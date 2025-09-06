2025-10-13 Monday

Park Min-Young engana vilões de forma hilariante em 'Confidence Queen'

Park Min-Young engana vilões de forma hilariante em 'Confidence Queen'

O post Park Min-Young Engana Vilões Hilariosamente Em 'Confidence Queen' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Park Min-young interpreta uma golpista genial em 'Confidence Queen.' Prime Video Park Min-young interpretou uma esposa tímida em busca de vingança contra seu marido infiel em Marry My Husband. Sua personagem em Confidence Queen também busca justiça, mas com muito mais confiança. Sua personagem Yun Yi-rang arquiteta golpes complicados e frequentemente hilariantes direcionados a vilões. A personagem de Park em Confidence Queen prepara uma armadilha inteligente após a outra, encaixando cada esquema em um quebra-cabeça maior. A oportunidade de interpretar um tipo muito diferente de personagem foi parte da atração. "Eu realmente não gosto de finais que parecem não resolvidos", disse Park (Her Private Life, What's Wrong With Secretary Kim). "Então, tendo a ser atraída por histórias que são emocionantes, coloridas e satisfatórias—onde a justiça é feita e o público sente uma sensação de catarse." Por que Yi-rang persegue esses vilões em particular? Os espectadores terão que assistir à série para descobrir. "Como é um segredo central da nossa história, acho que seria melhor para os espectadores descobrirem a resposta assistindo à série", disse ela. O ator Joo Jong-hyuk teve que usar muitos disfarces em 'Confidence Queen.' Prime Video O elenco também inclui o ator veterano Park Hee-soon (My Name, Trolley, The Bequeathed) como James e o ator em ascensão Joo Jong-hyuk (Extraordinary Attorney Woo, Trigger) como o amigável e otimista Gu-ho. Juntos, o trio executará seus esquemas detalhados. O drama também apresenta várias participações especiais de atores conhecidos, incluindo Song Ji-hyo, Rowoon, Oh Na-ra e Lee Yi-kyung. O personagem de Park Hee-soon, James (alerta de spoiler), era o guarda-costas de Yi-rang quando ela era criança. Quando se encontram novamente anos depois, ela pede sua ajuda. "Depois de vivenciar um incidente de sequestro, ele desenvolveu um forte senso de compaixão, responsabilidade e um sentimento de dívida para com ela", disse Park Hee-soon. "Anos depois, vivendo uma vida mundana e sentindo...
2025/09/06 20:40
Bitcoin Price Watch: Suporte de $110K em jogo após mais uma rejeição em $113K

Bitcoin Price Watch: Suporte de $110K em jogo após mais uma rejeição em $113K

O post Bitcoin Price Watch: Suporte de $110K em Jogo Após Outra Rejeição em $113K apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin está sendo negociado a $110.709 com uma capitalização de mercado de $2,20 trilhões, enquanto a ação do preço se consolida após rejeições repetidas próximas a $113.000. O volume de negociação nas últimas 24 horas atingiu $44,74 bilhões, com movimento intradia confinado entre $110.339 e $113.225. O principal ativo cripto está 10,8% abaixo da sua máxima histórica estabelecida em 14 de agosto de 2025, mantendo [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-110k-support-in-play-after-another-rejection-at-113k/
2025/09/06 20:35
A destilaria 3BR em Nova Jersey está a dar uma oportunidade às ervilhas

