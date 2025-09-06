AUD/USD salta para máximo de seis semanas com fraco NFP dos EUA a cimentar corte da Fed
AUD/USD atinge pico de 0,6588 depois que os EUA adicionam apenas 22 mil empregos em agosto, bem abaixo da previsão de 75 mil. Taxa de desemprego sobe para 4,3% enquanto crescimento salarial se estabiliza; traders precificam totalmente corte de 25 pontos base do Fed em setembro. Mercados observam o Índice de preços ao consumidor (IPC) dos EUA na próxima semana, enquanto perspectiva do AUD depende de dados da China e sentimento do consumidor doméstico. O AUD/USD sobe para máxima de seis semanas de 0,6588 após o último relatório de Nonfarm Payrolls nos Estados Unidos (EUA), que cimentou o caso de que o Federal Reserve cortaria as taxas na reunião de setembro. O par negocia a 0,6565, subindo 0,40%. Aussie sobe 0,40% para 0,6565 após dados fracos do NFP levarem o Dólar para baixo e apostas de flexibilização do Fed em setembro para cima. O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA revelou que a economia adicionou apenas 22 mil empregos em agosto, abaixo dos 75 mil projetados pelos economistas, uma queda em relação aos 79 mil revisados para cima. Analisando os dados, o Ganho Médio por Hora permaneceu inalterado em 0,3% MoM conforme esperado, enquanto a Taxa de desemprego subiu para 4,3%, acima dos 4,2% em julho. Após os dados, os participantes do mercado precificaram 67 pontos base de flexibilização pelo Federal Reserve até o final do ano, de acordo com o contrato futuro da taxa de fundos do Fed de dezembro de 2025. Para a reunião de setembro, os traders já precificaram totalmente um corte de 25 pontos base. As Cotações para 50 pontos base estão em 14% antes da divulgação do Índice de preços ao consumidor (IPC) de agosto na próxima semana. Uma continuação do processo de desinflação poderia aumentar as chances de um corte de taxa de grande porte pelo Fed. Ao mesmo tempo, os movimentos do Dólar Australiano (AUD) são atualmente influenciados por flutuações do Dólar Americano. Na próxima semana, a agenda econômica apresentará a Confiança do Consumidor Westpac e a influência dos dados econômicos chineses. Previsão de Preço AUD/USD: Perspectiva técnica O AUD/USD, apesar de atingir uma máxima de várias semanas, tem...
