do New York Jets comemora um touchdown durante o quarto período no jogo contra o Philadelphia Eagles no MetLife Stadium em 15 de outubro de 2023 em East Rutherford, New Jersey. (Foto de Sarah Stier/Getty Images) Getty Images A primeira semana da temporada da NFL está oficialmente em andamento, e todos precisam de algumas classificações de fantasy football. Antes de mergulharmos muito no artigo, vamos estabelecer algumas regras básicas. Com os dois primeiros jogos da semana já registrados, ninguém do Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs ou Los Angeles Chargers estará nesta lista. Apenas jogadores dos jogos de domingo e segunda-feira serão classificados. O objetivo destas classificações é ajudá-lo a decidir sobre quaisquer decisões de iniciar ou sentar com base em qual jogador está classificado mais alto. Não apenas isso, mas estas classificações devem ajudá-lo a ter uma perspectiva para sua equipe de fantasy football na semana um. ForbesFantasy Football Iniciar Ou Sentar Semana 1: Travis Hunter, Dak Prescott E MaisPor Steve Bradshaw Classificações de Fantasy Football da Semana 1 Um conselho geral para a semana um é ser cauteloso com os novatos. Embora certos novatos ainda serão classificados alto devido à oportunidade de confronto e talento, é algo que você deve ter em mente. Normalmente, os novatos levam tempo para ganhar um papel em um ataque da NFL, e sua perspectiva para o resto da temporada é muito melhor do que na semana um. Isso dá a esses veteranos um impulso nas minhas classificações da semana um, enquanto os novatos veem uma ligeira diminuição. Classificações de QB de Fantasy Football 1. Lamar Jackson 2. Josh Allen 3. Jayden Daniels 4. Baker Mayfield 5. Joe Burrow 6. Justin Fields 7. Bo Nix 8. Drake Maye 9. Kyler Murray 10. Jordan Love 11. Caleb Williams...
Dogecoin Vs Layer Brett: Detentor inicial de Dogecoin que fez 4,5 milhões de dólares apoia este meme viral em setembro

Dogecoin Vs Layer Brett: Detentor inicial de Dogecoin que fez 4,5 milhões de dólares apoia este meme viral em setembro

O post Dogecoin Vs Layer Brett: Detentor Inicial de Dogecoin Que Ganhou $4,5 Milhões Apoia Este Meme Viral Em Setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Quando uma das primeiras baleias do Dogecoin, que embolsou $4,5 milhões durante o auge da febre do DOGE, coloca seu peso por trás de um novo projeto, as pessoas prestam atenção. Sua escolha mais recente é Layer Brett ($LBRETT), uma cripto Layer 2 que funde a cultura meme com o poder real da blockchain. Com sua pré-venda ao vivo em setembro e analistas já sussurrando sobre um potencial de 1000%, $LBRETT está rapidamente subindo nas classificações de criptomoedas em tendência e abrindo caminho como a próxima grande jogada cripto. Dogecoin Cai 16% enquanto Decisão da SEC sobre ETF Se Aproxima Dogecoin entrou em uma zona decisiva, caindo cerca de 16% do seu pico de agosto de $0,25. O token agora está pairando próximo a níveis não vistos desde o início de agosto, com traders observando nervosamente o que poderia ser um momento decisivo para sua ação de preço. Análise de preço do Dogecoin. Fonte: Crypto.news Grande parte do burburinho se concentra na iminente decisão da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos sobre fundos negociados em bolsa de Dogecoin. A Bitwise enfrenta um prazo de 18 de outubro, enquanto Grayscale e 21Shares seguem em novembro e janeiro. Se aprovados juntos, esses fundos poderiam desencadear um novo impulso, ecoando movimentos anteriores vistos com ETFs de Bitcoin e Ethereum. Cotações de ETF de Dogecoin. Fonte: Polymarket Os traders estão divididos, mas cautelosamente otimistas. Dados da Polymarket mostram 80% de chance de aprovação, acima dos 44% em junho. Mesmo assim, os influxos do DOGE provavelmente ficariam aquém do Ethereum e Bitcoin. Ainda assim, se os ETFs de Dogecoin atraírem apenas 3% de sua capitalização de mercado, isso representaria um sólido impulso de $3 bilhões. Layer Brett Combina Espírito Meme Com Poder Blockchain Layer 2 Em vez de ser apenas mais um token meme perseguindo hype de curta duração, Layer Brett parece uma revolução com um rosto sorridente. O projeto pega o espírito selvagem e imprevisível dos memes e o funde com a força de uma blockchain Layer 2 completa. É a rota de fuga da lenta congestão da Layer 1, e é...
MSTR cai 2,9% após rejeição do S&P 500, Robinhood é incluída

MSTR cai 2,9% após rejeição do S&P 500, Robinhood é incluída

A publicação MSTR cai 2,9% após rejeição do S&P 500, Robinhood entra no índice apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jornalista Publicado: 6 de setembro de 2025 Principais conclusões MSTR pode ser incluída no Índice S&P 500 em dezembro, segundo analistas. Strategy minimizou o impacto das restrições de captação de capital da Nasdaq para empresas cripto. A ação da Strategy (anteriormente MicroStrategy), MSTR, foi rejeitada pelo cobiçado Índice S&P 500, desencadeando uma queda de preço de 2,9% após o horário de mercado em 5 de setembro. Em vez disso, a Robinhood superou a MSTR para o índice. O mercado havia antecipado que o principal detentor corporativo de tesouraria de Bitcoin seria incluído no índice, especialmente porque atendia a todos os critérios necessários. No entanto, essas expectativas foram frustradas e, como resultado, a MSTR caiu para $326 após o anúncio. Fonte: Google Finance Dezembro favorecerá a MSTR? Alguns dos requisitos de inclusão para o índice de ações incluem grande profundidade de mercado e ser lucrativo nos últimos quatro trimestres. Mas acima de tudo, o comitê 'secreto' do índice que administra o processo de inclusão tem a palavra final, observou um analista de ETF da Bloomberg. "Por que a $MSTR não foi permitida no Índice S&P 500 apesar de atender a todos os critérios? Porque o 'Comitê' disse não." Agora, alguns membros da comunidade estavam pessimistas sobre as chances da MSTR de entrar no índice durante a próxima janela de reequilíbrio em dezembro. Mas James Van Straten, um analista da CoinDesk, fez uma aposta contrária. "Dezembro é para MSTR, mesmo cenário que a Tesla." A inclusão expandiria o interesse de investidores institucionais e ETFs para MSTR. Em resposta, Michael Saylor, fundador da Strategy, criticou o índice em uma publicação sutil no X (anteriormente Twitter), comparando os retornos da MSTR versus o Índice S&P 500 (SPY). "Pensando sobre o S&P agora mesmo..." Fonte: X Tanto MSTR quanto BTC superaram o SPY em retornos anualizados, de acordo com o gráfico compartilhado por Saylor. Outro contratempo para a empresa foi a recente proposta da Nasdaq que alguns analistas afirmam que pode forçar tesourarias cripto a obter aprovação dos acionistas antes de levantar capital. No entanto, a...
