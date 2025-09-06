15 estados poderão ver a Aurora Boreal no sábado à noite
O post 15 Estados Podem Ver Aurora Boreal Sábado à Noite apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Topline Ventos de alta velocidade de um ponto mais frio e menos denso na superfície do sol podem continuar perturbando o campo magnético da Terra no sábado, e mais de uma dúzia de estados podem ter a chance de ver a aurora boreal, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Efeitos de ventos de alta velocidade de um ponto mais frio e menos denso na superfície do sol podem perturbar o campo magnético da Terra. AFP via Getty Images Factos Principais A NOAA prevê um índice Kp de cinco numa escala de nove para sábado à noite, sugerindo que a aurora boreal pode tornar-se visível até ao norte de Iowa. Períodos de tempestades geomagnéticas "menores" são esperados no final de sábado, embora uma recente ejeção de massa coronal possa perturbar ainda mais o campo magnético da Terra e produzir tempestades "moderadas" no início de domingo, potencialmente tornando a aurora boreal visível mais ao sul, de acordo com a previsão de três dias da NOAA. Espera-se atividade auroral mais calma nas noites de domingo e segunda-feira, com um índice Kp máximo de pouco mais de quatro e três previstos, respetivamente. Onde Será Visível A Aurora Boreal? Uma maior probabilidade de visualização do fenómeno é prevista no norte do Canadá e no Alasca, onde a aurora boreal poderá ser vista após o pôr do sol no estado. Uma menor probabilidade é esperada em partes de Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan, Nova Iorque, New Hampshire, Vermont e Nova Iorque. (Veja o mapa abaixo.) Linha de visão de sábado. NOAA Qual É A Melhor Maneira De Ver A Aurora Boreal? A aurora boreal é tipicamente melhor vista durante os meses de inverno, quando os dias se tornam mais curtos, embora possa ser vista durante todo o ano, dependendo da atividade solar. A aurora boreal é melhor vista entre as 22:00 e as 2:00 hora local, de acordo com a NOAA, que recomenda viajar para um ponto alto voltado para o norte, longe da poluição luminosa. Qual É A Melhor Maneira De Fotografar...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:55