Aqui estão as datas importantes a observar à medida que o ciclo de alta do Bitcoin se aproxima do fim

O post Aqui estão datas-chave a relógio enquanto o ciclo de alta do Bitcoin se aproxima do fim apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Enquanto o Bitcoin (BTC) se consolida em torno do nível de $110.000, indicadores técnicos sugerem que o atual ciclo de alta do ativo pode estar se aproximando de sua conclusão. De acordo com o proeminente analista online TradingShot, a primeira criptomoeda está se aproximando de um potencial pico de mercado no final de 2025, seguido por uma correção significativa em 2026. Em uma publicação no TradingView em 5 de setembro, o analista observou que dados históricos mostram que a estrutura de mercado do Bitcoin frequentemente segue um ritmo recorrente de topos, fases de baixa e fundos de ciclo. Cada super ciclo tendeu a atingir o pico próximo à extensão de tempo de Fibonacci 0,786 antes de entrar em uma queda prolongada. Gráfico de análise de preço do Bitcoin. Fonte: TradingView Com base nas medições do ciclo atual, o próximo grande topo pode ocorrer durante a semana de 13 de outubro de 2025. Este momento alinha-se com ciclos anteriores que atingiram o pico pouco antes de transitarem para suas respectivas fases de baixa. A análise sugere ainda que a fase de baixa pode começar após 1 de dezembro de 2025, quando o marcador de Fibonacci 0,786 for alcançado. Se a simetria do ciclo se mantiver, o mercado baixista pode se estender até o fundo projetado do super ciclo em 5 de outubro de 2026. Nesse ponto, espera-se que surja a melhor oportunidade de compra de longo prazo, consistente com padrões passados onde os fundos de ciclo proporcionaram pontos de entrada favoráveis antes do próximo grande rali. Níveis de preço-chave do Bitcoin a observar Por outro lado, dados on-chain compartilhados por Ali Martinez destacaram métricas-chave para avaliar a saúde do atual mercado de alta do Bitcoin. Historicamente, as tendências de baixa começam quando o preço cai abaixo do preço realizado do detentor de curto prazo, com reversões mais profundas se formando uma vez que escorrega abaixo do preço realizado do detentor de longo prazo. Esses níveis representam a base de custo médio de compradores recentes versus investidores de longo prazo. Em 6 de setembro de 2025, dados da Glassnode mostram o preço realizado do detentor de curto prazo em $109.400 e o preço realizado do detentor de longo prazo em $36.700. Análise de custo de longo/curto prazo do Bitcoin...