100 empresas públicas agora detêm 4% do fornecimento de Bitcoin: Harvard

100 empresas públicas agora detêm 4% do fornecimento de Bitcoin: Harvard

A Harvard Business Review (HBR) no X confirmou que existem cerca de 100 empresas públicas agora detendo a maior criptomoeda por capitalização de mercado, Bitcoin (BTC). No total, o seu holding de BTC representa aproximadamente 4% do suprimento da moeda. Vale a pena notar que apenas a Strategy detém cerca de 3% do suprimento de 21 milhões de Bitcoin. Abordando a Mudança Institucional em Direção ao Bitcoin Em um artigo intitulado "O Bitcoin Pertence ao Seu Balanço?", a HBR refletiu sobre como as finanças corporativas populares evoluíram ao longo dos anos. Este setor mudou do medo de fazer holding de ativos cripto para agora clamar por uma fatia da classe de ativos a todo custo. Assim, a questão entre estes gigantes de Wall Street é: Quanto cripto está no seu balanço? Cerca de 100 empresas públicas agora detêm bitcoin, representando aproximadamente 4% do seu suprimento. https://t.co/6pgv355JgK — Harvard Business Review (@HarvardBiz) 6 de setembro de 2025 Na maioria das vezes, esta questão está centrada no Bitcoin, embora as altcoins também tenham estado em destaque ultimamente. Vale reconhecer que a ordem executiva "Reserva Estratégica de Bitcoin" do Presidente Donald Trump desempenhou um papel enorme nesta mudança de postura. Com uma perspectiva e estrutura regulatória mais amigável, o Bitcoin agora é difícil de ignorar. O Texas tem estado ocupado com a curadoria de legislação inovadora para acomodar sua reserva de tesouro de Bitcoin. Este estado aprovou o Projeto de Lei 21 do Senado para estabelecer uma reserva de Bitcoin em maio. O projeto visa permitir que o Texas mantenha reservas de criptomoedas para ativos com uma capitalização de mercado superior a 500 mil milhões de dólares. Na época, apenas o Bitcoin foi categorizado como tendo uma capitalização de mercado que excedia 500...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 23:27
A que horas é a final feminina do US Open 2025? Como assistir gratuitamente

A que horas é a final feminina do US Open 2025? Como assistir gratuitamente

LONDRES, INGLATERRA – 10 DE JULHO: Amanda Anisimova dos Estados Unidos na rede com Aryna Sabalenka após vencer a partida semifinal feminina na Quadra Central no décimo primeiro dia do Campeonato de Wimbledon 2025 no All England Lawn Tennis and Croquet Club em 10 de julho de 2025 em Londres, Inglaterra. (Foto de Peter van den Berg/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) ISI Photos via Getty Images Após três semanas intensas, a Final de Simples Feminino do US Open começa hoje à noite, com a número 1 do mundo Aryna Sabalenka enfrentando a americana Amanda Anisimova (7) no Estádio Arthur Ashe em Queens, NY. Nas semifinais de simples feminino em 4 de setembro, Sabalenka derrotou Jessica Pegula (4) em três sets. No início deste ano, ela chegou a outras duas finais de Grand Slam, mas ficou aquém, perdendo para Madison Keys no Open da Austrália e para Coco Gauff no Open da França. Enquanto isso, Anisimova conseguiu uma recuperação em sua semifinal, derrotando Naomi Osaka (23) em uma partida emocionante que se estendeu para além da meia-noite. A vitória leva a nativa de Nova Jersey de 24 anos à sua segunda final consecutiva de Grand Slam. Forbes'Não Posso Ficar Zangada': Naomi Osaka Otimista Após Derrota na Semifinal do U.S. OpenPor Manasi Pathak "Significa o mundo", disse Anisimova após a vitória, segundo o US Open. "Estou tentando processar isso agora. É absolutamente um sonho que se tornou realidade." Ela continuou: "Tem sido um sonho meu desde sempre estar na final do US Open e, obviamente, a esperança é ser a campeã. Mas estou na final agora e vou tentar me preparar." Em relação ao histórico de confrontos diretos entre as jogadoras, Anisimova leva vantagem, vencendo seis dos nove encontros da carreira. Mais recentemente, Anisimova derrotou Sabalenka nas semifinais de Wimbledon em julho com um placar de 6-4, 4-6, 6-4. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 23:22
Estratégia ousada da Semler Scientific visa 105.000 Bitcoin até 2027

