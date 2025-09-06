Donald Trump coloca Hassett, Warsh e Waller na lista de candidatos para presidente da Fed

A publicação "Donald Trump coloca Hassett, Warsh e Waller na lista para presidente do Fed" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O presidente dos EUA, Donald Trump, revelou sua lista de candidatos que poderiam potencialmente substituir o presidente do Fed, Jerome Powell. Isso acontece antes da reunião do FOMC, que pode ser crucial para o mercado cripto. Trump nomeia lista de três homens para presidente do Fed De acordo com um relatório da Reuters, o presidente dos EUA disse que Kevin Hassett, o ex-governador do Fed Kevin Warsh e o governador do Fed Chris Waller estão na lista de candidatos para suceder Jerome Powell. Ele também mencionou que consideraria o Secretário do Tesouro Scott Bessent, que disse não estar interessado em assumir o cargo. Este desenvolvimento segue a declaração anterior de Bessent de que havia 11 candidatos "fortes" na fila para se tornarem o próximo presidente do Fed. Na época, ele revelou que começariam as entrevistas após o Dia do Trabalho e apresentariam uma lista reduzida a Trump. Enquanto isso, Trump já deixou claro que pretende nomear alguém que se alinhe com seu impulso por cortes rápidos nas taxas em meio às suas críticas a Powell, que até agora optou por não cortar as taxas este ano. Notavelmente, Waller indicou que se alinha com o impulso do presidente por cortes nas taxas de juros. Durante uma entrevista recente, o governador do Fed disse que apoiaria um corte na taxa na próxima reunião do FOMC. Ele não vê as tarifas de Trump levando a uma inflação mais alta e acredita que podem fazer vários cortes nas taxas entre os próximos três a seis meses. Como assessor de Trump, Hassett também tem sido vocal contra o Federal Reserve e conhecido por ser dovish. Como tal, ele também poderia fazer cortes rápidos nas taxas de juros de acordo com a visão de Trump se se tornar o presidente do Fed. Enquanto isso, Warsh tem sido mais reservado sobre sua posição em relação ao estado da economia. Waller emerge como favorito para o cargo Os dados do Polymarket mostram que Chris Waller...