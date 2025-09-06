2025-10-13 Monday

Queda do preço do Bitcoin abaixo de $110.000 provoca nervosismo no mercado

Queda do preço do Bitcoin abaixo de $110.000 provoca nervosismo no mercado

A publicação Queda do Preço do Bitcoin Abaixo de $110.000 Causa Nervosismo no Mercado apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Alerta Urgente: Queda do Preço do Bitcoin Abaixo de $110.000 Causa Nervosismo no Mercado
2025/09/07 00:42
Goolsbee da Fed continua indeciso sobre a decisão da taxa de setembro

Goolsbee da Fed continua indeciso sobre a decisão da taxa de setembro

A publicação "Fed's Goolsbee permanece indeciso sobre decisão da taxa de setembro" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O presidente do Federal Reserve (Fed) Bank of Chicago, Austan Goolsbee, alertou na sexta-feira que, embora a queda nos dados de emprego seja tipicamente uma causa para cortes na taxa de juros, os dados de inflação ainda elevados continuam sendo motivo de preocupação, e os principais funcionários do Fed podem não estar totalmente convencidos de um corte na taxa em setembro. Principais destaques: Aberto a críticas sobre a tomada de decisões do Fed. Totalmente contra retirar a independência do Fed. Estranho chamar a própria mudança para o Fed do CEA após 12 anos de "sinistra" (em referência à mudança de Stephen Miran para o conselho do Fed). Qualquer pessoa que se junte ao FOMC levará o trabalho a sério. As contratações podem estar artificialmente mais baixas devido à imigração. Ainda indeciso sobre a decisão da taxa de setembro. Se começarmos a ver demissões, ficaríamos nervosos. Temos que olhar também para o lado da inflação do mandato do Fed. Queremos garantir que o aumento da inflação de serviços seja apenas um desvio temporário. A independência do Fed é crítica se não quisermos inflação. Ainda acho que provavelmente estamos no espaço de pleno emprego. Os choques estão empurrando os EUA em uma direção estagflacionária.
2025/09/07 00:40
Legisladores entram em conflito sobre o dólar digital enquanto as stablecoins ganham terreno

Legisladores entram em conflito sobre o dólar digital enquanto as stablecoins ganham terreno

O post Legisladores Entram em Conflito Sobre o Dólar Digital Enquanto as Stablecoins Ganham Terreno apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Fintech O regresso do Congresso reacendeu uma das questões mais polarizadoras na política de criptomoedas dos EUA: deveria a América criar uma moeda digital do banco central? Dependendo de quem se pergunta, a ideia de um dólar digital é ou um passo essencial para acompanhar a China e a Europa ou uma perigosa ameaça às liberdades civis. Medo de Vigilância Céticos como o Rep. Tom Emmer alertam que um CBDC de retalho daria ao governo uma linha direta para as carteiras dos cidadãos. Ele defendeu a Lei Anti-Estado de Vigilância CBDC, que passou na Câmara em julho, argumentando que dinheiro programável sem privacidade semelhante ao dinheiro físico permitiria às autoridades federais rastrear ou até restringir transações quotidianas. Especialistas em políticas, no entanto, argumentam que esta abordagem ignora um facto importante: os CBDCs não são um produto único para todos. Sheila Warren, que lidera o Instituto Project Liberty, destaca que a Reserva Federal dos EUA não pode lançar um CBDC sem aprovação do Congresso e que as características de privacidade são decisões de design, não inevitabilidades. Nas suas palavras, grande parte da retórica em Washington é "mais sobre política do que risco genuíno de política". Caminhos Divergentes no Estrangeiro Enquanto o debate nos EUA se arrasta, outras potências estão avançando. O e-CNY da China já está ativo, enquanto a União Europeia e a Índia estão pilotando as suas próprias versões. Isso coloca Washington em desacordo com grande parte do panorama político global. Warren acrescenta que os CBDCs grossistas, que liquidam transações entre bancos, podem ter potencial nos EUA, mas ela nunca viu um dólar digital de retalho como realista. Uma razão pela qual a conversa sobre CBDC parece menos urgente é a rápida ascensão das stablecoins. O Congresso aprovou recentemente a Lei GENIUS, dando aos tokens lastreados em dólar um quadro regulatório. Warren argumenta que isso poderia tornar os CBDCs redundantes, chamando as stablecoins de "combustível de jato" da economia digital, pois alimentam pagamentos, negociações e liquidação sem uma alternativa construída pelo governo.
2025/09/07 00:28
Top 5 Altcoins Subvalorizadas Com Potencial de ROI de 100x

