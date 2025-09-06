2025-10-13 Monday

15 estados poderão ver a Aurora Boreal no sábado à noite

O post 15 Estados Podem Ver Aurora Boreal Sábado à Noite apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Topline Ventos de alta velocidade de um ponto mais frio e menos denso na superfície do sol podem continuar perturbando o campo magnético da Terra no sábado, e mais de uma dúzia de estados podem ter a chance de ver a aurora boreal, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Efeitos de ventos de alta velocidade de um ponto mais frio e menos denso na superfície do sol podem perturbar o campo magnético da Terra. AFP via Getty Images Factos Principais A NOAA prevê um índice Kp de cinco numa escala de nove para sábado à noite, sugerindo que a aurora boreal pode tornar-se visível até ao norte de Iowa. Períodos de tempestades geomagnéticas "menores" são esperados no final de sábado, embora uma recente ejeção de massa coronal possa perturbar ainda mais o campo magnético da Terra e produzir tempestades "moderadas" no início de domingo, potencialmente tornando a aurora boreal visível mais ao sul, de acordo com a previsão de três dias da NOAA. Espera-se atividade auroral mais calma nas noites de domingo e segunda-feira, com um índice Kp máximo de pouco mais de quatro e três previstos, respetivamente. Onde Será Visível A Aurora Boreal? Uma maior probabilidade de visualização do fenómeno é prevista no norte do Canadá e no Alasca, onde a aurora boreal poderá ser vista após o pôr do sol no estado. Uma menor probabilidade é esperada em partes de Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan, Nova Iorque, New Hampshire, Vermont e Nova Iorque. (Veja o mapa abaixo.) Linha de visão de sábado. NOAA Qual É A Melhor Maneira De Ver A Aurora Boreal? A aurora boreal é tipicamente melhor vista durante os meses de inverno, quando os dias se tornam mais curtos, embora possa ser vista durante todo o ano, dependendo da atividade solar. A aurora boreal é melhor vista entre as 22:00 e as 2:00 hora local, de acordo com a NOAA, que recomenda viajar para um ponto alto voltado para o norte, longe da poluição luminosa. Qual É A Melhor Maneira De Fotografar...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:55
ETF de Bitcoin fortalece-se com entradas de $633M enquanto $5.000 em BlockchainFX podem explodir para $290.454

O post ETF de Bitcoin Fortalece Com Entradas de $633M Enquanto $5.000 em BlockchainFX Poderiam Explodir para $290.454 apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Bitcoin (BTC) está em alta, atualmente negociando logo abaixo de $110.500, com uma forte recuperação nas entradas de ETF após a fraqueza do mercado em agosto. Os ETFs de Bitcoin dos EUA adicionaram impressionantes $633,3 milhões em duas sessões, revertendo grande parte das saídas anteriores e sinalizando uma mudança institucional em direção ao Bitcoin como um ativo de hedge. Mas o que isso significa para investidores que buscam capitalizar a próxima grande oportunidade? Apresentamos BlockchainFX (BFX): o mais recente token de pré-venda que está virando cabeças em todo o mercado cripto. Tendo já arrecadado mais de $6,8 milhões, o BFX está sendo comparado ao Bitcoin em estágio inicial pelo seu enorme potencial de valorização e caso de uso disruptivo em finanças descentralizadas. Com projeções de retornos de até 500X e interesse dos investidores crescendo rapidamente, BlockchainFX não é apenas mais uma altcoin, está sendo posicionada como a próxima grande novidade no espaço cripto. Como o Bitcoin fez uma vez, o BFX está capturando o momentum das mudanças de mercado, surfando na onda do Smart Money e do interesse de varejo. Para aqueles que perderam a ascensão inicial do Bitcoin, BlockchainFX pode ser a segunda chance que estavam esperando. O Aumento do ETF de Bitcoin e o Posicionamento Estratégico do BlockchainFX A alta do Bitcoin e o aumento da demanda institucional por exposição via ETFs são um sinal da crescente maturidade do mercado cripto. Os players institucionais estão buscando exposição mais segura e estável ao espaço cripto, o que impulsionou a demanda por ETFs de Bitcoin. À medida que mais fluxo de capital entra no Bitcoin, o ativo está solidificando sua posição como o principal armazenamento de valor digital. No entanto, no reino de projetos cripto inovadores, BlockchainFX se destaca como uma das principais novas moedas para investir agora. Enquanto o Bitcoin colhe os benefícios dos fluxos institucionais e uma narrativa crescente em torno do seu valor como hedge, BlockchainFX está se posicionando como a próxima grande oportunidade para investidores que buscam exposição...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:43
Nasdaq aprova listagem de estratégias SOL para 9 de setembro

