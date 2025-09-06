Notícias dececionantes sobre a data de lançamento da 3ª temporada de 'House Of The Dragon'

Embora estejamos habituados a longos intervalos entre séries de streaming, isto está a tornar-se ridículo neste momento, já que mais uma produção mostra sinais de que ainda vamos ter uma espera interminável entre temporadas. Neste caso, trata-se da 3ª temporada de House of the Dragon. Num recente perfil da THR sobre a atriz de House of the Dragon, Olivia Cooke, foi revelado que a produção da 3ª temporada nem sequer estará concluída até outubro. A produção leva à pós-produção, e isso é muito mais longo do que se possa pensar. Podemos olhar para a 2ª temporada para calcular isto. A 2ª temporada de House of the Dragon começou a ser filmada em abril de 2023 e terminou em setembro de 2023. Mas a série só foi realmente lançada em junho de 2024, 8,5 meses depois. Portanto, se as filmagens terminarem em outubro, isso significa pelo menos junho de 2024, se não mais, criando um intervalo completo de dois anos entre temporadas. Melhor do que alguns, talvez, mas pior do que muitos outros que conseguiram reduzir o intervalo para algo mais próximo de um ano e meio. O artigo também diz que a 4ª temporada de House of the Dragon, a última temporada, ainda não foi escrita, por isso, se mantivermos este calendário, estamos a falar de um final de série em 2028. Tenha em mente que, de 2011 a 2017, tivemos uma temporada de 10 episódios de Game of Thrones lançada com um ano de intervalo, até à 7ª temporada (houve um intervalo estranhamente longo de dois anos entre a 7ª e a 8ª temporada de apenas seis episódios). House of the Dragon não está nem perto disso, e isso mesmo com a 2ª temporada reduzida para oito episódios, e alegadamente a 3ª temporada também terá oito. Também se diz que a 2ª temporada cortou o que deveria ser o seu final de batalha naval blockbuster, que foi transferido para a 3ª temporada...