Top 5 Altcoins Subvalorizadas Com Potencial de ROI de 100x

O post Top 5 Altcoins Subvalorizadas Com Potencial de ROI de 100x apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto XRP, SUI e uma nova L2 do Ethereum encabeçam a lista de altcoins subvalorizadas que os analistas dizem poder entregar um ROI de 100x. Cada ciclo produz tokens que saem da obscuridade para entregar retornos que mudam vidas. Em 2017 foi o Ethereum, em 2021 Solana, e em 2023 foi o PEPE na categoria de meme coins. Os analistas dizem que o ciclo de 2025 não será diferente, e a caça às altcoins subvalorizadas já começou. Projetos com fundamentos fortes, narrativas culturais ou casos de uso emergentes podem entregar um ROI de 100x para os apoiadores iniciais. Enquanto XRP, SUI e uma nova solução Layer 2 do Ethereum encabeçam a lista, os traders também estão de olho em pré-vendas como MAGACOIN FINANCE como apostas assimétricas. XRP: clareza legal impulsiona a confiança O XRP recuperou-se fortemente desde que alcançou maior clareza regulatória nos EUA. A acumulação por whales continua, e sua utilidade em pagamentos transfronteiriços está se expandindo através das parcerias da Ripple com bancos e provedores de pagamento. Os analistas argumentam que a subvalorização do XRP está em seu potencial de adoção a nível empresarial, que ainda está longe de ser precificado. SUI: Crescimento Impulsionado por Desenvolvedores O SUI tem construído constantemente seu ecossistema, aproveitando a linguagem de programação Move para oferecer um ambiente amigável aos desenvolvedores. Sua arquitetura única enfatiza velocidade e escalabilidade, dando-lhe uma vantagem em jogos e finanças. Os analistas observam que a subvalorização vem da tendência do mercado de ignorar projetos de infraestrutura até que as métricas de adoção disparem. MAGACOIN FINANCE: Poder Cultural Subvalorizado Altcoins subvalorizadas são onde as fortunas são feitas, e os analistas dizem que alguns nomes ocultos estão posicionados para surpreender neste ciclo. MAGACOIN FINANCE poderia entregar um impressionante ROI de 9.300%, posicionando-o junto às altcoins impulsionadas por memes de crescimento mais rápido da última década. Diferentemente das pré-vendas de memes típicas, ele vem com a credibilidade das auditorias CertiK e HashEx, tornando-o um dos poucos tokens narrativos a começar de um lugar de confiança. Com as alocações de pré-venda desaparecendo rapidamente, os investidores estão tratando-o como uma oportunidade única no ciclo
2025/09/07 00:10
Autores agravam as dificuldades da Apple com IA através de nova ação judicial sobre uso de conteúdo

Autores agravam as dificuldades da Apple com IA através de nova ação judicial sobre uso de conteúdo

A publicação "Autores agravam as dificuldades da Apple com IA com novo processo sobre uso de conteúdo" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Apple foi atingida por um novo processo de direitos autorais depois que dois autores acusaram a empresa de usar ilegalmente suas obras para treinar seus modelos de inteligência artificial. O processo, apresentado na sexta-feira no tribunal federal do Norte da Califórnia, alega que a Apple usou cópias pirateadas de livros de Grady Hendrix e Jennifer Roberson para construir seus modelos de linguagem OpenELM sem autorização, crédito ou pagamento. A ação coletiva proposta adiciona a Apple a uma lista crescente de empresas de tecnologia enfrentando litígios pelo uso de material protegido por direitos autorais em conjuntos de dados de treinamento. "A Apple não tentou pagar a esses autores por suas contribuições para este empreendimento potencialmente lucrativo", disse a queixa. Hendrix, baseado em Nova York, e Roberson, no Arizona, alegam que suas obras faziam parte de um conjunto de dados de livros pirateados há muito conhecidos por circular em círculos de pesquisa de aprendizado de máquina. Empresas de IA enfrentam processos de direitos autorais A ação contra a Apple surge em meio a uma série de batalhas judiciais de alto perfil sobre o uso de material protegido por direitos autorais no desenvolvimento de IA. No mesmo dia, a startup de IA Anthropic disse que pagaria 1,5 mil milhões de dólares para resolver reivindicações de um grupo de autores que alegaram que treinou seu chatbot Claude sem a permissão apropriada. Os advogados dos autores descreveram o acordo como a maior recuperação de direitos autorais da história, mesmo que a Anthropic não tenha admitido responsabilidade. Outros gigantes da tecnologia também enfrentam litígios semelhantes. A Microsoft foi processada em junho por um grupo de escritores que afirmam que suas obras foram usadas sem permissão para treinar seu modelo Megatron. A Meta Platforms e a OpenAI, apoiadas pela Microsoft, também foram acusadas de se apropriarem de obras protegidas por direitos autorais sem licenças. O que está em jogo para a Apple Para a Apple, o processo é um revés enquanto a empresa busca expandir suas capacidades de IA após revelar sua família de modelos OpenELM no início deste ano. Comercializados como alternativas menores e mais eficientes aos sistemas de fronteira
2025/09/06 23:58
É hora de a Broadcom substituir a Tesla nos Magníficos 7