O post Nasdaq Aprova Listagem da SOL Strategies Para 9 de Set. apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa blockchain canadiana SOL Strategies está pronta para estrear na Nasdaq na próxima semana após garantir aprovação para listar suas ações. Em um comunicado na sexta-feira, a SOL Strategies disse que começaria a listar ações ordinárias no Nasdaq Global Select Market a partir de 9 de setembro sob o símbolo de ticker STKE. A listagem encerrará a negociação das ações da empresa no mercado de capital de risco over-the-counter OTCQB, mantendo a atividade de negociação na Bolsa de Valores Canadiana. "Esta listagem proporciona aos nossos acionistas maior liquidez enquanto nos dá acesso a mercados de capitais mais profundos à medida que continuamos a escalar nossas operações de validador e expandir nossos investimentos no ecossistema", disse a CEO da SOL Strategies, Leah Wald. A empresa oferece aos traders exposição ao blockchain Solana através do staking do token nativo do protocolo, Solana (SOL). A SOL Strategies anunciou a captação de 500 milhões de dólares em notas conversíveis em abril para comprar tokens SOL. O preço das ações da SOL Strategies na Bolsa de Valores Canadiana sob o símbolo de ticker HODL subiu cerca de 20% na sexta-feira em meio ao anúncio da Nasdaq. A empresa reportou um prejuízo líquido de cerca de 3,5 milhões de dólares para o segundo trimestre de 2025. Relacionado: SOL Strategies reporta prejuízo líquido de 3,5 milhões de dólares no segundo trimestre enquanto receitas de staking e validação aumentam Entre as empresas apostando em tesouros SOL está a DeFi Development Corp. Na sexta-feira, anunciou uma nova aquisição de tokens SOL no valor de 39,76 milhões de dólares, elevando as participações totais da empresa para 2 milhões de SOL. Solana atualizando para Alpenglow após processo de governança Na terça-feira, a Solana anunciou que uma maioria esmagadora de uma participação de 52% no processo de governança votou para atualizar a rede para o protocolo de consenso Alpenglow. Espera-se que a atualização reduza significativamente a finalidade da transação na rede. "Com essas velocidades, a Solana poderia alcançar responsividade de nível Web2 com finalidade L1, desbloqueando novos casos de uso que exigem tanto velocidade quanto certeza criptográfica", disse a Fundação Solana em um post no blog. Revista:...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:38
Bailey Zimmerman atinge o n.º 1 pela primeira vez numa tabela improvável da Billboard