Estratégia ousada da Semler Scientific visa 105.000 Bitcoin até 2027

Pontos-chave: Joe Burnett lidera a estratégia de acumulação de Bitcoin da Semler Scientific. Empresa planeia acumular 105.000 BTC até 2027. A estratégia da Semler atrai paralelos e atenção do mercado. Joe Burnett, Diretor de Estratégia de Bitcoin na Semler Scientific, anunciou um plano ousado de acumulação de Bitcoin visando 105.000 BTC até 2027, alinhando-se com a teoria do ciclo de dívida de longo prazo de Ray Dalio. Esta jogada estratégica posiciona o Bitcoin como um ativo financeiro viável em meio à volatilidade do mercado, influenciando tendências de adoção de criptomoedas e potencialmente impactando mercados financeiros tradicionais. Plano da Semler: 105.000 Bitcoin até 2027 Joe Burnett, nomeado em junho de 2025 como Diretor de Estratégia de Bitcoin, lidera um plano inovador de tesouraria visando 105.000 Bitcoins até 2027. Esta abordagem canaliza aquisições agressivas através de capital próprio, dívida e fluxos de caixa operacionais. Eric Semler, Presidente, apelidou Burnett de líder de pensamento analítico essencial para esta estratégia. As implicações imediatas incluem o fortalecimento do papel do Bitcoin nas tesourarias corporativas. A Semler Scientific visa uma acumulação histórica, antecipando 105.000 BTC em participações, atualmente avaliadas em 6-7 mil milhões de dólares. A compra planeada de 10.000 BTC até o final de 2025 demonstra compromisso. "Avaliações extremas em ações, imóveis e rendimento fixo sinalizam o fim de um ciclo de dívida de longo prazo, que tipicamente resulta em desvalorização da moeda fiduciária—com o Bitcoin posicionado como a moeda mais forte atualmente." – Joe Burnett, Diretor de Estratégia de Bitcoin, Semler Scientific As reações do mercado têm sido notavelmente positivas, com as ações da Semler Scientific subindo entre 12% e 14%. Observadores da indústria comparam esta jogada com a estratégia pioneira de Bitcoin da MicroStrategy, potencialmente influenciando futuros investidores institucionais. No entanto, nenhuma nova resposta regulatória surgiu visando explicitamente o plano da Semler. Dinâmica do Mercado de Bitcoin e Perspetivas de Especialistas Sabia? A MicroStrategy, uma das primeiras empresas públicas a adotar o Bitcoin como principal ativo de reserva de tesouraria, catalisou estratégias semelhantes em várias indústrias, estabelecendo um precedente posteriormente aproveitado por empresas como a Semler Scientific. Em 6 de setembro de 2025, o preço do Bitcoin está em $110.825,59. A CoinMarketCap reporta uma capitalização de mercado totalizando $2,21 triliões, com...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 23:18
Mercado de opções de Bitcoin inclina-se 59% para calls enquanto traders observam strikes de $140K

Mercado de opções de Bitcoin inclina-se 59% para calls enquanto traders observam strikes de $140K

Os dados de derivativos de Bitcoin ainda mostram forte atividade nos mercados de futuros e opções com mudanças no interesse aberto e posicionamento. Negociação de Futuros Intensa Enquanto $110K Emerge como Nível de Dor Máxima para Opções de Bitcoin O Bitcoin foi negociado a $110.894 no sábado, 6 de set. de 2025, com queda de 1,8% nas últimas 24 horas, com uma variação intradia entre $110.339 e $113.142. [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-options-market-leans-59-to-calls-as-traders-eye-140k-strikes/
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 23:14
Thriller de terror '28 Years Later' recebe data de lançamento na Netflix