É hora de a Broadcom substituir a Tesla nos Magníficos 7

A publicação "É hora da Broadcom substituir a Tesla no Magnificent 7" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O massivo relatório do terceiro trimestre da Broadcom torna-a um alvo principal para inclusão no Mag7. Deve substituir a Tesla, já que esta última tem uma valorização e perfil de lucro inferior. A entrada da Broadcom no mercado de chips de IA torna-a uma concorrente da Nvidia. O NFP de agosto mostra grande redução nas contratações, estimula a fuga de ativos. A Broadcom (AVGO) parece finalmente estar a receber o reconhecimento merecido. Após inicialmente sofrer vendas depois de uma pequena superação no terceiro trimestre fiscal na quinta-feira, as ações dispararam, subindo até 16% na sexta-feira. O tratamento inicial morno do mercado na quinta-feira deu lugar a um rally intenso depois que o CEO Hock Tan anunciou que a Broadcom havia garantido mais de 10 mil milhões de dólares em encomendas de infraestrutura de IA de um novo cliente. Como a Broadcom já trabalha com todos os principais hyperscalers, muitos presumem que seja a OpenAI de Sam Altman. Essa notícia fez as ações da Nvidia (NVDA) caírem cerca de 3%, já que significa que o principal fabricante de chips tem nova concorrência dos chips de IA personalizados da Broadcom. O mercado mais amplo caiu na sexta-feira depois que o Bureau of Labor Statistics (BLS) anunciou apenas 22 mil novas contratações líquidas nos EUA em agosto, muito abaixo do consenso de Nonfarm Payrolls (NFP) de 75 mil. Os dados de contratação de junho também foram revisados para baixo em 27 mil, resultando numa perda de 13 mil empregos. A Broadcom deve substituir a Tesla no Magnificent 7 O ganho de aproximadamente 160 mil milhões de dólares na capitalização de mercado da Broadcom na sexta-feira coloca-a bem acima da Tesla (TSLA), e isso é razão suficiente para a empresa de Hock Tan substituir esta última na lista Magnificent 7 de principais ações tecnológicas. Com uma capitalização de mercado de 1,44 biliões de dólares, a Broadcom é agora cerca de um terço maior em valorização do que a principal fabricante de veículos elétricos. Isso torna-a a sétima maior ação no mercado dos EUA. Maiores ações por capitalização de mercado em 5 de setembro de 2025 Enquanto o conselho da Tesla sinalizou que dará ao CEO Elon Musk o maior
2025/09/06 23:46
Desbloqueando notícias essenciais do mundo Bitcoin: O seu guia de cobertura 7x24

Desbloqueando notícias essenciais do mundo Bitcoin: O seu guia de cobertura 7x24

A publicação Desbloqueando Notícias Essenciais do Mundo Bitcoin: O Seu Guia de Cobertura 7x24 apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Desbloqueando Notícias Essenciais do Mundo Bitcoin: O Seu Guia de Cobertura 7x24
2025/09/06 23:30
Preço do Bitcoin e Dogecoin estagnados mas analistas dizem que uma meme coin poderia superar ambos no próximo rali

Preço do Bitcoin e Dogecoin estagnados mas analistas dizem que uma meme coin poderia superar ambos no próximo rali

O post Preço do Bitcoin e Dogecoin Estagnados, Mas Analistas Dizem Que Uma Meme Coin Pode Superar Ambos
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:28
AUD/USD salta para máximo de seis semanas com fraco NFP dos EUA a cimentar corte da Fed

AUD/USD salta para máximo de seis semanas com fraco NFP dos EUA a cimentar corte da Fed