O post Bailey Zimmerman Atinge o N.º 1 Pela Primeira Vez Num Improvável Gráfico da Billboard apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bailey Zimmerman conquista o seu primeiro N.º 1 na tabela Hot Rap Songs com "All the Way", a sua colaboração com BigXthaPlug, que sobe para o primeiro lugar esta semana. NASHVILLE, TENNESSEE – 25 DE NOVEMBRO: Bailey Zimmerman atua no Friendsgiving do The Big 98 no The Grand Ole Opry em 25 de novembro de 2024 em Nashville, Tennessee. (Foto de Tibrina Hobson/Getty Images) Getty Images Bailey Zimmerman é um dos novos talentos mais empolgantes no género da música country. Ele destacou-se há apenas alguns anos com o seu álbum de estreia Religiously. The Album., e os seus vários singles de sucesso ajudaram a lançá-lo para o estrelato. Durante os últimos meses, ele tem promovido o seu segundo álbum completo Different Night, Same Rodeo e as suas múltiplas faixas. Zimmerman colaborou recentemente com BigXthaPlug, que se afastou de apenas fazer rap para a música country, e o seu último álbum completo mistura os dois estilos. BigXthaPlug – e os seus muitos colaboradores – conquistam grandes vitórias em várias tabelas da Billboard esta semana graças a essa inventividade. Juntos, BigXthaPlug e Zimmerman sobem para o N.º 1 numa tabela nos Estados Unidos, ajudando o cantor e compositor country a conquistar o seu primeiro lugar numa lista que ele talvez nunca esperasse dominar. "All the Way" Substitui Kendrick Lamar e SZA "All the Way", a colaboração de BigXthaPlug com Zimmerman, sobe do N.º 2 para o N.º 1 na tabela Hot Rap Songs, a lista da Billboard das faixas de rap mais consumidas em todo o país, que emprega uma metodologia que combina vendas, streams e reprodução em rádio. Quando "All the Way" atinge o N.º 1, substitui "Luther" de Kendrick Lamar e SZA, que cai para o N.º 2 após uma corrida histórica no primeiro lugar. BigXthaPlug Experimenta com Country "All the Way" serviu como o single principal do álbum I Hope You're Happy de BigXthaPlug, o seu terceiro álbum e o primeiro a vê-lo experimentar com...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:31
Notícias dececionantes sobre a data de lançamento da 3ª temporada de 'House Of The Dragon'

O post Notícias Dececionantes Sobre a Data de Lançamento da 3ª Temporada de 'House Of The Dragon' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Embora estejamos habituados a longos intervalos entre séries de streaming, isto está a tornar-se ridículo neste momento, já que mais uma produção mostra sinais de que ainda vamos ter uma espera interminável entre temporadas. Neste caso, trata-se da 3ª temporada de House of the Dragon. Num recente perfil da THR sobre a atriz de House of the Dragon, Olivia Cooke, foi revelado que a produção da 3ª temporada nem sequer estará concluída até outubro. A produção leva à pós-produção, e isso é muito mais longo do que se possa pensar. Podemos olhar para a 2ª temporada para calcular isto. A 2ª temporada de House of the Dragon começou a ser filmada em abril de 2023 e terminou em setembro de 2023. Mas a série só foi realmente lançada em junho de 2024, 8,5 meses depois. Portanto, se as filmagens terminarem em outubro, isso significa pelo menos junho de 2024, se não mais, criando um intervalo completo de dois anos entre temporadas. Melhor do que alguns, talvez, mas pior do que muitos outros que conseguiram reduzir o intervalo para algo mais próximo de um ano e meio. O artigo também diz que a 4ª temporada de House of the Dragon, a última temporada, ainda não foi escrita, por isso, se mantivermos este calendário, estamos a falar de um final de série em 2028. Tenha em mente que, de 2011 a 2017, tivemos uma temporada de 10 episódios de Game of Thrones lançada com um ano de intervalo, até à 7ª temporada (houve um intervalo estranhamente longo de dois anos entre a 7ª e a 8ª temporada de apenas seis episódios). House of the Dragon não está nem perto disso, e isso mesmo com a 2ª temporada reduzida para oito episódios, e alegadamente a 3ª temporada também terá oito. Também se diz que a 2ª temporada cortou o que deveria ser o seu final de batalha naval blockbuster, que foi transferido para a 3ª temporada...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:16
Participações em Bitcoin da MARA próximas de 6 mil milhões de dólares com 52.477 $BTC, promovendo o Bitcoin Hyper