A destilaria 3BR em Nova Jersey está a dar uma oportunidade às ervilhas

O post "Destilaria 3BR em Nova Jersey Está Dando uma Chance às Ervilhas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Mendel e Gorovka são bebidas espirituosas feitas de ervilhas na Destilaria 3BR. Os irmãos Aleksandr e Maksim Zhdanov herdaram duas coisas do seu avô: uma receita de vodka e engenhosidade. Vodka Feita de Ervilhas "Meu avô usava ervilhas na União Soviética para fazer álcool porque eram uma das poucas coisas disponíveis durante todo o ano", disse Aleks por e-mail. "Elas crescem facilmente e têm uma longa vida útil, além de serem nutritivas. O governo não podia deixar de tê-las disponíveis." O avô de Aleks viveu na União Soviética numa época em que havia uma pseudo-proibição. Mas as ervilhas eram um alimento básico, então o homem engenhoso encontrou uma maneira de fazer vodka a partir delas. Depois de obter a receita de vodka de ervilha da sua avó, Aleks e Maks começaram a trabalhar, fundando a Destilaria 3BR em Keyport, Nova Jersey em 2018 e lançando sua primeira bebida em 2021. A vodka da 3BR, feita inteiramente de ervilhas, é chamada Mendel—em homenagem a Gregor Mendel, que conduziu sua pesquisa sobre hereditariedade em plantas de ervilha. Mendel é agora o produto principal da 3BR. Mendel é engarrafada com 40% de teor alcoólico e é uma bebida clara e incolor, mas é aí que termina a semelhança com outras vodkas. Mendel ostenta um sabor único ligeiramente reminiscente de tequila. Mas enquanto alguns rejeitam a noção de vodka com sabor, preferindo uma bebida limpa e neutra, Mendel ganhou o prêmio de Vodka do Ano na Competição de Bebidas de Nova Orleans anunciada no Tales of the Cocktail em 2022, prova de que especialistas em bebidas apreciam o sabor único. "O líquido fala por si", disse Aleks em uma entrevista por telefone. "A competição foi um teste às cegas e fomos a única vodka a receber ouro." Mendel é tão saborosa que a 3BR frequentemente a usa como substituto de gin em coquetéis feitos na sala de degustação da destilaria. A 3BR também...
2025/09/06 20:34
Colômbia derrota a Bolívia para se qualificar para a Copa do Mundo da FIFA 2026

Colômbia derrota a Bolívia para se qualificar para a Copa do Mundo da FIFA 2026

A publicação Colômbia Derrota a Bolívia Para Se Qualificar Para a Copa do Mundo FIFA 2026 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. TOPSHOT – O meio-campista da Colômbia #10 James Rodriguez comemora após marcar o primeiro gol da sua equipa durante a partida de qualificação sul-americana para a Copa do Mundo FIFA 2026 entre Colômbia e Bolívia no estádio Metropolitano Roberto Melendez em Barranquilla, Colômbia, em 4 de setembro de 2025. (Foto de Luis ACOSTA / AFP) (Foto de LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images A Colômbia derrotou a Bolívia por 3-0 em Barranquilla na quinta-feira à noite para garantir a qualificação automática para a Copa do Mundo FIFA 2026, que os Estados Unidos, Canadá e México irão sediar no próximo verão. James Ataca Novamente O gol de abertura neste encontro era inevitável. A anfitriã Colômbia estava bombardeando o goleiro boliviano Carlos Lampe com chutes a gol desde o início. James Rodríguez proporcionou a quebra do impasse após 31 minutos de jogo. O meio-campista teve uma grande cabeçada salva em cima da linha momentos antes, mas não cometeu erro com uma finalização de pé direito após um belo passe recuado. RIO DE JANEIRO, BRASIL – 28 DE JUNHO: James Rodriguez da Colômbia chuta e marca o primeiro gol da sua equipa durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 entre Colômbia e Uruguai no Maracanã em 28 de junho de 2014 no Rio de Janeiro, Brasil. (Foto de Julian Finney/Getty Images) Getty Images James, que alcançou o estrelato na Copa do Mundo FIFA 2014, marcou o gol que ajudaria sua nação a finalmente se qualificar para o maior torneio do esporte mundial em 2026. A Colômbia tem lutado nas partidas recentes. A equipe de Nestor Lorenzo perdeu a forma e ficou seis jogos sem vitória, mas o gol de James trouxe um rugido e alívio para todo o país. O chute de James entrou no poste mais próximo e iniciou uma grande festa para os torcedores colombianos em Barranquilla. A partir desse ponto, a vitória parecia uma formalidade. Um mar de amarelo unido em...
2025/09/06 20:28
Aqui estão as datas importantes a observar à medida que o ciclo de alta do Bitcoin se aproxima do fim

Aqui estão as datas importantes a observar à medida que o ciclo de alta do Bitcoin se aproxima do fim