Thriller de terror '28 Years Later' recebe data de lançamento na Netflix

Poster parcial de "28 Years Later" com Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes. Sony Pictures Entertainment O filme 28 Years Later de Danny Boyle — estrelado por Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer e Ralph Fiennes — chegará em breve ao streaming na Netflix. Dirigido por Boyle e escrito por Alex Garland (Warfare, Civil War), o terceiro filme da série de terror sobre o vírus da raiva estreou nos cinemas em 20 de junho e estreou no streaming digital via vídeo premium sob demanda em 29 de julho. ForbesO Thriller de Terror 'Weapons' Recebe Data de StreamingPor Tim Lammers O resumo oficial de 28 Years Later diz: "Passaram-se quase três décadas desde que o vírus da raiva escapou de um laboratório de armas biológicas, e agora, ainda numa quarentena imposta implacavelmente, alguns encontraram formas de existir entre os infectados. Um desses grupos de sobreviventes vive numa pequena ilha ligada ao continente por uma única via fortemente defendida. "Quando um dos membros do grupo deixa a ilha numa missão ao coração sombrio do continente, ele descobre segredos, maravilhas e horrores que mutaram não apenas os infectados, mas também outros sobreviventes." Com classificação R, 28 Years Later também é estrelado por Alfie Williams e Jack O'Connell. Forbes'The Conjuring: Last Rites' Créditos Finais e Pós-Créditos, ExplicadosPor Tim Lammers De acordo com uma nova listagem na Netflix, 28 Years Later chegará à plataforma de streaming no sábado, 20 de setembro. A Netflix tem três opções de streaming. O pacote baseado em anúncios da plataforma custa $7,99 por mês para visualização em dois dispositivos compatíveis, enquanto um pacote sem anúncios custa $17,99 por mês para dois dispositivos compatíveis. Forbes'Conjuring House' Com o Museu Oculto Warren Está Aceitando Reservas Para Estadias NoturnasPor Tim Lammers Além disso, a Netflix tem um pacote sem anúncios por $24,99 por mês para quatro dispositivos compatíveis com programação em 4K Ultra HD. Como Foi o Desempenho de '28 Years Later' Nos Cinemas? O lançamento de 28 Years Later...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 22:19
Touros do XRP Vão Com Tudo em Desequilíbrio de Liquidação Insano de 56.076%

Touros do XRP Vão Com Tudo em Desequilíbrio de Liquidação Insano de 56.076%

Após a breve recuperação do mercado cripto testemunhada no último dia, o momentum parece estar desaparecendo enquanto os preços das principais criptomoedas permanecem estagnados. Em meio a este movimento lento de preços, o XRP viu seu mercado de derivativos atingir um desequilíbrio extremo em sua tendência de liquidação na última hora, de acordo com dados fornecidos pela CoinGlass. Chegando em um momento em que o XRP continua a enfrentar volatilidade de preços notável, permanecendo significativamente abaixo da marca importante de $3, a tendência de liquidação incomum despertou curiosidade entre os participantes do mercado, já que a próxima reação de preço do XRP se torna uma grande preocupação. XRP surpreende com atividade de $0 De acordo com dados fornecidos pela fonte, o XRP registrou cerca de $56.076 em posições long sendo liquidadas em apenas uma hora, enquanto nenhuma atividade de liquidação foi registrada para traders que deveriam apostar na tendência de baixa do ativo durante o período. Com a tendência de liquidação horária do XRP projetando uma proporção de desequilíbrio que é praticamente impossível de calcular, observadores do mercado estão monitorando de perto suas atividades on-chain. Embora não registrado, o ativo tem a possibilidade de ter pelo menos $1 em liquidação short, posicionando-o para um desequilíbrio de liquidação massivo de 56.076% em meros minutos. Normalmente, quando traders short enfrentam pouca ou nenhuma liquidação, isso sinaliza que suas apostas de baixa deram certo à medida que o preço do ativo cai. No entanto, a situação é diferente neste
BitcoinEthereumNews2025/09/06 22:11
Litecoin troca técnicas por provocações, em meio a disputa de influenciadores