O post AUD/USD salta para máxima de seis semanas enquanto fraco NFP dos EUA cimenta corte do Fed apareceu no BitcoinEthereumNews.com. AUD/USD atinge pico de 0,6588 depois que os EUA adicionam apenas 22 mil empregos em agosto, bem abaixo da previsão de 75 mil. Taxa de desemprego sobe para 4,3% enquanto crescimento salarial se estabiliza; traders precificam totalmente corte de 25 pontos base do Fed em setembro. Mercados observam o Índice de preços ao consumidor (IPC) dos EUA na próxima semana, enquanto perspectiva do AUD depende de dados da China e sentimento do consumidor doméstico. O AUD/USD sobe para máxima de seis semanas de 0,6588 após o último relatório de Nonfarm Payrolls nos Estados Unidos (EUA), que cimentou o caso de que o Federal Reserve cortaria as taxas na reunião de setembro. O par negocia a 0,6565, subindo 0,40%. Aussie sobe 0,40% para 0,6565 após dados fracos do NFP levarem o Dólar para baixo e apostas de flexibilização do Fed em setembro para cima. O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA revelou que a economia adicionou apenas 22 mil empregos em agosto, abaixo dos 75 mil projetados pelos economistas, uma queda em relação aos 79 mil revisados para cima. Analisando os dados, o Ganho Médio por Hora permaneceu inalterado em 0,3% MoM conforme esperado, enquanto a Taxa de desemprego subiu para 4,3%, acima dos 4,2% em julho. Após os dados, os participantes do mercado precificaram 67 pontos base de flexibilização pelo Federal Reserve até o final do ano, de acordo com o contrato futuro da taxa de fundos do Fed de dezembro de 2025. Para a reunião de setembro, os traders já precificaram totalmente um corte de 25 pontos base. As Cotações para 50 pontos base estão em 14% antes da divulgação do Índice de preços ao consumidor (IPC) de agosto na próxima semana. Uma continuação do processo de desinflação poderia aumentar as chances de um corte de taxa de grande porte pelo Fed. Ao mesmo tempo, os movimentos do Dólar Australiano (AUD) são atualmente influenciados por flutuações do Dólar Americano. Na próxima semana, a agenda econômica apresentará a Confiança do Consumidor Westpac e a influência dos dados econômicos chineses. Previsão de Preço AUD/USD: Perspectiva técnica O AUD/USD, apesar de atingir uma máxima de várias semanas, tem...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:19
WLFI coloca na lista negra 272 carteiras: Um olhar sobre as salvaguardas, o que precisa de saber

WLFI coloca na lista negra 272 carteiras: Um olhar sobre as salvaguardas, o que precisa de saber

O post WLFI Coloca 272 Carteiras na Lista Negra: Um Olhar Sobre as Salvaguardas, O Que Você Precisa Saber apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A World Liberty Financial (WLFI) confirmou que 272 carteiras foram recentemente colocadas na lista negra. Embora isso pareça alarmante, a equipe enfatiza que é uma medida de proteção, não uma restrição para usuários regulares. A WLFI só aciona funções de lista negra ou pausa quando há um claro risco de fraude ou segurança. Por Que 272 Carteiras Foram Sinalizadas A lista negra abrange apenas uma pequena fração do total de detentores da WLFI. Ainda assim, a análise oferece insights sobre como as ameaças se desenvolvem em tempo real: 215 carteiras (≈79,0%) vinculadas a um ataque de phishing. 50 carteiras (≈18,4%) ligadas a acesso comprometido. 5 carteiras (≈1,8%) sinalizadas como de alto risco. 1 carteira (≈0,4%), pertencente a Justin Sun, suspeita de apropriação indevida de fundos de outros detentores. Esta ação mostra o equilíbrio único da WLFI entre descentralização e proteção do usuário. O projeto não visa controlar comportamentos, mas bloquear danos antes que se espalhem. Ouvimos as preocupações da comunidade sobre as recentes listas negras de carteiras. Transparência em primeiro lugar: a WLFI só intervém para proteger os usuários, nunca para silenciar atividades normais. — WLFI (@worldlibertyfi) 5 de setembro de 2025 Lista Negra e Pausa: Por Que Essas Funções Existem Contratos descentralizados geralmente deixam comunidades expostas durante emergências. A WLFI adota uma abordagem diferente, incorporando funções de lista negra e pausa em seu contrato. Função de Lista Negra: Congela carteiras comprometidas para impedir a drenagem de fundos. Função de Pausa: Interrompe temporariamente transações em eventos extremos como exploits ou falhas técnicas. A WLFI enfatiza que estas são ferramentas de segurança de último recurso, não controles cotidianos. Seu propósito é proteção, garantindo que o ecossistema possa responder a riscos do mundo real sem centralização a longo prazo. Como a WLFI Detecta e Responde a Ameaças A WLFI executa um sistema de monitoramento em camadas para manter sua rede segura. Cada ferramenta traz um ângulo diferente: TRM Labs: Fornece análise forense de blockchain em tempo real, classificando carteiras quanto a risco e exposição a sanções. Sumsub: Reexamina dados KYC para garantir que os participantes iniciais não estejam vinculados a atividades sancionadas ou fraudulentas. Análise On-Chain: Sinaliza padrões incomuns de negociação ou transferência. Relatórios da Comunidade: Direto...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:10