O post Aqui estão datas-chave a relógio enquanto o ciclo de alta do Bitcoin se aproxima do fim apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Enquanto o Bitcoin (BTC) se consolida em torno do nível de $110.000, indicadores técnicos sugerem que o atual ciclo de alta do ativo pode estar se aproximando de sua conclusão. De acordo com o proeminente analista online TradingShot, a primeira criptomoeda está se aproximando de um potencial pico de mercado no final de 2025, seguido por uma correção significativa em 2026. Em uma publicação no TradingView em 5 de setembro, o analista observou que dados históricos mostram que a estrutura de mercado do Bitcoin frequentemente segue um ritmo recorrente de topos, fases de baixa e fundos de ciclo. Cada super ciclo tendeu a atingir o pico próximo à extensão de tempo de Fibonacci 0,786 antes de entrar em uma queda prolongada. Gráfico de análise de preço do Bitcoin. Fonte: TradingView Com base nas medições do ciclo atual, o próximo grande topo pode ocorrer durante a semana de 13 de outubro de 2025. Este momento alinha-se com ciclos anteriores que atingiram o pico pouco antes de transitarem para suas respectivas fases de baixa. A análise sugere ainda que a fase de baixa pode começar após 1 de dezembro de 2025, quando o marcador de Fibonacci 0,786 for alcançado. Se a simetria do ciclo se mantiver, o mercado baixista pode se estender até o fundo projetado do super ciclo em 5 de outubro de 2026. Nesse ponto, espera-se que surja a melhor oportunidade de compra de longo prazo, consistente com padrões passados onde os fundos de ciclo proporcionaram pontos de entrada favoráveis antes do próximo grande rali. Níveis de preço-chave do Bitcoin a observar Por outro lado, dados on-chain compartilhados por Ali Martinez destacaram métricas-chave para avaliar a saúde do atual mercado de alta do Bitcoin. Historicamente, as tendências de baixa começam quando o preço cai abaixo do preço realizado do detentor de curto prazo, com reversões mais profundas se formando uma vez que escorrega abaixo do preço realizado do detentor de longo prazo. Esses níveis representam a base de custo médio de compradores recentes versus investidores de longo prazo. Em 6 de setembro de 2025, dados da Glassnode mostram o preço realizado do detentor de curto prazo em $109.400 e o preço realizado do detentor de longo prazo em $36.700. Análise de custo de longo/curto prazo do Bitcoin...
2025/09/06 20:19
APY de Staking de 90% da BlockchainFX e Captação de $6,8 Milhões Rouba os Holofotes das Criptomoedas de Rendimento Passivo Polkadot e Cosmos

APY de Staking de 90% da BlockchainFX e Captação de $6,8 Milhões Rouba os Holofotes das Criptomoedas de Rendimento Passivo Polkadot e Cosmos

O post APY de Staking de 90% da BlockchainFX e Captação de $6,8 Milhões Rouba os Holofotes das Criptomoedas de Rendimento Passivo Polkadot e Cosmos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Quantos investidores gostariam de ter feito staking em Ethereum a $100 ou comprado Solana abaixo de $1? O arrependimento é um tema recorrente em cripto, e neste momento outra oportunidade está a surgir. A BlockchainFX ($BFX) ultrapassou os $6,8 milhões angariados em pré-venda, oferecendo aos compradores um token que não só alimenta uma super aplicação de negociação completa, mas também proporciona 90% de APY através de recompensas de staking. Com o preço de pré-venda fixado em $0,022 por enquanto, tanto as baleias cripto como os compradores de retalho estão a considerar o BFX como a principal criptomoeda de rendimento passivo de 2025. BlockchainFX (BFX): Utilidade do Token e Momento de Pré-venda Combinados Ao contrário da maioria das pré-vendas que negociam apenas com base no hype, a BlockchainFX já tem o seu produto ativo. Os negociadores podem abrir posições long e short em vários ativos, enquanto os stakers ganham recompensas diárias tanto em BFX como em USDT. A aplicação também integra um Cartão Visa BFX, permitindo gastos globais sem limites — um caso de uso do mundo real que o separa instantaneamente dos tokens mais antigos de "apenas promessas". Os números contam a história: 90% de APY de staking, gerando rendimento passivo significativo. Pools de recompensas de $25.000 USDT, pagos diariamente aos stakers. Potencial de valorização de 500x, com o preço de pré-venda a subir em direção a um objetivo de lançamento de $0,05. Com cada fase da pré-venda a preços mais altos, ficar de fora arrisca perder os múltiplos iniciais. E graças ao código promocional BLOCK30, os compradores que agirem agora garantem uma alocação extra de 30% de BFX instantaneamente — acumulando ganhos ainda maiores antes do token chegar às exchanges. Polkadot (DOT): Confiável Mas com Potencial de Valorização Limitado O Polkadot continua a ser uma das criptomoedas de rendimento passivo mais conhecidas, impulsionada pela sua arquitetura de parachain e visão multichain. Os detentores de DOT podem fazer staking para rendimentos na faixa baixa a média de dois dígitos, oferecendo estabilidade para participantes de longo prazo. No entanto, a história de valorização abrandou. Com alto fornecimento circulante e ação de preço gradual, o Polkadot oferece recompensas de staking previsíveis, mas falta o...
2025/09/06 20:03
Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos adia decisão sobre o Grayscale Polkadot Trust

Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos adia decisão sobre o Grayscale Polkadot Trust

A publicação "A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos Adia Decisão sobre o Grayscale Polkadot Trust" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A SEC adia a decisão sobre o ETF DOT da Grayscale até 8 de novembro. O Grayscale Polkadot Trust busca listagem na Nasdaq. O mercado aguarda a decisão final de aprovação da SEC. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos adiou sua decisão sobre a listagem do Polkadot Trust da Grayscale submetida à Nasdaq até 8 de novembro, estendendo o período de revisão por mais 60 dias. Esta extensão reflete o escrutínio regulatório em curso, com potenciais impactos de antecipação do mercado no Polkadot e criptomoedas relacionadas. O Atraso da SEC Estende a Decisão sobre o ETF do Grayscale Polkadot Trust O atraso sublinha a postura cautelosa da SEC em relação aos ETFs de criptomoedas. Mantém a ambiguidade na aprovação de ETFs baseados em spot, adicionando incerteza ao sentimento mais amplo do mercado. Enquanto a proposta da Grayscale permanece em limbo, a observação da indústria continua em busca de qualquer alívio regulatório. Toda a comunidade cripto reage com antecipação. Apesar do silêncio de figuras-chave da indústria nas redes sociais, as discussões continuam em fóruns. As autoridades reguladoras mantêm anúncios formais, mas se abstêm de comentários abertos. "A Comissão estenderá o prazo para aprovar ou desaprovar a mudança de regra proposta por mais 60 dias, com uma data de decisão final de 8 de novembro." – Arquivamento de Mudança de Regra da SEC Análise do Mercado Polkadot em Meio às Decisões de ETF da SEC Você sabia? Os atrasos da SEC espelham aplicações passadas de ETF de altcoins, levando anteriormente à volatilidade temporária do mercado e, em seguida, à normalização eventual. De acordo com o CoinMarketCap, o Polkadot (DOT) está em $3,81, com uma capitalização de mercado de $6,15 mil milhões e um volume de negociação de 24 horas de $261,14 milhões, um aumento de 44,27%. O token mostrou uma diminuição de preço de 0,58% no último dia, mas ganhou nos últimos 60 dias. Polkadot(DOT), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 11:38 UTC em 6 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap A equipe de pesquisa Coincu observa potenciais resultados financeiros disruptivos se o ETF garantir aprovação, provavelmente aumentando o investimento institucional. A história mostra que investimentos cripto baseados em spot estimulam o interesse do mercado, sugerindo desenvolvimentos potencialmente positivos para o Polkadot. AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentário geral do mercado e...
2025/09/06 19:44
Uma Nova Era Poderosa Revelada Por Saylor

Uma Nova Era Poderosa Revelada Por Saylor

A publicação Uma Nova Era Poderosa Revelada Por Saylor apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Adoção Institucional do Bitcoin: Uma Nova Era Poderosa Revelada Por Saylor Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Adoção Institucional do Bitcoin: Uma Nova Era Poderosa Revelada por Saylor Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-institutional-adoption-growth/
2025/09/06 19:35
Melhores criptomoedas abaixo de $1 para observar: Por que BlockchainFX, Snorter Token, Best Wallet Token e Little Pepe são as principais criptos para comprar

Melhores criptomoedas abaixo de $1 para observar: Por que BlockchainFX, Snorter Token, Best Wallet Token e Little Pepe são as principais criptos para comprar

O timing é tudo. Demasiados traders atualizam (chase) ordem quando os ganhos reais vêm de entrar cedo. Aqueles que compram cripto antes das listagens têm consistentemente a vantagem. Foi assim que fortunas foram feitas com Shiba Inu, Dogecoin e entradas iniciais no Ethereum. O mesmo princípio aplica-se hoje, encontrando as melhores criptos abaixo de $1 e garantindo uma posição [...] A publicação Melhores Criptos Abaixo de $1 para Observar: Por que BlockchainFX, Snorter Token, Best Wallet Token e Little Pepe São as Melhores Criptos para Comprar apareceu primeiro no Blockonomi.
Blockonomi2025/09/06 19:30
Previsão de preço da Shiba Inu; Últimas notícias sobre a moeda PEPE e as melhores criptomoedas para comprar hoje segundo os especialistas

Previsão de preço da Shiba Inu; Últimas notícias sobre a moeda PEPE e as melhores criptomoedas para comprar hoje segundo os especialistas

Os mercados de cripto estão a fervilhar com especulação enquanto os traders tentam descobrir onde se esconde o próximo grande movimento.
Cryptodaily2025/09/06 19:02