Litecoin troca técnicas por provocações, em meio a disputa de influenciadores

O post Litecoin troca análise técnica por provocações, em meio a disputa com influenciador apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O que começou como um debate sobre gráficos entre Litecoin e o analista Benjamin Cowen evoluiu para uma guerra de memes sobre capitalização de mercado e piadas sobre entradas de cabelo—com até mesmo o rival Dash entrando na discussão. Resumo Litecoin discutiu com o analista Benjamin Cowen depois que ele publicou um gráfico baixista de LTC. O debate mudou de discussão de mercado para insultos sobre entradas de cabelo e comparações de memes. Dash juntou-se à briga antes de Cowen zombar de seu declínio de 99% contra o Litecoin. A confrontação começou quando Litecoin (LTC) publicou: "Eu digo as partes silenciosas em voz alta, mas todos nós deveríamos." Isso levou Cowen, CEO da ITC Crypto, a responder com um gráfico de preços mostrando o desempenho declinante do LTC. A conversa então desceu para uma discussão pessoal quando Litecoin compartilhou uma foto das entradas de cabelo de Cowen com a descrição, "a parte silenciosa." Ataques pessoais substituem a análise técnica do Litecoin A conversa tomou um rumo quando Litecoin abandonou argumentos baseados no mercado e atacou a aparência física de Cowen. Cowen respondeu com humor e afirmou que "perdi todo o meu cabelo tentando convencer os usuários de Litecoin a converter para Bitcoin. Um pequeno preço a pagar pelo bem maior." A troca continuou com comparações cada vez mais absurdas. Litecoin comentou que "Sua cabeça me lembra a grande recessão", levando Cowen a responder que "Sua capitalização de mercado me lembra a grande recessão." O vai e vem concluiu com Litecoin sugerindo que Cowen "poderia usar um boné." A conta oficial da criptomoeda Dash (DASH) juntou-se ao vai e vem, publicando: "Gráfico de preços instantaneamente significa que você perdeu o argumento." Em outras palavras, o desempenho do mercado supera a retórica. O analista respondeu ao Dash, observando que a criptomoeda está "com queda de 99% contra Litecoin" e sugerindo que eles "fiquem de fora desta." Gráfico de preços instantaneamente significa que você perdeu o argumento. — Dash (@Dashpay) 05/09/2025 Histórico de disputas do Litecoin no Twitter/X Este incidente ocorreu após uma onda de comportamento agressivo nas redes sociais por parte de projetos de criptomoedas. Litecoin também recentemente se envolveu em...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 22:00
Ações da Robinhood Markets (HOOD): Sobem 10% com inclusão no S&P 500

Ações da Robinhood Markets (HOOD): Sobem 10% com inclusão no S&P 500

TLDR Robinhood (HOOD) subiu quase 10% após ser selecionada para integrar o índice S&P 500, substituindo a Caesars Entertainment. A inclusão entra em vigor antes da abertura do mercado em 22 de setembro de 2025. As ações da HOOD mais que duplicaram em 2025, atingindo uma capitalização de mercado de aproximadamente 91,5 mil milhões de dólares. Os fundos de índice serão obrigados a comprar ações da HOOD, criando [...] A publicação Ações da Robinhood Markets (HOOD): Valorizam 10% com a Inclusão no S&P 500 apareceu primeiro no CoinCentral.
Coincentral2025/09/06 21:54
Donald Trump coloca Hassett, Warsh e Waller na lista de candidatos para presidente da Fed

Donald Trump coloca Hassett, Warsh e Waller na lista de candidatos para presidente da Fed

