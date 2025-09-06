Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos adia decisão sobre o Grayscale Polkadot Trust
A publicação "A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos Adia Decisão sobre o Grayscale Polkadot Trust" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A SEC adia a decisão sobre o ETF DOT da Grayscale até 8 de novembro. O Grayscale Polkadot Trust busca listagem na Nasdaq. O mercado aguarda a decisão final de aprovação da SEC. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos adiou sua decisão sobre a listagem do Polkadot Trust da Grayscale submetida à Nasdaq até 8 de novembro, estendendo o período de revisão por mais 60 dias. Esta extensão reflete o escrutínio regulatório em curso, com potenciais impactos de antecipação do mercado no Polkadot e criptomoedas relacionadas.
O Atraso da SEC Estende a Decisão sobre o ETF do Grayscale Polkadot Trust
O atraso sublinha a postura cautelosa da SEC em relação aos ETFs de criptomoedas. Mantém a ambiguidade na aprovação de ETFs baseados em spot, adicionando incerteza ao sentimento mais amplo do mercado. Enquanto a proposta da Grayscale permanece em limbo, a observação da indústria continua em busca de qualquer alívio regulatório. Toda a comunidade cripto reage com antecipação. Apesar do silêncio de figuras-chave da indústria nas redes sociais, as discussões continuam em fóruns. As autoridades reguladoras mantêm anúncios formais, mas se abstêm de comentários abertos.
"A Comissão estenderá o prazo para aprovar ou desaprovar a mudança de regra proposta por mais 60 dias, com uma data de decisão final de 8 de novembro." – Arquivamento de Mudança de Regra da SEC
Análise do Mercado Polkadot em Meio às Decisões de ETF da SEC
Você sabia? Os atrasos da SEC espelham aplicações passadas de ETF de altcoins, levando anteriormente à volatilidade temporária do mercado e, em seguida, à normalização eventual. De acordo com o CoinMarketCap, o Polkadot (DOT) está em $3,81, com uma capitalização de mercado de $6,15 mil milhões e um volume de negociação de 24 horas de $261,14 milhões, um aumento de 44,27%. O token mostrou uma diminuição de preço de 0,58% no último dia, mas ganhou nos últimos 60 dias.
Polkadot(DOT), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 11:38 UTC em 6 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap
A equipe de pesquisa Coincu observa potenciais resultados financeiros disruptivos se o ETF garantir aprovação, provavelmente aumentando o investimento institucional. A história mostra que investimentos cripto baseados em spot estimulam o interesse do mercado, sugerindo desenvolvimentos potencialmente positivos para o Polkadot.
BitcoinEthereumNews2025/09/06 19:44