O post MARA's Bitcoin Holdings Near $6B With 52,477 $BTC, Hyping Up Bitcoin Hyper apareceu no BitcoinEthereumNews.com. MARA's Bitcoin Holdings Near $6B With 52,477 $BTC, Hyping Up Bitcoin Hyper Cadastre-se para o nosso boletim informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Como escritor de cripto, as responsabilidades de Bogdan dividem-se entre pesquisar e escrever artigos e entreter a equipa com o seu humor que beira o politicamente incorreto, um aspirante a Bill Burr, se preferir. Graças aos seus mais de 12 anos de experiência em escrita em tantas áreas, incluindo tecnologia, cibersegurança, modelagem, fitness, cripto e outros tópicos-que-não-devem-ser-nomeados, ele tornou-se um verdadeiro ativo para a equipa. Enquanto a sua posição como escritor sénior na PrivacyAffairs lhe ensinou valiosas lições sobre o poder da autogestão, toda a sua carreira de escrita foi e é um exercício de autoaperfeiçoamento. Agora, ele está pronto para mergulhar no mundo cripto e ensinar as pessoas a assumirem o controlo do seu próprio dinheiro na blockchain. Com o fiat como uma moeda eternamente desvalorizada, o Bitcoin e as altcoins parecem ser a melhor alternativa para Bogdan. A maior conquista profissional de Bogdan, além de garantir uma posição como escritor principal para o Bitcoinist, foi o seu período de 5 anos como gestor de escrita na Blackwood Productions, onde coordenou uma equipa de quatro escritores. Durante esse tempo, ele aprendeu o valor do trabalho em equipa e de criar um ambiente de trabalho que gera eficiência, positividade e amizade. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para que os cookies sejam utilizados. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/mara-bitcoin-holdings-near-6b-bitcoin-hyper-gains/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:14
Preço do Cardano hoje: Litecoin desce para limite inferior enquanto Layer Brett captura liquidez com conversa sobre um superciclo de 30x

Cardano estabiliza-se perto de $0,80 e Litecoin flutua em torno de $115, mas os traders estão a perseguir a pré-venda do Layer Brett a $0,0055, $2,8M angariados, e 990% de APY (Taxa de Rendimento Anual), com conversas sobre um superciclo de 30x.
Blockchainreporter2025/09/06 21:00
Linkin Park impede uma das maiores bandas de hard rock de conseguir um novo êxito n.º 1

O post Linkin Park Bloqueia Uma Das Maiores Bandas de Hard Rock De Um Novo Hit Nº 1 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. "Infinite Source" dos Deftones estreia em Nº 2 na tabela Hard Rock Streaming Songs da Billboard, bloqueada por "In the End" dos Linkin Park. CHICAGO, ILLINOIS – 03 DE AGOSTO: Chino Moreno dos Deftones atua ao vivo durante o Lollapalooza no Grant Park em 03 de agosto de 2024 em Chicago, Illinois. (Foto de Ryan Bakerink#877342#51A ED/FilmMagic) FilmMagic O novo álbum dos Deftones, Private Music, torna-se um grande sucesso em muitas tabelas da Billboard esta semana na sua estreia. O álbum completo conquista múltiplas listas e estreia no top 10 em quase todos os rankings onde aparece. Os fãs escolheram "Infinite Source" como um novo favorito do projeto. Embora a faixa não tenha sido oficialmente promovida como single, consegue pontos de partida impressionantes em várias listas e quase duplica a contagem de campeões da banda numa tabela da Billboard — mas os Deftones são bloqueados por um dos nomes mais bem-sucedidos na história do hard rock. "Infinite Source" Perde o Nº 1 "Infinite Source" estreia em Nº 2 na tabela Hard Rock Streaming Songs. Esta é a lista da Billboard das faixas mais bem-sucedidas classificadas como hard rock em plataformas como Spotify, Apple Music, iHeartRadio e outras. Linkin Park Bloqueia os Deftones do Topo Os Deftones são derrotados não por um lançamento ainda mais recente, mas por uma das faixas mais bem-sucedidas no género hard rock. "In the End" dos Linkin Park mantém-se no Nº 1 na tabela Hard Rock Streaming Songs. O grande sucesso do grupo estreou na lista em junho de 2020, finalmente atingiu o Nº 1 em outubro de 2024, e agora passou 16 semanas a liderar a lista. História dos Deftones no Ranking de Streaming Os Deftones conquistaram pela primeira vez a lista Hard Rock Streaming Songs apenas no mês passado. "My Mind Is a Mountain", um single de Private Music, estreou em Nº 1 e passou uma semana lá, finalmente garantindo à banda um líder. Os Deftones...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 20:46
Seminário jurídico visa crimes com moeda digital em Fujian