A publicação "Donald Trump coloca Hassett, Warsh e Waller na lista para presidente do Fed" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O presidente dos EUA, Donald Trump, revelou sua lista de candidatos que poderiam potencialmente substituir o presidente do Fed, Jerome Powell. Isso acontece antes da reunião do FOMC, que pode ser crucial para o mercado cripto. Trump nomeia lista de três homens para presidente do Fed De acordo com um relatório da Reuters, o presidente dos EUA disse que Kevin Hassett, o ex-governador do Fed Kevin Warsh e o governador do Fed Chris Waller estão na lista de candidatos para suceder Jerome Powell. Ele também mencionou que consideraria o Secretário do Tesouro Scott Bessent, que disse não estar interessado em assumir o cargo. Este desenvolvimento segue a declaração anterior de Bessent de que havia 11 candidatos "fortes" na fila para se tornarem o próximo presidente do Fed. Na época, ele revelou que começariam as entrevistas após o Dia do Trabalho e apresentariam uma lista reduzida a Trump. Enquanto isso, Trump já deixou claro que pretende nomear alguém que se alinhe com seu impulso por cortes rápidos nas taxas em meio às suas críticas a Powell, que até agora optou por não cortar as taxas este ano. Notavelmente, Waller indicou que se alinha com o impulso do presidente por cortes nas taxas de juros. Durante uma entrevista recente, o governador do Fed disse que apoiaria um corte na taxa na próxima reunião do FOMC. Ele não vê as tarifas de Trump levando a uma inflação mais alta e acredita que podem fazer vários cortes nas taxas entre os próximos três a seis meses. Como assessor de Trump, Hassett também tem sido vocal contra o Federal Reserve e conhecido por ser dovish. Como tal, ele também poderia fazer cortes rápidos nas taxas de juros de acordo com a visão de Trump se se tornar o presidente do Fed. Enquanto isso, Warsh tem sido mais reservado sobre sua posição em relação ao estado da economia. Waller emerge como favorito para o cargo Os dados do Polymarket mostram que Chris Waller...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:47
Os cinco melhores programas negligenciados da Netflix para ver esta semana

Os cinco melhores programas negligenciados da Netflix para ver esta semana

O post As Cinco Melhores Séries Negligenciadas da Netflix Para Ver Esta Semana apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Agora que você passou pelos quatro novos episódios de quarta-feira ou KPop Demon Hunters pela décima segunda vez, pode estar à procura de novas coisas para ver na Netflix. Bem, "novo" não significa coisas que acabaram de sair, mas pode significar coisas que são novas para você, e vou apresentar algumas opções em diferentes géneros que acho que você pode querer conferir. Por enquanto, estas são produções originais da Netflix, não séries licenciadas, porque essas vão e vêm e não sei quando você estará a ler isto. E claro, muitas destas podem não ser novas para você pessoalmente. Unbelievable (98% de pontuação no Rotten Tomatoes) – A futura vencedora do Emmy, Kaitlyn Dever, protagoniza esta história angustiante e enlouquecedora de uma jovem que foi violada e realmente acusada de um crime por denunciá-lo. É baseada numa notícia de 2015 e ganhou vários prémios, apesar de não ter sido amplamente vista na Netflix. É uma minissérie, então não há temporada para encontrar depois. Blue Eye Samurai (97% de pontuação no Rotten Tomatoes) – A Netflix tem um número surpreendentemente bom de séries animadas, muitas delas baseadas em videojogos, de Arcane a Cyberpunk Edgerunners e Castlevania, mas Blue Eye Samurai está entre as melhores. O mais surpreendente aqui é que não é uma adaptação de nada, nem de um jogo, nem de um manga, é uma produção totalmente original sobre uma aspirante a samurai chamada Mizu que caça quatro homens brancos no Japão que a prejudicaram, um dos quais ela acredita ser seu pai. Tem algumas das melhores cenas de ação que já vi no género. A segunda temporada foi eventualmente aprovada e a produção acabou de começar (ainda vai demorar um tempo). Maid (94% de pontuação no Rotten Tomatoes) –...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:46