O post Seminário Jurídico Visa Crimes de Moeda Digital em Fujian apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Seminário transfronteiriço organizado foca em crimes de moeda digital. Especialistas jurídicos discutem novas abordagens para crimes de propriedade. Escrutínio sobre moeda virtual e tratamento de evidências digitais. O Seminário do Sistema Procuratório Transfronteiriço de 2025 foi realizado em 5 de setembro em Putian, Fujian, discutindo desafios legais na era digital, incluindo crimes de moeda virtual. Estas discussões visam desenvolver estruturas legais integradas e aumentar o escrutínio sobre ativos digitais, impactando futuras regulamentações para criptomoedas. Especialistas Jurídicos Enfrentam Crimes de Moeda Digital em Fujian O seminário em Putian reuniu importantes profissionais jurídicos para aprofundar as complexidades dos crimes relacionados com moedas digitais. Autoridades da Procuradoria de Fujian juntamente com participantes de Taiwan focaram-se na legislação para novos crimes de propriedade como moedas virtuais. As discussões centraram-se em estratégias legais para melhorar a recolha e tratamento de evidências. Com o aumento dos cibercrimes, as iniciativas visam desenvolver estruturas eficazes na gestão da interseção entre propriedades virtuais e medidas legais tradicionais. Zhao Jinjun, Diretor da Procuradoria de Fujian, enfatizou a importância do seminário: "Esta plataforma serve como uma oportunidade vital para profissionais jurídicos de ambos os lados do Estreito cooperarem em questões prementes na aplicação da lei digital." As reações governamentais foram principalmente vistas através do compromisso da Procuradoria de Fujian em agilizar a cooperação jurídica transfronteiriça. A ênfase nos padrões de evidência e na aplicação da propriedade significa avanços na integração de inovações digitais na aplicação da lei. Desempenho de Mercado do Bitcoin Em Meio a Novas Discussões Regulatórias Sabia? Num simpósio de 2018, discussões exploratórias sobre criptomoeda levaram Fujian a organizar múltiplos fóruns de acompanhamento, pioneiros em protocolos legais em evidência digital. De acordo com o CoinMarketCap, o Bitcoin (BTC) está cotado a $110.790,03, mantendo uma dominância de mercado de 57,93%. Com uma capitalização de mercado superior a $2,21 triliões, os volumes de negociação recentes diminuíram 11,96%. O BTC experimentou uma queda de 1,60% em 24 horas, mas mantém uma trajetória positiva de 90 dias de 4,88%. Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de ecrã no CoinMarketCap às 12:39 UTC em 6 de setembro,...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 20:45
Desenvolvedor da Polygon Condena Táticas de 'Máfia da Nova Era'

O post Desenvolvedor da Polygon Condena Táticas de 'Máfia da Nova Era' apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Congelamento de Ativos da WLFI Provoca Indignação: Desenvolvedor da Polygon Condena Táticas de 'Máfia da Nova Era' Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Congelamento de Ativos da WLFI Provoca Indignação: Desenvolvedor da Polygon Condena Táticas de 'Máfia da Nova Era' Fonte: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-asset-freeze-controversy/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 20:11
